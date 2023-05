Kritik der Woche (49): Nick Land

Dem bri­ti­schen Phi­lo­so­phen Nick Land, dem »Mann mit sanf­ter Stim­me und stäh­ler­nen Ansich­ten«, und sei­nem post­mar­xis­tisch-tech­no­so­phi­schen Welt­ge­schichts­fie­ber­traum des Akze­le­ra­tio­nis­mus haben wir schon in Sezes­si­on 95 detail­liert nachgespürt.

Er war nach dem abrup­ten Ende sei­ner aka­de­mi­schen Kar­rie­re an der War­wick Uni­ver­si­ty Ende der 1990er nach Schang­hai über­sie­delt. Sei­ne einst­wei­li­ge Tätig­keit als eso­te­risch-poli­ti­scher Blog­ger deu­te­te 2020 kei­nes­wegs dar­auf hin, daß von ihm nach sei­nem Früh­werk über Geor­ges Batail­le noch ein­mal bemer­kens­wer­te Print­ver­öf­fent­li­chun­gen kom­men wür­den. Nun sind sie aber eben doch erschie­nen, und das gleich als »Dop­pel­wumms«.

2012 begann Land auf sei­nem dama­li­gen Blog »Urban Futures« mit der Ver­öf­fent­li­chung eines schließ­lich zehn­tei­li­gen Essays über die schwin­den­de Aura des west­li­chen Libe­ra­lis­mus. Aus­gangs­punkt war eine 2009 aus­ge­bro­che­ne Debat­te unter pro­mi­nen­ten Liber­tä­ren dar­über, ob »Frei­heit und Demo­kra­tie unver­ein­bar« sei­en (so damals Peter Thiel). Land nahm den Streit zum Anlaß für eige­ne Über­le­gun­gen zum Wesen der his­to­ri­schen Auf­klä­rung, des Fort­schritts­be­griffs und, wie er sie nann­te, »demo­kra­ti­scher Mythen«.

Von Thiel und Kon­sor­ten kam er zum liber­tä­ren Vor­den­ker Hans-Her­mann Hop­pe, und von Hop­pe war es bei ihm ein argu­men­ta­ti­ver Weg von gera­de ein­mal drei Absät­zen zum »obers­ten Sith-Lord der Neo­re­ak­tio­nä­re«, näm­lich dem unter Libe­ra­lis­mus­skep­ti­kern Mit­te der 2000er bis in die frü­hen 2010er pro­mi­nent gewor­de­nen Infor­ma­ti­ker und auto­di­dak­ti­schen Polit­phi­lo­so­phen der »Neo­re­ak­ti­on«, Cur­tis »Men­ci­us Mold­bug« Yarvin.

An des­sen Kon­zep­ten und Aus­füh­run­gen soll­te sich Land in der Fol­ge aus­führ­lichst abar­bei­ten und im Zuge des­sen qua­si neben­bei den Ober­be­griff der »Dunk­len Auf­klä­rung« (Dark Enligh­ten­ment) eta­blie­ren.

Wie­wohl all die­se alten Web­logs aus ver­schie­de­nen Grün­den heu­te nicht mehr bestehen, sind die dazu­ge­hö­ri­gen Tex­te doch – wie im Inter­net üblich – noch vie­ler­orts kopiert und »gespie­gelt« ver­füg­bar. Das macht sie aller­dings für weni­ger tech­nik­af­fi­ne Inter­es­sier­te sehr müh­sam auf­zu­fin­den. Doch nicht nur in einer Lin­de­rung die­ses Umstands liegt das Ver­dienst einer längst über­fäl­li­gen Prin­tedi­ti­on der zen­tra­len Schrif­ten der neo­re­ak­tio­nä­ren »Bewe­gung«. Auch die ers­te deutsch­spra­chi­ge Über­blicks­dar­stel­lung hier­zu befin­det sich im Abschluß.

Der gera­de fünf Jah­re jun­ge, doch schon sehr renom­mier­te reak­tio­nä­re Ver­lag Impe­ri­um Press aus dem west­aus­tra­li­schen Perth hat sei­ner Gesamt­aus­ga­be der Grund­la­gen­schrift Nick Lands zur »Dunk­len Auf­klä­rung« ein Vor­wort des Autors bei­gege­ben, wel­ches sein Anlie­gen konkretisiert:

Anders als der eigent­li­che, asso­zia­tiv zusam­men­ge­schrie­be­ne Text habe des­sen Aus­le­gung online ein radi­ka­les Eigen­le­ben ent­wi­ckelt und sich so selbst erfüllt – gemäß dem akze­le­ra­tio­nis­ti­schen Modell der »Hypers­ti­ti­on«, wonach ein neu­er Begriff sich aus einem Text in die Rea­li­tät rück­pro­ji­zie­ren kann. Tat­säch­lich sei es nie um eine simp­le reak­tio­nä­re Gegen­auf­klä­rung gegan­gen, son­dern um die »dunk­le«, scho­nungs­los rea­lis­ti­sche Kehr­sei­te der bekann­ten Auf­klä­rung: emi­nent wich­ti­ge Lese­hil­fe für einen schwie­ri­gen Text, um nicht stumpf­sin­ni­ge Nost­al­gie zu sehen, wo kei­ne ist, und zu erken­nen, wo Lands Den­ken anschluß­fä­hig ist an Yar­vins Paro­le: »Der ein­zi­ge Weg hin­aus führt hindurch.«

In deut­scher Über­set­zung bil­det der Lang­es­say zur »Dunk­len Auf­klä­rung« denn auch einen wesent­li­chen Teil der neu­en Land-Blü­ten­le­se Okkul­tes Den­ken. Das übli­che PR-Selbst­be­wußt­sein von Matthes & Seitz Ber­lin wirk­te dabei schon im vor­hin­ein etwas auf­ge­setzt. So protzt die Ver­lags­wer­bung mit dem Cla­im »Erst­mals auf Deutsch«, was schlicht unwahr ist, erschie­nen ein­zel­ne über­setz­te Tex­te Lands doch bereits in Sam­mel­bän­den des Mer­ve Ver­lags, etwa hier.

Die Über­schnei­dung liegt im freu­dia­ni­schen Cyber­punk-Trak­tat »[[]] No Future [[1.343]] [[0]]«; hier gewinnt knapp die Neu­über­set­zung – obschon das Buch trotz der immensen Ver­spä­tung ein gründ­li­che­res Lek­to­rat ver­dient gehabt hätte.

Ursprüng­lich für Ende Juni 2022 ange­kün­digt, wur­de der Band ins­ge­samt fünf­mal ver­scho­ben, hat sei­nen geplan­ten Umfang par­al­lel zum Laden­preis um mehr als ein Drit­tel ver­mehrt und ist nun schlu­ßend­lich Ende April die­ses Jah­res erschie­nen. Der Län­gen­un­ter­schied ent­spricht exakt den her­aus­ge­be­ri­schen Zusät­zen, ver­teilt auf ein Vor­wort, einen 68seitigen (!) Brief­wech­sel über Nick Land aus dem COVID-Früh­jahr 2020 sowie den lobens­wer­ten und offen­bar noch bis unmit­tel­bar vor Druck­le­gung aktua­li­sier­ten Anmerkungsapparat.

Die Text­aus­wahl wirft stel­len­wei­se Fra­gen auf, etwa wes­halb »Hyper­vi­rus« von 1995, wor­in Land ein hal­bes Jahr­zehnt im vor­aus vira­les Mar­ke­ting und Inter­net-Meme selbst­be­wußt vor­her­sag­te (»Ever­yo­ne will be doing it.«), nicht ent­hal­ten ist. Den­noch sind die bei­den Her­aus­ge­ber und »Kor­re­spon­den­z­essay­is­ten« tat­säch­lich in gewis­ser Wei­se beru­fen: Lite­ra­tur­wis­sen­schaft­ler Phil­ipp Thei­son ist Fach­mann für Sci­ence-fic­tion. Der tech­no­phi­le FAZ-Quo­ten­kom­mu­nist Diet­mar Dath indes hat bereits vor län­ge­rer Zeit Lands Ex-Mit­strei­ter Kod­wo Eshun ins Deut­sche über­setzt – 1999, also lan­ge bevor der War­wick-Zir­kel »Ccru« zum Kult wurde.

