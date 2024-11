Hundert Jahre, hundert Romane – 1946 bis 1989

– – –

Nach­krieg, DDR und BRD – 1946 bis 1989

1946 Eli­sa­beth Lang­gäs­ser: Das unaus­lösch­li­che Sie­gel – hier bestel­len

Magi­scher Rea­lis­mus, expe­ri­men­tell, kein Buch für neben­bei, aber eines für Leser, die dem gehei­men Orden der Gro­ßen Leser bei­tre­ten möch­ten. Lang­gäs­ser schrieb das Werk wäh­rend der NS-Zeit. Es han­delt von einem Juden, der sich tau­fen läßt und dadurch ein unaus­lösch­li­ches Sie­gel auf­ge­prägt bekommt, das ihm fort­an unzer­stör­bar und heil­sam auf­ge­prägt ist. (GK)

1947 Her­mann Kasack: Die Stadt hin­ter dem Strom

Eben­falls magisch, aber vol­ler Grau­en: Der Kein­schrift­for­scher Lind­hoff wird in die Stadt hin­ter dem Strom beru­fen, um eine Chro­nik zu füh­ren. Als er auf sei­ne ver­stor­be­ne Ver­lob­te trifft, weiß er: Dies ist eine Toten­stadt, und er, der sie besu­chen durf­te, soll bei den Leben­den von ihr berich­ten und einen Aus­tausch stif­ten. Zurück kehrt Lind­hoff aber in eine vom Krieg ver­wüs­te­te, eben­so tote Stadt. Die eine kann der ande­ren nichts mehr erzäh­len. (GK)

1948 Ger­hard Nebel: Bei den nörd­li­chen Hesperiden

Nach­dem Nebel mit der Erzäh­lung „Auf dem Flie­ger­horst“ gewis­se Selbst­zu­schrei­bun­gen der Luft­waf­fe per­si­fliert hat­te, wur­de er 1941 aus Paris, wo er zum Kreis um Ernst Jün­ger gehör­te, ver­bannt und muß­te auf einer Kanal­in­sel Dienst tun. Nebel begann ein Tage­buch zu füh­ren, das er als die ein­zi­ge dem Tota­li­ta­ris­mus ent­spre­chen­de Lite­ra­tur­gat­tung kul­ti­vier­te. (EL)

1949 Erhart Käst­ner: Das Zelt­buch von Tumi­lat – hier bestel­len

Käst­ner war auf einer grie­chi­schen Insel in bri­ti­sche Gefan­gen­schaft gera­ten und saß für fast zwei Jah­re in einem Zelt­la­ger in der Wüs­te Tumi­lat am Roten Meer fest. Sei­ne Auf­zeich­nun­gen sind ein Doku­ment der Gelas­sen­heit und der Lebens­schu­le in extre­mer Lage. Und sie sind eine Typen­schu­le: War­um stand der eine das bes­ser durch als der ande­re? (GK)

1950 Gott­fried Benn: Dop­pel­le­ben

Benn, der wich­tigs­te Lyri­ker der Zwi­schen­kriegs­zeit und der frü­hen Bun­des­re­pu­blik, hat­te sich 1933 weit aus dem Fens­ter gelehnt, sich aber bald in die Inne­re Emi­gra­ti­on zurück­ge­zo­gen. In die­sem Band stellt er sei­nen auto­bio­gra­phi­schen Essay „Lebens­weg eines Intel­lek­tua­lis­ten“ (1934) einer Refle­xi­on über sei­ne Lage in den fol­gen­den Jah­ren gegen­über. Nach der Lek­tü­re weiß man mehr und läßt die Fin­ger von Schuld­zu­wei­sun­gen. (EL)

