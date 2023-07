Aufstände? Viel brutaler: Frankreich brannte, brennt und wird wieder brennen

Zu sagen, “Frank­reich ist ver­lo­ren” sei “Defai­tis­mus”. “Selbst schuld, hät­ten sie Zemm­our gewählt” sei “Schuld­zu­wei­sung” (man könn­te ergän­zen: viel­leicht auch eine Art Scha­den­freu­de über das red­lich ver­dien­te Unglück). “Es braucht einen Bür­ger­krieg, wir müs­sen zurück­schla­gen” wäre “blin­de Radikalisierung”.

Statt­des­sen sei nun eine “maxi­ma­le meta­po­li­ti­sche Offen­si­ve” ange­sagt. Nun sei die Zeit güns­tig, das Over­ton-Fens­ter mit einem Ruck zu ver­schie­ben, und bestimm­te Begrif­fe und Ideen in Umlauf zu brin­gen, ins­be­son­der die Idee, daß die Schwe­re der Aus­schrei­tun­gen recht­fer­ti­ge, den Ran­da­lie­rern und ihrem “gesam­ten Umfeld” (wie soll das exakt defi­niert wer­den? wo fängt es an, wo hört es auf?) die Staats­bür­ger­schaft zu ent­zie­hen, und so die Bahn zu einer lang­fris­ti­gen “Remi­gra­ti­on von Mil­lio­nen” freizumachen.

[Anmer­kung ML 4. 7. 2023: Ich habe einen Absatz an die­ser Stel­le gelöscht, weil sich MSLi­ve miß­ver­stan­den fühl­te. Der Absatz hat sich aber nicht direkt auf ihn bezo­gen, ich woll­te dar­in ledig­lich den Gedan­ken des Staats­bür­ger­schafts­ent­zugs zur Prä­ven­ti­on des Bevöl­ke­rungs­aus­tau­sches, sei­ne Vor­aus­set­zun­gen und Fol­gen, weiterspinnen.]

MSLi­ve nennt die Ran­da­lie­rer “Auf­stän­di­sche”. Ich sehe aber nicht recht ein, war­um. Gegen was ste­hen sie denn auf? Ich sehe nur einen ent­fes­sel­ten Mob, der raubt, plün­dert, zer­stört und verwüstet.

Als wei­te­re Auf­ga­ben nennt MSLi­ve die “Mar­kie­rung von Schul­di­gen im Main­stream” und “die Kri­tik der bizar­ren ‘Rech­ten’, die stän­dig Defai­tis­mus & Resi­gna­ti­on ver­brei­ten und #remi­gra­ti­on kri­ti­sie­ren, oder behaup­ten der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch sei nicht das Hauptproblem”.

Die Lage­ver­schär­fung muss zu einer geis­ti­gen Ver­schär­fung füh­ren. Die rech­te und natio­na­le Debat­te müs­sen sich irr­ver­si­bel ändern. Das ist der ein­zi­ge posi­ti­ve Fort­schritt, der aus dem fol­gen kann.

Nun gut. Steht das Over­ton-Fens­ter aber nun wirk­lich so sehr weit offen? In Frank­reich eben­so wie in Deutsch­land? Auch außer­halb des rech­ten Spek­trums oder nur inner­halb? Wie­viel Zeit haben wir denn noch, um es so weit zu ver­schie­ben, daß es unse­ren Vor­stel­lun­gen entspricht?

Das Aus­maß der Zer­stö­rung und Gewalt ist gewiß enorm und erschre­ckend. Es über­trifft schon jetzt bei wei­tem jenes der Unru­hen des Jah­res 2005. Le Mon­de zog nach fünf Näch­ten eine Zwi­schen­bi­lanz: Mehr als 5000 ange­zün­de­te Fahr­zeu­ge, 10 000 Müll­ton­nen­brän­de, fast 1000 ver­brann­te, beschä­dig­te oder geplün­der­te Gebäu­de, 250 Angrif­fe auf Poli­zei­sta­tio­nen oder Gen­dar­me­rien, mehr als 700 ver­letz­te Polizisten:

Die Gewalt­ta­ten in Frank­reich haben nicht mehr viel mit dem Tod des jun­gen Nahel M. zu tun, der am Diens­tag, den 27. Juni in Nan­terre von einem Poli­zis­ten erschos­sen wur­de. Seit Frei­tag, dem 30. Juni, haben die Unru­hen, die Hun­der­te von Gemein­den in Frank­reich betref­fen, ihren Cha­rak­ter ver­än­dert: Eine bei­spiel­lo­se Inten­si­tät, ein extre­mes Maß an Gewalt, Plün­de­run­gen von Geschäf­ten, Angrif­fe auf öffent­li­che Diens­te, Beam­te, gewähl­te Volks­ver­tre­ter und letzt­lich meh­re­re Tau­send direk­te Opfer von Brän­den, Gewalt, Sach­be­schä­di­gun­gen oder Diebstählen.

Da inzwi­schen jeder ein­zel­ne Mensch auf die­sem Pla­ne­ten mit einem Smart­phone aus­ge­stat­tet ist, kann man den Ter­ror in Paris, Lyon, Mar­seil­le, Gre­no­ble, Nan­tes, Nimes und ande­ren Orten auf den sozia­len Medi­en in unzäh­li­gen, apo­ka­lyp­tisch anmu­ten­den Film­auf­nah­men gleich­sam “im Live-Ticker” verfolgen.

Bren­nen­de Wohn­blocks in Pari­ser Vor­or­ten. Ein Motor­rad­fah­rer, der eine lau­fen­de Ket­ten­sä­ge an sei­ne Maschi­ne gebun­den hat, und hin­ter sich her­schleift. Ein Wei­ßer, der von einem Rudel Afri­ka­ner aus sei­nem LKW gezerrt und nie­der­ge­prü­gelt wird. Ein wei­ßer Fuß­gän­ger in Bor­deaux, der von mas­kier­ten Ran­da­lie­rern geschla­gen und gesto­ßen wird.

Öffent­li­che Gebäu­de wur­den lan­des­weit ver­bar­ri­ka­diert und mit Sta­chel­draht ein­ge­zäunt. In Mar­seil­le wur­de ein Waf­fen­ge­schäft geplün­dert, ein Bus vol­ler Chi­ne­sen atta­ckiert und die Alca­zar-Biblo­thek in Brand gesteckt, die unzäh­li­ge uner­setz­li­che his­to­ri­sche Doku­men­te beher­bergt. In Nan­terre wur­de ein Denk­mal für die “Mär­ty­rer der Depor­ta­ti­on” nach Ausch­witz beschmiert und eine dane­ben gehiß­te Tri­co­lo­re heruntergerissen.

Im Pari­ser Vor­ort L’Haÿ-les-Roses wur­de das Haus des Bür­ger­meis­ters Vin­cent Jean­brun (Les Répu­bli­cains) atta­ckiert, wobei sei­ne Frau und eines sei­ner Kin­der ver­letzt wurden:

Die Täter ramm­ten mit einem Auto das Tor zu sei­nem Haus und zün­de­ten dann das Auto und meh­re­re Müll­ton­nen an. Frau und Kin­der flo­hen laut dem Fern­seh­sen­der france­info durch den Gar­ten, wäh­rend die Angrei­fer sie mit Feu­er­werks­kör­pern beschossen.

Ein­mal mehr ist aus der dys­to­pi­schen Fik­ti­on Wirk­lich­keit gewor­den: Das Sze­na­rio ähnelt frap­pant dem Roman Gue­ril­la von Lau­rent Ober­to­ne (2016), Tei­len von Hou­el­le­becqs Unter­wer­fung (2015) oder dem all­zu schick gemach­ten Film Athe­na (2022), in dem sich am Ende her­aus­stell­te, daß die Unru­hen von Rechts­ra­di­ka­len pro­vo­ziert wur­den, die sich als Poli­zis­ten ver­klei­det hatten.

Und natür­lich tau­chen auch wie­der gro­tes­ke Vignet­ten auf, die Platz im Heer­la­ger der Hei­li­gen gehabt hät­ten. Den vor­läu­fi­gen Preis gewinnt das Video, das eine ergrau­te wei­ße Frau zeigt, die auf den Knien rut­schend die Poli­zei anfleht, doch Mit­leid mit dem Ran­da­lie­rern zu haben.

Beson­ders hart scheint die Poli­zei indes bis­lang nicht ein­ge­grif­fen zu haben. Offen­bar hat sie Anwei­sung, die Lage abeb­ben und nicht noch wei­ter eska­lie­ren zu las­sen. In den letz­ten Jah­ren hat man sie frei­lich eher von einer ande­ren Sei­te ken­nen­ge­lernt. Sie ist mit rück­sichts­lo­ser Bru­ta­li­tät gegen Gel­be Wes­ten und Coro­na-Demons­tran­ten vor­ge­gan­gen. Wenn sie wirk­lich will und wirk­lich darf, dann kann sie es auch. Dies­mal ist aller­dings mit erheb­li­cher Gegen­wehr zu rech­nen. Da etli­che der Ran­da­lie­rer mit Schuß­waf­fen bewaff­net sind, könn­te Macron auch theo­re­tisch das Mili­tär einsetzen.

Die Poli­zei­ge­werk­schaf­ten Ali­ance Poli­ce Natio­na­le und UNSA Poli­ce, die etwa die Hälf­te der fran­zö­si­schen Poli­zei­be­am­ten ver­tre­ten, gaben eine gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung ab, in der sie von einem “Krieg” spre­chen, und an die Regie­rung appel­lie­ren, här­ter durch­zu­grei­fen, “um die repu­bli­ka­ni­sche Ord­nung wiederherzustellen”.

Ange­sichts die­ser rasen­den Hor­den reicht es nicht mehr aus, um Ruhe zu bit­ten, man muss sie erzwin­gen! (…) Unse­re Kol­le­gen, wie auch die Mehr­heit der Bür­ger, kön­nen sich nicht dem gewalt­sa­men Dik­tat von Min­der­hei­ten unter­wer­fen. (…) Heu­te befin­den sich die Poli­zis­ten im Kampf, weil wir uns im Krieg befin­den. Mor­gen sind wir im Wider­stand und die Regie­rung wird sich des­sen bewusst sein müssen.

Macron mut­maß­te auf einer Pres­se­kon­fe­renz übri­gens, “Video­spie­le” hät­ten die Ran­da­lie­rer “infi­ziert”, eine bestür­zen­de faden­schei­ni­ge Erklä­rung, die klingt, als stam­me sie von einem ame­ri­ka­ni­schen Kon­ser­va­ti­ven aus den spä­ten neun­zi­ger Jah­ren, der einen Sün­den­bock für ein Schul­mas­sa­ker sucht.

Am 28. Juni, einen Tag nach dem Tod des 17-jäh­ri­gen Nahel Marz­ouk in Nan­terre, soll der apar­te Staats­chef auf einem Elton-John-Kon­zert getanzt haben, zur sel­ben Zeit, als es bereits zu Brand­stif­tun­gen und gewalt­sa­men Zusam­men­stö­ßen von Migran­ten­mobs mit der Poli­zei kam.

Von einem “Bür­ger­krieg” kann indes kei­ne Rede sein, da sich abge­se­hen von eini­gen iden­ti­tä­ren Grup­pen in Lyon noch kei­ne Bür­ger­weh­ren oder ähn­li­ches for­miert haben. Soll­te dies gesche­hen, wird der fran­zö­si­sche Staat mit Sicher­heit gewalt­sam gegen die­se “Rechts­extre­mis­ten” vor­ge­hen, und dies­mal ohne jeg­li­che Hemmungen.

Der Anlaß der Unru­hen ist der­sel­be wie in Frank­reich im Jahr 2005, wie in Eng­land im Jahr 2011, oder wie im wie in den USA im Jahr 2022: Ein far­bi­ger Kri­mi­nel­ler wider­setzt sich gewalt­sam der Poli­zei und kommt dabei ums Leben, wird im Hand­um­dre­hen zum “Mär­ty­rer” erklärt, was zu Demons­tra­tio­nen gegen “ras­sis­ti­sche Poli­zei­ge­walt” führt, die rasch in Plün­de­run­gen, Brand­stif­tun­gen, Van­da­lis­mus und Gewalt­aus­brü­che münden.

Und wie immer zei­gen sich die Mei­nungs­ma­cher fest ent­schlos­sen, den Mob zu ver­tei­di­gen: Sein blin­des Wüten wird als Auf­schrei und Rebel­li­on gegen “Ras­sis­mus” und “sozia­le Benach­tei­li­gung” aus­ge­ge­ben. Die Täter sind in Wahr­heit Opfer, von “Dis­kri­mi­nie­rung” und ähn­li­chen Sün­den wider den Hei­li­gen Geist der Gleich­heit, was ihre Gewalt­aus­übung mora­lisch mehr oder weni­ger legitimiert.

Die Ursa­chen sind alle­samt “sozi­al”, die Schuld liegt immer und aus­schließ­lich bei den ras­sis­ti­schen wei­ßen Wirts­völ­kern, die es ver­ab­säumt haben, die Mas­sen von brau­nen und schwar­zen Men­schen in ihrem Land aus­rei­chend zu “inte­grie­ren”.

Wir ken­nen das immer glei­che, auto­ma­tisch abge­spul­te Lied. Wir ken­nen es in- und aus­wen­dig. Wir ken­nen es bis zum Erbre­chen. Wir könn­ten es im Schlaf vor­sin­gen und parodieren.

Hier eine klei­ne, via Twit­ter ein­ge­sam­mel­te Blü­ten­le­se von Reak­tio­nen der bun­des­deut­schen Poli­ti­ker-Jour­na­lis­ten-Kas­te. So klin­gen die mora­li­schen Beleh­run­gen die­ser unver­bes­ser­li­chen, ver­ächt­li­chen Lüg­ner, die wie Auto­ma­ten reagie­ren und formulieren:

Für die ver­meint­li­chen Ober­che­cker: Die Ban­lieue-Pro­ble­me sind uralt. Mat­thieu Kas­so­vitz hat 1995 einen Film dazu gemacht: “Hass”. Es sind unge­lös­te gesell­schaft­li­che Pro­ble­me, mit denen Frank­reich schon lan­ge kämpft und NICHT eine Fol­ge unkon­trol­lier­ter Zuwanderung! Rech­te, wenn in Frank­reich Gelb­wes­ten teils gewalt­tä­tig demons­trie­ren: DAS VOLK STEHT AUF. Rech­te, wenn in Frank­reich Migran­ten aus den Vor­städ­ten teils gewalt­tä­tig demons­trie­ren: #Fran­ce­Has­Fal­len (Miri­am Hol­stein, Chef­re­por­te­rin t‑online.de) Nahel M. war nicht Alge­ri­er, er war Fran­zo­se. Hier fängt das Miss­ver­ständ­nis an. (Michae­la Weigel,Frankfurter All­ge­mei­ne Zei­tung, Poli­ti­sche Kor­re­spon­den­tin für Frankreich) Bei den Aus­schrei­tun­gen in Frank­reich wur­den hun­der­te Fahr­zeu­ge in Flam­men gesetzt, hun­der­te Per­so­nen fest­ge­nom­men. Es sind auch unge­lös­te Pro­ble­me, wie sozia­le Benach­tei­li­gung und die mit vol­ler Wucht wie­der an die Ober­flä­che drän­gen. (ZDF Heute) Die Unru­hen in Frank­reich sind gefähr­lich. Plün­de­run­gen und Gewalt­ta­ten sind kri­mi­nell und müs­sen geahn­det wer­den. Aber es ist weder ein Reli­gi­ons­krieg noch eine Inti­fa­da. Es sind sozia­le Unru­hen, die sich an auf­ge­stau­ten Män­geln der Inte­gra­ti­on entzünden. Es sind Fran­zo­sen, die da ran­da­lie­ren. Es sind fran­zö­si­sche Staats­bür­ger, die seit meh­re­ren Gene­ra­tio­nen in Frank­reich leben (Ruprecht Polenz, CDU)

Für Nils Mink­mar ist Renaud Camus an allem schuld:

Das Kli­ma ist völ­lig ver­gif­tet: Eine Quel­le dafür ist der seit Jah­ren vor sich hin wuchern­de Ras­sis­mus, der sich bis tief in die Mit­te der Gesell­schaft zieht. Immer noch darf etwa auf Twit­ter der brand­ge­fähr­li­che Het­zer Renaud Camus sei­ne Sprü­che vom gro­ßen Bevöl­ke­rungs­aus­tausch klop­fen. Und lei­der wird sei­ne Per­spek­ti­ve nicht mas­siv zurück­ge­wie­sen, son­dern aufgegriffen. (…) Im All­tag ist Frank­reich eine mul­ti­kul­tu­rel­le Gesell­schaft, aber in den Talk­shows und poli­ti­schen Debat­ten tobt der Ras­sen­kampf. Die Ran­da­lie­rer, die auch die Bil­dungs­ein­rich­tun­gen in den Ban­lieues zer­stö­ren, die Stadt­bü­che­rei­en, in denen ihren Nach­barn am Nach­mit­tag für die Abitur­prü­fun­gen ler­nen möch­ten, reagie­ren auf die Sicht eines Renaud Camus: Wir wer­den eh nie­mals dazu gehö­ren.

Das ist natür­lich genau das, was Ernst Jün­ger ein­mal “Ein­schla­gen auf die Baro­me­ter” nann­te, denen man die Schuld an dem Sturm gibt.

Men­tal­akro­ba­tik die­ser Art win­det sich um eine ganz ein­fa­che Tat­sa­che her­um: Was in Frank­reich geschieht, ist schlicht und ein­fach die not­wen­di­ge, logi­schen Fol­ge davon, wenn man Mil­lio­nen Afri­ka­ner und Ara­ber in ein west­li­ches Land impor­tiert. Mehr braucht man im Grun­de kaum zu sagen.

Es erüb­rigt sich, von “man­geln­der Inte­gra­ti­on” oder “Assi­mi­la­ti­on” oder “sozia­len Pro­ble­men” oder ähn­li­chen zäh­le­bi­gen Chi­mä­ren spre­chen. Aber die­se schlich­te und ein­fa­che Wahr­heit wür­de den gesam­ten ideo­lo­gi­schen Über­bau Frank­reichs und der west­li­chen Welt zum Ein­sturz brin­gen, wenn sie end­lich in die Gehir­ne ein­si­ckern würde.

Nun wur­de also erneut ein “mul­ti­kul­tu­rel­les” Land in Brand gesteckt, unter dem Vor­wand der “Soli­da­ri­tät” mit einem Kri­mi­nel­len, dem sich die Ran­da­lie­rer auf­grund sei­ner Volks­zu­ge­hö­rig­keit ver­bun­den füh­len. (Es gilt in Deutsch­land heu­te als “gesi­chert rechts­extrem”, wenn man die Tat­sa­che fest­stellt, daß es einen Unter­schied zwi­schen Staats­bür­ger­schaft und eth­no­kul­tu­rel­ler Volks­zu­ge­hö­rig­keit gibt).

Zeit, in Erin­ne­rung zu rufen, daß in die­sen Län­dern nichts der­glei­chen geschieht, wenn ein Mit­glied der Stamm­be­völ­ke­rung Opfer von Ein­wan­de­rer­ge­walt wird, was prak­tisch tag­täg­lich der Fall.

Die Migran­ten­kri­mi­na­li­ät hat in Frank­reich schon seit lan­gem bes­tia­li­sche und bar­ba­ri­sche Aus­ma­ße ange­nom­men, bis zu einem Grad, daß sie fast all­täg­lich gewor­den ist (Lau­rent Ober­to­ne spricht in einem Buch vom “Uhr­werk Oran­ge Frank­reich”, in Anspie­lung auf den Film von Stan­ley Kubrick).

Es gab kei­ne wüten­den Auf­stän­de, als isla­mi­sche Ter­ro­ris­ten am 13. Novem­ber 2015 in Paris in einem kon­zer­tie­ren Angriff 130 Men­schen abschlach­te­ten und 413 schwer verletzten;

als 2016 in Niz­za ein Tune­si­er mit einem Last­wa­gen 86 Men­schen töte­te und 458 verletzte;

als 2016 der katho­li­sche Pries­ter Jac­ques Hamel 2016 wäh­rend einer Mes­se von isla­mi­schen Ter­ro­ris­ten ent­haup­tet wurde;

als 2020 der Leh­rer Samu­el Paty von einem Tune­si­er ent­haup­tet wurde;

als 2022 die 12jährige Lola Daviet von einer Algie­re­rin sexu­ell miß­braucht, ermor­det und zer­stü­ckelt wur­de. Sie war zu die­sem Zeit­punkt das elf­te Mäd­chen, das in die­sem Jahr von Zuwan­de­rern ermor­det wurde;

als 2023 in Bor­deaux ein Schwarz­afri­ka­ner mit fran­zö­si­schem Paß auf eine 73jährige Frau und ihre sie­ben­jäh­ri­ge Enke­lin ein­prü­gel­te, sie aus einem Haus­ein­gang auf die Stra­ße zerr­te und zu Boden warf. Von die­ser Tat gibt es ein Video, das anzu­se­hen ich nie­man­den emp­feh­le, der schwa­che Ner­ven hat;

als 2023 ein syri­scher Asyl­be­wer­ber in Anne­cy in den fran­zö­si­schen Alpen auf einem Spiel­platz vier Klein­kin­der im Alter von 22 Mona­ten und drei Jah­ren sowie zwei Pen­sio­nis­ten mit einem Mes­ser nie­der­met­zel­te und lebens­ge­fähr­lich ver­letz­te. Auch von die­ser schier unfaß­ba­ren Tat gibt es ein Video, das anzu­se­hen ich nie­man­den emp­feh­le, der schwa­che Ner­ven oder Pro­ble­me mit sei­nem “anger manage­ment” hat.

Ver­bre­chen die­ser Art wer­den von den Medi­en rou­ti­ne­mä­ßig als Ein­zel­ta­ten psy­chisch Gestör­ter hin­ge­stellt, die nichts mit Ein­wan­de­rung zu tun hät­ten. Es mag sein, daß Kri­mi­nel­le und Ter­ro­ris­ten oft auch psy­chi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeitigen.

Aber das Grund­mus­ter läßt sich schwer­lich ver­tu­schen oder wie­der unge­se­hen machen. Der Anteil an psy­chisch insta­bi­len Men­schen mit Gewalt­nei­gung scheint unter Ein­wan­de­rern jedens­falls offen­bar sehr hoch zu sein. Die Opfer ihrer Aggres­sio­nen sind über­wie­gend Men­schen aus der wei­ßen Stammbevölkerung.

Die Bei­spie­le könn­te man noch erwei­tern mit unzäh­li­gen Vide­os und Berich­ten aus ande­ren Län­dern mit ähn­lich gear­te­ten Ein­wan­de­rer­schich­ten. Man­che rech­te Kanä­le tei­len die­se sehr emsig, mit dem Zweck, die Öffent­lich­keit zu scho­ckie­ren und wachzurütteln.

Ich befürch­te, daß sie größ­ten­teils zu den Bekehr­ten pre­di­gen und außer­halb ihrer Bla­sen nur wenig wahr­ge­nom­men. Dort haben die­se detail­ier­ten Gräu­el­mel­dun­gen mei­ner Ansicht eine eher nega­ti­ve Wir­kung: Sie demo­ra­li­sie­ren oder ver­set­zen den Leser in ohn­mäch­ti­ge Wut.

Und das bringt uns zu der Fra­ge: Wann ist es denn genug? Wann kapiert die Mehr­heit der Bevöl­ke­rung end­lich, daß es so nicht wei­ter­ge­hen kann? Wann schwen­ken Pres­se und Poli­tik um? Wann wird end­lich der Kern des Pro­blems ehr­lich ange­spro­chen? Wann wird end­lich eine Poli­tik des Ein­wan­de­rungs­stopps und der Remi­gra­ti­on anvi­siert, statt “Haßrede”-Gesetze oder die Kon­trol­le über das Inter­net noch mehr auszuweiten?

Das haben sich vie­le Beob­ach­ter schon 2005 gefragt, und noch­mal 2015, und 2025 wer­den sie es sich immer noch fra­gen. Mei­ne alten Arti­kel zu die­sem The­ma, wie etwa die­ser aus dem Jahr 2011, waren mit dem Ziel ver­faßt, weit über mei­ne rech­te Leser­schaft hin­aus zu war­nen, auf­zu­rüt­teln, zu über­zeu­gen, die Mene­te­kel aus Frank­reich und Eng­land ernst­zu­neh­men: Macht die Augen auf! Seht ihr es denn immer noch nicht?

Die­sen Impe­tus habe ich heu­te bei­na­he kom­plett ver­lo­ren. Wenn man so will, bin ich “resi­gniert”, was ich laut MSLi­ve als kor­rek­ter Rech­ter nicht sein darf. Aber es scheint mir nach fünf­zehn Jah­ren Schrei­ben und Nach­den­ken über den Mul­ti­kul­tu­ra­lis­mus klar zu sein, daß eine Ver­schär­fung der Lage kein “Erwa­chen” zu Fol­ge hat, jeden­falls nicht in einem Maße, daß zu umfas­sen­de­ren Ver­än­de­run­gen führt, als daß ein­wan­de­rungs­kri­ti­sche Par­tei­en mehr Stim­men bekommen.

Der War­nun­gen gab es über die Jah­re hin­weg genug, ich erin­ne­re nur an die­sen Auf­ruf der Gene­rä­le aus dem Jahr 2021. Sie wur­den nicht gehört, sie wer­den jetzt nicht gehört, und sie wer­den auch in Zukunft nicht gehört werden.

Der Schlüs­sel liegt selbst­ver­ständ­lich in der “Meta­po­li­tik”, da stim­me ich MSLi­ve zu. Wie der Account Gui­de to Kulch­ur rich­tig bemerkte:

There’s no brea­king point. It’s all ideo­lo­gy. With a healt­hy ideo­lo­gy, peo­p­le would have reac­ted appro­pria­te­ly 50 yrs ago. With the cur­rent ideo­lo­gy they will never react, becau­se ever­y­thing is going accor­ding to plan. It’s “pro­gress”. Es gibt kei­nen Kipp­punkt. Ideo­lo­gie ist alles. Mit einer gesun­den Ideo­lo­gie hät­ten die Men­schen schon vor 50 Jah­ren ange­mes­sen reagiert. Mit der aktu­el­len Ideo­lo­gie wer­den sie nie reagie­ren, weil alles nach Plan läuft. Das ist “Fort­schritt”.

Daß es “nach Plan läuft”, wür­de ich zwar nicht sagen, aber rich­tig ist zwei­fel­los, daß der ideo­lo­gi­sche Über­bau, das “Nar­ra­tiv”, das die Gesell­schaft zusam­men­hält, so struk­tu­riert ist, daß es selbst kras­sen gewalt­sa­men Erschüt­te­run­gen, die ihre Inten­si­tät kon­ti­nu­ier­lich stei­gern, hart­nä­ckig stand­hält. An die­sem Nar­ra­tiv wird fest­ge­hal­ten wie an einem reli­giö­sen Glau­ben. Mehr noch: Es ist ein reli­giö­ser Glaube.

Auf die­se Wei­se hat sich die west­li­che Welt über Jahr­zehn­te hin­weg an Gewalt, Kri­mi­na­li­tät und inne­ren Ver­fall gewöhnt, hat es sogar noch fer­tig­ge­bracht, dar­aus ihre Schuld­ge­füh­le und ihre hyper­mo­ra­li­schen, radi­al­uni­ver­sa­lis­ti­schen Impe­ra­ti­ve zu näh­ren und zu ver­stär­ken, und somit die Lage noch zu verschlimmern.

Das ist für Men­schen, die die Glau­bens­sät­ze die­ses Über­baus nicht tei­len, schier unbe­greif­lich, und die­se Unbe­greif­lich­keit ist auch die Quel­le vie­ler “Ver­schwö­rungs­theo­rien”. Ich nei­ge immer mehr zu der Ansicht, daß die Eli­ten jedoch größ­ten­teils wirk­lich glau­ben, was sie glau­ben, im Bann ihrer eige­nen insti­tu­tio­na­li­sier­ten Lebens­lü­gen und Ideo­lo­gie fest­ste­cken, bis zum bit­te­ren Ende, das noch lan­ge auf sich war­ten las­sen kann.

Die­ser Über­bau, die­ser reli­giö­se Glau­be muß rest­los ver­schwin­den, wenn die west­li­che Welt über­le­ben will.

Nun schlägt MSLi­ve fol­ge­rich­tig vor, ein meta­po­li­ti­sches Gegen­nar­ra­tiv in Umlauf zu brin­gen, das gemäß der Theo­rie irgend­wann die “kul­tu­rel­le Hege­mo­nie” erlangt und die Poli­ti­ker zum Han­deln zwingt.

Die Idee der “Remi­gra­ti­on von Mil­lio­nen” ist momen­tan aber noch Licht­jah­re von der Mit­te des Over­ton­fens­ters ent­fernt. Sie rich­tet sich dia­me­tral gegen den gesam­ten Über­bau des Wes­tens und den “Geist” sei­ner Insti­tu­tio­nen, ins­be­son­de­re Frank­reichs, das mit der Revo­lu­ti­on von 1789 der wich­tigs­te Vor­rei­ter die­ses Über­baus war, der sei­ne mäch­tigs­te Ver­tre­tung im ame­ri­ka­ni­schen Impe­ri­um gefun­den hat.

Ihre Umset­zung wür­de rea­lis­ti­scher­wei­se enor­men gewalt­sa­men Wider­stand derer her­vor­ru­fen, denen man die Staats­bür­ger­schaft ent­zie­hen will, damit man sie in ihre Her­kunfts­län­der abschie­ben kann. Es ist auch zu erwar­ten, daß sie Schüt­zen­hil­fe von mili­tan­ten fran­zö­si­schen Links­grup­pie­run­gen bekom­men wer­den. Das kann man deut­lich aus den aktu­el­len Vor­gän­gen ablesen.

Sie wer­den sich nicht wie Scha­fe “nach Hau­se” schi­cken las­sen, und es ist unwahr­schein­lich, daß irgend­ei­nes der ehe­ma­li­gen nord- und schwarz­afri­ka­ni­schen fran­zö­si­schen Kolo­ni­al­län­der, alle­samt geseg­net mit einem demo­gra­phi­schem Über­schuß jun­ger Män­ner, eines Tages bereit sein wird, Mil­lio­nen von “Remi­gran­ten” (das bedeu­tet auch: Frau­en, Kin­der, Alte) wie­der aufzunehmen.

Gewiß, “denk­bar” ist das alles. Nach Ende des Alge­ri­en­krie­ges 1962 war es mög­lich, 1,4 Mil­lio­nen “pieds noirs”, die das Land zum Teil seit Gene­ra­tio­nen besie­delt hat­ten, zu “repa­tri­ie­ren”. War­um soll­te es also nicht mög­lich sein, die “offi­zi­ell” zwei Mil­lio­nen Alge­risch­stäm­mi­gen, die im heu­ti­gen Frank­reich leben, wie­der nach Alge­ri­en zurückzuschicken?

Aus­schlag­ge­bend für die Durch­führ­bar­keit der Heim­füh­rung der Fran­zo­sen in Alge­ri­en war der Wil­le des fran­zö­si­schen Staa­tes, sei­ne Lands­leu­te zurück­zu­ho­len, teil­wei­se auch gegen deren Wil­len. Das heu­ti­ge Alge­ri­en hat kei­ner­lei Inter­es­se dar­an, sein ver­streu­ten Alge­ri­er zurück­zu­neh­men. Die hin­ken­de his­to­ri­sche Ana­lo­gie setzt vor­aus, daß einer sol­chen Repa­tri­ie­rung ein grau­sa­mer, jah­re­lan­ger natio­na­ler Befrei­ungs­krieg vor­an­geht, ver­bun­den mit einem epo­cha­len, glo­ba­len Para­dig­men- und Wer­te­wech­sel wie es zu die­ser Zeit der Anti­ko­lo­nia­lis­mus war.

Das ist jedoch ein sehr unwahr­schein­li­ches Sze­na­rio. Ich über­las­se es nun jedem, sich aus­zu­ma­len, was rea­lis­ti­scher zu erwar­ten ist.