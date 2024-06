Europawahlen 2024 – Rettung aus dem Negativtrend

Mit dem Wahl­abend am Sonn­tag stellt sich nun die Fra­ge wel­che Erwar­tun­gen man nach die­sem „rucke­li­gen Wahl­kampf“ (Chrup­al­la im ARD-Inter­view) noch haben durf­te. Nach Sich­tung zahl­rei­cher O‑Töne in den Inter­views des Wahl­abends und dem Busch­funk der Par­tei scheint sich mit den 15,9% des Wahl­abends doch über­wie­gend Erleich­te­rung ein­zu­stel­len. Ange­sichts des sin­ken­den Trends in den Umfra­gen, seit einem hal­ben Jahr, und Wer­ten von zuletzt 14%, scheint die Par­tei noch ein­mal mit einem blau­en Auge davon­ge­kom­men zu sein.

Die 15,9% könn­ten womög­lich auch ein rea­lis­ti­sche­res Bild vom fes­ten Wäh­ler­po­ten­ti­al der AfD dar­stel­len. Es läßt sich nun prä­zi­ser fest­stel­len, wo die Par­tei tat­säch­lich steht.

Die 20% +X aus den Umfra­gen des Vor­jah­res sind über­wie­gend Aus­druck eines Mobi­li­sie­rungs­ma­xi­mum, dass durch das Momen­tum von Stim­mung, poli­ti­sche Lage, Exklu­siv­stel­lung im Pro­test­mi­lieu und Schwä­che der Ande­ren begüns­tigt wur­de. Das Jahr 2023 hat zumin­dest demo­sko­pisch gezeigt, dass die AfD auch Zugriff auf bis­lang uner­schlos­se­ne Milieus und unge­bun­de­ne Wech­sel­wäh­ler haben kann.

Mit einem 15,9% Sockel kann man auch die­se Ziel­mar­ken wie­der ins Visier neh­men. Auch in abso­lu­ten Stim­men konn­te die AfD deut­lich zule­gen und trotz der tra­di­tio­nell gerin­ge­ren Wahl­be­tei­li­gung bei Euro­pa­wah­len, sogar das bun­des­weit stärks­te Ergeb­nis von 2017 (5,8 Mio Stim­men) mit knapp 500.000 Stim­men übertrumpfen.

Bereits im Febru­ar die­ses Jah­res habe ich in einem Arti­kel von sin­ken­den Umfra­ge­wer­ten bei einer gleich­zei­tig stei­gen­den Nor­ma­li­sie­rung der AfD geschrie­ben. Schon frü­he­re Stu­di­en haben gezeigt, daß die anfäng­li­che Pro­test­wäh­ler­the­se nicht mehr halt­bar ist. Die AfD bil­det Schritt für Schritt ein eigen­stän­di­ges Milieu, wel­ches die Exis­tenz der Par­tei im demo­kra­ti­schen Spek­trum rechts der Mit­te als nor­mal vor­aus­setzt und zugleich vor media­ler Dif­fa­mie­rung und geg­ne­ri­schen Kam­pa­gnen immu­ni­siert ist.

82% der AfD-Anhän­ger geben an, dass es ihnen egal ist ob die Par­tei in Tei­len als „rechts­extrem“ gilt, solan­ge sie die rich­ti­gen The­men anspricht. 51% sagen, dass ihre Wahl­ent­schei­dung für die AfD inzwi­schen Aus­druck von Über­zeu­gung ist und nicht nur von Pro­test­mo­ti­ven gelei­tet wird – ein Plus von 15%. In den Daten von For­schungs­grup­pe Wah­len geben in einer fast iden­ti­schen Fra­ge­stel­lung sogar 70% an, dass sie die AfD vor allem wegen ihrer poli­ti­schen For­de­run­gen wählen.

Unter die­sen Gesichts­punk­ten ist die Par­tei als Gan­zes in eine neue trans­for­ma­ti­ve Pha­se getre­ten, in der umso mehr um pro­gram­ma­ti­sche Pro­fi­lie­rung, Kom­pe­tenz­er­wei­te­rung, Auf­bau eines stra­te­gi­schen Zen­trums, kom­mu­ni­ka­ti­ve Pro­fes­sio­na­li­sie­rung und auch Per­so­nal­auf­bau geht.

Bei den sozio­de­mo­gra­phi­schen Daten zeig­te sich einer­seits ein wei­te­rer Aus­bau in den AfD-Kern­mi­lieus. 33% (+10%) unter den Arbei­tern, 22% (+9%) in der Alters­grup­pe 35–44 Jah­re. Eben­so stark blei­ben die Wer­te im länd­li­chen Raum.

