Sieg vor Gericht: Bankkonto in Sicht

Die Verweigerung von Bankkonten ist eine der subtilsten Waffen der „Cancel Culture“. Patriotische Unternehmer, Medien, Parteien und NGOs werden dadurch geschwächt oder sogar in den Ruin getrieben.

Von außen scheint alles ruhig zu sein. Es gibt kei­ne Raz­zi­en oder Anti­fa-Angrif­fe. Doch hin­ter den Kulis­sen läuft ein Ero­si­ons­pro­zeß. Spen­den blei­ben aus, Umsät­ze sin­ken, Kun­den zwei­feln an der Serio­si­tät, Zeit und Ener­gie sickern in Buch­hal­tung und Kon­ten­su­che, Qua­li­tät und Aus­stoß leiden.

Aus Sta­gna­ti­on wird Abstieg. Am Ende ver­drängt einen die Kon­kur­renz, in Par­tei, im Milieu. Der Geg­ner kann mit­tels Deplat­forming und Deban­king wie ein „Gärt­ner“ gezielt Wachs­tum hem­men oder zulas­sen, ohne den Anschein der Demo­kra­tie zu ver­lie­ren. Es gibt kein Ver­bot, nur ein lang­sa­mes Abschnüren.

Die Fol­gen mei­ner Odys­see durch 93 ver­wei­ger­te oder gekün­dig­te Kon­ten habe ich bereits an ande­rer Stel­le beschrie­ben. Nach sie­ben Jah­ren Rück­zugs­ge­fecht habe ich nun end­lich einen Etap­pen­sieg errun­gen: einen erst­in­stanz­li­cher Erfolg gegen eine Großbank.

Es han­delt sich nicht um irgend­ein Insti­tut. Die Ers­te Group Bank AG (Bilanz­sum­me 353,7 Mrd., Ein­la­gen 241,7 Mrd. Euro) ist einer der Gigan­ten des öster­rei­chi­schen Finanz­we­sens. Im Som­mer 2024 eröff­ne­te ich dort für mein Ein­zel­un­ter­neh­men ein Kon­to. Im Grün­dungs­do­ku­ment der tra­di­ti­ons­rei­chen Bank aus 1819 steht:

Kein Alter, kein Geschlecht, kein Stand, kei­ne Nati­on ist von den Vor­tei­len aus­ge­schlos­sen, wel­che die Spar-Cas­se jedem Spa­rer anbietet.

Mit genau die­sem Satz warb die Ers­te Bank im „Pri­de Month 2024“, und so wur­de ich auf sie auf­merk­sam. Doch nach weni­gen Tagen war bereits Schluß, und ich war von den Vor­tei­len aus­ge­schlos­sen. Mein Kon­to wur­de grund­los gekündigt.

Ich klag­te. Im Eil­ver­fah­ren blieb ich ohne Erfolg, weil ich damals noch ein fran­zö­si­sches Kon­to hat­te. Obwohl die­ses einen Tag vor der Urteils­ver­kün­dung gesperrt wur­de, sah das Gericht kein Eilbedürfnis.

Im Haupt­sa­che­ver­fah­ren, das sich fast ein Jahr zog, änder­te sich das Bild. Das Han­dels­ge­richt Wien bejah­te den Kon­tra­hie­rungs­zwang aus­drück­lich für Unter­neh­mer in Öster­reich. Ban­ken dür­fen nicht will­kür­lich kün­di­gen oder Kon­ten ver­wei­gern. Poli­ti­sche Ansich­ten zäh­len nicht als sach­li­cher Grund.

Im Urteil heißt es klar: Sub­jek­ti­ve Ein­schät­zun­gen wie „poli­tisch bri­sant“ oder ein zu mir durch­ge­führ­tes „Medi­en­scree­ning“ stel­len kei­ne objek­ti­ven Grün­de dar. (Am kom­men­den Don­ners­tag wer­de ich in einer Pres­se­kon­fe­renz mit mei­nem Anwalt das Urteil im Detail erläutern.

Das Gericht erkann­te an, daß ein Inlands­kon­to für öster­rei­chi­sche Unter­neh­mer not­wen­dig ist. 394 doku­men­tier­te Bank­an­fra­gen beleg­ten, dass es kei­ne zumut­ba­re Alter­na­ti­ve gibt. Zudem folg­te das Gericht unse­rer Argu­men­ta­ti­on: Ein Kon­tra­hie­rungs­zwang ohne Wahl­frei­heit wäre zahnlos.

Die Ers­te Bank wand­te im Ver­fah­ren noch ein, ich dür­fe über das Geschäfts­kon­to kei­ne Spen­den emp­fan­gen. Doch selbst ohne die­se Mög­lich­keit ist das Urteil ein wich­ti­ger Schritt. Wir erstrei­ten das Recht auf nor­ma­les Wirt­schaf­ten: Rech­nun­gen schrei­ben, Steu­ern, Mie­ten, Ver­si­che­run­gen zah­len, Mit­ar­bei­ter anstel­len und Büros mie­ten. All das wur­de durch Kon­to­sper­run­gen sys­te­ma­tisch blockiert.

Die­ser Erfolg ist also mehr als ein per­sön­li­cher Sieg. Er ist ein Durch­bruch der mone­tä­ren Blo­cka­de und ein juris­ti­scher Prä­ze­denz­fall gegen das Debanking.

Prak­tisch hat das Urteil lei­der kei­ne unmit­tel­ba­re Wir­kung. Es ist nicht voll­streck­bar. Ich habe noch immer kein Kon­to, und eine Beru­fung der Gegen­sei­te gilt als wahr­schein­lich. Die Ers­te Bank wird ihre Rol­le als Goli­ath voll aus­spie­len. Mit jeder Instanz steigt das Kos­ten­ri­si­ko, das für sie rela­tiv klein, für mich aber gewal­tig ist. Geht es bis zur letz­ten Instanz, kann sich das Ver­fah­ren dazu noch ein Jahr oder län­ger hin­zie­hen. Es wäre ein wei­te­res Jahr, in dem ich kein sta­bi­les Unter­neh­mens­kon­to habe, und das schränkt mich in mei­nen Akti­vi­tä­ten stark ein.

Es fällt schwer, Bit­ter­keit zu ver­mei­den, wenn man sich das unter­drück­te Poten­zi­al vor Augen führt. Was hät­te man in den ent­schei­de­nen Jah­ren bewerk­stel­lin­gen kön­nen, wenn man, wie so vie­le ande­re in den letz­ten 5 Jah­ren ein Bank­kon­to, einen Instagram‑, Tik­Tok- und You­Tube-Kanal und Rei­se­frei­heit gehabt hät­te! Es han­delt sich wie gesagt um eine sub­ti­le, zer­set­zen­de und tie­fen­wirk­sa­me Waffe.

Gleich­zei­tig här­tet die­se Son­der­be­hand­lung ab. Sie zwingt, wie eine Han­dels­blo­cka­de, gera­de­zu zur Inno­va­ti­on. Man muß stän­dig neue Umwe­ge, Platt­for­men und Tech­no­lo­gien erpro­ben. Ich war einer der ers­ten patrio­ti­schen You­Tuber, bis zur Löschung im Jahr 2020. Also nutz­te als einer der ers­ten Tele­gram als Kommunikationsplattform.

Auf X wie­der reak­ti­viert, konn­te ich mei­nen Kanal in einem Jahr mas­siv aus­bau­en. Auf You­Tube und Co nach wie vor zen­siert, fokus­sie­re ich mich seit eini­gen Mona­ten stark auf künst­li­che Intel­li­genz und Auto­ma­ti­sie­rung. Bei­des sind Zukunfts­werk­zeu­ge im Infokrieg.

Das Über­maß an Zen­sur macht mich auch unfrei­wil­lig zu einem idea­len Fall­bei­spiel. Ohne 93 blo­ckier­te Kon­ten wäre die­ser Pro­zeß wohl nie zustan­de gekom­men. Doch nun könn­te er zum Prä­ze­denz­fall für das gesam­te patrio­ti­sche Lager werden.

Wenn das Urteil stand­hält, pro­fi­tie­ren alle. Nicht nur in Öster­reich, auch in Deutsch­land und ande­ren Län­dern könn­te es als Vor­la­ge die­nen. Auch für Ban­ken wäre es ein Schutz­schild gegen den woken Druck. Sie könn­ten sich „unter Distan­zie­run­gen“ mit einem Hin­weis auf die Rechts­pra­xis absi­chern und den Can­cel­mob auf­lau­fen lassen.

Am Ende muß die Ver­wei­ge­rung eines Kon­tos eben­so undenk­bar wer­den wie die Ver­wei­ge­rung eines Zug­ti­ckets, Strom- oder Was­ser­an­schlus­ses. Auch der Zugang zu digi­ta­len Schlüs­sel­patt­for­men muß eines Tages so selbst­ver­ständ­lich und gleich­be­rech­tigt sein wie die Auf­fahrt auf eine Auto­bah­nen oder Ver­bin­den mit dem Inter­net. Nur so ent­steht ech­te Waf­fen­gleich­heit im Geschäfts­le­ben und in der poli­ti­schen Debat­te, die uns laut unse­ren Ver­fas­sun­gen in der soge­nann­ten „libe­ra­len Demo­kra­tie“ zusteht.

Bis dahin ist es noch ein lan­ger Weg, aber der Sieg aus Wien ist ein ers­ter klei­ner Schritt.