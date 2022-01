Netzfundstücke (113) – Spitze, Steigern, Atom

Die ers­te Keh­re in die­sem Jahr (erscheint Mit­te März) wird das The­ma »Res­sour­cen­knapp­heit« behan­deln. Die Fra­ge nach der End­lich­keit der Res­sour­cen wur­de in Euro­pa im Wesent­li­chen von Tho­mas Robert Mal­thus popu­la­ri­siert. Er for­der­te Ende des 18., Anfang des 19. Jahr­hu­derts eine Ober­gren­ze der Bevöl­ke­rungs­grö­ße, die in Abhän­gig­keit zur land­wirt­schaft­li­chen Pro­duk­ti­on ste­hen sollte.

Ob Öko­no­men wie Wil­liam Stan­ley Jevons, der Mit­te des 19. Jahr­hun­derts ein bal­di­ges bri­ti­sches Koh­le­för­der­ma­xi­mum vor­aus­sag­te – das auf­grund der Erd­öl­nut­zung erst spä­ter ein­trat, als von Jevons pro­gnos­ti­ziert –, der Bericht des Club of Rome von 1972 oder die zeit­ge­nös­si­schen Post­wachs­tums­theo­re­ti­ker; sie alle ste­hen mehr oder weni­ger in der Denk­tra­di­ti­on von Malthus.

Für den Kon­ser­va­tis­mus hat der, von pro­gres­si­ver Sei­te aus oft­mals ver­ächt­lich gemach­te, Mal­thu­sia­nis­mus stets eine wich­ti­ge Rol­le gespielt. Er schim­mert in Fried­rich Georg Jün­gers Werk Die Per­fek­ti­on der Tech­nik durch, wenn Jün­ger kon­sta­tiert, daß es »zu den Kenn­zei­chen jeder geord­ne­ten Wirt­schaft gehört, daß die bewirt­schaf­te­te Sub­stanz erhal­ten und geschont wird, daß aller Ver­zehr vor jener Gren­ze halt­macht, deren Über­schrei­ten die­se Sub­stanz selbst gefähr­det oder ver­nich­tet«; er moti­vier­te Lud­wig Kla­ges zu sei­ner viel­zi­tier­ten Ankla­ge des fres­sen­den Feu­ers des Fort­schritts und wur­de bei Her­bert Gruhl omni­prä­sent, als die­ser die Plün­de­rung des Pla­ne­ten anprangerte.

Aus­ge­hen­de von Jevons Ana­ly­se der End­lich­keit der Koh­le­vor­rä­te hat sich die Dis­kus­si­on um den Erschöp­fungs­zeit­raum der fos­si­len Res­sour­cen in dem Maße auf das Öl über­tra­gen, wie das »Schwar­ze Gold« die Koh­le als wich­tigs­ten Ener­gie­trä­ger ablös­te. Aus Jevons peak coal (Koh­le­för­der­ma­xi­mum) wur­de gewis­ser­ma­ßen peak oil (Ölför­der­ma­xi­mum).

Bis heu­te wird um die Fra­ge, wie lan­ge die fos­si­len Res­sour­cen noch ver­füg­bar, oder ob sie über­haupt je erschöpft sein wer­den, kon­tro­vers gestrit­ten, gleich­wohl der all­ge­gen­wär­ti­ge Fort­schritts­op­ti­mis­mus der ein­set­zen­den Indus­tria­li­sie­rung über die Jahr­hun­der­te an Strahl­kraft ver­lo­ren hat und sich zuneh­mend in der Defen­si­ve befindet.

Jedes­mal, wenn die Ener­gie­prei­se stei­gen, erhöht sich die Dyna­mik der Dis­kus­si­on – unab­hän­gig davon, ob die Ange­bots­ver­knap­pung nun (geo)politische und/oder natu­ra­lis­ti­sche Ursa­chen hat. Das Kon­zept des Ölför­der­ma­xi­mums sieht sich indes einem zen­tra­len Miß­ver­ständ­nis aus­ge­setzt: Es wird unter­stellt, peak oil pos­tu­lie­re einen abrup­ten Abfall der För­de­rung, der ein­set­zen wür­de, wenn der peak über­schrit­ten sei.

