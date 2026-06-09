Lebenslänglich

von Uwe Jochum -- Wiggo Mann hat aus Anlaß der immer noch steigenden Kriminalität mit ihren sich häufenden Bestialitäten in einem Beitrag für dieses Blog ( "Todesstrafe" ) die Frage aufgeworfen, ob das existierende deutsche Strafrecht noch situationsangemessen ist.

Die dar­auf­hin ein­set­zen­de Debat­te zeigt, daß Mann einen wesent­li­chen Punkt getrof­fen hat: Es geht um die täg­lich zu machen­de Erfah­rung, daß es eine zuneh­men­de Dis­pro­por­ti­on zwi­schen kri­mi­nel­len Taten und ihrer über die Appli­ka­ti­on von Geset­zen lau­fen­den juris­ti­schen Bestra­fung gibt.

Die Fol­gen die­ser Dis­pro­por­tio­nie­rung sind desas­trös. Zum einen müs­sen die über­le­ben­den Opfer der Gewalt­ta­ten erken­nen, daß die juris­ti­sche Abar­bei­tung dem ihnen zuge­füg­ten Leid nicht gerecht wird; und zum andern sieht die waf­fen­lo­se Bevöl­ke­rung, daß die Jus­tiz mit ihren Urtei­len längst nicht mehr dazu taugt, einen Cor­don sani­taire um die fried­lie­ben­den Bür­ger zu ziehen.

Damit aber ste­hen die Tore zur Bür­ger­kriegs­höl­le offen. Denn wo die rechts­staat­li­che Ein­he­gung der Gewalt ver­sagt, liegt es nahe, das Pro­blem durch bür­ger­li­che Selbst­be­waff­nung zu lösen; und wo die Pro­por­tio­nen zwi­schen Taten und Stra­fen aus den Fugen gera­ten sind, liegt es nahe, in einem har­ten Durch­griff auf die Täter die­se Pro­por­tio­nen wiederherzustellen.

An die­ser Stel­le greift Wig­go Mann auf Über­le­gun­gen Kants und vor allem Hegels zurück, wie er sie in den Para­gra­phen 90–103 sei­ner Grund­li­ni­en der Phi­lo­so­phie des Rechts aus­for­mu­liert hat. Ihr Kern liegt dar­in, daß die Stra­fe wesent­lich zur Tat gehört: Die kri­mi­nel­le Tat ist über­haupt nur dadurch kri­mi­nel­le Tat, daß sie sich gegen das Recht stellt und durch das Ver­bre­chen das Recht auf­hebt, so daß folg­lich die im Gerichts­ver­fah­ren auf den Weg gebrach­te Wie­der­her­stel­lung des Rechts nichts ande­res ist als die Auf­he­bung des Verbrechens.

Recht und Stra­fe haben daher nichts mit dem zu tun, was in den letz­ten Dez­en­ni­en dar­aus gemacht wur­de, näm­lich eine Art päd­ago­gi­sche Heil­an­stalt für sozi­al Devi­an­te, die durch eine ange­mes­se­ne Betreu­ung reso­zia­li­siert wer­den sol­len. Viel­mehr geht es um die Fra­ge der Gerech­tig­keit, die sich im kon­kre­ten Recht und sei­nem Voll­zug dar­in zu bewäh­ren hat, daß auf die Tat eine ange­mes­se­ne Stra­fe erfolgt.

Das Pro­blem ist frei­lich, daß wir im Hin­blick auf kon­kre­te Taten Schwie­rig­kei­ten haben, die der jewei­li­gen Tat ange­mes­se­ne Stra­fe zu fin­den. So sehr wir zwar wis­sen, daß es für die Gerech­tig­keit unab­ding­bar ist, daß die juris­ti­sche Ver­gel­tung auf der Höhe der Tat zu sein hat, so wenig kann es eine all­ge­mein fixier­ba­re Regel geben, die die je indi­vi­du­el­le Tat mit der exakt ange­mes­se­nen Stra­fe belegt. Hegel sagt in sei­ner Rechts­phi­lo­so­phie ganz nüch­tern: Das alles fällt »in die Sphä­re der Äußer­lich­keit« (§101). Will sagen: Man mag es manch­mal tref­fen, und manch­mal eben nicht.

Es gibt frei­lich eine ein­zi­ge Aus­nah­me, für die die­se rei­ne Äußer­lich­keit der Rechts­fin­dung nicht gilt. Und die­se Aus­nah­me ist der Mord, den Hegel des­halb »das Unend­li­che der Tat« nennt: Beim Mord ste­hen kei­ne Abwäg­bar­kei­ten mehr in Fra­ge, so daß folg­lich auch nicht mehr nach einer juris­tisch ange­mes­sen pro­por­tio­nier­ten Ant­wort gesucht wer­den muß; die maxi­ma­le Tat bedingt viel mehr aus sich her­aus die maxi­ma­le Stra­fe – will sagen: Wenn die Tat die Aus­lö­schung des Lebens eines Opfers ist, dann ist die ange­mes­se­ne Stra­fe eben­falls die Aus­lö­schung des Lebens des Täters.

