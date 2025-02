Lothar Höbelt attackiert Herbert Kickl

Einer von ihnen ist FPÖ-“Biograph” Lothar Höbelt, ansons­ten ein recht nüch­ter­ner Gesel­le, der Kickl in einem außer­or­dent­lich gehäs­si­gen Arti­kel atta­ckiert hat.

Etwa in die­sem Tonfall:

His­to­ri­ker wer­den sich in spä­te­ren Jahr­zehn­ten ein­mal den Kopf zer­bre­chen, ob sie nicht “Fake News” auf­ge­ses­sen sind: Eine Par­tei bekommt Kanz­ler­amt und Finanz­mi­nis­te­ri­um ange­bo­ten – und lässt die­se aller Vor­aus­sicht nach nie wie­der­keh­ren­de Chan­ce vor­über­ge­hen, weil sich unser Albe­rich von Raden­thein auf das Innen­res­sort kapri­ziert (eine Obses­si­on, die schon 2019 zum Bruch der bür­ger­li­chen Koali­ti­on bei­getra­gen und uns fünf Jah­re Gewess­ler beschert hat).

Die Sache lie­ße sich “logisch” nicht erklä­ren, habe ver­mut­lich patho­lo­gi­sche-psych­ia­tri­sche Ursa­chen, sei ent­we­der “kin­di­sches Trotz­ver­hal­ten oder bewuss­te Sabo­ta­ge”, jeden­falls kön­ne man nur den Schluß zie­hen: “Kickl will offen­bar ganz ein­fach nicht.”

Sodann rühmt Höbelt die ÖVP, daß sie über ihren Schat­ten (also über Karl Neham­mer) gesprun­gen sei, um Kickl als Kanz­ler zu akzep­tie­ren, und nun wäre an ihm gele­gen, das­sel­be zu tun, und auf das Innen­mi­nis­te­ri­um zu verzichten:

Es war schon 2018/19 ein Feh­ler, die Riva­li­tä­ten unse­rer hei­mi­schen Möch­te­gern-James-Bonds zum Spreng­satz der Koali­ti­on hoch­zu­sti­li­sie­ren, umso mehr heute.

Höbelt wirft Kickl also vor, mit sei­nem aggres­si­ven Vor­ge­hen gegen den ÖVP-nahen Ver­fas­sungs­schutz, die Ursa­che für das Schei­tern der tür­kis-blau­en Koali­ti­on von 2017 gewe­sen zu sein. Ich habe das irgend­wie anders in Erinnerung.

Und nun, da das “inter­na­tio­na­le Umfeld für eine Mit­te-Rechts-Regie­rung so gut wie schon lan­ge nicht” sei, habe Kickl eine ein­ma­li­ge Chan­ce ver­sem­melt. Er habe nicht nur die “Rechts­re­gie­run­gen inner­halb der EU” im Stich gelas­sen (AfD muß nun öster­rei­chi­sche Signal­wir­kung zu den Bun­des­tags­wah­len antre­ten), son­dern auch “andert­halb Mil­lio­nen Wäh­ler der FPÖ im Inland, die jetzt ihre Hoff­nun­gen ent­täuscht sehen, eine Regie­rung ohne lin­ke Betei­li­gung im Amt zu sehen.”

Eine Rei­he von zen­tra­len Punk­ten, die eine blau-schwar­ze Regie­rung ohne jeg­li­che inter­ne Rei­bungs­ver­lus­te in Angriff hät­te neh­men kön­nen, wird jetzt ent­we­der lie­gen blei­ben oder ver­wäs­sert wer­den. Die poli­tisch-kor­rek­ten Manie­ris­men im öffent­li­chen Bereich, die Aus­wüch­se des Green Deals, die famo­se Haus­halts­ab­ga­be des ORF und vie­le ande­re Ärger­nis­se wer­den wegen der Marot­ten von Herrn Kickl ver­mut­lich lei­der bestehen bleiben.

Damit sei Kick­ls FPÖ erle­digt, oder zumin­dest müs­se er jetzt end­lich erle­digt werden:

Aber für die Wäh­ler ist mit Kick­ls Abbruch der Regie­rungs­ver­hand­lun­gen jeder Grund ent­fal­len, noch­mals FPÖ zu wäh­len. Wozu soll man eine Par­tei wäh­len, zumin­dest auf Bun­des­ebe­ne, die ohne­hin nur kneift, sobald sie die Chan­ce erhält, ihre Vor­stel­lun­gen umzusetzen. Ceter­um cen­seo, Kickl esse delendam.

Was sagt Kickl selbst? In einem Schrei­ben an den Bun­des­prä­si­den­ten, in dem er den Regie­rungs­auf­trag zurück­gibt, begrün­de­te er sein Vor­ge­hen so:

Ehe jedoch die noch strit­ti­gen Punk­te auf Chef­ver­hand­ler-Ebe­ne geklärt wer­den konn­ten, bestand die ÖVP Anfang Febru­ar dar­auf, die Res­sort­ver­tei­lung zu klä­ren. Am 4. Febru­ar 2025 haben wir Frei­heit­li­che einen ent­spre­chen­den Ent­wurf vor­ge­legt. Obwohl wir in den dar­auf­fol­gen­den Gesprä­chen der ÖVP in vie­len Punk­ten ent­ge­gen­ge­kom­men sind, waren die Ver­hand­lun­gen zu unse­rem Bedau­ern letzt­lich nicht von Erfolg gekrönt.

Das letz­te frei­heit­li­che Ange­bot (12. 2.) sah nun so aus:

FPÖ (5 + Kanzler) Bun­des­kanz­ler

Kanz­ler­amts­mi­nis­ter für Ver­fas­sung, Dere­gu­lie­rung, Medi­en und Digitalisierung

Finan­zen

Inne­res (unab­hän­gi­ger Staats­se­kre­tär für den Nach­rich­ten­dienst DSN)

Arbeit und Integration

Gesund­heit, Sport und Tourismus ÖVP (7 + Vize­kanz­ler) Vize­kanz­ler

Aus­wär­ti­ge Ange­le­gen­hei­ten und EU

Ver­kehr und Infrastruktur

Wirt­schaft, For­schung und Energie

Lan­des­ver­tei­di­gung und öffent­li­cher Dienst

Land­wirt­schaft und Umwelt

Sozia­les, Frau­en, Fami­lie und Jugend

Bil­dung, Wis­sen­schaft, Kunst und Kultur Unab­hän­gig (1) Jus­tiz Höbelt behaup­tet nun, die ÖVP hät­te zuge­stimmt, den Blau­en das Finanz­mi­nis­te­ri­um zu über­las­sen. Dafür habe ich kei­ne Bele­ge fin­den kön­nen, nur Gerüch­te, die am 7. 2. vom Stan­dard gestreut wurden: Die ÖVP wol­le aber auf die Frei­heit­li­chen zuge­hen, um mög­lichst schnell eine Regie­rung zu ermög­li­chen. Und soll dem Ver­neh­men nach den Frei­heit­li­chen das Finanz­mi­nis­te­ri­um anbieten. Das Gegen­an­ge­bot der ÖVP, wie es am 12. 2. berich­tet wur­de, sah aller­dings so aus: Dem­nach soll die FPÖ ein eige­nes Asyl- und Migra­ti­ons-Minis­te­ri­um erhal­ten. Dazu wür­den die­se Berei­che aus dem Innen­mi­nis­te­ri­um aus­ge­glie­dert wer­den. Das Innen­res­sort samt Geheim­dienst und auch das Finanz­mi­nis­te­ri­um wür­den bei der ÖVP bleiben. Das hät­te dann so ausgesehen:

FPÖ (3 + Kanzler)

Bun­des­kanz­ler

Kanz­ler­amts­mi­nis­ter für Ver­fas­sung, Dere­gu­lie­rung, Medi­en und Digitalisierung

Asyl und Migra­ti­on (Stück vom Innenministerium)

Gesund­heit, Sport und Tourismus

ÖVP (9 + Vizekanzler)

Vize­kanz­ler

Finanz­mi­nis­te­ri­um

Innen­mi­nis­te­ri­um

Ver­kehr und Infrastruktur

Wirt­schaft, For­schung und Energie

Lan­des­ver­tei­di­gung und öffent­li­cher Dienst

Land­wirt­schaft und Umwelt

Sozia­les, Frau­en, Fami­lie und Jugend

Bil­dung, Wis­sen­schaft, Kunst und Kultur

Das wären dann drei (nicht beson­ders wich­ti­ge) Res­sorts für die FPÖ und neun für die ÖVP gewe­sen, dar­un­ter die­je­ni­gen, die das größ­te poli­ti­sche Gewicht haben. Ange­sichts des­sen ist es fet­te Chuz­pe vom Feins­ten sei­tens des Wahl­ver­lie­rers ÖVP, dem anvi­sier­ten Koali­ti­ons­part­ner einen “Macht­rausch” vorzuwerfen. Der Ein­spruch der FPÖ: Das Finanz­mi­nis­te­ri­um soll­te nicht den­je­ni­gen über­las­sen wer­den, die für die öster­rei­chi­sche Bud­get­mi­se­re ver­ant­wort­lich sind; das Ange­bot eines eige­nen, aus dem Innen­mi­nis­te­ri­um aus­ge­kop­pel­ten Lecker­lis “Asyl- und Migra­ti­ons-Minis­te­ri­um” sei “ver­fas­sungs­recht­lich mit einer Viel­zahl von Pro­ble­men behaf­tet”, “admi­nis­tra­tiv unmög­lich” und „ope­ra­tiv zum Schei­tern verurteilt“ . Machen wir mal spaß­hal­ber einen Ver­gleich mit dem Kabi­nett Schüs­sel I von 1999, in der die FPÖ nur Juni­or­part­ner war (obwohl sie in den Wahl­er­geb­nis­sen knapp vor der ÖVP lag; Wahl­sie­ger war damals die SPÖ gewesen): ÖVP (5 plus Kanzler): Kanz­ler

Äuße­res

Inne­res

Wirt­schaft und Arbeit

Land­wirt­schaft

Bil­dung, Wis­sen­schaft und Kultur FPÖ (6 plus Vizekanzler): Vize­kanz­ler

Lan­des­ver­tei­di­gung

Ver­kehr

Sozia­les

Sport

Jus­tiz

Finan­zen Das war unge­fähr eine 50:50 Auf­tei­lung, wobei der Seni­or­part­ner ÖVP die gewich­tigs­ten Resorts bekam. Wie sah es 2017 mit der ÖVP als Seni­or­part­ner aus? ÖVP (5 + Kanzler): Kanz­ler

Finan­zen

Land­wirt­schaft (Nach­hal­tig­keit & Tourismus)

Digi­ta­li­sie­rung

Kul­tur

Fami­lie FPÖ (5+Vizekanzler) Vize­kanz­ler

Sport

Inne­res

Lan­des­ver­tei­di­gung

Ver­kehr

Sozia­les Par­tei­lo­se (mit Nominierung): Äuße­res (FPÖ)

Bil­dung (ÖVP)

Jus­tiz (ÖVP) Bei­de Male hat die FPÖ als Juni­or­part­ner weit­aus bes­ser abge­schnit­ten, als sie es dies­mal als Seni­or­part­ner getan hätte. Schau­en wir uns an, was die ÖVP abge­se­hen von den Minis­ter­äm­tern (unter ande­rem) noch so alles abge­lehnt hat: ÖVP woll­te kei­ne “Push­backs” an den Außen­gren­zen haben (also gar kei­nen Außengrenzenschutz)

ÖVP woll­te kei­nen WHO-Aus­tritt und kei­nen Aus­stieg aus der “NATO-Part­ner­schaft für den Frieden”

ÖVP woll­te kei­ne Zurück­drän­gung von supra­na­tio­na­len Gerichtshöfen

ÖVP woll­te kein Ver­bots­ge­setz gegen den poli­ti­schen Islam

ÖVP woll­te den “Rechts­extre­mis­mus­be­richt” der Pri­vat-Sta­si DÖW nicht abschaffen

ÖVP woll­te ein Bekennt­nis zur Men­schen­rechts­kon­ven­ti­on EMRK, die sich gegen Abschie­bun­gen stellt

ÖVP woll­te kei­ne Maß­nah­men gegen “Deban­king” und Schutz vor poli­tisch moti­vier­ten Kündigungen Kickl selbst ist davon über­zeugt, daß die ÖVP die Lat­te extra hoch gelegt hat, um die Ver­hand­lun­gen zu sabo­tie­ren und letzt­lich zum Schei­tern zu brin­gen. Druck gab es außer­dem auch von den euro­päi­schen (EVP) und bun­des­deut­schen Christ­de­mo­kra­ten, die auf kei­nen Fall eine blau-schwar­ze Regie­rungs­ko­ali­ti­on haben wollten. Wenn man sich die vor­lie­gen­den Fak­ten ansieht, so ist es son­nen­klar, daß die ÖVP einen kas­trier­ten und in sei­nem Hand­lungs­raum weit­ge­hend ein­ge­schränk­ten Kickl haben woll­te. Es war kei­nes­wegs eine “Marot­te”, wenn er auf dem Innen­mi­nis­te­ri­um beharrt hat, denn die­ses ist der Schlüs­sel zur Asyl- und Migra­ti­ons­po­li­tik (der ÖVP-Vor­schlag eines aus­ge­la­ger­ten Sub-Minis­te­ri­ums war mit ziem­li­cher Sicher­heit nur eine Fin­te.) Wegen die­ses Pro­blems ist er gewählt wor­den, und hier muß er lie­fern, wenn er glaub­wür­dig blei­ben will. Ob nun eine sub­stan­ti­ell gro­ße Anzahl Wäh­ler auf das ÖVP-Nar­ra­tiv her­ein­fal­len wird, Kickl habe die Sache ver­bockt und sei dar­um als poli­tik­un­fä­hig ent­zau­bert, und wie sich das auf etwa­ige Neu­wah­len aus­wir­ken wird, das weiß ich nicht. Daß sogar Köp­fe wie Höbelt die­se Sto­ry schlu­cken und sich zu Feind­zeu­gen machen, ist sehr bedau­er­lich. Auf die­se wird es nun aber nicht ankommen. Ich den­ke außer­dem, daß es nun vor allem die ÖVP ist, die in den Augen ihrer Wäh­ler schlech­ter als zuvor dasteht (Bin­go?). Sie tut offent­lich, was Brüs­sel und Ber­lin, und nicht die Wäh­ler von ihr wol­len. Nun schmeißt sie sich an SPÖ-Andre­as Babler ran, als hät­te es nie Dif­fe­ren­zen gege­ben. Eine der­ar­tig ver­track­te Situa­ti­on gab es in Öster­reich noch nie. Mein Ver­dikt also: Höbelt hat unrecht. Kickl hat rich­tig gehandelt. Ich schei­ne mit die­ser Ansicht glück­li­cher­wei­se nicht allein dazu­ste­hen. Die­ses State­ment von Albert Pethö wur­de mir zugespielt: Aus­nahms­wei­se müs­sen wir einem alten Freund wider­spre­chen, der Herrn Kickl kri­ti­siert hat. Herr Kickl hat völ­lig zu Recht ange­merkt, daß es nicht dar­um geht, Kanz­ler ohne Befug­nis zu sein, son­dern eine Wen­de im Land herbeizuführen. Es zeugt von staats­män­ni­scher Gesin­nung, daß sich Herr Kickl nicht bil­lig ein­kau­fen hat las­sen und den Vor­zei­ge­po­panz gibt, wäh­rend der links­pa­ra­si­tä­re Macht­ap­pa­rat unan­ge­tas­tet bleibt. Bes­ser kei­ne Koali­ti­on als eine, die falsch regiert; bes­ser eine eini­ger­ma­ßen patrio­ti­sche Par­tei, die eine glaub­wür­di­ge Alter­na­ti­ve bleibt, als ein paar Polit­pos­ten ohne Hand­lungs­spiel­raum. Sol­che “Chan­cen”, wie sie jetzt dar­ge­bo­ten wur­den, sind ver­lo­ge­nes Schmierentheater. Albe­rich von Raden­thein hat recht gehandelt.