Warum ich alle meine Videos lösche – zum Symbolgesetz

Der Gehenkte 29. Juli 2021 15:36

Es ist schier unglaublich und empörend! Es ist aber auch eine Zäsur, eine lehrreiche dazu. Sie zeigt die innere Abgeschlossenheit der gegnerischen "Argumentation", die sich aus der eigenen Ideologie heraus selbst die Machtmittel konstruiert, mit der sie alle Gegenposition gegen just diese Abgeschlossenheit unterdrückt. Man kann innerhalb dieses Zirkels den Organismus nicht mehr in Frage stellen oder auch nur seine Richtung ändern. Man muß also daraus heraustreten - entweder in direkter Gegnerschaft, was die Maschine meist nur trainiert, oder aber durch Abstraktionserhöhung, durch Gewinnung eines Draufblicks. Die Erkenntnisse daraus kann man dann in den Organismus eintröpfeln lassen und auf ein langfristige Wirkung hoffen.

Aller Hinterher-Zynismus ist mir zuwider - Sellner hat getan, was er tun mußte. Aber er hätte eine andere Möglichkeit gehabt, denn sein politdenkerisches Potential ist unübersehbar. Um es im obigen Sinne wirksam werden zu lassen, bedarf es umfassender Bildung. Die Biographien aller erstrangigen Denker zeigen, daß die Vorbereitung in jungen Jahren geschehen muß. Wer nicht von 15-30 extensiv liest und arbeitet wie besessen, kommt nicht an die vorderste Front. Vielleicht gelingt es Sellner ja jetzt, diese Arbeit nachzuholen. Dann können wir noch viel von ihm erwarten.