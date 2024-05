Differenzierung und Politik – Krah und die Waffen-SS

In den Wiener Straßenbahnen wird man von "Info"-Bildschirmen gequält, die alle jene, die nicht in ihr Smartphone starren, mit linker Propaganda, Klimapanik und selektierten Nachrichten behelligen. Ich versuche, dieses Berieselung so gut, wie es geht, zu ignorieren, leider oft erfolglos.

Vor­ges­tern wur­de ich über­rascht, als das Kon­ter­fei eines alten Bekann­ten auf dem Bild­schirm auf­tauch­te: Maxi­mi­li­an Krah, der in einem Inter­view mit einer ita­lie­ni­schen Zei­tung ein paar kon­tro­ver­se Din­ge über “die SS” gesagt hat, die in der Fol­ge Mari­ne Le Pen den lang­ersehn­ten und ange­streb­ten Vor­wand lie­fer­ten, die Zusam­men­ar­beit mit der AfD aufzukündigen.

Wie lei­der zu erwar­ten war, fiel die Par­tei­füh­rung Krah umge­hend in den Rücken und erteil­te ihrem Spit­zen­kan­di­da­ten für die EU-Wahl ein Auf­tritts­ver­bot. Krah füg­te sich und ver­zich­te­te auf sein Amt im Bundesvorstand.

Was hat er nun Schreck­li­ches gesagt, das der­ar­ti­ge Sank­tio­nen recht­fer­tigt? Hier ist der Wortlaut:

La Rep­pu­bli­ca: Herr Krah, Sie haben gesagt, die Deut­schen sol­len stolz auf ihre Vor­fah­ren sein. Auch wenn es SS-Offi­zie­re waren? Krah: Es kommt dar­auf an, was sie getan haben. LR: Die SS-Leu­te waren Kriegsverbrecher. Krah: Man muß die Feh­ler indi­vi­du­ell bewer­ten. Am Ende des Krie­ges gab es fast eine Mil­li­on SS-Ange­hö­ri­ge, auch Gün­ter Grass war in der Waf­fen-SS. Die Ver­wand­ten mei­ner Frau waren Deut­sche, die in Ungarn leb­ten. Sie hat­ten die Wahl, sich bei der unga­ri­schen Armee oder bei der SS zu mel­den. Hät­ten sie sich als Deut­sche zur unga­ri­schen Armee gemel­det, so wuß­ten sie aus dem Ers­ten Welt­krieg, wäre das ein Todes­ur­teil gewe­sen. Unter den 900,000 SS-Leu­ten waren auch vie­le Bau­ern: Es gab sicher­lich einen hohen Pro­zent­satz an Kri­mi­nel­len, aber nicht alle waren kri­mi­nell. Ich wür­de nie sagen, daß jeder der eine SS-Uni­form trug, auto­ma­tisch ein Ver­bre­cher war.

Des­we­gen also gackern nun die Hüh­ner im Schuld­kult­stall, gezielt auf­ge­scheucht, um Krah und der AfD Scha­den zuzu­fü­gen. Weil die Absicht klar ist, ist es auch müßig, gegen das Geschrei argu­men­ta­tiv vor­ge­hen und red­lich ergrün­den zu wol­len, ob und inwie­fern die­se Aus­sa­gen legi­tim und dis­ku­ta­bel sind.

Die Fra­ge an Krah wur­de natür­lich in mala fide gestellt. Auf dem Gebiet die­ses Reiz­the­mas dür­fen kei­ne Ansich­ten abseits der eta­blier­ten manich­äi­schen Deu­tungs­mus­ter geäu­ßert wer­den. Die herr­schen­de Ideo­lo­gie des “Wes­tens” braucht ihren Satan und ihr abso­lut Böses als kon­sti­tu­ti­ves Gegen­bild, wes­halb sie kei­ne Dif­fe­ren­zie­run­gen und Rela­ti­vie­run­gen zulas­sen darf, zumin­dest auf der poli­ti­schen Bühne.

Krah hat nun ver­ges­sen, daß er auf der Büh­ne steht, und eine ehr­li­che Ant­wort auf eine unehr­li­che Fra­ge gege­ben. Damit ist er in die Fal­le getappt, die ihm die Jour­na­lis­ten gelegt haben. Mit dem Rück­halt der Par­tei­füh­rung war natür­lich nicht zu rech­nen. Ist der bewähr­te Reflex­knopf ein­mal gedrückt, fal­len zuver­läs­sig alle um. Nie­mand will mehr nach­den­ken, alle wol­len den Hin­tern an die Wand bekommen.

Aus der Per­spek­ti­ve unse­rer rech­ten “Bla­se”, in der die Aus­ein­an­der­set­zung mit dem ehe­mals “Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung” genann­ten Kom­plex his­to­ri­scher Ver­zer­rung und Instru­men­ta­li­sie­rung seit lan­gen, all­zu lan­gen Jahr­zehn­ten zum täg­lich Brot gehört, hat Krah nichts Beson­de­res, Unge­wöhn­li­ches oder Anstö­ßi­ges gesagt. Reak­tio­nen wie die­se aus einem ver­meint­lich “kon­ser­va­ti­ven” Medi­um, wir­ken auf uns, die wir uns schon biß­chen län­ger mit dem The­ma beschäf­ti­gen, dumm, unin­for­miert und reflexhaft.

Wir alle ken­nen zum Bei­spiel die berühm­te “Ehren­er­klä­rung” von Kon­rad Ade­nau­er aus dem Jahr 1952. Die­ser hat­te im Bun­des­tag gesagt:

Ich möch­te heu­te vor die­sem Hohen Hau­se im Namen der Bun­des­re­gie­rung erklä­ren, daß wir alle Waf­fen­trä­ger unse­res Vol­kes, die im Namen der hohen sol­da­ti­schen Über­lie­fe­rung ehren­haft zu Lan­de, auf dem Was­ser und in der Luft gekämpft haben, anerkennen.

Auf Nach­fra­ge des dama­li­gen Spre­chers der Ange­hö­ri­gen der Waf­fen-SS, SS-Oberst-Grup­pen­füh­rer und Gene­ral­oberst der Waf­fen-SS a. D. Paul Haus­ser, ant­wor­te­te Ade­nau­er am 17. Dezem­ber 1952:

Einer Anre­gung nach­kom­mend, tei­le ich mit, daß die von mir in mei­ner Rede vom 3. Dezem­ber 1952 vor dem Deut­schen Bun­des­tag abge­ge­be­ne Ehren­er­klä­rung für die Sol­da­ten der frü­he­ren deut­schen Wehr­macht auch die Ange­hö­ri­gen der Waf­fen-SS umfaßt, soweit sie aus­schließ­lich als Sol­da­ten ehren­voll für Deutsch­land gekämpft haben.

Der SPD-Poli­ti­ker Kurt Schu­ma­cher, der zwi­schen 1933 und 1945 in ver­schie­de­nen Kon­zen­tra­ti­ons­la­gern inhaf­tiert war, schrieb 1951 in einem Brief:

