Bekenntnislust: Junge Wähler wandern nach rechts

Plus 13%! Die AfD ist unter Jugendlichen laut einer neuen Studie zur stärksten Kraft geworden. Was läßt sich daraus schließen, und wie politisch wirkmächtig kann diese Entwicklung in der Zukunft werden?

Auch wenn die Wachs­tums­dy­na­mik der AfD vor­erst gebremst wur­de, steht die Par­tei nach wie vor auf einem sta­bi­len Umfra­gen­so­ckel und wird bei den meis­ten Insti­tu­ten zwi­schen 16–18% aus­ge­wie­sen. Die 20% +X wer­den erst müh­sam auf­ge­baut wer­den müs­sen, und doch ist die Par­tei im Ver­gleich zu ihrem letz­ten Höhen­flug im Herbst 2018 im Soll ihrer stärks­ten Mobilisierungszeiten.

Mit Spit­zen­wer­ten von bis zu 24% im letz­ten Jahr und einem erwei­ter­ten Wäh­ler­po­ten­ti­al von bis zu 30%, das sich über meh­re­re Mona­te hielt, war klar, daß sich die Par­tei Zugriff auf neue Wäh­ler­spek­tren und Milieus ver­schafft hat, die sich aus einem Momen­tum der Unzu­frie­den­heit in einen Stamm von Kern­an­hän­gern trans­for­miert haben.

Wie die jüngst erschie­ne­ne Trend­stu­die „Jugend in Deutsch­land 2024“ auf­zeigt konn­te die AfD ins­be­son­de­re in den jün­ge­ren Alters­klas­sen (14–29 Jah­ren) mas­siv zule­gen. 22% der jun­gen Leu­te geben ihre Par­tei­prä­fe­renz inzwi­schen bei der AfD an. Damit ist die Par­tei inner­halb von nur zwei Jah­ren von der schwächs­ten Par­tei in die­ser Alters­grup­pe zur stärks­ten Kraft gewor­den. Ein Plus von 13%. Die vor­mals stärks­ten Par­tei­en unter Jung­wäh­lern (Grü­ne und FDP) sind bei­de um 11% abge­stürzt, wodurch sie sogar von den Uni­ons­par­tei­en über­holt wur­den. Die Betei­li­gung an der Ampel-Regie­rung hat bei­den Par­tei­en die Domi­nanz im Jung­wäh­ler­mi­lieu offen­sicht­lich gebrochen.

Auch die the­ma­ti­schen Prio­ri­tä­ten haben sich in den ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren deut­lich ver­scho­ben. Die Infla­ti­on ist für jun­ge Men­schen das Top-The­ma (65%). Bei der Migra­ti­on haben sich die Wer­te sogar von 22% auf 41% fast verdoppelt.

In vie­len Gesprä­chen der letz­ten Wochen berich­te­ten mir AfD-Man­dats­trä­ger schon von einer unge­wöhn­li­chen Auf­ge­schlos­sen­heit und Sym­pa­thie von Schü­ler­grup­pen bei Besu­chen in den Lan­des­par­la­men­ten. 16-Jäh­ri­ge, für die das Sel­fie mit einem AfD-Abge­ord­ne­ten zum rebel­li­schen Akt wird, um somit eine klei­ne pro­vo­ka­ti­ve Spit­ze gegen den lin­ken Sozi­al­kun­de­leh­rer zu set­zen. Unter Jugend­li­chen macht sich all­mäh­lich eine Bekennt­nis­lust zur AfD breit.

Poli­ti­sche Bewußt­seins­bil­dung hängt von vie­len Fak­to­ren ab: Eltern­haus, Freun­des­kreis, geo­gra­phi­scher Stand­ort, sozia­le Klas­sen­zu­ge­hö­rig­keit und, im Infor­ma­ti­ons­zeit­al­ter, vor allem der Medi­en­kon­sum. Anders als in höhe­ren Alters­klas­sen spie­len bei Jugend­li­chen linea­res Fern­se­hen oder klas­si­sche Zei­tun­gen kaum eine Rol­le. 57% geben an, dass sozia­le Medi­en die Haupt­ka­nä­le zur poli­ti­schen Infor­ma­ti­ons­be­schaf­fung sind. Erst danach und weit abge­schla­gen kom­men digi­ta­le Nach­rich­ten­por­ta­le und schließ­lich Fern­seh­sen­dun­gen mit jeweils 38%. Das Medi­en­ver­hal­ten die­ser Gene­ra­ti­on ist deut­lich flui­der, viel­fäl­ti­ger und dyna­mi­scher als noch vor 20–30 Jahren.

Der Kol­le­ge Erik Ahrens hat in einer vier­tei­li­gen Serie auf die­sem Blog über die „Auf­merk­sam­keits­öko­no­mie“ unter ande­rem auch sein Kon­zept einer soge­nann­ten „Tik­Tok-Gue­ril­lia“ skiz­ziert und dabei die Reich­wei­ten­po­ten­tia­le der Platt­form inten­siv beleuch­tet. Die aktu­el­le Jugend­stu­die scheint sei­ne The­sen nun auch empi­risch zu bestä­ti­gen. Von den 14–29-Jährigen, die ange­ben, die AfD zu favo­ri­sie­ren, nut­zen mehr als die Hälf­te regel­mä­ßig die Platt­form Tik­Tok. Bei Anhän­gern der SPD (47%) und den Grü­nen (39%) sind es weni­ger. Die Domi­nanz in den sozia­len Medi­en bleibt somit wei­ter­hin eine Schlüs­sel­res­sour­ce in der Öffent­lich­keits­ar­beit der AfD.

Schon bei den ver­gan­ge­nen Land­tags­wah­len in Bay­ern und Hes­sen zeich­ne­te sich ein AfD-Wachs­tums­trend ab, der sich vor allem in den jün­ge­ren Wäh­ler­schich­ten nie­der­schlug. Die Zuwäch­se in den höhe­ren Alters­klas­sen blei­ben jedoch wei­ter­hin mar­gi­nal. Grund­sätz­lich ist die AfD eine Par­tei, die ihre Wäh­ler­ba­sis im Alters­mit­tel­bau zwi­schen 35–60 Jah­ren hat­te und zumeist in den beson­ders jun­gen und beson­ders alten Kohor­ten nur unter­durch­schnitt­lich gut ankommt.

Nun scheint sich bei der Jugend ein neu­er Mobi­li­sie­rungs­trend abzu­zeich­nen und die ent­schei­den­de Fra­ge ist die der lang­fris­ti­gen Wirk­mäch­tig­keit die­ses neu erschlos­se­nen Potentials.

Hohe Zustim­mungs­wer­te unter Jung­wäh­lern sind für Par­tei­en immer erfreu­lich. Sie geben der Par­tei das Selbst­be­wußt­sein, als eine kul­tur­prä­gen­de Kraft zu wir­ken, und sind zugleich auch eine Wahl-Inves­ti­ti­on in die Zukunft. Das Bei­spiel der Grü­nen zeigt, wie sich inter­ge­ne­ra­tio­na­le Effek­te in der Wahl­prä­fe­renz von den Erwach­se­nen auch häu­fig auf die eige­nen Kin­der über­tra­gen. Die Prä­gun­gen der 68er Stu­den­ten­ge­nera­ti­on hat­ten genug Zün­dungs­po­ten­ti­al, um auch nach­fol­gen­de Jugend­ge­ne­ra­tio­nen für links­grü­ne Poli­tik zu gewinnen.

Die­se inter­ge­ne­ra­tio­na­len Effek­te könn­ten auch eine nahe­lie­gen­de Erklä­rung für die wach­sen­den Zustim­mungs­wer­te bei der AfD haben. Der ohne­hin star­ke Alters­mit­tel­bau der Par­tei (35–60 Jah­re) ist die Eltern­ge­nera­ti­on der 14–29-Jährigen sein, die jetzt wie auch ihre Eltern für die AfD sym­pa­thi­sie­ren. Dar­auf deu­ten auch die Ergeb­nis­se der Trend­stu­die hin. Die jun­gen AfD-Sym­pa­thi­san­ten sind mehr­heit­lich männ­lich (64%) und sind über­durch­schnitt­lich häu­fig Kin­der aus bil­dungs­fer­nen Fami­li­en (Eltern ohne Abitur).

Hin­zu kom­men wei­te­re Sozia­li­sa­ti­ons­pa­ra­me­ter wie der ver­än­der­te Medi­en­kon­sum oder aber auch die Lust an der Rebel­li­on gegen die lin­ken Kon­ven­tio­nen in den Bil­dungs­ein­rich­tun­gen sein. Die The­se von der Eltern­haus­prä­gung ist jedoch im Hin­blick auf die viel­fach unter­such­te, geschlecht­li­che Dif­fe­renz bei den jun­gen AfD-Sym­pa­thi­san­ten nur bedingt halt­bar. Stu­di­en der letz­ten Jah­re haben deut­lich gezeigt, dass jun­ge Män­ner signi­fi­kant stär­ker für die AfD sym­pa­thi­sie­ren als jun­ge Frau­en. Der Sozio­lo­ge Dr. Ans­gar Hud­de hat die­sen Befund auch anhand ver­schie­de­ner poli­ti­scher Ein­stel­lungs­pro­fi­le, über meh­re­re Deka­den, im deut­schen Wahl­ver­hal­ten festgestellt.

Über die sozia­le Ver­er­bung von poli­ti­schen Ein­stel­lungs­mus­tern und Wahl­prä­fe­ren­zen ist sich die Stu­di­en­la­ge am Ende unei­nig. Ent­schei­dend dürf­te das Poten­ti­al für die Her­aus­bil­dung einer eige­nen rech­ten Jugend­kul­tur sein, die auch als Ori­en­tie­rungs­an­ker und Lebens­kompaß dient. Dar­aus könn­ten sich eigen­stän­di­ge sozia­le Milieu­struk­tu­ren bil­den. Wich­tig ist der Trans­for­ma­ti­ons­sprung vom rebel­li­schen Affekt hin zu einem all­täg­lich wahr­nehm­ba­ren Milieu.

Jedoch: Auch wenn die Jung­wäh­ler­er­fol­ge hoff­nungs­froh stim­men mögen, so haben sich in den letz­ten Jah­ren die Gewich­te bei Wah­len deut­lich in Rich­tung der Gene­ra­ti­on 60+ ver­scho­ben. Auf jeden ein­zel­nen Wäh­ler zwi­schen 18–29 Jah­ren kamen bei der Bun­des­tags­wahl knapp drei Wäh­ler der Gene­ra­ti­on über 60 Jah­ren. Die Jugend bringt schlicht und ergrei­fend nicht genü­gend Mas­se an die Wahl­ur­nen. Ohne das Ü60-Wäh­ler­spek­trum wären selbst die bei­den gro­ßen Volks­par­tei­en bei der Bun­des­tags­wahl 2021 teils deut­lich unter 20% gelan­det. Die Rent­ner sichern SPD und Uni­on das poli­ti­sche Über­le­ben und ihren „Volks­par­tei­sta­tus“.

Selbst bei der AfD macht ein Blick auf die abso­lu­ten Stim­men zur letz­ten Bun­des­tags­wahl deut­lich, dass die Par­tei auch dort von den Ü60-Stim­men abhän­gig ist. Hier soll­ten die pro­zen­tua­len Zah­len nicht dar­über hin­weg­täu­schen, dass es in der 60+ Kohor­te immer noch ein abso­lu­tes Stim­men­ge­wicht für die Par­tei gibt, wel­ches fast dop­pelt so groß ist wie das der 18–34-Jährigen.

Abso­lu­te Stim­men nach Alters­grup­pen Bun­des­tags­wahl 2021

Wir sehen also, daß sich mit der Jung­wäh­ler­zu­stim­mung für die AfD ein neu­er star­ker Pola­ri­sie­rungs­vek­tor eröff­net hat. Neben dem Stadt-Land-Gefäl­le, der Geschlech­ter­dif­fe­renz zwi­schen Mann und Frau und der sozia­len Klas­sen­zu­ge­hö­rig­keit („Any­whe­res“ und „Some­whe­res“) zeich­net sich eine neue gesell­schaft­li­che Span­nungs­li­nie zwi­schen Jung und Alt ab, in der die AfD eine poli­tisch-exklu­si­ve Reprä­sen­ta­ti­ons­rol­le ein­zu­neh­men scheint.

Poli­ti­sche Iden­ti­tä­ten bil­den sich immer ent­lang sozia­ler Gegen­sät­ze und Kon­flikt­la­gen her­aus. Gelingt es der AfD die jewei­li­gen Span­nungs­fel­der auf­recht­zu­er­hal­ten und ent­spre­chend Posi­ti­on zu bezie­hen, kann sie auch ihren Kern­wäh­ler­stamm wei­ter aus­bau­en und neue Mobi­li­sie­rungs­po­ten­tia­le erschlie­ßen. Das soll­ten im Hin­blick auf die hin­zu­ge­won­nen Jung­wäh­ler­an­hän­ger auch die Funk­tio­nä­re berück­sich­ti­gen und etwa einer Jun­gen Alter­na­ti­ve auch die Ent­fal­tungs­räu­me las­sen, aus denen her­aus sich eine ech­te rech­te Jugend­kul­tur ent­wi­ckeln könnte.