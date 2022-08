Tod einer Ärztin (2/2)

Die­se per­fi­de, gezielt von oben indu­zier­te Het­ze und Spal­tung scheint lei­der bes­tens zu funk­tio­nie­ren. Im Land wächst eine Art von Bür­ger­kriegs­stim­mung. Ich möch­te fest­hal­ten, daß nicht “bei­de Sei­ten glei­cher­ma­ßen dar­an schuld” sind, wie das in sol­chen Fäl­len die Regel his­to­risch die Regel ist. Die einen haben sich zu aggres­si­ven Agen­ten der Regie­rungs­agen­da indok­tri­nie­ren las­sen und bedrän­gen die ande­ren, die sich völ­lig pas­siv ver­hal­ten, indem sie schlicht und ein­fach an ihrer per­sön­li­chen Ent­schei­dung festhalten.

Der erneu­te “Lock­down für Alle” wird eine Men­ge Leu­te, die bis­lang brav alles mit­ge­macht haben, äußerst zor­nig machen, und der poli­tisch-media­le Kom­plex hat bereits einen Kanal gelegt, über den sich ihr Frust und Haß ent­la­den kann: Schuld an allem, am Lock­down, an den Inzi­den­zi­en, an der Bele­gung von Inten­siv­bet­ten, an angeb­li­chen Tria­gen und Lei­chen, die sich auf den Gän­gen sta­peln usw . sind die Brun­nen­ver­gif­ter, die “Impf­muf­fel”, die “Impf­ver­wei­ge­rer”, die “Quer­den­ker” usw., denen nicht weni­ge unver­hoh­len den Tod an den Hals wünschen. (…)

Es ist wohl kein Zufall, daß Kel­ler­mayr die ers­te Mord­dro­hung von „Claas“ per Mail am 22. Novem­ber 2022 erhielt, inmit­ten einer Atmo­sphä­re der geziel­ten Ent­hem­mung “von oben”.

Gemäß die­ser Chro­no­lo­gie geschah nun folgendes:

Neben den bei­den Mord­dro­hun­gen von “Claas” und ande­ren Haß­mails schei­nen sich in Kel­ler­mayrs Ordi­na­ti­on Vor­fäl­le gehäuft zu haben, die ihr Gefühl der Bedro­hung stei­ger­ten. Einen sol­chen schil­dert sie am 7. Febru­ar 2022. Ich will ihn in vol­ler Län­ge zitieren:

Es gibt Pati­en­ten, bei denen man ein­fach schon weiß: Die füh­ren nichts Gutes im Schil­de. Man berei­tet sich dar­auf vor. Man trifft Maß­nah­men. Man sorgt für Schutz vor phy­si­scher Gewalt. Ableh­nen kann ich die­sen Pati­en­ten nicht, sonst könn­te er das als Dis­kri­mi­nie­rung auf­grund sei­nes Impf­sta­tus auf­fas­sen. Der Impf­sta­tus ist mir aber egal.

Was mir nicht egal ist: Die Tat­sa­che dass er zu einem Kreis Men­schen gehört die nicht mehr und nicht weni­ger als Scha­den anrich­ten wol­len. Sie wol­len mir scha­den. Weil ich imp­fe. Weil ich dadurch zu “denen” gehö­re die es zu bekämp­fen gilt. Den Per­so­nen­schüt­zer hat er heu­te als sol­chen erkannt. Er mein­te zu ihm, dass die­ser Schutz schon not­wen­dig sei und er das ver­ste­he denn er sei ja sel­ber auch sehr “auf­brau­send”. Dann wird er aufgerufen.

Beim Rein­ge­hen höre ich wie er die Ton­auf­nah­me auf sei­nem Han­dy star­tet. Er hat einen Fol­der der Pra­xis mit rein­ge­nom­men, den er über dem Han­dy dra­piert. Ein Teil von mir ist erleich­tert, denn nun weiß ich was er vor hat. Er wird kein Mes­ser zücken, hier und jetzt ist also nie­mand akut bedroht, der Body­guard der vor der Türe steht wird sei­ne Waf­fe ste­cken las­sen kön­nen. Was er tat­säch­lich vor hat ist eine Masche die ich schon in Impf­stra­ßen gese­hen habe. Jetzt also auch hier bei mir in der Ordination.

Es wer­den Auf­nah­men gemacht, zusam­men­ge­schnit­ten, aus dem Gegen­über Wort­fet­zen her­aus­ge­presst, es wird ver­sucht an Aus­sa­gen zu kom­men die aus dem Kon­text geris­sen oder anders zusam­men­ge­setzt zu einer völ­lig gegen­tei­li­gen Aus­sa­ge füh­ren. Der Typ will strei­ten mit mir, pro­vo­zie­ren. Er stellt fra­gen, fällt mir immer wie­der ins Wort, lässt mich nicht aus­spre­chen. Sol­che Satz­tei­le las­sen sich leich­ter schnei­den. Es ver­ge­hen eini­ge Minu­ten bis das Maß dann voll ist und ein Haus­ver­bot recht­fer­tigt mit dem ich ihn dann raus­schmeis­se. Beim Raus­ge­hen höre ich wie­der den Tas­ten­ton. Jetzt hat er die Sprach­auf­nah­me beendet.

Ca. 15 Minu­ten spä­ter bekom­me ich eine E Mail von ihm mit einem “Pro­to­koll” wie der Ordi­na­ti­ons­be­such aus sei­ner Sicht abge­lau­fen ist. Ich habe 2 Zei­len gele­sen, dann auf­ge­hört weil es mich sonst zer­reisst vor Wut. Men­schen wie er wol­len mir mei­ne Arbeit so unmög­lich machen wie sie nur kön­nen. Wir haben Ärz­te­man­gel und eine Pan­de­mie, ich kann die Mas­se an Men­schen die Hil­fe brau­chen kaum bewäl­ti­gen, Arbei­te 7 Tage die Woche weit mehr als 100 Stun­den und dann kom­men Men­schen die alles dar­an set­zen den Ordi­na­ti­ons­be­trieb zu stö­ren. In ihrer Sicht auf die Welt steht es ihnen zu ohne Rück­sicht auf Ver­lus­te für maxi­ma­le Stö­rung zu sorgen.

Mei­ne Rech­te sind ihnen scheiß­egal. Mein Recht auf Aus­übung mei­nes Beru­fes, mein Recht auf Unver­sehrt­heit in jeder Form, mein Recht Mensch sein zu dür­fen mit allen Emo­tio­nen die dazu­ge­hö­ren. Ich darf nicht sagen, dass ich einen Hass auf sol­che Men­schen ent­wick­le. Sonst steht mor­gen in der Tele­gram-Grup­pe, ich wür­de Unge­impf­te has­sen. War­um wird die­ser Wahn­sinn der hier mit uns pas­siert ein­fach so hin­ge­nom­men? War­um dür­fen uns die­se #Cov­idio­ten bedro­hen und ter­ro­ri­sie­ren und alle schau­en weg?