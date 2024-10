Kickls Wahlsieg: Gedanken zu schwarz-blauen Koalitionen

Sind nun die Zei­ten vor­bei, in denen die Frei­heit­li­chen zur Rol­le des ewi­gen Zwei­ten oder Drit­ten ver­dammt waren, der gleich dem sprich­wört­li­chen Esel unauf­hör­lich der Karot­te Bun­des­kanz­ler­amt nach­trot­telt, aber letz­ten Endes nie zu Pot­te kommt?

Mit Sicher­heit wer­den die rest­li­chen Par­tei­en, die ihr kar­tell­ar­tig gegen­über­ste­hen, nun alles dar­an set­zen, um den Wahl­sie­ger von einer Regie­rungs­be­tei­li­gung fernzuhalten.

Die öster­rei­chi­sche Brand­mau­er ist aller­dings weit­aus durch­läs­si­ger als die bun­des­deut­sche gegen­über der “ande­ren” blau­en Par­tei. Die FPÖ unter­schei­det sich von der AfD unter ande­rem dadurch, daß sie seit Jahr­zehn­ten eine fixe Grö­ße im öster­rei­chi­schen Polit­be­trieb ist, die man trotz ihres Dau­er­sta­tus als schwer erzieh­ba­rer Klas­sen­lüm­mel nicht voll­stän­dig aus­gren­zen kann. Man muß mit ihr rech­nen, man muß sie über wei­te Stre­cken respek­tie­ren, man muß mit ihren Poli­ti­kern ver­han­deln und sie gege­be­nen­falls mit­spie­len lassen.

Sie hat auch eine erheb­li­che sys­te­mi­sche Funk­ti­on als sym­bo­li­scher Reprä­sen­tant einer belieb­ten Chi­mä­re: des unge­wa­sche­nen, unge­bil­de­ten, bor­nier­ten, affekt- und res­sen­ti­ment­ge­la­de­nen, ten­den­zi­ell brau­nen und “ewig-gest­ri­gen” Öster­reichs, das Intel­lek­tu­el­le, Gut­bür­ger­li­che und Kul­tur­men­schen so ger­ne beschwö­ren – um neben die­sem zum nega­ti­ven Kli­schee gewor­de­nen Bild umso hel­ler zu erstrahlen.

Fünf­mal waren die Blau­en bis­lang in der Bun­des­re­gie­rung (einen Über­blick über alle Regie­run­gen seit 1945 gibt es hier), jedes Mal die zwei­te Gei­ge als Juni­or­part­ner spie­lend. Wir erin­nern uns alle noch (mit Grau­sen) an die Kabi­net­te Schüs­sel I (2000–2003), Schüs­sel II (2003–2007) und Kurz (2017–19), auf die ich noch zu spre­chen kom­men werde.

Weni­gen ist noch geläu­fig, daß es 1983–86 und noch ein­mal 1986–87 eine SPÖ-FPÖ-Koali­ti­on mit Nor­bert Ste­ger (falls ihn noch jemand kennt) als Vize­kanz­ler gab.

Schon 1970/71 hat­te die FPÖ die Allein­re­gie­rung (auch das gab es) der SPÖ unter Bru­no Krei­sky unter­stützt. Letz­te­rer, ein jüdisch­stäm­mi­ger Sozi­al­de­mo­krat, bedank­te sich bei Par­tei­ob­mann Fried­rich Peter, einem ehe­ma­li­gen Mit­glied der Waf­fen-SS, spä­ter dafür, indem er ihn gegen Vor­wür­fe von Simon Wie­sen­thal in Schutz nahm.

Daß Sozi­al­de­mo­kra­ten und Frei­heit­li­che mit­ein­an­der “packeln”, klingt heu­te unvor­stell­bar. Aber damals war die FPÖ noch nicht die “rechts­po­pu­lis­ti­sche”, “aus­län­der­feind­li­che” Par­tei, zu der sie unter Jörg Hai­der mutier­te. Sie ver­ein­te klas­sisch Deutsch­na­tio­na­le und “Wirt­schafts­li­be­ra­le” nach dem Mus­ter der FDP, eine Mischung, die noch heu­te stark nach­wirkt. 1979 wur­de sie Mit­glied der “Libe­ra­len Inter­na­tio­na­le”, einem bis heu­te bestehen­den Welt­ver­band der libe­ra­len Par­tei­en” mit Sitz in Lon­don, aus dem sie erst 1993 aus­trat (heu­te wird Öster­reich dort von den NEOS vertreten).

In den neun­zi­ger Jah­ren, als ich noch zur Schu­le ging, war Jörg Hai­der der gro­ße böse Buh­mann der Medi­en, vor des­sen “Auf­stieg” die Rich­tig­den­ken­den unauf­hör­lich zu war­nen und sich zu fürch­ten hat­ten. Hai­der, ein cha­ris­ma­ti­scher Meis­ter der geziel­ten Pro­vo­ka­ti­on, war haupt­ver­ant­wort­lich dafür, daß sich die FPÖ zu jener “popu­lis­ti­schen” Par­tei mau­ser­te, als die sie heu­te bekannt ist.

Die­ser erfolg­rei­che Kurs kul­mi­nier­te schließ­lich im Ergeb­nis der Natio­nal­rats­wah­len von 1999, in denen zwar die SPÖ stärks­te Kraft wur­de (33,15%), FPÖ und ÖVP mit jeweils 26,91% jedoch zusam­men genug Stim­men beka­men, um eine Regie­rungs­ko­ali­ti­on zu stel­len. Die­se bei­den Par­tei­en schei­nen augen­schein­lich bes­ser zusam­men­zu­pas­sen, da sie bei­de theo­re­tisch nicht-links sind und mehr inhalt­li­che Über­schnei­dun­gen auf­zu­wei­sen haben als etwa Frei­heit­li­che und Sozis.

Es ist also im öster­rei­chi­schen Sys­tem durch­aus mög­lich, daß es nicht unbe­dingt die Par­tei mit den meis­ten Stim­men ist, die den Bun­des­kanz­ler stellt und eine Regie­rung bil­det. Soll­te es erneut dazu kom­men, wer­den sich die Wäh­ler zwar mit Recht “gepflanzt” füh­len, unge­wöhn­lich wäre die­ser Vor­gang jedoch nicht.

Schwarz-Blau 2000 hat­te eine schwe­re Geburt. Bun­des­prä­si­dent Kle­stil (ÖVP) gelob­te das Kabi­nett mit Kanz­ler Wolf­gang Schüs­sel (ÖVP) und Vize­kanz­le­rin Susan­ne Riess-Pas­ser (FPÖ) nur mit schlech­ter Lau­ne und Bauch­weh an, wäh­rend im Zuge von Anti­fa-Ran­da­len 53 Poli­zis­ten ver­letzt wur­den. Zwei F‑Politiker hat­te Kle­stil auf­grund “ver­ba­ler Ent­glei­sun­gen” im Wahl­kampf zu ver­ei­di­gen abgelehnt.

Das gefürch­te­te Zug­pferd der Blau­en, Hai­der, trat über­ra­schen­der­wei­se vom Par­tei­vor­sitz zurück und kon­zen­trier­te sich fort­an auf das Bun­des­land Kärn­ten, wo er bis zu sei­nem Tod im Jahr 2008 als Lan­des­haupt­mann regier­te. Zuletzt war er Kopf der (inzwi­schen mau­se­to­ten) FPÖ-Abspal­tung BZÖ, an der ver­mut­lich eine “Jahr­hun­dert­flut” avant la “Kli­ma­wan­del” schuld ist.

