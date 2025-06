Jesus, Venner und wir

Mein Gast­ge­ber schrieb mir ein paar Wochen zuvor:

Sie haben doch ein­mal einen Text geschrie­ben mit der sinn­ge­mä­ßen Aus­sa­ge, alles sei ein codi­fi­zier­tes Wer­te­sys­tem, das einer Reli­gi­on gleicht, egal ob es magisch, welt­lich, wis­sen­schaft­lich oder anders gewich­tet wäre. Hät­ten Sie Lust, dar­über zu sprechen?

In der Tat ver­tre­te ich in mei­nem Buch Kann nur ein Gott uns ret­ten? die­se The­se, die ich vor allem von Ernest Becker (1924–1974) über­nom­men habe. Mein Gast­ge­ber schlug eine Rei­he von Blick­win­keln vor, unter denen wir das The­ma debat­tie­ren könnten:

Wie kön­nen reli­giö­se Sys­te­me genutzt wer­den, als Quel­le für Rechts­aus­le­gung, Poli­tik, Grund­la­ge einer Gesell­schaft? Wel­che Ideo­lo­gien kön­nen in ihrer Wer­tig­keit mit Reli­gi­on mit­hal­ten? Was ist der Unter­schied zwi­schen Glau­ben, Reli­gi­on und reli­giö­ser Philosophie?

Er bat mich aller­dings auch, “kei­ne Stand­pau­ke über die Vor- und Nach­tei­le des Katho­li­zis­mus” zu hal­ten. Nun gut, mit die­sen Vor­ga­ben hat­te er mir schon eine Men­ge Stoff aufgetischt.

Der Vor­trag fand in einer klei­nen Run­de statt, in einer klei­nen, gemüt­lich ein­ge­rich­ten Hüt­te mit Blick auf schnee­be­deck­te Berg­gip­fel. Es kamen nur zwölf Besu­cher, was sich jedoch als vor­teil­haft für die an den Vor­trag anschlie­ßen­de Dis­kus­si­on erwies, die sich über eine Stun­de hin­weg­zog. Vom Agnos­ti­ker über den Neu­hei­den bis zum Athe­is­ten und from­men Katho­li­ken waren vie­le ver­schie­de­ne Stand­punk­te ver­tre­ten; sogar ein “Sedis­va­kan­tist” war anwesend.

Aus­gangs­punkt mei­ner (wie immer) mäan­dern­den Aus­füh­run­gen war der Frei­tod von Domi­ni­que Ven­ner vor bei­na­he genau 12 Jah­ren, am 21. Mai 2013, vor dem Hoch­al­tar von Not­re Dame zu Paris. In einem Abschieds­brief schrieb er:

Da am Abend mei­nes Lebens mein fran­zö­si­sches und euro­päi­sches Vater­land in gro­ßer Gefahr schwebt, habe ich mich ent­schlos­sen, zu han­deln, solan­ge es mei­ne Kräf­te noch zulas­sen. Ich hal­te es für not­wen­dig, mich zu opfern, um uns aus der Lethar­gie zu rei­ßen, die uns gefan­gen hält. Ich ver­zich­te auf den Rest Leben, der mir noch bleibt, für einen grund­le­gen­den Akt des Protestes.

Gemes­sen an die­sem Vor­ha­ben ist Ven­ner geschei­tert. Ein 78jähriger, nur einem Spar­ten­pu­bli­kum bekann­ter Mann mit unpo­pu­lä­ren poli­ti­schen Ansich­ten, der sich öffent­lich in den Kopf schießt – das ist allen­falls eine Schlag­zei­le, aber kein nach­hal­ti­ger Schock, der irgend­je­man­den “aus der Lethar­gie” rei­ßen könn­te, der die Din­ge nicht bereits so sieht, wie Ven­ner sie sah.

Sei­ne Tat wird bis heu­te von klei­nen rech­ten Grup­pen, ins­be­son­de­re von fran­zö­si­schen Iden­ti­tä­ren, gefei­ert, ist aber selbst in “unse­rem” Spek­trum bereits weit­ge­hend ver­ges­sen, wie ich im Lau­fe mei­nes Vor­tra­ges fest­stel­len mußte.

