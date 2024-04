Should I Stay or Should I Go? – Anmerkungen zum „Kirchenaustritt“

Thomas Wawerka war von 2013-2016 Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. Er geriet in die Kritik, weil er Verständnis dafür zeigte, daß man sich als Christ an den Demonstrationen der PEGIDA-Bewegung beteiligen könne, "gegen die Islamisierung des Abendlandes" also. Sein Beitrag ist eine Reaktion auf die von Kositza angestoßene und über die Wortmeldungen von Pfarrer Michaelis und dem Publizisten Uwe Jochum fortgeführte Debatte.

Bei mir liegt es nun schon fünf Jah­re zurück. Mei­ne Kir­chen­lei­tung ist in einer Art und Wei­se mit mir umge­sprun­gen, die mich fas­sungs­los mach­te, aber das war nicht der Grund. Aus ver­letz­tem Stolz auf­zu­be­geh­ren, wür­de einen nicht auf den rich­ti­gen Weg zurückbringen.

Außer­dem hoff­te ich, daß die Kir­chen­lei­tung doch noch irgend­ein Inter­es­se an mir hät­te und einen Draht zu mir hal­ten wür­de. Geschenkt! – Der Grund war, daß man den Bischof, der als Kon­ser­va­ti­ver den Links­ra­di­ka­len ein Dorn im Auge war, aus dem Amt mobbte.

Per­sön­lich war er mir durch­aus nicht sym­pa­thisch, da er mei­ne Bit­te um seel­sor­ger­li­che Unter­stüt­zung igno­riert hat­te, obwohl dies als Seel­sor­ger aller Pfar­rer sei­ne Pflicht gewe­sen wäre; im Gegen­teil: Ich weiß, dass er mei­ne Abset­zung unter­stütz­te (ich ver­mu­te, um von den eige­nen „Lei­chen im Kel­ler“ abzu­len­ken). Den­noch, eine Kir­che, die den eige­nen Bischof zum Teu­fel jagt, hat sowohl Anker als auch Rich­tung verloren.

Mein „Aus­tritt“ war ein ohn­mäch­ti­ger Akt des Wider­stands, zum einen falsch adres­siert, da ich zu die­sem Zeit­punkt gar nicht Glied der säch­si­schen Lan­des­kir­che war – mir war aber gar kein ande­res Mit­tel mehr geblie­ben, um mei­nen Wider­spruch über­haupt zu adres­sie­ren. Zum ande­ren war mir völ­lig klar, daß es so etwas wie einen „Kir­chen­aus­tritt“ gar nicht gibt.

Zur Kir­che gehört man durch die Tau­fe, es ist eine sakra­men­ta­le, und das heißt zumin­dest von mei­ner Sei­te aus prin­zi­pi­ell unlös­ba­re Ver­bin­dung. Wer wäre Gott, der ja selbst im Sakra­ment han­delt, wenn er sich von mir in die Para­de fah­ren lie­ße (und wer wäre ich?)? Die Kir­che ist kein bür­ger­li­cher Ver­ein, auch wenn sie sich so gebär­det, und man kann ihr nicht nach Belie­ben bei­tre­ten und beim nächs­ten Unbe­lie­ben Adieu sagen. Es ist dem Heu­ti­gen – auch dem Heu­ti­gen in mir selbst – nur schwer zu ver­mit­teln, daß er in die­ser Fra­ge kein Mit­spra­che­recht hat.

Wo es selbst­ver­ständ­li­che Vor­aus­set­zung ist, daß das Indi­vi­du­um ein Recht auf Auto­no­mie in allen Belan­gen hat, kann eine unlös­ba­re Kir­chen­bin­dung nur ärgern, stö­ren, ver­let­zen. Schlim­mer noch: Die Mög­lich­keit des Ent­fer­nens besteht nur sei­tens der kirch­li­chen Obrig­keit. Es gibt kei­nen Aus­tritt, wohl aber einen Aus­schluß, mit dem kraß anti­christ­li­ches und unbuß­fer­ti­ges Ver­hal­ten geahn­det wird bzw. wer­den soll­te. Es gibt des­we­gen kei­ne rech­te Kir­che ohne Hierarchie.

Dem Heu­ti­gen sind der­lei theo­lo­gi­sche Erwä­gun­gen in der Regel frei­lich schnup­pe, er geht zum Stan­des­amt und erklärt lapi­dar sein Aus­schei­den. Eine Sache von fünf Minu­ten, und damit hat sich’s. Was man getan hat, ist nicht mehr und auch nicht weni­ger, als sich aus dem kirch­li­chen Steu­er­re­gis­ter strei­chen zu las­sen. Man ver­liert damit den „Anspruch“ auf „kirch­li­che Dienst­leis­tun­gen“ (wie Trau­ung oder Beer­di­gung); das gesam­te bür­ger­lich-recht­li­che Kon­strukt ist theo­lo­gisch selbst­ver­ständ­lich nicht zu recht­fer­ti­gen. Man stel­le sich vor, es gäbe kei­ne Kir­chen­steu­er – wie wür­de man dann einen „Anspruch“ begrün­den oder einen „Aus­tritt“ erklären?

Ich bin getauft, ich kann die Tau­fe nicht unge­sche­hen machen, und durch die Tau­fe bin und blei­be ich also Glied der Kir­che. – Aber ist es denn eigent­lich statt­haft, die Kir­chen­steu­er zu ver­wei­gern? Ist es nicht viel­mehr Chris­ten­pflicht, den „Zehnt“ abzu­füh­ren? Das war mir lan­ge unklar. Was die Kir­chen­lei­tung mit mei­nem Geld anstellt, liegt ja nicht in mei­ner Ver­ant­wor­tung, dafür wird kei­ne Rechen­schaft von mir ver­langt wer­den. Genügt also der schlich­te Gehor­sam? Alles ande­re wäre nicht mein Pro­blem? Mit die­ser Fra­ge geht es in die Tie­fen­di­men­si­on christ­li­chen Selbstverständnisses.

Es gibt kei­nen Bereich des Lebens, in dem der Christ aus sei­ner sitt­li­chen Ver­ant­wor­tung ent­las­sen wäre. Zu die­ser sitt­li­chen Ver­ant­wor­tung gehört der Gehor­sam gegen kirch­li­che und auch welt­li­che Obrig­keit (wes­halb, neben­bei bemerkt, aus christ­li­cher Sicht die Behaup­tung Unfug ist, die Regie­ren­den sei­en „nur unse­re Ange­stell­ten“) – sie erschöpft sich aber nicht dar­in. Man wird dem Auf­trag Chris­ti nicht gerecht, wenn man sagt, man habe zeit­le­bens gehorcht. Auch der Umgang mit dem Geld gehört selbst­ver­ständ­lich zu die­ser sitt­li­chen Verantwortung.

Zunächst muß ich hier dem Kon­zept der Kir­chen­steu­er theo­lo­gisch ent­schie­den wider­spre­chen, in Fol­ge auch dem des Sozi­al­staats. Die sitt­li­che Ver­ant­wor­tung liegt immer beim ein­zel­nen, für sein selbst­eig­nes Tun und Las­sen wird er von Gott geprüft und gerich­tet. Man kann das nicht out­sour­cen an eine Insti­tu­ti­on, man wür­de sich damit auf ver­füh­re­risch ein­fa­che, aber den­noch grund­fal­sche Art und Wei­se von der eige­nen Ver­ant­wor­tung verabschieden.

Die­ser Weg ist lei­der längst beschrit­ten und in den Köp­fen alter­na­tiv­los, sodaß es zur irri­gen Vor­stel­lung kom­men konn­te, der Zuspruch zu bestimm­ten poli­ti­schen Posi­tio­nen, die mehr Sozi­al­staat for­dern, sei „Nächs­ten­lie­be“.

Ich ver­mu­te, Jesus hät­te die Idee des Sozi­al­staats abge­lehnt, eben weil die­ser von kei­nem einen per­sön­li­chen Ein­satz oder über­haupt eine per­sön­li­che Begeg­nung mit Armen, Schwa­chen usw. for­dert, und das heißt: kei­ne wah­re Nächstenliebe.

Der ein­zel­ne wird aus der „Ver­ti­kal­span­nung“ (Slo­ter­di­jk) ent­las­sen, er muß nicht mehr ent­schei­den, und damit muß er auch nicht mehr für sei­ne Ent­schei­dun­gen ein­ste­hen. Mit sei­nem Geld über­trägt er auch sei­ne Ver­ant­wor­tung für sein Geld an eine Insti­tu­ti­on und redu­ziert sich damit selbst auf den Sta­tus eines unmün­di­gen Kin­des oder Skla­ven. Die „Ant­wort“ in der Ver-Ant­wor­tung kann jedoch nur aus eige­ner Mün­dig­keit kommen.

Eine Woche vor sei­ner Pas­si­on weil­te Jesus in Beta­ni­en. Dort wur­de er von einer Frau mit teu­rem Öl gesalbt. Die Jün­ger ärger­ten sich dar­über, sie war­fen der Frau vor, daß sie das Öl nicht ver­kauft und den Gewinn den Armen gespen­det hät­te, aber Jesus nahm sie mit dem Satz „Arme habt ihr alle­zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle­zeit bei euch“ in Schutz.

Die­se Sze­ne ist des­halb para­dig­ma­tisch, weil Jesus hier die selbst­eig­ne Ent­schei­dung der Frau ver­tei­digt. Sie tat, was sie tat, aus Lie­be zu Jesus, und des­halb war es rich­tig. Es lag in ihrer sitt­li­chen Ver­ant­wor­tung, zwi­schen einer Tat der Lie­be zu Jesus und einer Tat der Lie­be zu den Armen zu entscheiden.

Die Jün­ger hät­ten ihr die Ent­schei­dung gern abge­nom­men und das Geld der Frau in ihren Armen­beu­tel (wel­chen übri­gens Judas ver­wal­te­te) über­führt; sie hät­ten damit aus einer Fra­ge der eige­nen sitt­li­chen Ver­ant­wor­tung eine Fra­ge des Gehor­sams gegen­über einer Insti­tu­ti­on gemacht. Jesus wies die­ses Ansin­nen zurück.

Die sitt­li­che Ent­schei­dung ist unhin­ter­geh­ba­re „Jemei­nig­keit“, denn nur für das, was ich selbst getan oder gelas­sen habe, kann ich auch Buße tun und Ver­ge­bung erlan­gen. Daß die­se Logik auch in den Kir­chen durch die poli­ti­sche Logik, daß also die Logik des „Ich“ durch eine Logik des „Wir“ – wel­che einen dia­me­tra­len Gegen­satz dazu dar­stellt – ver­drängt wur­de, ist Grund allen Übels.

So wenig, wie sich eine all­ge­mein­gül­ti­ge christ­li­che Regel aus dem sitt­lich gefor­der­ten Umgang mit dem Geld ablei­ten läßt, läßt sich eine all­ge­mei­ne Emp­feh­lung zur Löschung aus dem Kir­chen­steu­er­re­gis­ter oder dem Ver­bleib dar­in abge­ben. Es ist, wie schon erwähnt, durch­aus eine Tugend, der Obrig­keit gehor­sam zu sein, statt vor­schnell wider den Sta­chel zu löcken. Man mache es sich also nicht zu leicht, aber man quä­le sich auch nicht end­los damit herum!

Die Ent­schei­dung soll­te nicht aus Grün­den poli­ti­scher Räson erfol­gen, son­dern nach einer ange­mes­se­nen Zeit des Beden­kens der eige­nen Posi­ti­on und Ver­ant­wor­tung. Ist das poli­tisch geg­ne­ri­sche Umfeld viel­leicht gera­de der Platz, an dem ich nach Got­tes Wil­len zu ste­hen, zu bestehen, zu wider­ste­hen habe? Es ist eine beson­de­re Beru­fung mit einer beson­de­ren Wür­de, „Stein des Ansto­ßes“ und Zeu­ge der Wahr­heit zu sein!

Hat man ande­rer­seits eine Gemein­de, in der Got­tes Wort mit dem gebüh­ren­den Ernst gepre­digt wird, in der man auch nicht dau­ernd ver­steckt oder gar offen geäu­ßer­te ver­ba­le Arsch­trit­te emp­fängt, son­dern gerecht behan­delt wird (letz­te­res darf man getrost als Prüf­stein für ers­te­res neh­men), so soll man da auch blei­ben und sei­ne Kir­chen­steu­er oder wenigs­tens sei­nen Kol­lek­ten­bei­trag ent­rich­ten – noch sind die Din­ge auf die­se Art und Wei­se geord­net, und die­se Ord­nung hat einen Wert in sich, auch wenn sie theo­lo­gisch frag­wür­dig ist.

Eine Zeit lang mag es allein gehen, in der Abwen­dung von allem Kirch­li­chen, und eine Zeit lang mag es auch wirk­lich not­wen­dig sein – ich weiß, wovon ich rede –, aber auf Dau­er führt es zu einem Ver­har­ren in frucht­lo­ser und sich zuneh­mend ver­här­ten­der Posi­ti­on. Man beden­ke auch das Wort des Apos­tels, daß man Gott nicht liebt, wenn man den Glau­bens­bru­der nicht liebt (1 Joh 4,20)! Als Chris­ten sind wir durch einen Vater ver­bun­den und ein­an­der unauf­lös­bar zugewiesen.

Den Wech­sel zwi­schen den Kon­fes­sio­nen mache man sich dabei nicht schwe­rer als nötig, es gibt Wich­ti­ge­res – hier sei an das Schlag­wort von der „Öku­me­ne des Schüt­zen­gra­bens“ erin­nert. Was die got­tes­dienst­li­che Form betrifft, so sprin­ge man beherzt über sei­nen Schat­ten: Got­tes Wort ist wich­ti­ger als der per­sön­li­che Geschmack. Es gibt Gren­zen, aber man set­ze sie nicht zu eng. Suchet, und ihr wer­det finden!

Zu einer für Katho­li­ken und den „hoch­kirch­lich“ genann­ten, also im Ritus katho­lisch geblie­be­nen Teil der Luthe­ra­ner wesent­li­chen Fra­ge: Darf man sich in kirch­li­che Ver­hält­nis­se bege­ben, die kei­ne apos­to­li­sche Suk­zes­si­on auf­wei­sen? Auch hier gilt: Die Tau­fe ist die Basis. Mit ihr wird man nicht nur Glied einer Gemein­de und Glied der Kir­che, son­dern Glied des Lei­bes Chris­ti, und das bleibt man auch.

Es gibt ein Christ­sein außer­halb der Suk­zes­si­on, man medi­tie­re Apos­tel­ge­schich­te 19,1–7 und lese auch Tol­stois Geschich­te von den „drei Grei­sen“! Der gege­be­ne Zustand ist kei­ne Fra­ge an den ein­zel­nen Gläu­bi­gen, die­ser hal­te sich zu einer Gemein­de, die das Wort Got­tes ver­kün­digt, auch wenn sie nur aus „zwei oder drei“ (Mt. 18,20) besteht und kei­ner­lei insti­tu­tio­nel­le Anbin­dung hat. Das Kata­kom­ben­chris­ten­tum ist nicht weni­ger Chris­ten­tum als das insti­tu­tio­nell ver­an­ker­te, und es ist nicht der Job des ein­zel­nen Gläu­bi­gen, es unter die Fit­ti­che der Suk­zes­si­on zu holen, son­dern der Job der zum apos­to­li­schen Dienst Geweihten.

Die kon­ser­va­ti­ven bzw. reak­tio­nä­ren Chris­ten sind zwei­fel­los in Bedräng­nis. Die Kir­chen­lei­tun­gen haben einen ver­häng­nis­vol­len und anschei­nend nicht kor­ri­gier­ba­ren Weg ein­ge­schla­gen. Meist sind es ja durch­aus treue und auf­rich­tig inter­es­sier­te Gemein­de­glie­der, die sie durch ihre poli­ti­schen Ver­laut­ba­run­gen und Ent­schei­dun­gen ver­trei­ben. Sie ver­kau­fen das Erst­ge­burts­recht, Kir­che Chris­ti zu sein, um das Lin­sen­ge­richt eines gesell­schafts­po­li­ti­schen Upgrades.

Aber so sind die Ver­hält­nis­se nun ein­mal, in die wir gestellt und zu denen wir von Gott beru­fen sind. Nicht der poli­ti­sche Kampf sei unser Instru­ment, son­dern der geis­ti­ge Kampf: das Bezeu­gen der Wahr­heit, die Treue zum Wort Got­tes, die wahr­haf­ti­ge Nächstenliebe!

Von Kir­chen­grün­dungs­phan­ta­sien ist abzu­ra­ten, dies hie­ße, das Pferd falsch her­um auf­zu­zäu­men. Wo es „zwei oder drei“ gibt, kann eine Gemein­de ent­ste­hen, wesent­lich ist nicht die Zahl, die Form oder das insti­tu­tio­nel­le Eti­kett, son­dern dass „das Wort Chris­ti reich­lich unter euch woh­ne“ (Kol 3,16). Jeder gehe durch die Tür, die sich ihm öff­net, alles Wei­te­re wird sich fin­den – aber er gehe!