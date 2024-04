Höcke und Kärnten – Räume und Sprache (1)

Nachdem der erste Prozeßtag absolviert war, traf ich mich mit Höcke - für einen kurzen Gang, ein Resümee und eine Einordnung seiner Präsenz in das Gefüge seiner Partei. (Höcke steht für den in einer dreiteiligen Klimax verwendeten Halbsatz vor Gericht, eine Sache, auf die mich bisher mehr Normalbürger ansprachen als auf alles andere Skandalisierte zuvor - stets empört darüber, daß so eine banale und selbstverständliche Aussage überhaupt vor Gericht verhandelt werde.)

Höcke gab, bevor wir uns auf den Weg mach­ten, meh­re­ren Alter­na­tiv-Medi­en Inter­views, und er sprach kur­ze, rasch ver­wert­ba­re State­ments in die Kame­ra. Ich stand am Rand und nahm wahr, wie er den kom­ple­xen Sach­ver­halt auf knap­pe Sät­ze und kla­re Bot­schaf­ten her­un­ter­brach. Das tat er, weil er hun­dert­tau­sen­de Zuschau­er errei­chen wür­de und dabei eine Auf­merk­sam­keits­span­ne von weni­ger als ein paar Minu­ten im Blick hatte.

Höcke setz­te meh­re­re Male neu an, ach­te­te auf Akzen­tu­ie­rung, Schlag­wör­ter, Licht­ver­hält­nis­se und sprach auch beim drit­ten Inter­view noch immer mit rou­ti­nier­ter Spon­ta­ni­tät, als stell­te man ihm erst­mals und erfreu­lich über­ra­schend Fra­gen zu einem inter­es­san­ten Sachverhalt.

Drei Aspek­te an die­ser Nach­be­rei­tung des Pro­zeß­ta­ges ver­wei­sen auf Professionalität:

die Ent­schei­dung, nicht den Alt­me­di­en, son­dern der rund um die AfD ange­sie­del­ten Gegen­öf­fent­lich­keit exklu­si­ve Inter­views zu geben; nicht den anwe­sen­den Par­tei­freun­den und Mit­ar­bei­tern augen­rol­lend die Läs­tig­keit der immer­glei­chen Ant­wor­ten zu signa­li­sie­ren, son­dern sich ganz und gar auf die spä­ter “anwe­sen­den” hun­dert­tau­sen­den Zuschau­er zu konzentrieren; das jewei­li­ge For­mat also ganz und gar begrif­fen zu haben.

Ganz anders näm­lich das For­mat vom Vor­tag: Der Chef­re­dak­teur der Welt­wo­che, Roger Köp­pel, war zu Gast in Erfurt und führ­te ein ruhi­ges, tech­nisch gewollt impro­vi­sier­tes Gespräch mit Höcke, das sich über sieb­zig Minu­ten zog (hier anse­hen). Ein befreun­de­ter PR-Bera­ter schrieb mir:

Das Köp­pel-Inter­view mit Höcke ist inhalt­lich exzel­lent. Demut und Angriff, klas­si­sche Bil­dung und moder­ner Prag­ma­tis­mus, Authen­ti­zi­tät und Pro­fes­sio­na­li­tät. Das war die Qua­li­tät eines Poli­ti­kers, den die­se Repu­blik zur Reha ab sofort ein paar Jah­re lang benö­tig­te! Das alles ist von domizlaff­scher Qua­li­tät: Es geht um den Unter­schied zwi­schen Anspra­che der Indi­vi­du­al- oder der Massenpsyche. Natür­lich wür­de man sich wün­schen, die AfD-Exor­zis­ten sähen sich das Gespräch im stil­len Käm­mer­lein an. Man soll­te die­se Stun­de aber zumin­dest jedem in unse­rem eige­nen Lager ver­pflich­tend als Grund­aus­bil­dung emp­feh­len. Zu oft ver­su­chen unse­re unvoll­stän­dig infor­mier­ten Mit­strei­ter, sich mit einer augen­rol­len­den “Naja-der-Höcke”-Attitüde einen gemüt­li­chen klei­nen Safe Room einzurichten.