Das blei­bend Bedeut­sa­me am “Fall Ven­ner” ist für mich, daß sich in der Geschich­te sei­nes “Opfers” und sei­ner Begrün­dung kon­zen­triert sämt­li­che Fra­ge­stel­lun­gen zuspit­zen, die mei­nem Buch zugrundeliegen.

Ven­ner kam zu der Schluß­fol­ge­rung, daß Euro­pa einer eige­nen, “iden­ti­tä­ren” Reli­gi­on bedür­fe, die unse­ren Völ­kern eine ähn­li­che spi­ri­tu­el­le Kraft geben könn­te, wie der Islam man­chen von jenen, die gera­de dabei sind, uns zu erset­zen. Das Chris­ten­tum habe dazu nicht mehr die Fähig­keit, sei auf­grund sei­ner Ethik und Theo­lo­gie sogar sei­nem inners­ten Wesen nach dazu unge­eig­net, unge­ach­tet des­sen, wel­che Rol­le es einst in der euro­päi­schen Geschich­te gespielt habe.

In sei­ner Abschieds­no­te schrieb Ven­ner weiter:

Ich wäh­le einen hoch­sym­bo­li­schen Ort, die Kathe­dra­le von Not­re Dame de Paris, die ich respek­tie­re und bewun­de­re: das Genie mei­ner Vor­fah­ren hat sie auf einer Kult­s­stät­te errich­tet, die viel älter ist und an unse­re weit in die Geschich­te zurück­rei­chen­den Wur­zeln erinnert.

Nicht respek­tiert hat er die Kathe­dra­le als Ort der Ver­eh­rung des christ­li­chen Got­tes; das Chris­ten­tum war für ihn ledig­lich ein höchst dubio­ser und eph­eme­rer Inhalt in einem Gefäß, das vor allem “das Genie” unse­rer “Vor­fah­ren” bezeugt. Das heid­ni­sche Hei­lig­tum, auf dem sie (angeb­lich) errich­tet wur­de, hin­ge­gen war in sei­nen Augen “authen­ti­scher” euro­pä­isch, reich­te tie­fer hin­ab, als die christ­li­che Ober­flä­che ver­mu­ten ließ, wie der berühm­te kel­ti­sche Brun­nen in der Kryp­ta von Chartres.

Es war jedoch nicht die­ses The­ma, in das wir uns nach dem Vor­trag ver­fin­gen, son­dern eines, das mich alle paar Jah­re wie­der obses­siv beschäf­tigt: Die Fra­ge nach dem Wesen und der His­to­ri­zi­tät von Jesus von Naza­reth, damit ver­bun­den die ver­schie­de­nen Arten, wie er in Fil­men dar­ge­stellt wird.

Ich habe dar­über schon öfter mit dog­ma­tisch gesinn­ten Chris­ten gestrit­ten, die mei­ner Ansicht nach zu sehr am Buch­sta­ben hän­gen, und sich oft gar nicht des­sen bewußt sind, wie stark die Berich­te der Evan­ge­li­en teil­wei­se von­ein­an­der abwei­chen und wie gefüllt sie mit Wider­sprü­chen sind (eine Tat­sa­che, die sich Exege­ten über Jahr­hun­der­te hin­weg zurecht­bie­gen muß­ten, zum Teil mit wag­hal­si­gen Denkkonstruktionen).

War­um das so ist, war für mich immer eine der fes­selnds­ten Fra­gen über­haupt. Alain de Benoist hat sich damit jahr­zehn­te­lang beschäf­tigt, und 2021 sei­ne Ergeb­nis­se in einem 900-Sei­ten-Wäl­zer mit dem Titel L’Hom­me qui n’a­vait pas de père (“Der Mann, der kei­nen Vater hat­te”) aus­führ­lich dar­ge­legt (wah­re Augen­öff­ner zu die­sem The­ma sind übri­gens die Bücher und Vor­trä­ge von Bart Ehr­man).

Begibt man sich in den Kanin­chen­bau der his­to­risch-kri­ti­schen For­schung, dann reiht sich Rät­sel an Rät­sel, man gewinnt ver­blüf­fen­de Erkennt­nis­se und ent­deckt fas­zi­nie­ren­de Per­spek­ti­ven. Dazu muß man aller­dings bereit sein, kul­tu­rel­le Deu­tungs­rah­men abzu­le­gen, die sich im Lau­fe von etwa 2000 Jah­ren ange­sam­melt haben.

Das ist äußerst schwie­rig, denn es ist auf­grund unse­rer tief­sit­zen­den Prä­gun­gen bei­na­he unmög­lich, die Evan­ge­li­en “unschul­dig” zu lesen. Gleich­zei­tig bedarf es zu ihrem Ver­ständ­nis erheb­li­chen Wis­sens über den Kon­text ihrer Ent­ste­hung und über ihre text­li­che Über­lie­fe­rung, in deren Ver­lauf die ursprüng­li­chen Tex­te mehr­fach ver­än­dert und redi­giert wurden.

Da die meis­ten fil­mi­schen Dar­stel­lun­gen dem Bekennt­nis von Niz­äa fol­gen, wonach Jesus “wah­rer Gott aus wah­rem Gott, gezeugt, nicht geschaf­fen, eines Wesens mit dem Vater”, stellt sich das ästhe­ti­sche oder dra­ma­tur­gi­sche Pro­blem, wie man denn einen sol­chen Men­schen kon­kret dar­stel­len soll. Wie spricht, ißt, geht, lacht, weint, lei­det und stirbt ein sol­cher Mensch?

Die ein­fa­che Lösung ist, Jesus ent­lang den Mus­tern tra­dier­ter from­mer Iko­no­gra­phie dar­zu­stel­len, vor allem jener des 19. Jahr­hun­derts: Hie­ra­tisch, erha­ben, ernst. Man soll schon an sei­nem Habi­tus erken­nen, daß er kein Mensch wie alle ande­ren ist. So haben es die meis­ten Hol­ly­wood-Fil­me gemacht, von DeMil­les King of Kings (1927) bis Zef­fi­rel­lis Jesus of Naza­reth (1977).

Der Rah­men hier­zu ist aber immer noch der­je­ni­ge einer akzep­tier­ten Fik­ti­on; damit mei­ne ich, daß nie­mand wirk­lich auf die Idee komnt, “so war es”. Es ist, wie immer im Kino oder der Lite­ra­tur, eine “wil­ling sus­pen­si­on of dis­be­lief”, “wil­lent­li­che Aus­set­zung der Ungläu­big­keit”, um es ein wenig iro­nisch zu sagen.

Das “So war es” ist aber zen­tral für das christ­li­che Dog­ma, das auf der His­to­ri­zi­tät von Jesus besteht. Die­ses Behar­ren dar­auf war es wohl, dem so man­che Ideen von Mel Gib­sons The Pas­si­on of the Christ (2003) zugrun­de­la­gen. Nicht nur die berüch­tigt rea­lis­ti­schen Fol­ter- und Kreu­zi­gungs­sze­nen, son­dern vor allem die groß­ar­tig küh­ne Idee, die Schau­spie­ler in den ori­gi­na­len anti­ken Spra­chen Ara­mä­isch und Latein spre­chen zu las­sen (His­to­ri­ker sind jedoch der Ansicht, daß die lin­gua fran­ca im dama­li­gen Judäa Grie­chisch war).

Hin­zu kommt aller­dings auch eine Men­ge effekt­ha­sche­ri­sches Hol­ly­wood­krach­bumm mit­samt eini­gen über­na­tür­li­chen sata­ni­schen Erschei­nun­gen. Sol­len wir anneh­men, daß auch dies sich “so” zuge­tra­gen hat?

Ein Besu­cher mei­nes Vor­trags erwähn­te die seit 2017 lau­fen­de, immens popu­lä­re Serie The Cho­sen, die sich dar­um bemüht, ein stark “mensch­li­ches” Bild von Jesus zu zeich­nen. Sie basiert nur im Grund­ge­rüst auf dem Neu­en Tes­ta­ment und ist im wesent­lich eine stark roman­haft aus­ge­schmück­te, dra­ma­ti­sier­te “Nach­dich­tung”.

