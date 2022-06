Netzfundstücke (130) – Annonce, Faeser, Falle

zum einen ein Tages­licht­bea­mer und zum ande­ren ein VW Bus T4 oder T6. Zuerst der Bea­mer: Für das Som­mer­fest in Schnell­ro­da sind wird noch auf der Suche nach einem star­ken Tages­licht­bea­mer, der für ein Audi­to­ri­um von rund 200 Leu­ten aus­rei­chend Leis­tung mit­bringt. Wer von Ihnen, lie­be Leser, kann Abhil­fe schaffen?

Nun zum Bus: Die Fami­lie eines Antai­os-Mit­ar­bei­ters wächst, wodurch der Platz im alten Gefährt nicht mehr aus­reicht. Mehr Sitz­plät­ze sind gefragt, mehr Stau­raum. Daher auch hier wie­der die Fra­ge an Sie, lie­be Leser: Wer ver­kauft einen VW Bus T4 oder T6 in gutem Zustand und natür­lich zu einem fai­ren Preis?

Rück­mel­dun­gen bit­te an redaktion(at)sezession.de. Wir bedan­ken uns bei Ihnen für Ihre Hil­fe schon ein­mal im Voraus.

Außer­dem sei bei die­ser Gele­gen­heit die Ein­la­dung zum Som­mer­fest erneu­ert. Es ist schon jetzt klar, daß es voll wer­den wird, aber ein letz­tes Quent­chen Luft haben wir noch.

Was Sie alles vom 30. bis 31. in Schnell­ro­da erwar­tet und wie Sie sich anmel­den kön­nen, hat Antai­os-Ver­lags­lei­ter und Sezes­si­on-Chef­re­dak­teur Götz Kubit­schek hier erklärt: EINLADUNG ZUM SOMMERFEST NACH SCHNELLRODA

Die »Cau­sa Mar­tin Wagener« war in den Fund­stü­cken bereits Thema:

NETZFUNDSTÜCKE (106) – TROTZ, VOLK, PAMIR

Wagener, Pro­fes­sor für Poli­tik­wis­sen­schaf­ten an der Hoch­schu­le des Bun­des für öffent­li­che Ver­wal­tung (u.a. Aus­bil­dung von Mit­ar­bei­tern des Bun­des­nach­rich­ten­diens­tes sowie des Ver­fas­sungs­schut­zes), war die Lehr­erlaub­nis auf Betrei­ben des Ver­fas­sungs­schut­zes hin ent­zo­gen wor­den. Aus­lö­ser war Wageners Defi­ni­ti­on von »Volk«, die dem VS respek­ti­ve dem poli­ti­schen Estab­lish­ment nicht schmeckte.

Das Lehr­stück über das Macht­in­stru­ment »Ver­fas­sungs­schutz« (Hal­lo, AfD Nie­der­sa­chen!) geht nun in den nächs­ten Akt über. Wagener spricht im JF-Inter­view dar­über, wie der VS ein Gerüst aus Ver­mu­tun­gen und Unter­stel­lun­gen errich­tet hat, um ihn als unlieb­sa­men Kri­ti­ker herr­schen­der Zustän­de, spe­zi­ell hin­sicht­lich der deut­schen Migra­ti­ons­po­li­tik und der VS-Umtrie­be, kaltzustellen.

Dabei fällt auf, daß selbst jemand wie Wagener, der einen strikt eth­ni­schen Volks­be­griff für ver­fas­sungs­wid­rig hält, ins Faden­kreuz der Schlapp­hü­te gerät. Die Bun­des­re­pu­blik und ihr Grund­ge­setz fres­sen die eige­nen Kinder:

Wel­che Blü­ten das über die Zeit sei­ner bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Exis­tenz bereits reich­lich mit Blü­ten geschmück­te Innen­mi­nis­te­ri­um und das ihm unter­stell­te Bun­des­amt für Ver­fas­sungs­schutz unter der Füh­rung von Nan­cy Fae­ser nun trei­ben, hat fer­ner der geschaß­te BILD-Chef­re­dak­teur Juli­an Rei­chelt in einem kur­zen Video zusammengefaßt.

Äußern Sie Kri­tik an der offi­ziö­sen Kli­ma­po­li­tik? Verfassungsfeind!

Der Inlands­ge­heim­dienst will Deut­sche über­wa­chen, die die „poli­ti­schen Maß­nah­men zur Bewäl­ti­gung des Kli­ma­wan­dels" kritisieren. Ein Staat, der ein sol­ches Mons­trum schafft, hat Angst vor sei­nen Bür­gern. Und vor einer Regie­rung, die so arbei­tet, muss man als Bür­ger Angst haben.

Die Ener­gie­er­zeu­gung treibt die­ser Tage ganz Euro­pa um: Erneu­er­ba­re, Koh­le, Gas oder doch Kern­kraft? Auch ohne den Rus­sisch-ukrai­ni­schen Krieg erleb­te die Erzeu­gung von Elek­tri­zi­tät und Wär­me durch die Kraft des Atoms die letz­ten Jah­re eine Renais­sance. Bil­lig sei sie, kli­ma­neu­tral und wür­de uns dar­über hin­aus Ener­gie­aut­ar­kie besche­ren. Ver­flo­gen war die dunk­le Wol­ke über den Beton­kup­peln der Kern­re­ak­to­ren, die seit Tscher­no­byl, und mit dem Gau in Fuku­shi­ma erneut ver­dich­tet, dort waberte.

Daß die Rech­nung der Kern­kraft­op­ti­mis­ten so nicht ganz auf­geht, habe ich Anfang des Jah­res in der Sezes­si­on 106 im Arti­kel »Früh­lings­strah­len« (hier bestel­len) expli­zit und in den »Netz­fund­stü­cken (113)« (hier nach­le­sen) impli­zit dargelegt.

Sub­ven­tio­nen, Lage­rung, Abhän­gig­keit von Uran­ex­por­ten, Alt­las­ten usw. die Kern­ener­gie steckt vol­ler ver­steck­ter Kos­ten und Limi­ta­tio­nen, die erst bei genaue­rem Hin­se­hen sicht­bar wer­den. Bei­spiel Abhän­gig­keit von Ruß­land: Zwar expor­tiert das Land nur einen Bruch­teil des welt­weit gehan­del­ten Urans –Kana­da und Kasach­stan füh­ren die Lis­te der Uran­för­de­rer und ‑expor­teu­re an –, jedoch ist Ruß­land füh­rend bei Uran­an­rei­che­rung und Brenn­ele­ment­fer­ti­gung. So ein­fach ist es dann doch nicht, mit der nuklea­ren Energieautarkie.

Der Jour­na­list Tom Schim­meck ist die­sen ver­steck­ten Kos­ten der Kern­ener­gie nun in einem hörens­wer­ten Radio­fea­ture für den Süd­west­rund­funk nachgegangen: