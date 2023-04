Klarheit und Intensivierung: 5 Thesen zur VS-Beobachtung

Damit ist eine wei­te­re Umdre­hung der staat­li­chen Dau­men­schrau­be gegen die außer­sys­te­mi­sche Oppo­si­ti­on voll­zo­gen. Die Stoß­rich­tung ist klar: Nach dem Ver­dachts­fall kommt die Beob­ach­tung, dar­auf folgt der „gesi­cher­te Extremismus“.

Jede Stu­fe ermög­licht wei­te­re Metho­den der Zer­set­zung und schal­tet neue repres­si­ve „Fol­ter­werk­zeu­ge“ frei. Am Ende steht auch das Par­tei­ver­bot im Raum. Es sei denn, die AfD voll­zieht vor­her die ein­zi­ge Anpas­sung, die das Sys­tem jemals von ihr woll­te: sie ver­schwin­det. In fünf The­sen will ich dar­stel­len, wie das neu­rech­te Lager die­se Ent­wick­lung beur­tei­len sollte:

1. Der Ver­bot des Volks­be­griffs schafft Klarheit

Das Ziel meta­po­li­ti­scher Arbeit ist immer auch die Klä­rung der Begrif­fe und der Fron­ten. Pola­ri­sie­rung ist im Inter­es­se der­je­ni­gen, gegen die die Zeit spielt. Der dif­fu­se Grau­be­reich “rechts der Mit­te”, den die Uni­on jahr­zehn­te­lang mono­po­lis­tisch bedien­te, klär­te sich und ver­schwand, nach­dem die AfD auf­tauch­te und pola­ri­sier­te und sich in der poli­ti­schen Land­schaft festsetzte.

Doch auch AfD und FPÖ selbst dür­fen sich nicht, rechts­po­pu­lis­tisch-ober­fläch­lich, vor den ent­schei­den­den Fra­gen drü­cken: Was ist das Volk? Wie viel Frem­des ver­trägt es? Was sind die Grund­vor­aus­set­zun­gen für Assi­mi­la­ti­on? Wel­che Form von Remi­gra­ti­on braucht es, um unse­re Iden­ti­tät zu erhalten?

Die­se Fra­gen ent­schei­den das 21. Jahr­hun­dert. Alle ande­ren The­men­be­rei­che sind nur inso­fern rele­vant, als sie Vor­tei­le für den Kampf gegen den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch mit sich brin­gen. Auch das lehrt uns die Fixie­rung des VS auf den Volks­be­griff. Sie schafft eine sel­te­ne Ein­heit zwi­schen den sonst zer­strit­te­nen Frak­tio­nen des rech­ten Lagers.

Mit der absur­den Kri­mi­na­li­sie­rung der blo­ßen For­mu­lie­rung eines Volks­be­griffs jen­seits des Staats­bür­gers, nötigt der VS, sich mit die­ser Fra­ge inten­siv aus­ein­an­der­zu­set­zen. Vor allem die AfD wird ihre juris­ti­schen und poli­tik­wis­sen­schaft­li­chen Exper­ten auf die Ver­tei­di­gung des Volks­be­griffs anset­zen müs­sen. Es braucht eine anschluss­fä­hi­ge und welt­an­schau­lich fun­dier­te, juris­tisch ver­tret­ba­re Position.

Dani­el Fiß hat Recht, wenn er hier Ver­säum­nis­se im Bereich der rech­ten Theo­rie­bil­dung bemängelt:

Das rech­te Lager hät­te von Beginn an sei­ne gesam­ten intel­lek­tu­el­len Res­sour­cen in die­ses The­ma inves­tie­ren müs­sen. Klar­heit über eige­ne Posi­tio­nen schaf­fen. Logik­feh­ler auf­de­cken. His­to­ri­sche Rea­li­tä­ten aufzeigen. — Feld­zug Blog (@Feldzug2) April 26, 2023



2. Die Repres­si­on inten­si­viert die Strategiedebatte

Indem der VS die Grund­la­ge jeder rech­ten Poli­tik schlicht für ver­fas­sungs­wid­rig erklärt, zwingt er das rech­te Lager zur Refle­xi­on der eige­nen Stra­te­gie. Bringt Par­tei­ar­beit über­haupt etwas, wenn ein Feder­streich den Dis­kurs­rah­men der­art einschränkt?