Jona­than Rou­mie, der halb syrisch-liba­ne­si­scher, halb iri­scher Her­kunft ist, spielt einen sehr ame­ri­ka­nisch-evan­ge­li­ka­len Chris­tus: Herz­lich, erdig, mas­ku­lin, tat­kräf­tig, gut­ge­launt, gesprä­chig, empha­tisch, gefühl­voll, den Men­schen offen zugewandt.

Schon allein die Art wie Rou­mies Jesus geht, unter­schei­det ihn von unzäh­li­gen ande­ren Film-Jesus­sen (wenn die­ser Plu­ral erlaubt ist). Statt erha­ben zu schrei­ten, hat er einen reso­lu­ten, fes­ten Gang mit ener­gisch schlen­kern­den Armen. Er ist ein Kum­pel-Jesus, ein Jesus zum Umar­men und Anfas­sen. Die­ser Jesus lacht gern und macht manch­mal Scher­ze. Die heu­ti­ge Zeit will einen Jesus mit Humor haben; für Luis Bunu­el war das 1958 noch Stoff für einen sur­rea­lis­ti­schen, blas­phe­mi­schen Gag.

Das ist gut geschrie­ben und gespielt; es ist aber auch ein Jesus, der nichts Numi­no­ses mehr an sich hat. Er ist ein Mensch, der Wun­der wir­ken kann, auch wenn die Geschich­te so erzählt wird, als wäre er mehr als das. Stellt man sich ernst­haft vor, daß die­se Gestalt gleich­zei­tig Gott ist, wird das Gan­ze rasch ein wenig albern.

Es gibt einen wei­te­ren, radi­kal unter­schied­li­chen Film, der mit der mensch­li­chen Natur von Jesus ernst machen woll­te, einen, der kei­nen all­zu guten Ruf hat, und der wüten­de Pro­tes­te aus­ge­löst hat, als er her­aus­kam: The Last Tempt­a­ti­on of Christ (Die letz­te Ver­su­chung Chris­ti, 1987), insze­niert von Mar­tin Scor­se­se nach einem Dreh­buch von Paul Schr­a­der, das wie­der­um auf dem gleich­na­mi­gen Roman von Nikos Kazant­zakis basiert (der Vor­spann betont, gleich­sam prä­ven­tiv recht­fer­ti­gend, daß die­ser Roman und nicht das NT die Grund­la­ge des Films sei). Wäh­rend The Cho­sen den Glau­ben des Publi­kums för­dern und bekräf­ti­gen möch­te, will Last Tempt­a­ti­on es her­aus­for­dern, zum Nach­den­ken dar­über brin­gen, was es da eigent­lich glaubt.

Der Film empör­te damals Chris­ten sämt­li­cher Kon­fes­sio­nen vor allem auf­grund einer kur­zen Sze­ne, die Jesus beim Lie­bes­spiel mit Maria Mag­da­le­na zeigt. Dabei wur­de der Kon­text völ­lig aus­ge­blen­det: Als Jesus in Ago­nie am Kreuz hängt, erscheint ihm ein Engel in Form eines hüb­schen, blond­ge­lock­ten klei­nen Mäd­chens, das ihn mit­lei­dig anblickt, und ihm in Aus­sicht stellt, anstel­le des Opfer­to­des am Kreuz ein nor­ma­les, bür­ger­li­ches, behag­li­ches Leben als Ehe­mann (meh­re­rer Frau­en, dar­un­ter Maria Mag­da­le­na) zu führen.

