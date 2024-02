Sechs Gedanken zur Lage der nationalen Opposition

Diesen kurzen Vortrag hielt ich am Sonntag. Wir hatten diesen dritten Tag unserer diesjährigen Winterakademie weg vom Thema Rußland hin zu einer politischen Lagebestimmung umgebaut. Ich trug vor, danach waren Christoph Berndt und Björn Höcke zu Gast auf unserem Podium (hier ansehen).

–

1. Die mög­li­che poli­ti­sche Wen­de in Deutsch­land ist kein Selbst­läu­fer, auch im Osten nicht.

Wir alle rech­ne­ten für das so wich­ti­gen Wahl­jahr 2024 (Euro­pa­par­la­ment und drei Land­ta­ge im Osten) mit mas­si­ven Stö­run­gen und Ver­zer­run­gen des in geord­ne­ten Bah­nen vor­ge­se­he­nen Wett­be­werbs um Stimmenanteile.

Die ver­gan­ge­nen Wochen haben gezeigt: Unse­re Ver­mu­tung war und ist begrün­det. Nicht daß nicht zuvor schon unlau­ter agiert wor­den wäre von sei­ten derer, die an der Macht sind: Aber die Unver­fro­ren­heit, mit der ein »Geheim­tref­fen in Pots­dam« nicht nur erfun­den, son­dern mit toxi­schem Inhalt auf­ge­la­den und begriff­lich in die Nähe natio­nal­so­zia­lis­ti­scher Eli­mi­nie­rungs­be­schlüs­se gerückt wur­de, hat selbst uns überrascht.

Scho­ckie­ren­der noch als die Erfin­dung und Pla­zie­rung die­ser Kam­pa­gne an sich ist der Umstand, daß ihre Absicht medi­al nicht hin­ter­fragt, son­dern unter­stützt wur­de, und daß die­se Unter­stüt­zung sich auf wie­der­um stark staat­lich geför­der­te Mas­sen­de­mons­tra­tio­nen gegen die AfD aus­dehn­te, obwohl das Demons­tra­ti­ons­recht nicht dafür gedacht ist, daß Regie­rungs­par­tei­en, also Macht­ha­ber, es für sich in Anspruch neh­men, um damit gegen die Oppo­si­ti­on zu agitieren.

Daß die­ser Medi­en- und Poli­tik­skan­dal mitt­ler­wei­le als sol­cher auf­ge­deckt ist, hat sei­ne Wirk­mäch­tig­keit also nicht gemin­dert: Er dien­te der Stif­tung einer Volks­ge­mein­schaft, die nicht mehr inhalt­lich, son­dern auf­grund ihrer Geschlos­sen­heit und ihres Macht­zu­griffs sie­gen möchte.

In die­se Rich­tung zie­len auch die 13 Maß­nah­men, die Bun­des­in­nen­mi­nis­te­rin Fae­ser gegen rechts ange­kün­digt hat. Es geht ihr um Durch­griffs­rech­te, nicht mehr nur um Sym­bol­po­li­tik. Die rech­te Oppo­si­ti­on soll aus­ge­trock­net, ein­ge­schüch­tert, kri­mi­na­li­siert und iso­liert werden.

Die fol­gen­den Gedan­ken über die Lage und eine poli­ti­sche Wen­de (die uns mög­li­cher­wei­se gelin­gen wird) sind unter dem Ein­druck der skiz­zier­ten Kam­pa­gnen und Ver­schär­fun­gen ent­stan­den und die­nen der Standortbestimmung.

Eini­ge Gedan­ken reka­pi­tu­lie­ren Grund­sät­ze, ande­re sind neu. Vor­aus­ge­schickt wer­den muß: Wie stets weiß nie­mand von uns, ob wir uns durch unse­ren fin­di­gen Wider­spruch und die Straf­fung der Oppo­si­ti­ons­ar­beit genau dort­hin bege­ben, wo uns der Geg­ner haben möch­te. Jeden­falls zieht der Kampf gegen rechts seit Wochen fast alle Auf­merk­sam­keit auf sich. Er hat die­se Auf­merk­sam­keit dadurch von ande­ren Ereig­nis­sen und The­men abge­lenkt. Ganz sicher waren und sind die­se ande­ren The­men wich­ti­ger als die Tat­sa­che, daß sich ein paar Leu­te in Pots­dam tra­fen, um über ein The­ma zu spre­chen, das zum Kern jeder natio­na­len Oppo­si­ti­on gehört: über die not­wen­di­ge Schub­um­kehr von Migrationsströmen.

