Zum Tod von Clemens Arvay (1980–2023)

Ich habe sei­ne You­tube-Vide­os seit 2020 ver­folgt. Neben Wolf­gang Wodarg, Sucha­rit Bhak­di und dem Psych­ia­ter Rapha­el Bonel­li war er einer der ers­ten kri­ti­schen Kom­men­ta­to­ren, die mir hal­fen, die lau­fen­den Vor­gän­ge zu ver­ste­hen. Mir gefiel sei­ne unauf­ge­reg­te, sach­li­che und ernst­haf­te Art. Er strahl­te Red­lich­keit und Beson­nen­heit aus.

In den Nach­ru­fen wur­de er oft als “sanft” beschrie­ben. In der Tat ent­sprach er schon rein optisch dem Kli­schee des schön­geis­ti­gen Öko-Alter­na­ti­ven und “Grü­nen” im urspüng­li­chen Sin­ne. Er schrieb Bücher über den “Macht­hun­ger der Lebens­mit­tel­kon­zer­ne”, “Bio­phi­lia” und Hei­lung aus dem Wald (2016). In die­sem Video kann man ihm dabei zuse­hen, wie er im Grü­nen ein roman­ti­sches Kla­vier­stück zum Bes­ten gibt. Vor sei­ner Posi­tio­nie­rung zu “Coro­na” war er ein gern gese­he­ner und respek­tier­ter Gast in Talk-Shows im öster­rei­chi­schen und deut­schen Fern­se­hen (sie­he etwa hier und hier).

Hier ist ein Video, in dem er schlüs­sig eini­ge Aus­sa­gen von Mai Thi Nguy­en-Kim zer­legt, einer ganz beson­ders schmie­ri­gen Impf-Pro­pa­gan­dis­tin, die im Gegen­satz zu Arvay vom Main­stream als seriö­se Wis­sen­schaft­le­rin und bedeu­ten­de “Influen­ce­rin” abge­fei­ert wur­de. Ihr Kanal “mai­lab” hat bei­na­he ein­ein­halb Mil­lio­nen Abon­nen­ten. 2020 wur­de sie mit dem “Gol­de­ne Kame­ra Digi­tal Award” in der Kate­go­rie „Best of Infor­ma­ti­on“ ausgezeichnet.

Arvay hin­ge­gen wur­de von der öster­rei­chi­schen Pres­se mit Schmutz bewor­fen, als Dilet­tant, Eso­te­ri­ker, “Schwurb­ler”, “Coro­na-Tritt­brett­fah­rer” ver­leum­det. Beson­ders enga­giert zeig­ten sich die bekann­ten links­li­be­ra­len Blät­ter Stan­dard und Fal­ter, die gene­rell auf alle ein­ge­dro­schen haben, die nicht auf der Coro­na-Wel­le mit­schwim­men woll­ten. Wei­te­re Bei­spie­le sowie Arvays Reak­tio­nen dar­auf kann man hier nachlesen.

Mir kommt heu­te noch das kal­te Kot­zen, wenn ich Num­mern wie die­se vom Sep­tem­ber 2021 wie­der­le­se. Der Ver­fas­ser kam auf die genia­le Idee, “Cle­mens Arvay & Co” als “Impfangst­ma­cher” zu bezeich­nen, die das “Geschäfts­mo­dell Ver­un­si­che­rung” ent­deckt hät­ten. Kostprobe:

Wie Sach­buch­au­tor Cle­mens Arvay, Psych­ia­ter Rapha­el Bonel­li und Blog­ger Peter F. May­er, drei Wort­füh­rer der Impf­skep­ti­ker, zu Öster­reichs schlech­ter Impf­quo­te beitragen. (…) Wenn es einen Wett­be­werb unter Medi­zi­nern gäbe, wie man sub­til Angst vor der Imp­fung gegen Covid-19 schürt und Zwei­fel sät, hät­te Rapha­el Bonel­li gute Chan­cen auf einen Sto­ckerl­platz. Zum Bei­spiel dank eines harm­los daher­kom­men­den Vide­os, das vor einem Monat online ging und die Impf­ent­schei­dung erleich­tern soll. (…) Ein auf der RPP-Home­page ver­tre­te­ner Prot­ago­nist unter den Impf­ver­un­si­che­rern, der damit auch ordent­lich Pro­fit macht, ist der Sach­buch­au­tor Cle­mens Arvay. (…) [Arvay] schafft es meist gekonnt, sei­ne Behaup­tun­gen zu den mög­li­chen Risi­ken der Imp­fun­gen mit ein­sei­tig aus­ge­wähl­ten und oft­mals ver­zerrt wie­der­ge­ge­be­nen Stu­di­en zu begrün­den – und so an der schwer zu zie­hen­den roten Des­in­for­ma­ti­ons­grenz­li­nie hart vorbeizuschrammen. (…) Von “Coro­na Impf­stof­fe – Ret­tung oder Risi­ko?” (…) wur­den in einem hal­ben Jahr über 150.000 Exem­pla­re ver­kauft. Da kommt bei einem Autoren­ho­no­rar von zehn bis 15 Pro­zent selbst beim bil­li­gen Laden­preis von zehn Euro eini­ges zusam­men. Arvays Geschäfts­mo­dell, ganz auf die The­ma­ti­sie­rung etwa­iger Impf­ri­si­ken zu set­zen und wis­sen­schaft­li­che Stu­di­en für sei­ne Zwe­cke zurecht­zu­bie­gen, hat sich also aus­ge­zahlt: Mit ver­ant­wor­tungs­lo­ser Impfangst­ma­che lässt sich eben auch ganz schön gut Pro­fit machen.

Die Dreis­tig­keit war exqui­sit, die Wirk­lich­keit ein­mal mehr auf den Kopf gestellt: “Angst­ma­che” und “Ver­un­si­che­rung” in einem bis dato undenk­bar gro­ßen Aus­maß, ver­mit­telt und getra­gen von Poli­tik und Medi­en, waren schließ­lich das “Geschäfts­mo­dell” schlecht­hin, um die Mas­sen an die Sprit­ze zu treiben.

Wer hin­ge­gen auch nur den gerings­ten Zwei­fel an der allein­se­lig­ma­chen­den, unhin­ter­frag­ba­ren Sicher­heit und Wirk­sam­keit der Impf­stof­fe heg­te und dies öffent­lich äußer­te, wer sich wei­ger­te, sich erpres­sen oder in Angst zu ver­set­zen las­sen, wur­de umge­hend nie­der­ge­macht, mit einem blin­den, inqui­si­to­ri­schen Fana­tis­mus, wie man ihn von reli­giö­sen Eife­rern kennt.

Die galak­tisch hohen Gewin­ne der Phar­ma­kon­zer­ne, ermög­licht durch die wun­der­sa­me “öffent­lich-pri­va­te Part­ner­schaft” mit den Abneh­mer­staa­ten, die ihre Bür­ger zur Kon­su­mie­rung der Impf­do­sen erpress­ten, waren dem Autor die­ses Stücks offen­bar egal. Er zog es vor, auf jene ein­zu­tre­ten, die gegen den Strom schwam­men und die­se tat­säch­li­che Angst- und Pro­fit­ma­che kritisierten.

Auf letz­te­re hat Arvay im April 2021 in einem auf einer dis­si­dent-links­extre­men Sei­te publi­zier­ten Arti­kel über “Kon­zern­in­ter­es­sen statt Gesund­heits­ge­rech­tig­keit” hin­ge­wie­sen. Der Bio­lo­ge, der sich selbst im lin­ken Spek­trum ver­or­te­te, benutz­te brav “Binnen‑I’s”, um bei der gewünsch­ten Ziel­grup­pe Gehör zu fin­den. Abge­se­hen davon han­delt es sich um einen inhalt­lich dich­ten und sach­lich argu­men­tier­ten Text, der damals im Spek­trum der Maß­nah­men­kri­ti­ker wei­te Ver­brei­tung fand.

Völ­lig recht behal­ten hat er z.B. hiermit:

Wie bereits erwähnt ist auch mora­li­scher Druck auf Per­so­nen außer­halb der Risi­ko­grup­pen, sich imp­fen zu las­sen, um ande­re zu schüt­zen, wis­sen­schaft­lich nicht gedeckt. Gene­rell fehlt bei allen zuge­las­se­nen COVID-19-Impf­stof­fen aus den bereits genann­ten Grün­den der Nach­weis, dass sie eine ste­ri­le Immu­ni­tät bewir­ken und die Infek­ti­ons­ket­te durch­bre­chen, und das gilt ins­be­son­de­re für den Impf­stoff von Astra­Ze­ne­ca, den »Impf­stoff für die Mas­sen«, der schon im Tier­ver­such kei­ne ste­ri­le Immu­ni­tät bewirk­te und bei den Coro­na-Muta­tio­nen an die Gren­zen sei­ner Schutz­wirk­sam­keit kommt.

The Lan­cet hat das im Novem­ber 2021, als Öster­reich die Impf­pflicht beschloß, bestätigt:

The­re is incre­asing evi­dence that vac­ci­na­ted indi­vi­du­als con­ti­nue to have a rele­vant role in trans­mis­si­on. (…) Peo­p­le who are vac­ci­na­ted have a lower risk of seve­re dise­a­se but are still a rele­vant part of the pan­de­mic. It is the­r­e­fo­re wrong and dan­ge­rous to speak of a pan­de­mic of the unvaccinated.

Die­se Tat­sa­che, die für sich allein das Kon­zept einer all­ge­mei­nen Impffplicht zunich­te macht, soll­te heu­te jedem bekannt sein, der nicht völ­lig die Welt­ge­schich­te ver­schla­fen hat. In einem Rück­blick auf den Novem­ber 2021 zitier­te ich eine Nach­richt, die ich ein Jahr spä­ter von einem Freund bekam, der damals voll­stän­dig dem Impf­fa­na­tis­mus ver­fal­len war. Er schrieb mir, er habe sei­ne Mei­nung geän­dert, weil:

Die bis­he­ri­gen Vak­zi­ne haben nicht lang genug Schutz­wir­kung, hat­te mir mehr Schutz vor Anste­ckung erwar­tet. Auch bei mehr­fach Geimpf­ten sind hohe CT-Wer­te mög­lich, somit weni­ger Umge­bungs­schutz als erhofft.

(Er mein­te natür­lich “nied­ri­ge” CT-Wer­te). Das nur als ein Bei­spiel für einen Punkt, in dem die “Impfangst­ma­cher” recht behal­ten hatten.

Ich habe die­sen Arti­kel Arvays im Novem­ber 2021 einer lin­ken Bekann­ten geschickt, mit der ich eine erreg­te Debat­te über die Impf­pflicht führ­te. Ich hoff­te, daß sie der Publi­ka­ti­ons­ort für mei­ne Argu­men­te emp­fäng­li­cher machen wür­de. Sie beteu­er­te, daß sie nicht wüß­te, was sie mit die­sem Arti­kel anfan­gen soll, er lie­ße sie “rat­los” zurück.

Bereits im Febru­ar 2021 war Arvays Buch Coro­na-Impf­stof­fe: Ret­tung oder Risi­ko? erschie­nen. Ich las es und emp­fand es als sehr erhel­lend. Es mach­te mir kei­ne “Angst” vor den Impf­stof­fen. Ich hat­te damals aber auch kei­ne Angst vor “Coro­na”. Wesent­lich grö­ße­re Sor­gen berei­te­te mir aller­dings der ste­tig wach­sen­de poli­ti­sche Ter­ror gegen alle, die sich dem Lockdown‑, Test- und Impf­re­gime nicht fügen wollten.

Das Buch erklär­te, wie mRNA-Impf­stof­fe funk­tio­nie­ren und war­um es begrün­de­te Zwei­fel an den Ver­spre­chun­gen gab, die Poli­tik, “Exper­ten”, Medi­en und Phar­ma­kon­zer­ne an ihre mas­sen­haf­te Ver­tei­lung knüpf­ten. Arvay ver­stand es auch als “Plä­doy­er gegen jede Art von Druck oder indi­rek­tem Zwang zur Imp­fung” – die Umset­zung eines direk­ten Impf­zwan­ges konn­te er sich damals noch nicht vor­stel­len. Im Vor­wort schrieb er:

Ich rich­te mich in die­sem Buch an dif­fe­ren­ziert den­ken­de Men­schen, die ihre per­sön­li­che Impf­ent­schei­dung auf umfas­sen­de Infor­ma­ti­on auf­bau­en wol­len. Eine Emp­feh­lung für oder gegen einen Impf­stoff wird auf den fol­gen­den Sei­ten nicht abge­ge­ben. (…) [Das Buch] ver­steht sich aus­schließ­lich als Infor­ma­ti­ons­me­di­um, das einen berech­tig­ten und wis­sen­schaft­lich begrün­de­ten kri­ti­schen Dis­kurs zusam­men­faßt, der sich um die Fra­ge dreht, wie groß die Abstri­che bei Sicher­heits- und Wir­kungs­nach­wei­sen sind, wenn neu­ar­ti­ge Impf­stof­fe in so stark ver­kürz­ten Test­pha­sen geprüft wer­den, wie wir es bei den Kan­di­da­ten gegen COVID-19 erlebt haben.

Inzwi­schen pfei­fen es die Spat­zen von den Dächern, daß die Zulas­sungs­stu­di­en etwa von Pfi­zer ruch­los mani­pu­liert wur­den. Das Buch hält, was das Vor­wort ver­spricht: Es ist nüch­tern, ver­brei­tet kei­ne Angst und Panik, ver­liert sich nicht in Spe­ku­la­tio­nen oder “Ver­schwö­rungs­theo­rien”. Ich kann nicht beur­tei­len, ob alles, was Arvay dar­in behaup­tet, zutref­fend ist, aber ich kann beur­tei­len, daß es sich dabei um einen ratio­na­len und ernst­haf­ten Rede­bei­trag han­delt, der min­des­tens Respekt verdient.

Die­ser Mei­nung waren nun die Inqui­si­tio­ren von Stan­dard, Fal­ter und ande­ren Medi­en nicht. Wie etli­che ande­re kri­ti­sche Köp­fe, die in wesent­li­chen Din­gen Recht behal­ten soll­ten (vor allem bezüg­lich der man­gel­haf­ten Sicher­heit und Wirk­sam­keit der Impf­stof­fe), wur­de Arvay auf schä­bi­ge Wei­se dif­fa­miert und lächer­lich gemacht.

Eini­ge Men­schen, die ihn gut kann­ten, ver­mu­ten, daß sein Selbst­mord mit sei­ner Ver­zweif­lung über sei­nen zer­stör­ten Ruf zusam­men­hing. Einer davon ist der bereits erwähn­te Raf­fa­el Bonel­li (ein ande­rer ist der Macher des Kanals “Neue Nor­ma­li­tät”, sie­he hier). In einem Video­ge­spräch mit Dr. Mar­cus Franz äußer­te er:

Dann kam es zu einem gro­ßen Arti­kel in einem klei­nen Wie­ner Blatt, bei dem er wirk­lich mit QAnon und irgend­wel­chen Ver­rück­ten in einen Topf gewor­fen wur­de, wo man ihm vor­ge­wor­fen hat, er will ja nur Geld ver­die­nen mit sei­nem Buch und mit sei­nem Sein. Da wur­de er zum “Tritt­brett­fah­rer der Pan­de­mie” gemacht, das kam dann spä­ter auf Wiki­pe­dia, und dann kam der Streß so rich­tig, weil dann haben sehr vie­le Hyä­nen auf ihn losgedroschen. (…) Ich hab das sehr dra­ma­tisch doku­men­tiert durch die­se Schrei­ben, die er mir da geschickt hat. Er hat dann auch dort dage­gen gekämpft, und ist dann am Ende völ­lig ver­zwei­felt und hat dann unge­fähr im Sep­tem­ber 21 auf­ge­ge­ben, hat das The­ma “Coro­na” ver­las­sen, nach mei­ner Beob­ach­tung, hat sich dann auch um ande­re The­men geküm­mert. Aber da war er gebro­chen, er hat sei­ne Iden­ti­tät auch ver­lo­ren. Er schreibt [mir] auch regel­mä­ßig: “Die ver­nich­ten mich, die machen mich kaputt.” Beson­ders Wiki­pe­dia, eben die­se anony­men Men­schen, die da über ihn rich­ten, die da über ihn schrei­ben, wo er kei­ne Mög­lich­keit hat, das zu kor­ri­gie­ren, das hat ihn beson­ders den Schlaf gekos­tet und eigent­lich die psy­chi­sche Gesundheit. (…) Ich glau­be, es gibt vie­le. Ich habe mit einer Kol­le­gin gespro­chen, die sagt, sie hat in den letz­ten Mona­ten zwei Fäl­le gehabt von Men­schen, die öffent­lich so ange­gan­gen [wor­den] sind, daß sie sich das Leben genom­men haben.

Gewiß haben noch ande­re Fak­to­ren eine Rol­le gespielt – so kur­sier­te im Netz ein Screen­shot von einem Face­book-Pos­ting, in dem Arvay über eine see­lisch ver­hee­ren­de geschei­ter­te Lie­bes­be­zie­hung sprach.

Von der Front­li­nie der Coro­na-Kri­tik hat­te er sich schon seit län­ge­rer Zeit zurück­ge­zo­gen. Die Klei­ne Zei­tung zitier­te einen wei­te­ren Face­book-Ein­trag vom 24. Janu­ar 2023:

Die Coro­na­pan­de­mie ist vor­bei, beim The­ma ‘Impf­stof­fe’ hat jede und jeder sei­ne oder ihre Posi­ti­on bezo­gen, wer sich imp­fen las­sen möch­te, hat es getan, und wer es nicht möch­te, hat es nicht getan. Auf Shit­s­torms, Denun­zia­ti­on und Atta­cken aller Art auf mich habe ich schlicht kei­ne Lust mehr. Die Phar­ma­bran­che hat mich nie wirk­lich inter­es­siert. Was mich inter­es­siert, ist das Immunsystem.

Immer­hin tauch­te er noch am 30. Sep­tem­ber 2022 auf BILD-TV auf, und kri­ti­sier­te das Ver­schwei­gen, Ver­harm­lo­sen und Ver­höh­nen der Impf­stoff­ne­ben­wir­kun­gen durch ver­ant­wort­li­che Politiker.

Die Medi­en­het­ze hat ihn womög­lich aus zwei­er­lei Grün­den so tief getrof­fen: einer­seits wegen sei­nes hoch­sen­si­blen Cha­rak­ters, ande­rer­seits mag es für einen Lin­ken, der dar­an gewöhnt ist, für sei­ne Gesin­nung öffent­lich belohnt zu wer­den, beson­ders hart sein, in Ungna­de zu fal­len und aus dem eige­nen Lager her­aus beschos­sen und aus­ge­schlos­sen zu wer­den (Ulri­ke Gué­rot, die am Druck der Anfein­dun­gen offen­bar eben­falls schwer zu Kau­en hat­te, wäre ein wei­te­res Beispiel).

Die­se Art ruf­schä­di­gen­der Denun­zia­ti­on, auf Wiki­pe­dia und anders­wo, ist das täg­lich Brot, um nicht zu sagen die “Nor­ma­li­tät” von vie­len, die sich im rech­ten Spek­trum bewe­gen, ob frei­wil­lig oder dort­hin von außen ein­sor­tiert. Ich habe den Ein­druck, daß sich Arvay all­zu sehr an Din­gen auf­ge­rie­ben hat, gegen die jeg­li­cher Kampf zweck­los ist.

Ich weiß, daß es schwer ist, und daß der Wunsch, sich zu erklä­ren und zu recht­fer­ti­gen über­mä­ßig stark sein kann, aber um sei­ner see­li­schen Gesund­heit wil­len hät­te er den Groß­teil der Ver­leum­dun­gen und Ver­un­glimp­fun­gen ein­fach igno­rie­ren sol­len. Es gibt kei­nen ande­ren Weg; wer sich heu­te gegen den Strom stellt, muß mit Cha­rak­ter­mord­ver­su­chen, Kon­ten­kün­di­gun­gen, sozia­ler Iso­lie­rung, Arbeits­platz­ver­lust und ande­ren üblen per­sön­li­chen Fol­gen rech­nen. Dies ist die Art, wie sich die “Wahr­heits­sys­te­me” gegen Wider­spruch immunisieren.

Auch unter uns Rech­ten gibt es vie­le, die wie Arvay ent­setzt und betrof­fen waren, als sie am eige­nen Leib erleb­ten, wohin es füh­ren kann, wenn man öffent­lich sei­ne ehr­li­che Mei­nung sagt. Frü­her oder spä­ter stellt sich wohl bei jedem die des­il­lu­sio­nie­ren­de Erkennt­nis ein, daß nicht die bes­se­ren Argu­men­te, nicht Ver­nunft und Ratio­na­li­tät die “Dis­kur­se” bestim­men, son­dern schlicht­weg Macht und der Wil­le zur Macht, auch wenn nach außen­hin immer noch die zuneh­mend bröck­li­ge Fas­sa­de gewahrt wird, wir wür­den in so etwas wie einer “libe­ra­len Demo­kra­tie” leben.

Nun noch ein paar Wor­te zu den unver­meid­li­chen Ver­glei­chen, die man­che zum Selbst­mord der Ärz­tin Lisa-Maria Kel­ler­mayr im August 2022 gezo­gen haben. Ich habe über die­sen Fall aus­führ­lich hier und hier berich­tet. Sie hat­te sich angeb­lich aus Furcht vor Mord­dro­hun­gen durch “Impf­geg­ner” getö­tet. Die Medi­en spra­chen von einem “Opfer des Has­ses”, Bun­des­prä­si­dent Van der Bel­len leg­te einen Kranz für sie nie­der, und in Wien wur­de eine öffent­li­che “Mahn­wa­che” abgehalten.