Ein „Par­la­ments­pa­trio­tis­mus“, also die popu­lis­ti­sche Jagd nach Mehr­hei­ten im Rah­men des Sag­ba­ren, beglei­tet von Distan­zie­run­gen und inhalt­li­cher Anpas­sung, ist damit klar widerlegt.

Doch auch die Stra­te­gie der „Recon­quis­ta“, also die Kul­tur­re­vo­lu­ti­on von Rechts, die der VS bei „Ein Pro­zent“ und IFS ver­or­tet, muß sich kri­ti­schen Fra­gen stel­len: Wie gehen wir mit einer Trans­for­ma­ti­on des sanf­ten zum offe­nen Tota­li­ta­ris­mus um? Ist das rech­te Lager bereit, von „social chan­ge“ und „Orba­ni­sie­rung“ zu „regime chan­ge“ und „Maid­ani­sie­rung“ zu wechseln?

Die regel­mä­ßi­gen „Rea­li­täts­checks“ durch Hal­den­wangs Bauch­schlä­ge nöti­gen uns zur Reduk­ti­on auf das Wesent­li­che: wie kön­nen wir in einem repres­si­ven Sys­tem poli­ti­sche und meta­po­li­ti­sche Macht aufbauen?

3. Die „Repres­si­ons­ak­ze­le­ra­ti­on“ ist ein gutes Zeichen

Wäre die AfD samt ihrem meta­po­li­ti­schen Umfeld wir­kungs­los, bräuch­te es weder gestei­ger­te Auf­merk­sam­keit noch Repres­si­on. Alt­rech­te Akteue­re ste­hen in letz­ter Zeit wohl des­we­gen weni­ger im Fokus, weil sie aus Sicht der Eli­te kei­ne ech­te Gefahr dar­stel­len. Ins­be­son­de­re ein Satz des VS adelt die neu­rech­te Strategie:

Ziel des Ver­eins ist die meta­po­li­ti­sche Errin­gung der kul­tu­rel­len Hege­mo­nie und damit die Eta­blie­rung einer ent­spre­chen­den Gegen­kul­tur‹. Hier­zu nutzt der Ver­ein ver­schie­de­ne Stra­te­gien, um die ent­spre­chen­den Inhal­te in die ›Mit­te der Gesell­schaft‹ zu transportieren.

Ja, genau das wol­len wir! Daß eine demo­kra­tisch legi­ti­me, meta­po­li­ti­sche Beein­flus­sung der Gesell­schaft Repres­si­on aus­löst, zeigt auch, wie wir­kungs­voll sie ist.

Anders als Kli­makle­ber, die aus­schließ­lich mit Straf­ta­ten und einer Ter­ro­ri­sie­rung der Bevöl­ke­rung Reak­ti­on und (wider­wil­lig-sanf­te) Repres­si­on aus­lö­se, reicht bei Rech­ten bereits eine unschul­dig Idee.

Nutzt die Oppo­si­ti­on das rich­tig, dann führt die­se Ideen-Repres­si­on zu einer Stei­ge­rung ihrer Legi­ti­ma­ti­on und Popu­la­ri­tät. Was ver­bo­ten ist, wird inter­es­sant. Pro­ce­de­re der “meta­po­li­ti­sche Errin­gung der kul­tu­rel­len Hege­mo­nie” ist , durch anschluss­fä­hi­ge Pro­vo­ka­ti­on eige­ne Ideen mit­tels Nor­ma­li­sie­rung und Wie­der­ho­lung salon­fä­hig zu machen („Adap­ti­on“) oder das Sys­tem zur anti­de­mo­kra­ti­schen Repres­si­on zu nötigen.

Repres­si­ve Schlä­ge gegen Ideen ent­lar­ven stets eine Fehl­funk­ti­on der „ideo­lo­gi­schen Staats­ap­pa­ra­te“ (Lou­is Alt­hus­ser) bei der Her­stel­lung des ideo­lo­gi­schen Kon­sens. Karl W. Deutsch schrieb dazu in sei­nem Buch Cracks in the Mono­lith:

Tota­li­tä­re Macht ist nur dann stark, wenn man sie nicht zu oft anwen­den muß. Wenn tota­li­tä­re Macht stän­dig gegen die gesam­te Bevöl­ke­rung ange­wandt wer­den muß, ist es höchst unwahr­schein­lich, daß sie lan­ge wir­kungs­voll bleibt.

Die Repres­si­on gegen das gewalt­freie, anschluss­fä­hi­ge und erfolg­rei­che rech­te Lager ist auch Aus­druck eines chro­ni­schen Auto­ri­täts­man­gels der „Wahr­heits­sys­te­me“. Dar­auf ist stär­ker auf­merk­sam zu machen als auf den “Dop­pel­stan­dard”.

4. Über­ste­hen ist alles!

Ein Sys­tem geht dann zur juris­ti­schen Repres­si­on über, wenn die Kon­trol­le durch die ande­ren „Fil­ter“ der Ver­hal­tens­kon­trol­le nicht aus­rei­chen. Meist rei­chen sozia­ler, öko­no­mi­scher und ter­ro­ris­ti­scher Druck aus, damit „feind­lich-nega­ti­ve Hand­lun­gen“ auf­hö­ren. Juris­ti­scher Druck ist das letz­te Mit­tel, wenn die Metho­de der „Zer­set­zung“ (sie­he die „Richt­li­nie 1/76 zur Bear­bei­tung Ope­ra­ti­ver Vor­gän­ge“ des Minis­te­ri­ums für Staats­si­cher­heit.) nicht zum Erfolg führt.

Ziel der Repres­si­on ist die Zer­schla­gung der oppo­si­tio­nel­len Struk­tu­ren und die Zer­streu­ung ihrer Kräf­te in die Unsicht­bar­keit. Anwen­dung von Repres­si­on schwächt zwar die Auto­ri­tät des Regimes. Wenn sie dabei die Oppo­si­ti­on ver­nich­tend trifft, ist es das „Opfer“ aber wert.

Die VS-Beob­ach­tung ist natür­lich nicht „wir­kungs­los“ für das rech­te Lager. Das darf beim pro­pa­gan­dis­tisch not­wen­di­gen „Pfei­fen im Wal­de“ nicht über­se­hen wer­den. Aus dem Grund ist es auch sinn­voll, den abseh­ba­ren VS-Schlag gegen die Mut­ter­par­tei pro­zes­su­al so lan­ge hin­aus­zu­zö­gern wie mög­lich. Das gibt den ein­zel­nen Mit­glie­dern und Funk­tio­nä­ren die Mög­lich­keit, sich psy­chisch und beruf­lich dar­auf ein­zu­stel­len. Den­noch wird der Scha­den nicht ausbleiben.

Die gestei­ger­ten Über­wa­chungs­mög­lich­kei­ten, der enor­me Anstieg an „VS-Mit­ar­bei­tern“, zusam­men mit dem groß­zü­gi­gen „gegen Rechts“ Bud­get der Ampel, das über Umwe­ge auch in den Links­ter­ro­ris­mus fließt, bedeu­ten har­te Zei­ten für das neu­rech­te Lager.

Der repres­si­ve Schlag muß um jeden Preis über­stan­den und die oppo­si­tio­nel­len, aus Fae­sers Sicht „nega­ti­ven“, Hand­lun­gen fort­ge­setzt wer­den. Nur dann tritt der beschrie­be­ne, dele­gi­ti­mie­ren­de Effekt ein. Raubt die Repres­si­on ohne expli­zi­ten Ver­bot dem Wider­stand die Schwung­kraft und führt zu sei­nem Zer­fall, wiegt das dop­pelt schwer.

Das Sys­tem hat sich sei­ner Oppo­si­ti­on durch „Zer­set­zung“ ele­gant ent­le­digt, ohne den Betrieb der Demo­kra­tie­si­mu­la­ti­on nach­hal­tig zu stö­ren. Hier gilt es Spal­tung und Defä­tis­mus zu über­win­den und mit “tri­um­pha­lem Trotz” oder ganz gelas­sen “wei­ter­zu­ar­bei­ten”, wie Kubit­schek schreibt.

5. Die Kantenschere

Ein unan­ge­neh­mes The­ma kommt durch den VS-Beschluß wie­der hoch: die sou­ve­rä­ne Kan­ten­sche­re. Erneut wer­den teils hämi­sche Stim­men aus alt­rech­ten Krei­sen laut: „Es hat euch alles nichts gebracht. Euch geht es nun wie uns.“ Eini­ge mei­nen, daß “spä­tes­tens jetzt” der Moment für einen gro­ßen „unite the right“ Moment gekom­men sei.