Unter­durch­schnitt­lich kommt die Par­tei wei­ter­hin in der Gene­ra­ti­on 60+ und in west­deut­schen Groß­städ­ten an. Neu ist jedoch der hohe Zuspruch unter Jung­wäh­lern. Hier kann die AfD 11% zule­gen und ist damit neben der Uni­on die stärks­te Kraft bei den 16–24-Jährigen. Nur auf die Sons­ti­gen ver­tei­len sich noch mehr Jungwähler.

Der­ar­ti­ge Ent­wick­lun­gen konn­ten schon aus ver­gan­ge­nen Stu­di­en, Befra­gun­gen und Wahl­si­mu­la­tio­nen in den letz­ten Mona­ten ent­nom­men wer­den. Und auch vie­le Wahl­kämp­fer berich­ten von einem enorm gewach­se­nen Zuspruch von jun­gen Men­schen an den Infoständen.

Lan­ge Zeit stell­te sich die Fra­ge, wo die AfD noch am ehes­ten unaus­ge­schöpf­te Wäh­ler­po­ten­tia­le über die Alters­struk­tu­ren anzap­fen könn­te. Sowohl unter den jun­gen Leu­ten als auch der 60+ Gene­ra­ti­on gab es stets nur unter­durch­schnitt­li­che Ergeb­nis­se. Mit dem letz­ten Wahl­sonn­tag dürf­te die­se Fra­ge klar beant­wor­tet wor­den sein. Doch der Erfolg bei den Jung­wäh­lern stellt auch der AfD einen Auf­trag, wie die­ser neu hin­zu­ge­won­ne­ne Wäh­ler­block kon­gru­ent reprä­sen­tiert wer­den kann (habi­tu­ell, per­so­nell und kommunikativ).

Die AfD konn­te in allen 400 Krei­sen und Städ­ten Stim­men­zu­wäch­se ver­zeich­nen. Am stärks­ten sticht dabei ein­mal mehr der Osten her­aus. Hier ist die AfD mit 29% der Stim­men mit deut­li­chem Abstand zur stärks­ten Kraft gewor­den. In den 69 der 75 Wahl­krei­se im Osten wur­de die AfD stärks­te Kraft. Auch bei den zeit­gleich statt­ge­fun­de­nen Kom­mu­nal­wah­len bil­det die AfD nun in 50 von 75 Kreis­ta­gen und kreis­frei­en Städ­ten die stärks­te Fraktion.

Die pro­zen­tua­len Stim­men­zu­wäch­se sind in nahe­zu allen Krei­sen bei über +8%. Die AfD kann somit im Osten immer noch auf star­ke Mobi­li­sie­rungs­re­ser­ven zurück­grei­fen, die selbst­ver­ständ­lich auch Rücken­wind für die anste­hen­den Land­tags­wah­len in Bran­den­burg, Thü­rin­gen und Sach­sen geben.

Par­al­lel dazu sind sowohl die Links­par­tei als auch die Ampel-Par­tei­en auf kom­mu­na­ler Ebe­ne voll­ends mar­gi­na­li­siert. Wo die Links­par­tei im Osten immer noch eine siche­re Bank hat­te, die die West-Schwä­che kom­pen­sie­ren konn­te, sind die Ost-Stim­men­an­tei­le für die Links­par­tei nun teil­wei­se zweit­stel­lig eingebrochen.

Die­ses Vaku­um scheint jetzt das Bünd­nis Sahra Wagen­knecht (BSW) zu fül­len, die bun­des­weit aus dem Stand und nur ein hal­bes Jahr nach offi­zi­el­ler Par­tei­grün­dung auf 6% der Stim­men kommt.

Für die CDU wird nun immer kla­rer, dass sie im Herbst nur noch mit All­par­tei­en-Bünd­nis­sen und damit auch der Inte­gra­ti­on von BSW und/oder Lin­ke eine Koali­ti­ons­mehr­heit bekom­men wird. Man scheint jedoch nicht bereit zu sein, dies auch der eige­nen Basis zu erklä­ren und somit wird der Preis, den die Par­tei für die­se stra­te­gi­sche Zer­ris­sen­heit zu zah­len hat von Tag zu Tag in die Höhe getrieben.

Gene­rell schei­nen sich die schlimms­ten Erwar­tun­gen der AfD gegen­über dem BSW als Staub­sauger inner­halb der eige­nen Wäh­ler­schich­ten nicht bewahr­hei­tet zu haben. Die Ver­lus­te sind mit 160.000 Stim­men, die 2019 noch AfD gewählt haben eher mode­rat. Den­noch lässt sich nicht mit abso­lu­ter Sicher­heit über­prü­fen, ob das BSW zumin­dest Wäh­ler aus dem AfD-Umfra­ge­hoch des Jah­res 2023 zie­hen konnte.