Das war nach all dem alar­mis­ti­schen Gedöns der Vor­jah­re ein über­ra­schen­der Schach­zug. Wahr­schein­lich waren Hai­ders Fein­de damals genau­so ent­täuscht wie sei­ne Anhän­ger. Obwohl er es öffent­lich abstritt, hat­te er ver­mut­lich ver­sucht, dem Druck, der nach der Regie­rungs­bil­dung auf Öster­reich aus­ge­übt wur­de, den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Es hat­ten sich damals näm­lich sämt­li­che EU-Staa­ten zusam­men­ge­schlos­sen, um “Sank­tio­nen” gegen Öster­reich zu ver­hän­gen (die in ers­ter Linie in diplo­ma­ti­schen kal­ten Duschen bestan­den), die zum Aus­druck brin­gen soll­ten, daß man kei­ne Regie­rung dul­den und respek­tie­ren wer­de, in der sich “Frem­den­fein­de”, “Rechts­extre­mis­ten” und ähn­li­ches Gesocks tum­meln (auch Isra­el und die USA zogen vor­über­ge­hend ihre Bot­schaf­ter zurück).

Wie schlim­me Kin­der, die der Maß­re­ge­lun­gen bedür­fen, wur­den die Öster­rei­cher nun von einem so genann­ten “Rat der Wei­sen” unter die Lupe genom­men, der klä­ren soll­te, ob die neue Regie­rung für “euro­päi­schen Wer­te” ein­tre­te und sich nett genug gegen­über “Min­der­hei­ten, Flücht­lin­gen und Ein­wan­de­rern” verhielte.

Die drei Demo­kra­tie-Kon­trol­leu­re waren ein fin­ni­scher Sozi­al­de­mo­krat, ein spa­ni­scher Christ­de­mo­krat und ein deut­scher Völ­ker­recht­ler. Sie lie­ßen die Regie­rung mit einem (schwarz-)blauen Auge davon­kom­men, indem sie ihr beschei­nig­ten, sich artig der “Bekämp­fung von Ras­sis­mus, Dis­kri­mi­nie­rung, Anti­se­mi­tis­mus und Frem­den­feind­lich­keit” zu wid­men, auch wenn eini­ge FPÖ-Poli­ti­ker dafür geschol­ten wur­den, böse und ver­bo­te­ne Din­ge gesagt haben.

Die “Sank­tio­nen” wur­den auf­ge­ho­ben, aber die Lek­ti­on saß. In mir, der ich mich für Poli­tik kaum inter­es­sier­te, lös­te dies einen mei­ner ers­ten poli­ti­schen Rechts­rucks aus. Es hat­te ein äußerst apar­tes Geschmäck­le, wie dreist und pene­trant sich eine inter­na­tio­na­le Gang in die inter­nen Ange­le­gen­hei­ten mei­nes Lan­des ein­zu­mi­schen wag­te, weil ihr ein demo­kra­tisch legi­ti­mes Wahl­er­geb­nis nicht in den Kram paß­te. Ich hat­te nichts für die FPÖ oder für Hai­der übrig, aber die­ses Grup­pen­mob­bing, absur­der­wei­se im Namen der “Demo­kra­tie”, erschien mir äußerst suspekt und übergriffig.

Die Waf­fe, die ein­ge­setzt wur­de, war mora­li­scher Natur. Es wur­de signa­li­siert, daß die inter­na­tio­na­le (und inter­na­tio­na­lis­ti­sche) Moral höher stün­de als das natio­na­le Gesetz, als die natio­na­le Sou­ve­rä­ni­tät und als der Wil­le der Wähler.

Was damals schon ganz offen­sicht­lich vor allen ande­ren Din­gen ver­ei­telt wer­den soll­te, war jeg­li­cher Ver­such, eine restrik­ti­ve und an natio­na­ler Iden­ti­tät ori­en­tier­te (dar­auf zielt der Slo­gan der “Über­frem­dung”) Ein­wan­de­rungs­po­li­tik zu etablieren.

In der Fol­ge ist der Anteil an Migran­ten und Aus­län­dern in Öster­reich, ins­be­son­de­re der “pro­ble­ma­ti­schen” Art, ste­tig ange­stie­gen, mit­samt deut­li­chen demo­gra­phi­schen Ver­än­de­run­gen, die inzwi­schen auch die Wahl­er­geb­nis­se beein­flu­ßen. Die Fol­gen die­ser Poli­tik haben auch bei den dies­jäh­ri­gen Wah­len eine ent­schei­den­de Rol­le gespielt.

Die Schüs­sel-Regie­run­gen von 2000 bis 2007 haben nicht das Gerings­te dazu bei­getra­gen, in die­se Ent­wick­lung einzugreifen.

Mit eini­gem Schmun­zeln muß ich an die Hys­te­rie man­cher links­li­be­ra­ler Freun­de aus dem Medi­en­be­reich zurück­den­ken, die sich ob der damals angeb­lich bevor­ste­hen­den “Macht­er­grei­fung” in eine Welt­un­ter­gangs­stim­mung hin­ein­thea­ter­ten, an die sie wohl selbst kaum glaub­ten. Zumin­dest nahm ich es ihnen nicht so recht ab, daß sie nun ernst­haft den Anbruch des Vier­ten Rei­ches (oder so) befürchteten.

Die schwarz-blaue Koali­ti­on erwies sich jeden­falls als Rohr­kre­pie­rer, an den nie­mand gute Erin­ne­run­gen hat. Vage im Gedächt­nis hän­gen­ge­blie­ben sind allen­falls diver­se Kor­rup­ti­ons­skan­da­le, ins­be­son­de­re das Wir­ken der Minis­ter Stras­ser (ÖVP) & Gras­ser (Ex-FPÖ), deren Kom­pe­tenz vor allem dar­in bestand, auf krum­men Wegen Geld in die eige­ne Tasche zu wirt­schaf­ten (ich fin­de es bis heu­te lus­tig, daß sie zum Ver­wech­seln ähn­li­che Namen haben). Unver­ges­sen ist auch der Sager von Wal­ter Maisch­ber­ger (Ex-FPÖ) “Wos woar mei Leistung?”.

Die bis­lang letz­te Regie­rungs­be­tei­li­gung der FPÖ zwi­schen 2017 und 2019 war eine Fol­ge der “Flücht­lings­kri­se” von 2015, die bereits 2016 dazu geführt hat­te, daß ein Blau­er, Nor­bert Hofer, um Haa­res­brei­te zum Bun­des­prä­si­den­ten gewählt wor­den wäre. Der­glei­chen hat­te es noch nie gege­ben. Der berau­schen­de Geschmack von mög­li­cher Ver­än­de­rung nach Jah­ren der Sta­gna­ti­on lag in der Luft. Statt­des­sen gewann jedoch der Ex-Grü­ne Van der Bel­len, der sich mit ziem­li­cher Sicher­heit mit­tels faden­schei­ni­ger “ad personam”-Gründe dage­gen sper­ren wird, Kickl zum Bun­des­kanz­ler zu vereidigen.

Die ÖVP ver­paß­te sich nun mit Sebas­ti­an Kurz ein fri­sches, flot­tes, jun­ges Gesicht. Das fins­te­re, einst “kle­ri­kal” asso­zi­ier­te Schwarz der “Christ­lich-Sozia­len” wur­de in ein zar­tes Tür­kis umge­wan­delt, eine Far­be, die sich ergibt, wenn man grün und blau mit­ein­an­der mischt.

Sie wur­de, nicht anders als die CDU, eine de fac­to lin­ke Par­tei (gemess­sen an ihrem Tun, nicht an ihren Wor­ten) mit “kon­ser­va­ti­ver” Mimi­kry, um wei­ter­hin die sich “bür­ger­lich” dün­ken­den Wäh­ler­schich­ten abzu­grei­fen. Ihr Bran­ding als “die Volks­par­tei” sug­ge­riert eine unklar defi­nier­te “Mit­te”, die alle wäh­len kön­nen, die weder zu weit nach links noch zu weit nach rechts rücken wollen.

Die “Lis­te Sebas­ti­an Kurz” prä­sen­tier­te sich als salon­fä­hi­ges, schwie­ger­sohn­taug­li­ches Auf­fang­be­cken für iden­ti­tä­re und migra­ti­ons­kri­ti­sche Sen­ti­ments, die damals, in der gol­de­nen Zeit des “Rechts­po­pu­lis­mus” (mit Donald Trump als inter­na­tio­na­ler Gal­li­ons­fi­gur die­ses Trends) in brei­ten Schich­ten der Bevöl­ke­rung en vogue waren, auch unter denen, die es nicht über sich gebracht hät­ten, die Schmud­del­par­tei zu wäh­len. Die Zeit war reif für eine Art “öster­rei­chi­sches Brexit”, und die nun­mehr “tür­ki­sen” Schwar­zen nutz­ten die Gunst der Stunde.

Mit Hil­fe der FPÖ gelang es der ÖVP nach einer lan­ge Rei­he von vier SPÖ-Regie­run­gen seit 2007 end­lich wie­der an die Spit­ze der Macht zu klet­tern. Heinz-Chris­ti­an Stra­che wur­de dafür mit dem Vize­kanz­ler-Pos­ten belohnt. Viel mehr als den etwas dümm­lich wir­ken­den “side­kick” des Kurz zu spie­len hat­te er aller­dings nicht zu tun. Die läs­ti­gen blau­en Moh­ren wur­den nach zwei Jah­ren via “Ibi­za” ent­sorgt, obwohl nur “HC” Anlaß gege­ben hat­te, Zwei­fel an sei­ner Taug­lich­keit für ein der­art wür­di­ges Amt zu erwecken.

Es gab jedoch in der dama­li­gen Regie­rung einen Blau­en, der für das Kar­tell und ins­be­son­de­re die ÖVP weit­aus gefähr­li­cher war als Stra­che, und das war natür­lich der weit­aus intel­li­gen­te­re Her­bert Kickl in sei­ner Funk­ti­on als Innenminister.

Beson­ders emp­find­lich dürf­ten die Tür­ki­sen auf die von Kickl ver­ant­wor­te­te Haus­durch­su­chung des Bun­des­am­tes für Ver­fas­sungs­schutz und Ter­ro­ris­mus­be­kämp­fung (BVT) reagiert haben, das tra­di­tio­nell in ÖVP-Hand ist. Kickl schick­te die Poli­zei qua­si in jene Löwen­höh­le, von der aus die poli­ti­sche Rech­te über­wacht und mit Spit­zeln unter­wan­dert wird.

Ich bin jeden­falls über­zeugt, daß Kickl, und nicht pri­mär Stra­che, die ent­schei­den­de Bil­lard­ku­gel war, die via “Ibi­za” ver­senkt wer­den soll­te. Dar­um wur­de auch rasch sein Kopf gefor­dert, obwohl er mit Stra­ches und Gude­nus’ Eska­pa­den nicht das Gerings­te zu tun hat­te. Lang­fris­tig konn­te der FPÖ gar nichts bes­se­res pas­sie­ren, als in Kick­ls Hän­de zu gera­ten, wie Kol­le­ge Sell­ner her­vor­ge­ho­ben hat.

Etwa hal­bes Jahr nach Auf­lö­sung des zwei­ten ÖVP-FPÖ-Expe­ri­ments auf Bun­des­ebe­ne, im Jän­ner 2020, fei­er­te Kurz sein Come­back als Kanz­ler. Die Blau­en wur­den gegen die image­tech­nisch schi­cke­ren Grü­nen aus­ge­tauscht, was aller­dings Unmut inner­halb der Basis bei­der Par­tei­en auslöste.

Was nun geschah, gehört gewiß zur Vor­ge­schich­te der dies­jäh­ri­gen Natio­nal­rats­wahl. Die regie­ren­de ÖVP wur­de zum ent­schei­den­den Akteur, die Corona-“Maßnahmen” zu beschlie­ßen und zu voll­stre­cken, von der Masken‑, Quarantäne‑, Test- bis hin zur im Novem­ber 2021 beschlos­se­nen Impfpflicht.

Die­se staat­lich-media­le Drang­sa­lie­rung hat auch Öster­reich als Gesell­schaft schwer ver­wun­det, trau­ma­ti­siert und gespal­ten. Die­sel­be Aus­ga­be der Kro­nen-Zei­tung vom 30. Sep­tem­ber 2024, die auf einer Extra-Titel­sei­te den “blau­en Durch­marsch” (mit einem strah­len­den Kickl als Illus­tra­ti­on) ver­kün­de­te, titel­te auf ihrem regu­lä­ren Deckblatt:

Exper­ten zei­gen die Spät­fol­gen der Pan­de­mie auf: Jeder fünf­te Schü­ler psy­chisch am Ende.

Hier wer­den die Lügen der Jah­re 2020–22 unge­bro­chen fort­ge­setzt: Denn ganz offen­sicht­lich han­delt es nicht um Spät­fol­gen der “Pan­de­mie”, son­dern der Regie­rungs­maß­nah­men. Bei­de Din­ge, die “Spät­fol­gen” und der blaue Wahl­sieg, hän­gen mit­ein­an­der zusammen.

Auch wenn es immer noch vie­le gibt, die aus die­sem gan­zen Irr­sinn nichts gelernt haben, und alles, was damals geschah, für gerecht­fer­tigt hal­ten, so ste­hen die Nar­ra­ti­ve von damals längst nicht mehr so unge­bro­chen da, wie sie es einst taten. Der bei­spiel­lo­se Wahl­sieg der Blau­en auf Kos­ten von mas­si­ven Ver­lus­ten der Tür­ki­sen ist gewiß auch eine Quit­tung für den pan­de­mi­schen Ter­ror, für den die ÖVP die Haupt­ver­ant­wor­tung trägt.

Die Kluft zwi­schen bei­den Par­tei­en ist nicht zuletzt wegen “Coro­na” weit­aus tie­fer, als sie es noch 2019 war. Per­so­ni­fi­ziert wird sie in der Intim­feind­schaft zwi­schen Kickl und Neham­mer, die sich gegen­sei­tig für abso­lut untrag­bar hal­ten. Kei­ner der bei­den wird zurück­wei­chen. Das macht eine Koali­ti­on unwahr­schein­li­cher als damals, auch wenn sie den Wil­len der Mehr­heit der öster­rei­chi­schen Wäh­ler wohl am bes­ten zum Aus­druck brin­gen würde.

Ande­rer­seits wird sich die ÖVP an dem The­ma Migra­ti­ons­ein­däm­mung und Migra­ti­ons­kol­la­te­ral­scha­den­be­kämp­fung, das von der FPÖ viel über­zeu­gen­der und kon­se­quen­ter ver­tre­ten wird, nicht vor­bei­mo­geln kön­nen, wenn sie an der Macht blei­ben und nicht noch mehr Wäh­ler ver­grau­len will. Mit einer Dosko­zil-SPÖ lie­ße sich dies­be­züg­lich viel­leicht etwas bewerk­stel­li­gen, mit Babler, der den Par­tei­pos­ten hal­ten will, eher nicht.

Eine Dosko­zil-SPÖ wäre aller­dings auch ein zumin­dest ansatz­wei­se denk­ba­rer Koali­ti­ons­part­ner für Kick­ls FPÖ. Eine sol­che Opti­on hät­te den Vor­teil, daß die ÖVP end­lich wie­der weg vom Fens­ter wäre. Ich fän­de sie prin­zi­pi­ell nicht schlecht, auch wenn ich sie für wenig rea­lis­tisch halte.

Gene­rell hat sich wäh­rend des Pan­de­mie-Spuks eine tie­fe Gehäs­sig­keit und Respekt­lo­sig­keit im Umgang mit poli­tisch Anders­den­ken­den ein­ge­schli­chen, die inzwi­schen fast zur Umgangs­norm gewor­den ist. Davon konn­te sich jeder über­zeu­gen, die die Kan­di­da­ten-Debat­ten im Vor­feld der Wahl ver­folgt hat. Wie wol­len die­se Leu­te mit­ein­an­der koalie­ren, wenn sie ein­an­der der­ar­tig has­sen und ver­ach­ten? Und damit mei­ne ich sie alle: Tür­ki­se, Rote, Blaue und Grüne.

Das sieht auch Bern­hard Heinz­l­mai­er so, der lin­ke Quer­kopf, der sich für eine FPÖ-SPÖ-Alli­anz aus­ge­spro­chen hat:

… nie­mals war der Umgang der Men­schen mit­ein­an­der der­ma­ßen hin­ter­häl­tig, ego­tak­tisch, bös­ar­tig und destruk­tiv wie heu­te. Jedes Mit­tel ist recht, um zu gewin­nen. Und alles ist erlaubt, um einen Kon­kur­ren­ten lust­voll in die tiefs­ten Abgrün­de der öffent­li­chen Mei­nung zu stür­zen, selbst die Ver­leum­dung. Heu­te wird zwar nie­mand mehr auf dem Schei­ter­hau­fen ver­brannt, aber die mehr oder weni­ger sub­ti­le Zer­stö­rung des Anse­hens von Anders­den­ken­den ist zu einem weit ver­brei­te­ten Mit­tel einer inhalt­lich hoh­len Macht­po­li­tik gewor­den. Die polit­me­dia­le Gesin­nungs­wal­ze, gut geschmiert von den Wer­be­mil­lio­nen aus den Bundes‑, Lan­des- und Stadt­bud­gets, macht jeden gewis­sen­los zur Schne­cke, der nicht wie alle ande­ren kon­for­mis­ti­schen Zom­bies im Gleich­schritt läuft.

Bun­des­kanz­ler Neham­mer selbst ist nichts ande­res als ein Über­bleib­sel der Ära, die die­se von Heinz­l­mai­er kri­ti­sier­te Gesin­nung zwar nicht her­vor­ge­bracht, aber in atem­be­rau­bend per­fi­de Höhen getrie­ben hat (Luft nach oben ist frei­lich immer noch). Sein Amt hat er nicht erhal­ten, weil er vom Volk gewählt wur­de, son­dern weil Kurz und nach ihm Schal­len­berg das Hand­tuch gewor­fen hatten.

Zuvor war er als Innen­mi­nis­ter hem­mungs­los gegen regie­rungs­kri­ti­sche Demons­tra­tio­nen vor­ge­gan­gen, ohne Rück­sicht auf das in der Ver­fas­sung ver­brief­te Ver­samm­lungs­recht. Er war einer der Leit­wöl­fe, die mit ihrem Geheul die Demons­tran­ten als “Rechts­extre­me, Staats­ver­wei­ge­rer, Hoo­li­gans, Alt-Neo­na­zis” diffamierten.

Kickl hin­ge­gen erwies sich als einer der unbeug­sams­ten Maß­nah­men­kri­ti­ker und zeig­te sei­ne Soli­da­ri­tät auch dadurch, daß er selbst auf die Stra­ße ging. Dadurch gewann er vie­le Sym­pa­thien über das blaue Lager hin­aus. Umso mehr wur­de er von allen geh­aßt, die hin­ter den Maß­nah­men stan­den oder sie kri­tik­los mit­mach­ten, und das war zu die­sem Zeit­punkt die Mehr­heit der Men­schen im Land. Man mag über ihn den­ken, was man will, ein “kon­for­mis­ti­scher Zom­bie” ist er offen­sicht­lich nicht.

Kickl muß­te damals enorm viel ein­ste­cken. In den Zei­tun­gen publi­zier­te, maß­ge­schnei­der­te Umfra­gen ver­such­ten am lau­fen­den Band, ihn als den “unbe­lieb­tes­ten” Poli­ti­ker Öster­reichs hin­zu­stel­len. Umso mehr wur­de er von den “Wider­ständ­lern” geliebt. Zwei Jah­re nach Ende des Alp­traums gab Dr. Sucha­rit Bhak­di, einer der “Stars” des maß­nah­men­kri­ti­schen Lagers und all­seits respek­tier­ter Vor­zei­ge-Ein­wan­de­rer, eine Wahl­emp­feh­lung zur FPÖ ab.

Die­se Stand­haf­tig­keit Kick­ls, mit­samt der Bereit­schaft, auch die Rol­le des Buh­manns wacker zu ertra­gen, hat sich nun aus­ge­zahlt. Ich stim­me dem Schrift­stel­ler Franz­obel, der im Stan­dard einen hilf- und witz­lo­sen Arti­kel zum blau­en Wun­der publi­ziert hat (in einem Stil, als wür­den wir immer noch in den neun­zi­ger Jah­ren leben) zu, daß Kickl “uncha­ris­ma­tisch”, aber (“man muss es sagen”) “rhe­to­risch bril­lant” ist.

Nur inso­fern frei­lich, als mit “Rhe­to­rik” die Fähig­keit gemeint ist, sich klar und über­zeu­gend aus­zu­drü­cken. Dies macht den Reiz Kick­ls aus, kom­bi­niert mit sei­ner Gerad­li­nig­keit, sei­ner welt­an­schau­li­chen Fun­die­rung sowie sei­ner Wei­ge­rung, durch Distan­zie­rungs­rei­fen zu hüp­fen (Stra­che glich in die­ser Hin­sicht eher einem Regen­wurm). Er blen­det nicht durch Charme oder gutes Aus­se­hen (wie etwa Hai­der und in gerin­ge­rem Maße Strache).

Es ist jedoch äußerst uto­pisch anzu­neh­men, daß er Kanz­ler wird, und selbst wenn ihm dies gelin­gen wür­de, dann wür­de er wahr­schein­lich in den Sümp­fen der sys­tem­im­ma­nen­ten Kom­pro­miß- und Sach­zwän­ge ste­cken­blei­ben. Einen Hebel, von dem aus sich eine “Orba­ni­sie­rung” Öster­reichs bewerk­stel­li­gen lie­ße, kann ich (noch) nicht erken­nen. (Viel­leicht brau­chen wir noch­mal fünf Jah­re, bis wir so weit sind.)

Aus genau die­sen Grün­den wür­de ich es vor­zie­hen, wenn Kickl als uner­schüt­ter­li­che, intel­li­gen­te und rück­grat­star­ke Oppo­si­ti­on der Sta­chel im Fleisch des Sys­tems bleibt, statt sich selbst durch eine wei­te­re miß­lun­ge­ne oder ins Lee­re füh­ren­de FPÖ-Regie­rungs­be­tei­li­gung zu ent­zau­bern, eine Gefahr, die auch dann besteht, wenn die Par­tei dies­mal den Seni­or­part­ner stellt (also “blau-schwarz” bzw. “blau-tür­kis”, statt “tür­kis-blau”).

Er könn­te frei­lich auch, wie einst Hai­der, einem ande­ren Kan­di­da­ten sei­nen Platz über­las­sen, wis­send, daß Van der Bel­len ihn nicht durch­las­sen wird (was den Zorn der Wäh­ler noch stei­gern wird; nie­mand läßt sich ger­ne mit Taschen­spie­ler­tricks über’s Ohr hau­en, und sich nach­her ein­re­den, die “Moral” oder gar “die Demo­kra­tie” hät­ten nun gesiegt).

Ohne Kickl wäre der blaue Sieg aber so gut wie wert­los, und ein wei­te­res Schei­tern der FPÖ als Regie­rungs­par­tei vorprogrammiert.