In die­sen bei­den Absät­zen steckt viel, und ich will vor­aus­schi­cken, daß wir es bei dem­je­ni­gen, der das notier­te, um kei­nen Mar­ke­ting-Ver­nut­zer, son­dern um einen PR-Stra­te­gen han­delt. Was heißt das? Es geht um jeman­den, der auf ein Unter­neh­men, auf eine Lebens­leis­tung schaut wie auf eine Per­sön­lich­keit: Wer ist das, den ich bera­ten soll? Wenn “Antai­os” ein Mensch wäre, was wäre das für ein Mensch? Ein Dan­dy? Ein gemüt­li­cher, epi­scher Mann? Eine Oma, um die her­um der Küchen­ne­bel dampft? Eine leicht las­zi­ve Dame, mit Buch in der Hand? (Nichts davon natür­lich, aber ich woll­te veranschaulichen!)

Domizlaff: Der Name fiel. Er ist der Erfin­der der Mar­ken­tech­nik, er hat der Oppo­si­ti­on gegen Hit­ler vor und nach 1933 zu erklä­ren ver­sucht, war­um es auf das tie­fe Ver­ständ­nis der Mas­sen­psy­che ankom­me, wenn man der mas­sen­psy­cho­lo­gi­schen Kla­via­tur des NS und ihrer Vir­tuo­sen Hit­ler und Goeb­bels etwas ent­ge­gen­set­zen wol­le. (Dies als ers­te Hin­wei­se, man muß Domizlaffs Bre­vier für Köni­ge lesen, um die­se Dimen­si­on zu verstehen.)

Wir haben es heu­te eben­falls mit einer exzel­lent auf­ge­stell­ten, mas­sen­psy­cho­lo­gisch orches­trier­ten Trans­for­ma­ti­ons­po­li­tik zu tun. Sie ist kein NS, aber sie baut Tie­fen­struk­tu­ren so um, daß sich Deutsch­land kaum noch, kei­nes­falls zumin­dest rasch mehr wird davon erho­len kön­nen. Des­we­gen hinkt der his­to­ri­sche Ver­gleich gewal­tig, aber er hinkt in eini­gen Punk­ten eben nicht: Ein sol­cher Umbau, eine sol­che Demo­kra­tie­aus­höh­lung, wie wir sie der­zeit erle­ben, bedarf der meis­ter­haf­ten Fas­sa­de (und nicht ohne Grund hei­ßen die­se Vor-Wän­de in der Bau­bran­che “Ver­blen­dun­gen”).

Seit Jahr­zehn­ten trei­ben unse­re Regie­run­gen eine pro­pa­gan­dis­tisch exzel­lent ver­blen­de­te Poli­tik gegen das eige­ne Volk, das gegen die eige­ne All­tags­wahr­neh­mung und gegen die exis­ten­ti­el­len eige­nen Inter­es­sen immer wie­der die Fort­dau­er der Zer­stö­rung wählt.

Ich bit­te dar­um, die­sen Umstand, die­sen Mecha­nis­mus nicht mit Ver­wei­sen auf die “Mün­dig­keit des Wäh­lers” oder dem seit Jahr­zehn­ten kurz bevor­ste­hen­den “Sieg der Rea­li­tät über das Expe­ri­ment” zu kon­tern. Bei­des zieht nicht, bei­des ist kon­ser­va­ti­ve Blind­heit, bei­des ist poli­ti­scher Nebel, bei­des muß abge­räumt und auf­ge­löst wer­den durch rech­te mas­sen­psy­cho­lo­gi­sche Pro­fes­sio­na­li­tät, oder so aus­ge­drückt wie zuletzt in der fünf­ten von sechs The­sen zur Lage: “Der Rea­li­tät muß auf die Sprün­ge gehol­fen werden!”

Höcke: Er hat bin­nen einer Woche drei For­ma­te bespielt:

Das TV-Duell gegen den “Her­aus­for­de­rer” Voigt von der CDU erreich­te ein Mil­lio­nen­pu­bli­kum. Es kommt bei einem sol­chen Auf­tritt über­haupt nicht dar­auf an, Herrn Voigt, die Mode­ra­to­ren oder das hin­ter­her sowie­so nach Sche­ma F kom­men­tie­ren­de Jour­na­lis­ten-Milieu zu beein­dru­cken. Es kommt dar­auf an, eine Poli­tik für das Volk zu ver­kör­pern, also den Gegen­ent­wurf, den Auf­stand gegen die Zerstörung. Das Köp­pel­ge­spräch ist tat­säch­lich sehr stark auch an die eige­nen mög­li­chen Mit­strei­ter in der Par­tei gerich­tet, die Wen­dung von der “Naja-der-Höcke”-Attitüde als einem gemüt­li­chen klei­nen Safe Room ist schla­gend: Tei­le der AfD sind so, man muß Geduld mit ihnen haben, denn die Ver­lo­ckung, sich auf Kos­ten Höckes emo­tio­nal ein wenig in Sicher­heit zu brin­gen, war immer groß und ist noch immer vor­han­den. Des­halb ist das Welt­wo­che-Gespräch so wich­tig: Höcke kann bei Köp­pel aus­füh­ren, er kann indi­vi­du­al­psy­cho­lo­gisch über­zeu­gen, mischt Stim­mung und Argument. Die Signa­le an das immer grö­ßer wer­den­de Publi­kum, das sich aus alter­na­ti­ven Medi­en infor­miert, sind noch ein­mal anders. Höckes Bot­schaf­ten ver­brei­ten Zuver­sicht, meh­ren Hoff­nung, for­mie­ren den Wider­stand. An alle ande­ren ist es ein Zei­chen, daß man es längst mit einem brei­ten Milieu zu tun habe, das dem “offi­zi­el­len Deutsch­land” kei­nen hal­ben Meter mehr über den Weg traut.

Mas­sen­psy­che und Indi­vi­du­al­psy­che, redu­zier­te Kom­ple­xi­tät und epi­sche Her­lei­tung, Bild und Stim­mung und kla­re Wor­te – alles hat sei­nen Platz. Es geht um Mas­se, um Wäh­ler­mehr­hei­ten, um den Kampf gegen den “umge­kehr­ten Tota­li­ta­ris­mus”, der die­ses Land zugrun­de rich­tet. Die­je­ni­gen, die mit­kämp­fen soll­ten, aber noch immer in ihrem klei­nen Safe Room ver­ho­cken, müs­sen begreifen:

Man kann mit den Netz­wer­ken der Geg­ner par­lie­ren, um ein wenig inter­es­sant zu wir­ken. Aber umdre­hen wird man sie nicht kön­nen. Der Geg­ner macht das alles, weil er es kann. Er denkt kei­ne Sekun­de dar­über nach, ob er es darf. Er wür­de auch dann kei­nes­falls auf­hö­ren, wenn die Par­tei nur noch aus sol­chen bestün­de, die dem Geg­ner die Behaup­tung abneh­men, AfD zu spie­len wäre kein Pro­blem, wenn end­lich die­ser oder jener kalt­ge­stellt würde.

Man kann die Wäh­ler ein biß­chen auf­klä­ren, aber das hebt sie nicht über die emo­tio­na­le Hür­de. Man muß ihr Herz erobern. Wäh­ler, die den Sprung her­über zu uns wagen sol­len, wer­den und müs­sen nicht abge­wo­gen haben, ob die AfD etwas bes­ser kann als die ande­ren Par­tei­en. Sie müs­sen spü­ren, daß etwas bes­ser wer­den wird, indem sie alter­na­tiv wäh­len. Höcke bün­delt Emo­tio­nen, das spürt der Geg­ner. Des­we­gen steht er vor Gericht.