Hagen, Siegfried, Diversity – eine Debatte

Zu die­sen zählt Mar­tin Sell­ner, der es nach eige­ner Aus­kunft kei­ne Vier­tel­stun­de im Kino aus­ge­hal­ten hat, und ins­be­son­de­re vom Anblick von Sieg­frieds “Gang aus Talahons und Afri­ka­nern” in die Flucht geschla­gen wurde.

Zu den “Multikulti”-Einsprengseln kämen noch “Femi­nis­mus und ‘Krie­ge­rin­nen’ über­all” sowie eine optisch unpas­sen­de Kriem­hild. Des­halb “kei­ner­lei Immersi­on” für Sell­ner, der auf­rief, die­se “Geld­ver­schwen­dung” und gene­rell “woken Blöd­sinn, wo ihr ihn treffft”, zu boykottieren.

Lei­der konn­te Sell­ner aus gesund­heit­li­chen Grün­den nicht an der Dis­kus­si­on teil­neh­men, und so geriet sie zur Dop­pel­con­fe­rence zwi­schen Kubit­schek und mir.



Ich ste­he lang­wei­li­ger­wei­se genau in der Mit­te zwi­schen bei­den. Sell­ners Ein­wän­de kann ich durch­aus nach­voll­zie­hen, zumal auch mei­ne Schmerz­gren­ze gegen­über dümm­li­chen ideo­lo­gi­schen Ein­spreng­seln inzwi­schen außer­or­dent­lich nied­rig ist.

Die Zwi­schen­schnit­te, in denen die Afri­ka­ner aus Sieg­frieds selt­sa­mem Mul­ti­kul­ti-Raub­rit­ter­hau­fen her­vor­ge­ho­ben wer­den, sind rein selbst­zweck­haf­te Quo­ten­zu­ta­ten. Es ist sinn­los, dar­über zu spe­ku­lie­ren, wie groß die Wahr­schein­lich­keit ist, daß sich im Mit­tel­al­ter der eine oder ande­re Mohr an den Rhein ver­irrt hat, denn aus “his­to­ri­schen” Grün­den sind die­se Herr­schaf­ten nicht in die­sem Film drinnen.

Ähn­lich bescheu­ert und unglaub­wür­dig wirkt ein klei­nes, reso­lu­tes Kampf­weib aus Hagens Mann­schaft, das glück­li­cher­wei­se in der Schlacht gegen die Sach­sen ziem­lich rasch nach Wal­hal­la beför­dert wird. Die halb-fan­tas­ti­schen Wal­kü­ren auf Island hin­ge­gen gefie­len mir recht gut, sie sind erha­ben und unheim­lich, wie Dra­chen und Zwer­ge “alte Wesen”, wie es im Film heißt. Hier tritt das Motiv von den “krie­ge­ri­schen Frau­en” mit vol­ler mytho­lo­gi­scher Berech­ti­gung auf.

Der Ele­fant im Raum ist gewiß die Beset­zung der Kriem­hild mit der Schau­spie­le­rin Lil­ja van der Zwaag, die offen­sicht­lich asia­ti­sche Gesichts­zü­ge trägt und optisch in kei­ner Wei­se zu ihren Bluts­ver­wand­ten paßt, oder über­haupt in das gesam­te Ambi­en­te. Von ihrem hol­län­di­schen Nach­na­men aus­ge­hend, ver­mu­te ich eine teil­wei­se indo­ne­si­sche Abstam­mung. Auch mich hat das so gestört, daß es mein emo­tio­na­les “Ein­tau­chen” in den Film nach­hal­tig sabo­tiert hat. Zuviel “sus­pen­si­on of dis­be­lief” wird hier für mei­nen Geschmack gefordert!

Ich weiß, es ist man­chen pein­lich, der­glei­chen anzu­spre­chen, und wir sind sozi­al dar­auf dres­siert, uns eng­stir­nig, unfein und klein­lich vor­zu­kom­men und uns davor zu fürch­ten, des “Ras­sis­mus” bezich­tigt zu wer­den, wenn wir es tun.

Aber wir haben es hier offen­sicht­lich mit einer bewuß­ten Cas­ting-Ent­schei­dung “gegen den Strich” des Stof­fes und sei­ne tra­dier­te Iko­no­gra­phie zu tun, die offen­bar eben­so Selbst­zweck ist (also nichts Sub­stan­ti­el­les zur Figur oder zur Geschich­te bei­trägt), wie die gele­gent­lich im Hin­ter­grund vor­bei­hu­schen­den Afri­ka­ner. Man wer­fe mir also nicht vor, daß mir auf­fällt, was den Fil­me­ma­chern auf kei­nen Fall ent­gan­gen sein kann und dem sie den Vor­zug gege­ben haben.

Dabei rede ich hier wohl­ge­merkt nicht “glat­ten” oder kli­schier­ten Beset­zun­gen das Wort. Im 2004 fürs Fern­se­hen gedreh­te, diver­si­ty­frei­en “Nibelungen”-Zweiteiler von Uli Edel (“Der Baa­der-Mein­hof-Kom­plex”), der eher der Wäl­sun­gen­sa­ge (und ein biß­chen Wag­ner) als dem Nibe­lun­gen­lied folgt, wird bei­spiels­wei­se Brun­hild von einer ame­ri­ka­ni­schen Schau­spie­le­rin deut­scher und skan­di­na­vi­scher Her­kunft namens Krist­an­na Loken gespielt, die aus­sieht wie ein Top­mo­del und alle “nord­o­phi­len” Ansprü­che erfüllt: Groß, blond und blauäugig.

Sie wirkt aber (für mein Emp­fin­den zumin­dest) viel zu nied­lich, zu hübsch und zu gefäl­lig für die Rol­le, die im neu­en “Hagen”-Film mit der däni­schen Schau­spie­le­rin Rosa­lin­de Myns­ter weit­aus “rau­her” und über­zeu­gen­der besetzt ist.

In der anschlie­ßen­den Publi­kums­dis­kus­si­on unter­stütz­te ein Teil­neh­mer Sell­ners Boy­kott­auf­ruf mit einem, wie ich den­ke, gewich­ti­gen Argu­ment: Cas­tings die­ser Art haben auch den Zweck, “mul­ti­kul­tu­rel­le” Dar­stel­lun­gen his­to­ri­scher oder mythi­scher Stof­fe zu “nor­ma­li­sie­ren”: heu­ti­ge und künf­tig pro­jek­tier­te demo­gra­phi­sche Zusam­men­set­zun­gen sol­len in der Ver­gan­gen­heit wider­ge­spie­gelt wer­den, um den fal­schen Ein­druck zu erzeu­gen, daß “es immer schon so war”. Im anglo­pho­nen Bereich hat das schon extre­me Züge ange­nom­men: Von einem indi­schen Sir Gawain bis hin zu einem schwarz­afri­ka­ni­schen Achil­les oder gar einer schwarz­afri­ka­ni­schen Anne Boleyn.

Das läuft eine gro­be Ver­fäl­schung der Geschich­te und der Über­lie­fe­rung hin, und soll wohl auch ver­hin­dern, daß wei­ße Men­schen die­se Geschich­ten nicht nur zur Unter­hal­tung kon­su­mie­ren, son­dern sie auch als Teil ihrer eth­no­kul­tu­rel­len Iden­ti­tät betrach­ten. Die­se Stra­te­gie der “mul­ti­kul­tu­rel­len” Wür­ze ist nun nicht all­zu neu – sie fin­det sich bereits 2011 in der Mar­vel-Comics-Ver­fil­mung Thor, in der der nor­di­sche Gott Heim­dall, der Wäch­ter der Regen­bo­gen­brü­cke Bif­rost, von einem schwar­zen Schau­spie­ler dar­ge­stellt wird.

Das alles wäre einen eige­nen Arti­kel wert. Eigent­lich woll­te ich in Anbe­tracht des “Hagen”-Films nicht all­zu vie­le Wor­te über das The­ma ver­lie­ren als nötig. Er schrammt in die­ser Hin­sicht gera­de noch am Ran­de des Erträg­li­chen vor­bei, mit einem Hauch von “uncan­ny val­ley” durch die zeit­geist­kon­for­men Bei­mi­schun­gen. Man kann sie wie Kubit­schek hineh­men, akzep­ta­bel fin­den, aber haben sie auch einen posi­ti­ven Wert, sind sie “gut”? Das wird wohl nie­mand behaupten.

Nun aber genug geme­ckert. Hat “Hagen” auch Meri­ten, und was wären die­se? Kubit­schek hob her­vor, daß es doch bemer­kens­wert sei, daß im Jahr 2024 ein Film über die­sen urdeut­schen Stoff gedreht wird, der nicht nur nicht völ­lig schlecht ist, son­dern Moti­ve behan­delt und wie­der auf­le­ben läßt, die durch­aus etwas mit “uns” Deut­schen zu tun haben.

In sei­ner Bespre­chung schrieb er:

Staats­rai­son [Hagen] gegen strah­len­de Ver­dich­tung [Sieg­fried]: Ich wer­be sehr dafür, das, was in die­sem Film auf­ein­an­der­prallt, so zu sehen, zu spü­ren und zu durch­den­ken. Man kann an sol­chen Fil­men gan­ze The­men­strän­ge knüp­fen – Staat, Dienst, Loya­li­tät, Per­sön­lich­keit, Cha­ris­ma, Mythos und­so­wei­ter. (…) Die­se Män­ner, Hel­den, Typen, sind kei­ne Frem­den. Wir alle sind mehr als tau­send Jah­re alt.

Wie sehe ich das sel­ber, abge­se­hen von der lei­di­gen “Diversity”-Debatte? Der zumin­dest optisch schö­ne Film hat mir auch aus ande­ren Grün­den nicht all­zu gro­ße Freu­de berei­tet. Kriem­hilds Rol­le ist nicht nur unpas­send besetzt, son­dern auch schwach gespielt und bekommt vom Dreh­buch wenig Futter.

Aus der Idee, daß Hagen Kriem­hild liebt, machen die Regis­seu­re nicht sehr viel, es gibt wenig Span­nung zwi­schen den bei­den Cha­rak­te­ren, und was da ist, wird insze­na­to­risch und schau­spie­le­risch eher unge­schickt ausgedrückt.

Wozu ist die­se uner­füll­te und unaus­ge­spro­che­ne Lie­be über­haupt da, wenn sie nicht dazu ver­wen­det wird, Hagens Res­sen­ti­ment gegen Sieg­fried anzu­hei­zen? Nur um Hagens Selbst­ver­leug­nung im Diens­tes des Staa­tes zu zei­gen? Hier hät­te man ein explo­si­ve­res und kom­ple­xe­res Gemisch zusam­men­brau­en kön­nen – man höre sich etwa an, was Micha­el Köhl­mei­er in sei­ner Fas­sung allein im Expo­sé aus die­ser Kon­stel­la­ti­on herausholt.

Ähn­li­ches gilt für die Figur Brun­hilds, deren Poten­ti­al kaum aus­ge­schöpft wird. Sobald sie in Worms ange­kom­men ist und ihre Auf­ga­be als “Wun­der­waf­fe” gegen die Hun­nen erfüllt hat, ver­kommt sie zuneh­mend zur schwei­gen­den Staf­fa­ge und zum blo­ßen “plot point”: Sie und Sieg­fried begin­nen heim­lich und ehe­bre­che­risch ihrer alten Lei­den­schaft zu frö­nen, was schließ­lich zur Ent­schei­dung führt, ihn zu töten, da er auch dadurch die Ord­nung des Hofes gefähr­det, indem er Gun­ther zum Hahn­rei macht.

Die Not­wen­dig­keit, Sieg­fried zu ver­ra­ten und sich per Meu­chel­mord sei­ner zu ent­le­di­gen, taucht in der vor­lie­gen­den Fas­sung aller­dings etwas abrupt und eilig erzählt auf, und das hat viel damit zu tun, daß der im Ori­gi­nal­stoff trei­ben­de Cha­rak­ter der gede­mü­tig­ten und betro­ge­nen Brun­hild fast völ­lig unter den Tisch fällt. Da auch Hagens eige­ne sub­jek­ti­ve Moti­va­ti­on, Sieg­fried zu töten, nicht genug unter­füt­tert wird, wur­den hier vie­le Chan­cen einer packen­den dra­ma­ti­schen Zuspit­zung verabsäumt.

Und dies ist nur eines von vie­len losen Enden, die mich am Dreh­buch gestört haben. Aller­dings mag dies damit zu tun haben, daß die Kino­ver­si­on stark gekürzt ist. Der Film wird nächs­tes Jahr in einer ver­län­ger­ten Fas­sung als sechs­tei­li­ge Serie auf RTL+ her­aus­kom­men, wobei ich nicht eru­ie­ren konn­te, ob sie die gan­ze Geschich­te bis zum bit­te­ren Ende in der Etzels­hal­le erzäh­len oder nur der Kino­fas­sung mehr Fleisch geben wird (ver­mut­lich letz­te­res, da sie dem Roman von Wolf­gang Hohl­bein folgt).

Grund­sätz­lich befür­wor­te ich natür­lich das freie Spiel mit den Figu­ren der Nibe­lun­gen­sa­ge. Seit es den Stoff gibt, ist er in flie­ßen­der Bewe­gung, und dies gewähr­leis­tet, daß er leben­dig bleibt. Dabei wird natür­lich jede neue Bear­bei­tung vom Geist ihrer Zeit beein­flußt sein.

Auch der berühm­te mit­tel­hoch­deut­sche Text aus dem Hoch­mit­tel­al­ter ist kei­ne “end­gül­ti­ge” oder “kano­ni­sche” Fas­sung, son­dern sei­ner­seits eine Bear­bei­tung und Kom­bi­na­ti­on von älte­ren Über­lie­fe­run­gen. Der Faden wur­de im 19. Jahr­hun­dert, als das Nibe­lun­gen­lied zum “Natio­nal­epos” der Deut­schen erklärt wur­de, wei­ter­ge­spon­nen, etwa von Fried­rich Heb­bel, vor allem aber von Richard Wag­ner mit sei­ner bahn­bre­chen­den Opern-Tetralogie.

Das gilt auch für die bis­lang vier deut­schen Film­ver­sio­nen des Stof­fes (sieht man von einer TV-Pro­duk­ti­on des Stü­ckes von Heb­bel aus dem Jahr 1967 ab), deren immer noch gewal­tigs­te der inzwi­schen hun­dert Jah­re alte epi­sche Stumm­film von Fritz Lang ist, der Zwei­tei­ler Sieg­fried und Kriem­hilds Rache - kei­ne blo­ße “Ver­fil­mung”, son­dern ein eigen­stän­di­ges, moder­nes Kunst­werk, das immer noch Gän­se­haut zu erzeu­gen ver­mag und dem Mythos auch im Bereich des Films neu­es, bis heu­te andau­ern­des Leben einhauchte.

Ste­phan Grun­dy, ein ame­ri­ka­ni­scher Autor (und Asatru-Anhän­ger), der dicke Fan­ta­sy-Roma­ne über Sieg­fried und Hagen geschrie­ben hat, bemerk­te im Vor­wort zu einer ande­ren, sehr gelun­ge­nen Nach­er­zäh­lung von Baal Mül­ler (2004):

Die Neu­er­zäh­lung eines so aus­ge­dehn­ten Sagen­krei­ses wie dem der Nibe­lun­gen gleicht der Wie­der­her­stel­lung eines zer­sprun­ge­nen Mosa­iks, die sich allein von dem ver­schwom­me­nen und unter­bro­che­nen Umriß des Ori­gi­nals an der Wand und den For­men und Far­ben der davor am Boden lie­gen­den Stein­chen lei­ten läßt. Der Autor muß die Lini­en so gut wie mög­lich nach­zeich­nen und nach sei­nem Ermes­sen das Feh­len­de ergänzen.

Dies gel­te auch schon für die Ver­fas­ser des Nibe­lun­gen­lieds, der Wäl­sun­gen­sa­ge und der Thidrekssaga.

Eine beson­ders fas­zi­nie­ren­de Deu­tung, die ver­mut­lich auch Wolf­gang Hohl­bein und somit den neu­en Film beein­flußt hat, stammt von Joa­chim Fernau.

Dis­teln für Hagen von 1966 erzählt das Nibe­lun­gen­lied nicht bloß nach, son­dern prüft und inter­pre­tiert kri­tisch Zei­le für Zei­le, in einem stän­di­gen Dia­log “von Autor zur Autor” mit dem unbe­kann­ten Ver­fas­ser, des­sen Inten­tio­nen und see­li­sche Dis­po­si­ti­on Fer­n­au zu ergrün­den versucht.

Sei­ne The­se ist, daß dem Autor, der bereits ein christ­li­cher Deut­scher und kein heid­ni­scher Ger­ma­ne mehr war, der alte Sagen­stoff “pein­lich” gewe­sen sei, und er dar­um zu Über­ma­lun­gen gegrif­fen habe, unter denen immer noch die ursprüng­li­chen, rohe­ren Erzäh­lun­gen durchscheinen.

Das betrifft vor allem zwei Moti­ve: Aus Sieg­fried, dem Aben­teu­rer und Rauf­bold zwei­fel­haf­ter Her­kunft (bei Wag­ner ist er nach dem Vor­bild der Wäl­sun­gen­sa­ge Frucht eines Inzests zwi­schen Bru­der und Schwes­ter), der einen Dra­chen erschla­gen haben will und der den Nibe­lun­gen­schatz ver­mut­lich durch nack­te Gewalt in Besitz genom­men hat, wird ein edler Königs­sohn aus Xan­ten (ein “run­ning gag” des Buches ist, daß Sieg­fried im Lau­fe des Nibe­lun­gen­lie­des immer wie­der an sei­ner angeb­li­chen Hei­mat vor­bei­kommt, aber nicht auf die Idee ver­fällt, sei­nen Eltern mal einen Besuch abzustatten).

Und damit die­se idea­le Licht­ge­stalt nicht getrübt wird, muß der Dich­ter auch sämt­li­che Spu­ren ver­wi­schen, die dar­auf hin­wei­sen, daß Sieg­fried und Brun­hild ein Lie­bes­ver­hält­nis hat­ten, ehe es den Hel­den nach Worms ver­schlug. Dies ist jedoch in Fern­aus Augen nur teil­wei­se gelun­gen; immer wie­der blitzt die unter­schla­ge­ne Wahr­heit, wie sie in ande­ren Quel­len geschrie­ben steht, zwi­schen den Zei­len auf.

Mit die­sem Zau­ber­stab erklärt Fer­n­au schlüs­sig eini­ge inhalt­li­che Rät­sel und Ver­ren­kun­gen des Tex­tes. Brun­hilds mör­de­ri­scher Haß auf Sieg­fried, der schließ­lich zu sei­nem Tod führt, bekommt eine wuch­ti­ge Tie­fen­di­men­si­on, sobald man davon aus­geht, daß die von Odin/Wotan zum blo­ßen Men­schen degra­dier­te Wal­kü­re nicht nur in ihrer Ehre gekränkt wur­de, weil sie der tarn­be­kapp­te Held im Wett­kampf und im Bett stell­ver­tre­tend für Gun­ther bezwun­gen hat, son­dern daß sie auch noch als roman­tisch lie­ben­de Frau gede­mü­tigt und betro­gen wurde.

Fer­n­au sieht in die­sen Ver­än­de­rung des Ur-Stoffs eine deut­sche, all­zu­deut­sche Ten­denz am Werk:

Wenn das Leben bro­delt und kocht, zuckt und schil­lert, dampft und stinkt, dann befällt unser Herz Beklem­mung und Scham. Die deut­sche See­le ist unfä­hig, auf dem Mist­hau­fen des Lebens – und das Leben IST ein damp­fen­der Mist­hau­fen – zu blü­hen. “Makel” ist für sie etwas Töd­li­ches gewor­den. Sie kann ihn nicht bewäl­ti­gen, nicht belä­cheln, nicht ver­ste­hen, nicht verzeihen.

Der mit­tel­al­ter­li­che Dich­ter des Nibe­lun­gen­lie­des fühl­te nach Fer­n­au bereits genau so, und woll­te des­halb das “Unkraut” der Legen­de jäten:

Er woll­te der See­le einen makel­lo­sen Gar­ten her­rich­ten. Denn das ist es, was die See­le der Deut­schen braucht: das Makel­lo­se, nicht die Wahr­heit. Die Kraft, die sie auf­bringt, um sich das Neue zu erschaf­fen und zu glau­ben, wäre aller­dings groß genug, die alte Wahr­heit mit ihrem Mensch­lich-All­zu­mensch­li­chem zu lie­ben; aber sie kann nicht, sie kapi­tu­liert vor dem Toxin, dem Gift­stoff (des Unzu­läng­li­chen). Die See­le der Deut­schen besitzt kein Anti­to­xin, wie es fast alle ande­ren Völ­ker haben. Der Nibe­lun­gen­dich­ter war ein gro­ßer Voll­stre­cker. Er grub die alte Wahr­heit wie eine unan­sehn­li­che Wur­zel ein und ließ dar­aus die tau­send­jäh­ri­ge Rose erblühen.

Was er an der Figur Sieg­frieds, des deut­schen Hel­den par excel­lence, “ver­deckt”, sind

… sein Treu­bruch, sei­ne Dop­pel­lie­be, sei­ne Flach­heit, sei­ne sitt­li­che Feig­heit, sei­ne Dum­me­jun­gen­haf­tig­keit, sein wir­res Her­um­schwim­men im Leben – in Wahr­heit lau­ter Züge geseg­ne­ter Mensch­lich­keit, die in Ver­bin­dung mit sei­ner gran­dio­sen Kühn­heit, Stär­ke und Schön­heit ein Bild ani­ma­lisch wil­der Schöp­fung ergeben.

So betracht, wäre die Fas­sung von Hohl­bein und Boss/Stennert mit dem räu­di­gen, sau­fen­den, impul­si­ven und im Wald vögeln­den Sieg­fried eine Art “back to roots” jen­seits der all­zu fei­nen und heh­ren Tün­che spä­te­rer Jahrhunderte.

Hagen, der sich selbst und die Bur­gun­der Schritt für Schritt in den Unter­gang führt, und dabei jede Flucht­mög­lich­keit vor die­sem Schick­sal sys­te­ma­tisch zunich­te macht, ist in Fern­aus Deu­tung das Gegen­bild zu die­sem chao­ti­schen, ani­ma­li­schen, kraft­strot­zen­den Leben, das Sieg­fried ver­kör­pert. Das “Deut­sche” an Hagen ist die Treue zur Idee, zum abs­trak­ten, makel­lo­sen Prinzip:

Hagen IST die Idee. Er ist das Prin­zip selbst. Er lebt in der rei­nen, der töd­lich lee­ren Idee. In der Idee als Ersatz für die Frau, die er nicht hat, für das Kind, das er nicht wünscht, für die Lie­be, die er nicht braucht, für das Lachen, das er nicht kennt, für das Genie­ßen der Gegen­wart, die für ihn eine Zeit­ver­geu­dung für die Zukunft ist. Die Käl­te, die Hagen ver­brei­tet, ist die Käl­te eines Lebens im luft­lee­ren Raum der Idee. (…) “Deutsch­land muß leben und wenn wir ster­ben müs­sen” – das ist das Dyna­mit, das Hagen mit sich her­um­trägt, das ist Cir­cu­lus-vitio­sus-Bekennt­nis, das von ihm stam­men könnte. Kei­ner kann der Idee so treu sein wie der Deut­sche. Wo die Idee fehlt, schafft er sie. Wo sie nicht mög­lich ist, ist er nicht treu.

Der Autor selbst hat hier, wie Faust, zwei See­len in sei­ner Brust, denn bei aller Lie­be zu Deutsch­land und den Deut­schen, die als Grund­ton sei­ner bei ihrem Erschei­nen als “respekt­los” geschol­te­nen Bücher erklingt, und bei allem Ver­ständ­nis für das Stre­ben nach dem rei­nen Ide­al, spürt man, daß er selbst dem Leben, dem “Mist­hau­fen”, dem Mensch­li­chen den Vor­zug gibt. So äußert er sich auch eher abschät­zig über die Figur des Diet­rich von Bern, die ihm in ihrer ste­ri­len Makel­lo­sig­keit kon­stru­iert und lang­wei­lig erscheint.

Fer­n­au ent­wirft in sei­nem Buch eine außer­or­dent­lich tie­fe Kon­zep­ti­on des Gegen­sat­zes “Hagen” und “Sieg­fried”. Im aktu­el­len Film, des­sen Stär­ke das Wech­sel­spiel die­ser bei­den Figu­ren ist, fin­den sich davon allen­falls Spu­ren­ele­men­te. Aber immer­hin – sie fin­den sich.

Joa­chim Fern­aus Werk hat­te, nicht zuletzt über die Ver­mitt­lung sei­nes “Fans” Armin Moh­ler, gro­ßen Ein­fluß auf die “neue Rech­te” in Deutsch­land. Ich habe die­se Stel­len in Fern­aus Buch immer als Schlüs­sel zu der Fra­ge gele­sen, war­um die Deut­schen außer­stan­de sind, sich ihre “NS-Ver­gan­gen­heit” zu ver­zei­hen, war­um sie his­to­ri­sche Grau­ton­zeich­nung so schlecht ver­tra­gen, war­um der natio­nal­ma­so­chis­ti­sche Fla­gel­lan­tis­mus beson­ders bei ihnen so mar­kant aus­ge­prägt ist, war­um gera­de sie so unver­dros­sen, ver­bis­sen, sys­te­ma­tisch, “treu” und flei­ßig an ihrer eige­nen Abschaf­fung arbeiten.

Man sieht, daß Fern­aus “Bestands­auf­nah­me der deut­schen See­le” kei­nes­wegs in eine iden­ti­tä­re oder natio­na­lis­ti­sche Idyl­le führt, nach dem Mus­ter der Nibe­lun­gen­lied-Rezep­ti­on im 19. und frü­hen 20. Jahr­hun­dert. Was die Deut­schen nach Fer­n­au “brau­chen”, um zu blü­hen, ist ein zwei­schnei­di­ges Schwert, das ihnen selbst gefähr­lich wer­den kann. Bedie­nungs­an­lei­tun­gen, wie man wie­der “deutsch” in die­sem Sin­ne wird, lie­fert er dabei nicht.

Es ging ihm vor allem um die Selbst­er­kennt­nis, auch und gera­de der dunk­len und abgrün­di­gen Sei­ten, derer die­ses besieg­te, gebro­che­ne, von selbst ent­frem­de­te und in sich zer­ris­se­ne Volk bedarf:

Sie fürch­ten, daß “daz mae­re” noch nicht zu Ende ist? Ich fürch­te es auch, mei­ne Freun­de. Aber (..) Sie wer­den dem Schick­sal nicht ent­ge­hen. In Ihrer Brust tra­gen Sie es mit fort. Auch wenn sie die Fin­ger heben und abschwö­ren: Men­schen wie wir MACHEN nicht Geschich­te, sie SIND Geschich­te. Sie glau­ben nein? Sie mei­nen, Sie haben das, was not tut: die See­le aus dem Super­markt? Nichts von Sieg­fried, nichts von Kriem­hild, nichts von Gun­ther, nichts von Hagen? Die See­le ohne Preislage? (…) Fürch­ten Sie sich denn vor dem Fazit der Bestands­auf­nah­me? Schreck­li­che Zuta­ten, sagen Sie? Ja, das ist wahr. Aber sei­en Sie ohne Sor­ge; wenn Sie wüß­ten, womit die Kuchen ande­rer Völ­ker geba­cken sind!

Fer­n­au schloß sein Buch mit einer Mah­nung, die noch heu­te gül­tig ist: