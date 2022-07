Ökoterrorismus (4/4): Kaczynski und Linkola

An die­ser Ein­sicht führt kein Weg vor­bei, wenn man die Ana­ly­sen und Pro­gno­sen der Kli­ma-Apo­ka­lyp­ti­ker ernst­nimmt. Um dies auf­zu­zei­gen, habe ich in den vor­an­ge­hen­den Tei­len die­ser Serie die Kli­ma­ret­tungs­plä­ne von “grü­nen Kapi­ta­lis­ten” (die Sta­ke­hol­der von Davos) und “Kli­ma­ra­di­ka­len” (wie Andre­as Malm) ein­an­der gegenübergestellt.

Im einen Fall wird ein glo­ba­les tech­no­kra­ti­sches “Manage­ment” als Lösung ange­bo­ten: Ver­ant­wor­tungs­be­wuß­te wirt­schaft­li­che, poli­ti­sche und wis­sen­schaft­li­che Eli­ten arbei­ten flei­ßig an der Ent­wick­lung von “grü­nen Tech­no­lo­gien” und “Net­to Null”, wäh­rend die Mas­sen durch “Nud­ging” und ande­re Arten der sozia­len Kon­trol­le zu kli­ma­freund­li­chen Ver­hal­tens­än­de­run­gen, “Lebens­sti­len” und Kon­sum­ein­schrän­kun­gen bewegt wer­den: Weni­ger kon­su­mie­ren, weni­ger Auto fah­ren, weni­ger Fleisch essen undsoweiter.

Im ande­ren Fall soll eine Kli­ma-Welt­re­vo­lu­ti­on nach sowjet­kom­mu­nis­ti­schem Vor­bild zur Ent­eig­nung und Schlie­ßung kli­ma­feind­li­cher Indus­trien füh­ren, zur voll­stän­di­gen Abschaf­fung von fos­si­len Brenn­stof­fen, zur radi­ka­len Reduk­ti­on des Ver­kehrs­we­sens zu Land, zu Luft und zu Was­ser. Mit im Paket sind typisch lin­ke Ideen: “Kli­ma­ge­rech­tig­keit”, “Men­schen­rech­te”, glo­ba­le Umver­tei­lung von Reich­tum und Gütern, Anti­ko­lo­nia­lis­mus, Anti­ka­pi­ta­lis­mus, Anti­ras­sis­mus usw.

Das Pro­blem für die­se Art von Kli­ma­ra­di­ka­lis­mus ist, daß ihr ein geschlos­se­nes und zah­len­mä­ßig aus­rei­chen­des “revo­lu­tio­nä­res Sub­jekt” fehlt, sozu­sa­gen eine inter­na­tio­na­le Klas­se der “Kli­ma­pro­le­ta­ri­er”. Fri­days for Future, Extinc­tion Rebel­li­on, Ende Gelän­de (und wie sie alle hei­ßen) sind rein west­li­che Phä­no­me­ne, leben vom Medi­en­hype und sind vor allem für jun­ge Men­schen mit “libe­ral guilt”-Symptomen aus bestimm­ten urba­nen, links-bour­geoi­sen Milieus attraktiv.

Auch das “kli­ma­kom­mu­nis­ti­sche” Ret­tungs-Sze­na­rio hängt wie das “kli­ma­ka­pi­ta­lis­ti­sche” davon ab, ob es gelingt, “effi­zi­en­te und nach­hal­ti­ge Tech­no­lo­gien für erneu­er­ba­re Ener­gien” (Elek­tri­zi­tät durch Wind und Son­nen­ein­strah­lung) bzw. “Tech­no­lo­gien zur Koh­len­di­oxid­be­sei­ti­gung” (Andre­as Malm) zu ent­wi­ckeln. Aber wenn sol­che Tech­no­lo­gien mög­lich sind, wer sonst außer der in Davos ver­sam­mel­ten Aris­to­kra­tie der “öffent­lich-pri­va­ten Part­ner­schaft” soll befä­higt sein, sie zu erfin­den, zu pro­du­zie­ren und zu verteilen?

