Wiederbegegnung mit dem Film “Fahrenheit 451” von 1966

Wer ist der Mann im schwarzen Rollkragenpulli, mit hingebungsvoll-vergeistigtem Gesichtsausdruck und einem Buch in der Hand, mit dessen Konterfei sich die rechte Studenteninitative "Aktion 451" schmückt? Es ist der österreichische Schauspieler Oskar Werner (1922-1984) in der Rolle des Feuerwehrmanns Montag aus dem Film Fahrenheit 451, 1966 inszeniert von dem französischen Nouvelle-Vague-Regisseur François Truffaut.

Letz­ten Frei­tag habe ich die­sen Film nach län­ge­rer Zeit wie­der gese­hen, zusam­men mit iden­ti­tä­ren Akti­vis­ten, gefolgt von einer frucht­ba­ren Dis­kus­si­on im Anschluß. Über den Roman von Ray Brad­bu­ry hat Kubit­schek in Wien aus­führ­lich gespro­chen. Was hat es nun mit der Ver­fil­mung auf sich, der die “Akti­on 451” ein paar iko­ni­sche Bil­der ent­lehnt hat?

Fah­ren­heit 451 ist im Werk Truf­f­auts in mehr­fa­cher Hin­sicht eine Aus­nah­me, und wird in der Regel auch nicht zu sei­nen Meis­ter­wer­ken gezählt. Der Regis­seur selbst war mit dem Film nicht beson­ders glück­lich. Er war der ein­zi­ge, den er außer­halb Frank­reichs, näm­lich in Eng­land gedreht hat, und dies in einer Spra­che, die er nicht beherrsch­te, was ihm die Schau­spie­ler­füh­rung erheb­lich erschwer­te. Hin­zu kamen sei­ne grund­sätz­li­che Abnei­gung gegen das Sci­ence-Fic­tion-Gen­re und sei­ne ste­tig eska­lie­ren­den Rei­be­rei­en mit Oskar Wer­ner, die auch zum dau­er­haf­ten per­sön­li­chen Bruch zwi­schen den bei­den Män­nern führten.

Hin­ge­ris­sen von dem Film war hin­ge­gen Wim Wen­ders, der ihn 2005 in der Süd­deut­schen Zei­tung mit glü­hen­den Wor­ten pries:

Ich muss zuge­ben, dass es kaum einen Film von Fran­çois Truf­f­aut gibt, den ich nicht aus dem einen oder ande­ren Grund groß­ar­tig fin­de und den ich Ihnen nicht bedin­gungs­los ans Herz legen wür­de. Aber bei “Fah­ren­heit 451” ken­ne ich ein­fach kei­ne Zurück­hal­tung mehr. Ein jeder, der Bücher liebt und lei­den­schaft­lich liest, muss von Ray Brad­bu­rys Roman ohne­hin gefan­gen genom­men sein. Aber wie Truf­f­aut sich die­ser Sci­ence-Fic­tion-Geschich­te ange­nom­men hat, und wie er von die­sem Feu­er­wehr­mann namens Guy Mon­tag erzählt, der kein Feu­er mehr löschen, son­dern statt­des­sen Brän­de stif­ten und Bücher ver­bren­nen soll, das hat mich beim ers­ten Sehen mit offe­nem Mund dasit­zen las­sen, und seit­dem habe ich mir kei­ne Gele­gen­heit ent­ge­hen las­sen, den Film wie­der und wie­der zu sehen.

Er hob beson­ders die “wun­der­sa­me Viel­schich­tig­keit” des Spiels von Oskar Wer­ner her­vor: “… wie er spricht und sich bewegt, das ist abso­lut einmalig.”

Was ihm den Film aber “uner­setz­lich” gemacht habe, sei sei­ne Schlußsequenz:

Auf die­ser Insel, die­sem gehei­men Zufluchts­ort im Wald, zu dem sich Mon­tag am Ende ret­tet, reprä­sen­tiert jeder Bewoh­ner “ein Buch”, das er, oder sie, aus­wen­dig gelernt hat und so also wei­ter­ge­ben kann, auch wenn ein­mal alle Bücher ver­nich­tet wor­den sind.

In der Tat ist es vor allem Oskar Wer­ner, der Fah­ren­heit 451 Leben ein­haucht und den Film auch heu­te noch zu einem unver­geß­li­chen Erleb­nis macht. Die Dis­kre­pan­zen zwi­schen Regis­seur und Haupt­dar­stel­ler sind im fer­ti­gen Werk nicht mehr wahr­nehm­bar, und in der Tat hat es davon pro­fi­tiert, daß sich Wer­ner letz­ten Endes durch­ge­setzt hat.

In einem 1981 geführ­ten Inter­view (abge­druckt in dem Buch Mon­sieur Truf­f­aut, wie haben Sie das gemacht?) erklär­te Truf­f­aut, daß er sich Mon­tag als einen völ­lig unauf­fäl­li­ge All­tags­fi­gur vor­ge­stellt habe, wäh­rend Wer­ner die Rol­le “auf ganz beson­de­re Wei­se spie­len wollte”.

Er wei­ger­te sich, den Durch­schnitts­ty­pen zu spie­len, der mir vor­schweb­te. Die­ser Kon­flikt ist ein wenig in den Film ein­ge­flos­sen, sei­ne selt­sa­me Art war nicht von mir gewollt. Ich will gar nicht ein­mal sagen, daß er im Unrecht war, aber hier haben wir es mit einem typi­schen Fall von Ant­ago­nis­mus zwi­schen der Visi­on des Regis­seurs und der des Haupt­dar­stel­lers zu tun.

Die “selt­sa­me Art” ist nun genau das, was die Figur Mon­tags im Film so anzie­hend macht. Bereits im ers­ten Moment, in dem man ihn sieht, spürt man, daß die­ser eine “Feu­er­wehr­mann” in der schwar­zen Uni­form anders ist als die anderen.

Wor­an liegt es? An der Art, wie er sei­ne gro­ßen melan­cho­li­schen Augen senkt, wie sei­ne Kör­per­hal­tung einen sub­ti­len Vor­be­halt aus­zu­drü­cken scheint, wäh­rend er dabei ist, eine Woh­nung zu stür­men, die Bücher ent­hält, so als schä­me er sich ins­ge­heim für sein Tun? Oder ist es gene­rell sei­ne sen­si­ble, fein­sin­ni­ge und dabei durch­aus männ­li­che Phy­sio­gno­mie, die im deut­li­chen Kon­trast zum “Böse­wicht­ge­sicht” sei­nes von Anton Diff­ring gespiel­ten Kol­le­gen steht?

Ein wei­te­rer Streit­punkt zwi­schen Truf­f­aut und Wer­ner war das Ver­hält­nis Mon­tags zu der jun­gen Leh­re­rin Cla­ris­se (im Buch ein sech­zehn­jäh­ri­ges Mäd­chen), die eben­so wie sei­ne gehirn­ge­wa­sche­ne Frau Lin­da (im Roman: Mild­red), der regel­mä­ßig von einer medi­zi­ni­schen Spe­zi­al­ein­heit der Magen aus­ge­pumpt wer­den muß, wenn sie mal wie­der eine Über­do­sis Psy­cho­phar­ma­ka geschluckt hat, von Julie Chris­tie (“Lara” aus Dr. Schi­wa­go) gespielt wird. Truf­f­aut woll­te, daß Mon­tags Ver­hält­nis zu Cla­ris­se “unschul­dig und keusch” bleibt, wäh­rend Wer­ners Spiel eine knos­pen­de Roman­ze ansteu­ert (was noch in Spu­ren­ele­men­ten im Film zu spü­ren ist).

Truf­f­aut und Wer­ner hat­ten bereits 1962 in dem Film Jules und Jim zusam­men­ge­ar­bei­tet, der bei­den den inter­na­tio­na­len Durch­bruch brach­te. Die deut­sche Fas­sung ist unglück­li­cher­wei­se dadurch beein­träch­tigt, daß Oskar Wer­ner sich nicht selbst syn­chro­ni­siert hat. Ähn­lich wie in Her­zogs Aguir­re, in dem Klaus Kin­ski in der Nach­syn­chro­ni­sa­ti­on durch Gerd Mar­tien­zen ersetzt wur­de, fehlt hier schmerz­lich zum Gesicht die unver­wech­sel­ba­re Stim­me mit dem gera­de­zu magi­schen Tim­bre, die Wer­ner zum wohl idea­len Rezi­ta­tor von Ril­ke-Gedich­ten gemacht hat.

Die bei­den Män­ner hat­ten eini­ges gemein­sam. Sie waren bei­de mit abwe­sen­den Vätern und lieb­lo­sen Müt­tern unter der Obhut ihrer Groß­müt­ter auf­ge­wach­sen, der 1932 gebo­re­ne Truf­f­aut als unehe­li­ches (Teil-)Adoptivkind, der zehn Jah­re älte­re Wer­ner (Geburts­na­me Oskar Josef Bschließ­may­er) als Schei­dungs­kind. Sie wuch­sen bei­de in eher beschei­de­nen Ver­hält­nis­sen auf, Wer­ner im Wien-Gum­pen­dorf in einem eher pro­le­ta­ri­schen Milieu, wäh­rend Truf­f­auts Groß­mutter müt­ter­li­cher­seits einer “ver­arm­ten” bzw. “ver­bür­ger­lich­ten” Adels­fa­mi­lie ent­stamm­te und in ihrem Enkel­sohn die Lie­be zu Büchern und Musik förderte.

Bei­de waren “schwie­ri­ge Kin­der” und Schul­ab­bre­cher, bei­de waren lei­den­schaft­li­che Auto­di­dak­ten, die zeit­le­bens an einem hohen Bil­dungs­ide­al fest­hiel­ten. Truf­f­auts “alter ego” Antoine Doi­n­el aus sei­nem gefei­er­ten Debüt­film Sie küß­ten und sie schlu­gen ihn (Les quat­re-cent coups, 1959) ist ein jugend­li­cher Delin­quent, der heim­lich sei­nem lite­ra­ri­schen Idol Bal­zac Altä­re baut (und mit einer unacht­sam posi­tio­nier­ten Ker­ze bei­nah einen Woh­nungs­brand auslöst).

Wer­ner, der bereits mit 19 Jah­ren ein fes­tes Enga­ge­ment am Wie­ner Burg­thea­ter bekom­men hat­te, war ein ent­schie­de­ner Feind des moder­nen “Regie­thea­ters”, das die Klas­si­ker, die er aus­wen­dig kann­te, vul­ga­ri­sier­te, ent­stell­te und poli­ti­sier­te. Dies­be­züg­lich auf­schluß­reich ist sein gran­dio­ses “letz­tes Inter­view”, das man in vier Tei­len auf You­tube anhö­ren kann und in dem sich etli­che heu­te “poli­tisch unkor­rek­te” Per­len finden.

Ein selt­sa­mer Zufall woll­te es, daß bei­de im Jahr 1984 früh­zei­tig ver­star­ben, Truf­f­aut am 21. Okto­ber, Oskar Wer­ner nur zwei Tage spä­ter am 23. Oktober.

Gemein­sam hat­ten Truf­f­aut und Wer­ner auch eine Abnei­gung gegen Uni­for­men, Mili­tär und Krieg. In dem bereits erwähn­ten Inter­view äußer­te Truf­f­aut, der nach einem Deser­ti­ons­ver­such uneh­ren­haft aus der fran­zö­si­schen Armee ent­las­sen wur­de, daß ihn “die­se Feu­er­wehr­leu­te, die alle gleich ange­zo­gen waren” “kolos­sal deprimierten”.

Oskar Wer­ner für sei­nen Teil war ein über­zeug­ter Pazi­fist, stolz dar­auf, daß es ihm gelun­gen war, sich wäh­rend des Zwei­ten Welt­kriegs vor dem Wehr­machts- und Kriegs­dienst weit­ge­hend zu drü­cken. 1945 deser­tier­te er und ver­steck­te sich mit sei­ner Fami­lie im Wie­ner Wald in Baden bei Wien.

Die­se Hal­tung spie­gelt sich in einer sei­ner berühm­tes­ten Film­sze­nen wider. Als jun­ger Haupt­mann in G. W. Pabsts Füh­rer­bun­ker­dra­ma Der letz­te Akt (1955), der vor Hit­ler selbst gegen die sinn­lo­se Ver­hei­zung von Men­schen­le­ben im ein­ge­kes­sel­ten Ber­lin pro­tes­tiert, stirbt er mit fol­gen­den Wor­ten auf den Lippen:

Haupt­mann Wüst: Weißt du, was der Frie­den ist? Wenn ihr ihn habt, laßt ihn euch nie mehr weg­neh­men. Seid wachsam. Jun­ger Sol­dat: Jawoll, Herr Hauptmann. Haupt­mann Wüst: Sag nicht “Jawoll”. Sag nie wie­der “Jawoll”. Damit hat der gan­ze Mist ange­fan­gen. Seid wachsam.

Klar, das ist eine recht dick und deut­lich auf­ge­tra­ge­ne mora­li­sche “Mes­sa­ge”. Sie hat­te im Jahr 1955 aber doch mehr Gewicht als sie heu­te haben mag, und jedes Mal, wenn ich die­se Sze­ne sehe, erschüt­tert sie mich zutiefst.

Der, wenn man so will, “kul­tur­kon­ser­va­ti­ve” Wer­ner war zwar kein “Lin­ker”, aber doch ein ent­schie­de­ner Anti­fa­schist. Als jun­ger Mann hat­te er in Wien mit Ent­set­zen die “Reichs­kris­tall­nacht” mit­er­lebt; in sei­nen spä­ten Jah­ren orga­ni­sier­te er Gedenk­fei­ern für die Opfer des Natio­nal­so­zia­lis­mus, kom­plett aus eige­ner Initia­ti­ve und ohne Unter­stüt­zung durch den öster­rei­chi­schen Staat, der mit der orga­ni­sier­ten “Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung” erst Ende der acht­zi­ger Jah­re so rich­tig los­le­gen sollte.

Der “anti­fa­schis­ti­sche” Sub­text von Fah­ren­heit 451 beschränkt sich jedoch kei­nes­wegs auf die­se bio­gra­phi­schen Hin­ter­grün­de des Hauptdarstellers.

Bücher­ver­bren­nun­gen (in Jules und Jim in ein­ge­blen­de­ten Doku­men­tar­auf­nah­men prä­sent) wer­den bis heu­te pri­mär mit den öffent­li­chen “Aktio­nen wider den undeut­schen Geist” von natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Stu­den­ten asso­zi­iert, die haupt­säch­lich im Mai 1933 statt­fan­den (es han­del­te sich ent­ge­gen land­läu­fi­ger Vor­stel­lung nicht um eine Dau­er­ver­an­stal­tung des Drit­ten Reichs). Das war 1966 nicht anders. Die schwar­zen Uni­for­men der “Feu­er­wehr­män­ner” im Film erin­nern bewußt an die SS, an Mus­so­li­nis camicie nere und Mos­leys Black­shirts (wie gesagt han­delt es sich hier­bei um eine bri­ti­sche Produktion).

Die “Ver­ein­nah­mung” Mon­tags durch die Akti­vis­ten der Casa-Pound-Bewe­gung, die mei­nes Wis­sens die ers­ten waren, die Roman und Film “von rechts” geka­pert haben, hat also auch einen para­do­xen Zug. Ich ver­mu­te stark, daß die ita­lie­ni­schen Neo­fa­schis­ten im Gegen­satz zu Truf­f­aut die Uni­for­men aus dem Film ziem­lich schmuck fin­den. Nichts­des­to­trotz iden­ti­fi­zie­ren sie sich mit dem “Ket­zer” Mon­tag, einer Art “Gesta­po-Mann”, der zur “Resis­tance” wech­seln will, zum Teil wohl aus dem ein­fa­chen Grund, weil im libe­ra­len bzw. glo­ba­lis­ti­schen Staat “rech­te” Lite­ra­tur und “rech­tes” Den­ken als anrü­chig, häre­tisch und pro­to-kri­mi­nell gel­ten, boy­kot­tiert und zum Teil ver­bo­ten werden.