Und noch eines vor­weg: Es hat sich in den ver­gan­ge­nen Wochen – wie stets in kri­ti­schen Pha­sen – her­aus­ge­schält, wer sich nicht nur an die poli­ti­sche Front wäh­len ließ, son­dern front­taug­lich ist und sei­nen Sold zu Recht ein­streicht. Der Weg zur Gestal­tungs­macht und zu Deu­tungs­an­tei­len im vor­po­li­ti­schen Raum ist kein Pony­rei­ten, und viel­leicht war das, was Mit­te Janu­ar auf­ge­führt wur­de, nur eine Fingerübung.

Mag sein, daß dies nicht jedem klar war, der sich expo­nier­te. Aber jetzt muß es jedem klar sein, und jeder soll­te begrif­fen haben, daß auch in die­sem Staat (oder gera­de in die­sem) kei­ner von denen, die seit Jahr­zehn­ten die Macht haben, bereit ist, Macht kampf­los abzugeben.

Ein siche­res Indiz ist stets die Behaup­tung, man habe die Demo­kra­tie zu ver­tei­di­gen gegen die Fein­de der Demokratie.

–

2. Der poli­ti­sche Geg­ner zieht dem Staat die Samt­hand­schu­he aus.

Der Staat, gedacht und auf­ge­baut als Schutz- und Rechts­raum sei­ner Staats­bür­ger, nach innen wie nach außen, ver­trä­te, wäre er das, wofür er gedacht ist, das Gan­ze. Ein Volk, das sich als sol­ches wahr­nimmt und poli­tisch for­mie­ren will, bil­det eine Nati­on und baut sich den Staat. Es gibt Natio­nen ohne Staat. Aber dort, wo der Staat vor­han­den ist, hat er das Gan­ze des Vol­kes und der Nati­on zu ver­tre­ten – so lau­tet die Idee, so lehrt es die Geschichte.

Bes­ten­falls umgibt den Staat die Aura, ein not­wen­di­ges, kom­ple­xes, fas­zi­nie­ren­des und mäch­ti­ges Gebil­de zu sein, das Cha­os und Anar­chie ver­hin­dert und Schutz, Sicher­heit und Frei­heit gewährt.

Jedoch: Der deut­sche Staat ist zur Beu­te gewor­den. Jeder Staat hat einen Beu­te­wert. Der Beu­te­wert des deut­schen Staa­tes ist hoch, sei­ne Staats­mit­tel sind fast unbe­grenzt. Es steckt in der Gene­tik des Par­tei­en­staa­tes, daß der Staat von den Par­tei­en erbeu­tet wird, daß er zur Beu­te eines Teils wird, eines gut orga­ni­sier­ten Teils, eines geschickt agie­ren­den und mei­nungs­prä­gen­den Teils.

Ob das hät­te ver­hin­dert wer­den kön­nen? Ver­mut­lich nicht, ver­mut­lich nir­gends. Wohl dem Volk, des­sen Staat von sol­chen erbeu­tet wird, deren Staats­idee das Wohl des Staats­volks im Sinn hat – nicht sei­ne Auflösung.

Der deut­sche Staat ist zum Instru­ment einer Ideo­lo­gie gewor­den. Es ist die Ideo­lo­gie unse­res Geg­ners. Die Ideo­lo­gie die­ses Geg­ners rich­tet sich gegen das eige­ne, gegen unser Volk: gegen sei­nen Bestand, gegen sei­nen Durch­hal­te­wil­len, gegen sein Selbst­be­wußt­sein und sei­ne Identität.

(Unse­re Geg­ner haben durch­aus eine Staats­idee. Wir dür­fen ihnen nicht abspre­chen, eine sol­che zu haben. Daß die­se Idee die Auf­lö­sung ­aller Bin­dun­gen und Bedingt­hei­ten, die Dekon­struk­ti­on der deut­schen Geschich­te und des deut­schen Vol­kes for­mu­liert und gro­tes­ke Gesell­schafts­expe­ri­men­te emp­fiehlt, bedeu­tet nicht, daß es kei­ne Idee ist.)