Dies führt uns zu dem mut­maß­li­chen Grund, war­um die radi­kals­ten Kli­ma- und Umwelt­schüt­zer, die Gewalt befür­wor­ten, kei­ne orga­ni­sier­te Anhän­ger­schaft haben und im wesent­li­chen Soli­tä­re geblie­ben sind: Sie haben kei­ne uto­pi­schen oder “huma­nis­ti­schen” Ver­spre­chun­gen anzu­bie­ten; sie träu­men nicht von “grü­nen” Ersatz­tech­no­lo­gien, son­dern wol­len die moder­ne Tech­no­lo­gie über­haupt abschaf­fen; sie ver­spre­chen kei­ne Güter­um­ver­tei­lun­gen und glo­ba­le “sozia­le Gerech­tig­keit”, son­dern ermah­nen zur Rück­kehr zu einem aske­ti­schen, natur­na­hen, arbeit­sa­men, ris­kan­ten Leben, wie es vor der indus­tri­el­len Revo­lu­ti­on üblich war. Eine sol­che Aus­sicht ist ein­leuch­ten­der­wei­se nur für sehr weni­ge Men­schen attraktiv.

Dabei den­ke ich vor allem an zwei Namen: den Ame­ri­ka­ner Ted Kac­zyn­ski (*1942) und den Fin­nen Pent­ti Lin­ko­la (1932–2020).

Der “Unabom­ber” Kac­zyn­ski ist ein “ech­ter” Ter­ro­rist, der in sei­nem Mani­fest “Die indus­tri­el­le Gesell­schaft und ihre Zukunft” (eine bes­se­re und voll­stän­di­ge­re Über­set­zung gibt es in dem Buch zum Film Das Netz von Lutz Damm­beck) die kom­plet­te Zer­stö­rung des herr­schen­den indus­tri­ell-tech­no­lo­gi­schen Sys­tems forderte.

Im Fal­le von Kac­zyn­ski war nicht nur das unmit­tel­ba­re Lei­den an der Natur­zer­stö­rung trei­ben­de Kraft (wie Jonas Schick hier anmerk­te), son­dern vor allem ein lei­den­schaft­li­cher “anar­chisch-liber­tä­rer” Frei­heits­drang (wor­in er unter ande­rem von Hen­ry David Tho­reau und Jac­ques Ellul beein­flußt war). Die indus­tri­el­le Revo­lu­ti­on war in Kac­zynskis Augen “eine Kata­stro­phe”, die zur see­li­schen und kör­per­li­chen Zer­rüt­tung und Ver­skla­vung der Mensch­heit geführt habe.

In Absatz 169 sei­nes Mani­fests (das 1995 erst­ma­lig publi­ziert wur­de und des­sen ers­te Fas­sun­gen bereits in den sieb­zi­ger Jah­ren ent­stan­den sind) kommt auch der “Kli­ma­wan­del” vor, aller­dings nur als ein destruk­ti­ver Aspekt unter vielen:

Das Sys­tem ist die Ursa­che vie­ler Lei­den in Ver­gan­gen­heit und Gegen­wart auf der gan­zen Welt. Alte Kul­tu­ren, in denen Men­schen Jahr­hun­der­te lang im Ein­klang mit­ein­an­der und ihrer Umwelt leb­ten, wur­den durch den Kon­takt mit der indus­tri­el­len Gesell­schaft zer­stört, und das Ergeb­nis war eine lan­ge Lis­te von wirt­schaft­li­chen, gesell­schaft­li­chen, psy­cho­lo­gi­schen und Umweltproblemen. Eine Fol­ge des Ein­drin­gens der indus­tri­el­len Gesell­schaft war, daß über­all in der Welt die natür­li­che Kon­trol­le des Bevöl­ke­rungs­wachs­tums aus dem Gleich­ge­wicht gera­ten ist. Daher die Bevöl­ke­rungs­ex­plo­si­on mit all ihren Fol­gen. Eine ande­re Fol­ge sind die in den ver­meint­lich glück­li­chen Län­dern der west­li­chen Welt weit ver­brei­te­ten psy­cho­lo­gi­schen Krank­hei­ten. Nie­mand kann jetzt schon die Fol­gen des Ozon­lochs, des Treibhaus­ef­fekts oder ande­rer Umwelt­pro­ble­me voraussagen.



