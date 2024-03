“Europa vor der Trendwende” – Politische Akademie in Kärnten

Bereits seit 2016 richtet der Freiheitliche Akademikerverband (FAV) Steiermark gemeinsam mit uns Akademien in Österreich aus. Vor allem für die Süddeutschen, die den weiten Weg nach Mitteldeutschland scheuen, oder diejenigen, die jenseits der strikten Altersgrenze in Schnellroda liegen, bietet sich damit eine Gelegenheit, in den Genuß einer Akademieteilnahme zu kommen.

Vom 12. – 14. April 2024 steht die nächs­te poli­ti­sche Aka­de­mie an. Das The­ma lau­tet “Euro­pa vor der Trend­wen­de – Rech­te zwi­schen Anspruch und Wirk­lich­keit” und legt damit den Fokus auf die aktu­el­len poli­ti­schen Ent­wick­lun­gen in Euro­pa. Die­se wer­den jedoch in gewohn­ter Art und Wei­se in die lang­fris­ti­gen meta­po­li­ti­schen Bewe­gun­gen im Über­bau ein­ge­ord­net. Dafür sor­gen die hoch­ka­rä­ti­gen Referenten.

Neben Dr. Erik Leh­nert und Götz Kubit­schek wer­den Bene­dikt Kai­ser, Dr. Dr. Thor von Wald­stein und Kon­rad M. Weiß refe­rie­ren. Mit Irm­hild Boß­dorf (AfD) und Chris­ti­an Hafenecker (FPÖ) haben wir auch Ver­tre­ter poli­ti­scher Par­tei­en als Refe­ren­ten gewin­nen kön­nen, so daß sowohl Theo­rie als auch Pra­xis zu ihrem Recht kom­men werden.

The­men sind “5 Jah­re nach Ibi­za. Wo steht die FPÖ heu­te?”, ein Blick “ins euro­päi­sche Vor­feld”, eine Betrach­tung zur Lage der “Rech­ten in Bel­gi­en und den Nie­der­lan­den” sowie eine Rei­se zu den “Wur­zeln der fran­zö­si­schen Rech­ten”. Es geht aber auch um Fra­gen, die rech­te Poli­tik grund­sätz­lich und über­all betref­fen. Ist der Glau­be an die hei­len­de Kraft des Rechts­staats ange­sichts der geschwäch­ten Gewal­ten­tei­lung noch trag­fä­hig? Und wie sieht es mit den Kon­zep­ten aus, die in der Lage sind, die Rech­te aus der popu­lis­ti­schen Defen­si­ve in die poli­ti­sche Offen­si­ve zu brin­gen? Wie­der­be­las­tung und Gelas­sen­heit wer­den hier die Stich­wor­te sein, die es zu erör­tern gilt.

Die Ver­an­stal­tung fin­det von Frei­tag, 12. April (ers­ter Vor­trag 15:30 Uhr) bis Sonn­tag, 14. April (letz­ter Vor­trag endet plan­mä­ßig um 12:00 Uhr) in Kärn­ten statt. Die Unter­brin­gung erfolgt vor Ort, der nach der Anmel­dung bekannt­ge­ge­ben wird. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt für Schü­ler und Stu­den­ten 199 Euro, für Ver­die­ner 249 Euro (2 Über­nach­tun­gen inkl. Voll­pen­si­on). Die Mög­lich­keit bei redu­zier­tem Preis ledig­lich die Vor­trä­ge ohne Über­nach­tun­gen zu besu­chen oder nur eine Nacht zu ver­blei­ben, besteht natür­lich auch.

Es sind nur noch weni­ge Plät­ze vor­han­den. Ihre Anmel­dun­gen über­mit­teln Sie bit­te an: [email protected]