Das BSW ist in den meis­ten ost­deut­schen Krei­sen zwei­stel­lig. Das sind jedoch gleich­zei­tig jene Krei­se wo auch die AfD die stärks­ten Zuge­win­ne ver­zeich­nen konn­te. Dass das BSW die AfD-Mobi­li­sie­rungs­dy­na­mi­ken signi­fi­kant brem­sen wür­de, darf also bezwei­felt werden.

Wie schon die ers­ten Stu­di­en gezeigt haben rekru­tiert das BSW sei­ne Wäh­ler aus Links­par­tei und SPD – ein Milieu mit tra­di­tio­nel­len sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Vor­stel­lun­gen, wel­ches zusätz­lich von einer Pro­test­sze­ne getra­gen wird, die wäh­rend Coro­na gegen die Maß­nah­men­po­li­tik auf die Stra­ße gingen.

Zum BSW wird von mei­ner Sei­te aktu­ell an einer klei­nen Arti­kel­se­rie gear­bei­tet, die auch hier erschei­nen wird.

Die Euro­pa­wahl zeigt, dass sich mit dem Auf­tre­ten des BSW, die poli­ti­schen Ver­hält­nis­se im Osten nun voll­ends ver­schie­ben wer­den. Das BSW scheint nicht für die vom Main­stream erhoff­te AfD-Neu­tra­li­sie­rung zu sor­gen. Eher wird der Pro­test­ku­chen sogar noch ver­grö­ßert, und damit auch für die AfD ein mög­li­cher­wei­se wech­sel­wil­li­ges Poten­ti­al im Nest des BSW warm­ge­hal­ten wird.

Fazit: Der Wahl­sonn­tag hat gezeigt, dass sich der AfD-Wäh­ler­raum sowohl in sei­nem Stamm als auch sei­nem Poten­ti­al erwei­tert hat. Der elek­to­ra­le Ent­wick­lungs­sprung von der letz­ten Wahl auf Bun­des­ebe­ne (Bun­des­tags­wahl 2021) bis zur Euro­pa­wahl ist enorm.

Die meis­ten in der Par­tei sind sich einig, dass der Euro­pa­wahl­kampf alles ande­re als opti­mal lief. Auch des­we­gen liegt das Ergeb­nis über den meis­ten Erwar­tun­gen. Es wird eine inten­si­ve Klau­sur erfor­der­lich sein, in der vor allem auch die struk­tu­rel­len Schwach­punk­te in der Kam­pa­gnen­fä­hig­keit der AfD zu ana­ly­sie­ren sein werden.

Man­che Akteu­re machen es sich bereits jetzt recht ein­fach, in dem sie wahl­wei­se den Spit­zen­kan­di­da­ten Maxi­mi­li­an Krah oder die Bun­des­füh­rung für ein Ergeb­nis unter 20% ver­ant­wort­lich machen. Die­se Schuld­zu­wei­sun­gen sind erleich­ternd, da sie sich der struk­tu­rel­len und orga­ni­sa­to­ri­schen Her­aus­for­de­run­gen leicht ent­zie­hen können.

Es fängt an bei einer Kam­pa­gne, die mit dem Titel „Euro­pa neu den­ken“ sich kaum einen lang­wei­li­ge­ren und gene­ri­schen Slo­gan aus­den­ken konn­te. Die Wahl­pla­ka­te ver­mit­tel­ten visu­ell eher ein 80er Jah­re Retro-Gefühl und hat­ten typo­gra­phi­sche Män­gel. Es geht wei­ter mit Wer­be­an­zei­gen in denen die Akti­ons­auf­for­de­rung „Nicht AfD wäh­len“ lau­te­te – gewiss iro­nisch und mit einer Pri­se Charme gemeint, aber kom­mu­ni­ka­tiv dann doch ein ziem­li­cher Unfall.

Ali­ce Wei­del sprach in der gest­ri­gen Pres­se­kon­fe­renz von einer ziel­ge­rich­te­ten „Jung­wäh­ler-Kam­pa­gne“ – wo war die­se? Ein paar Ani­me-Car­toons? Gera­de in der Jung­wäh­ler-Anspra­che wirkt die Par­tei­kom­mu­ni­ka­ti­on manch­mal wie der 60+ Onkel auf der Fami­li­en­fei­er, der extra für sei­ne Enkel drei neue Jugend­wör­ter gelernt hat und jetzt Base­cap und wei­te Hosen mit Snea­k­ern trägt. Alles noch ein wenig unbeholfen.