Am meis­ten fürch­te­te Kac­zyn­ski jedoch die tech­no­lo­gi­sche “Skla­ve­rei”, wie er expli­zit for­mu­lier­te. Indi­vi­du­en und Grup­pen wer­den durch den “Fort­schritt” ent­wur­zelt, ihrer Auto­no­mie beraubt und uner­bitt­lich den “Sach­zwän­gen” des Sys­tems unter­wor­fen. Sie­he etwa Absatz 130 des Manifests:

Tech­no­lo­gie ent­wi­ckelt sich mit gro­ßer Geschwin­dig­keit und bedroht die Frei­heit an vie­len Stel­len gleich­zei­tig (Über­be­völ­ke­rung, Geset­ze und Vor­schrif­ten, zuneh­men­de Abhän­gig­keit der Ein­zel­nen von gro­ßen Orga­ni­sa­tio­nen, Pro­pa­gan­da und ande­re psy­cho­lo­gi­sche Tech­ni­ken, Gen­ma­ni­pu­la­ti­on, Ein­grif­fe in die Pri­vat­sphä­re durch stän­di­ge Über­wa­chung und Computer). Auch nur eine EINZIGE die­ser Bedro­hun­gen der Frei­heit abzu­wen­den, wür­de einen lan­gen und schwie­ri­gen sozia­len Kampf erfor­dern. Die­je­ni­gen, die die Frei­heit schüt­zen wol­len, wer­den von der blo­ßen Anzahl immer neu­er Angrif­fe und der Schnel­lig­keit der Tech­no­lo­gie­ent­wick­lung über­wäl­tigt, sodass sie apa­thisch wer­den und den Wider­stand auf­ge­ben. Auf Erfolg kann man nur hof­fen, wenn das tech­no­lo­gi­sche Sys­tem als Gan­zes bekämpft wür­de; aber dies wäre Revo­lu­ti­on und nicht Reform.

Wie eine post-tech­no­lo­gi­sche Gesell­schaft aus­se­hen soll, inter­es­siert Kac­zyn­ski dabei weni­ger, als die Dring­lich­keit, das jet­zi­ge tech­no­lo­gi­sche Sys­tem voll­stän­dig zu ver­nich­ten, egal, mit wel­chen Mit­teln. Er ver­spricht kein Uto­pia, kei­ne maschi­nen­be­frei­te Natur-Idyl­le; der Preis der Frei­heit bedeu­tet erneut, den Natur­ge­wal­ten, und mit ihnen Hun­ger, Sturm, Dür­re, Flut, Käl­te, Hit­ze usw. ohne die Hil­fe moder­ner Tech­no­lo­gie gegen­über­zu­ste­hen. Und er ist sich im Kla­ren, daß kei­ne Revo­lu­ti­on unblu­tig und gewalt­frei ver­lau­fen kann.

Art­ver­wandt mit Kac­zyn­ski war der fin­ni­sche Natur­for­scher Pent­ti Lin­ko­la, eine außer­or­dent­lich fas­zi­nie­ren­de Gestalt, der ich 2020 die­sen Nach­ruf und 2021 eine län­ge­res Autoren­por­trait in der Keh­re gewid­met habe. Ich emp­feh­le, die­se Bei­trä­ge zu lesen, da ich im fol­gen­den nur knapp wie­der­ho­len wer­de, was ich dar­in aus­ge­führt habe.

Wie Kac­zyn­ski führ­te auch Lin­ko­la ein kon­se­quent aske­ti­sches, eigen­bröd­le­ri­sches Leben: Jahr­zehn­te­lang leb­te er als ein­fa­cher Fischer in einer klei­nen Holz­hüt­te im Wald unter weit­ge­hen­dem Ver­zicht auf Tech­no­lo­gie und moder­nen Komfort.

Andre­as Malm, Gre­ta Thun­berg, Lui­sa Neu­bau­er oder “Chemsex”-Fan Tad­zio Mül­ler sehen nicht wirk­lich so aus, als wür­den sie viel Lebens­zeit in der frei­en Natur ver­brin­gen – Lin­ko­las fur­chi­ges, wet­ter­ge­gerb­tes, erns­tes Gesicht erzähl­te hin­ge­gen eine ganz ande­re Geschich­te. Er leb­te sein Leben lang in, mit und von der Natur, und wuß­te eben­so um ihre erha­be­ne Schön­heit wie um ihre Här­te und Brutalität.

Sein Ansatz war weni­ger phi­lo­so­phisch oder “idea­lis­tisch” als jener des ame­ri­ka­ni­schen Wald­gän­gers; für ihn war tat­säch­lich das nack­te Ent­set­zen über die Ver­nich­tung der Natur, ins­be­son­de­re in sei­ner fin­ni­schen Hei­mat, die ent­schei­den­de Trieb­kraft. Wie Gre­ta Thun­berg glaub­te er, daß die Mensch­heit auf eine bei­spiel­lo­se “Mas­sen­ver­nich­tung”, auf einen gigan­ti­schen öko­lo­gi­schen Kol­laps zusteue­re, und das nicht bloß wegen des “Kli­ma­wan­dels”. Ent­spre­chend radi­kal müs­se gehan­delt werden.

Ver­gli­chen mit Lin­ko­la wir­ken die gän­gi­gen Kli­ma-Extre­mis­ten wie ein Hau­fen vega­ner Plüsch­bä­ren. Wenn Kac­zyn­ski der “Öko-Anar­chist” ist, dann war Lin­ko­la so etwas wie der “Öko-Faschist” unter den Umweltschützern.

Da es ihm völ­lig egal war, was die Öffent­lich­keit über ihn dach­te, konn­te er sich eine bru­ta­le, direk­te Ehr­lich­keit leis­ten. Er hat­te nicht das gerings­te Inter­es­se an “sozia­ler Gerech­tig­keit”, “Men­schen­rech­ten” oder “Gleich­heit”, und schon gar nicht an der “Demo­kra­tie”, die er als die dümms­te und schäd­lichs­te aller Regie­rungs­for­men ver­ach­te­te, da sie auf den ste­tig wech­seln­den, nar­ziss­ti­schen und maß­lo­sen Begier­den der Men­schen beru­he. Demo­kra­tie sei nichts ande­res als ein “Todes­kult”, eine “sui­zi­da­le Regie­rungs­form”, erfun­den vom “Tyran­nen der Mensch­heit, der west­li­chen Welt.”

Statt­des­sen schweb­te ihm eine rigo­ro­se “grü­ne Dik­ta­tur” vor, in der das Ver­hal­ten des Ein­zel­nen streng kon­trol­liert wird (eini­ge Punk­te ihres Pro­gramms habe ich hier beschrie­ben). Eine sol­che sei not­wen­dig, da die aller­meis­ten Men­schen zum ver­ant­wor­tungs­vol­len Gebrauch ihrer Frei­heit gar nicht befä­higt seien.

2011 äußer­te er in einem Inter­view, “die Frei­heit des Ein­zel­nen ist schlicht und ein­fach die Frei­heit, die Welt zu zer­stö­ren. Das ist die Frei­heit des Men­schen, und so nutzt er sie auch.” Eine Demo­kra­tie, “in der es Kon­sum- und Pro­duk­ti­ons­frei­heit gibt”, sei des­halb “das Schlimms­te, was es gibt. Je dra­ko­ni­scher die Dik­ta­tur, des­to bes­ser”, fuhr er fort, “nur so ist der Mensch gefan­gen und kann nicht so viel Zer­stö­rung anrichten.”

In Lin­ko­las “Öko­dik­ta­tur” wären pri­va­te Kraft­fahr­zeu­ge ver­bo­ten, der Ver­kehr wür­de haupt­säch­lich mit Fahr­rä­dern und Ruder­boo­ten statt­fin­den. Die Nut­zung von Elek­tri­zi­tät wür­de streng ein­ge­schränkt. Die indus­tri­el­le Pro­duk­ti­on soll­te nur “bei bestimm­tem, gut begrün­de­tem Bedarf gestat­tet” wer­den, wäh­rend das Volk dazu erzo­gen wer­den soll­te, Gebrauchs­ge­gen­stän­de gut zu pfle­gen, um sie mög­lichst lan­ge benut­zen zu kön­nen. Lin­ko­las Spei­se­plan fürs Volk sah neben viel Fisch auch Rat­ten und wir­bel­lo­se Tie­re vor. Der Schul­un­ter­richt soll­te sich auf prak­ti­sche Fähig­kei­ten kon­zen­trie­ren, jeg­li­ches Kon­kur­renz­den­ken soll­te ent­mu­tigt und eli­mi­niert werden.

