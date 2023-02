Kritik der Woche (44): Peters, Zeh, Urban

Und wes­halb die­se bei­den? Weil sie sich – bei­de unter der Hand und “wie üblich”, also mit all­fäl­li­gen Distan­zie­run­gen – mit der (zumal in der neue­ren Lite­ra­tur) ver­nach­läs­sig­ten, rech­ten Kli­en­tel beschäf­ti­gen, und zwar nicht durch­weg despektierlich.

Daß sich Rechte/“Rechte“ – wer wüß­te es bes­ser als wir, die wir neben einem ein­schlä­gi­gen Ver­lag einen Buch­han­del betrei­ben! – nur sehr fokus­siert mit Schö­ner Lite­ra­tur beschäf­ti­gen, hat arg ver­kürzt fol­gen­den Grund: Die wich­ti­gen Klas­si­ker hat man ohne­hin im Regal ste­hen. Was zeit­ge­nös­sisch nach­kommt, wenn es nicht Ras­pail oder Hou­el­le­becq heißt, lohnt die Lese­zeit nicht.

Das stimmt natür­lich: Ein Gut­teil der aktu­el­len Roma­ne quirlt Zeit­geist. Für mich bleibt jedoch fas­zi­nie­rend, daß selbst komi­sche lin­ke Vögel wie Sibyl­le Berg, T.C. Boyle, Micha­el Köhl­mei­er oder jüngst Bez­had Karim Kha­ni (etc.pp.) enorm lesens­wer­te Pro­sa produzieren.

Ich will das alles nicht mis­sen. Ich mag hier erneut Oscar Wil­de zitie­ren: „Ob jemand Wech­sel fälscht, sagt nichts über sein Gei­gen­spiel.“ So ist es doch!

Nun haben wir zum einen den viel­fach preis­ge­krön­ten Schrift­stel­ler Chris­toph Peters, 1966 in Kal­kar gebo­ren. Ich selbst bin vor Jah­ren über sei­ne Ehe­frau Vero­ni­ka, gleich­falls Schrift­stel­le­rin, auf Peters gesto­ßen. Vero­ni­ka Peters hat­te zwölf Jah­re als bene­dik­t­i­ni­sche Non­ne gelebt, was mei­ne Neu­gier weckte.

Ihren lite­ra­ri­schen Aus­stoß fand ich (lei­der) dürf­tig; sei­ner ( Chris­toph Peters arbei­te­te vie­le Jah­re haupt­be­ruf­lich als Flug­gast­kon­trol­leur in Frank­furt, sei­ne Lei­den­schaft zu Japan durch­zieht etli­che sei­ner Bücher) war ergie­bi­ger, wenn auch nie wirk­lich „künst­le­risch wert­voll“. Man liest das so und ist eini­ger­ma­ßen unter­hal­ten, mehr ist nicht. Hier spru­delt einer Ideen – wie lustig.

Mit sei­nem neu­en Roman ver­läßt Peters aller­dings die Kom­fort­zo­ne, und das ist ein biß­chen mehr als unterhaltsam.

Gibt es jeman­den außer mir, der sich all­mor­gend­lich den zwangs­ge­büh­ren­fi­nan­zier­ten „Deutsch­land­funk“ hört? Der über die Inter­views der Mode­ra­to­ren staunt, die der­ma­ßen ätzend sind? Die in alle Rich­tun­gen aus­tei­len – in die einen (rechts) mehr, in die ande­ren (links) nur etwas weniger?

Muß ich Namen nen­nen? Bei Chris­toph Peters heißt der Mode­ra­tor, unser Prot­ago­nist, Kurt Sie­ben­städ­ter. Die Ver­hör­si­tua­tio­nen mit Polit­kern und ande­ren Mei­nungs­ma­chern, die Peters hier schil­dert, sind abso­lut rea­lis­tisch – nur, nicht unwich­tig, ist der Radio­mann kein Lin­ker. (Und bereits hier befin­den wir uns in der Fiktion.)

Sie­ben­städ­ter, der Mann vom Bezahl­funk, ist der gebo­re­ne Skeptiker:

Die ein­zi­ge Chan­ce, nicht hirn­ge­wa­schen, weich­ge­spült, rund­ge­schleu­dert zu wer­den, als nas­ser Lap­pen zu enden, war umfas­sen­de Skep­sis gegen­über allem und jeden. Nur solan­ge er sämt­li­chen guten wie bösen Absich­ten, allen heh­ren und schmut­zi­gen Zie­len miss­trau­te, auf kei­ner Sei­te stand, außen vor blieb, konn­te er tun, wofür er trotz allem immer noch bezahlt wur­de: Bloß­stel­len, Ent­lar­ven, Aufklären.

Sie­ben­städ­ter fragt nicht nur nach, er fragt dring­lich nach, er bohrt in der Wun­de. Er bringt sei­ne Gesprächs­ra­dio im Mor­gen­ra­dio immer wie­der zur Weiß­glut, ob sie nun Impf­skep­ti­ker, Impf­freun­de, ob sie Islam­funk­tio­nä­re sind oder die ideo­lo­gi­schen Köp­fe der „Neu­en Rech­ten“ (haha, net­te Idee von Peters, daß die Neue Rech­te zum Radio­in­ter­view gela­den wird).

Doch mitt­ler­wei­le, so schil­dert es Peters,

„galt Skep­sis nicht län­ger als Aus­weis kri­ti­schen Den­kens, son­dern als staats­ge­fähr­dend, beschränkt, faschistioid.“

Hier wird der Roman frei­lich phan­tas­tisch (weil es in Wirk­lich­keit & im Staats­funk so nie statt­fand): Sie­ben­städ­ter hört auf, coro­na­gläu­big zu sein. Er hakt nach. Er wird erst kri­tisch. Und dann wirk­lich kritisch.

Eini­ge von Sie­ben­städ­ters Inter­view­part­nern hat Autor Peters nied­lich ver­schlüs­selt: „Frau Sta­chel“ soll sicher Thea Dorn mei­nen; „Herr Buch­ner“: Chris­ti­an Lind­ner; „von Dom­mel“ von Storch; „Rad­unz­ki“ Kubicki; Jens Spahn ist – das gerät wirk­lich sehr wit­zig und gewagt – “Scheidt­chen”, und mit dem ner­vös-hys­te­ri­schen “Prof. Bern­bur­ger” dürf­te Herr Lau­ter­bach (auch sei­ne Ex-Frau erhält einen Auf­tritt!) gemeint sein.

Es muß gro­ßen Spaß berei­tet haben, das zu kom­po­nie­ren und bei­spiel­wei­se die pani­schen Gedan­ken Bern­bur­gers beim Gang durch „Ber­lin unter Coro­na“ auf­zu­schrei­ben: Da stan­den schon wie­der Leu­te beieinander,

dis­ku­tier­ten, schleu­der­ten Zehn­tau­sen­de von Viren in die Luft, schau­fel­ten sie mir wil­den Ges­ten in Rachen, Bron­chi­en, Lungen.

Bern­bur­ger selbst rasiert sich zwang­haft, damit die FFP2-Mas­ke per­fekt sit­zen kann,

über­leg­te, den Fah­rer dre­hen zu las­sen, in die Woh­nung zurück­zu­keh­ren, sich noch ein­mal zu rasie­ren, bis Mit­ter­nacht wären die Stop­peln so lang, dass sie sei­nen Schutz vor Viren in Aero­so­len deut­lich beeinträchtigten.

Doch wäh­rend die Leu­te sich hygie­nisch ord­nen, läuft Sie­ben­städ­ters Zeit ab. Denn nach­dem sich nun

Ange­hö­ri­ge aller Geschlech­ter und Sexu­al­prak­ti­ken, Schwarz­afri­ka­ner und Indi­ge­ne, hoch­be­gab­te und Min­der­be­mit­tel­te zu einem end­lo­sen Zug der Opfer rund um den Glo­bus zusammenfunden

haben,

beglei­tet vom trom­meln­den, joh­len­den Tross aus Medi­en- und Mei­nungs­ma­chern, Muse­ums- und Fern­seh­leu­ten, Dich­tern und Denkern,

die sich alle­samt als

Speer­spit­ze des mora­li­schen Fort­schritts auf dem Weg in die tota­le Gleichberechtigung

sahen, wird eine neue Spra­che gefordert:

zart­be­sai­tet, sen­si­bel, emp­find­sam sub­jek­tiv und vor­aus­ei­lend rücksichtsvoll.

Dafür ist Sie­ben­städ­ter nicht der Typ. Er merkt es schon, wenn er in Ber­lin unter­wegs ist:

Sie­ben­städ­ter schoss das unschö­ne Wort Aus­län­der durch den Kopf, es ver­band sich mit dem Wort Kri­mi­na­li­tät, ohne dass er es ver­hin­dern konnte.

Unver­se­hens ist Sie­ben­städ­ter, knapp zwei­und­fünf­zig, zum alten wei­ßen Mann gewor­den. Sei­ne Tage als Macher der bun­des­weit wich­tigs­ten (und zwangs­ge­büh­ren­fi­nan­zier­ten) Infor­ma­ti­ons­sen­dung am Mor­gen sind gezählt.

Viel­leicht, denkt Sie­ben­städ­ter, ist es sogar bes­ser so. Denn

was bleibt noch, wenn die Sche­re im Kopf sämt­li­che Ver­glei­che und Sprü­che in gute und böse ein­teilt, alles Unge­hö­ri­ge vor­aus­ei­lend weg­schnei­det(…) wenn ich mehr und mehr zum unsicht­ba­ren Achor­man ohne Stimm­bil­dung mutiere?

Über­ra­schend wol­len ihn die Libe­ra­len als Pres­se­spre­cher ein­kau­fen – bei dop­pel­tem Gehalt und mit edlem Dienst­wa­gen! War­um will ihn aus­ge­rech­net die „Par­tei der Bes­ser­ver­die­nen­den“? Sie­ben­städ­ter schwant es:

Weil er kei­ne Über­zeu­gun­gen hat­te, ohne Moral und Anstand war, sich auf nichts fest­le­gen ließ, gefühl­los, ach­sel­zu­ckend, ohne Scham.

Man liest dies gern, man liest es rasch, man freut sich über die­se und jene Ent­tar­nung und über etli­che Wag­nis­se (die sogleich inso­fern zurück­ge­nom­men wer­den, da sich der Prot­ago­nist logisch auch scharf gegen „rechts“ posi­tio­niert.) Es gibt ein paar sozia­lis­ti­sche Sexphan­ta­sien, eine lin­ke Poli­ti­ke­rin betref­fend. Sie­ben­städ­ter war mal ein Hengst – mit der Beto­nung auf „war“. Ein toll­küh­ner Roman.

– – –

Süf­fig zu lesen ist der 444 Sei­ten star­ke „Email-Roman“ Zwi­schen Wel­ten, den Juli Zeh (auf dem Titel sehr groß­ge­schrie­ben) gemein­sam mit Simon Urban (klei­ner geschrie­ben) Anfang 2023 vor­ge­legt hat. Mit Chris­toph Peters Roman hat er gemein, daß auch hier das viel zu oft Unge­sag­te zur Spra­che kommt.

Für den klas­sisch kon­ser­va­ti­ven Bel­le­tris­tik-Kon­su­men­ten mögen bei­de Bücher daher eine Art Hoch­licht sein: End­lich sagt’s mal eine/r! Wie dumpf und erpres­se­risch die­ser Zeit­geist ist!

Wie bei Peters wird auch bei Zeh/Urban ordent­lich abge­le­dert gegen poli­ti­sche Kor­rekt­heit und Can­cel Cul­tu­re. Natür­lich in über­schau­ba­ren Maßen: Wie sich Peters/Siebenstädter pro for­ma abgrenzt gegen „die Rech­ten“, tun es auch Zeh/Urban: Es gibt hier im Roman einen AfD-Wäh­ler, den man mag – obwohl er lei­der AfD-Wäh­ler ist.

Juli Zeh, Jahr­gang 1974 und pro­mo­vier­te Juris­tin, hat bereits mehr­fach öffent­li­che Dre­sche bezo­gen. Zuletzt, weil sie sich gegen Waf­fen­lie­fe­run­gen für die Ukrai­ne ein­setz­te. Sie ist ganz offen­kun­dig eine streit­ba­re Per­son. Das ist kei­ne unin­ter­es­san­te Kate­go­rie: streit­bar im Mainstream!

Zehs Roma­ne (stets inter­es­sant pro­fi­liert: Über­wa­chungs­staat; mafiö­se Struk­tu­ren; Deutsch­land als Ost und West – sie, Zeh, ist als gebür­ti­ge Bon­ne­rin Wahl-Ossi) ver­kauf­ten sich stets wie geschnit­ten Brot. „Ihre Roma­ne sind in 35 Spra­chen über­setzt“, heißt es in der Buchklappe.

Co-Autor Simon Urban hin­ge­gen tut sich damit her­vor, daß er den Wer­be­film #heim­kom­men schrieb. Man kann das bei Bedarf goog­len, um es geradezurücken.

Ver­mut­lich sind in dem hier vor­lie­gen­den „Roman“ (nein, es ist kei­ner, es ist ein abzieh­bild­haf­ter Schlag­ab­tausch) Juli Zeh für die Figur „The­re­sa Kal­lis“ (Milch­bäue­rin im Bran­de­bur­gi­schen) und Simon Urban für die Figur „Ste­fan Jor­dan“ (Kul­tur­chef bei einem wich­ti­gem Ham­bur­ger Blatt) zuständig.

Die “Roman­fi­gu­ren” Jor­dan und Kal­lis haben gemein­sam in Müns­ter Ger­ma­nis­tik stu­diert und leb­ten damals in einer WG. Nach zwan­zig Jah­ren tref­fen sie sich wie­der und tau­schen sich anschlie­ßend elek­tro­nisch aus. Die Rol­len sind glas­klar ver­teilt und im fol­gen­den völ­lig über­ra­schungs­los: The­re­sa Kal­lis ist die Boden­stän­di­ge, Ste­fan Jor­dan der mul­ti­pel Sen­si­ble in sei­ner Ber­li­ner Blase.

The­re­sa fin­det die Gen­de­rei von Ste­fan zum Kot­zen. Ste­fan schwärmt von der Kli­ma­ju­gend, ist gegen „White Supre­ma­cy“ und rügt The­re­sa, weil sie das Wort „umer­zie­hen“ gebraucht. The­re­sa muß den Staats­funk aus­schal­ten – sonst „wäre ich explodiert“:

Ihr braucht euch nicht zu wun­dern, daß so viel AfD gewählt wird.

So befrot­zeln und beschimp­fen sich die bei­den Ant­ago­nis­ten über unend­li­che Sei­ten sich per Mail, über Whats­app und schließ­lich über ver­schlüs­sel­te Ser­ver. Natür­lich wird auch geflir­tet, sonst wär´s kein Verkaufsschlager.

Zwi­schen Wel­ten ist eines die­ser Bücher, das bereits am Erschei­nungs­tag von sämt­li­chen Leit­me­di­en bespro­chen wur­de. Juli Zeh ist eben wirk­lich pro­mi­nent. Bei fast allen Rezen­sen­ten ging der Dau­men run­ter. Nun auch bei mir.

Der (nicht­lin­ke) Kri­ti­ker Jörg Mage­nau, neben­bei Ernst-Jün­ger-Ken­ner, lob­te hin­ge­gen das Buch. Und das ist schon wie­der komisch. Denn: Mage­nau lob­te bis­lang jedes Juli-Zeh-Buch. Juli Zeh wie­der­um hat ein älte­res Buch von Simon Urban geprie­sen. Stoff genug für einen wei­te­ren Roman: Wie die über die reden, die über die reden. Und so fort.

Am Ende ist Bel­le­tris­tik doch nur ein Hob­by. Immer­hin prä­sen­tiert es Welt­sich­ten. Gefil­tert: und wenn schon! Wir haben doch sonst nichts.

– – –

Chris­toph Peters: Der Sand­kas­ten, Mün­chen: Luch­ter­hand 2022, 251 Sei­ten, 22 Euro – hier bestel­len.

Juli Zeh/ Simon Urban: Zwi­schen Wel­ten. Auch Mün­chen: Luch­ter­hand 2023, 444 Seiten,24 Euro – hier bestel­len.