Ray Brad­bu­ry, selbst eher ein Kon­ser­va­ti­ver und “Reak­tio­när”, beton­te, daß sein Roman weni­ger das Pro­blem der Zen­sur und der “Frei­heit” als der Ver­dum­mung der Mas­sen durch Fern­se­hen, Radio und ande­re Medi­en zum The­ma hat­te: “I was­n’t worried about free­dom, I was worried about peo­p­le tur­ned into morons by TV.”

Wir hat­ten nie­mals Zen­sur in die­sem Land, wir haben nie Bücher ver­brannt. Es gab zeit­wei­li­ge Aus­rut­scher wie McCar­thy, als bestimm­te Bücher aus den Rega­len ver­schwan­den. Und Eisen­hower sag­te: Stellt die Bücher wie­der hin­ein. Ich bekom­me stän­dig Brie­fe von Leh­rern, in denen sie mir mit­tei­len, daß mei­ne Bücher vor­über­ge­hend ver­bo­ten wur­den. Ich ant­wor­te: Macht euch nichts draus, stellt sie ein­fach wie­der ins Regal. (…) Ihr stellt sie immer wie­der zurück, sie neh­men sie immer wie­der weg, und schließ­lich gewinnt ihr.

Truf­f­aut schließ­lich beteu­er­te, daß ihn an dem Stoff in ers­ter Linie die Chan­ce gereizt hat­te, einen Film nur über Bücher machen zu kön­nen. Fah­ren­heit 451 ist das Werk eines Biblio­phi­len, eine roman­ti­sche Hom­mage an die Objek­te sei­nes Ent­zü­ckens, die er (offen­bar, zumin­dest teil­wei­se) unter sehr per­sön­li­chen Gesichts­punk­ten aus­ge­wählt und ins Bild gerückt hat.

Ein Bei­spiel: Als Mon­tag schließ­lich gezwun­gen wird, sei­ne eige­nen Bücher zu ver­bren­nen, hält Truf­f­aut recht lan­ge die Kame­ra auf bren­nen­de Sei­ten aus Ple­xus von Hen­ry Mil­lers, eines “Skan­dal­au­tors”, der zu sei­ner Zeit öfter Schwie­rig­kei­ten mit der Zen­sur sei­ner ero­ti­schen (und zum Teil hand­fest por­no­gra­phi­schen) Wer­ke hat­te (die heu­te kei­nen Hund mehr hin­ter dem Ofen her­vor­lo­cken wür­den und wohl auch nicht mehr viel gele­sen werden).

Ein Zitat Truf­f­auts über Mil­ler aus dem Jahr 1975 ver­deut­licht gut sei­nen Zugang zur Lite­ra­tur über­haupt: “Ich gehö­re zu den Tau­sen­den von Lesern, die vom Werk Hen­ry Mil­lers nicht nur fas­zi­niert waren, son­dern denen es auch gehol­fen hat, zu leben.”

Sei­ner Auf­satz­samm­lung Die Fil­me mei­nes Lebens stell­te Truf­f­aut ein Zitat aus Mil­lers Die Bücher mei­nes Lebens vor­an: “Die­se Bücher leb­ten und spra­chen zu mir.” Die­ser Satz wird im Film wört­lich von der alten Frau gespro­chen, die es in der wohl stärks­ten Sze­ne des Films vor­zieht, sich selbst, gleich einem bud­dhis­ti­schen Mönch, mit­samt ihren Büchern zu ver­bren­nen, ehe es die Feu­er­wehr­män­ner tun, die eben (der Kom­man­dant mit gie­rig leuch­ten­den Augen) ihre gehei­me Schatz­kam­mer geplün­dert, zer­fled­dert und mit Kero­sin getränkt haben. (Truf­f­aut hat mit Absicht eine rund­li­che, ein wenig clow­nesk aus­se­hen­de Schau­spie­le­rin gewählt, um bestimm­te “heroi­sche” Kli­schees zu vermeiden).

Truf­f­aut moch­te “poli­ti­sche” Fil­me grund­sätz­lich nicht – ein Umstand, der ihm schließ­lich die Ver­ach­tung sei­nes Freun­des und Nou­vel­le-Vague-Weg­ge­fähr­ten Jean-Luc Godard ein­trug, der sich seit Ende der sech­zi­ger Jah­re immer tie­fer einen ver­que­ren, publi­kums­feind­li­chen Links­ra­di­ka­lis­mus hin­ein­bohr­te. Mit sei­nem sehr per­sön­li­chen Zugang ent­schärf­te Truf­f­aut nicht nur die tota­li­tä­re Dys­to­pie der Vor­la­ge, son­dern auch Brad­bu­rys “kul­tur­pes­si­mis­ti­sche” Kri­tik (die wie­der­um eng mit sei­nem Anti-Tota­li­ta­ris­mus zusammenhing).

Das spie­gelt sich auch wider in diver­sen Rezen­sio­nen, die man etwa auf Wiki­pe­dia zitiert fin­det: Das Lexi­kon des inter­na­tio­na­len Films nennt den Film eine “per­sön­li­che Uto­pie” sowie eine “Hom­mage an die Lite­ra­tur und an die abend­län­di­sche Kul­tur gene­rell”; die Film­his­to­ri­ker Hahn und Jan­sen kon­sta­tier­ten, es feh­le “der düs­te­re, furcht­erre­gen­de Anstrich zukünf­ti­ger Unmensch­lich­keit”, fan­den aber auch, daß die Flucht Mon­tags “sinn­los” sei, denn “sie weist kei­nen Weg in eine ande­re Zukunft” (ist das wirk­lich der Fall?). Der Evan­ge­li­sche Film­be­ob­ach­ter bemä­kel­te 1967, daß der Film “jedes poli­ti­sche oder gesell­schaft­li­che Enga­ge­ment ver­mis­sen läßt” (was wohl stimmt, und was den Film vor dem schnel­len Altern bewahrt hat).

Ent­schei­dend für die Akzent­ver­schie­bung zwi­schen Buch und Film war wohl die Tat­sa­che, daß Truf­f­aut als pas­sio­nier­ter Cine­phi­ler kei­nen not­wen­di­gen Wider­spruch zwi­schen einer Kul­tur des Bil­des (Film, Fern­se­hen, Comics) und einer Kul­tur des Wor­tes sah:

1966, als ich den Film gedreht habe, sah man noch nicht so viel fern wie heu­te, es wur­de noch nicht so viel über das Fern­se­hen gere­det, so daß die Kri­tik sicher noch nicht sehr pro­fund sein konn­te. Ich den­ke, damals fing man gera­de erst an, die lite­ra­ri­sche Kul­tur gegen­über den audio­vi­su­el­len Medi­en zu ver­tei­di­gen. Aber ich selbst habe mir dar­über kei­ne Gedan­ken gemacht. Mein Inter­es­se rühr­te daher, daß ich immer schon ein Freund von Büchern war. Aber es gab bei mir nie einen Kon­flikt zwi­schen Lite­ra­tur und Film.

Die­se Sät­ze sind viel­leicht ein wenig über­ra­schend, ent­spre­chen jedoch den Tat­sa­chen. Neil Post­mans berühm­tes Buch Wir amü­sie­ren uns zu Tode soll­te erst 1984 erschei­nen; Brad­bu­ry war weit­sich­tig genug, daß ihm bereits 1953, als sein Roman erst­ma­lig erschien, das Fern­se­hen als geis­ti­ge Bedro­hung erschien.

In der Tat wirkt der (pseudo-)interaktive Bild­schirm, der im Wohn­zim­mer der Mon­tags in Truf­f­auts Film steht, heu­te auf­fal­lend klein, wäh­rend er in Brad­bu­rys Roman bereits eine gan­ze Wand aus­füllt. 1966 mag er viel­leicht noch wie ein Rie­se erschie­nen sein. Kaum vor­stell­bar war zu die­sem Zeit­punkt die All­ge­gen­wart von Bild­schir­men durch Com­pu­ter, Lap­tops und Smart­phones, die “smar­ter” sind als die aller­meis­ten ihrer Besit­zer und wohl kaum zur Stei­ge­rung ihrer Intel­li­genz und Bil­dung beitragen.

Die Rol­le von Post­man spie­len heu­te Digi­ta­li­sie­rungs­kri­ti­ker wie Man­fred Spit­zer, die von den libe­ra­len Medi­en als alar­mis­ti­sche “Panik­ma­cher” ver­spot­tet wer­den. Von einer schäd­li­chen Wir­kung der Mas­sen­me­di­en und des Inter­net­kon­sums will man heu­te nichts mehr hören, obwohl sie in einer Wei­se unse­ren All­tag und unse­re Frei­zeit­ge­stal­tung domi­nie­ren, wie dies 1953 und sogar noch 1966 nicht der Fall war. Und dies gänz­lich ohne Bücher­ver­bren­nun­gen oder auch nur ‑ver­bo­te.

Eine Schicht unter Brad­bu­rys Kri­tik an der Mas­sen­kul­tur liegt aber noch ein viel älte­rer kul­tur­kri­ti­scher Strang, von dem man kei­nes­wegs sagen kann, daß er obso­let gewor­den sei: Die Welt von Film und Roman ist eine Welt des “letz­ten Men­schen”, der mit Dro­gen und seich­ter Unter­hal­tung infan­til gehal­ten und “glück­lich” gemacht wird, ähn­lich, wie es Hux­ley in Schö­ne neue Welt beschrie­ben und wie es Yuval Hara­ri für die Mas­sen an “nutz­lo­sen Essern” in der nahen Zukunft (und eigent­lich schon Gegen­wart) vor­ge­se­hen hat.

Bücher wer­den in der Welt von Fah­ren­heit 451 nicht nur des­we­gen als Gefahr betrach­tet, weil sie kri­ti­sche Gedan­ken wecken, son­dern auch und vor allem, weil sie die Men­schen “unglück­lich” und “anti­so­zi­al” machen, Emo­tio­nen und Lei­den­schaf­ten zu ent­fa­chen ver­mö­gen und damit poten­ti­ell das Indi­vi­du­um und die Gesell­schaft desta­bi­li­sie­ren könn­ten – eine Idee, die im Zen­trum des Films Equi­li­bri­um (2002) steht, der sich eine Men­ge von Brad­bu­ry abge­schaut hat.

Das wird deut­lich in einer Schlüs­sel­sze­ne, in der Mon­tag die Freun­din­nen sei­ner Frau schockt, als er mit einem Buch in einem roten Ein­band in der Hand ins Zim­mer tritt, als wäre es eine Waf­fe oder ein obs­zö­ner Gegen­stand, und dann auch noch zum all­ge­mei­nen Hor­ror der Anwe­sen­den dar­aus zu rezi­tie­ren beginnt. Im Roman ist es ein Gedicht von Matthew Arnold, im Film eine Pas­sa­ge aus David Cop­per­field. Eine der anwe­sen­den Freun­din­nen Lindas/Mildreds wird davon der­art erschüt­tert, daß sie in Trä­nen aus­bricht: “Ich kann die­se Gefüh­le nicht ertra­gen! Ich habe alle die­se Din­ge vergessen!”

Das erin­nert an den viel (und fast schon zu Tode zitier­ten) Satz von Kaf­ka: “Ein Buch muß die Axt sein für das gefro­re­ne Meer in uns.”

Die Gesell­schafts­ord­nung in Fah­ren­heit 451 baut ähn­lich wie jene in Schö­ne neue Welt auf der Vor­stel­lung auf, kol­lek­ti­ves “Glück” sei tech­no­kra­tisch durch die Befrie­di­gung von Bedürf­nis­sen und die Still­le­gung von Affek­ten zu erschaf­fen; sowohl Hux­ley als auch Brad­bu­ry waren der Ansicht, daß dadurch wesent­li­che Dimen­sio­nen des Mensch­seins unter­drückt und ver­krüp­pelt werden.

Trotz der “faschis­ti­schen” Optik, die hier­ar­chi­sche Struk­tu­ren impli­ziert, ist die Dik­ta­tur in Fah­ren­heit 451 eine dezi­diert ega­li­tä­re, somit also “lin­ke”, was im Roman in einem lan­gen Mono­log von Mon­tags Vor­ge­setz­tem Beat­ty (im Film ist er namen­los und erheb­lich weni­ger schlau und bedroh­lich) deut­lich zum Aus­druck kommt:

Wir müs­sen alle gleich sein. Nicht frei und gleich gebo­ren, wie es in der Ver­fas­sung heißt, son­dern gleich gemacht. Jeder ein Abklatsch des andern, dann sind sie alle glück­lich, denn es gibt nichts Über­ra­gen­des mehr, vor dem man den Kopf ein­zie­hen müß­te, nichts, was einen Maß­stab abgä­be. Also! Ein Buch im Haus neben­an ist wie ein scharf­ge­la­de­nes Gewehr. Man ver­nich­te es. Man ent­la­de die Waf­fe. Man rei­ße den Geist ab.

Beat­tys Plä­doy­er für die Ver­nich­tung von Büchern beinhal­tet auch ein “poli­tisch kor­rek­tes”, proto-“wokes” Argu­ment, das heu­te an Viru­lenz gewon­nen hat. Bücher dür­fen sei­ner Mei­nung nach auf kei­nen Fall Min­der­hei­ten belei­di­gen, um all­ge­mei­nen Frie­de-Freu­de-Eier­ku­chen zumin­dest zu fin­gie­ren. Dabei sei zu beach­ten: “Je grö­ßer die Bevöl­ke­rung, um so mehr Minderheiten”!

Je grö­ßer der Markt, Mon­tag, umso weni­ger darf man sich auf umstrit­te­ne Fra­gen ein­las­sen, merk dir das! Auch die min­des­te Min­der­heit muß geschont wer­den. Schrift­stel­ler, vol­ler bos­haf­ter Ein­fäl­le, schließt eure Schreib­ma­schi­nen ab! (…) Du mußt begrei­fen, bei der Aus­deh­nung unse­rer Kul­tur­welt kann kei­ner­lei Beun­ru­hi­gung der Min­der­hei­ten gedul­det wer­den. (…) Far­bi­ge neh­men Anstoß an “Klein Sam­bo”. Man ver­bren­ne es. Den Wei­ßen ist “Onkel Toms Hüt­te” ein Dorn im Auge. Man ver­bren­ne es. (…) See­len­frie­den, Mon­tag. Gemüts­ru­he, Mon­tag. Nur kein Ärger­nis. [Im Film wer­den zwei ande­re Bei­spie­le genannt: “Robin­son Cru­soe” moch­ten nach Aus­kunft des Kom­man­dan­ten die Far­bi­gen nicht, und Nietz­sche “moch­ten die Juden nicht.” – ML]

Heu­te kön­nen wir den Trend beob­ach­ten, daß immer mehr Bücher ver­gan­ge­ner Zei­ten, in denen als “sen­si­bel” ein­ge­stuf­te Wör­ter und Pas­sa­gen vor­kom­men, zwar nicht ver­bo­ten oder ver­brannt, aber, was viel­leicht noch schlim­mer ist, umge­schrie­ben und ver­fälscht wer­den, vor allem im anglo­pho­nen Raum: So wer­den inzwi­schen “gesäu­ber­te” Ver­sio­nen von Roma­nen und Erzäh­lun­gen von Mark Twa­in, Joseph Con­rad, Aga­tha Chris­tie, Ian Fle­ming, Roald Dahl oder P. G. Wode­house ange­bo­ten, wobei ganz beson­ders das “N‑Wort” und art­ver­wand­tes Voka­bu­lar ins Visier der Zen­so­ren gera­ten sind.

Der Grund dafür ist nicht ganz der­sel­be wie zu Brad­bu­rys Zei­ten: Die “woke” Klit­te­rung von Büchern aus der Ver­gan­gen­heit steht im Kon­text einer Mul­ti­kul­tu­ra­li­sie­rungs­po­li­tik, in denen geschütz­te Min­der­hei­ten einen sakro­sank­ten Sta­tus erhal­ten und durch Blas­phe­mie-Geset­ze (“Haß­re­de”) zu tabui­sier­ten Enti­tä­ten erho­ben wer­den sol­len (in einer Neu­ver­fil­mung aus dem Jahr 2018 wur­de Mon­tag übri­gens mit einem schwar­zen Schau­spie­ler besetzt).

Das Argu­ment der “Auf­wie­ge­lung”, etwa zum “Ras­sen­haß”, wird frei­lich immer noch ins Feld geführt, um gegen Bücher und Autoren vor­zu­ge­hen, dies aller­dings immer nur in eine poli­ti­sche Rich­tung, wäh­rend das Regime von Fah­ren­heit 451 den Dis­sens in allen Rich­tun­gen still­le­gen möch­te. Es möch­te nicht bloß kon­tro­ver­se Bücher ver­bie­ten, son­dern die Kon­tro­ver­se an sich, und damit auch das Buch oder die Idee des Buches an sich.

Des­halb ver­nich­tet es in sei­nem Hygie­ne­wahn auch Bücher, die als “harm­los” gel­ten. Wie groß ist zum Bei­spiel die Gefahr, daß jemand durch die Lekü­re von Don Qui­chot­te, des­sen Haupt­fi­gur durch roman­ti­sche Lek­tü­ren in Wahn­vor­stel­lun­gen ver­fiel, auf sub­ver­si­ve oder rebel­li­sche Gedan­ken kommt?

Eben­so wie den “poli­ti­schen” Aspekt hat Truf­f­aut auch das “Science-Fiction”-Element des Stof­fes her­un­ter­ge­dimmt: Ähn­lich wie in Kubricks Uhr­werk Oran­ge, der ein paar Jah­re spä­ter eben­falls in Eng­land und weit­ge­hend an “bru­ta­lis­ti­schen” Ori­gi­nal­schau­plät­zen gedreht wur­de, erscheint das “Futu­ris­ti­sche” vor allem in Form von spie­le­ri­schen Ver­frem­dun­gen der Gegenwart.

So ist etwa die Schwe­be­bahn, in der sich Mon­tag und Cla­ris­se täg­lich tref­fen, kein Set, son­dern eine damals tat­säch­lich exis­tie­ren­de Test­stre­cke in der Nähe von Orlé­ans. Der furcht­erre­gen­de Robo­ter­hund aus Brad­bu­rys Roman, der Mon­tags inne­re Wand­lung zu “wit­tern” beginnt, ist völ­lig ver­schwun­den, und wur­de (wenig über­zeu­gend) durch eine Feu­er­wehr­rutsch­stan­ge ersetzt, die sich zuneh­mend wei­gert, Mon­tag “nach oben” zu beför­dern (alles an die­ser “Feu­er­wehr” ist ver­kehrt her­um). Der ein­zi­ge nen­nens­wer­te “Spe­cial Effect” ist ein klei­ner Trupp von Blue-Screen-“Raketenmännern”, die auf der Suche nach dem flüch­ti­gen Mon­tag durch die Land­schaft düsen.

Hin­zu kom­men Ele­men­te, die dem Film bewußt etwas Kind­li­ches, Mär­chen­haf­tes ver­lei­hen: Das knall­ro­te, dach- und sitz­lo­se Feu­er­wehr­au­to sieht in den Tota­len aus wie ein Spiel­zeug, die stramm ker­zen­ge­ra­de auf ihm ste­hen­den Feu­er­wehr­män­ner wir­ken wie Zinn­fi­gu­ren, die ana­chro­nis­tisch alt­mo­di­schen Tele­fo­ne schei­nen aus den zeh­ner und zwan­zi­ger Jah­ren des 20. Jahr­hun­derts zu stammen.

Alfred Hitch­cock, Truf­f­auts gro­ßer Lehr­meis­ter, den er im Vor­jahr aus­gie­big inter­viewt hat­te, ist in etli­chen visu­ell ful­mi­nan­ten (hin­ter der Kame­ra stand ein Meis­ter, Nico­las Roeg, der spä­ter ins Regie­fach wech­sel­te), thril­ler­ar­ti­gen Sze­nen sowie einer Traum­se­quenz, die an Ver­ti­go (1958) erin­nert, deut­lich präsent.

Die mit­rei­ßen­de Orches­ter­mu­sik stammt (unver­kenn­bar) von Hitch­cocks Haus­kom­po­nis­ten Ber­nard Her­mann und erzeugt Momen­te von schock­haf­ter, über­wäl­ti­gen­der emo­tio­na­ler Inten­si­tät. Truf­f­aut nann­te sie “eine Art Opé­ra bar­ba­re”, die dem Film, den er eher “ein wenig iro­nisch, ein wenig kind­lich” anle­gen woll­te, “etwas Gro­ßes, Gewich­ti­ges” verleiht.

Groß, gewich­tig, und doch gleich­zei­tig iro­nisch und kind­lich ist auch die von Wim Wen­ders zu Recht gerühm­te, unver­geß­li­che Schluß­se­quenz. Obwohl die “Bücher­men­schen”, die Wald­gän­ger, die ihre Lieb­lings­bü­cher aus­wen­dig gelernt und sich damit glei­cher­ma­ßen in sie ver­wan­delt haben, auch bei Brad­bu­ry vor­kom­men, so erhal­ten sie erst in der Truffaut’schen Fas­sung ihre vol­le poe­ti­sche Kraft und Ausgestaltung.

Die Bücher, denen Mon­tag in Gestalt von vor­wie­gend skur­ri­len und exzen­tri­schen Gestal­ten begeg­net, als wäre er eine Art Ali­ce im Wun­der­land (Tweed­ledum und Tweed­le­dee tre­ten auf als Jane Aus­tens Stolz und Vor­ur­teil, “Band eins und zwei”), sind vor allem Wer­ke aus dem 19. Jahr­hun­dert: von Stendhal, Ste­ven­son, Dickens, Emi­ly Bron­të, Byron, Lewis Car­roll, also alle­samt tote wei­ße Män­ner und Frauen.

Aber auch Der Fürst von Machia­vel­li, Pla­tons Der Staat, Becketts War­ten auf Godot, Brad­bu­rys Mars-Chro­ni­ken (ver­kör­pert von einem jun­gen Mann mit flam­mend rotem Haar) tau­chen auf, und lei­der auch ein ziem­lich dum­mes Buch, Sar­tres Über­le­gun­gen zur Juden­fra­ge, ver­kör­pert von einer lächeln­den blon­den Stu­den­tin mit Kurzhaarschnitt.

In der letz­ten Sze­ne des Films sieht man die Bücher­men­schen, wie sie vor sich hin mur­melnd und memo­rie­rend, anein­an­der vor­bei­spa­zie­ren, jeder in sein eige­nes “Buch”, also in sich selbst, ver­tieft. Nur Mon­tag, der “Anfän­ger”, der noch aus­wen­dig lernt, hält noch ein phy­si­sches Exem­plar in den Hän­den, Edgar Allan Poes Tales of Mys­tery and Ima­gi­na­ti­on. Schnee­flo­cken rie­seln her­ab (zufäl­lig schnei­te es an die­sem Dreh­tag, der auch Julie Christies Geburts­tag war), wäh­rend die Stim­men in ver­schie­de­nen Spra­chen ein­an­der überlagern.

Was man hier sieht, ist eine eher lose Gemein­schaft, die sich eher zufäl­lig und ohne vor­ge­faß­ten Plan zusam­men­ge­fun­den hat. Sie erin­nert an die Figu­ren des “Außen­sei­ters” und “Ein­zel­gän­gers” in Botho Strauß’ Essay Anschwel­len­der Bocks­ge­sang, die der Autor “rechts” ver­or­te­te, und die gera­de­zu per­fekt zu Truf­f­auts Ver­si­on von Brad­bu­rys Stoff passen:

Der Rech­te – in der Rich­te: ein Außen­sei­ter. Das, was ihn zutiefst von der pro­ble­ma­ti­schen Welt trennt, ist ihr Man­gel an Pas­si­on, ihre fre­vel­haf­te Selbst­be­zo­gen­heit, ihre eben­so lächer­li­che wie wider­wär­ti­ge Ver­ge­sell­schaf­tung des Lei­dens und des Glückens.

Die­ser “Rech­te” ist eine poe­ti­sche, wie auch eine durch die Poe­sie erzeug­te Figur:

Es han­delt sich um einen ande­ren Akt der Auf­leh­nung: gegen die Total­herr­schaft der Gegen­wart, die dem Indi­vi­du­um jede Anwe­sen­heit von unauf­ge­klär­ter Ver­gan­gen­heit, von geschicht­li­chem Gewor­den­sein, von mythi­scher Zeit rau­ben und aus­mer­zen will. Anders als die lin­ke, Heils­ge­schich­te par­odie­ren­de Phan­ta­sie malt sich die rech­te kein künf­ti­ges Welt­reich aus, bedarf kei­ner Uto­pie, son­dern sucht den Wie­der­an­schluß an die lan­ge Zeit, die unbe­weg­te, ist ihrem Wesen nach Tief­en­erin­ne­rung und inso­fern eine reli­giö­se oder pro­to­po­li­ti­sche Initia­ti­on. Sie ist immer und exis­ten­ti­ell eine Phan­ta­sie des Ver­lus­tes und nicht der (irdi­schen) Ver­hei­ßung. Eine Phan­ta­sie also des Dich­ters, von Homer bis Hölderlin.

Und der Weg zu die­ser Initia­ti­on führt über die Dichter:

Dabei: so vie­le wun­der­ba­re Dich­ter, die noch zu lesen sind – so viel Stoff und Vor­bild­lich­keit für einen jun­gen Men­schen, um ein Ein­zel­gän­ger zu wer­den. Man muß nur wäh­len kön­nen; das ein­zi­ge, was man braucht, ist der Mut zur Sezes­si­on, zur Abkehr vom Main­stream. Ich bin davon über­zeugt, daß die magi­schen Orte der Abson­de­rung, daß ein ver­spreng­tes Häuf­lein von inspi­rier­ten Nicht­ein­ver­stan­de­nen für den Erhalt des all­ge­mei­nen Ver­stän­di­gungs­sys­tems uner­läß­lich ist.

Viel­leicht hat­te Botho Strauß (Jahr­gang 1944) Truf­f­auts Fah­ren­heit 451 vor Augen, als er dies schrieb, und ähn­li­che Emp­fin­dun­gen wie der ein­gangs zitier­te Wim Wen­ders (Jahr­gang 1945), als er die­se Sze­nen zum ers­ten Mal sah.

Und über die­se Brü­cke hin­weg kön­nen wir Rech­ten (in der Rich­te? Die Nach­hut der Geschich­te?) getrost bean­spru­chen, daß nicht nur das Buch, son­dern auch der Film heu­te “uns” gehört.

– – –