Lin­ko­las Haupt­sor­ge, für die eben­falls der Staat und die “grü­ne Poli­zei” zustän­dig sein soll­te, war jedoch die Gebur­ten­kon­trol­le. Sein Den­ken kreis­te um die simp­le Fest­stel­lung, daß Wirt­schafts­wachs­tum, Über­be­völ­ke­rung und Natur­schutz nicht mit­ein­an­der in Ein­klang zu brin­gen sind, wor­an auch die aus­ge­klü­gelts­te Tech­nik nichts ändern könne.

Je mehr Men­schen, umso mehr Ressourcen‑, Ener­gie- und Nah­rungs­mit­tel­ver­brauch – eine For­mel, die selbst in vor­in­dus­tri­el­len oder indus­trie­ar­men Gesell­schaf­ten Gül­tig­keit hat. Wie­viel mehr in ener­gie­in­ten­si­ven Zivi­li­sa­tio­nen, die auf stän­di­ges Wachs­tum hin ange­legt sind!

Das ist ein Punkt, der mir unwi­der­leg­bar erscheint.

Daher sah Lin­ko­la in der Über­be­völ­ke­rung die eigent­li­che Mut­ter aller öko­lo­gi­schen (und sozia­len) Pro­ble­me, ob im natio­na­len (eine Bevöl­ke­rung von fünf Mil­lio­nen Fin­nen erschien ihm gera­de­zu fre­vel­haft viel) oder glo­ba­len Rah­men. Sie läge auch dem “men­schen­ge­mach­ten Kli­ma­wan­del” zugrun­de, der nach gän­gi­ger Dok­trin weit­aus weni­ger rele­vant wäre, wenn auf der Erde weni­ger Men­schen leben und ihre “Co2-Fuß­ab­drü­cke” hin­ter­las­sen würden.

Der Mensch galt Lin­ko­la als eine Spe­zi­es unter vie­len inner­halb des Öko­sys­tems, ohne beson­de­re Vor­rech­te gegen­über ande­ren Tier- oder auch Pflan­zen­ar­ten. Das ein­zi­ge, das den Men­schen gegen­über ande­ren Tier­ar­ten aus­zeich­ne, sei sei­ne Fähig­keit zur Pro­duk­ti­on von Kultur:

Was im mensch­li­chen Leben wert­voll ist, das sind, kurz gesagt, Wis­sen­schaft, Kunst, Wer­te­sys­te­me und Zivi­li­sa­ti­on. Aber auch deren Umfang soll­te nicht zu groß sein. Egal, wie wert­voll die Juwe­len der Musik sind, wir haben immer noch zu vie­le Orches­ter und zu vie­le Kom­po­nis­ten und zu vie­le Thea­ter und Maler. Des­halb soll­te es auch an Kul­tur nicht mehr geben, als der Pla­net ertra­gen kann, obwohl der Wert des Men­schen aus­schließ­lich in der Kul­tur liegt.

Wenn eine Spe­zi­es Über­hand nimmt, und das öko­lo­gi­sche Gleich­ge­wicht eines Lebens­raums der­art stört, daß das Über­le­ben ande­rer Arten auf dem Spiel steht, kann und darf sie dezi­miert wer­den (dies for­der­te er übri­gens für die in Finn­land ursprüng­lich raum­frem­den Kat­zen und Nerze).

“Ange­sichts eines erdrü­cken­den Lei­chen­tuchs von sechs Mil­li­ar­den Men­schen, das die Ober­flä­che der Erde bedeckt, mit­samt all ihren For­de­run­gen, ist der Pazi­fis­mus tot”, schrieb der­sel­be Mann, der sei­ne Kar­rie­re als Autor mit pazi­fis­ti­schen Tex­ten begon­nen hat­te. Fol­ge­rich­tig hat er immer wie­der Sym­pa­thien für Ter­ro­ris­ten aller Art geäu­ßert, unter ande­rem für den “Unabom­ber” Kasc­zyn­ski und die (ver­meint­li­chen) Atten­tä­ter vom 9. Sep­tem­ber 2001.

