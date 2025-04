Weltliteratur – Hundert Romane – 1976 bis 2025

1976 – Sascha Soko­low: Die Schu­le der Dummen

Die­ser Bericht eines namen­lo­sen Son­der­schü­lers und sei­nes ima­gi­nier­ten Dop­pel­gän­gers ist ein sprach­li­ches Wun­der­werk – sowje­ti­scher All­tag und irr­wit­zi­ge Ima­gi­na­tio­nen in einer Dat­schen­sied­lung. Der Roman erschien erst­mals in einem rus­si­schen Exil­ver­lag in den USA. Soko­low (*1943) emi­grier­te nach Öster­reich, dann in die USA. Angeb­lich schreibt er noch, ver­öf­fent­licht aber schon seit eini­ger Zeit nicht mehr. (WM)

1977 – John le Car­re: Eine Art Held – hier bestel­len

Kom­ple­xer Spio­na­ge­ro­man. Magnus Pym wird zum Dop­pel­agen­ten, der sowohl für die Bri­ten als auch für die Tsche­chen arbei­tet, bis sei­ne Lügen ihn ein­ho­len. Le Car­ré nutzt Pyms Leben, um The­men wie Ver­rat, Iden­ti­tät und die mora­li­schen Grau­zo­nen der Spio­na­ge zu erfor­schen. (EK)

1978 – John Irving: Die Welt nach Garp

1979 – V.S. Nai­paul: An der Bie­gung des gro­ßen Flusses

1980 – Umber­to Eco: Der Name der Rose

Die in einer Bene­dik­ti­ner­ab­tei am Anfang des 14. Jahr­hun­derts spie­len­de Geschich­te ist der ers­te Roman Umber­to Ecos (1932–2016). Die Auf­klä­rung eini­ger Todes­fäl­le spielt vor dem Hin­ter­grund der zeit­ge­nös­si­schen Debat­ten um die Ver­derbt­heit der Kir­che. Gleich­zei­tig gibt es eine Ein­füh­rung in die Erkennt­nis­theo­rie und vie­le gelehr­te Anspie­lun­gen. (EL)

1981 – Tschin­gis Ait­ma­tow: Ein Tag län­ger als das Leben

In einer klei­nen Bahn­sta­ti­on in der Step­pe ist ein Arbei­ter gestor­ben, und der grei­se Edi­ge will ihm nach alter Sit­te die letz­te Ehre erwei­sen. Wäh­rend sich die Trau­er­ka­ra­wa­ne auf den Weg macht, star­ten in der Nähe meh­re­re Rake­ten. Ein Zwi­schen­fall droht bei­de Super­mäch­te in den alten Kon­flikt zu trei­ben, der in der glo­ba­len Zer­stö­rung endet. Aich­ma­tow erzählt vom klei­nen Leben im gro­ßen, denn bei­de sind eine Welt. Er ver­mag dies in Bil­dern zu tun, die man nicht mehr ver­gißt und die der einer gren­zen­lo­sen Land­mas­se aus­ge­setz­ten See­le gül­ti­ge Wor­te geben. (GK)

1982 – Gerald Mur­nane: Die Ebe­nen

1983 – Bri­an Moo­re: Die Far­be des Blutes

1984 – Milan Kun­de­ra: Die uner­träg­li­che Leich­tig­keit des Seins

Die Geschich­te der Lie­be zwi­schen dem Chir­ur­gen und Ero­to­ma­nen Tomas und der Kell­ne­rin Tere­sa, die einer­seits die Nie­der­schla­gung des Pra­ger Früh­lings und deren Fol­gen the­ma­ti­siert (samt Flucht und Rück­kehr in die Tsche­cho­slo­wa­kei), ande­rer­seits um Nietz­sches „Ewi­ge Wie­der­kehr“ kreist. Intel­li­gent und ele­gant geschrie­ben – Kun­de­ras (1929–2023) bekann­tes­ter und erfolg­reichs­ter Roman; 1988 erfolg­te eine Ver­fil­mung, die aller­dings etwas sen­ti­men­tal aus­fiel und nicht ans Buch her­an­reicht. (WM)

1985 – Don de Lil­lo: Wei­ßes Rau­schen – hier bestel­len

1986 – Ágo­ta Kris­tóf: Das gro­ße Heft – hier bestel­len

Las ich mit sech­zehn, war eine der ers­ten Emp­feh­lun­gen eines Buch­händ­lers mei­ner Hei­mat­stadt: Zwei Kna­ben von unbe­ding­tem Über­le­bens­wil­len agie­ren kalt, berech­nend, wie nackt. Sie sind in einem kom­mu­nis­ti­schen Land aus­ge­setzt und pla­nen ihre Flucht. Sie ord­nen dem Schritt in die Frei­heit alles unter – jede Gefühls­re­gung, jeden mensch­li­chen Impuls. Die spra­che ist knapp, hart, wesent­lich. Ich begriff damals: Das ist moder­ne Lite­ra­tur. (GK)

1987 – Andrej Pla­to­now: Die Bau­gru­be – hier bestel­len

Pla­to­now (1899–1951) schrieb die­sen kur­zen Roman bereits im Jahr 1930. Der Autor war aber zuvor, nach weni­gen Ver­öf­fent­li­chun­gen, in Ungna­de gefal­len, so daß die Bau­gru­be erst in der Zeit der Pere­stroi­ka erschei­nen konn­te. Der Text beschreibt, wie sich die Men­schen, dif­fus beseelt von der kom­mu­nis­ti­schen Uto­pie, ent­we­der zu Tode arbei­ten oder ande­re Men­schen der Ver­nich­tung zufüh­ren. Uto­pie und Tota­li­ta­ris­mus über­tra­gen sich hier direkt in die Spra­che, die mit merk­wür­di­gen Bil­dern arbei­tet, die mit Par­tei­lo­sun­gen und ver­que­rer Logik durch­setzt ist. Die­ser Welt nimmt man es wie selbst­ver­ständ­lich ab, daß plötz­lich ein Bär an Amboß und Esse steht und das Eisen schmie­det. Ein Meis­ter­werk der rus­si­schen, genau­er: sowje­ti­schen Lite­ra­tur. (WM)

1988 – Doris Les­sing: Das fünf­te Kind – hier bestel­len

Ein kon­ser­va­ti­ves Paar im Eng­land der 1960er Jah­re hat vier Kin­der. Sie füh­ren ein har­mo­ni­sches Leben, bis Har­riet mit dem fünf­ten Kind schwan­ger wird. Des­sen Ver­hal­ten zer­stört die Har­mo­nie, führt zu Iso­la­ti­on und Kon­flik­ten und zwingt die Eltern, sich mit Schuld, Ableh­nung und gesell­schaft­li­chem Druck aus­ein­an­der­zu­set­zen. Eine Geschich­te über die Gren­zen von Lie­be und die dunk­len Sei­ten der Mut­ter­schaft. (EK)

1989 – Kazuo Ishi­gu­ro: Was vom Tage übrig­blieb — hier bestel­len

Ein But­ler erin­nert sich an die gro­ße Zeit, als auf dem Anwe­sen, auf dem er dien­te, auf gro­ßen Kon­fe­ren­zen Poli­tik gemacht wur­de. Sein Lord enga­gier­te sich für eine fried­li­che Koexis­tenz mit dem natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Deutsch­land, und wur­de von der Geschich­te wider­legt. Kazuo Ishi­gu­ro (geb. 1954) ver­webt die­se Hand­lung mit der Fra­ge, wie weit jemand hin­ter sei­nen Dienst zurück­tre­ten kann, ohne an sei­ner See­le Scha­den zu neh­men. (EL)

1990 – César Aira: Gespens­ter

Der Argen­ti­ni­er César Aira (*1949) galt lan­ge als Geheim­tip und lite­ra­ri­scher Außen­sei­ter. Seit Jahr­zehn­ten ver­öf­fent­licht er Kurz­ro­ma­ne mit einem Umfang von 80 bis 120 Sei­ten. Gespens­ter ist einer davon: Eine Sil­ves­ter­fei­er auf einer Bau­stel­le in Bue­nos Aires führt Fami­li­en und Bau­ar­bei­ter zusam­men, wäh­rend der Ort von zahl­rei­chen Gespens­tern bevöl­kert wird. Magisch-rea­lis­tisch? Auf jeden Fall airaesk! (WM)

1991 – Bret Eas­ton Ellis: Ame­ri­can Psycho – hier bestel­len

Ein gro­ßer (ver­mut­lich sati­ri­scher) Roman, der in Deutsch­land eini­ge Jah­re auf dem Index stand. New York, Ende der 1980er: Das Leben des 26jährigen Wall­street-Yup­pies Patrick Bate­man besteht aus Kör­per­op­ti­mie­rung, Kon­sum, Sex, Ober­flä­che; sei­ne Kol­le­gen und Freun­de erschei­nen aus­tausch­bar. Gleich­zei­tig ist er ein Seri­en­kil­ler und Sadist, des­sen abscheu­li­che Taten aufs Genau­es­te beschrie­ben wer­den (eben­so wie Luxus­ar­ti­kel und Pop­kul­tur). Ein Por­trät der abso­lu­ten Lee­re des Spät­ka­pi­ta­lis­mus? Oder ein­fach eine inten­si­ve Dar­stel­lung eines Psy­cho­pa­then, einer nar­ziß­ti­schen Per­sön­lich­keits­stö­rung? In Sachen Hyper­rea­lis­mus der Mar­ken- und Kon­sum­welt war die­ses Buch stil­prä­gend für die soge­nann­te Pop­li­te­ra­tur auch hier­zu­lan­de – und ein gro­ßes Vor­bild für Michel Hou­el­le­becq, an das die­ser lite­ra­risch aber nie her­an­rei­chen konn­te. (WM)

1992 – Javier Marí­as: Mein Herz so weiß – hier bestellen

1993 – Irvi­ne Welsh: Train­spot­ting – hier bestel­len

1994 – Albert Camus: Der ers­te Mensch – hier bestellen

Camus‘ per­sön­lichs­tes Buch und auch sein schöns­tes, mit stark auto­bio­gra­phi­schen Bezü­gen: Kind­heit und Jugend des Prot­ago­nis­ten Jac­ques in Alge­ri­en. Das unvoll­ende­te Manu­skript wur­de nach dem töd­li­chen Auto­un­fall am 4. Janu­ar 1960 in Camus’ Map­pe gefun­den und erschien erst über drei­ßig Jah­re spä­ter. (WM)

1995 – José Sara­ma­go: Die Stadt der Blinden

1996 – David Fos­ter Wal­lace: Unend­li­cher Spaß – hier bestel­len

1997 – Phil­ip Roth: Ame­ri­ka­ni­sches Idyll – hier bestel­len

Der ers­te Teil der Ame­ri­ka-Tri­lo­gie von Phil­ip Roth (1933–2018) zeigt nicht nur, daß man sei­nem Schick­sal nicht ent­flie­hen kann, son­dern auch, daß der Libe­ra­lis­mus die Höl­le auf Erden bereit­hält. Sey­mour Levov, Sohn jüdi­scher Ein­wan­de­rer, muß zuse­hen, wie sei­ne Toch­ter, sei­nen Erfolg und sei­ne Anpas­sung ver­ach­tend, zur Ter­ro­ris­tin wird. (EL)

1998 – Anto­nio Lobo Antu­nes: Mein Name ist Legion

1999 – J.M. Coet­zee: Schan­de – hier bestel­len

David, ein geschass­ter Lite­ra­tur­pro­fes­sor (er hat­te ein Ver­hält­nis mit einer Stu­den­tin), zieht zu sei­ner les­bi­schen Toch­ter Lucy aufs Land, wo die­se eine klei­ne Farm betreibt. Dort wer­den die bei­den von einer Grup­pe schwar­zer Män­ner bru­tal über­fal­len, Lucy wird ver­ge­wal­tigt. Coet­zee (*1940) beschreibt hier in sei­ner ein­fa­chen und kla­ren Spra­che den Zustand des Post-Apart­heid-Süd­afri­kas, die Kon­flik­te zwi­schen Wei­ßen und Schwar­zen, Män­nern und Frau­en, Men­schen und Tie­ren. Und läßt sei­nen Prot­ago­nis­ten eine Art Ret­tung fin­den. Ein gro­ßer, erschüt­tern­der Roman. (WM)

2000 – Zadie Smith: Zäh­ne zei­gen – hier bestel­len

Das Leben zwei­er Fami­li­en im mul­ti­kul­tu­rel­len Lon­don des spä­ten 20. Jahr­hun­derts. beleuch­tet. Im Zen­trum ste­hen der Bri­te Archie und der Ben­ga­le Samad, letz­te­rer in arran­gier­ter Ehe lebend. Smith, eine groß­ar­ti­ge schwar­ze Autorin, behan­delt The­men wie Ras­sis­mus, Migra­ti­on und Iden­ti­tät mit einer Mischung aus Humor und Schär­fe, ohne sich um poli­ti­sche Kor­rekt­heit zu sche­ren. (EK)

2001 – Ian Mc Ewan: Abbit­te – hier bestel­len

1935 in Eng­land: Die 13-jäh­ri­ge Brio­ny miß­ver­steht eine von ihr beob­ach­te­te Begeg­nung zwi­schen ihrer älte­ren Schwes­ter Ceci­lia und Rob­bie, dem Sohn der Haus­häl­te­rin, als Ver­ge­wal­ti­gung. Sie beschul­digt Rob­bie, getrie­ben von ihrer kind­li­chen Per­spek­ti­ve und Eifer­sucht. Rob­bie wird ver­haf­tet. Die Schuld ver­folgt Brio­ny jahr­zehn­te­lang. (EK)

2002 Jef­frey Euge­n­i­des: Midd­le­sex – hier bestel­len

Üppi­ge, über­wäl­ti­gen­de Geschich­te, über drei Gene­ra­tio­nen erzählt. Von Türkei/Griechenland über die USA bis nach Ber­lin, wo Cal, gebo­ren als Mäd­chen, schließ­lich als Mann lebt. Nein, kei­ne Trans­se­xu­el­len-Geschich­te! Men­schen wie Cal nann­te man frü­her Herm­aphro­di­ten, heu­te spricht man von Inter­se­xu­el­len. Euge­n­i­des ver­webt die Idee eines “gene­ti­schen Schick­sals” mit der Fra­ge, wie viel Kon­trol­le wir über unser Leben haben. (EK)

2003 – DBC Pierre: Jesus von Texas

Raben­schwar­ze Gesell­schafts­sa­ti­re: Nach einem Schul-Amok­lauf sei­nes Freun­des Jesus gerät der Prot­ago­nist Ver­non Gre­go­ry Litt­le in die Fän­ge von Medi­en, Poli­zei und miss­traui­scher Nach­bar­schaft. (WM)

2004 – Rober­to Bol­a­no: 2666 – hier bestel­len

2005 – Györ­gy Dra­gomán: Der wei­ße König

1986, Rumä­ni­en unter Ceau­ses­cu: Aus der Per­spek­ti­ve eines elf­jäh­ri­gen Jun­gen, des­sen Vater vom Geheim­dienst abge­holt wur­de, erfolgt eine inten­si­ve, erschüt­tern­de Schil­de­rung der Schi­ka­nen, der Ent­mensch­li­chung und der Bru­ta­li­tät im All­tag einer kom­mu­nis­ti­schen Dik­ta­tur. Györ­gy Dra­gomán (*1973) lebt heu­te in Buda­pest und wuchs bis zu sei­nem 15. Lebens­jahr als Teil der unga­ri­schen Min­der­heit in Rumä­ni­en auf. (WM)

2006 – Cor­mac McCar­thy: Die Stra­ße – hier bestel­len

2007 – Denis John­son: Ein gera­der Rauch

Das Opus magnum von Denis John­son (1949–2017) und der bes­te, gewal­tigs­te Roman über den Viet­nam­krieg. Anhand der Lebens­we­ge ein­fa­cher GIs, eines Spe­zia­lis­ten für PsyOp-Aktio­nen, einer Kran­ken­schwes­ter usw. taucht man in die Wir­ren die­ses Krie­ges ein. Letzt­lich geht es hier um alles, ums Gan­ze: Wahr­heit, Lüge, Gott. „Alle wer­den erlöst“, so lau­ten die abschlie­ßen­den Wor­te die­ses 870 Sei­ten star­ken Buches. (WM)

2008 – Sofi Oksa­nen: Fege­feu­er – hier bestellen

Est­land, 1992, kurz nach der Wie­der­erlan­gung der Unab­hän­gig­keit mit Rück­blen­den in die Zeit der sowje­ti­schen Besat­zung. Ali­ide lebt zurück­ge­zo­gen auf dem Land und fin­det in ihrem Gar­ten eine jun­ge, ver­ängs­tig­te Frau auf. Trotz Miß­trau­ens nimmt sie Zara auf. Zara ist auf der Flucht vor rus­si­schen Zuhäl­tern, die sie in die Pro­sti­tu­ti­on gezwun­gen haben. Spä­ter stellt sich her­aus: Zara ist kei­ne Frem­de… (EK)

2009 – Varu­jan Vos­ga­ni­an: Buch des Flüsterns

Der berühm­tes­te Roman über das Mar­ty­ri­um der Arme­ni­er unter den Jung­tür­ken im Aus­gang des I. Welt­kriegs ist Die vier­zig Tage des Musa Dag von Franz Wer­fel. Aus mei­ner Sicht steht aber Vos­ga­ni­ans Werk Wer­fels in nichts nach. Der Name ver­rät die­sen rumä­ni­schen Autor als Abkömm­ling arme­ni­scher Flücht­lin­ge, und wäh­rend man in den arme­ni­schen Hin­ter­hö­fen den Kaf­fee auf über­kom­me­ne Wei­se mahlt, wird auch das gro­ße Rad der Geschich­te gedreht, nach rück­wärts, wird die Kno­chen­müh­le erin­nert, wird der Erzähl­tep­pich geknüpft, den so nur der Bal­kan knüp­fen kann. Ich war gebannt von die­sem Werk. (GK)

2010 – Wla­di­mir Sor­okin: Der Schnee­sturm – hier bestel­len

Ein Land­arzt macht sich mit einem Pfer­de­schlit­ten auf in ein ent­le­ge­nes Dorf – er soll dort die Bewoh­ner gegen eine rät­sel­haf­te Krank­heit imp­fen. Ein Schnee­sturm läßt die Fahrt zu einem Wag­nis wer­den … Was wie ein klas­si­scher rus­si­scher Text aus dem 19. oder dem frü­hen 20. Jahr­hun­dert daher­kommt, ent­puppt sich als aber­wit­zi­ge Visi­on eines zukünf­ti­gen Russ­lands, einer zukünf­ti­gen Welt. Sor­okin (*1955) ver­steht es hier auf ganz beson­de­re Wei­se, Schön­heit und Absur­di­tät zu einem phan­tas­ti­schen Plot zu ver­knüp­fen. (WM)

2011 – Davi­de Lon­go: Der auf­rech­te Mann

Eine Dys­to­pie. Lon­go, der für groß­ar­ti­ge Kri­mi­nal­ro­ma­ne bekannt ist, schil­dert den Zusam­men­bruch der Ord­nung und das per­ver­se Faust­recht zuge­kiff­ter, schwer bewaff­ne­ter, grau­sa­mer Jugend­ban­den. Der Mann, der einer die­ser Ban­den in die Hän­de fällt, wird in Käfi­gen gehal­ten wie ein Tier. Aber eines Tages ermannt er sich und stellt sei­ne Pei­ni­ger. Beklem­mend, stark. (GK)

2012 – Tom Wol­fe: Back to Blood

Schau­platz der Hand­lung ist Miami. Dro­gen, Kri­mi­na­li­tät, Mul­ti­kul­tur. Alle wol­len sie durch­kom­men, die Auto­chtho­nen, die Kuba­ner, die Kreo­len mit ihrer „75-IQ-Analpha­be­ten-Spra­che“. Was für ein schar­fer, wil­der Roman. Kein Wun­der, daß der ame­ri­ka­ni­sche Titel bei der Über­set­zung ins Deut­sche ame­ri­ka­nisch blieb. (EK)

Law­rence Osborn – Denen man ver­gibt – hier bestel­len

Kin­der­lo­ses bri­ti­sches Ehe­paar reist per Auto zur Fete eines Schwu­len­paars in die marok­ka­ni­sche Wüs­te. Dabei über­fährt der Mann einen jun­gen Ein­hei­mi­schen. Den Leich­nam lädt man in den Kof­fer­raum; der Vor­fall tan­giert die völ­lern­de, sau­fen­de, kok­sen­de, kif­fen­de, Par­ty­ge­mein­de nur peri­pher. Bald klopft der Vater des Unfall­op­fers an… Groß­ar­ti­ger Autor. (EK)

2013 – Phil­ipp Mey­er: Der ers­te Sohn – hier bestel­len



2014 – Javier Cer­cas: Der fal­sche Über­le­ben­de – hier bestel­len

Enric Mar­co hat furcht­ba­re Din­ge im KZ Flos­sen­bürg erlebt. Grau­en­haf­te Details! Mar­cos viel­hun­dert­mal (von ihm selbst) erzähl­te Lebens­ge­schich­te, hier von dem preis­ge­krön­ten Roman­au­tor Javier Cer­cas als »Roman ohne Fik­ti­on« auf­ge­schrie­ben, hat einen Makel: Sie ist eine glat­te Lüge! (EK)

2015 Michel Hou­el­le­becq: Unter­wer­fung – hier bestel­len

In Frank­reich setzt sich der gemä­ßigt isla­mi­sche Prä­si­dent­schafts­kan­di­dat gegen sei­nen rech­ten Kon­kur­ren­ten durch, gestützt von Stim­men der lin­ken Mit­te. Sein Reform­pro­gramm trifft auf eine deka­den­te Gesell­schaft, die kei­ne Gegen­wehr mehr leis­tet. Viel­mehr wech­selt ein Teil der Män­ner auf die Sei­te des kla­ren Geschlech­ter­ver­hält­nis­ses: Vom Femi­nis­mus hat man näm­lich längst die Nase voll. – Sel­ten lan­de­te ein Buch so punkt­ge­nau: Hou­el­le­becq leg­te sei­nen Roman vor, als das Demont­ra­ti­ons­bünd­nis PEGIDA auf sei­nen Höhe­punkt zusteu­er­te, die AfD sich auf­schwang und die Gren­zen von hun­dert­tau­sen­den Ille­ga­len über­rannt wur­den, die über­wie­gend aus isla­mi­schen Län­dern stamm­ten. (GK)

2016 J.D. Van­ce: Hill­bil­ly-Ele­gie – hier bestel­len

Der Vize­prä­si­dent der USA stammt aus ein­fa­chen Ver­hält­nis­sen und singt in die­sem Buch, das weit vor sei­ner stei­len Kar­rie­re ent­stand, ein Lob­lied auf den Fleiß, die Armee, die har­te Schu­le des Lebens und die Chan­ce, die sich in Ame­ri­ka dem­je­ni­gen bie­tet, der sie zu ergrei­fen weiß. Die Hill­bil­ly-Ele­gie ist mehr als eine lite­ra­ri­sche Auto­bio­gra­phie – sie ist das scho­nungs­lo­se Doku­ment einer Her­kunft, aus der die aller­meis­ten nicht her­aus­fin­den. (GK)

2017 – Geor­ge Saun­ders: Lin­coln im Bar­do – hier bestel­len

2018 – R.O. Kwon: Die Brand­stif­ter – hier bestel­len

2019 – Damir Ovci­na: Zwei Jah­re Nacht – hier bestel­len

Wer kann mit dem Begriff des “näh­ren­den Lesens” etwas anfan­gen? Ver­mut­lich nie­mand, er ist nicht ein­ge­führt. Ich ver­wen­de ihn jetzt, um zu erklä­ren, war­um ich zu man­chen Büchern oft grei­fe, um Stel­len zu lesen und mich an ihnen zu laben. Ovci­nas Zwei Jah­re Nacht ist ein erzählt in einem sehr beson­de­ren Ton eine grau­en­haf­te Geschich­te: ein jun­ger Bos­ni­er läuft nur noch ein­mal rasch in ein ande­res Vier­tel Sara­je­wos, um Din­ge zu holen. Als er zurück­will, ist die Stadt geteilt, und zwei Jah­re Nacht begin­nen. Er über­lebt, und die Sei­ten, die das Schar­nier des Romans bil­den, lese ich alle drei Mona­te. (GK)

2020 Szc­ze­pan Twar­doch: Demut – hier bestel­len

2021 – Aye­let Gun­dar-Gos­hen: Wo der Wolf lau­ert – hier bestel­len

Fami­lie Schus­ter ist aus Isra­el nach Kali­for­ni­en gezo­gen. Die Illu­si­on von Sicher­heit zer­bricht, als sich ein Anschlag auf die Syn­ago­ge und der mys­te­riö­se Tod eines schwar­zen Mit­schü­lers des Soh­nes ereig­nen. Gun­dar-Gos­hen ist stets eine klu­ge Autorin mit psy­cho­lo­gi­schem Tief­blick, die jen­seits jeg­li­cher poli­ti­schen Kor­rekt­heit schreibt. (EK)

2022 – Andrea Tom­pa: Omer­tá – hier bestel­len

Mein Hang zu Sie­ben­bür­gen ließ mich zu die­ser Schwar­te grei­fen. Vier Kapi­tel, vier Blick­win­kel auf den sel­ben Land­strich bei Klausenburg/Cluj Napo­ca, erzählt von vier Per­so­nen: einer ein­fa­chen Land­ar­bei­te­rin, einem Rosen­züch­ter, einer Halb­wai­se und einer Non­ne. Sie alle leben im sta­li­nis­ti­schen Rumä­ni­en, aber als Ungarn, sie alle haben zurecht­zu­kom­men, haben ihr Leben zu ent­wi­ckeln. Man­ches glückt, man­ches ist unmög­lich, das Schick­sal setzt enge Gren­zen, und die Non­ne lei­det stell­ver­tre­tend für alle. Beein­dru­ckend: wie man vier so unter­schied­li­che Erzähl­sti­le her­vor­zau­bern kann. Wirk­lich ein Wäl­zer – aber jede Sei­te lohnt sich. (GK)

2023 – T.C. Boyle: Blue Ski­es – hier bestel­len

Wir haben hier eine typi­sche US-ame­ri­ka­ni­sche Fami­lie der obe­ren Mit­tel­schicht. Die Eltern und Sohn Coo­per (Mut­ter und Sohn: unheim­lich woke) leben in Kali­for­ni­en. Toch­ter Cat mit ihrem Mann (einem »Bacardí«-Botschafter) in Flo­ri­da. Cat möch­te Influen­ce­rin wer­den. Ihr Mar­ken­zei­chen soll sein: die Frau mit der Schlan­ge als Sto­la! Und die Tiger­py­thons, die sie erwirbt, sind echt ein Hin­gu­cker! Es wird kata­stro­phal enden. (EK)

2024 – Alfon­so Goi­zu­eta : La sang­re del padre

2025 – Yangs­ze Choo: The Fox Wife