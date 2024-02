Kann es einen demokratischen Wandel von rechts geben?

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Glaubt man wirk­lich, ein ech­ter Wan­del, der dring­lich not­wen­dig wäre, lie­ße sich über demo­kra­ti­sche Ver­fah­ren voll­zie­hen, über ein – wie Götz Kubit­schek es nennt – „Pro­porz­sys­tem“ mir sei­nen „Bestä­ti­gungs­zir­keln und Absi­che­rungs­kreis­läu­fen“, sei­nen „Simu­la­tio­nen und Auffächerungstricks“?

Man­che AfD-Auf­stre­ber erträum­ten sich im Umfra­ge­hoch bereits Minis­ter- und Prä­si­di­al­pos­ten und san­nen dar­über nach, wel­chen treu­en Adla­tus sie dem­nächst als Staats­se­kre­tär in ihr Vor­zim­mer set­zen wür­den. Sind sie wirk­lich der Auf­fas­sung, sie könn­ten ein ein­ge­fah­re­nes und zuguns­ten der Alt­par­tei­en flo­rie­ren­des Sys­tem mal eben so in eine ande­re Rich­tung lau­fen las­sen als in die poli­tik­tech­nisch bis­her so eingerichtete?

In der weit­räu­mi­ge­ren Nähe gibt es allein ein Erfolgs­mo­dell des Umwer­tens demo­kra­ti­scher Wer­te, aber die­ses Modell brauch­te Cha­ris­ma – die Erdo­gan-Tür­kei. Man mag vom tür­ki­schen Prä­si­den­ten hal­ten, was man will, aber er ver­kör­pert einen Macht­po­li­ti­ker schmit­tia­ni­schen Zuschnitts. Vik­tor Orbán hält die Regeln ja ein, er nutzt nur kon­se­quent deren Spiel­räu­me, und er hat, im Gegen­satz zur AfD, eine ech­te Mehr­heit hin­ter sich.

Gibt es der­glei­chen hier? Umkehr­rich­tung über einen rech­ten Marsch durch die Insti­tu­tio­nen? Mit wel­chen Kräf­ten über­haupt? Die Acht­und­sech­zi­ger hat­ten immer­hin die Jugend an ihrer Sei­te. Es war ihnen gelun­gen, ein kul­tu­rel­les, sogar all­tags­kul­tu­rell zug­kräf­ti­ges Gegen­an­ge­bot zu eta­blie­ren, das – wohl oder übel – auf Akzep­tanz und Begeis­te­rung stieß. In den Sieb­zi­gern wur­de das alte West­deutsch­land völ­lig umgewälzt.

Letzt­lich mit dem Ergeb­nis, daß vor Deutsch­land heu­te – anders als selbst in schlech­te­ren Zei­ten – kei­ne sich öff­nen­de Zukunft mehr liegt, son­dern eine sich schlie­ßen­de. Erst­ma­lig seit den Nach­kriegs­jah­ren liegt das Schlim­me und Schlimms­te, ahnen wir, nicht mehr hin­ter, son­dern erst vor uns.

Kei­ne Fra­ge, es läuft hier­zu­lan­de falsch, es läuft gegen das Deutsch­land, das wir bewah­ren wol­len. Der gesell­schaft­li­che Zusam­men­halt ist zwar aus­ein­an­der­ge­bro­chen, aber selbst das Desas­ter voll­zieht sich, zieht man die AfD-Anhän­ger­schaft ab, in einem Mehr­heits­kon­sens. Letzt­lich eine ideo­lo­gisch ange­trie­be­ne demo­kra­ti­sche Verranntheit.

Die Rech­te, nach wie vor nicht zahl­reich und über­dies frag­men­tiert, ist so ver­femt wie inter­es­sant, sie stellt das ein­zi­ge oppo­si­tio­nel­le Kor­rek­tiv dar – aber gleich­zei­tig auch ein Gegen­ge­wicht, über das eine poli­ti­sche und kul­tu­rel­le Eman­zi­pa­ti­on vor­stell­bar wäre, wie sie vor fünf­zig Jah­ren der Lin­ken gelang?

Wür­de die AfD, die sich auf pene­tran­te Wei­se zur Demo­kra­tie meint beken­nen zu müs­sen und die sich dar­über hin­aus als basis­de­mo­kra­ti­sche Par­tei ver­steht, wür­de die­se AfD vom Sys­tem nicht eher ein­ver­daut und ein­ge­schlos­sen, wenn sie hier und da an des­sen Macht­he­bel trä­te. Ver­schlis­se sie sich dort nicht eher, als zum Hege­mon zu avancieren?

Es ist illu­sio­när bis roman­tisch zu mei­nen, als demo­kra­tisch legi­ti­mier­ter Macht­ha­ber die Pro­ble­me kon­se­quent und schnell so regeln zu kön­nen, wie es – Höchs­te Zeit! – not­wen­dig wäre.

Was genau hat etwa die in Öster­reich weit­ge­hend akzep­tier­te und bereits erprob­te FPÖ sub­stan­ti­ell ver­än­dern kön­nen? Sieht’s wie­der öster­rei­chi­scher aus in Wien? Was hat Minis­ter­prä­si­den­tin Melo­ni in Ita­li­en tat­säch­lich tiefenbewegt?

Jede mar­kan­te und cha­ris­ma­ti­sche Kraft wird in der Demo­kra­tie abge­schlif­fen und neu­tra­li­siert, mal dahin­ge­stellt, ob die AfD in ihrer Brei­te über­haupt als erfri­schen­de Kraft gel­ten kann. Solan­ge nach demo­kra­ti­schen Regeln gespielt wird, sind die­se Regeln wich­ti­ger als jene, die sie befol­gen und sie – wie die AfD bestän­dig betont – aus­drück­lich befol­gen wollen.

Als kon­se­quent demo­kra­ti­sche Par­tei wird die AfD Deutsch­land kaum ver­än­dern kön­nen, als Par­tei ande­rer Art wür­de sie ver­bo­ten und könn­te nur außer­par­la­men­ta­risch wir­ken. Den­noch: Gute Demo­kra­ten gibt es schon genug; ver­mut­lich bräuch­te es mehr böse, die bereit wären, nun ja, wenigs­tens anti­zy­klisch zu handeln.

Wer prin­zi­pi­el­le­re Ver­än­de­run­gen woll­te, der bräuch­te dafür eine prin­zi­pi­ell ande­re Kraft, dem Wort­sin­ne nach eine „Par­tei neu­en Typs“, wie Lenin das for­mu­lier­te. Nicht mal das Par­tei­en­gesetz lie­ße dies zu. Und wür­de sich eine sol­che Par­tei bil­den, fehl­te ihr zum einen die Basis, zum ande­ren stürz­ten sich die gesam­ten Abwehr­kräf­te des Staats­we­sens auf sie. Die irren All­er­gie­schü­be des Sys­tems sind ja bereits gegen­über der völ­lig regel­for­men AfD enorm.

Das der­zei­ti­ge Sys­tem Bun­des­re­pu­blik ist zwar pro for­ma grund­sätz­lich noch jenes der Nach­kriegs­zeit, aber eben nur pro for­ma. Was einst grund­ver­ein­bart war, ist inhalt­lich längst mit ganz ande­ren Vor­zei­chen versehen.

Die alten Gran­den der Nach­kriegs­re­pu­blik wür­den ihren Staat nicht wie­der­erken­nen, weil längst ganz ande­ren Kräf­ten die Herr­schaft über die Begrif­fe und deren Inter­pre­ta­ti­on zufiel. Man prü­fe das ein­fach am Wan­del des Volks­be­griffs und sei­nem Zusam­men­hang mit dem Staats­bür­ger­schafts­recht. Man könn­te die Umwer­tun­gen eins­ti­ger Wer­te eben­so schul­ge­schicht­lich nachvollziehen.

Was nicht links oder woke erscheint, gilt gegen­wär­tig polit­neu­ro­tisch sogleich als natio­na­lis­tisch, völ­kisch, ras­sis­tisch, faschis­tisch; und was rechts ist, wird als rechts­extrem diffamiert.

Außer­dem muß, anders als frü­her, von einem extre­men „deep sta­te“ in dem Sin­ne die Rede sein, als es den links­dre­hen­den Hege­mo­ni­al­kräf­ten auf beein­dru­cken­de Wei­se gelang, ihren Staat mit einem dich­ten Netz soge­nann­ter „zivil­ge­sell­schaft­li­cher“ Orga­ni­sa­tio­nen und Ver­ei­ne zu durch­wir­ken, die sich lin­ken und woken Ziel­stel­lun­gen ver­pflich­tet sehen und die dafür vom Staat ali­men­tiert werden.

Das „Demo­kra­tie­för­de­rungs­ge­setz“ will genau das per­p­etu­ie­ren, und vor dem Hin­ter­grund der staats­ge­tra­ge­nen Anti-Rechts-Hys­te­rie wird das so gesche­hen, weil CDU und FDP selbst in ihren bür­ger­li­chen Rest­be­stän­den ideo­lo­gisch in die „demo­kra­ti­sche“ Pflicht gezwun­gen wer­den. Gleich­falls sind die Medi­en den poli­ti­schen Staats­zie­len gleichgeschaltet.

Über­haupt kann der auf­ge­bläh­te Appa­rat all der föde­ra­len Exe­ku­ti­ven und Legis­la­ti­ven, ja ins­ge­samt der aus­ufern­de öffent­li­che Dienst mit sei­nen kom­for­ta­blen Ein­künf­ten und zahl­lo­sen Boni als sys­tem­kon­form gel­ten. All die behä­bi­gen Nutz­nie­ßer und Anpas­ser ver­ste­hen sich als „eher links“ und dre­hen sich schon des­we­gen poli­tisch nicht ein­fach um, weil sie die Kre­di­te für ihren Hedo­nis­mus wei­ter sta­bil bedie­nen wol­len. Zum Kern die­ser so ser­vi­len wie sol­ven­ten Sys­tem­trä­ger gehört übri­gens die gesam­te Leh­rer­schaft. Sie hat bereits drei Gene­ra­tio­nen verbildet.

Und das alles soll über einen mode­ra­ten Wan­del, über Abstim­mun­gen und Majo­ri­täts­be­schlüs­se, über Par­la­ments- und Aus­schuss­ar­beit und über ruhi­ge juris­ti­sche Ver­fah­ren urfried­lich-büro­kra­tisch ver­än­dert wer­den kön­nen, wenn hier und da die AfD zu ein paar Wahl­er­fol­gen kom­men mag oder gar – „Skan­dal!“ – in irgend­ei­ne der Pro­vinz­re­gie­run­gen einträte?

Ist Son­ne­berg schon eine ande­re Stadt? Läufts in Rag­uhn-Jeß­nitz rechts her­um? Trau­ert Nord­hau­sen spür­bar um ver­ge­be­ne Chancen?

Über­haupt signi­fi­kant, daß „Demo­kra­tie“ – völ­lig sakro­sankt – nicht mal ansatz­wei­se in Fra­ge gestellt wird bzw. wer­den darf. Sie gilt den meis­ten als eine Art fried­fer­ti­ger Dis­kus­si­ons­zir­kel der „Anstän­di­gen“. Sie ist aber vor allem eines: Herrschaft.

Aber mit Blick auf eine wei­te­re Ver­än­de­rung der Wahl­er­geb­nis­se zuguns­ten der AfD: Wel­che wich­ti­ge Fra­ge der Zeit lie­ße sich über­haupt demo­kra­tisch lösen, ins­be­son­de­re wenn die­se Lösung Kom­fort­ver­lus­te für gro­ße Grup­pen nach sich zöge?

Und wer kann dabei ent­schei­den, was rich­tig oder min­des­tens gut ist. Der „demo­kra­ti­sche Pro­zeß?“ – Die alte Grund­fra­ge bleibt: Wes­halb soll­ten Mehr­hei­ten, nur weil es sich um Mehr­hei­ten han­delt, gute und rich­ti­ge Ent­schei­dun­gen tref­fen? Demo­kra­tie bleibt ein­fach Poli­tik gewor­de­ner Utilitarismus.

Mit Demo­kra­ten­brä­sig­keit wird sich das, was dring­lich zu ändern wäre, kaum ändern. Abge­se­hen davon, daß die Far­be der ein­zi­gen ech­ten Oppo­si­ti­ons­par­tei eher rent­ner­bei­ge als jun­gen­d­blau ist. Wofür die AfD selbst nichts kann. Daß wir in einer ger­ia­tri­schen Repu­blik leben, ist von demo­gra­fi­schen Ver­läu­fen bestimmt, die ihre Ursa­che in einer Ver­gan­gen­heit haben, deren Feh­ler im Nach­hin­ein nicht mehr zu kor­ri­gie­ren sind, eben­so­we­nig wie der Qua­si-Sozia­lis­mus von gegen­leis­tungs­frei­er Migranten‑, Ukrai­ner- und Bürgergeldalimentierung.

Daß es Deutsch­land an einer Jugend fehlt, die selbst der Zahl, vor allem aber der Ent­schluß­kraft nach kraft­voll ist, könn­te das Haupt­pro­blem sein. Für sich genom­men hat die migran­ti­sche Jugend aller­dings bei­des – hohe Zah­len- und vita­le­re Ent­schluß­kraft. Und das sieht man ihr sogar an. Sie ist prä­sent, sie ist fit. Gehört ihr die Zukunft? In einem dann völ­lig ver­än­der­ten „Deutsch­land“?

Mag sein. Die deut­sche Jugend läuft eher bei „Fri­days for future“ und bei der „letz­ten Gene­ra­ti­on“ mit oder ver­sam­melt sich unter Regen­bo­gen-Fah­nen, als sich der „Jun­gen Alter­na­ti­ve“ anzuschließen.

Zu per­spek­tiv­los auf­ge­faßt? Nein, es gehört Mut zu kri­ti­schem Rea­lis­mus. Selbst skep­ti­sche Geduld ist poli­tisch gesün­der als eine Hoff­nungs­be­sof­fen­heit, die meint, man kön­ne ein Sys­tem umbau­en, das sich der Zustim­mung einer Hoch­zahl jener sicher sein kann, die davon mas­siv und breit pro­fi­tie­ren – selbst zu Las­ten des eige­nen Lan­des und sei­ner Geschicke.

Als die Lin­ke noch revo­lu­tio­när sein muß­te, hat sie jeden­falls kei­nen Hehl aus ihrem revo­lu­tio­nä­ren Pro­gramm gemacht. Jetzt, längst an der Macht und über­satt an Staats­ver­mö­gen, beschreibt sie sich als „demo­kra­tisch“. Man ist nicht ver­pflich­tet, es ihr dar­in gleichzutun.