Es ist klar, daß Arvay kei­ne die­ser Ehren zuteil wer­den wird. Im Gegen­teil wer­den die­sel­ben Medi­en, die sei­nen Ruf zer­stört haben, dafür sor­gen, daß sein Tod mög­lichst schnell in Ver­ges­sen­heit gera­ten wird. Nie­mand wird ein schlech­tes Gewis­sen haben oder sich ver­ant­wort­lich füh­len, kei­ne Frau Toth vom Fal­ter, kein Flo­ri­an Klenk, kein Flo­ri­an Aigner, kein Klaus Taschwer, kei­ne “Fio­na B.” von Wiki­pe­dia und schon gar kein “Volks­ver­pet­zer”.

Der Fall Kel­ler­mayr hin­ge­gen wur­de von die­sen Medi­en mit vol­ler Orches­trie­rung dazu benutzt, die “Coro­na­leug­ner” pau­schal ver­ant­wort­lich zu machen und zu dämo­ni­sie­ren, ein letz­tes Mal, bevor dem Pan­de­mie-Spuk end­gül­tig die Luft ausging.

Nun gibt es also auf bei­den Sei­ten der Coro­na-Front einen Todes­fall, bei­de Male angeb­lich ver­ur­sacht durch “Haß” und “Mob­bing”. Ich sehe aller­dings etli­che Unter­schie­de zwi­schen bei­den Fäl­len. Kel­ler­mayr z.B. hat sich aggres­siv an der Hetz­kam­pa­gne gegen Unge­impf­te betei­ligt, wäh­rend Arvay nie­mals “hetz­te”, son­dern stets sach­lich und unper­sön­lich geblie­ben ist, selbst wenn er den Goli­ath Phar­ma-Indus­trie attackierte.

Nie­mand hat­te Kel­ler­mayrs Ruf zer­stört, sie war im Gegen­teil eine Kron­zeu­gin des Regimes und eine Hel­din der Medi­en. Den­noch sperr­te sie ihre Pra­xis zu und inves­tier­te Unsum­men an Geld in einen Sicher­heits­bun­ker, in dem sie sich ein­schloß und schließ­lich das Leben nahm. Wer ver­mag zu ermes­sen, was für eine psy­chi­sche Dyna­mik hier im Hin­ter­grund ablief und ihre See­le verwüstete?

Ich den­ke, daß auch Kel­ler­mayr in letz­ter Kon­se­quenz ein Opfer der von den Medi­en erzeug­ten Wahn­welt gewe­sen ist, und ste­he zu mei­nem Urteil vom August letz­ten Jahres:

Die Medi­en grif­fen Kel­ler­mayrs Fall schon vor ihrem Tod begie­rig auf, und affir­mier­ten ihre Angst, kam sie doch dem Nar­ra­tiv von der “extre­mis­ti­schen” und “gefähr­li­chen” “Coro­na­leug­ner­sze­ne”, in der es vor “Nazis” nur so wim­melt, ent­ge­gen. Der Spie­gel besuch­te sie Anfang Juli, und fand eine ver­stör­te, ver­ängs­tig­te Frau vor, die sich regel­recht “ein­ge­bun­kert” hat­te. War sie aber wirk­lich “gefan­gen in der eige­nen Pra­xis”, oder nicht doch viel­mehr in ihrer eige­nen Angst, deren Ursprün­ge durch­aus ver­ständ­lich sein mögen? (…) Natür­lich woll­te sie nie­mand “wie­der her­un­ter­ho­len” von ihrem Angst-Trip, denn sie war als Kron­zeu­gin einer Gefahr, die weit­ge­hend ein poli­tisch erwünsch­tes Phan­tas­ma ist, von höchs­ter Bedeu­tung. Ent­spre­chend hem­mung­los wird ihr Tod nun aus­ge­schlach­tet. Der Beweis für die Gefähr­lich­keit des Phan­tas­mas scheint erbracht, und doch bleibt die Tat­sa­che bestehen, daß sie durch eige­ne Hand aus dem Leben geschie­den ist. Aus die­sem Blick­win­kel erscheint Kel­ler­mayr weni­ger als Opfer sadis­ti­scher, anony­mer Trol­le, als der Echo­kam­mer der Covid-Hysterisierungsmaschine.

Aus die­ser Per­spek­ti­ve wür­den die erschüt­tern­den Frei­to­de von Cle­mens G. Arvay und Lisa-Maria Kel­ler­mayr zumin­dest bis zu einem gewis­sen Grad auf das Kon­to ein- und der­sel­ben Übel­tä­ter gehen.