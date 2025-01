Raphael Bonelli und “Die Kunst des Ankommens”

Ich war bereits Bonelli-“Fan”, bevor er 2020 zu einem der wich­tigs­ten pro­mi­nen­ten Coro­na­maß­nah­men-Kri­ti­ker in Öster­reich avan­cier­te, und dies schon wäh­rend des ers­ten Lock­downs im März/April 2020. Da ich ihm bereits vor­her ver­traut hat­te, ver­trau­te ich ihm auch dies­mal, wobei er frei­lich nur einen Ver­dacht bestä­tig­te, den ich auch schon gefaßt hatte.

Obwohl auch er wäh­rend des pan­de­mi­schen Spuks gehö­rig unter Beschuß geriet, ist es ihm gelun­gen, nicht “gecan­celt” zu wer­den und sich zumin­dest am Ran­de des “Main­streams” erfolg­reich zu behaupten.

Sei­ne Bücher sind Best­stel­ler, wer­den auf den von mir so gelieb­ten Stra­ßen­bahn­bild­schir­men bewor­ben, und er hat auch kei­ne Schwie­rig­kei­ten, öffent­lich auf­zu­tre­ten, wie etwa Anfang Novem­ber im Tha­lia in Wien Mit­te, wo er sein neu­es­tes Buch Die Kunst des Ankom­mens vor­stell­te.

Dar­in geht es um “Hei­mat­su­che” im vor allem see­li­schen, “inne­ren” Sinn. Er hält den Ver­lust von Hei­mat, die Unfä­hig­keit, “anzu­kom­men” und sich zu bin­den für eine Signa­tur unse­rer Zeit und unse­rer “kran­ken Welt”. Dabei betont er jedoch stets, ganz im Sin­ne sei­nes Buches Sel­ber schuld, die Eigen­ver­ant­wor­tung des Ein­zel­nen für sei­ne Mise­re und den Weg aus ihr.

Bonel­li nennt drei ent­schei­den­de Punk­te, die not­wen­dig sind, um unse­ren “Platz im Leben” zu fin­den: Beruf, Part­ner­schaft und unser Ver­hält­nis zu Gott.

Wie ein moder­ner Josef Pie­per (Bonel­li erwähnt ihn gele­gent­lich) ent­wirft er dabei eine prak­tisch anwend­ba­re Tugend- und Las­ter­leh­re, die hel­fen soll, die Hin­der­nis­se zu über­win­den, die die­sem drei­fa­chen “Ankom­men” im Wege ste­hen: die “Bauch­ge­füh­le” “Angst, Gier und Geil­heit”, die Ver­dre­hung des “Kop­fes” durch “Ideo­lo­gie und Mani­pu­la­ti­on”, und schließ­lich die Träg­heit des “Her­zens” oder des Wil­lens, das Rich­ti­ge zu tun, obwohl man es als sol­ches erkannt hat.

Die bei­den gro­ßen Vor­zü­ge Bonel­lis sind sei­ne Men­schen­kennt­nis und sei­ne auf­rich­ti­ge Empa­thie (bei­des zeigt sich auch in sei­nem freund­li­chen, fei­nen Humor). Sei­ne Bücher sind gespickt mit “Fall­bei­spie­len” aus sei­ner psych­ia­tri­schen Pra­xis, die erschau­dern machen: Teil­wei­se, weil man sich selbst pein­lich dar­in wie­der­erkennt, teil­wei­se, weil man einen Ein­blick bekommt, daß es immer noch einen Grad ver­wor­re­ner und haar­sträu­ben­der geht. Min­des­tens kann man dar­an able­sen, wie “nor­mal” das Lei­den an Beruf, Bezie­hun­gen und dem Sinn des eige­nen Lebens inzwi­schen gewor­den ist.

Abge­se­hen von sei­nem katho­lisch grun­dier­ten Wert­kon­ser­va­ti­vis­mus ist sei­ne Erfah­rung, was der See­le der Men­schen schäd­lich oder gedeih­lich ist, die wesent­li­che Grund­la­ge sei­ner Erkennt­nis­se und Ansich­ten über den Zustand unse­rer Gesell­schaft. Sein poli­ti­scher Kompaß hin­ge­gen ist eher schwach ent­wi­ckelt und bewegt sich in einem ziem­lich kon­ven­tio­nel­len, “libe­ra­len” Rah­men, wobei er sich, dem Ethos sei­nes Beru­fes fol­gend, leid­lich um Neu­tra­li­tät bemüht.

