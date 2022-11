“Lockdown für Ungeimpfte” – Ein Rückblick (2/2)

In Israel habe "man eindrucksvoll gesehen, dass, wenn man in die vierte Welle hineinimpft, diese sofort unterbrochen wird."

Mit die­sen Wor­ten dräng­te Bun­des­kanz­ler Alex­an­der Schal­len­berg vor einem Jahr die Öster­rei­cher zur Coro­na-Imp­fung. Anlaß war der frisch ver­häng­te “Lock­down für Unge­impf­te”, dem nur weni­ge Tage spä­ter die Ankün­di­gung einer all­ge­mei­nen Impf­pflicht auf den Fuß fol­gen sollte.

Nun: War­um war es denn über­haupt in Isra­el zu einer vier­ten Wel­le (Juli bis Novem­ber 2021) gekom­men, wenn schon seit Mit­te Dezem­ber 2020 in die drit­te Wel­le (Novem­ber 2020-April 2021) “hin­ein­ge­impft” wur­de und “Hin­ein­imp­fen” den “Teu­fels­kreis” unterbricht?

Wie sah es tat­säch­lich aus? Die weit­aus größ­te Wel­le in Isra­el gemes­sen an “bestä­tig­ten Fäl­len” war die fünf­te, die “Omikron”-Welle (Dezem­ber 2021 bis Mai 2022), und Juni bis Sep­tem­ber 2022 gab’s noch eine, in einer ähn­li­chen Fall-Grö­ßen­ord­nung wie die drit­te und vier­te. Die vier­ten “Boos­ter” in der fünf­ten Wel­le erwie­sen sich als weit­ge­hend unwirk­sam gegen “Omi­kron”.

Hier die Gra­fik von ourworldindata.org mit der öster­rei­chi­schen Kur­ve im Ver­gleich, die zeit­ver­setzt ähn­li­che For­men wie die israe­li­sche hat:

Die Zahl der täg­li­chen Todes­fäl­le im Sie­ben-Tage-Schnitt stieg in der fünf­ten Wel­le zeit­wei­se höher als in der drit­ten Wel­le (Novem­ber 2020-März 2021), in deren Lauf die Imp­fun­gen begon­nen hatten:

Was sich aller­dings stark redu­ziert hat­te, war die Falls­terb­lich­keit – die ihren Höhe­punkt im Mai-Juni 2021 erreich­te, also nach der ers­ten gro­ßen Impf­wel­le (seit Dezem­ber 2020) und der drit­ten Coro­na­wel­le (Novem­ber 2020-April 2021).

Die Behaup­tung von Schal­len­berg bezüg­lich Isra­el war also eine rei­ne Phantasie.

In der Tat wuß­te man spä­tes­tens im Sep­tem­ber 2021, daß Geimpf­te wei­ter­hin “posi­tiv getes­tet” wer­den, daß sie sich wei­ter­hin infi­zie­ren und ande­re anste­cken, und daß sie wei­ter­hin an Covid erkran­ken kön­nen, inklu­si­ve “schwe­rer Ver­läu­fe” und Tod.

Das ließ sich nur ver­schlei­ern, wenn man auf­hör­te, Geimpf­te zu tes­ten, was auch in gro­ßem Umfang geschah, denn immer­hin war die Aus­sicht auf Befrei­ung von der Dau­er­tes­te­rei für vie­le ein wesent­li­cher Anreiz, sich sprit­zen zu las­sen. Der deut­sche Gesund­heits­mi­nis­ter Spahn ver­riet es am 30. August in der Talk­show “Hart, aber fair”, als er äußerte:

„Wenn wir geimpf­te Men­schen auch genau­so tes­ten, wie unge­impf­te, dann hört die­se Pan­de­mie nie auf.“

Ein Zitat aus dem Arti­kel “Die Stig­ma­ti­sie­rung der Unge­impf­ten ist nicht gerecht­fer­tigt” aus der inter­na­tio­na­len Fach­zeit­schrift The Lan­cet, erschie­nen am 20. Novem­ber 2021, pünkt­lich zum Höhe­punkt der öster­rei­chi­schen Maßnahmen-Walpurgisnacht:

In den USA und in Deutsch­land haben hoch­ran­gi­ge Amts­trä­ger den Begriff “Pan­de­mie der Unge­impf­ten” ver­wen­det und damit sug­ge­riert, daß Men­schen, die geimpft wur­den, für die Epi­de­mio­lo­gie von COVID-19 nicht rele­vant sind. Die Ver­wen­dung die­ses Begriffs durch Amts­trä­ger könn­te einen Wis­sen­schaft­ler zu der Behaup­tung ver­an­lasst haben, daß “die Unge­impf­ten die Geimpf­ten mit COVID-19 bedro­hen”. Doch die­se Sicht­wei­se ist viel zu ein­fach. Es gibt immer mehr Hin­wei­se dar­auf, daß geimpf­te Per­so­nen wei­ter­hin eine wich­ti­ge Rol­le bei der Über­tra­gung spie­len. (…) Geimpf­te Per­so­nen haben ein gerin­ge­res Risi­ko, schwer zu erkran­ken, sind aber immer noch ein wich­ti­ger Teil der Pan­de­mie. Es ist daher falsch und gefähr­lich, von einer “Pan­de­mie der Unge­impf­ten” zu sprechen.

Eine Recher­che bei Goog­le Trends ergibt, daß just in die­sem Novem­ber 2021 der Begriff “Impf­durch­bruch” (auch “Impf­ver­sa­gen” genannt) beson­ders stark “tren­de­te”.

Schau­en wir mal, was unser dama­li­ger Gesund­mi­nis­ter Mück­stein zu sagen hat­te. Man kann an der Abfol­ge der Zita­te able­sen, wie sei­ne Gewiß­hei­ten lang­sam zerbröselten.

August 2021:

“Die Impf­kam­pa­gne ist ein vol­ler Erfolg. Die aktu­ells­ten Zah­len bestä­ti­gen uns die hohe Effek­ti­vi­tät der Imp­fung von über 90 Pro­zent”, so Bun­des­kanz­ler und Gesundheitsminister. “Unser obers­tes Ziel muss es sein, die Durch­imp­fungs­ra­te Schritt für Schritt zu erhö­hen. (…) Bit­te las­sen Sie sich imp­fen und ver­voll­stän­di­gen Sie Ihren Impf­schutz. Die­ser Auf­ruf rich­tet sich vor allem auch an die jun­gen Men­schen im Land. Die Covid-19 Schutz­imp­fung ist unser ein­zi­ger Weg aus der Pan­de­mie und sie schützt zu über 90 Pro­zent vor einer Infek­ti­on – und damit auch vor Long Covid”, so Mückstein.

“Vor allem die jun­gen Men­schen”, von denen Mück­stein als Arzt hät­te wis­sen müs­sen, daß sie von Covid kaum gefähr­det sind, und beson­ders anfäl­lig für die Neben­wir­kung der Myo­car­di­tis sind. Sie dien­ten ihm gemäß der “Her­denim­mu­ni­tät durch Massenimpfung”-Doktrin nur als sta­tis­ti­sches Füll­ma­te­ri­al, um die “Durch­imp­fungs­ra­te” zu erhöhen.

Sep­tem­ber 2021:

“Die Imp­fung ist unser sichers­ter Weg aus der Pan­de­mie. Wenn wir ohne Schlie­ßun­gen durch den Herbst und Win­ter kom­men wol­len, müs­sen wir die Durch­imp­fungs­ra­te in Öster­reich wei­ter steigern.“

Okto­ber 2021:

“Hal­ten Sie Ihren Impf­schutz auf­recht und holen Sie sich Ihre wei­te­re Impf­do­sis, ent­spre­chend den Emp­feh­lun­gen. Nur so schüt­zen Sie sich vor einem schwe­ren COVID-19-Krank­heits­ver­lauf, einer inten­siv­me­di­zi­ni­schen Behand­lung und Langzeitfolgen.“

Novem­ber 2021

“Wir wis­sen, dass die Anzahl der Impf­durch­brü­che gestie­gen ist. Die Imp­fung schützt nicht vor einer Infek­ti­on, die Imp­fung schützt vor einem schwe­ren Ver­lauf. Das ist ganz wich­tig. Sie schützt zu 90 Pro­zent vor einer Spi­tals­auf­nah­me, zu 94 Pro­zent vor einer Auf­nah­me in der Intensivstation.”

In nur drei Mona­ten wur­de aus “Die Imp­fung schützt zu über 90 Pro­zent vor einer Infek­ti­on” (was Pfi­zer & Co nie behaup­tet hat­ten) “Die Imp­fung schützt nicht vor einer Infek­ti­on, son­dern zu 90 Pro­zent vor einer Spi­tals­auf­nah­me.” Nun hat­te sich auch die “Voll­im­mu­ni­sie­rung” nach zwei “Sti­chen” in eine “Grund­im­mu­ni­sie­rung” oder “Teilim­mu­ni­sie­rung” ver­wan­delt, die man mit drit­ten, vier­ten, fünf­ten “Boos­ter-Shots” auf unab­seh­ba­re Zeit regel­mä­ßig “auf­zu­fri­schen” hatte:

“Ja, es wird auch einen vier­ten Stich geben, mut­maß­lich. Das ist bei ande­ren Imp­fun­gen auch der Fall”, so der Res­sort-Chef. “Wir wis­sen, dass der Impf­schutz nach der 3. Teil­imp­fung län­ger anhält, aber es ist nicht aus­ge­schlos­sen, dass wir in eini­gen Jah­ren eine vier­te oder fünf­te Dosis brauchen.”

Die­se neu­en Schlag­wor­te waren nötig, um das zer­fal­len­de Impf-Nar­ra­tiv zu fli­cken und der Lage anzu­pas­sen. Die Glaub­wür­dig­keit der Poli­ti­ker und ihrer “Exper­ten” wur­de dadurch nicht gera­de größer.

Dezem­ber 2021 war’s dann vor­bei mit dem Emp­feh­len und Bit­ten, nun plä­dier­te Mück­stein dafür, die Durch­imp­fungs­ra­te zu erzwin­gen:

“Wir brau­chen in Öster­reich die all­ge­mei­ne Impf­pflicht als Aus­weg aus der Pan­de­mie”, unter­strich Gesund­heits­mi­nis­ter Wolf­gang Mück­stein in sei­ner Wort­mel­dung. Er gebe zu, dass er dazu sei­ne Mei­nung geän­dert habe. (…)

Das ein­zi­ge Argu­ment, das den Imp­fern zu die­sem Zeit­punkt noch übrig­ge­blie­ben war, war das einer angeb­lich zu erwar­ten­den sta­tis­ti­schen Reduk­ti­on der Anste­ckungs­ra­ten durch mehr “mil­de­re Verläufe.”

Schal­len­berg ver­brei­te­te noch am 14. Novem­ber 2021 das Mär­chen vom “Schutz vor Infektion”:

“Wir wis­sen alle, dass das Risi­ko, dem Unge­impf­te aus­ge­setzt sind, um ein viel­fa­ches höher ist. Geimpf­te ste­cken sich um 70 Pro­zent weni­ger an und haben ein bis zu 95 Pro­zent gerin­ge­res Risi­ko für einen schwe­ren Ver­lauf. Die­se Zah­len spre­chen ein­fach für sich.”

Abge­se­hen von den frag­wür­di­gen “Zah­len”, die er hier als angeb­lich “für sich spre­chend” ins Feld führ­te, mach­te dies die “2G-Regeln” im Grun­de zum Rou­let­te­spiel: Theo­re­tisch konn­te ein infi­zier­ter Geimpf­ter Zutritt zu Orten haben, die einem nicht-infi­zier­ten Unge­impf­ten ver­wehrt waren. Man ließ also den Unge­impf­ten nur ins Restau­rant, weil man annahm, daß qua Imp­fung die Wahr­schein­lich­keit gerin­ger sei, daß er infek­ti­ös ist. Die ein­zi­ge Alter­na­ti­ve wäre unun­ter­bro­che­nes Tes­ten von Geimpf­ten und Unge­impf­ten gewesen.

Schal­len­berg fuhr fort:

“Daher sehen wir uns dazu gezwun­gen, die­sen ein­schnei­den­den und schwie­ri­gen Schritt zu set­zen, um damit die Kon­tak­te zwi­schen den Geschütz­ten in der Bevöl­ke­rung und den Unge­impf­ten, aber auch zwi­schen allen Unge­impf­ten auf ein Mini­mum zu reduzieren.”

Ange­sichts sol­cher Sät­ze dräng­te sich die gro­ße Fra­ge auf: Aus wel­chem Grund soll­ten denn die Kon­tak­te “zwi­schen den Geschütz­ten in der Bevöl­ke­rung und den Unge­impf­ten” redu­ziert wer­den? Wenn die Imp­fe wirk­lich wirk­sam war, dann hat­te weder die eine noch die ande­re Grup­pe etwas zu befürchten.

Man argu­men­tier­te zu die­sem Zeit­punkt ernst­haft, daß Geimpf­te vor dem Kon­takt mit Unge­impf­ten “geschützt” wer­den müs­sen. Wenn ihr Impf­schutz aber so fra­gil war, wozu ihn dann über­haupt in Anspruch neh­men? Wozu ihn prak­tisch der gesam­ten Bevöl­ke­rung auf­zwin­gen, ins­be­son­de­re Kin­dern und Jugendlichen?

Ich muß jetzt mit die­ser “Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung” ans Ende kom­men. Wie es wei­ter­ging, habe ich im Juni hier dargestellt.

Am 28. Febru­ar 2022 hat die Uni­ver­si­tät Wien (auf­grund ihrer weit­ge­hen­den Gleich­schal­tung mit dem Staats­ap­pa­rat eine Quel­le, die man mit Vor­sicht genie­ßen muß) ein Papier mit dem Titel “Hat der Lock­down für Unge­impf­te gewirkt?” veröffentlicht.

Die Unter­su­chung kam zu dem Ergeb­nis, daß erst der “Lock­down für alle” Ende Novem­ber 2021 “zu einer deut­li­chen Reduk­ti­on” geführt habe – und zwar “von Mobi­li­tät, Ein­käu­fen und Kontakten”.

Ob sich das auch in einer Reduk­ti­on der “Fall­zah­len” nie­der­ge­schla­gen hat, was ja der eigent­li­che Zweck der gan­zen Ver­an­stal­tung war, erfährt man in die­ser Stu­die nicht. Sie stellt nicht die Fra­ge, ob die Anord­nun­gen der Regie­rung epi­de­mio­lo­gisch “gewirkt” haben, son­dern ob sie befolgt wurden.

Und da sieht es erfreu­li­cher­wei­se schlecht aus für die Regie­rung. Die Stu­die kam zu dem Schluß, daß sich die Bevöl­ke­rung, Geimpf­te wie Unge­impf­te, ins­ge­samt wenig an die von ihr ver­ord­ne­ten Ein­schrän­kun­gen sozia­ler Kon­tak­te hielt:

Die Ergeb­nis­se zei­gen, dass eine gering­fü­gig nied­ri­ge­re Stei­ge­rung der Häu­fig­keit der Ein­kau­fens im Jän­ner 2022 für Unge­impf­te im Ver­gleich zu Geimpf­ten beob­ach­tet wer­den konn­te. Für die Wir­kung der Maß­nah­me hin­sicht­lich einer Reduk­ti­on der Anste­ckungs­mög­lich­kei­ten soll­ten aber die Anzahl der sozia­len Kon­tak­te noch ent­schei­den­der sein. Hier zei­gen sich aber kaum Aus­wir­kun­gen. So erhöh­ten sowohl Geimpf­te als auch Unge­impf­te ihre Kon­takt­an­zahl seit Dezem­ber 2021 wie­der, obwohl zum Zeit­punkt der Befra­gung im Jän­ner 2022 der Lock­down für Unge­impf­te wei­ter­hin in Kraft war.

Indi­rekt scheint die­se Stu­die auch die All­tags­be­ob­ach­tung zu bestä­tig­ten, daß Geimpf­te (zumin­dest die Über­zeu­gungs­tä­ter unter ihnen) para­do­xer­wei­se wesent­lich mehr Angst vor Infek­tio­nen hat­ten bzw. “gehor­sa­mer” waren als Ungeimpfte:

Unse­re Zah­len spre­chen sogar eher dafür, dass Geimpf­te, obwohl sie von den ver­schärf­ten Regeln selbst nicht betrof­fen waren, ihre Kon­tak­te stär­ker ein­schränk­ten als Ungeimpfte.

Put­zig ist das vor­sich­tig for­mu­lier­te abschlie­ßen­de Fazit, das im Grun­de nichts ande­res besagt, als daß der Staat wenig tun kann, wenn sich die Bevöl­ke­rung sei­nen “Lenkungs”-Versuchen verweigert:

Ins­ge­samt unter­strei­chen die Ergeb­nis­se die Bedeu­tung der Mit­wir­kung der Bevöl­ke­rung bei der Pan­de­mie­be­kämp­fung, ohne die staat­li­che Maß­nah­men und Geset­ze nur bedingt eine Len­kungs­wir­kung ent­fal­ten können.

Erle­digt ist das The­ma noch lan­ge nicht. Die Auf­ar­bei­tung und Bilanz des gesell­schaft­li­chen und gesund­heit­li­chen Scha­dens, den die Mas­sen­imp­fun­gen ange­rich­tet haben, steht erst ganz am Anfang. Dazu dem­nächst mehr.

Trotz­dem wur­de in Öster­reich, als wäre nichts gesche­hen, nun eine Coro­na-Imp­fung für Klein­kin­der ab sechs Mona­ten (!) zuge­las­sen. Die Ver­bre­cher von ges­tern sind unbe­hel­ligt geblie­ben, und die Ver­bre­chen wer­den wei­ter­hin begangen.

Zum Schluß noch eine per­sön­li­che Anek­do­te. Bereits im April 2021 kün­dig­te mir ein alter Freund, den ich seit 26 Jah­ren ken­ne, per SMS die Freund­schaft, weil ich mich gegen die Covid-Imp­fung und die damals lau­fen­de Impf­erpres­sung durch “3G-Regeln” aus­ge­spro­chen hat­te. Sein Haupt­ar­gu­ment war, daß er als Arzt, der nur Fach­zeit­schrif­ten lese, doch Bescheid wis­sen müs­se, wäh­rend ich neun­mal­klu­ger, den “Ver­schwö­rungs­theo­rien” ver­fal­le­ner Nichts­wis­ser ledig­lich gedan­ken­los irgend­wel­che “Coronaleugner”-Slogans “nach­plap­pern” würde.

Dies alles in einem gehäs­si­gen, bei­ßend-sar­kas­ti­schen und her­ab­las­sen­den Ton­fall, der mir bis­lang an ihm völ­lig unbe­kannt war. Das war für mich eine ziem­lich erschre­cken­de Erfah­rung, mit der ich nicht gerech­net hat­te, han­del­te es sich doch um einen Men­schen, in des­sen Ver­nunft und freund­schaft­li­che Loya­li­tät ich abso­lu­tes Ver­trau­en gesetzt hatte.

Im Novem­ber, als der Irr­sinn auf sei­nem Höhe­punkt ange­langt war und die all­ge­mei­ne Impf­pflicht ange­kün­digt wur­de, kon­tak­tier­te ich ihn erneut per E‑Mail. Sein Ton­fall änder­te sich nicht, er ging auf kaum eines mei­ner Argu­men­te und Ein­wän­de ein, son­dern stell­te psych­ia­tri­sche Dia­gno­sen, beschimpf­te mich umge­hend als “ego­is­ti­schen Nar­ziss­ten”, der “in einer Wahn­welt” lebe und wegen dem täg­lich “Men­schen ster­ben müs­sen. Ungeimpft.”

Auf mei­ne Nach­fra­ge, wie ich das denn hin­be­kä­me, daß wegen mir Men­schen ster­ben müs­sen, bekam ich kei­ne Ant­wort. Als ihm gar nichts mehr ein­fiel, griff er zu den plat­tes­ten Pro­pa­gan­da­num­mern, die damals von der Pres­se bespielt wur­den, und warf mir etwa vor, ich wür­de nun “mit Küs­sel mar­schie­ren”. Ich lud ihn ein, auf eine Demo zu kom­men, und mir dann zu zei­gen, wo denn Küs­sel sei. Ich selbst habe ihn dort noch nie gese­hen. Nur die Kro­nen­zei­tung ent­deck­te den Buh­mann immer wie­der ziel­si­cher unter zig­tau­sen­den Teilnehmern.

Er schien auch nicht zu ver­ste­hen, daß es schlicht und ein­fach Men­schen gibt, die sich vor “Coro­na” nicht gar so doll fürch­ten wie er, auch und gera­de wenn sie schon dar­an erkrankt und gene­sen waren. Ich ließ nicht locker, biß auf Gra­nit, for­der­te ein Duell im Pra­ter im Mor­gen­grau­en, und schließ­lich einig­ten wir uns, die­se Dis­kus­si­on auf unbe­stimm­te Zeit zu vertagen.

Anläß­lich mei­nes Arti­kels über die “Impf-Lüge” mel­de­te ich mich letz­te Woche nach lan­ger Pau­se wie­der bei ihm, und frag­te per SMS, ob er zur Impf­pflicht immer noch so ste­he wie vor einem Jahr. Zu mei­ner Über­ra­schung lau­te­te die Ant­wort “Nein”. Ich bohr­te nach und frag­te “War­um?” Er antwortete:

Die bis­he­ri­gen Vak­zi­ne haben nicht lang genug Schutz­wir­kung, hat­te mir mehr Schutz vor Anste­ckung erwar­tet. Auch bei mehr­fach Geimpf­ten sind hohe CT-Wer­te mög­lich, somit weni­ger Umge­bungs­schutz als erhofft. Eine Grund­im­mu­ni­sie­rung fin­de ich wei­ter­hin sinnvoll.

Ich schrieb zurück:

Dan­ke. Genau das habe ich Dir vor einem Jahr geschrie­ben, nebst eini­gen ande­ren Din­gen, die jetzt immer kla­rer gewor­den sind, wie die gro­ße Zahl der Impfschäden.

Die­ser Ant­wort wider­sprach er zumin­dest nicht, eine Ent­schul­di­gung habe ich aller­dings auch nicht bekommen.