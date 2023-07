Ted Kaczynski, Martin Heidegger und die Erniedrigung des Menschen

Es gibt bei Kac­zyn­ski kei­nen Kom­pro­miß mit dem “Sys­tem”: Die tech­no­lo­gi­sche Gesell­schaft, wie sich sich seit der indus­tri­el­len Revo­lu­ti­on mani­fes­tiert hat, müß­te rest­los von die­sem Pla­ne­ten verschwinden.

Im Vor­wort zum dem Band Tech­no­lo­gi­sche Skla­ve­rei, der auch die gül­ti­ge Fas­sung sei­nes Mani­fests “Die tech­no­lo­gi­sche Gesell­schaft und ihre Zukunft” ent­hält, faß­te Kac­zyn­ski sein Den­ken in vier Kern­the­sen zusam­men, die da wären:

1. Der tech­no­lo­gi­sche Fort­schritt führt uns in eine unver­meid­li­che Kata­stro­phe. (Dazu gleich mehr.)



2. Nur der Zusam­men­bruch der moder­nen tech­no­lo­gi­schen Zivi­li­sa­ti­on kann die Kata­stro­phe ver­mei­den. (Was frei­lich eine Art “Prä­ven­tiv­ka­ta­stro­phe” wäre, um ein noch grö­ße­res Unglück zu vermeiden.)

3. Die poli­ti­sche Lin­ke bil­det die vor­ders­te Front der tech­no­lo­gi­schen Gesell­schaft zur Abwehr der Revolution.

Kac­zyn­ski hielt The­men wie z. B. “Ras­sis­mus”, “Sexis­mus”, Schwu­len­rech­te, Tier­rech­te, Indi­ge­nen­rech­te, Anti­ko­lo­nia­lis­mus etc. und “sozia­le Gerech­tig­keit” im all­ge­mei­nen für blo­ße Ablen­kun­gen des Sys­tems, um vom eigent­li­chen Pro­blem abzu­len­ken und wahr­haft revo­lu­tio­nä­re Bewe­gun­gen zu zer­set­zen und zu ersti­cken. Der Köder ist hier die hyper­mo­ra­li­sche Mis­si­on: Lin­ke bei­ßen an, weil sie ihrer Nei­gung zur Über­an­pas­sung ent­ge­gen­kommt und ihnen Gele­gen­heit gibt, ihre Min­der­wer­tig­keits­ge­füh­le zu kanalisieren.

Man könn­te ergän­zen, daß fol­ge­rich­tig das­sel­be auch für rech­te Bewe­gun­gen zutrifft, die fast immer nur Reak­tio­nen auf lin­ke Agen­den sind, vom Kampf gegen Trans­gen­der-Pro­no­men bis zum Kampf gegen den “Gro­ßen Austausch”.

Hin­ter jedem die­ser Pro­ble­me las­sen sich mit Leich­tig­keit (auch) tech­no­lo­gi­sche Ursa­chen aus­fin­dig machen: Rasant stei­gen­des glo­ba­les Bevöl­ke­rungs­wachs­tum eben­so wie die mobi­len Mög­lich­kei­ten, gan­zen Bevöl­ke­run­gen von einem Kon­ti­nent auf den ande­ren zu trans­por­tie­ren. Auch Patho­lo­gien wie “white guilt” oder ega­li­tär-uto­pi­sche Ideen, die die mul­ti­kul­tu­rel­le Ideo­lo­gie prä­gen, könn­te man theo­re­tisch auf eine men­ta­le Dege­ne­ra­ti­on durch die tech­no­lo­gi­sche Opti­mie­rung des Wohl­le­bens zurückführen.

4. Es bedarf einer neu­en revo­lu­tio­nä­ren, inter­na­tio­na­len Bewe­gung, die sich der Eli­mi­na­ti­on der tech­no­lo­gi­schen Gesell­schaft verschreibt.

Die­se Bewe­gung müs­se aus oben genann­ten Grün­den rigo­ros alle (zumin­dest poli­tisch korrekten/“woken”) Lin­ken aus­schlie­ßen, eben­so wie alle “Neu­ro­ti­ker, Faul­pel­ze, Unfä­hi­ge, Schar­la­ta­ne, Per­so­nen ohne Selbst­dis­zi­plin”, also das übli­che Gemen­ge, das sich heu­te in Ame­ri­ka soge­nann­ten “Wider­stands­be­we­gun­gen” anschließt. Kac­zyn­ski betont, daß es sich hier um kei­ne “poli­ti­sche” Revo­lu­ti­on im enge­ren Sin­ne han­delt: “Ihr Ziel wird sein, nicht Regie­run­gen, son­dern die öko­no­mi­schen und tech­no­lo­gi­schen Grund­la­gen der bestehen­den Gesell­schaft zu stürzen.”

Die ers­te The­se, von der sich alle ande­ren ablei­ten, ent­spricht dem mitt­ler­wei­le berüch­tig­ten Anfang des “Mani­fests”:

Die tech­no­lo­gi­sche Gesell­schaft selbst ist also bereits eine “Kata­stro­phe”, wer­de aber in eine noch grö­ße­re füh­ren. Wie wird sie aus­se­hen? Dar­auf gibt es meh­re­re Antworten.

Die hand­fes­te­re, mate­ri­el­le Opti­on wäre eine Umwelt­ka­ta­stro­phe von immensem Aus­maß. Dar­auf lag aller­dings nicht Kac­zynskis Haupt­au­gen­merk. Son­dern auf der ande­ren, der “Kata­stro­phe der mensch­li­chen Wür­de”, in der die Spe­zi­es Mensch zu einer skla­ven­haf­ten und ernied­rig­ten Mas­se redu­ziert wird (“reduc­tion of the human race to a degra­ded and ser­vi­le condition”).

Dies geschieht dadurch, daß das mensch­li­che Ver­hal­ten voll­stän­dig durch die Tech­no­lo­gie kon­trol­liert wird, bzw. durch jene, die die­se Tech­no­lo­gie kon­trol­lie­ren (oder glau­ben, sie zu kon­trol­lie­ren, wäh­rend sie auch nur Zau­ber­lehr­lin­ge höhe­ren Gra­des sind). Das ist mei­ner Auf­fas­sung nach der Kern des “Gre­at Reset”, auf einen sehr ein­fa­chen Punkt gebracht.

Kac­zyn­ski betont, daß dies kei­ne exzen­tri­sche Mei­nung sei, und ruft als Kron­zeu­gen war­nen­de Stim­men aus dem tech­no­lo­gi­schen Bereich auf. Er nennt die Namen Bill Joy, Mar­tin Rees und Richard A. Pos­ner, aber auch “Klas­si­ker” wie Jac­ques Ellul und Lewis Mum­ford. Man könn­te hier an unzäh­li­ge dys­to­pi­sche Sci­ence-Fic­tion-Roma­ne und ‑fil­me den­ken, die der­ar­ti­ge Befürch­tun­gen dra­ma­ti­siert und arti­ku­liert haben.

Die­ser Aspekt der Ernied­ri­gung und Ver­skla­vung des Men­schen als Men­schen erscheint mir von gro­ßer Bedeut­sam­keit. Er ist aller­dings den meis­ten Men­schen wesent­lich schwe­rer zu ver­mit­teln als die Vor­stel­lung einer Umwelt­ka­ta­stro­phe, etwa in Form der Apo­ka­lyp­sen, wie sie auch die Kli­ma­wan­del­pro­phe­ten ausmalen.

Der Grund ist, daß sie die Men­schen außer­or­dent­lich schnell an Ernied­ri­gun­gen und Ver­skla­vun­gen gewöh­nen, sofern sie mit einem gewis­sen Kom­fort und opi­ati­schen Ablen­kun­gen ein­her­ge­hen. Dafür muß frei­lich auch immer ein Preis gezahlt wer­den. Kac­zyn­ski spricht von einem gestör­ten “power pro­cess”, nach dem jeder Mensch ein Bedürf­nis habe: Er besteht aus den Ele­men­ten Ziel, Anstren­gung und Errei­chen des Ziels.

Damit unser Leben Sinn und Antriebs­kraft hat, brau­chen wir alle “Zie­le, die zu errei­chen Anstren­gung erfor­dert”, und es müs­sen wenigs­tens eini­ge die­ser Zie­le erreich­bar sein. Dies gibt den Men­schen “Selbst­ach­tung, Selbst­ver­trau­en und Mach­ge­fühl”. Ist die­ser Pro­zeß gestört, set­zen patho­lo­gi­sche Ent­wick­lun­gen ein:

Hin­zu kommt ein vier­tes Ele­ment, das Kac­zyn­ski “Auto­no­mie” nennt. Es bezeich­net das Maß an Ent­schei­dungs­frei­heit und Kon­trol­le, das die meis­ten Men­schen brau­chen, um ihre Zie­le durch­zu­set­zen und ihren “power pro­cess” in Gang zu hal­ten. Tech­no­lo­gie und Kyber­ne­tik zie­len aber dar­auf ab, den Men­schen ihre Ent­schei­dun­gen abzu­neh­men und sie zu steuern.

Ist die­ser Weg aber erst ein­ge­schla­gen, ist es eines Tages end­gül­tig vor­bei mit der mensch­li­chen Auto­no­mie: Die Tech­no­lo­gie wird die tota­le Kon­trol­le über das mensch­li­che Ver­hal­ten übernehmen.

Auch gegen die mit der Tech­no­lo­gi­sie­rung ein­her­ge­hen­de Uni­for­mie­rung haben die Men­schen in der Regel wenig ein­zu­wen­den. Das kön­nen wir täg­lich im All­tag beob­ach­ten, und das ist eine der vie­len bit­te­ren Leh­ren aus der Zeit der “Pan­de­mie”.

Die Men­schen ver­ste­hen auch mehr­heit­lich nicht, was ernied­ri­gend dar­an sein soll, etwa vom per­ma­nen­ten Star­ren auf klei­ne Bild­schir­me, die man stän­dig in der Hand mit sich trägt, und den dar­aus resul­tie­ren­den Dopa­min­schü­ben abhän­gig gemacht zu wer­den. Man kann es über­all beob­ach­ten: Der Griff zum Smart­phone bei jeder sich bie­ten­den Gele­gen­heit ist bei­na­he schon zur auto­ma­ti­sier­ten Ges­te gewor­den. Und dies ist nur klei­nes, beun­ru­hi­gen­des Detail inner­halb einer grö­ße­ren Problematik.

Die mensch­li­che Wür­de und Frei­heit im Sin­ne wie sie Kac­zyn­ski meint, ist nur mehr jenen Men­schen ein Anlie­gen und ihr Ver­lust eine Kata­stro­phe, die noch so etwas wie eine See­le ver­spü­ren. Das ist auch der Grund, war­um die geis­ti­gen Vor­an­trei­ber der Tech­no­lo­gi­sie­rung wie Yuval Hara­ri so vehe­ment dar­auf behar­ren, daß “wir” kei­ne “geheim­nis­vol­len See­len”, son­dern “hack­ba­re Tie­re” ohne Wil­lens­frei­heit seien.

Kac­zyn­ski geht davon aus, daß der Mensch vor allem bio­lo­gisch bestimmt sei. Er benutzt das Wort “See­le” an nur einer Stel­le des “Mani­fests”:

Er geht also davon aus, daß es tat­säch­lich mög­lich ist, die Bio­ein­heit Mensch zu “hacken” wie einen Com­pu­ter. Es han­delt sich hier­mit um eine sehr rea­le Gefahr.

“See­le” ist ein Begriff mit einem sehr wei­ten Bedeu­tungs­feld. Ich schla­ge vor, damit als eine Art kleins­ten gemein­sa­men Nen­ner jenen Teil in uns zu bezeich­nen, der gegen die Aus­sicht revol­tiert, sich zum tech­no­lo­gisch gesteu­er­ten Bio­ro­bo­tern machen zu lassen.

In einem Brief an Lutz Damm­beck schrieb Kaczynski:

Was ist das in uns, dem all dies nicht “gefällt”? Was ist es, das Abscheu, ja sogar Grau­en emp­fin­det vor der “schö­nen neu­en Welt”?

Wer weiß, wor­um es hier geht, weiß auch oder spürt zumin­dest intui­tiv, was gemeint ist, wenn wir von einer “See­le” reden. Wer es hin­ge­gen nicht weiß, dem wird es auch eine noch so logi­sche Argu­men­ta­ti­on nicht begreif­lich machen kön­nen. Dort, wo es ihn schmer­zen soll­te, spürt er nichts mehr. Das Organ wur­de ampu­tiert, und die Ope­ra­ti­on hat nicht ein­mal einen Phan­tom­schmerz hinterlassen.

Kier­ke­gaard schrieb in Ent­we­der-Oder:

Es ist auch die­se Art Kata­stro­phe, die Mar­tin Heid­eg­ger vor­ran­gig vor Augen hat­te, als er vor den Gefah­ren für das “Sein” warn­te, die aus der Ent­fal­tung der Tech­nik erwach­sen. In sei­ner Ein­füh­rung in die Meta­phy­sik schrieb er 1935:

Heid­eg­ger hat­te damals den Rund­funk vor Augen (das Fern­se­hen stand noch in den Kin­der­schu­hen), aber die­se Zei­len beschrei­ben in voll­kom­me­ner Wei­se jenen Welt­zu­gang, der sich voll­ends mit der Ankunft des Inter­nets mani­fes­tiert hat, des­sen Kenn­zei­chen “Schnel­lig­keit, Augen­blick­lich­keit und Gleich­zei­tig­keit” und inzwi­schen auch per­ma­nen­te All­ge­gen­wär­tig­keit sind.

Mit dem Schwund der qua­li­ta­ti­ven Zeit wird aber auch der Raum (oder viel­leicht genau­er: das Raum­ge­fühl) auf­ge­zehrt, wird boden-los. Die Welt wird “flach”, wie der Glo­ba­li­sie­rungs­a­po­lo­get Tho­mas L. Fried­man 2004 schrieb, und dadurch wer­den auch der Mensch und sein Den­ken und Füh­len, sei­ne gan­ze Exis­tenz, sein “Dasein”, wie Heid­eg­ger sagen wür­de, “flach”. Das bedeu­tet “Entor­tung” und “Ver­wur­ze­lung”, und sie ist eine bei­na­he zwangs­läu­fi­ge Fol­ge der uner­bitt­li­chen Ent­fal­tung der Technik.

Auch die “Ent­zau­be­rung” der Welt wird damit vor­an­ge­trie­ben. An ihre Stel­le tre­ten künst­li­che Wel­ten in unse­ren Gehir­nen. Hier ist auch kein Platz mehr für so etwas Ehr­furcht vor dem Erha­be­nen oder Numi­no­sen, vor dem Hier und Jetzt des Ein­ma­li­gen und Unwiederholbaren.

Die Welt scheint nur mehr als Quel­le zu die­nen, um Mil­li­ar­den digi­ta­le Abbil­der von ihr zu erstel­len und via Insta­gram, Twit­ter und Face­book zu ver­brei­ten. Wenn man so will, kann man auch dies als eine Art der Selbs­tran­szen­denz deu­ten, als einen Ver­such, Sein und Zeit durch Digi­ta­li­sie­rung gleich­sam ein­zu­frie­ren, zu spei­chern, zu kon­trol­lie­ren. Damit ein­her geht auch ein zuneh­men­der Ver­lust an Rea­li­tät, des Selbst wie auch der Welt, in der es lebt.

An die­ser Stel­le kom­men mir eini­ge Zei­len aus dem Track “Red Queen” von Coil in den Sinn:

Now you’­ve absor­bed it into your system

Now that you’­ve allo­wed it to be true

Now that you’­ve neu­tra­li­sed it, made it safe, made it yours

Now that you’­ve been pho­to­gra­phed, recorded

What are you gon­na do?

Is it so unsafe when you are

Inse­cu­re in the space whe­re you are?

Is it so, real­ly so,

Is it more real?

Is it more yours?

Is it more real, for you,

Than it is for him or me?

And the peo­p­le who per­cei­ve it

Repeat it, distort it, impro­ve it, update it

Slight­ly chan­ge it

And the­se peo­p­le belie­ve it

And wri­te it all up for you

And is it more real?