Bei­den merkt man ihr Fas­zi­niert­sein von der Mate­rie (»Schrif­ten, die kei­nes­wegs nur den Her­aus­ge­bern die­ses Ban­des über Jahr­zehn­te als Sti­mu­lan­ti­en dien­ten«, so Thei­son im Vor­wort) deut­lich an; bei­de ver­su­chen, des Autors spä­te­re »Apo­sta­sie« – die Abkehr von Uto­pien und Huma­nis­mus – sowie sein Stre­ben nach »einer Auf­la­dung des Den­kens mit dunk­ler Ener­gie« dia­lek­tisch zu ergrün­den, wie das Leser und Weg­ge­fähr­ten Lands (etwa Mark Fisher) nun schon seit einem Jahr­zehnt tun.

Thei­son bevor­zugt an der Lek­tü­re gera­de die nebu­lö­sen Stel­len – je unver­ständ­li­cher, des­to mehr Her­aus­for­de­rung klas­si­scher Denk­scha­blo­nen, des­to bes­ser. Dath schätzt Land als »klu­gen Feind«, der beim Gie­ßen sei­ner Geschos­se aus »genia­len Ver­glei­chen« gegen lin­ken Libe­ra­lis­mus »absurd kon­se­quent« vor­her­ge­he und des­halb beson­ders reiz­voll sei:

Nick Land besorgt die­ses Sicht­bar­ma­chen […] in einem gar nicht tri­via­len Sinn BESSER als Dugin oder Götz Kubit­schek oder sonst irgend­wel­che Nost­al­gi­ker der Gewalt. Denn deren Leh­ren und Behaup­tun­gen fas­sen den Stoff gar nicht an, der die sozia­len Real­ver­hält­nis­se regu­liert: Welt­markt, Pro­fit, Produktivkraftentwicklung.

Als Lands Ziel durch des­sen gesam­tes kom­pli­zier­tes und beson­ders anfangs eso­te­ri­sches Werk hin­durch iden­ti­fi­ziert er mit Recht »Zer­schla­gung des auf­ge­klärt-bür­ger­li­chen Men­schen­rechts­uni­ver­sa­lis­mus«, aus­ge­hend von der Batail­le-Exege­se des Briten.

Dar­auf ange­spro­chen, wie es zu einer deut­schen Aus­ga­be in die­ser Form gekom­men sei, ant­wor­te­te Nick Land mir noch letz­tes Jahr via Twit­ter, ihm sei das alles gleich, er seg­ne pau­schal jede Publi­ka­ti­ons­an­fra­ge ab. Sei­ne heu­ti­ge Distanz zum Früh­werk ent­wer­tet die­ses indes kei­nes­wegs: Das alles ist star­ker Tobak und wort­wört­lich wahn­sin­nig dicht, Lesen wird zur ech­ten Arbeit.

Auch muß eine spät­mo­der­ne Rech­te, die sich in unse­rer ver­kehr­ten Welt aus­ge­rech­net der Ehren­ret­tung des Ratio­na­lis­mus ver­pflich­tet fühlt, zwangs­läu­fig mit Lands fieb­ri­ger »Theo­rie­fik­ti­on« frem­deln. Doch auch das geht vor­bei – alles in allem ein tol­les Buch, im zwei­fa­chen Wortsinn.

– – –

+ Nick Land: Okkul­tes Den­ken. Mit einem Kor­re­spon­den­z­essay von Diet­mar Dath und Phil­ipp Thei­sohn, Ber­lin: Matthes & Seitz Ber­lin 2023. 432 S., 38 € – hier bestel­len!