Genau dar­auf spe­ku­liert jedoch die Repres­si­on. Die AfD und ihr meta­po­li­ti­sches Umfeld haben ein pro­ji­zier­tes Mobi­li­sie­rungs­po­ten­ti­al von 20–30%, wenn sie ihre Sache rich­tig machen und die Lage güns­tig ist. Im Osten ist man längst zur neu­en Volks­par­tei gewor­den. Neu­rech­te Think Tanks, Bür­ger­be­we­gun­gen und Akti­ons­grup­pen ste­hen im direk­ten Ideen­aus­tausch mit der Massenpartei.

All das war und ist undenk­bar für das alt­rech­te Lager. Nach mei­ner prag­ma­ti­schen Defi­ni­ti­on ist es dadurch gekenn­zeich­net, daß der Erhalt der eth­no­kul­tu­rel­len Iden­ti­tät nicht sein ein­zi­ges Haupt­ziel dar­stellt. Zu der For­de­rung tritt in alt­rech­ten Krei­sen die Reha­bi­li­tie­rung des NS, sei­ner Sym­bo­le, Begrif­fe und Insti­tuio­nen. Eine unnö­ti­ge, offe­ne Flan­ke für Repres­si­on und Dämonisierung.

Daß der neue rech­te Auf­bruch seit den 2010er Jah­ren sich aus Ver­zweif­lung, Trotz und Gleich­gül­tig­keit in die­se Sub­kul­tur sacken lässt und den Weg der Selbstra­di­ka­li­sie­rung und ‑mar­gi­na­li­sie­rung geht, ist die wah­re Hoff­nung des VS, wie Bene­dikt Kai­ser hier anmerkt.

Eine rech­te Oppo­si­ti­on, die sich aus­schließ­lich auf die iden­ti­tä­re Fra­ge nach Volk und Bevöl­ke­rungs­aus­tausch fokus­siert, das aber nicht mit der Renais­sance poli­ti­scher Bewe­gun­gen des 20. Jahr­hun­dert ver­bin­det, ist mehr­heits­fä­hig – und damit der Alp­traum der Eliten.

Gera­de ange­sichts der nun geöff­ne­ten Schleu­sen­to­re für Spit­zel, agents pro­vo­ca­teurs und Infil­tra­to­ren, die nach einer Repor­ta­ge der SZ ger­ne „sze­ne­ty­pi­sche Delik­te bege­hen“, braucht es umso mehr eine kla­re Pro­fi­lie­rung. Selbst­ver­ständ­lich bedeu­tet das kei­ne krie­che­ri­sche Distan­zie­rung, kei­ne libe­ra­le Rein­heits­spi­ra­le und kei­nen poli­ti­schen „Wasch­zwang“. Man muss sich auch nicht vor­schrei­ben las­sen, mit wem man redet und mit wem nicht.

Doch die AfD und die neue Rech­te müs­sen aus eige­ner Kraft und Über­zeu­gung sou­ve­rän klar­stel­len, wofür sie ste­hen, und wofür nicht. Andern­falls wer­den das die Geg­ner für uns tun und ein Zerr­bild zeich­nen, das zur Rea­li­tät wer­den könnte.

Dazu anschlie­ßend ein prak­ti­scher Rat­schlag: Jeder rech­te Akteur soll­te den Beschluß zum Anlaß neh­men, Chat­ver­läu­fe zu löschen, gespei­cher­te Bil­der zu sich­ten, dubio­se Grup­pen­chats zu ver­las­sen und sein eige­nes Kom­mu­ni­ka­ti­ons­ver­hal­ten einer grund­le­gen­den Revi­si­on zu unter­zie­hen. Auch wenn die VS-Repres­si­on unver­meid­bar ist, soll­te man es den Her­ren so müh­sam wie mög­lich machen.

Alles in allem ist der VS-Beschluß also nicht nur ein Grund, die übli­chen Empö­rungs­flos­keln und „Doppelstandards“-Postings abzu­spu­len. Es ist ein Anlass zur kri­ti­schen Lage­be­ur­tei­lung und ein Auf­ruf an die rech­te Theo­rie­bil­dung, den Volks­be­griff zu ver­tei­di­gen und die Stra­te­gie­de­bat­te zu intensivieren.

In Anleh­nung an Vik­tor Orb­ans Dik­tum „Die Hei­mat kann nicht in Oppo­si­ti­on sein“ ist dem VS ent­ge­gen zu hal­ten: „Das Volk kann nicht ver­fas­sungs­wid­rig sein.“ Es ist der Ursprung jeder Ver­fas­sung und wird, den „Regie­rungs­schutz“ in sei­nem juris­ti­schen Amok­lauf eines Tages poli­tisch in sei­ne Schran­ken weisen.