Die Mög­lich­kei­ten des Staats­ap­pa­rats wer­den also gegen das Staats­volk gewen­det und gegen die­je­ni­gen, die die­sen Miß­brauch des Staa­tes und die Ver­keh­rung sei­ner Daseins­be­rech­ti­gung been­den wol­len. Der erbeu­te­te Staat öff­net sein Arse­nal: staats- und damit zwangs­fi­nan­zier­te Medi­en, Inlands­ge­heim­diens­te, eine staats­fi­nan­zier­te Zivil­ge­sell­schaft, ein ideo­lo­gisch auf Linie gebrach­ter Bil­dungs­sek­tor – alles in allem ein eng­ma­schi­ges Netz­werk aus Initia­ti­ven, Pro­jek­ten und Kli­en­tel­stel­len. Es tritt mit dem Anspruch auf, die Mit­te der Gesell­schaft abzubilden.

Von außen betrach­tet sieht es so aus, als habe der Staat das Sys­tem (die demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung) wehr­haft gegen sei­ne Geg­ner zu ver­tei­di­gen. Die Geg­ner: Das sind wir. Aber nie­mand von uns greift das poli­ti­sche Sys­tem der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land an, nie­mand von uns will es beseitigen.

Deut­lich wird, daß die­je­ni­gen, die sich den Staat und sei­ne Mit­tel unter den Nagel geris­sen haben, im Kampf um die poli­ti­sche Macht zu Maß­nah­men gegen die­je­ni­gen grei­fen, die die­se ideo­lo­gi­sche Allein­herr­schaft in Fra­ge stel­len und der destruk­ti­ven Staats­idee wider­spre­chen. Die­je­ni­gen, die den Staat erbeu­tet haben, wen­den sei­ne Mit­tel gegen ihre Geg­ner – um so hem­mungs­lo­ser, je macht­vol­ler die Alter­na­ti­ve auf den Plan tritt, je lau­ter die Oppo­si­ti­on ans Tor klopft.

–

3. Wir leben in einer Scheindemokratie.

Alle Alt­par­tei­en sind an der Simu­la­ti­on von Regie­rung und Oppo­si­ti­on betei­ligt. Es gibt ein Pro­porz­sys­tem, es gibt Bestä­ti­gungs­zir­kel und Absicherungskreisläufe.

Sol­che Simu­la­tio­nen und Auf­fä­che­rungs­tricks sind in allen Demo­kra­tien an der Tages­ord­nung. Sie scha­den nicht, solan­ge sich die Staats­idee nicht gegen das eige­ne Volk und den Bestand der Nati­on rich­tet und solan­ge die rela­ti­ve Homo­ge­ni­tät gewahrt bleibt, die eine Grund­vor­aus­set­zung für jede Demo­kra­tie ist. Wenn man ein­an­der ähn­lich ist und unge­fähr die­sel­be Rich­tung ein­schlägt, geht es innen­po­li­tisch nie um alles oder nichts. Man kann sich über­stim­men las­sen, es geht um Akzen­tu­ie­run­gen, nicht um die Daseins­be­rech­ti­gung und das Ausschließliche.

Die ideo­lo­gisch auf­ge­la­de­ne Trans­for­ma­ti­ons­po­li­tik und die gegen das eige­ne Volk gerich­te­te Staats­idee stel­len aber seit Jahr­zehn­ten die Fra­ge nach dem Ent­we­der-Oder: für oder gegen das deut­sche Volk, für oder gegen eine glo­ba­lis­ti­sche Welt­in­nen­po­li­tik, für oder gegen Iden­ti­tät, Schutz des Lebens, Ver­tei­di­gung des Eige­nen und Schöpfungsordnung?

Die Aus­ein­an­der­set­zung ist vor allem eine geis­ti­ge, und des­halb spre­chen wir von einem geis­ti­gen Bür­ger­krieg. Wir haben den Feh­de­hand­schuh auf­ge­ho­ben und den geis­ti­gen Bür­ger­krieg begon­nen. Wir bemü­hen uns, das Ungleich­ge­wicht der Kräf­te durch Orga­ni­sa­ti­on, Struk­tur, Mehr­heits­be­schaf­fung und Denk­leis­tung auf­zu­he­ben. Wir wol­len die Ein­mü­tig­keit, den Kon­sens stö­ren und erzäh­len von einer ande­ren Staats­idee. Sie erin­nert in vie­lem an die frü­he Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land, aber längst nicht nur.