Damit ein­her­ge­hend wird irr­tüm­li­cher­wei­se das Bild von einem Zustand gezeich­net, in dem Öl noch in die­sem Jahr­hun­dert kaum mehr ver­füg­bar sein wird. Dabei beschreibt peak oil »ledig­lich« das Sze­na­rio einer Ölför­de­rung, die auf einem Pla­teau sta­gniert und dann lang­sam abfällt (die Ölför­de­rung in der Nord­see und Mexi­ko sind para­dig­ma­ti­sche Bei­spie­le für die­ses Sze­na­rio) – Öl wird auch laut peak-oil-Theo­re­ti­kern noch für lan­ge Zeit eine wich­ti­ge ener­gie­po­li­ti­sche Rol­le spielen.

Eben­je­nes Pla­teau sieht die Bun­des­an­stalt für Geo­wis­sen­schaf­ten und Roh­stof­fe (BGR) in ihrer Ener­gie­stu­die 2019 beim kon­ven­tio­nel­len Öl ab dem Jahr 2005 erreicht. Nur die neu erschlos­se­nen unkon­ven­tio­nel­len Vor­rä­te (Schieferöl/Teersande) haben das Wachs­tum der För­de­rung über die letz­ten Jah­re mög­lich gemacht.

Für den Ein­stieg in die The­ma­tik aus Per­spek­ti­ve der Ver­tre­ter des peak-oil-Kon­zepts emp­fiehlt sich ein Vor­trag von Jörg Schind­ler und Dr. Wer­ner Zit­tel anläß­lich des 12. Mün­che­ner Kli­ma­herbs­tes der evan­ge­li­schen Stadt­aka­de­mie. Sowohl Schind­ler als auch Zit­tel sind Mit­glie­der der Asso­cia­ti­on for the Stu­dy of Peak Oil (ASPO) und prä­sen­tie­ren in ihren Vor­trä­gen die wesent­li­chen Argu­men­te für die Exis­tenz eines peak oil:

Einen etwas effekt­hei­schen­de­ren Blick auf die The­ma­tik, wie das für sol­che For­ma­te üblich ist, wirft die eng­li­sche Doku­men­ta­ti­on Is The Earth Actual­ly Run­ning Out Of Oil? | The Strugg­le For Oil:

Wie Jörg Schind­ler in sei­nem Vor­trag anhand der Auf­schlüs­se­lung der ver­schie­de­nen Ölsor­ten impli­zit deut­lich macht, ist eine ein­sei­ti­ge Ori­en­tie­rung an der Quan­ti­tät des ver­füg­ba­ren Erd­öls irre­füh­rend – viel­mehr ist die Berück­sich­ti­gung sei­ner Qua­li­tät entscheidend.

Eine Vari­an­te, um die Qua­li­tät des geför­der­ten Erd­öls zu mes­sen, ist anhand des Fak­tors ener­gy on return on invest­ment (EROI) oder zu deutsch Ern­te- bzw. Net­to­en­er­gie­fak­tor: Die­ser Wert beschreibt die Ener­gie­aus­beu­te im Ver­hält­nis zu der bei der Pro­duk­ti­on ein­ge­setz­ten Ener­gie. Anders aus­ge­drückt: Wie viel Bar­rel Öl erhal­te ich, wenn ich ein Ener­gie­äqui­va­lent von einem Bar­rel Öl einsetze?

In den Anfangs­ta­gen des Ölzeit­al­ters bekam man bei den bes­ten Ölfel­dern für ein Bar­rel Öl Ener­gie­ein­satz 100 Bar­rel Öl und mehr zurück (EROI 100:1). Heu­te wird die­ser Fak­tor bei wei­tem nicht mehr erreicht, denn das ein­fach zu för­dern­de hoch­qua­li­ta­ti­ve Öl der bes­ten Fel­der ist bereits abge­schöpft: Der Ern­te­fak­tor für in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten pro­du­zier­tes Öl sank bis 1970 auf 30:1 und bis 2005 auf 12:1.

Für die viel­ge­prie­se­nen Teer­san­de und die enthu­si­as­tisch beob­ach­te­te Schie­feröl­för­de­rung lie­gen die Wer­te noch nied­ri­ger, näm­lich bei kläg­li­chen 4:1. »Weil der Ern­te­fak­tor im Lau­fe der Zeit abnimmt«, resü­miert der US-Jour­na­list und Umwelt­schüt­zer Richard Hein­berg in sei­nem Buch Das Ende des Wachs­tums, »muß ein immer grö­ße­rer Teil der Ener­gie und Res­sour­cen einer Gesell­schaft in die Ener­gie­er­zeu­gung gelei­tet werden«.

Bezieht man den EROI in die Betrach­tung der Res­sour­ce­n­end­lich­keit mit ein, so erhält die Dis­kus­si­on um den peak oil einen völ­lig neu­en Cha­rak­ter. Im Kon­text des Bio­etha­nol-Hypes führt Hein­berg dazu wei­ter aus:

Eine Indus­trie­ge­sell­schaft braucht ein­fach einen mini­ma­len EROI zwi­schen 5:1 und 10:1, damit sie funk­tio­nie­ren kann. Mit einem gesamt­ge­sell­schaft­li­chen EROI von bei­spiels­wei­se 3:1 wür­de rund ein Drit­tel aller Anstren­gun­gen der Gesell­schaft dafür ver­wen­det, um die Ener­gie zu bekom­men, die nötig ist, um all die ande­ren Din­ge zu leis­ten, die eine Gesell­schaft leis­ten muß (wie Her­stel­lung von Pro­duk­ten, Han­del, Trans­port von Men­schen und Gütern, Bil­dung, wis­sen­schaft­li­che For­schung und Auf­recht­erhal­tung einer grund­le­gen­den Infra­struk­tur). Weil selbst die opti­mis­tischs­te EROI-Zahl für Bio­etha­nol deut­lich unter die­sem Wert liegt, ist klar, daß die­ser Brenn­stoff nicht die Pri­mär­ener­gie­quel­le für eine Indus­trie­ge­sell­schaft wie die Ver­ei­nig­ten Staa­ten abge­ben kann.

Aber auch die unkon­ven­tio­nel­len Ölres­sour­cen sind mit einem EROI von 4:1 schlicht­weg unge­eig­net, das kon­ven­tio­nel­le Öl zu erset­zen. Manu­scrip­tum-Ver­le­ger Tho­mas Hoof schluß­fol­ger­te dar­aus in sei­nem Arti­kel Der Tanz auf der Nadel­spit­ze, ent­hal­ten in der Sezes­si­on 46 (hier verfügbar):

Der Auf­wand für die Gewin­nung von Ener­gie­dienst­leis­tun­gen und für den Unter­halt der ent­spre­chen­den Infra­struk­tur wird in allen Sze­na­ri­en zu Las­ten des kon­sum­tiv oder inves­tiv ver­wend­ba­ren Anteils immer wei­ter stei­gen, bis es an einem logi­schen End­punkt (der in Charles Halls »Cheese-Sli­cer-Modell« spä­tes­tens 2050 ein­tritt) kein dis­po­nibles Ener­gie­ein­kom­men mehr gibt, das für kon­sum­ti­ve oder inves­ti­ve Zwe­cke ver­füg­bar wäre.

Das hät­te weit­rei­chen­de anthro­po­lo­gi­sche Kon­se­quen­zen, denn der von Hoof im Arti­kel ange­führ­te Pro­zeß, der den Men­schen »von einer (pro­duk­ti­ven) Ener­gie­quel­le zu einer (kon­sum­ti­ven) Ener­gie­sen­ke – ein Vor­gang, der anthro­po­lo­gisch und see­len­kund­lich noch gar nicht rich­tig gewür­digt wur­de, obwohl sich sei­ne Fol­gen seit drei Jahr­zehn­ten in den psy­cho­so­ma­ti­schen Pra­xen und Kli­ni­ken deut­lich bemerk­bar machen« – wür­de umgekehrt.

Was die­ser Pro­zeß mit dem Men­schen ange­rich­tet hat, wel­che sozio­lo­gi­sche Umwäl­zungs­macht in sei­nem Ablauf lagen, und damit simul­tan in sei­ner Umkeh­rung lie­gen, führt Sezes­si­on-Chef­re­dak­teur Götz Kubit­schek in der­sel­ben Sezes­si­on-Aus­ga­be im Arti­kel »Wir Unbe­hol­fe­nen« (hier lesen) als Fra­gen aus:

Der beken­nen­de Kom­mu­nist und FAZ-Redak­teur Diet­mar Dath (einer der Prot­ago­nis­ten des unüber­seh­ba­ren, neu­er­li­chen Links­rut­sches des Blatts) schrieb neu­lich, daß sei­ne Ide­al­ge­sell­schaft von einer Fol­gen­lo­sig­keit des Irr­tums gekenn­zeich­net sei. Der Mensch wer­de sich unun­ter­bro­chen kon­se­quenz­los irren, wer­de alle indi­vi­du­ell ange­häuf­ten Irr­tums­kos­ten unun­ter­bro­chen auf die gren­zen­lo­se Soli­dar­ge­mein­schaft abwäl­zen dür­fen. Ist das nicht genau das, was Rabehl vor 40 Jah­ren emp­fand? Daß alles, aber auch wirk­lich alles denk­bar und vor­stell­bar sei, weil es die Pro­duk­ti­ons­kräf­te her­gä­ben? Daß also der Mensch im Zustand eines irren­den, unver­ant­wort­li­chen Kin­des gehal­ten wer­den könn­te, weil der Ener­gie­auf­wand der per­ma­nen­ten Berei­ni­gung nicht stär­ker ins Gewicht fie­le als die Hand einer auf­räu­men­den Mutter?

Ver­läßt man die von Quan­ti­tä­ten bestimm­te, ober­fläch­li­che Betrach­tungs­wei­se der peak-oil-The­ma­tik und erwei­tert sie um zusätz­li­che Dimen­sio­nen, stößt man zum Kern­pro­blem der ener­gie­über­flu­te­ten Moder­ne vor: Das »Leben aus dem, was unbe­grenzt spru­delt«, die Ver­haus­schwei­nung des Men­schen, wie sie der kon­ser­va­ti­ve Etho­lo­ge Kon­rad Lorenz beschrie­ben hat.

Man möch­te den kon­ser­va­ti­ven Krei­sen, die das Atom als Ende aller Ener­gie­sor­gen pro­pa­gie­ren, Kubit­scheks Axi­om in die Gehirn­rin­de bren­nen, daß »das kon­ser­va­ti­ve Den­ken sinn­los [blie­be], wenn gelän­ge, wovon kurio­ser­wei­se auch Kon­ser­va­ti­ve träu­men: daß näm­lich end­lich eine Ener­gie­form gefun­den wür­de, die nicht end­lich, son­dern unbe­grenzt zur Ver­fü­gung stünde.«

Wahr­lich, »Wir Unbeholfenen!«

Nach­trag: Ein wei­te­ren lesens­wer­ten Arti­kel zum The­ma »Ölför­der­ma­xi­mum« mit dem Titel »Peak Oil, Glo­ba­li­sie­rung und Gren­zen der Mach­bar­keit« hat der Wirt­schafts­wis­sen­schaft­ler Dr. Jan Mol­den­hau­er für die Sezes­si­on 68 ver­faßt. Hier zu finden!