Ich bin zwar ein biß­chen jün­ger als Bonel­li (Jahr­gang 1968), aber ich erken­ne in sei­nem Den­ken deut­lich die han­dels­üb­li­chen welt­an­schau­li­chen Koor­di­na­ten wie­der, mit denen man in Öster­reich in den acht­zi­ger Jah­ren auf­ge­wach­sen ist. In Die Kunst des Ankom­mens nennt er bei­spiel­wei­se ernst­haft so scha­le moder­ne Hei­li­gen­bild­chen wie Gan­dhi, Mar­tin Luther King und Nel­son Man­de­la als Vor­bil­der, kli­schier­te “Social Jus­ti­ce Warrior”-Ikonen, um die sich ver­zer­ren­de Mytho­lo­gien ran­ken, die er nicht in Fra­ge stellt. In die­sem Rah­men gehört wohl auch die häu­fi­ge Bezug­nah­me auf den Natio­nal­so­zia­lis­mus, dem er immer­hin stets den Kom­mu­nis­mus als art­ver­wandt an die Sei­te stellt.

Ich den­ke, Bonel­li ist im Kern ein unpo­li­ti­scher Mensch. Sei­nen Zugang zur Wirk­lich­keit erlangt vor allem über das, was er in sei­ner täg­li­chen Pra­xis vor sich hat. Er sieht, wie die Gen­der­ideo­lo­gie die Bezie­hun­gen zwi­schen Män­nern und Frau­en ver­gif­tet, wie “Coro­na” und ande­re Kri­sen und ideo­lo­gi­sche Offen­si­ven Fami­li­en spal­ten, Men­schen aus­gren­zen und die Gesell­schaft “toxisch” machen, er sieht eine Epi­de­mie des “Nar­ziss­mus”, wie schon Chris­to­pher Lasch in den sieb­zi­ger Jahren.

Auch in sei­nem neu­en Buch schreibt er viel über das, was er “Woke­ness-Bewe­gung” und “Can­cel Cul­tu­re” nennt. Bei­des sieht er als Anzei­chen von “Herz­lo­sig­keit”, in dem Sin­ne, daß es ist grau­sam ist, Men­schen wegen abwei­chen­der Mei­nun­gen sozi­al und beruf­lich zu ver­nich­ten. So gesche­hen mit Bonel­lis Freund Cle­mens Arvay, der sich letz­tes Jahr das Leben genom­men hat.

Er loka­li­siert die­se Pro­ble­ma­tik im Bereich der “Kopf”-Hindernisse: “Intel­lek­tu­el­le Faul­heit”, “Denk­ver­bo­te” und “Ideo­lo­gien”, die “den Ver­stand ver­dre­hen” und den “Rea­li­täts­sinn” trüben:

Sie schaf­fen eine men­ta­le Umge­bung, in der bestimm­te Gedan­ken und Fra­gen als unzu­läs­sig gel­ten, weil sie nicht in das vor­ge­ge­be­ne Welt­bild pas­sen. Die­se Denk­ver­bo­te ver­hin­dern eine offe­ne Aus­ein­an­der­set­zung mit der Rea­li­tät und füh­ren dazu, daß Men­schen in ihrer Gedan­ken­bla­se leben, in der nur die eige­nen Über­zeu­gun­gen bestä­tigt werden.

Das Kapi­tel, das für “uns Rech­te” wohl am meis­ten rele­vant ist, trägt den Titel “Im Sog der Unge­wiss­heit: Die ver­lo­re­ne Hei­mat”. Hier hat er eine recht düs­te­re, extre­me Figur aus dem Fun­dus von Film und Lite­ra­tur als bei­spiel­haft gewählt: “Tra­vis Bick­le”, den “Taxi Dri­ver” aus dem Kult­film von Mar­tin Scor­se­se und Paul Schr­a­der, der “für sei­ne radi­ka­le Dar­stel­lung von Hei­mat­lo­sig­keit, Ent­wur­ze­lung, Iso­la­ti­on und Gewalt gefei­ert wird.”

Auch den Begriff “Hei­mat” kon­zi­piert Bonel­li vor allem psy­cho­lo­gisch, nicht etwa als Ort oder als Kul­tur (was aus die­ser Sicht nur zweit­ran­gig wäre):

Der Begriff Hei­mat steht für ein Gefühl von Zuge­hö­rig­keit, Ver­bun­den­heit und Sicher­heit, das sich durch wie­der­hol­te Prä­gung in bestimm­ten sozia­len Umfel­dern ent­wi­ckelt: die emo­tio­na­le, prä­re­fle­xi­ve Vor­stel­lung einer hei­len Welt, eines para­die­si­schen Zustan­des, eines gelob­ten Lan­des. Umge­kehrt ist der Ver­lust die­ser Hei­mat ver­bun­den mit tie­fer Ver­lo­ren­heit und Unsi­cher­heit: das Gefühl einer gefal­le­ne­ne, unsi­che­ren und ver­lo­re­nen Welt.

“Hei­mat” sowohl im see­li­schen als auch ört­li­chen, kul­tu­rel­len und spi­ri­tu­el­len Sinn spielt natür­lich im rech­ten Spek­trum eine gro­ße Rol­le. Es ist das, was Iden­ti­tä­re mit “Iden­ti­tät” mei­nen, mit beson­de­rer Beto­nung der eth­no­kul­tu­rel­len Zuge­hö­rig­keit und Ver­bun­den­heit. Das geht über die Kri­tik an Mul­ti­kul­tu­ra­lis­mus und Ein­wan­de­rung­po­li­tik, die sowohl Ein­hei­mi­sche als auch Zuwan­de­rer ent­wur­zelt und ent­frem­det (auch der Atten­tä­ter von Mag­de­burg war eine Art ori­en­ta­li­scher Tra­vis Bick­le), weit hin­aus, bis hin zur Gene­ral­fra­ge, inwie­fern die Moder­ne und die tech­ni­sche Zivi­li­sa­ti­on an sich ent­wur­zelnd und “herz­los” sind.

“Hei­mat­lo­sig­keit” kann nach Bonel­li auch durch ein “Kli­ma der sozia­len Aus­gren­zung” entstehen.

Der Tra­vis Bick­le von heu­te tut sich schwer mit einem Gefühl der Zuge­hö­rig­keit zu einer gefühls­kal­ten Gesell­schaft, die stän­dig mora­li­siert, spal­tet und Anders­den­ken­de abwer­tet und dif­fa­miert. Begrif­fe, die er sein Leben lang ver­wen­det hat, wer­den geäch­tet und fal­len einer humor­lo­sen Sprach­po­li­zei zum Opfer. (…) Wenn Tra­vis es gar wagt, eine ande­re Mei­nung zu ver­tre­ten oder an tra­di­tio­nel­len Wer­ten fest­zu­hal­ten, läuft er Gefahr, unbarm­her­zig abge­wer­tet oder aus­ge­grenzt zu wer­den. (…) Das groß­ar­ti­ge Kon­zept der offe­nen Gesell­schaft ist für ihn nur noch eine herz­lo­se Wort­hül­se, die mit ideo­lo­gisch ein­sei­ti­gen Inhal­ten gefüllt ist. In sei­ner Wahr­neh­mung wer­den unter dem Deck­man­tel von Tole­ranz und Viel­falt kei­ne Abwei­chun­gen von den herr­schen­den Ideo­lo­gien gedul­det. (…) Er sieht sei­ne Mei­nungs­frei­heit zuneh­mend bedroht, indem er immer wei­te­re Tei­le sei­ner Wahr­neh­mun­gen (…) in immer grö­ße­ren Berei­chen nicht mehr for­mu­lie­ren darf.

Wäh­rend der “Flücht­lings­kri­se” und “Coro­na” haben unzäh­li­ge “nor­ma­le” Men­schen, die alles ande­re als “Tra­vis Bick­les” sind, die­se Erfah­rung gemacht. Sie haben zu einem Phä­no­men geführt, das Caro­li­ne Som­mer­feld und ich unse­rem Buch Mit Lin­ken leben (2017) als eine der wesent­lichs­ten “Bruch­li­ni­en” inner­halb unse­rer Gesell­schaft iden­ti­fi­zier­ten, weit­aus wich­ti­ger als for­ma­le, ideo­lo­gi­sche, poli­tik­wis­sen­schaft­li­che Bestim­mun­gen von “links” und “rechts”: Die Rede ist von einem mas­si­ven Ver­trau­ens­ver­lust in Medi­en und Poli­tik, der eine Fol­ge eines mas­si­ven Ver­trau­ens­miß­brau­ches ist.

Bonel­li:

Der Tra­vis von heu­te fühlt sich von Poli­ti­kern und Medi­en betro­gen, belo­gen und ver­arscht. Durch die­se Ent­täu­schung (er hat­te bei­den ver­traut!) kam es in ihm zu einem immensen Ver­trau­ens­ver­lust in das demo­kra­ti­sche Sys­tem als sol­ches. Der Berg an Pro­ble­men, der sich im letz­ten Jahr­zehnt durch poli­ti­sche Nach­läs­sig­keit und Miss­ma­nage­ment auf­ge­türmt hat, ist gewaltig.

Es ist natür­lich so, daß die­ser Berg nicht erst seit einem Jahr­zehnt, son­dern seit min­des­tens vier oder fünf (“Taxi Dri­ver” ist von 1976), je nach­dem, wel­che Para­me­ter man anset­zen möch­te, am Wach­sen ist, und daß er nicht bloß Nach­läs­sig­keit oder Unfä­hig­keit zu ver­dan­ken ist, son­dern gewoll­ten poli­ti­schen Ziel­set­zun­gen. Bonel­li gehört wohl eher zu jenen Men­schen, die erst um 2015 “auf­ge­wacht” sind, wäh­rend die­se Pro­ble­ma­ti­ken eine viel älte­re Genea­lo­gie haben.

Das deu­tet sich frei­lich im nächs­ten Unter­ka­pi­tel an. “Hei­mat­los” wird man nach Bonel­li auch durch “spi­ri­tu­el­le Impo­tenz”. Das wie­der­um ist The­ma mei­nes Buches Kann nur ein Gott uns ret­ten? von 2014. Das Vaku­um des Nie­der­gangs des Glau­bens füllt sich mit aller­lei Ideo­lo­gien und säku­la­ren Para­dies­ver­spre­chen. Er zitiert Ernst Jün­ger: “Die ver­las­se­nen Altä­re sind von Dämo­nen bewohnt.”

Heu­te steht der Mensch vor einem bun­ten Mix spi­ri­tu­el­ler For­men, in denen Men­schen ver­su­chen, einen Sinn zu fin­den. Die Band­brei­te reicht von Frei­kir­chen, Sci­en­to­lo­gy, Okkul­tis­mus oder Eso­te­rik bis zu den unter­schied­lichs­ten poli­ti­schen Ideo­lo­gien. Im lin­ken Spek­trum begeg­net er den “Ismen” – Anti-Ras­sis­mus, Anti­fa­schis­mus, Gen­de­ris­mus, Öko­lo­gis­mus -, im rech­ten Lager sind es die Gemein­schaft und die Homo­ge­ni­tät. Ihre Göt­zen hei­ßen links Trans­for­ma­ti­on und Diver­si­tät und rechts Iden­ti­tät und Revision.

Auch an die­ser Stel­le sieht man, daß Bonel­li nicht voll­stän­dig neu­tral zwi­schen links und rechts blei­ben kann, da der weit­aus grö­ße­re und domi­nan­te­re Teil der heu­ti­gen ideo­lo­gi­schen Last auf der Gesell­schaft nun ein­mal von links kommt. Das zeigt sich auch in der Rei­he der stig­ma­ti­sie­ren­den, jedes wei­te­re Sach­ar­gu­ment ver­nich­ten­den “Ad-Per­so­nam-Beschul­di­gun­gen”, die er an ande­rer Stel­le aufzählt:

“Schwurb­ler”, “Anti­se­mit”, “Nazi”, “Kriegs­trei­ber”, “Kli­ma­leug­ner”, “Gut­mensch”, “Putin-Ver­ste­her” und so weiter…

Hier hat er nur zwei Begrif­fe genannt, die eher nach “rechts” wei­sen: “Kriegs­trei­ber” und “Gutmensch”.“Corona” wur­de nur des­halb eine “lin­ke” Sache, weil sich der Groß­teil der Lin­ken aus Macht­er­hal­tungs­grün­den heu­te kon­form zur jeweils ange­sag­ten medi­al-poli­ti­schen Agen­da ver­hält; jeder, der von ihr abweicht, wird vom Sys­tem nach “rechts” ein­sor­tiert (und somit als Feind mar­kiert) – und dies obwohl sich gera­de unter den Coro­na­maß­nah­men­kri­ti­kern oder Geg­nern von Waf­fen­lie­fe­run­gen an die Ukrai­ne etli­che genu­in Lin­ke befinden.

Was den ande­ren zitier­ten Absatz angeht, so kann Bonel­li auch hier nur wenig in die rech­te Sei­te der Waag­scha­le wer­fen. Er ist zu klug, als daß er ana­log zu den lin­ken ideo­lo­gi­schen Ideen “Ras­sis­mus” oder “Faschis­mus” als rech­te Äqui­va­len­te nennt, denn er hat die­se Begrif­fe offen­bar rich­tig als “toxi­sche Framings” der Lin­ken erkannt, die inzwi­schen auf eine gene­ra­li­sie­ren­de Wei­se ver­wen­det wer­den, die ihnen jeg­li­chen klar defi­nier­ba­ren Sinn nimmt.

Er ist viel sub­ti­ler, indem er statt­des­sen Begrif­fe wie “Gemein­schaft”, “Homo­ge­ni­tät”, “Iden­ti­tät” und “Revi­si­on” nennt. Was er mit letz­te­rem meint, ver­ste­he ich nicht. Es ist kein in unse­rem Spek­trum gebräuch­li­cher Begriff. Der Rest ist eher lahm und lädt nicht gera­de, wie bei lin­ken Ideo­lo­gien, zur spon­ta­nen Abwei­sung ein, weil er so abstrus wäre. “Gemein­schaft” und “Iden­ti­tät” sind Begrif­fe, die auf Gegen­be­we­gun­gen zu genau den Din­gen zie­len, die Bonel­li an unse­rer Gesell­schaft beklagt: Sozia­ler Zer­fall, inne­re und äuße­re Hei­mat­lo­sig­keit, inne­re und äuße­re Entfremdung.

“Homo­ge­ni­tät” ist ledig­lich die Gegen­po­si­ti­on zum lin­ken oder auch “glo­ba­lis­ti­schen” Ansin­nen, die Bevöl­ke­run­gen der west­li­chen Natio­nen so gründ­lich wie mög­lich eth­no­kul­tu­rell zu diver­si­fi­zie­ren, bis hin zu ihrer “Abschaf­fung” – und hier gibt es etli­che sehr ratio­na­le Grün­de, war­um eine eth­no­kul­tu­rell rela­tiv homo­ge­ne Gesell­schaft einer mul­ti­kul­tu­ra­li­sier­ten vor­zu­zie­hen ist, ganz beson­ders im Hin­blick auf die von Bonel­li beklag­te “Spal­tung”. Über die­se Din­ge hat er offen­bar noch nicht aus­rei­chend nachgedacht.

Gewiß kön­nen die­se Begrif­fe auch zu “Göt­zen” wer­den, inso­fern sie zur ein­zi­gen Quel­le des Lebens­sin­nes wer­den, all­zu eng­ma­schig gefaßt oder all­zu ver­bis­sen ver­folgt oder extrem über­stei­gert wer­den oder den Blick auf die Rea­li­tät ver­stel­len. Die­ser Blick ist jedoch zwei­fel­los am schärfs­ten von “rechts”, weil das ideo­lo­gi­sche Spin­nen­ge­we­be, das die Rea­li­tät ver­deckt und erstickt, heu­te vor­ran­gig mit lin­ken ideo­lo­gi­schen Vor­stel­lun­gen gewebt ist. Das zeigt nicht zuletzt Bonel­lis Argu­men­ta­ti­on selbst, die klar im kon­ser­va­ti­ven, also “rech­ten” Spek­trum wurzelt.

Vor ein paar Wochen traf ich zufäl­lig einen alten Freund aus einem ver­gan­ge­nen Abschnitt mei­nes Lebens, den ich zuletzt vor drei­zehn Jah­ren gese­hen hat­te. Ich freu­te mich sehr, ihn zu sehen, er zöger­te aller­dings zunächst ein wenig, mich all­zu freund­lich zu begrü­ßen, da er inzwi­schen her­aus­ge­fun­den hat­te, daß ich zu “Licht­mesz” gewor­den war. “Wie konn­te das pas­sie­ren? Ich moch­te den Typen!” sei­en sei­ne ers­ten Gedan­ken gewesen.

Ich frag­te ihn, was ihn denn an den Ansich­ten stö­re, die ich ver­tre­te. Sei­ne Ant­wort war inter­es­sant, weil nicht der übli­che Stan­dard: “Du bist eine Leit­fi­gur in einem Milieu, das nicht dif­fe­ren­ziert und pola­ri­siert!” Ich wider­sprach, und mein­te, in mei­nem “Milieu”, das von den Medi­en ver­zerrt dar­ge­stellt wird, gäbe es ein Spek­trum an durch­aus dif­fe­ren­zier­ten Mei­nun­gen; wie die­se “Pola­ri­sie­rung” zustan­de kommt, dazu habe ich wohl eine etwas ande­re Mei­nung als er.

Wir beschlos­sen, daß Ort und Zeit ungüns­tig sei­en, dies alles Län­ge mal Brei­te aus­zu­dis­ku­tie­ren, und wech­sel­ten zu unver­fäng­li­chen The­men. Am Ende war sei­ne Herz­lich­keit wie­der zurück­ge­kehrt, und er mein­te: “Auf eine Sache kön­nen wir uns wohl eini­gen, daß wir bei­de gegen die Pola­ri­sie­rung sind.” Dies war auf sei­ner Sei­te wohl nicht mehr als eine Intu­ti­ti­on, denn wir hat­ten das The­ma nicht mehr beackert. Eben­so intui­tiv sag­te ich Ja.

Wir hat­ten kein Wort über “Coro­na” ver­lo­ren, oder die “FPÖ-Wäh­ler”. Ich weiß nicht, was er dar­über denkt. Aber jemand, der sich über­haupt bewußt ist, daß es eine Pola­ri­sie­rung gibt, und der sie als nega­tiv emp­fin­det, ist ver­mut­lich schon aus dem bösen Spiel aus­ge­stie­gen; jemand, der ver­mu­tet, daß ich als Rech­ter auch kein Freund die­ser Ent­wick­lun­gen bin, hat ver­stan­den, daß die Din­ge nicht so schwarz-weiß lie­gen, wie es öffent­lich dar­ge­stellt wird.

Zumin­dest auf einer Ebe­ne kann ich ihm zustim­men: Daß es schlecht ist, Men­schen, die man schätzt, allein auf­grund abwei­chen­der Mei­nun­gen zu ver­wer­fen und zu “can­celn”. Ich glau­be auch nicht, daß alle, die bei “Coro­na” mit­ge­macht haben, pau­schal schlecht oder dumm sei­en. Auch das ist ein The­ma, zu dem Bonel­li viel zu sagen hat, und zu dem ich mich nach den Weih­nachts­fe­ri­en äußern werde.

Ich emp­feh­le, Die Kunst des Ankom­mens zu lesen, und wün­sche allen Lesern ein gutes Jahr 2025!

Rapha­el Bonel­li: Die Kunst des Ankom­mens. Wie wir unse­ren Platz im Leben fin­den, edi­ti­on a, Wien 2024, 330 Sei­ten, 26 Euro – hier bestel­len.