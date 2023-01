Schubumkehr?

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Sie leuch­tet alles aus, ja, sie durch­leuch­tet uns. Schlag­wort: Tole­ranz und Demo­kra­tie. Man muß aller­dings ver­stan­den haben, daß bei­des im Guten nur jenen zuge­stan­den wird, die sich zum Block der selbst­er­klärt Tole­ran­ten und Demo­kra­ten zäh­len dür­fen, und zwar nach Dia­gno­se der dafür zer­ti­fi­zier­ten poli­ti­schen Kon­gre­ga­tio­nen der Ber­li­ner Republik.

Heißt etwa: Tole­ranz nur unter den Block­freun­den der soge­nann­ten Mit­te, in der sich alle ver­sam­melt sehen, die dar­in einig sind, die AfD aus­zu­schlie­ßen, also dort, wo es wegen voll­stän­di­ger Über­ein­stim­mung in Bekennt­nis und Posi­ti­on gera­de gar kei­ner Tole­ranz bedürfte.

Wo Tole­ranz hin­ge­gen geübt wer­den müß­te, ver­nünf­ti­ger- und red­li­cher­wei­se, gibt es sie nicht, näm­lich gegen­über der ein­zig ver­blie­be­nen Oppo­si­ti­on, die – logisch und sys­te­misch – allein noch von rechts vor­stell­bar ist.

Ihr gegen­über wird jedoch – ganz into­le­rant – Denun­zia­ti­on befoh­len, die wie­der­um als Zivil­cou­ra­ge der Zivil­ge­sell­schaft gilt, wobei unter Zivil­ge­sell­schaft nur­mehr Links­ver­ei­ne und die der „demo­kra­ti­schen“ und „tole­ran­ten“ Staats­dok­trin gleich­ge­schal­te­ten Kir­chen zu ver­ste­hen sind.

Da sich die AfD und die intel­lek­tu­el­le Rech­te all­zu lan­ge über die Zuschrei­bun­gen von links echauf­fier­ten, alles Natio­nal­kon­ser­va­ti­ve und Rech­te wäre unmit­tel­bar rechts­extre­mis­tisch oder wach­se sich unwei­ger­lich und qua­si evo­lu­tio­när genau in die­ser Rich­tung aus, wäre es Zeit für eine Umkehr:

Wenn nun mal die ande­ren die Herr­schaft über die Begrif­fe inne­ha­ben und zu kei­nem Dis­kurs über deren Seman­tik bereit sind, bestün­de eine inne­re Befrei­ung dar­in, ein­fach zu akzep­tie­ren, was einem von denen und ihren staats­fi­nan­zier­ten, durch­weg links­dre­hen­den Anhangs­be­hör­den und ‑ver­ei­nen zuge­schrie­ben wird.

Was hin­dert dar­an, ganz in Ruhe zu akzeptieren:

Gut, ihr regiert die Begrif­fe, ihr schreibt sie zu, also gehen wir da mit. Also sind wir rechts­extrem, also sind wir Faschis­ten, also ist es offen­bar so, daß wir uns grup­pen­be­zo­ge­ner Men­schen­feind­lich­keit, Into­le­ranz, Ras­sis­mus usw. usf. schul­dig machen – nach eurem in die­sem Staat maß­ge­ben­den Urteil.

Ihr schreibt uns das zu, wir aber kön­nen die­sen Vor­gang, zu dem Dis­kus­sio­nen ver­sagt blei­ben, nicht ändern, aber des­halb wer­den wir uns nicht ver­bie­gen oder hin­ter Pseud­ony­men ver­ste­cken. Laßt uns offe­nen Visiers aus­pro­bie­ren, wel­cher poli­ti­sche Pro­zeß sich aus die­ser Kon­stel­la­ti­on dyna­misch entwickelt.

Wir bekla­gen eure Zuschrei­bun­gen, Eti­ket­tie­run­gen, Stig­ma­ti­sie­run­gen nicht mehr, wir neh­men sie hin und ver­zich­ten hin­fort auf Apo­stro­phie­run­gen: Seht in uns Rechts­extre­mis­ten und Faschis­ten, in eurer pro­pa­gan­dis­ti­schen Arbeits­be­griff­lich­keit also „Nazis“, rich­tet euch danach, wäh­rend wir als die, die wir sind, und als jene, als die wir euch schei­nen, wei­ter so selbst­be­wußt wie selbst­kri­tisch unse­rer Rich­tung halten.

Ab jetzt neh­men wir die Anwür­fe nicht als Ver­un­glimp­fung, ab jetzt wol­len wir uns aller­dings eurem Sys­tem von Demo­kra­tie und Tole­ranz – ganz im von euch vor­ge­ge­ben Sin­ne – nicht mehr zuge­ord­net wis­sen, auf daß wir als ech­te Geg­ner deut­lich kennt­lich wer­den und so gleich­sam unser Selbst­ver­ständ­nis stär­ken. Wei­ter also nach Carl Schmitt: Freund-Feind-Kon­stel­la­ti­on in kla­rer Geschie­den­heit der Gegnerschaft.

Je mehr ich selbst lese, ich wäre rechts­extre­mis­tisch und ein Faschist, je ein­dring­li­cher mir die­se Rol­le von der offi­zi­el­len Staats­pro­pan­da zuge­schrie­ben wird, unter ande­rem über den Voll­zug des Berufs­ver­bots, um so eher, ja, ler­ne ich damit zu leben.

Ich kann mir die Ein­las­sun­gen zum Faschis­mus bei Nol­te, Moh­ler und Weiss­mann noch ein­mal durch­le­sen und dann akzep­tie­ren, nicht nur im Sin­ne der Pro­pa­gan­da, son­dern infol­ge har­ter Kon­fron­ta­ti­on mit der feind­se­li­gen Geg­ner­schaft der links­wo­ken, vom Staat unter­stütz­ten Kul­tur­re­vo­lu­ti­on ein Rechts­extre­mist, ein Faschist zu sein, in Zueig­nung von Attri­bu­ten der Staats­pro­pa­gan­da gar ras­sis­tisch, inso­fern ich der weit­ge­hend dere­gu­lier­ten Ein­wan­de­rung man­cher Volks- und Reli­gi­ons­grup­pen tat­säch­lich kri­tisch gegen­über­ste­he, ver­mut­lich sogar grup­pen­be­zo­gen men­schen­feind­lich, weil mir der poli­ti­sche Feind selbst radi­kal ent­ge­gen­tritt und von dem aus­schlie­ßen möch­te, was er ansons­ten allen ande­ren pau­schal gönnt: Teilhabe.

Das links­wo­ke Estab­lish­ment sieht uns nicht nur als Fein­de, es gene­riert die­se Feind­schaft ganz bewußt und kon­sti­tu­iert sich selbst eben über ein Feind­bild, das uns als Fein­de auf­faßt, ob wir es nun tat­säch­lich wären oder nicht. Unge­wöhn­lich nur, daß sich der Staat und das „Netz­werk für Demo­kra­tie und Tole­ranz“ in voll­stän­di­ger Über­ein­stim­mung und teil­wei­se gar in sich über­schnei­den­den Orga­ni­gram­men befinden.

Für den Kon­flikt zwi­schen dem neu­ideo­lo­gi­schen Staat und der Oppo­si­ti­on gäbe es Mög­lich­kei­ten mode­ra­ter Ver­stän­di­gung, jene, die Men­schen ein­zig zu einem Aus­weg aus gefähr­li­cher Pola­ri­sie­rung ver­hilft, aber genau das wird aggres­siv ver­wei­gert und aus­ge­schlos­sen: freie und kul­ti­vier­te Kom­mu­ni­ka­ti­on mit­ein­an­der. Ver­bo­ten! So wie rech­te Ver­la­ge auf der nächs­ten Buchmesse.

Zu ver­ein­ba­ren wäre demnach:

Kei­ne Anbie­de­rei­en mehr, kein wei­ter­hin arti­ges Nach­spre­chen der vor­ge­schrie­be­nen Beschwö­rungs­for­meln, also Schluß mit der Anpas­se­rei, der wür­de­lo­sen Bitt­stel­le­rei und dem all­zu ser­vi­len Wunsch, doch bit­te dazu­ge­hö­ren zu dür­fen, obwohl man gera­de­zu patho­lo­gi­siert wird und sich als poli­tisch infek­ti­ös dar­ge­stellt findet.

Die ande­ren wol­len die Grä­ben noch tie­fer, also ist es nicht an uns, sie zuzu­schüt­ten und wei­ter um Dia­log zu bit­ten, son­dern eher das Gelän­de so auf­rei­ßen, auf daß klar wird, wo die Front ver­läuft, wenn der poli­ti­sche Kampf beginnt. Wir sind doch schon mit­ten­drin, wenn­gleich bis­her im Zustand der Schwäche.

Wenn mich irgend­ein zwei­fel­haf­ter Akti­vist der staat­lich geför­der­ten lin­ken Welt­an­schau­ungs­ver­ei­ne als Nazi anse­hen will, was habe ich ihm dann zu ent­geg­nen? Gar nichts. Denn die­ser Affront ist so kraß und dis­qua­li­fi­zie­rend, daß sich jedes Gespräch erüb­rigt, mal abge­se­hen davon, daß die über mich urtei­len­den Ver­ei­ne das Gespräch fürch­ten und es per se verweigern.

Es wirkt immer komi­scher, in welch jäm­mer­li­cher Wei­se etwa die AfD das ver­meint­lich plu­ra­lis­ti­sche, tole­ran­te und min­des­tens rechts­staat­lich bestimm­te Sys­tem bit­tet, die Finan­zie­rung einer par­tei­na­hen Stif­tung zu ermög­li­chen und ihr als gewähl­ter Par­tei – eben­so wie allen ande­ren gewähl­ten Par­tei­en – Par­la­ments­prä­si­dent­schaf­ten zu gestatten.

Aber die Block­par­tei­en an der Macht wol­len der als Feind aus­ge­mach­ten und als rechts­extre­mis­tisch mar­kier­ten Par­tei über­haupt nichts ermög­li­chen oder gestat­ten, im Gegen­teil, sie wol­len die­se Par­tei dezi­diert ver­hin­dern, ver­bie­ten, ver­nich­ten. Die vor­ge­tra­ge­ne Bitt­stel­le­rei der AfD führt nur zu neu­er Häme und feis­tem Hohn­la­chen der Machtetablierten.

Was sol­len also die lächer­li­chen Ver­ren­kun­gen, auf Demo­kra­tie, Tole­ranz oder Rechts­staat­lich­keit zu insis­tie­ren, wenn allein schon die gera­de Kom­mu­ni­ka­ti­on von vorn­her­ein rund­weg aus­ge­schlos­sen wird? Wel­chen Sinn soll es haben, bestän­dig unfrei­wil­lig komi­sche Pro­ben dafür abzu­lie­fern, daß man Demo­kra­tie nicht nur ver­stan­den hat, son­dern dar­in doch sogar Klas­sen­bes­ter ist, weil man vor­bild­lich nach den Regeln spielt und es wacker erträgt, radi­kal dis­kri­mi­niert zu wer­den? Schluß damit, wie ein Pin­scher an den Rock­schö­ßen der Macht empor­zu­sprin­gen und ein Lecker­li zu erbetteln.

Die ande­ren sagen nein, also soll­te es nach hin­rei­chend satt­sa­mer Erfah­rung, aus­ge­grenzt und ver­ächt­lich gemacht zu wer­den, doch ein­fach bei die­sem Nein blei­ben. Die ande­ren haben ihren Wil­len, und die rech­ten Out­laws und Pari­as sind für wirk­sa­me­re Aktio­nen frei­ge­stellt. Nur soll­te die­se Akzep­tanz, der Feind zu sein, ohne Groll erfol­gen. Wie­der mit Schmitt: Hos­tis, nicht ini­mi­cus sein – hos­tis dann aber kon­se­quent und mit gan­zer Lei­den­schaft und Kraft.

Den ent­ge­gen­schla­gen­den Haß gleich­falls mit Haß zu parie­ren soll­te cha­rak­ter­li­che Grö­ße ver­hin­dern, eben­so aber, sich am Gän­gel­band vor- und her­um­füh­ren zu lassen.