Die Schein­de­mo­kra­ten ihrer­seits reagie­ren mit Unwil­len auf Wah­len und Oppo­si­ti­on. Sie arbei­ten an der juris­ti­schen und sys­te­mi­schen Absi­che­rung ihrer Staats­idee. Sie spre­chen uns, ihrem Geg­ner, die Daseins­be­rech­ti­gung ab.

–

4. Es ist naiv, ange­sichts von Macht­kämp­fen auf Grund­rech­te und Fair­neß zu pochen oder auch nur zu hoffen.

Die natio­na­le Oppo­si­ti­on wird, wie jede neue poli­ti­sche Kraft, nicht am Pro­porz, nicht an der Schein­de­mo­kra­tie betei­ligt. Sie muß­te des­halb eine ande­re Bewe­gungs­rich­tung ein­schla­gen und die­je­ni­gen Füh­rungs­fi­gu­ren fin­den, die in die­se Rich­tung zu gehen ver­mö­gen. Drei Häu­tun­gen waren dafür notwendig.

Die AfD for­dert als ein­zi­ge Par­tei den Erhalt der eth­no­kul­tu­rel­len Iden­ti­tät des deut­schen Vol­kes und begreift den deut­schen Staat als Rah­men und Schutz­raum für die­ses Volk. Die AfD hat in den Par­la­men­ten aus der Schei­n­op­po­si­ti­on eine ech­te Oppo­si­ti­on gemacht und for­mu­liert zur Alter­na­tiv­lo­sig­keit eine Alternative.

Die Demo­kra­tie-Theo­rie sieht Fair­neß im Umgang mit dem poli­ti­schen Geg­ner, dem »Mit­be­wer­ber« vor. In Wirk­lich­keit fin­det Fair­neß nur statt, wo Macht­ver­hält­nis­se nicht grund­le­gend, also welt­an­schau­lich in Fra­ge gestellt werden.

Die AfD und ihr Rück­raum, also wir, stel­len die Macht­ver­hält­nis­se grund­le­gend und welt­an­schau­lich infrage.

Die­se Infra­ge­stel­lung ist etwas ande­res als eine »Sys­tem­fra­ge«, die womög­lich die Abschaf­fung des Grund­ge­set­zes betrie­be. Nicht das Grund­ge­setz steht auf dem Prüf­stand, son­dern sei­ne Per­ver­tie­rung, sei­ne miß­bräuch­li­che Auf­la­dung mit poli­ti­schen Uto­pien und lebens­ge­fähr­li­chen Expe­ri­men­ten und sei­ne Aus­höh­lung durch den gefrä­ßi­gen Par­tei­en­staat. Die­ser Par­tei­en­staat war nicht vor­ge­se­hen, ihn zurück­zu­drän­gen ist (hof­fent­lich noch immer) ein Anspruch der natio­na­len Opposition.

Die Aus­ein­an­der­set­zung um die Zukunft ist kein herr­schafts­frei­er Dis­kurs, son­dern ein Kampf. Wir müs­sen die­sen Kampf auf­neh­men. Wir müs­sen uns unse­ren Platz und unse­ren Macht­an­teil erkämp­fen. Der Geg­ner wird mit allen ihm zur Ver­fü­gung ste­hen­den Mit­teln ver­su­chen, unse­re Betei­li­gung an der Macht zu ver­hin­dern. Ver­han­deln wird er erst dann, wenn wir uns unse­ren Platz erkämpft haben.

– –

5. Die Rea­li­tät setzt sich nicht von selbst gegen die Ideo­lo­gie durch. Wir müs­sen ihr auf die Sprün­ge helfen.

Unser Erfolg ist kein Selbst­läu­fer. Ver­füh­re­risch und wie eine poli­ti­sche Dro­ge wirkt die kon­ser­va­ti­ve Über­zeu­gung, die Rea­li­tät sei auf unse­rer Sei­te und set­ze sich von allei­ne durch – Poli­tik sei in die­sem Sin­ne eine Übung in Geduld.

Jedoch: Die Geschich­te und sogar die je eige­ne Lebens­ge­schich­te sind ange­füllt mit Bei­spie­len, in denen die Rea­li­tät sich nicht oder zu spät gegen die Idee, die Mär, die Ver­blen­dung durchsetzte:

Gegen den Coro­na-Maß­nah­men­staat war die All­tags­wahr­neh­mung macht­los, die Lebens­wirk­lich­keit mit Schul­kin­dern hat kaum je grün-lin­ke Eltern kuriert, und eine mit allen Regis­tern orches­trier­te Lügen­ge­schich­te mach­te aus einer harm­lo­sen Gesprächs­run­de in Pots­dam ein Geheim­tref­fen am Vor­abend der Macht und trieb Hun­dert­tau­sen­de auf die Straße.

Unse­re Geg­ner kön­nen Pro­pa­gan­da­mit­tel ein­set­zen, über die wir noch nicht ver­fü­gen. Sie sind in der Lage, die Rea­li­tät durch emo­tio­na­li­sie­ren­de, wirk­mäch­ti­ge Erzäh­lun­gen zu über­la­gern und eine ande­re Rea­li­tät vor­zu­spie­geln. Sie sind Mei­nungs­ma­cher und wis­sen, daß gera­de in Demo­kra­tien die ver­öf­fent­lich­te Mei­nung die öffent­li­che Mei­nung ist.

Das bedeu­tet: Wer die Macht hat, der Öffent­lich­keit aus vie­len Kanä­len die­sel­be Bot­schaft zu ver­mit­teln, erzeugt im ein­zel­nen den Ein­druck, daß um ihn her­um alle der­sel­ben Mei­nung sei­en. Die Ver­ge­wis­se­rung beim Nach­barn oder Kol­le­gen ist ein Abtas­ten, das in der Regel den Ein­druck ver­stärkt, die öffent­li­che Mei­nung ent­spre­che der ver­öf­fent­lich­ten. Denn auch der Nach­bar woll­te nicht grund­sätz­lich abwei­chen, als man ihn fragte.

Es kommt zu Schwarm­ver­hal­ten und Her­den­be­ha­gen. Deut­lich wird: Der Auf­bau einer wirk­mäch­ti­gen Gegen­öf­fent­lich­keit, die das Mono­pol der ver­öf­fent­lich­ten Mei­nung auf­bricht, ist von größ­ter Bedeutung.

Neben den klas­si­schen Jour­na­lis­mus sind hier längst die Influen­cer und die »sozia­len Medi­en« getre­ten, die einen unaus­ge­setz­ten Infor­ma­ti­ons- und Empö­rungs­strom garan­tie­ren. Wenn das, was die eta­blier­ten For­ma­te behaup­ten, so rasch wie mög­lich von den soge­nann­ten frei­en Medi­en auf­ge­bro­chen und zurück­ge­wie­sen wird, erhält die öffent­li­che Mei­nung Spiel­raum und spal­tet sich auf. Dem »mün­di­gen Bür­ger« ist damit zwar kein bes­se­res Zeug­nis aus­ge­stellt, aber ein Zuwachs an Frei­heit ist es den­noch: Man kann sich für die eine oder die ande­re Her­de ent­schei­den und sich in ihr bestä­tigt sehen.

Es geht um den Auf­bau von Pro­pa­gan­da­mit­teln, die denen des Geg­ners eben­bür­tig sind, min­des­tens. Wir müs­sen unse­re Geschich­te erzäh­len, auf ver­schie­de­nen Ebe­nen, wirk­mäch­tig, magne­tisch. Wir müs­sen ver­gif­te­te Wör­ter ent­gif­ten und neue Begrif­fe set­zen. Ohne ent­gif­te­te und neue Begrif­fe ist eine alter­na­ti­ve Poli­tik nicht möglich.

Wir müs­sen der Rea­li­tät, die sich von selbst nicht durch­set­zen wird, auf die Sprün­ge helfen.

–

6. Der poli­ti­sche Geg­ner arbei­tet pro­fes­sio­nell und ist noch lan­ge nicht am Ende.

Die Erfol­ge der AfD rüh­ren zwei­fels­oh­ne aus der offen­sicht­li­chen Rea­li­täts­ver­ken­nung durch die Geg­ner: Trans­for­ma­ti­ons­po­li­tik, grü­ne Kli­en­tel- und Milieu­po­li­tik, mehr als augen­fäl­li­ge Über­frem­dung, Rück­sichts­lo­sig­keit gegen die Lebens­här­te der ein­fa­che­ren Leu­te, unaus­ge­setz­te Zumu­tung in der All­tags­be­wäl­ti­gung und die zyni­sche Auf­for­de­rung, mit all dem zurechtzukommen.

Es ist nicht schwie­rig, über Ricar­da Lang und Anna­le­na Baer­bock zu lachen, sie sich als Geg­ner vor­zu­stel­len und dar­aus die Zuver­sicht abzu­lei­ten, wir wür­den gewin­nen. Aber der Appa­rat hin­ter sol­chen Mas­ken ist mäch­tig und arbei­tet professionell.

Unse­re Geg­ner sind zwar inhalt­lich, mit­nich­ten aber macht­po­li­tisch am Ende. Sie haben im Janu­ar eine wirk­sa­me Tota­li­ta­ris­muser­zäh­lung pla­ziert und die »wehr­haf­te Demo­kra­tie« nicht nur juris­tisch, son­dern vor allem emo­tio­nal in Stel­lung gebracht. Beein­dru­ckend dar­an sind die Unver­fro­ren­heit, die lang­fris­ti­ge Pla­nung und die Pla­zie­rungs­ge­duld, außer­dem die Orches­trie­rung aller Instru­men­te: Staats­mit­tel, staats­na­he Zivil­ge­sell­schaft, Diens­te, Leit­me­di­en, Kir­chen, Kulturszene.

Es ist den Geg­nern gelun­gen, Begrif­fe auf allen Ebe­nen zu set­zen und auf­zu­la­den: Die Wör­ter »Geheim­tref­fen«, »Mas­ter­plan«, »Depor­ta­ti­on«, »Wann­see­kon­fe­renz« ver­knüpf­ten harm­lo­se Gesprä­che zu kri­mi­nel­len Bedeu­tungs­zu­sam­men­hän­gen und ver­drah­ten den Drei­klang AfD-rechtsextrem-Nazi.

Der Distan­zie­rungs­druck gegen­über den Voka­beln »Remi­gra­ti­on« und »Sell­ner« war und ist enorm, und nicht jeder, der es eigent­lich bes­ser wis­sen müß­te, hielt die­sem Druck stand. Das war eines der Zie­le der Kam­pa­gne: Haar­ris­se inner­halb der AfD und zwi­schen ihr und dem vor­po­li­ti­schen Raum sicht­bar zu machen und Kei­le hineinzutreiben.

Durch die Ver­leum­dung ist vom bereits erober­ten Poten­ti­al der AfD nicht viel ver­lo­ren­ge­gan­gen. Jedoch ist für die­je­ni­gen, die auf dem Sprung her­über waren, die emo­tio­na­le Bar­rie­re erhöht wor­den. Poli­ti­sches Bekennt­nis und Wahl­ver­hal­ten haben wenig mit Logik und Abwä­gung, viel mit Gefühl und emo­tio­na­ler Sicher­heit zu tun. Es mag ein Zufall sein, ist aber eher kei­ner, daß im Moment der Mar­kie­rung der AfD das Bünd­nis Sahra Wagen­knecht (BSW) aus der Tau­fe geho­ben wur­de. Die Namens­ge­be­rin ist Fleisch vom Flei­sche des Establishments.

Über­haupt ist das Atmo­sphä­ri­sche das Ent­schei­den­de: Die Ver­leum­dungs­kam­pa­gne hat einen Schul­ter­schluß gegen rechts bewirkt und einen zwei­ten »Auf­stand der Anstän­di­gen« ausgelöst.

Wir haben es mit dem Ver­such zu tun, eine Volks­ge­mein­schaft her­aus­zu­bil­den, die an demo­kra­ti­scher Aus­ein­an­der­set­zung nicht mehr inter­es­siert ist, son­dern die Mit­tel der »wehr­haf­ten Demo­kra­tie« in Anschlag bringt – ohne zu wis­sen, unter wel­chem Ein­druck und mit wel­cher ver­fas­sungs­recht­li­chen Hoch­ge­stimmt­heit die ein­schlä­gi­gen Pas­sa­gen weni­ge Jah­re nach dem Zusam­men­bruch des Drit­ten Rei­ches ins Grund­ge­setz gelangt waren.

Nun ist – ganz und gar nicht im Sin­ne des Grund­ge­set­zes – von Par­tei­ver­bots­ver­fah­ren, Mit­tel­ent­zug und der Auf­he­bung des pas­si­ven Wahl­rechts die Rede. Die Bereit­schaft der »Mit­te«, sol­che Mit­tel anzu­wen­den, ist vor­han­den. Schreck­li­che Bil­der und geschichts­po­li­tisch hoch­to­xi­sche Ver­glei­che könn­ten Mehr­hei­ten herstellen.

Wie weit unse­re Geg­ner gehen wer­den, wis­sen wir nicht. Aber wir soll­ten auf vie­les vor­be­rei­tet sein.