Wir haben also von Hegel her die Mög­lich­keit (und Wig­go Mann nutzt sie), die Todes­stra­fe als eine aus der Tat resul­tie­ren­de Selbst­be­stra­fung des Täters zu begrei­fen: Wenn die Stra­fe wesent­lich zur Straf­tat gehört, dann »setzt« der Täter durch sei­ne Tat sei­ne eige­ne Bestra­fung, und im Fal­le des Mor­des »setzt« er die Todes­stra­fe gleich mit, die dann auch mit allem Recht der Welt am Täter voll­zo­gen wer­den kann.

Damit wür­de die Todes­stra­fe die Pfor­ten der Bür­ger­kriegs­höl­le wie­der schlie­ßen. Die ent­waff­ne­te Bevöl­ke­rung hät­te die Genug­tu­ung, daß auf die abso­lu­te Tat auch eine abso­lu­te Ant­wort durch den rechts­schüt­zen­den Staat erfolgt, so daß jedem Gedan­ken an Selbst­jus­tiz der Weg abge­schnit­ten wäre. Die Gemein­schaft sähe sich wie­der beschützt, die öffent­li­che Ord­nung wäre an die­sem ihrem hei­kels­ten Punkt wiederhergestellt.

Das wäre selbst für über­zeug­te Chris­ten zustim­mungs­fä­hig, jeden­falls für den katho­li­schen Teil der­sel­ben, inso­fern die Kir­che in ihrem Kate­chis­mus unter Num­mer 2266 aus­drück­lich fest­hält, daß es der öffent­li­chen Gewalt zusteht, eine »der Schwe­re des Ver­bre­chens ange­mes­se­ne Stra­fe zu ver­hän­gen, ohne in schwer­wie­gends­ten Fäl­len die Todes­stra­fe auszuschließen.«

Das Pro­blem die­ser gan­zen Kon­struk­ti­on liegt frei­lich dar­in, daß die maxi­ma­le Stra­fe auf eine Annul­lie­rung der Stra­fe hin­aus­läuft. Denn im Voll­zug der Todes­stra­fe folgt der Täter dem von ihm getö­te­ten Opfer in den Tod, der – was immer sonst er sein mag – ein Tod ist jen­seits des Rechts­sys­tems und damit jener Zone, in der wir Men­schen unse­re Ange­le­gen­hei­ten mit­ein­an­der ver­han­deln oder auch nicht.

Hegel kaschiert die­sen Aspekt der Todes­stra­fe dadurch, daß er schreibt (§100), in der Todes­stra­fe wer­de der Täter als ein ver­nünf­ti­ges Sub­jekt »geehrt« und eben nicht wie ein schäd­li­ches Tier behan­delt, das man aus Grün­den der Abschre­ckung im Gefäng­nis hält und in die­ser oder jener Wei­se trak­tiert. Das kann man so sehen. Nur soll­te man dann auch sehen und sagen, daß der mit einem ehren­vol­len Tod bestraf­te Ver­bre­cher damit sei­nem Opfer den Rang abläuft. Denn die Abschlach­tung des Opfers war eines ganz gewiß nicht: ein für das Opfer ehren­vol­ler Vor­gang; sie war mit eini­ger Sicher­heit so unter­mensch­lich, bru­tal und bei­läu­fig, wie man es jetzt am Fal­le des ermor­de­ten Hen­ry Nowak nach­voll­zie­hen kann.

Wenn man die­sen in der Logik der Todes­stra­fe lie­gen­den Selbst­wi­der­spruch – daß sie in der Stra­fe die Stra­fe annul­liert – ver­mei­den will, muß man einen Schritt zurück­ge­hen. Die­ser Schritt zurück liegt nicht dar­in, den Aspekt der stra­fen­den Gerech­tig­keit auf­zu­ge­ben, son­dern dar­in, die abso­lu­te Tat mit einer abso­lu­ten Stra­fe zu bele­gen, die die Stra­fe nicht auslöscht.

Also: den Täter am Leben zu las­sen – frei­lich so, daß er ein Leben außer­halb der mit­mensch­li­chen Gesell­schaft füh­ren muß, und das für den Rest sei­nes Lebens. Die­se Stra­fe dient nicht der Abschre­ckung, und sie dient auch nicht der Reso­zia­li­sie­rung. Sie dient ein­zig und allein der Gerech­tig­keit, indem sie im »Lebens­läng­lich« aus­spricht und ver­fügt, daß der Täter durch sei­nen Aus­schluß aus der Gesell­schaft ein leben­der Toter ist.