Der Engel nimmt Jesus die Dor­nen­kro­ne ab, zieht die Nägel aus sei­nen blu­ten­den Hän­den und Füßen, und zeigt ihm in einer Traum­vi­si­on das glück­li­che, irdi­sche Leben, das er vor sich haben könn­te. Jahr­zehn­te spä­ter, als der Tem­pel von Jeru­sa­lem brennt, liegt er als alter Mann inmit­ten einer kin­der­rei­chen Fami­lie auf dem Ster­be­bett. Plötz­lich ste­hen eini­ge sei­ner Jün­ger vor sei­ner Tür, auch sie inzwi­schen alte Män­ner. Nun kommt einer der geni­als­ten Momen­te des Films: Judas, sein in Wahr­heit treu­es­ter Jün­ger, der Jesus auf sei­ne Bit­te hin ver­ra­ten hat, um des­sen Schick­sal zu erfül­len, tritt ein und brüllt ihn zor­nig an: “Ver­rä­ter!”

Jesus erkennt nun, daß das blond­ge­lock­te klei­ne Mäd­chen in Wahr­heit der Satan ist, der ihn ver­füh­ren und von sei­ner Mis­si­on abbrin­gen will. Aus eige­ner Ent­schei­dung rafft er sich wie­der auf, fleht zu Gott, er möge wie­der auf das Kreuz zurück­zu­keh­ren: “Ich möch­te Erlö­sung brin­gen! Ich möch­te gekreu­zigt wer­den und wie­der auf­er­ste­hen! Ich möch­te der Mes­si­as sein!” Mit einem Schlag ist er wie­der in der unbe­schreib­li­chen grau­sa­men Rea­li­tät von Gol­go­tha. Er hebt lächelnd den Kopf, blickt zum Him­mel und ruft mit letz­ter Kraft: “Es ist voll­bracht!” Dann stirbt er.

Scor­se­se und Schr­a­der hat­ten sich mit die­sem Film auf eine wag­hal­si­ge Grat­wan­de­rung ein­ge­las­sen: die­ser Jesus, mit impo­nie­ren­der Inten­si­tät und Fein­füh­lig­keit gespielt von Wil­lem Dafoe, gleicht einem fana­ti­schen, inner­lich gequäl­ten, manisch-depres­si­ven Psy­cho­ti­ker, der Stim­men hört und von ver­stö­ren­den Visio­nen heim­ge­sucht wird.

Er ist auch ein voll­stän­di­ger Mensch mit sün­di­gen Gedan­ken und fleisch­li­chen Begier­den (die er aller­dings hero­isch bekämpft), der zu Beginn des Films die ver­ach­te­te Tätig­keit eines Kol­la­bo­ra­teurs aus­übt, der für die römi­schen Besat­zer Kreu­ze schnitzt, an denen auf­stän­di­sche Juden zu Tode gemar­tert werden.

Und gleich­zei­tig ist er, so erzäh­len Scor­se­se und Schr­a­der, was er gemäß den Evan­ge­li­en ist, ja sogar, was er zunächst befürch­tet, zu sein: viel­leicht nicht Gott selbst (auch wenn er dies in wahn­sinns­ar­ti­gen Erre­gungs­zu­stän­den ver­kün­det), aber min­des­tens ein von Gott beru­fe­ner Mensch, des­sen Schick­sal der frei­wil­li­ge Opfer­tod für die Erlö­sung der Mensch­heit ist. Ob die­ser Jesus tat­säch­lich von den Toten auf­er­steht, las­sen Scor­se­se (ein abge­fal­le­ner Katho­lik) und Schr­a­der (ein abge­fal­le­ner Cal­vi­nist) offen, nicht aber, daß er tat­säch­li­che Wun­der wir­ken kann.

Die Art, wie das geschieht, ist so in kei­nem ande­ren Film zu sehen. Der Jesus der Fil­me ist in der Regel stets selbst­be­wuß­ter Sou­ve­rän der Lage, wenn er Kran­ke heilt und Teu­fel aus­treibt. Dafoes Jesus ist oft selbst über­rascht, daß sei­ne Hei­lungs­be­feh­le wir­ken. Als Laza­rus auf sei­nen Zuruf tat­säch­lich aus sei­nem Fel­sen­grab tau­melt, scheint er zutiefst erschro­cken dar­über zu sein, daß die­ser Mann, des­sen Kör­per sich bereits im Zustand der Ver­we­sung befun­den hat­te (das Evan­ge­li­um betont den Gestank), nun wirk­lich wie­der lebt.

Man ver­glei­che die unter­schied­li­chen Insze­nie­run­gen die­ser Geschich­te aus dem Johan­nes-Evan­ge­li­um in The Cho­sen und in Last Tempt­a­ti­on of Christ. Rou­mies Jesus, warm­her­zig und gütig, kann vor Rüh­rung kaum die Trä­nen zurück­hal­ten, und ein kur­zer Blick nach oben legt nahe, daß er nicht sich selbst, son­dern sei­nem Vater im Him­mel das Ver­dienst für die­ses Wun­der zuspricht. Dafoes Jesus ist regel­recht ent­setzt. “Adon­ai” flüs­tert er mit schreck­ge­wei­te­ten Augen, als der noch todes­schlaf­trun­ke­ne Laza­rus ihm in die Arme tor­kelt (er wird spä­ter von Zelo­ten unter Anfüh­rung von Sau­lus-Pau­lus ermordet).

Hier ist etwas erschre­ckend Hei­li­ges, Uner­klär­li­ches, Numi­no­ses in die Wirk­lich­keit ein­ge­bro­chen, etwas, das nicht nur dem zuschau­en­den Volk, son­dern auch Jesus selbst ent­hüllt, wer er eigent­lich ist. Wenn Gott in ihm wirkt, dann ist er eine frem­de, furcht­erre­gen­de, geheim­nis­vol­le Macht, die ihn uner­bitt­lich ver­folgt wie der “Hound of Hea­ven” aus dem Gedicht von Fran­cis Thompson.

Der eine Film erzählt ein etwas sen­ti­men­ta­les, erbau­li­ches Mär­chen; der ande­re zeigt, wie das Wun­der unter Furcht und Zit­tern voll­bracht wird, wie es sich “rea­lis­tisch” hät­te ereig­nen kön­nen, wenn sich der­glei­chen jemals ereig­net hat.

Das ist nur eine von vie­len außer­ge­wöhn­li­chen Sze­nen die­ses äußerst kom­ple­xen Films, der zu sei­ner Zeit grob miß­ver­stan­den und ver­kannt wur­de, vor allem von Kon­ser­va­ti­ven (was, und das steht auf einem ande­ren Blatt, aller­dings auch ver­ständ­lich war).

Die Autoren haben sehr ernst­haft dar­über nach­ge­dacht, was es bedeu­ten mag, daß jemand zugleich Mensch und Gott ist, noch dazu ein Gott, der nicht nur lei­det und stirbt wie ein Mensch, son­dern auch so fühlt und begehrt.

Und doch läßt auch die­ser Film den Betrach­ter unbe­frie­digt zurück, denn trotz aller Bra­vu­ra des Schau­spie­lers Dafoe “funk­tio­niert” die Idee nicht, den Psy­cho­ti­ker zugleich ernst­haft als gott­ge­sand­ten Mes­si­as und Erlö­ser darzustellen.

Ich den­ke aber, daß die­ses Pro­blem auch bei weni­ger kon­tro­ver­sen Dar­stel­lun­gen in der Natur der Sache selbst liegt, der nizä­ni­schen Bestim­mung. Wie kann es gelin­gen, dies dar­zu­stel­len, als wäre es wirk­lich pas­siert? Ver­mut­lich nur, wenn man auf Distanz geht, und das Evan­ge­li­um gleich­sam “pro­so­disch” nach­er­zählt, wie es Paso­li­ni in Il van­ge­lo secon­do di Matteo (1964) gemacht hat.

Noch gibt es (mei­nes Wis­sens) kei­nen Film, in dem Jesus nur Mensch (viel­leicht Jesus Christ Super­star?) oder einen, in dem er gemäß der Leh­re man­cher Gnos­ti­ker nur Gott ist. Trotz der unzäh­li­gen Ver­fil­mun­gen, die es inzwi­schen gibt, sind die Mög­lich­kei­ten, die­se Geschich­te zu erzäh­len und zu inter­pre­tie­ren noch lan­ge nicht ausgeschöpft.

Jedes Mal, wenn ich über die­se Din­ge nach­den­ke, lan­de ich bei den Ver­sen von Wil­liam Bla­ke: