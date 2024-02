Wiederbegegnung mit der “Feuerzangenbowle”

Vor fast genau achtzig Jahren, am 28. Januar 1944, feierte der Film Die Feuerzangenbowle in den Berliner Ufa-Palästen Königstadt und Tauentzien Premiere.

Wiki­pe­dia ent­neh­me ich, daß die Roy­al Air Force Ber­lin am Vor­tag (27. Janu­ar 1944) mit 481 Bom­bern ange­grif­fen hat­te, “die 1761 t Bom­ben auf die Stadt war­fen. Laut Bericht des Ober­kom­man­dos der Wehr­macht wur­den durch Luft­mi­nen, Spreng- und Brand­bom­ben vor allem dicht besie­del­te Wohn­vier­tel und Kul­tur­stät­ten zer­stört oder beschädigt.”

Basie­rend auf dem gleich­na­mi­gen Roman von Hein­rich Spoerl erzählt der Film (man kann ihn sich auf You­tube anschau­en), wie sich der mon­dä­ne, erfolg­rei­che Schrift­stel­ler Johan­nes Pfeif­fer (Heinz Rüh­mann, der die­sel­be Rol­le bereits 1934 in einer frü­he­ren Ver­fil­mung des Stof­fes gespielt hat­te) in eine fröh­li­che Gym­na­si­al­zeit zurück­t­räumt, die er selbst aber nie erlebt hat, da er per “home schoo­ling” auf dem Land­gut sei­nes Vaters unter­rich­tet wurde.

Nun holt er die feh­len­den Erfah­run­gen in sei­ner Phan­ta­sie nach (er drückt also streng genom­men nicht “wie­der” die Schul­bank, wie in Kom­men­ta­ren zu dem Film häu­fig for­mu­liert wird).

Sowohl die Rah­men­hand­lung als auch die “erträum­te” Haupt­hand­lung, in der sich Pfeif­fer (“mit drei f”) unter die Ober­pri­ma­ner mischt und lernt, wie man Leh­rern Strei­che spielt, sind in einem schon zur Ent­ste­hungs­zeit nost­al­gi­schen, wil­hel­mi­ni­schen Ambi­en­te ange­sie­delt, mit Pfer­de­kut­schen, Pickel­hau­ben und brei­ten Damen­hü­ten. Schau­platz ist eine fik­ti­ve idyl­li­sche Klein­stadt. Das gibt dem Film, der wäh­rend der Kriegs­zeit dem puren Eska­pis­mus dien­te, eine “hei­me­li­ge” Atmo­sphä­re von “guter, alter Zeit”.

Ein gro­ßer Teil sei­nes Humors rührt aus der Kon­fron­ta­ti­on zwi­schen den “Laus­bü­be­rei­en” der Schü­ler und der Steif­heit und zuge­knöpf­ten Moral die­ser ver­gan­ge­nen Welt, die jedoch aus­schließ­lich lie­be­voll (nicht bit­ter oder sar­kas­tisch) kari­kiert wird.

Die Leh­rer des Films sind kau­zi­ge, etwas pom­pö­se und spie­ßi­ge, letzt­end­lich aber wohl­wol­len­de und sym­pa­thi­sche Gestal­ten. Es gibt hier kei­ne Des­po­ten, Tyran­nen, Sadis­ten und Schü­ler­selbst­mor­de, die heu­te unse­re Vor­stel­lung von die­ser “auto­ri­tä­ren” Zeit prä­gen (man sehe sich etwa Han­ekes Film “Das wei­ße Band” an, der eben­falls in Deutsch­land vor dem 1. Welt­krieg spielt). Es gibt kei­nen Schü­ler Ger­ber und kei­nen Pro­fes­sor Kup­fer. Selbst die Kar­zer-Stra­fe, die über Pfeif­fer ver­hängt wird, wirkt wie eine eher harm- und zahn­lo­se Maß­nah­me, die Anlaß zu Lachern bietet.

Obwohl er zunächst in das Visier des Reichs­er­zie­hungs­mi­nis­ters Bern­hard Rust geriet, der anti­au­to­ri­tä­re Ver­un­glimp­fun­gen wit­ter­te, ist der Film in sei­ner Grund­hal­tung alles ande­res als auf­müp­fig (man ver­glei­che ihn etwa mit dem ungleich aggres­si­ve­ren Anarcho-Klas­si­ker Zéro de Con­duite von Jean Vigo). Um Miß­ver­ständ­nis­se die­ser Art zu ver­mei­den, wur­de ihm ein Titel vor­an­ge­stellt: “Die­ser Film ist ein Lob­lied auf die Schu­le, aber es ist mög­lich, daß es die Schu­le nicht merkt.” Auf Geheiß von Hit­ler per­sön­lich, der sich von Göring und Rüh­mann über­zeu­gen ließ, daß es sich hier­bei um nichts wei­ter als amü­san­te Unter­hal­tung han­del­te, wur­de der Film schließ­lich freigegeben.

Der damals 42jährige Rüh­mann war mit sei­nem kind­li­chen Mond­ge­sicht und jugend­li­chen Habi­tus die idea­le Beset­zung für einen Mann mitt­le­ren Alters, der sich als Gym­na­si­ast ver­klei­det, ohne all­zu sehr auf­zu­fal­len. Es sind jedoch auch etli­che sei­ner Mit­schü­ler mit erwach­se­nen Schau­spie­lern besetzt, die deut­lich älter als ihre Figu­ren sind: Hans Rich­ter war 26, Karin Him­boldt 24 und Cle­mens Has­se gar 37 Jah­re alt. Auch die­ses Cas­ting unter­streicht die augen­zwin­kern­de, spie­le­ri­sche Scherz­haf­tig­keit des Spektakels.

Insze­niert wur­de die­se hei­le, hei­te­re Welt 1943 in den Stu­di­os von Babels­berg, wäh­rend alli­ier­te Bom­ben auf Ber­lin fielen.

Die Feu­er­zan­gen­bow­le ist einer der weni­gen Fil­me aus der NS-Zeit, die heu­te noch als “Klas­si­ker” gel­ten und sich eine gewis­se Popu­la­ri­tät bewahrt haben. Seit dem Ste­fa­ni­tag 1969 läuft er Jahr für Jahr im bun­des­deut­schen Fern­se­hen (in der DDR war er bereits 1964 zu sehen). In der­sel­ben Liga spie­len allen­falls noch die Hans-Albers-Vehi­kel Münch­hau­sen und Gro­ße Frei­heit Nr. 7.

Er ist auch der ein­zi­ge in die­ser Zeit ent­stan­de­ne ech­te “Kult­film”, also einer die­ser spe­zi­el­len, lang­le­bi­gen Strei­fen mit legen­dä­rem Nim­bus, die man sich immer wie­der und wie­der ansieht, deren Dia­lo­ge man mit­spre­chen und deren Sze­nen man sogar “mit­spie­len” kann, wenn man das Glück hat, einer Auf­füh­rung mit gleich­ge­sinn­ten Kul­tis­ten bei­zu­woh­nen (Pro­to­typ des Mit­mach-Kult­films mit obses­si­ver Fan­ge­mein­de ist die Rocky Hor­ror Pic­tu­re Show aus dem Jahr 1974).

Auf­grund sei­nes The­mas erfreu­te sich Die Feu­er­zan­gen­bow­le vor allem im Hoch­schul­mi­lieu jahr­zehn­te­lang gro­ßer Beliebt­heit. Im Uni-Kino Göt­tin­gen läuft sie seit über vier­zig Jah­ren als Dau­er­bren­ner, seit 1988 als fixer Pro­gramm­punkt der “Niko­laus­par­ty”, wo sie simul­tan in meh­re­ren Hör­sä­len gezeigt wird. Sie hat dort einen ähn­li­chen Stel­len­wert wie der Sketch “Din­ner for One” im deut­schen Sil­ves­ter­pro­gramm. Zu den Besu­cher­ri­tua­len gehört unter ande­rem das kol­lek­ti­ve Ent­zün­den von Wun­der­ker­zen, wäh­rend Heinz Rüh­mann auf der Lein­wand sei­nen Che­mie­leh­rer imi­tiert und wil­de Spaß­ex­pe­ri­men­te vorführt.

2006 berich­te­te der Spie­gel Fol­gen­des über die vor­weih­nacht­li­chen Feu­er­zan­gen­bow­len-Par­ties in Müns­ter und Göttingen:

Dann aber end­lich die gute alte “Feu­er­zan­gen­bow­le”. Für eini­ge Sze­nen haben die Stu­den­ten fes­te Ritua­le. Wenn sich die alten Freun­de von Johan­nes Pfeif­fer (nur echt mit drei f) ihre Schul­strei­che erzäh­len und mit der Feu­er­zan­gen­bow­le ansto­ßen, ste­hen die Stu­den­ten im Hör­saal auf und pros­ten sich zu. Wenn an Pfeif­fers ers­tem Schul­tag mor­gens um sie­ben sein Wecker läu­tet, rat­tern auch im Hör­saal um die 50 Wecker los. Und in der Sze­ne, in der der Pen­nä­ler für sei­nen Tisch­nach­barn mit einem Spie­gel die Wan­de­rung der Goten auf einer Land­kar­te nach­zeich­net, gehen im Hör­saal die Taschen­lam­pen an und ver­fol­gen den Weg mit. Die Stim­mung im Saal ist aus­ge­las­sen. Die Stu­den­ten unter­hal­ten sich, trin­ken, feiern.

(…)

Die Müns­te­ra­ner wid­men der “Feu­er­zan­gen­bow­le” eine gan­ze Woche. Fünf bis sechs Ter­mi­ne gibt es jedes Jahr. Die Hör­sä­le, zum Teil mit 500 Plät­zen, sind meist rest­los aus­ver­kauft. Die größ­te Feu­er­zan­gen­bow­le-Par­ty aller­dings fin­det jedes Jahr in Göt­tin­gen statt: ein Abend, fünf Kino-Hör­sä­le, 20 Vor­stel­lun­gen, rund 10.000 Besucher. “Die Stim­mung ist anders als im Kino”, beschreibt Ver­an­stal­ter Georg Schnei­der die Par­ty, “die Leu­te fei­ern schon wäh­rend des Films und spre­chen die bekann­tes­ten Sze­nen mit.” Zum Bei­spiel, wenn Leh­rer Schnauz sei­nen Schü­lern im Che­mie­un­ter­richt “einen wön­zi­gen Schlock” Hei­del­beer­wein aus dem Reagenz­glas gibt. (…) Frei­burg, Mann­heim, Mün­chen, Ham­burg, Essen, Han­no­ver, Kiel – der Klas­si­ker läuft an etli­chen Hoch­schu­len. In Müns­ter sehen jedes Jahr zwi­schen 1500 und 2000 Stu­den­ten die “Feu­er­zan­gen­bow­le”. Das High­light im Hör­saal ist das Ende, wenn Johan­nes Pfeif­fer in sei­ner Ver­klei­dung als Leh­rer Schnauz das Radi­um sprü­hen lässt. Im Hör­saal zün­den dann alle ihre Wun­der­ker­zen an. Die Stu­den­ten schmel­zen dahin, wenn Pfeif­fer end­lich das Herz sei­ner Eva, der Toch­ter des Direk­tors, erobert. Sie seuf­zen und bekom­men einen sen­ti­men­tal-ver­klär­ten Blick. Beschwingt von Film und Glüh­wein ver­las­sen die Stu­den­ten an die­sem Abend die Uni.

Die­ser Bericht ist nun acht­zehn Jah­re alt, was nicht all­zu lan­ge her ist, erstaunt aber ein wenig durch sei­ne kom­plett “unkri­ti­sche”, unbe­fan­ge­ne Hal­tung gegen­über den Feu­er­zan­gen­bow­len-Par­ties. Auch die­ser Arti­kel aus dem Jahr 2009 über den “tod­erns­ten” Hin­ter­grund des Films ist bemer­kens­wert dif­fe­ren­ziert und sach­lich; man ist der­glei­chen gar nicht mehr gewöhnt.

Klar, die Feu­er­zan­gen­bow­le ist (erstaun­li­cher­wei­se) immer noch “Kult”, wie die­ser Kom­men­tar der ARD zu ihrem 80. “Geburts­tag” bemerkt, und das offen­bar auch noch unter Göt­tin­ger Stu­den­ten, obwohl ihr Humor heu­te recht alt­ba­cken wirkt und man selbst in Durch­schnitts-Main­stream­ko­mö­di­en weit­aus Kras­se­res, Der­be­res und weni­ger Harm­lo­ses gewöhnt ist.

Aber sie ist mitt­ler­wei­le unter schwe­ren Beschuß jener gera­ten, denen posi­ti­ve deut­sche Tra­di­tio­nen gene­rell ein Dorn im Auge sind. Und mit nichts las­sen sich die­se wirk­sa­mer zer­stö­ren und madig machen als durch “Anbräu­nung”. Auch die Feu­er­zan­gen­bow­le darf nicht “unschul­dig” blei­ben und muß “pro­ble­ma­ti­siert” werden.

Dies ist Teil eines umfas­sen­de­ren Trends, da wir in einer Zeit leben, in der immer mehr und mehr Fil­me der Ver­gan­gen­heit, bei­lei­be nicht nur der NS-Ära, mit Trig­ger­war­nun­gen und ideo­lo­gi­schen Distan­zie­run­gen ver­se­hen wer­den, um aktu­ell erwünsch­te poli­ti­sche Sen­si­bi­li­tä­ten nicht zu ver­let­zen. Das betrifft Klas­si­ker der gol­de­nen Hol­ly­wood-Zeit wie Vom Win­de ver­weht eben­so wie die Kraut-Wes­tern um Win­ne­tou und Old Shat­ter­hand oder die James-Bond-Serie, die nun vom Bri­ti­schen Film­in­sti­tut offi­zi­ell als “ras­sis­tisch” und “sexis­tisch” gebrand­markt wurde.

Zwar kann man die Feu­er­zan­gen­bow­le schwer­lich ernst­haft als “Pro­pa­gan­da­film” qua­li­fi­zie­ren, wie es unlängst eine ZDF-Mit­ar­bei­te­rin namens Leo­nie Schö­ler ver­sucht hat. Aber schon die Umstän­de ihrer Ent­ste­hung genü­gen man­chen, um sie unter ideo­lo­gi­schen Gene­ral­ver­dacht zu stellen.

Gewiß ist sie ein Para­de­bei­spiel für die von Goeb­bels gefor­der­te mög­lichst “unpo­li­ti­sche” Unter­hal­tung, die das Publi­kum nicht mit all­zu offe­nen ideo­lo­gi­schen und pro­pa­gan­dis­ti­schen Ele­men­ten über­for­dern, ermü­den oder gar abschre­cken soll­te. Die Fil­me die­ser Zeit dien­ten, mit eini­gen sorg­fäl­tig kon­zi­pier­ten Aus­nah­men, vor­ran­gig der Flucht und der Betäu­bung, weni­ger der Indok­tri­na­ti­on (heu­te wird viel offe­ner, häu­fi­ger und pri­mi­ti­ver indok­tri­niert, beson­ders von den öffent­lich-recht­li­chen Rund­funk­an­stal­ten), umso mehr, je schlech­ter die Kriegs­la­ge für Deutsch­land wurde.

So ist das damals herr­schen­de Regime in nur sehr weni­gen Fil­men die­ser Jah­re prä­sent, auch in sol­chen mit zeit­ge­nös­si­schen Hand­lun­gen. Manch­mal genüg­te es, nur ein, zwei Sze­nen her­aus­zu­schnei­den, in denen eine Haken­kreuz­fah­ne oder ein Hit­ler­gruß zu sehen waren, um die Fil­me nach dem Krieg wie­der im Kino oder Fern­se­hen zu zeigen.

2018 faß­te Mat­thi­as Matus­sek zum 75. Jubi­lä­um der Pre­mie­re in der Jun­gen Frei­heit die Ankla­ge­punk­te zusammen:

Er ver­herr­licht die wil­hel­mi­ni­sche Ver­gan­gen­heit. Er ver­schließt die Augen vor dem Juden­mord. Er ver­führt zur poli­ti­schen Pas­si­vi­tät. Er ist kit­schig. Er pro­pa­giert ein über­hol­tes Frau­en­bild, und er ist hete­ro­nor­ma­tiv. Er ver­führt gan­ze Hör­sä­le, in denen er immer zur Weih­nachts­zeit gezeigt wird, zu brül­len­dem Geläch­ter über ein Werk, das in der Stun­de des mora­li­schen Unter­gangs ent­stand. Last but not least: Sein Haupt­dar­stel­ler und Pro­du­zent Heinz Rüh­mann war zwar nicht Par­tei­mit­glied, aber ein Mit­läu­fer des NS-Regimes.

Matus­sek ant­wor­te­te dar­auf mit einem abge­klär­ten (und wie ich fin­de, sehr schö­nen) Kommentar:

Hit­ler woll­te wis­sen: Kann man über den Film lachen? Man kann es. Man tut es. Und staunt über die mensch­li­che Fähig­keit zu Ver­drän­gung und Ver­ges­sen. Es ist ein Film, der in ein seli­ges Ges­tern führt, in eine ewi­ge Jugend­zeit, in ein Para­dies der schö­nen Erin­ne­run­gen, die so leicht an der Wirk­lich­keit zerschellen. Als „Die Feu­er­zan­gen­bow­le“ schließ­lich urauf­ge­führt wur­de, im Kino am Tau­ent­zi­en am 28. Janu­ar 1944, fie­len die Bom­ben bereits ton­nen­wei­se auf Ber­lin. Wenn es schon damals mög­lich war, mit die­sem Film die schreck­li­che Gegen­wart aus­zu­blen­den, dann ist es leicht, das eini­ge Gene­ra­tio­nen und 75 Jah­re spä­ter zu tun. Der Mensch ist so gebaut. Er ver­gißt und ver­drängt und zieht die seli­ge Erin­ne­rung vor, auch wenn die Räson eines gan­zen Staa­tes dage­gen mit allen Mit­teln ankämpft.

Einen neu­er­li­chen Angriff gegen den Film ritt nun Son­ja Zekri (eine Autorin offen­bar ara­bisch-nah­öst­li­cher Abstam­mung) in der Süd­deut­schen Zei­tung. Ich habe den Arti­kel nicht gele­sen, weil er hin­ter einer Bezahl­schran­ke ver­steckt ist. Der Teaser reicht mir eigent­lich schon, um zu erah­nen, wohin der Hase läuft:

Die “Feu­er­zan­gen­bow­le” wird 80 Jah­re alt – und von vie­len geliebt. Dabei gibt es eini­ge Grün­de, die Komö­die aus der NS-Zeit kri­tisch zu sehen. Nur zum Bei­spiel, weil sie der AfD in die Hän­de spielt. (…) Wenn Nazis lachen, ist Vor­sicht gebo­ten. Wenn Nazis lachen las­sen, umso mehr.

Es sind also mal wie­der die dämo­no­lo­gisch auf­ge­faß­ten “Nazis”, die als Maß­stab für alles und jedes her­hal­ten müssen.

Wie man der­glei­chen nicht kon­tert, führ­te Mario Thur­nes auf Tichys Ein­blick vor. Sein Text ist ein schla­gen­des Bei­spiel für die Mise­re und Ori­en­tie­rungs­lo­sig­keit der “Libe­ral­kon­ser­va­ti­ven”.

Zuerst macht er sich lus­tig über das “Geschäft der Guten mit dem Kampf gegen Rechts” und die “neue Hor­ror­ge­schich­te aus dem Reich der rechts­extre­men Mit­te”, die den Film und damit auch die ARD, die ihn all­jähr­lich zur Weih­nachts­zeit aus­strahlt, unter “Nazi­ver­dacht” stellt.

Aber tat­säch­li­che Argu­men­te, um den Film selbst in Schutz zu neh­men, bringt er kaum, son­dern bestä­tigt viel­mehr Punkt für Punkt die lin­ken Vor­wür­fe, was er für eine beson­ders schlaue Stra­te­gie hält.

Ich gehe das mal nach der Rei­he durch. Thur­nes schreibt:

Auch im Film selbst gibt es Moti­ve, die der Ideo­lo­gie der Nazis schmei­cheln. So ist Rüh­manns Aus­flug in die Schul­welt auch eine Flucht vor sei­ner Ver­lob­ten Mari­on. Die raucht, zieht sich sexy an, ist selbst­be­wusst – kurz­um sie spie­gelt die west­li­che Deka­denz wider. Rüh­manns Pfeif­fer mit drei F nimmt statt ihr „Eva“ – kein Witz – zur Frau. Die ist treu, blond und gehor­sam, also eine rech­te Nazi­braut. Dass sich hier ein erwach­se­ner Mann ein hal­bes Kind zur Lebens­ge­fähr­tin aus­wählt, weil es bes­ser zu ihm passt, ent­larvt die Ideo­lo­gie von allei­ne. Schon allei­ne des­we­gen lohnt es sich, den Film immer noch anzu­schau­en. Zumin­dest für Zuschau­er, die selbst­stän­di­ges Den­ken dem Stramm­ste­hen unter der lin­ken Fah­ne vorziehen.

Vor allem den letz­ten Satz fin­de ich aus­ge­spro­chen erhei­ternd: Nach­dem der Autor den Film nach rein lin­ken und zeit­geis­tig-zeit­ge­nös­si­schen Maß­stä­ben abge­mes­sen hat, attes­tiert er sich selbst “selbst­stän­di­ges Den­ken”. Naja.

Dabei stimmt hier eigent­lich gar nichts. Pfeif­fers Ver­lob­te hat mit sei­nem Aus­flug (und nicht “Flucht”) in die Schul­welt nichts zu tun; sie spie­gelt auch kei­ne “west­li­che Deka­denz” wider, son­dern ihre Extra­va­ganz und Affek­tiert­heit hat damit zu tun, daß sie eine Schau­spie­le­rin aus dem groß­städ­ti­schen Milieu ist, in dem sich auch der ansons­ten Mon­okel und Smo­king tra­gen­de Erfolgs­au­tor Pfeif­fer nor­ma­ler­wei­se bewegt, wie die Rah­men­hand­lung zeigt.

Daß Thur­nes Treue, Blond­heit und Gehor­sam mit “Nazi­bräu­ten” asso­zi­iert, läßt tief bli­cken über den Grad sei­ner eige­nen lin­ken Indok­tri­na­ti­on. Die Schü­le­rin “Eva” (die auch – kein Witz – im Roman und Film von 1933/34 so heißt, lan­ge bevor die Öffent­lich­keit über­haupt wuß­te, daß es eine Füh­rer­braut in spe namens Eva Braun gab) ist jeden­falls nur “blond”. Ob sie “treu” sein wird, dar­über gibt der Film kei­ne Aus­kunft, “gehor­sam” ist sie gera­de nicht, wenn sie Ziga­ret­ten­rauch durch das Schlüs­sel­loch von Pfeif­fers Kar­zer bläst und fröh­lich an der “ille­ga­len”, gemischt­ge­schlecht­li­chen Par­ty der Ober­pri­ma­ner teilnimmt.

Sie ist auch mit­nich­ten “ein hal­bes Kind”, son­dern eine offen­sicht­lich erwach­se­ne Schau­spie­le­rin, die wie Rüh­mann selbst aus Grün­den der Komik “kind­lich” her­ge­rich­tet wur­de. Und ihr Hap­py-End mit Pfeif­fer ent­puppt sich ohne­hin nur als Traum. So ein­fach “ent­larvt” sich “die Ideo­lo­gie” nicht “von allei­ne”, wie Thur­nes selbstdenkt.

Wei­ter im Text mit einer noch grö­ße­ren Dummheit:

Umstrit­ten ist auch die Figur des Ober­leh­rers Dr. Brett. In einem Kol­le­gi­um wil­hel­mi­ni­scher Leh­rer steht er für die „neue Zeit“, wie es im Film heißt. Den schus­se­li­gen Pro­fes­sor Böm­mel – watt is’n datt, ne Dampf­ma­schin‘? – belehrt Brett über den Umgang mit Schü­lern: „Jun­ge Bäu­me, die wach­sen wol­len, muss man anbin­den, dass sie schön gera­de wach­sen – nicht nach allen Sei­ten aus­schla­gen. Und genau so ist das mit den jun­gen Men­schen: Dis­zi­plin muss das Band sein, das sie bin­det, zu schö­nem, gera­den Wachs­tum.“ Das ist im Prin­zip Hit­lers Wind­hund-Rede – aus­ge­drückt in poe­ti­sche­ren Worten.

Hit­lers (zum Zitier­kli­schee gewor­de­ne) “Wind­hund-Rede” (Nürn­berg 1935, Aus­schnit­te davon sieht man in Tri­umph des Wil­lens) ging etwa so:

Was wir uns von der deut­schen Jugend der Zukunft wün­schen, ist etwas ande­res, als was die Ver­gan­gen­heit sich gewünscht hat. Wir müs­sen einen neu­en Men­schen erzie­hen. In unse­ren Augen muß der deut­sche Jun­ge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Wind­hun­de, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl.

Das sind zwei völ­lig ver­schie­de­ne Aus­sa­gen. Mit “Poe­sie” hat das über­haupt nichts zu tun. Ich fin­de in der besag­ten Hit­ler-Rede (hier im Wort­laut doku­men­tiert) auch sonst kei­ne Par­al­le­len zu Bretts Worten.

Und an die­sen kann ich nichts Ver­werf­li­ches oder spe­zi­fisch Natio­nal­so­zia­lis­ti­sches erken­nen. Im Gegen­teil stim­me ich ihnen zu, “selbst­stän­dig den­kend”. Wir haben es hier mit päd­ago­gi­schem Com­mon sen­se zu tun, den man heut­zu­ta­ge lei­der ver­ges­sen hat, wenn man ihn nicht zu ver­leum­den ver­sucht, indem man ihn mit “Faschis­mus” und “auto­ri­tä­rem Gedan­ken­gut” assoziiert.

Daß der jun­ge Leh­rer Brett, der als freund­lich, nach­sich­tig, gedul­dig und warm­her­zig, aber eben nicht als Schwäch­ling, son­dern als Respekts­per­son gezeich­net wird, eine Art “Nazi-Kader” dar­stel­len soll, ist ein unhalt­ba­res Mär­chen, das im Film sel­ber kei­ne Grund­la­ge hat, es sei denn, man hält eine kon­ser­va­ti­ve Grund­hal­tung gene­rell für “nazi­ver­däch­tig”. Aber das geht nur, wenn man eine lin­ke Bril­le auf dem Kopf hat.

Hier hat jeden­falls Hol­ger Krey­mei­er von Mas­sen­ge­schmack-TV sou­ve­rä­ner reagiert als Tichys Autor:

Der gezeig­te Aus­schnitt ist über­haupt nicht skan­da­lös. Im Gegen­teil, er ist sogar aktu­el­ler denn je. Die aktu­el­len PISA-Ergeb­nis­se zei­gen ja, daß ein biß­chen mehr Dis­zi­plin in den Schu­len viel­leicht mal ganz gut täte, um auch die Ergeb­nis­se wie­der ein biß­chen bes­ser zu machen, im Lesen und im Schrei­ben. Und das gleich in einen Nazi-Kon­text zu stel­len, das ist ja voll­kom­men absurd.

Hugh. Wenn man die­se Sät­ze Bretts schon übel und Nazi fin­det, dann kann man auch gleich jeg­li­che Erzie­hung blei­ben lassen.

Unter­schla­gen wird in die­sem Zusam­men­hang auch ein ande­rer Satz Bretts, der den zitier­ten vor­an­geht. Als er von einem der alt­ge­dien­ten Leh­rer gefragt wird, wann man denn erken­ne, ob eine Erzie­hungs­me­tho­de “die rich­ti­ge” sei, ant­wor­tet er:

Brett: Wenn der Leh­rer der Freund der Schü­ler ist… Pro­fes­sor Böm­mel: Das ist bei mir der Fall. Brett: … und die Schü­ler vor ihm Respekt haben. Böm­mel: Das ist bei mir nicht der Fall. Brett: Lie­ber Herr Pro­fes­sor, das wäre ja auch trau­rig, wenn eine neue Zeit nicht auch neue Metho­den hätte. Böm­mel: Ja, ja, ihr Jun­gen wollt immer alles bes­ser machen. Und ihr macht es auch bes­ser, das weiß ich ganz genau.

Die “neue Zeit” in die­sem Dia­log kann man schwer­lich auf den Natio­nal­so­zia­lis­mus bezie­hen, wie immer wie­der zu lesen ist. Und wenn ihr Grund­satz ist, daß der Leh­rer idea­ler­wei­se für den Schü­ler Freund und Respekt­per­son zugleich sein soll, dann sehe ich nicht, was ein Mensch mit Ver­stand dage­gen ver­nünf­ti­ger­wei­se ein­wen­den könnte.

Nach­dem der selbst­stän­dig den­ken­de Tichy-Autor noch das per­sön­li­che Ver­hal­ten des Schau­spie­lers Heinz Rüh­mann wäh­rend der NS-Zeit (das für den Wert und den Genuß des Films völ­lig irrele­vant ist) ins Feld geführt hat, schreibt er:

Ob das alles wider­lich ist? Aber hal­lo. Ja. Doch es wider­legt eben die Süd­deut­sche. Nicht der Rück­zug in den Schutz­raum ist der Weg, sich mit (ech­ten) Nazis aus­ein­an­der zu set­zen. Son­dern ihnen ins Auge zu sehen: Ja, Dr. Brett wirbt in dem Film für die Nazi-Ideologie.

Das ist unfaß­bar töricht. Schon allein des­halb, weil Dr. Brett, wie wir eben gese­hen haben, mit­nich­ten “für die Nazi-Ideo­lo­gie wirbt”, und auch der Rest an Haa­ren, die Thur­nes in der Sup­pe gefun­den haben will, nur sehr vage, wenn über­haupt und schon gar nicht exklu­siv mit dem dama­li­gen Zeit­geist ver­bun­den ist.

Es scheint die ewi­ge Ver­su­chung eines gewis­sen Schla­ges “Kon­ser­va­ti­ver” zu sein, sich zwang­haft als die bes­se­ren Anti-Nazis ver­kau­fen zu wol­len (eine Stra­te­gie, die nie­mals auf­geht), wäh­rend sie gar nicht mer­ken, wie stark sie noch bestimm­ten lin­ken Prä­mis­sen und Bewer­tungs­kri­te­ri­en ver­haf­tet sind (dazu zählt “der Nazi” als abso­lu­ter mora­li­scher Maßstab).

Sie mögen zwar über die Exzes­se der poli­tisch Kor­rek­ten und der Woken her­um­jam­mern, aber solan­ge sie nur eine mil­de­re oder älte­re Form von deren Ansich­ten ver­tre­ten, blei­ben ihre argu­men­ta­ti­ven Waf­fen stumpf, hin­ken sie der Ent­wick­lung bloß hinterher.

Erst wenn man bereit ist, die Feu­er­zan­gen­bow­le als einen grund­sätz­lich kon­ser­va­ti­ven Film zu ver­tei­di­gen, hat man den lin­ken Offen­si­ven etwas ent­ge­gen­zu­set­zen (mit dem Bewußt­sein, daß die­se davon pro­fi­tie­ren, daß im Drit­ten Reich bestimm­te kon­ser­va­ti­ve Wer­te pro­pa­giert wurden).

Der lin­ke Film­schnö­sel Schmitt hat schon Recht, wenn er her­vor­hebt, daß es sich hier kei­nes­wegs um ein “ideo­lo­gie­frei­es” Werk und rein “unpo­li­ti­sche Unter­hal­tung” handelt.

Legt man jedoch Schmitts Maß­stä­be an, dann gibt es über­haupt kei­nen Film, der (im wei­tes­ten Sin­ne) ideo­lo­gie­frei wäre. Das ist auch nicht so wich­tig. Ein “Pro­blem” ist die (sub­li­mi­na­le, impli­zi­te) Ideo­lo­gie der Feu­er­zan­gen­bow­le nur aus lin­ker Sicht, somit also für uns Nicht-Lin­ke unver­bind­lich. Gewiß muß eine Ana­ly­se des Films auch den Kon­text sei­ner Ent­ste­hung in Betracht zie­hen, aber auch das läßt sich bewerk­stel­li­gen, ohne in die gän­gi­gen Deu­tungs- und Wer­tungs­ras­ter zu verfallen.

Zum Abschluß: Ich fra­ge mich, war­um gera­de die­ser Film eine der­art dau­er­haf­te, gene­ra­tio­nen­über­grei­fen­de Beliebt­heit erlangt hat. Gewiß ist er unter­hal­tend, amü­sant und gut gemacht, mit einem Haupt­dar­stel­ler, der immer noch gro­ßen Publi­kums-Appeal hat (als Kind lieb­te ich ihn innig), aber das sind vie­le ande­re Fil­me der NS-Zeit auch, die schon längst ver­ges­sen sind.

Ich glau­be, daß es vor allem zwei Din­ge sind.

Zum einen zeich­net die Feu­er­zan­gen­bow­le das ver­klär­te Bild eines ver­gan­ge­nen, (schein­bar) intak­ten Deutsch­land vor dem gro­ßen Absturz von 1914, das bereits 1944 ana­chro­nis­tisch war und Anlaß zu rück­wärts­ge­rich­te­ten Sehn­süch­ten gege­ben hat, erst recht ange­sichts des bevor­ste­hen­den noch grö­ße­ren Abstur­zes, der sich bereits zu die­sem Zeit­punkt deut­lich abzeich­ne­te. Auch in den Jahr­zehn­ten nach dem Krieg hielt sich die­ses Bild oder die­se Wunsch­vor­stel­lung hart­nä­ckig in den Köp­fen des Publi­kums, was viel­leicht auf gewis­se inne­re kol­lek­ti­ve Bedürf­nis­se verweist.

Heu­te, da das Land sehr stark “ent­na­tio­na­li­siert” ist und sich von sei­ner Ver­gan­gen­heit (außer­halb der zwölf Jah­re) weit­ge­hend los­ge­kop­pelt hat, hat der zur Zeit­kap­sel gewor­de­ne Film, wie auch ande­re sei­ner Ära, einen zusätz­li­chen Reiz bekom­men. Allein die Spra­che und die Dik­ti­on der Schau­spie­ler zu hören, ist ein Genuß, der sich durch die zeit­li­che Ent­fer­nung noch stei­gert. Man spürt, daß seit­her Wesent­li­ches an Sub­stanz, an deut­scher Sub­stanz ver­lo­ren­ge­gan­gen ist.

Zwei­tens: Obwohl uns gro­ße Zeit­räu­me sowohl von 1944 als auch von der wil­hel­mi­ni­schen Epo­che tren­nen, gibt es doch immer noch in unser aller Schul­erfah­rung etwas, das uns mit den Pen­nä­lern des Films emo­tio­nal verbindet.

Auch wenn wir in gänz­lich ande­ren Zei­ten gelo­cker­ter Moral und refor­mier­ter Päd­ago­gik auf­ge­wach­sen sind, so haben wir doch alle Erin­ne­run­gen an Leh­rer, die uns in einem ganz beson­ders sen­si­blen Alter geprägt, geför­dert oder auch in Angst und Schre­cken ver­setzt haben, unter ihnen Ori­gi­na­le, die vor allem durch die Kraft ihrer Per­sön­lich­keit gewirkt und einen unaus­lösch­li­chen Ein­druck hin­ter­las­sen haben.

Genau die­ser Erfah­rung setzt der Film ein lie­bens­wür­di­ges Denk­mal, mit dem auch heu­te noch sehr vie­le Men­schen etwas anfan­gen kön­nen (und gewiß könn­te man auch ganz ande­re Fil­me über ganz ande­re Leh­rer und ande­re Schu­len dre­hen, die weit­aus weni­ger lieb­lich aus­fal­len würden).

Ich selbst den­ke an etli­che mei­ner Gym­na­si­al­leh­rer mit gro­ßer Dank­bar­keit zurück (sie­he auch hier), und wenn ich auf einen abs­trak­ten Nen­ner brin­gen müß­te, wel­che wich­ti­gen Kern­ei­gen­schaf­ten sie hat­ten, dann waren es genau die­se: Daß sie mir auf­rich­ti­ges Wohl­wol­len (“Freund­schaft”) ent­ge­gen­brach­ten, und daß sie aber zugleich Respekt­per­so­nen waren, die Dis­zi­plin ein­for­der­ten (und wenn sich ein Leh­rer kei­nen Respekt ver­schaf­fen konn­te, war er nicht nur inef­fek­tiv, son­dern wur­de schnur­stracks von der Meu­te der Schü­ler ver­ach­tet und gefressen).

Ob ich schön und gera­de gewach­sen bin, dar­über wür­den sie wohl geteil­ter Mei­nung sein. Was ich aus dem gemacht habe, was sie mir gege­ben haben, ist aller­dings nicht ihre, son­dern allein mei­ne Verantwortung.