1951 Ernst von Salo­mon: Der Fra­ge­bo­gen – hier bestel­len

Für die Ame­ri­ka­ner begann die Umer­zie­hung der Deut­schen nach 1945 mit einer Bestands­auf­nah­me. Ein Fra­ge­bo­gen, in dem jeder über sei­ne Ver­gan­gen­heit Aus­kunft geben muß­te, soll­te über die wei­te­re Ver­wen­dung der Befrag­ten ent­schei­den. Ernst Jün­ger wei­ger­te sich, Salo­mon nahm den Auf­ruf zur Gewis­sens­for­schung wört­lich und mach­te dar­aus einen der ers­ten gro­ßen Best­sel­ler der Bun­des­re­pu­blik. Herr­lich iro­nisch nimmt er die Amis auf den Arm und erzählt die Geschich­te Deutsch­lands im zwei­ten Drei­ßig­jäh­ri­gen Krieg. (EL)

1952 Richard Hase­mann: Nas­ses Brot – hier bestel­len

Es gibt vie­le Roma­ne aus der Kriegs­ge­fan­gen­schaft, aber die­ser ist erschüt­ternd. War­um? Weil in ihm die Spra­che auf die­sel­be Wei­se “zurückstirbt” wie die mensch­li­che Regung, die Kame­rad­schaft, das Ver­trau­en auf den ande­ren und die Hoff­nung. Von uns wie­der­ent­deckt, lei­der schon ver­grif­fen. (GK)

1953 Wolf­gang Koep­pen: Das Treib­haus - hier bestel­len

Der Roman ist das Mit­tel­stück der „Tri­lo­gie des Schei­terns“, mit der Koep­pen zu einem der frü­hen Skan­dal­au­toren der Bun­des­re­pu­blik wur­de. Selbst der heu­ti­ge Leser ahnt noch, war­um das Buch damals die Gemü­ter erreg­te. Das Treib­haus ist die Stadt Bonn, genau­er das Regie­rungs­vier­tel, in dem sich Oppor­tu­nis­ten gegen­sei­tig etwas vor­spie­len. Die Haupt­fi­gur, durch Exil und psy­chi­sche Ver­an­la­gung ein Außen­sei­ter unter den Abge­ord­ne­ten, nimmt sich schließ­lich das Leben. (EL)

1954 Hans Hell­mut Kirst: 0815

Der drei­tei­li­ge Roman ist ein Lob­lied auf den anstän­di­gen deut­schen Sol­da­ten des Zwei­ten Welt­kriegs, egal wel­cher Dienst­grad­grup­pe, der sich mit Schlau­heit und Über­le­bens­wil­len den Nach­stel­lun­gen der Vor­ge­setz­ten und des Fein­des erweh­ren kann. Der Roman und die wenig spä­ter erfolg­te Ver­fil­mung, zu der Salo­mon das Dreh­buch schrieb, kamen recht­zei­tig zur Wie­der­be­waff­nung. Geho­be­ne Unter­hal­tungs­li­te­ra­tur, die bis heu­te ihren Platz behaup­ten konn­te. (EL)

1955 Gerd Gai­ser: Das Schiff im Berg

Die Geschich­te einer Land­schaft, eines Bergs anhand von Epi­so­den – zuerst Erd­zeit­al­ter, Fau­na, Flo­ra, ohne den Men­schen, dann mit ihm, zuletzt von ihm zuviel. Ein Meis­ter­werk in Spra­che und Zugriff – nur noch anti­qua­risch erhält­lich. (GK)

1956 Hei­mi­to von Dode­rer: Die Dämo­nen – hier bestel­len

Ein Mam­mut­werk. Dode­rer, die­ser Stil­gott, hat­te den zie­gel­stein­schwe­ren Roman (Nach der Chro­nik des Sek­ti­ons­ra­tes Gey­ren­hoff, so der Unter­ti­tel) in den Drei­ßi­ger­jah­ren als “Thea­trum Judai­cum” kon­zi­piert. Fer­tig­ge­stellt hat­te er das Buch erst zwan­zig Jah­re spä­ter – lan­ge nach sei­ner Abkehr vom NS und als er sich längst dem Katho­li­zis­mus zuge­wandt hat­te. Ein Wien-Pan­op­ti­kum, was für eine blen­den­de Beob­ach­tungs­ga­be! “In Öster­reich sind übri­gens Leu­te, die kei­ner­lei staat­li­che oder städ­ti­sche Bezü­ge, Pen­sio­nen, Ren­ten oder ähn­li­ches genie­ßen, sehr sel­ten und gel­ten auch als min­der­wer­tig.” (EK)

1957 Max Frisch: Homo faber – hier bestel­len

Las man in der Schu­le und ana­ly­sier­te, wie der Homo faber, der Inge­nieur, der eine Flug­zeug­ab­sturz über­leb­te, unter dem Ein­fluß und aus Lie­be zur jun­gen Sabeth sei­ne Spra­che vom logi­schen ins poe­ti­sche wan­del­te. Spä­ter las man noch ein­mal, nicht mehr ana­ly­tisch: Es ist ein­fach ein Meis­ter­werk. (GK)

1958 Ernst Jün­ger: Jah­re der Okkupation

Noch­mal Jün­ger, der bereits 1949 mit den Strah­lun­gen ein Tage­buch der Kriegs­zeit vor­leg­te, das für Furo­re sorg­te. Die Jah­re der Okku­pa­ti­on schlie­ßen direkt dar­an an und stel­len schon im Titel die Befrei­ung in Fra­ge. Jün­ger reflek­tiert viel über die Fra­ge, was der Welt­geist uns mit der Nie­der­la­ge Deutsch­lands sagen will, er sam­melt Nach­rich­ten der über­all hin ver­streu­ten Freun­de und ver­tei­digt die Kon­ser­va­ti­ve Revo­lu­ti­on. (EL)

1959 Wolf von Nie­bel­schütz: Die Kin­der der Fins­ter­nis – hier bestel­len

Er war Por­ten­ser, also Schü­ler auf der berühm­ten Lan­des­schu­le Pfor­ta bei Naum­burg. Arbei­te­te als Redak­teur und Autor, schrieb nicht viel Pro­sa, aber eben die­ses Werk. Wer ein­tau­chen will ins Mit­tel­al­ter, muß zu die­sem ganz groß­ar­ti­gen Roman grei­fen, in dem die Rit­ter und Knap­pen ver­lie­ren, sie­gen, ankom­men, frie­ren, schwit­zen, in der Mes­se lun­gern, hart üben, Unfug trei­ben, ewig stolz und ewig ver­zagt sind und auf so der­be Art um die Wei­ber her­um­schar­wen­zeln, daß man sich denkt: klar, was auch sonst, und: die kön­nen sich ja weh­ren, und zwar so rich­tig. Sat­te Spra­che, pral­les Leben. (GK)

1960 Die­ter Noll: Die Aben­teu­er des Wer­ner Holt - hier bestel­len

Auch wenn das Buch in DDR-Schu­len Pflicht­lek­tü­re und sein Autor sich gern von der SED in die Pflicht neh­men ließ, ist es in wei­ten Tei­len ein authen­ti­sches Zeug­nis des Schick­sals der Flak­hel­fer­ge­ne­ra­ti­on. Bis heu­te hat es sei­ne Fans, nicht zuletzt, weil Noll mit der Per­son des Gil­bert Wolz­ow unfrei­wil­lig ein rech­tes Idol geschaf­fen hat. (EL)

1961 Fried­rich Georg Jün­ger: Kreuz­we­ge. Erzählungen

Der „klei­ne Jün­ger“ war ein mise­ra­bler Roman­cier, aber ein gro­ßer Erzäh­ler. „Die Pfau­en“, „Schwar­ze Mal­ven“, „Urlaub“, „Hah­nen­kamm“: Die Stim­mung ist stets schwer, hin­zu­neh­men, an einem Ende ange­langt. Muß man mögen, ich mags sehr. (GK)

1962 James Krüss: Timm Tha­ler oder Das ver­kauf­te Lachen – hier bestel­len

Der gebür­ti­ge Hel­go­län­der James Krüss (1926–1997), übri­gens ein spä­tes (April 1944) NSDAP-Mit­glied, hat zahl­rei­che groß­ar­ti­ge Kin­der- und Jugend­bü­cher ver­faßt. Die Geschich­te von Timm Tha­ler und sei­nem ver­kauf­ten Lachen ist iko­nisch und hat den Wert einer moder­nen Legen­de! Die Geschich­te spielt in den 1920er Jah­ren. Timm hat die­ses ein­zig­ar­ti­ge, von Her­zen kom­men­de Lachen, obwohl er aus pre­kä­ren Ver­hält­nis­sen stammt und eigent­lich wenig zu lachen hät­te. Teuf­li­sche Kräf­te wol­len ihm die­se Gro­ße Gesund­heit abkau­fen. Er läßt sich zunächst dar­auf ein – aber er wird es sich zurück­ho­len… (EK)

1963 Mar­len Haus­ho­fer: Die Wand – hier bestel­len

Frau Haus­ho­fer (1920–1970) wur­de erst in jün­ge­rer Zeit wie­der­ent­deckt und als femi­nis­ti­sche Schrift­stel­le­rin gefei­ert und abge­hef­tet. Das hat sie nicht ver­dient! Eine Frau reist für ein Wochen­en­de in den Wald. Sie kann dann dem Wald nicht ent­kom­men, weil zwi­schen ihr und drau­ßen eine Wand gewach­sen ist. Übri­gens stark ver­filmt. (EK)

1964 Johan­nes Bobrow­ski: Levins Müh­le – hier bestel­len

Der Lyri­ker Bobrow­ski (1917–1965) fängt in die­sem Roman noch ein­mal die undurch­sich­ti­ge Welt des Ostens, in die­sem Fall West­preu­ßens ein. Vor dem Hin­ter­grund ver­schie­de­ner Völ­ker, Spra­chen und Reli­gio­nen erzählt Bobrow­ski eine ein­fa­che Geschich­te vom Streit zwei­er Müh­len­be­sit­zer, bei­de auf ihre Art Ori­gi­na­le. (EL)

1965 Hans J. Sten­zel: Erleb­nis­se eines Drückebergers

Der Kari­ka­tu­rist Sten­zel, der 1967/68 mit sei­nen Zeich­nun­gen den Unmut der West­ber­li­ner Stu­den­ten auf sich zog, hat mit sei­nem ein­zi­gen Roman einen deut­schen Sol­da­ten Schwe­jk geschaf­fen. Der Sani­täts­sol­dat Blu­me ver­ab­scheut das Sol­dat­sein, schafft es aber sich mit dem schar­fen Ver­stand des Ber­li­ners, der sich dumm­stellt, allen brenz­li­gen Situa­tio­nen zu ent­kom­men. Auf der Sta­ti­on für Geschlechts­krank­hei­ten, mit­ten im besetz­ten Ruß­land, läuft er zu Hoch­form auf. (EL)

1966 Joa­chim Fer­n­au: Dis­teln für Hagen – hier bestel­len

Wohl der bes­te Fer­n­au: Die Nach­er­zäh­lung des deut­schen Mythos schlecht­hin, des Nibe­lun­gen­lieds, aber mit einem ganz eige­nen Zun­gen­schlag: Hagen ist der eigent­li­che Held, der staats­tra­gen­de Ent­sa­ger, der Baum, die Säu­le, der­je­ni­ge, der tut, was getan wer­den muß, ohne lan­ges Gere­de und ohne Aus­flucht. Lesen: zuerst das Lied selbst, dann die­se Deu­tung. (GK)

–

1967 war lite­ra­risch zumin­dest in Deutsch­land ein trü­bes Jahr, zu dem auch dem Spie­gel nichts ein­fällt. Es ist nichts Nen­nens­wer­tes erschie­nen, wenn man ein­mal von Ernst Jün­gers Sub­ti­len Jag­den absieht. Aber drei­mal Jün­ger wäre dann doch etwas viel.

–

1968 Sieg­fried Lenz: Deutsch­stun­de – hier bestel­len

Lite­ra­ri­sche Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung par excel­lence. Wer ver­ste­hen will, wie Lite­ra­tur dem Zeit­geist zum Durch­bruch ver­hel­fen kann, soll­te die Deutsch­stun­de lesen. Die Iro­nie der Geschich­te: Die Geis­ter, die Lenz rief, mach­ten ihm spä­ter selbst den Pro­zeß und sahen in sei­ner Dar­stel­lung des Malers Emil Nol­de eine unstatt­haf­te Ver­harm­lo­sung. (EL)

1969 Jurek Becker: Jakob der Lüg­ner – hier bestel­len

1970 Tho­mas Bern­hard: Das Kalk­werk – hier bestel­len

War­um über­haupt etwas von Tho­mas Bern­hard? Nun, man muß etwas von ihm gele­sen haben, wenigs­tens etwas. Das Kalk­werk eig­net sich, denn es ist der kras­se Bern­hard, der sezie­ren­de: Ein Wis­sen­schaft­ler zieht sich in ein altes Kalk­werk zurück, um end­lich eine Stu­die über das Gehör zu schrei­ben. Er miß­braucht für sei­ne Ver­su­che sei­ne gelähm­te Frau, liest ihr Nova­lis vor, wenn sie spur­te, und wenn nicht, etwas, das sie nicht mag. Wenn man Bern­hard liest, ver­fes­tigt sich der Ein­druck, daß man im Leben kaum vor­an­kom­men kann. Das ist schon eine gute Lek­ti­on! (GK)

1971 Otfried Preuß­ler: Kra­bat – hier bestel­len

Die­se Geschich­te von der Müh­le im Kosel­bruch, den Ver­lo­ckun­gen und dem Preis der Magie und dem Sieg der Lie­be und des Lichts über das über das Böse und die Dun­kel­heit – das ist Otfried Preuß­lers Meis­ter­stück. Die Ver­fil­mung ist schlecht, man muß lesen, gera­de als Erwach­se­ner noch ein­mal. (GK)

1972 Peter Bamm: Eines Men­schen Zeit

Peter Bamm (eigent­lich Curt Emm­rich) war Sol­dat, Arzt und Jour­na­list, eine Viel­fach­be­ga­bung, die schon bei sei­nem ers­ten Best­sel­ler Die unsicht­ba­re Flag­ge spür­bar war, in dem er die ethisch intak­te Hal­tung des deut­schen Sani­täts­we­sens im Zwei­ten Welt­krieg schil­dert. Sei­ne Auto­bio­gra­phie geht nicht nur weit über die­se Zeit hin­aus, son­dern zeigt den Autor auch als Phi­lo­so­phen im bes­ten Sin­ne. (EL)

1973 Franz Füh­mann: 22 Tage oder die Hälf­te des Lebens

Franz Füh­mann (1922–1984), sich mit 14 Jah­ren selbst als „Faschist“ titu­lie­rend, spä­ter SA-Mann, noch spä­ter über­zeug­ter Sta­li­nist und am Ende doch geläu­tert, ist einer mei­ner Liebs­ten. Die­ses jähe Spiel zwi­schen Ver­nunft und Lei­den­schaft! Aber immer „gut“ sein wol­lend! Die­ser Tage­buch-Bericht über eine Ungarn-Rei­se gehört zum Sub­tils­ten, was die DDR-Lite­ra­tur her­vor­brach­te. (EK)

1974 Arno Sur­min­ski: Jokeh­nen oder Wie lan­ge fährt man von Ost­preu­ßen nach Deutsch­land – hier bestel­len

Der Roman wur­de erst mit eini­ger Ver­zö­ge­rung zum Erfolg, hat sich aber seit­her als gül­ti­ge Dar­stel­lung Ost­preu­ßens in der Zeit der drei­ßi­ger und vier­zi­ger Jah­re eta­bliert. Aus der Sicht eines Her­an­wach­sen­den wer­den die gesell­schaft­li­chen und poli­ti­schen Ver­än­de­run­gen geschil­dert, die schließ­lich in den apo­ka­lyp­ti­schen Erfah­run­gen der Erobe­rung durch die Sowjets mün­den. Der Buch ist nicht zuletzt des­halb so ergrei­fend, weil Sur­min­sik­is Eltern nach Ruß­land ver­schleppt wur­den und der klei­ne Arno nur durch glück­li­che Umstän­de nicht das Schick­sal der Wolfs­kin­der tei­len muß­te. (EL)

1975 Horst Bie­nek: Die ers­te Polka

Ers­ter Band der Tetra­lo­gie Glei­witz. Eine ober­schle­si­sche Chro­nik in vier Roma­nen. Erzählt wird die Geschich­te der Fami­lie Piontek in der Grenz­stadt Glei­witz am Vor­abend des Zwei­ten Welt­kriegs. Die „müden, erns­ten erlo­sche­nen Gesich­ter“ der Men­schen sehen „ganz anders aus als 1914, als der Kriegs­aus­bruch ein gro­ßes Fest für alle gewe­sen ist.“ (EK)

1976 Rei­ner Kun­ze: Die wun­der­ba­ren Jah­re - hier bestel­len

1977 Fritz Zorn: Mars – hier bestel­len

1978 Wal­ter Kem­pow­ski: Aus gro­ßer Zeit – hier bestel­len

Die Deut­sche Chro­nik Kem­pow­skis umfaßt neun Roma­ne, von denen Tadel­lö­ser und Wolf (1971) der ers­te und bekann­tes­te ist. Aus gro­ßer Zeit ist, wenn auch spä­ter erschie­nen, chro­no­lo­gisch der ers­te Band der Rei­he. Er spielt vor und wäh­rend des Ers­ten Welt­kriegs und zeich­net ein ganz ande­res Bild als Hein­rich Manns Der Unter­tan. (EL)

1979 Micha­el Ende: Die unend­li­che Geschich­te – hier bestel­len

Das bes­te, tief­grün­digs­te Jugend­buch in deut­scher Spra­che. Über­bor­den­de Phan­ta­sie ohne bil­li­ge Effek­te. See­len­aus­lo­tung, Tap­fer­keit, Selbst­er­kennt­nis und lan­ge Wege – und vor allem der Kampf gegen das Nichts. Vor dem inne­ren Nichts ste­hen so vie­le jun­ge Men­schen – aber jeder hat auch den Keim einer gan­zen Welt in der Hand. (GK)

1980 Wil­ly Fähr­mann: Der lan­ge Weg des Lukas B.

Eine Zim­mer­manns­bri­ga­de ver­läßt Ost­preu­ßen, um in der neu­en Welt, in Ame­ri­ka, Geld zu ver­die­nen und das Elend zuhau­se zu mil­dern. Lukas Bien­mann ist dabei, Lehr­ling noch, aber bald ein voll­wer­ti­ger Gesel­le. Man lan­det an, ver­dingt sich, man­che blei­ben, man­che keh­ren zurück – so ging es tau­sen­den. Ein Stück deut­scher Geschich­te für Leser ab 14. (GK)

1981 Botho Strauß: Paa­re, Pas­san­ten – hier bestel­len

Für manch einen redu­ziert sich das Werk von Strauß auf einen ein­zi­gen Essay, dabei hat der Autor sei­ner Kul­tur­kri­tik schon viel frü­her lite­ra­ri­schen Aus­druck ver­lie­hen. Hier geht es um das See­len­le­ben der BRD, um Ober­fläch­lich­keit und Hedo­nis­mus, um Unver­bind­lich­keit und feh­len­den Ernst. Wie unab­sicht­lich beob­ach­tet und notiert, ent­steht ein Kalei­do­skop der geschichts­lo­sen Jah­re. (EL)

1982 Hel­mut H. Schulz: Dame in Weiß – hier bestel­len

Eine Frau erklärt sich: Wie war das unter der natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Herr­schaft, wie gut konn­te man leben, wann ging es berg­ab, wie durch­stand man den End­kampf in Ber­lin? In der DDR erst­mals erschie­nen, es muß­te auf die­se Lis­te: Der Autor ver­mach­te unse­rem Ver­lag kurz vor sei­nem Tod die Rech­te an die­sem Roman und dem Nach­fol­ge­band. (GK)

1983 Sten Nadol­ny: Die Ent­de­ckung der Lang­sam­keit – hier bestel­len

Nadol­ny zeich­net den bri­ti­sche For­scher und See­of­fi­zier John Frank­lin als Cha­rak­ter lang­sa­mer Gründ­lich­keit, der dadurch den Fort­schritt und die damit ver­bun­de­ne Hek­tik kon­ter­ka­rier­te und beharr­lich an sein Ziel gelang­te. Der Buch­ti­tel wur­de zur ste­hen­den Wen­dung. Eines der Bücher, deren Qua­li­tät außer­halb jeder Dis­kus­si­on steht. (GK)

1984 Gün­ter des Bruyn: Neue Herr­lich­keit – hier bestel­len

Die Abnei­gung de Bruyns gegen den SED-Staat war 1984 bereits so offen­sicht­lich, daß der Roman zunächst nur im Wes­ten erschei­nen konn­te. Da er Auf­se­hen erreg­te, erschien er noch im glei­chen Jahr auch in der DDR. Es geht um einen ver­wöhn­ten Jüng­ling der DDR-Nomen­kla­tu­ra, der in einem Dich­ter­heim (Schloß Wie­pers­dorf) mit der Wirk­lich­keit kon­fron­tiert wird und sei­ne Dop­pel­mo­ral nicht able­gen kann – die DDR im Brenn­glas, geschil­dert von ihrem bes­ten Erzäh­ler. (EL)

1985 Patrick Süs­kind: Das Par­füm – hier bestel­len

Wenn Leu­te sich unter­hiel­ten, ob sie wahr­neh­mungs­mä­ßig der „visu­el­le“ oder der „audi­tive“ Typus sei­en (also mehr über´s Sehen oder Hören auf­neh­men), war ich stets die drit­te Frak­ti­on, die olfak­to­ri­sche, die „Rie­che­rin“. Schon des­halb ist die­ser Roman für mich eine Offen­ba­rung. Ich las ihn so gern, aber ich roch ihn auch zur Nei­ge! 18. Jahr­hun­dert: Der Wai­sen­jun­ge Jean-Bap­tis­te Gre­nouil­le hat einen außer­ge­wöhn­li­chen Sinn für Gerü­che – er wird Meis­ter­par­fü­meur. Doch sei­ne Beses­sen­heit, den per­fek­ten Duft zu kre­ieren, führt ihn auf einen dunk­len Pfad, der in Mord und Wahn­sinn mün­det. Über 20 Mil­lio­nen ver­kauf­te Exem­pla­re und zu Recht Schul­lek­tü­re! (EK)

1986 Horst Stern: Mann aus Apu­li­en – hier bestel­len

Man denkt als Anhän­ger der ghi­bel­li­ni­schen Sei­te und Kai­ser Fried­richs II. lan­ge, daß die Bio­gra­phie, also das Lebens­bild, das Ernst Kan­to­ro­wicz als Geor­ge-Schü­ler ver­faßt hat, das Maß aller Din­ge sei. Aber das stimmt nicht. Horst Stern öff­net Türen: Er ist in Ich-Form abge­faßt und fühlt sich in den Kai­ser ein. Es gibt nicht vie­le his­to­ri­sche Roma­ne von die­ser Qua­li­tät. (GK)

1987 Joa­chim Lott­mann: Mai, Juni, Juli

Den Ter­mi­nus „Pop­li­te­ra­tur“ gab es damals noch nicht. Aber DAS war Pop­li­te­ra­tur. Man war 1987 bereits „poli­tisch kor­rekt“, ohne daß es die­sen Begriff gege­ben hät­te. Lott­mann, der heu­te ein küh­ler Alter ist, hat bereits damals nicht mit­ge­macht. Eine wun­der­schön wabern­de Lek­tü­re. (EK)

1988 Chris­toph Rans­mayr: Die letz­te Welt – hier bestel­len

„Kei­nem bleibt sei­ne Gestalt“ lau­tet der Kern­satz die­ses post­mo­der­nen Romans. Er ist die denk­bar frei­es­te und luzi­des­te Adap­ti­on des Ovid-Stoffs und sei­ner Meta­mor­pho­sen – auch sprach­lich ein Genie­streich. So kann man mit Über­lie­fe­rung ver­fah­ren – wenn man es kann. Unbe­ding­te Emp­feh­lung! (GK)

1989 Edgar Hil­sen­rath: Das Mär­chen vom letz­ten Gedan­ken - hier bestel­len