In der Natur bedeu­tet der Ver­lust von Indi­vi­du­en wenig, solan­ge die Spe­zi­es nicht gefähr­det ist. Nicht anders sah Lin­ko­la die Stel­lung des ein­zel­nen, indi­vi­du­el­len Men­schen, sich selbst kei­nes­wegs aus­ge­nom­men. Die moder­ne Tech­nik hat­te die Balan­ce von Leben und Ster­ben zer­stört, indem sie fata­ler­wei­se Hun­ger, Krank­hei­ten, Kin­der­sterb­lich­keit und ande­re Arten der natür­li­chen Bevöl­ke­rungs­re­duk­ti­on abge­schafft oder zumin­dest abge­mil­dert hatte.

Aus die­sem Grund lehn­te Lin­ko­la auch jeg­li­che “huma­ni­tä­re Hil­fe” für Dritt­welt­län­der ab:

Man muß bei der Gebur­ten­ra­te anset­zen. Nichts ande­res ist wirk­lich nötig, um den Kli­ma­wan­del und die­se Aus­ster­be­wel­len von Tie­ren und Pflan­zen und Pil­zen und all dies zu stop­pen. Dar­um soll man auf kei­nen Fall Gebie­ten, die unter Hun­gers­nö­ten lei­den, von außen Hil­fe leis­ten. Wenn es nicht genug Nah­rung gibt, dann sol­len die­se Men­schen an Hun­ger ster­ben, wie es in der Schöp­fung eben geschieht.

Wo nun der “Kom­mu­nist” Andre­as Malm lan­ge um den hei­ßen Brei her­um­re­det (Gewalt ja, aber nicht gegen Men­schen, Kom­mu­nis­mus ja, aber bit­te kein “Auto­ri­ta­ris­mus”, staat­lich erzwun­ge­ner Aus­stieg aus fos­si­len Brenn­stof­fen ja, aber bit­te nur über demo­kra­ti­sche, par­la­men­ta­ri­sche Pro­zes­se etc.), nahm sich Lin­ko­la kein Blatt vor den Mund.

Aus dem Inter­view von 2011:

Fra­ge: Sie hal­ten es also für legi­tim, Gewalt anzu­wen­den, um die Demo­kra­tie zu been­den und eine Dik­ta­tur zu errichten? Lin­ko­la: Ja. Kurz gesagt, um Leben zu ret­ten. Wegen der Bevöl­ke­rungs­ex­plo­si­on. Die­se Zah­len sind ein Ding der Unmög­lich­keit, es soll­ten fünf Mil­li­ar­den Men­schen weni­ger sein und dann gäbe es eine gewis­se Hoff­nung auf Fort­be­stand. In jedem Fall sind Dis­zi­plin, Ver­bo­te, Zwang und Unter­drü­ckung gute Kon­zep­te. Ohne sie ist es nicht mög­lich, über das mensch­li­che Wesen nach­zu­den­ken, ich mei­ne in dem Sin­ne, dass das Leben auf der Erde lang­fris­tig fort­be­stehen kann.

Die Kli­ma-Kapi­ta­lis­ten, ‑Sozia­lis­ten und ‑Glo­ba­lis­ten, die heu­te den Kli­ma­not­stand aus­ru­fen, und uns Ret­tung ver­hei­ßen, wür­den nie­mals die Ehr­lich­keit besit­zen, so zu spre­chen. Aber ver­mut­lich mei­nen sie es auch mit der Kli­ma­ret­tung nicht ehrlich.

Wei­ter­füh­ren­de Links:

Auf­sät­ze von Pent­ti Lin­ko­la (1993–2016) auf Englisch

Pent­ti Lin­ko­la: Can Life Prevail?

Aus­führ­li­ches Por­trait und Inter­view mit dem fin­ni­schen Maga­zin Qua­dri­vi­um (2014)

“Invo­king the Apo­ca­lyp­se: A Pro­me­na­de with Pent­ti Lin­ko­la” (Inter­view, 2011)

Die Keh­re #5: “Öko­lo­gie und Militanz”