Aus dem Zwei­ten Welt­krieg sind mehr als neun­hun­dert­tau­send Ange­hö­ri­ge der Waf­fen-SS zurück­ge­kehrt. Die­se Waf­fen-SS ist weder mit der all­ge­mei­nen SS noch mit den spe­zi­el­len Orga­ni­sa­tio­nen der Men­schen­ver­nich­tung gleich­zu­set­zen. Sie war für Kriegs­zwe­cke geschaf­fen. Sicher sind vie­le der jun­gen Män­ner Trä­ger einer spe­zi­fisch hit­le­ri­schen Ideo­lo­gie gewe­sen, ohne aber die Ver­bre­chen der zwölf­jäh­ri­gen Dik­ta­tur als sol­che zum Bestand­teil ihrer poli­ti­schen Ziel­set­zung zu machen. Hun­dert­tau­sen­de aber sind ohne ihr Zutun für die SS als Wehr­machts­teil ein­ge­zo­gen und dahin abkom­man­diert worden. Die Mehr­zahl die­ser neun­hun­dert­tau­send Men­schen ist in eine aus­ge­spro­che­ne Paria­rol­le gera­ten. Sie sind kol­lek­tiv haft­bar für die Ver­bre­chen des Sicher­heits­diens­tes, des SD, und der Men­schen­ver­nich­tungs­ak­tio­nen gemacht wor­den, obwohl sie als Waf­fen-SS kaum nähe­re Berüh­rung damit hat­ten als man­che ande­re Wehr­machts­tei­le. Zu jedem tota­li­tä­ren Sys­tem hat es gehört, mit allen Metho­den der Ver­stri­ckung ein Ergeb­nis der Mit­schuld aller zu erzeugen. (…) Die Sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Par­tei ist aus­ge­gan­gen und geht aus von jeder Ableh­nung und Bekämp­fung der Kollektivschuld. (…) Uns scheint es eine mensch­li­che und staats­bür­ger­li­che Not­wen­dig­keit zu sein, die­sen Ring zu spren­gen und der gro­ßen Mas­se der frü­he­ren Ange­hö­ri­gen der Waf­fen-SS den Weg zu Lebens­aus­sicht und Staats­bür­ger­tum freizumachen. (…) Ihnen, die kei­ne kri­mi­nel­le Schuld auf sich gela­den haben, soll­te man die Mög­lich­keit geben, sich erfolg­reich mit der für sie neu­en Welt auseinanderzusetzen.

Auch von Hel­mut Schmidt gibt es ein Zitat, aus einem Arti­kel mit dem Titel “Kei­ne Kol­lek­tiv­schuld”, Die Zeit, 12. 11. 1965:

Man darf nicht in den Feh­ler ver­fal­len, alle 900.000 Sol­da­ten der Waf­fen-SS mit einer beson­de­ren Kol­lek­tiv­schuld zu bela­den und sie mit den SS-KZ-Bewa­chungs­mann­schaf­ten in einen Topf zu werfen.

Dann ist uns ver­blie­be­nen Men­schen mit his­to­ri­schem Gedächt­nis noch die “Bit­burg-Kon­tro­ver­se” aus dem Jahr 1985 geläu­fig: Eine gemein­sa­me Kranz­nie­der­le­gung von Ronald Rea­gan und Hel­mut Kohl auf dem Sol­da­ten­fried­hof Bit­burg anläß­lich des vier­zigs­ten Jah­res­ta­ges der deut­schen Kapi­tu­la­ti­on erreg­te die mora­li­sche Empö­rung man­cher beflis­se­ner Gemü­ter, weil dort auch 43 Gefal­le­ne der Waf­fen-SS begra­ben waren, die meis­ten von ihnen noch kei­ne zwan­zig Jah­re alt.

Einer, der sich ganz beson­ders breit auf­plus­ter­te, war Gün­ter Grass, der sich vie­le Jah­re spä­ter selbst als ehe­ma­li­ges Mit­glied eben jener ver­fem­ten Trup­pe “outen” sollte.

In einer Rede kri­ti­sier­te er Kohl dafür, in Bit­burg auch eini­gen sei­ner gleich­alt­ri­gen gefal­le­nen Kame­ra­den die Ehre erwie­sen zu haben:

… im Umgang mit dem ame­ri­ka­ni­schen Prä­si­den­ten fiel ihm zum 8. Mai eine Geschichts­klit­te­rung ein, deren auf Medi­en­wir­kung bedach­tes Kal­kül Juden, Ame­ri­ka­ner und Deut­sche, alle Betrof­fe­nen glei­cher­ma­ßen, ver­letzt. Als hät­ten wir nicht Bür­de genug, erweist sich Kohl als zusätz­li­che Belas­tung der deut­schen Geschich­te; doch auch die­sen Bal­last haben wir uns verdient.

Und wie sah das Kohl sel­ber? In sei­nen Memoi­ren schrieb er:

Es lagen also SS-Sol­da­ten auf dem Sol­da­ten­fried­hof in Bit­burg – und über die­sen Grä­bern soll­te der ame­ri­ka­ni­sche Prä­si­dent eine Ges­te der Ver­söh­nung zei­gen? Das war zu viel für vie­le Rea­gan-Kri­ti­ker, zu viel für mei­ne Kritiker. Doch wer sich mit der Geschich­te der Waf­fen-SS beschäf­tigt, weiß, dass vie­le die­ser blut­jun­gen Sol­da­ten gar kei­ne Chan­ce hat­ten, dem Ein­be­ru­fungs­be­fehl zur Waf­fen-SS zu entgehen. Ich ließ mir damals die Namen und Daten von den Grab­plat­ten notie­ren. Von den neun­und­vier­zig nament­lich auf den Grab­plat­ten des Fried­hofs in Bit­burg auf­ge­führ­ten SS-Sol­da­ten waren zwei­und­drei­ßig an ihrem Todes­tag jün­ger als zwan­zig Jah­re. Es han­delt sich also um im Alter von sieb­zehn, acht­zehn und neun­zehn Jah­ren Gefallene. Ihr jun­ges Leben währ­te viel kür­zer als die Zeit, die uns 1985 von ihrem Todes­tag trenn­te. Sie star­ben in einem bar­ba­ri­schen Krieg. Es ist wahr, dass die Ver­stri­ckun­gen unse­rer jüngs­ten Geschich­te schon für die, die dabei waren, schwer begreif­lich sind. Um wie viel mehr sind sie für eine nach­ge­wach­se­ne Gene­ra­ti­on oft genug kaum begreif­lich – und für jene, die nicht hier leb­ten, die in einem ande­ren Kon­ti­nent auf­wuch­sen, müs­sen sie ganz unbe­greif­lich sein. Ich den­ke, uns steht ein Urteil über eine sol­che Hal­tung oder gar eine Ver­ur­tei­lung nicht zu.

Armin Moh­ler, der Schwei­zer, der sich 1941 frei­wil­lig zur Waf­fen-SS mel­den woll­te, aber (zu sei­nem eige­nen Glück) abge­lehnt wur­de, kom­men­tier­te den Fall Bit­burg in sei­nem Buch Der Nasen­ring (1991) so:

Der mit Medi­en-Tricks unter­nom­me­ne Ver­such, Gefal­le­ne der Waf­fen-SS zu kri­mi­na­li­sie­ren, ver­letz­te das tief im Men­schen ver­an­ker­te Gefühl, daß der Streit der Men­schen an Grä­bern zu enden habe. Selbst für den durch­schnitt­lich unre­li­giö­sen Men­schen unse­rer Gesell­schaft ist ein Nicht­be­ach­ten die­ses Gebots ein instink­tiv erkann­ter Ver­stoß gegen die All­macht des Todes in sei­ner Unbe­dingt­heit und Unwi­der­ruf­lich­keit. Es ist für ihn schlicht unmenschlich. Der Ver­such, die Pro­ble­ma­tik mit Hil­fe der Geburts­da­ten zu ent­schär­fen (bis zu wel­chem Alter ist ein Toter der Waf­fen-SS ein ver­führ­ter Jugend­li­cher, von wel­chem Alter an ist er ein voll ver­ant­wort­li­cher und damit kri­mi­na­li­sier­ba­rer Erwach­se­ner?), ist nicht viel bes­ser als jener Tabu-Bruch. In bei­den Fäl­len han­delt es sich um Ver­hal­tens­wei­sen, für die es in einer nor­ma­len, unkor­rum­pier­ten mensch­li­chen Gemein­schaft kei­ne Ent­schul­di­gung gibt.

Nun: Von die­ser Art “nor­ma­ler Gemein­schaft” sind wir heu­te weit ent­fernt. “Nazis” sind in der kol­lek­ti­ven Vor­stel­lung der Nach-Nach­ge­bo­re­nen kei­ne “Men­schen” und ver­die­nen des­halb auch nicht, als sol­che behan­delt oder betrach­tet zu wer­den; dumm nur, wenn man sei­ne eige­nen Vor­fah­ren mit die­sen Un-Men­schen iden­ti­fi­ziert und sich selbst und das Volk, dem man ange­hört, als gleich­sam gene­tisch schuld­be­la­den sieht.

Wir Vete­ra­nen aus frü­he­ren Jun­ge-Frei­heit-Zei­ten ken­nen die­se ermü­den­den, immer­glei­chen Debat­ten noch und nöcher.

Erst vor knapp einem Jahr, im Juli 2023, hat die inzwi­schen ziem­lich glatt gebü­gel­te JF ein beson­ders ein­drucks­vol­les Buch zu die­sem The­ma neu auf­ge­legt: Die Abwehr­schlacht des Jour­na­lis­ten und Schrif­stel­lers Wolf­gang Ven­ohr (1925–2005), in dem er sei­ne Jah­re als jugend­li­ches Mit­glied der Waf­fen-SS schil­dert, an der Ost­front und vor allem, beson­ders erschüt­ternd, in jenen ent­schei­den­den Mona­ten, in denen die sowje­ti­sche Armee uner­bitt­lich ins Deut­sche Reich vordrang.

Ab einem bestimm­ten Punkt wuß­ten die jun­gen Sol­da­ten, daß der Krieg ver­lo­ren war, und ihr Kampf nur noch dem Gewinn von Zeit dien­te, etwa um hun­dert­tau­sen­den Men­schen aus Ost­preu­ßen, Pom­mern und Schle­si­en die Flucht von den her­an­rü­cken­den Rus­sen zu ermöglichen.

Ven­ohr beschrieb sein Buch so:

Die Dar­stel­lung ist geprägt vom hei­ßen Atem der Front, von den Lei­den­schaf­ten des Kamp­fes, von der glü­hen­den Vater­lands­lie­be eines 17- bis 19jährigen jun­gen Men­schen. So erklärt sich auch der erstaun­li­che Fron­t­en­thu­si­as­mus, der aus jeder Zei­le spricht. Dabei wird nichts ver­schwie­gen; eine Roman­ti­sie­rung der Waf­fen-SS fin­det nicht statt. Die unglaub­li­che Bru­ta­li­tät der Tross­knech­te in der Etap­pe kommt eben­so zur Spra­che wie das Phä­no­men der poli­ti­schen Blind­heit, das die Män­ner an der Front gefan­gen hielt, oder mein hoff­nungs­lo­ser Ver­such, die­se Blind­heit auf­zu­bre­chen, der mich fast vor das Kriegs­ge­richt brachte. Spä­te­re Erkennt­nis­se und Ein­sich­ten der Nach­kriegs­zeit sind absicht­lich nicht berück­sich­tigt wor­den, um der Authen­ti­zi­tät, um der Ehr­lich­keit kei­nen Abbruch zu tun.

Die Abwehr­schlacht the­ma­ti­siert auch den Zusam­men­bruch des Welt­bil­des des Autors im Zuge der trau­ma­tisch erfah­re­nen deut­schen Nie­der­la­ge. Unter dem Ein­fluß von Ernst Nie­kisch wand­te er sich spä­ter einer Art von lin­kem Patrio­tis­mus zu, mit einer beson­de­ren Vor­lie­be für das Preu­ßen­tum, des­sen Geschich­te er etli­che Bücher wid­me­te, dar­un­ter Preu­ßi­sche Pro­fi­le, das in Zusam­men­ar­beit mit sei­nem Freund Sebas­ti­an Haff­ner entstand.

1974 dreh­te Ven­ohr zusam­men mit dem His­to­ri­ker Heinz Höh­ne, des­sen Buch Der Orden unter dem Toten­kopf als Stan­dard­werk über die SS gilt, eine drei­tei­li­ge Serie über die Waf­fen-SS für Stern-TV, die in der ARD aus­ge­strahlt wur­de (und die zur Zeit offen­bar nir­gend­wo greif­bar ist). Auf Wiki­pe­dia kann man lesen:

Ven­ohr ver­tei­dig­te die Serie gegen den Vor­wurf des Geschichts­re­vi­sio­nis­mus, der ins­be­son­de­re von Rupert Neu­deck in der katho­li­schen Zeit­schrift Funk­kor­re­spon­denz erho­ben wur­de: „Wir haben nie ver­hehlt, daß wir das Kol­lek­tiv­ur­teil über die Sol­da­ten der Waf­fen-SS für falsch und unge­recht halten.“

Anläß­lich der Erst­auf­la­ge sei­nes Buches gab Ven­ohr der JF 2002 ein aus­führ­li­ches Inter­view. Hier ein paar Zitate:

JF: Wie erklä­ren Sie denn einem heu­te 17-jäh­ri­gen, wes­halb Sie sich 1942 frei­wil­lig als 17jähriger aus­ge­rech­net zur Waf­fen-SS, zur “Leib­stan­dar­te Adolf Hit­ler” meldeten? Ven­ohr: Das ist fast unmög­lich. Das ver­su­che ich gera­de bei einem mei­ner bei­den Enkel. Der ist 20 Jah­re alt und dient als Sol­dat. Er fragt mich stän­dig neu­gie­rig aus, aber ich glau­be, ver­ste­hen tut er über­haupt nichts. Ich den­ke, daß die gan­ze jun­ge Gene­ra­ti­on das nicht mehr ver­ste­hen kann. Es sei denn, man schnappt sich den­je­ni­gen am Kra­gen und setzt ihn vor das Fern­seh­ge­rät und führt ihm den Film “Leib­stan­dar­te Adolf Hit­ler im Ein­satz” vor, der mich damals als Schü­ler so beein­druckt hat. JF: Die­ser Kino­film hat Sie so begeis­tert, daß Sie sich bei die­ser Ein­heit meldeten? Ven­ohr: Ja. Eigent­lich woll­te ich zum “Regi­ment Groß­deutsch­land” gehen, das war mein Wunsch, das war mein Ziel. Doch dann sah ich im Janu­ar 1942 im Kino die­sen Film. Es war ein Doku­men­tar­film von 30 Minu­ten. Er hat mich ver­an­laßt, mich zum Regi­ment Leib­stan­dar­te anstatt zum Regi­ment Groß­deutsch­land zu melden. (…) JF: Spiel­te die NS-Ideo­lo­gie eine Rol­le bei Ihrer Ent­schei­dung, in der Waf­fen-SS zu dienen?

Ven­ohr: Es ging kaum einer von die­sen 17‑,18‑,19jährigen aus Grün­den des Natio­nal­so­zia­lis­mus zur Waf­fen-SS. Man sah 1942 als Schü­ler über­haupt kei­nen Unter­schied, denn schließ­lich hiel­ten wir alle damals die gan­ze Wehr­macht für natio­nal­so­zia­lis­tisch. Dar­an gab es doch gar kei­nen Zwei­fel, daß alle Sol­da­ten treu und loy­al zu ihrem Füh­rer und Obers­ten Befehls­ha­ber stan­den. Man hät­te sich auch in der Klas­se oder in der Hit­ler­ju­gend lächer­lich gemacht, wenn man gesagt hät­te, man gehe aus poli­ti­schen Grün­den zur Waf­fen-SS. Man wäre für ver­rückt erklärt wor­den. Man ging zur Waf­fen-SS, wie man sich zu den Fall­schirm­jä­gern mel­de­te. Man woll­te zu einer mili­tä­ri­schen Eli­te­ein­heit, das war das Ziel. JF: Der zwei­te Band Ihrer Lebens­er­in­ne­run­gen nennt sich “Die Abwehr­schlacht”. War­um trägt das Buch die­sen Titel? Ven­ohr: Ich habe als Sol­dat nur an der zwei­ten Hälf­te des Zwei­ten Welt­krie­ges teil­ge­nom­men. Von der Jah­res­wen­de 1942/43 bis 1945, in der Zeit, in der ich Sol­dat war, hat sich mir der Krieg dar­ge­stellt als Abwehr­schlacht zur Ver­tei­di­gung des Rei­ches. Für mich war es ein gro­ßer vater­län­di­scher Krieg. Die­se Abwehr­schlacht setz­te nach der Kata­stro­phe von Sta­lin­grad ein, und nach­dem uns die For­de­rung der Alli­ier­ten nach “uncon­di­tio­nal sur­ren­der” – bedin­gungs­lo­ser Kapi­tu­la­ti­on – bekannt gewor­den war. Von da ab galt es nur noch, das Reich nach allen Sei­ten zu schir­men und zu ver­tei­di­gen – des­halb “Die Abwehrschlacht”.

Ein wei­te­res Buch, das eine Jugend in der Waf­fen-SS the­ma­ti­sier­te, war Die Toten sind immer die ande­ren (2009) von Rudolf Kreis. Aus einer Rezen­si­on von Götz Kubitschek:

Wer das Kapi­tel »D‑Day« aus der Lebens­er­zäh­lung von Rudolf Kreis gele­sen hat, begreift, war­um die­ser Mann sein Ent­kom­men als Auf­trag für eine breit ange­leg­te Selbst­prü­fung ansah. Er lan­de­te in der SS-Divi­si­on »Hit­ler­ju­gend«, fand sich als 17jähriger in den Tagen von Caen der mate­ri­el­len Über­le­gen­heit der alli­ier­ten Lan­dungs­trup­pen aus­ge­setzt, töte­te, sah Gleich­alt­ri­ge kre­pie­ren und über­leb­te das Gefan­ge­nen­la­ger bei Bad Kreuz­nach. Am 8. Juli ’45 wur­de er ent­las­sen. Was danach kommt, ist aus der Sicht des heu­te 83jährigen völ­lig unspek­ta­ku­lär, ist Epilog. Ich wech­sel­te mit Kreis eini­ge Brie­fe. Im vor­läu­fig letz­ten schreibt er: »Es war aber die im tiefs­ten ergrei­fen­de Seins­er­fah­rung unse­rer Gene­ra­ti­on, daß wir Men­schen alle, in bestimm­te Situa­tio­nen gebracht, zu jedem Ver­bre­chen fähig sind.« Aus die­ser Erfah­rung her­aus will er also sei­nen Bei­trag zu einer sach­ge­rech­ten Geschichts­schrei­bung leis­ten, »die nicht län­ger rech­tet und rich­tet, die ohne das Gelän­der des Sys­tem­den­kens aus­kommt, die kei­ne poli­ti­sche Dienst­leis­tung erbringt und deren Medi­um das Erzäh­len zu sein hat.«

Die­se Hin­wei­se soll­ten erst­mal aus­rei­chen, um zu unter­mau­ern, daß Maxi­mi­li­an Krahs zum zweck­mä­ßi­gen Skan­dal auf­ge­bla­se­ne Aus­sa­gen kei­nes­wegs so abwe­gig oder haar­sträu­bend sind, wie nun jene sug­ge­rie­ren, die aus ihnen poli­ti­sches Kapi­tal münzen.

Krah, aus­ge­rech­net Krah, hat für einen Moment ver­ges­sen, daß er Poli­ti­ker ist, und eine dif­fe­ren­zier­te und sach­li­che Ant­wort gege­ben (viel­leicht hät­te er deut­li­cher zwi­schen “schwar­zer” SS und Waf­fen-SS unter­schei­den sol­len). Man kann aus ihr beim bes­ten Wil­len kei­ne Leug­nung oder “Rela­ti­vie­rung” von SS-Ver­bre­chen her­aus­le­sen, aber das ist für das Stück, in das man ihn gelockt hat wie auf ein Minen­feld, auch völ­lig egal. Das soll hei­ßen, es ist denen, die ihm und der AfD an den Kra­gen wol­len, in Wahr­heit völ­lig egal. Haupt­sa­che, sie bekom­men auf die­se Wei­se, per “Nazi!”-Geschrei, was sie wollen.

Ich fin­de Krahs Ehr­lich­keit fast schon rüh­rend, denn er hät­te sich schließ­lich auch nach übli­cher Poli­ti­ker­ma­nier um die Fra­ge her­um­win­den und ‑bie­gen kön­nen, und statt­des­sen irgend­et­was Gefäl­li­ges, Kon­for­mes, Glit­schi­ges sagen.

Statt­des­sen hat er sich zu einem Spiel ver­füh­ren las­sen, das man ange­sichts der media­len und poli­ti­schen Macht­ver­hält­nis­se nur ver­lie­ren kann.