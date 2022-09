“Heißer Herbst” – Der Widerstand hat “übersommert”

Das Angst­sze­na­rio der Eli­ten ist bis­lang nicht ein­ge­tre­ten, das Ver­spre­chen des Wider­stands muß auf den Stra­ßen noch ein­ge­löst wer­den. Die ers­ten Kund­ge­bun­gen las­sen bereits jetzt drei Schluß­fol­ge­run­gen zu.

Zual­ler­erst muß man klar­stel­len: die ers­ten Groß­kund­ge­bun­gen im Sep­tem­ber waren immer schon Test­läu­fe. Sie zei­gen, ob dem Wider­stand das „Über­som­mern“ gelun­gen ist. All­zu­oft schla­fen über die war­men Mona­te Kom­mu­ni­ka­ti­on und Rou­ti­ne außer­par­la­men­ta­ri­scher Orga­ni­sa­tio­nen ein, was zur Auf­lö­sung der Wider­stands­struk­tu­ren führt.

Davon war nichts zu bemer­ken. Die Dezen­tra­li­sie­rung und Regio­na­li­sie­rung des Coro­na­wi­der­stands in den Mon­tags­de­mos führ­te offen­bar zur Bil­dung dau­er­haf­ter loka­ler Mobilisierungspotentiale.



Die zwei­te Erkennt­nis aus den ers­ten grö­ße­ren Demos ist das ers­te Schei­tern der Lin­ken. Wie vie­le ande­re rech­te Ana­lys­ten ver­mu­te­te ich, daß es der deut­schen Lin­ken auf­grund ihres tra­di­tio­nel­len Natio­nal­ma­so­chis­mus nicht gelin­gen wür­de, den popu­lis­ti­schen Stra­ßen­pro­test zu prägen.

Aus­ge­rech­net in Leip­zig, wo weni­ge Jah­re zuvor lin­ke Stra­ßen­ban­den LEGIDA ver­trie­ben hat­ten, domi­nier­te ein Zug der „Frei­en Sach­sen“ die Stadt. Die Demo der „Lin­ken“ wirk­te dage­gen bie­der und lang­wei­lig. Deutsch­land­fah­nen fehl­ten völlig.

Der Ver­such, in Öster­reich durch die Sys­tem­ge­werk­schaft „ÖGB“ unter dem plat­ten Mot­to „Prei­se run­ter“ einen links­po­pu­lis­ti­schen Pro­test zu star­ten, fand am 17.9. statt. Wie in Leip­zig fehlt eine vor­be­halt­lo­se geo­po­li­ti­sche Ana­ly­se und damit jede tie­fer­ge­hen­de Kri­tik an der Ursa­che der Preis­stei­ge­run­gen. Kla­re For­de­run­gen, wie „Nord­stream 2“ zu öff­nen oder den Sozi­al­miß­brauch Frem­der zu been­den, sind völ­lig tabu.

Doch nur wer den Mut zu kla­rer Ana­ly­se und kla­ren For­de­run­gen hat, wird die Mas­se für sich gewin­nen. Und nur wer den Schneid hat, sei­ne eige­ne Natio­nal­fah­ne zu zei­gen, kann auch das eige­ne Volk auf der Stra­ße anführen.

Die drit­te Lek­ti­on aus der ers­ten Demo­wel­le lau­tet in mei­nen Augen, dass die „4. Wel­le“ einen Nach­brenn­ef­fekt hat. Götz Kubit­schek lis­te­te in sei­ner Arti­kel­se­rie Euro-Ret­tung, Migra­ti­ons­kri­se, Coro­na­po­li­tik und Ukrai­ne­krieg als vier prä­gen­de Kri­sen auf, die in Deutsch­land ein neu­rech­tes Pro­test­po­ten­ti­al auf den Plan riefen.

Sowohl die Migra­ti­ons­wel­le 2015 als auch die Coro­na­po­li­tik waren unmit­tel­bar auf Ent­schei­dun­gen einer bestimm­ten Per­so­nen­grup­pe zurück­zu­füh­ren und zeich­ne­ten sich durch ihr plötz­li­ches Ein­tre­ten, die kla­re poli­ti­sche Ver­ant­wor­tung und ihre iko­ni­sche Ein­deu­tig­keit aus.

Die ara­bi­schen Kolon­nen, die sich durch euro­päi­sche Fel­der wäl­zen, die Grenz­pos­ten, die über­rannt wer­den, die Turn­hal­len, die über Nacht zu Asyl­hei­men wer­den, und Mer­kels „Wir schaf­fen das“, sind ein­deu­ti­ge kla­re Signa­le. Sie tra­ten eben­so plötz­lich und unüber­seh­bar auf wie Mas­ken­zwän­ge, Aus­gangs­sper­ren und die Ankün­di­gung eines Impfzwangs.



Die mas­si­ve Ver­ar­mung, die Preis­stei­ge­rung und die Zer­stö­rung der deut­schen Indus­trie im Zuge des Ukrai­ne­krie­ges haben nicht den Cha­rak­ter eines Dekrets. Ihnen fehlt die Plötz­lich­keit und das ein­deu­ti­ge Sym­bol. Dem­entspre­chend fällt es dem Pro­test auch schwe­rer, Ver­ant­wort­li­che zu nen­nen und kla­re For­de­run­gen zu stellen.

Selbst­ver­ständ­lich ist die Regie­rung – ver­tre­ten durch Habeck und Baer­bock mit ihrer Sanktions‑, Kriegs- und Ener­gie­po­li­tik – ver­ant­wort­lich. Die Über­frem­dung und der Frei­heits­ent­zug „per Dekret“ wie bei den letz­ten bei­den Kri­sen feh­len aller­dings in die­ser Form.

Vor allem setzt die Ver­ar­mung all­mäh­lich und in unter­schied­li­cher Geschwin­dig­keit ein. Wäh­rend ein neu­es Asyl­heim ein gan­zes Dorf, ein Mas­kenzwang eine gan­ze Nati­on auf einen Schlag poli­ti­siert, ist dies bei einer Preis­stei­ge­rung nicht der Fall. Der eine hat noch ein geerb­tes Haus, das er belas­ten kann, der ande­re bekommt eine Abfin­dung von sei­ner Fir­ma bezahlt. Am Ende wird ein gro­ßer Teil des Mit­tel­stands ins Pre­ka­ri­at, und das Pre­ka­ri­at dank die­ser Poli­tik wohl unwei­ger­lich ins Elend stür­zen. Doch die direk­ten Pro­test­ef­fek­te könn­ten noch eini­ge Zeit auf sich war­ten lassen.



Die drit­te Lek­ti­on aus dem Beginn des hei­ßen Herbs­tes soll also Erwar­tun­gen dämp­fen. Tat­säch­lich über­rasch­te mich die Mas­se an Pro­tes­tie­ren­den gera­de auf­grund des lau­en Spät­som­mers posi­tiv. In mei­nem letz­ten stra­te­gi­schen Bei­trag schlug ich eine gro­be For­mel für die Erfolgs­chan­cen des gewalt­frei­en Wider­stands vor:

(Peop­le Power (Mas­se x Orga­ni­sa­ti­on x Bot­schaft x Stra­te­gie) + mate­ri­el­le Lage­ver­schär­fung – (Repres­si­on + Resilienz).

Die Lage­ver­schär­fung führt auto­ma­tisch zu einer Stei­ge­rung des Mobi­li­sie­rungs­po­ten­ti­als. Auch eine schlech­te Kom­mu­ni­ka­ti­on und eine man­gel­haf­te Orga­ni­sa­ti­on kön­nen eine durch­schla­gen­de Wir­kung erzie­len. Ohne die rich­ti­ge Stra­te­gie ver­pufft aber das gesam­te Poten­ti­al fol­gen­los. Im schlimms­ten Fall – Götz Kubit­schek hat dar­auf hin­ge­wie­sen – führt der Fokus auf fal­schen oder uner­reich­ba­ren Zie­len sogar zu einem Ent­täu­schungs- und Über­span­nungs­ef­fekt, der die eige­nen Kräf­te der Repres­si­on aussetzt.

Er schlägt des­halb einen Fokus auf den Osten und ins­be­son­de­re auf Thü­rin­gen vor. Dem ist zuzu­stim­men. Dort kann am ehes­ten aus meta­po­li­ti­scher Domi­nanz auf der Stra­ße sowie in den Medi­en par­la­men­ta­ri­sche Gestal­tungs­macht wer­den. In der Flut, die uns nach vor­ne tra­gen kann, müs­sen recht­zei­tig Pflö­cke in die poli­ti­sche Land­schaft geschla­gen wer­den, bevor Ebbe und Repres­si­on uns wie­der zurückdrängen.

Doch über die­sen loka­len Fokus der Pro­tes­te müs­sen wir uns fra­gen, wie wir das gestei­ger­te Pro­test­po­ten­ti­al kon­kret in poli­ti­sche Macht trans­for­mie­ren kön­nen. Stra­te­gi­sche Irr­we­ge wie eine mili­tan­te Macht­über­nah­me oder qua­si­re­li­giö­se Hoff­nun­gen von Q‑Anon bis Putin kön­nen wir aus­schlie­ßen. Der Par­la­ments­pa­trio­tis­mus hilft uns im „hei­ßen Herbst“ wenig, da (bis auf die Land­tags­wahl in Nie­der­sach­sen) weder bun­des­weit noch lokal Wah­len anstehen.

So bleibt nur die Leit­stra­te­gie der Recon­quis­ta, in der poli­ti­sche Gestal­tungs­macht durch meta­po­li­ti­sche Domi­nanz erlangt wird. Hier bie­ten sich wie­der­um zwei Modi: der „social chan­ge“ und der „regime change“.

Ers­te­rer setzt auf eine Ver­schie­bung des Over­ton­fens­ters und eine indi­rek­te Beein­flus­sung der macht­ha­ben­den Poli­ti­ker. Letz­te­rer wird als „Königs­dis­zi­plin“ der „Non­vio­lent Action“ dann schla­gend, wenn eine Demo­kra­tie de fac­to zu einer Dik­ta­tur mutiert ist, oder die Dring­lich­keit kein Abwar­ten bis zu regu­lä­ren Wah­len zulässt. Das konn­ten wir von west­lich-libe­ra­ler Sei­te beim ukrai­ni­schen Euro­mai­dan beob­ach­ten, der Janu­ko­witsch vor Ende sei­ner Amts­zeit aus dem Amt „putsch­te“, um ein Abkom­men mit Ruß­land zu verhindern.

Ein „Deut­scher Mai­dan“ in Ber­lin – auch hier stim­me ich Götz Kubit­schek zu – ist nicht sehr wahr­schein­lich (wenn auch nicht völ­lig aus­ge­schlos­sen). Doch eine „Regio­nal­re­con­quis­ta“ und ein „Ost­mai­dan“ wären denk­bar. Kon­zen­trie­ren sich die Pro­tes­te auf bestimm­te Regio­nen, und wer­den Bür­ger­meis­ter­wah­len, wie etwa in Cott­bus, zu Stell­ver­tre­ter­kämp­fen für eine bun­des­wei­te Wen­de, kann eine kri­ti­sche Mas­se erreicht wer­den. Das gro­be Kon­zept der Recon­quis­ta besteht im Auf­bau von „peop­le power“ durch Demons­tra­tio­nen, Aktio­nen, Eli­ten­bil­dung, Kul­tur und Öffent­lich­keits­ar­beit. Theo­rie­bil­dung, Gegen­öf­fent­lich­keit, Gegen­kul­tur und Bewe­gung wir­ken hier im Ide­al­fall mit der Par­tei zusammen.

Reicht die­se meta­po­li­ti­ti­sche Macht auf der Stra­ße und in der Gesell­schaft nicht für einen Poli­tik­wech­sel aus, und wird sei­ne natür­li­che, evo­lu­tio­nä­re Kraft durch Repres­si­on und Zen­sur unter­drückt, so ver­langt die Revo­lu­ti­ons­theo­rie den „regime chan­ge“. Mas­sen­haf­te Gehor­sams­ver­wei­ge­rung, die sich in Blo­cka­den wie in Kana­da und den Nie­der­lan­den oder Platz­be­set­zun­gen wie am Mai­dan und am Tahir­platz mani­fes­tie­ren kann, übt gewalt­lo­sen Zwang aus. Die­ser führt zu einer Ver­hal­tens­än­de­rung der Poli­tik oder zu Neuwahlen.

Ist das in Thü­rin­gen und ande­ren öst­li­chen Bun­des­län­dern oder gar der gan­zen Bun­des­re­pu­blik in den kom­men­den Mona­ten rea­lis­tisch? Das hängt einer­seits von der Lage ab.

Ande­rer­seits kommt es aber auch auf Orga­ni­sa­ti­ons­kraft, Stra­te­gie und Bot­schaft des rech­ten Lagers an. Hier müs­sen rasch Ent­schei­dun­gen fal­len. Wel­che For­de­run­gen und Begrif­fe wer­den in den Mit­tel­punkt gestellt? Wo läßt sich ein sym­bo­li­scher Sieg erzielen?

Wenn eine mög­li­che Migra­ti­ons­kri­se die Ener­gie­kri­se nicht über­la­gert, so wer­den die The­men letz­te­rer die Zie­le des Wider­stan­des vor­ge­ben. Die rech­te Theo­rie­bil­dung ist gefor­dert, Par­tei und Bewe­gung sobald als mög­lich die ent­schei­den­den Theo­rien, Nar­ra­ti­ve, For­de­run­gen und Paro­len zum „hei­ßen Herbst“ zu liefern.

Die Iden­ti­tä­re Bewe­gung lie­fert mit der „Akti­on Soli­da­ri­tät“ einen Ansatz und prä­sen­tiert die Leit­be­grif­fe „Aut­ar­kie, Sou­ve­rä­ni­tät, Remi­gra­ti­on“. Die For­de­rung „Nord­stream 2“ öff­nen, wur­de bereits mit einer spek­ta­ku­lä­ren Akti­on unter­mau­ert. Der Schrau­ben­schlüs­sel, mit dem einer der Akti­vis­ten das Gelän­de der Emp­fangs­sta­ti­on in Lub­min betrat, hat das Zeug zu einem Protestsymbol.

Selbst wenn hoch­ge­steck­te Zie­le in den kom­men­den Mona­ten nicht erreicht wer­den kön­nen, so ist es in jedem Fall mög­lich, das patrio­ti­sche Pro­test­mi­lieu stär­ker aus­zu­bau­en und die AfD aus ihrer Tal­soh­le zu füh­ren. (Dani­el Fiß lie­fer­te hier den poli­tik­wis­sen­schaft­li­chen Beleg dafür). Es lohnt sich, den „hei­ßen Herbst“ als Feld­zug zu betrach­ten. Selbst wenn die geg­ne­ri­sche Haupt­stadt nicht erreicht wird, ist es mög­lich, einen Raum­ge­winn zu erzie­len. Dazu müs­sen alle „Waf­fen­gat­tun­gen“ unse­res Lagers – sprich Par­tei, Bewe­gung, Gegen­öf­fent­lich­keit, Gegen­kul­tur und Theo­rie­bil­dung – har­mo­nisch zusammenarbeiten.

Jede Kund­ge­bung und Wahl ist eine klei­ne Schlacht. Am 8. Okto­ber steht die nächs­te außer­par­la­men­ta­ri­sche Bewäh­rungs­pro­be bei der Demo in Ber­lin an. Einen Tag spä­ter fin­det die Stich­wahl zwi­schen dem SPD-Funk­tio­när Tobi­as Schick und Lars Schies­ke von der AfD in Cott­bus statt. Jeder kann sei­nen klei­nen oder grö­ße­ren Bei­trag leis­ten, daß wir gewinnen.

