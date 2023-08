Die Demonstration für Remigration in Wien war ein Vorstoß ins Denkbare

Das Mot­to war: „non quot sed qua­les“. Ziel war nicht eine mög­lichst gro­ße Mas­se, son­dern die erneu­te Bekräf­ti­gung eines iden­ti­tä­ren Stils: jung, dyna­misch, gut gelaunt und mit offe­nem Visier. So zogen 500 Patrio­ten am 29. 7. durch die Wie­ner Innen­stadt. Nach der tem­po­rä­ren Ver­mum­mung auf Coro­na­de­mos und der per­ma­men­ten Mas­kie­rung bei dis­rup­ti­ven Aktio­nen ist damit erneut klar­ge­stellt: Auf Demos zeigt man mutig Gesicht. Nur so kann die emo­tio­na­le Bar­rie­re über­wun­den und die Dämo­ni­sie­rung ent­kräf­tet werden.

Wie immer folg­te auf die Kund­ge­bung eine lin­ke Lügen­sta­fet­te. Einer­seits wer­den die Teil­neh­mer von der Pres­se als bru­ta­le Anti­se­mi­ten dar­ge­stellt, die Gedenk­stät­ten schän­den und Poli­zei­ket­ten mit Fla­schen angrei­fen. Zeit­gleich behaup­ten teil­wei­se die sel­ben Jour­na­lis­ten auf Twit­ter, daß es sich bei den Demons­tran­ten um kläg­li­che Ver­sa­ger han­delt, die man „von der Stra­ße geprü­gelt“ habe. Bei­des ist natür­lich erlogen.

Der ele­men­ta­re Unter­schied zu bis­he­ri­gen IB-Demos besteht in der Per­son, die die­se Lügen gekon­tert hat. Noch bevor ich Zeit fand, mein Video zu dre­hen, jag­te Chris­ti­an Hafenecker, Gene­ral­se­kre­tär der FPÖ, eine Pres­se­aus­sendung durch alle Kanä­le. Dar­in wird nicht nur das The­ma der Kund­ge­bung, die Remi­gra­ti­on, legi­ti­miert, son­dern jede lin­ke Falsch­dar­stel­lung detail­liert wider­legt. Damit war auch für jeden Funk­tio­när ein kla­rer Wort­laut vor­ge­ge­ben, soll­te ihn die Pres­se mit Distan­zie­rungs­for­de­run­gen belästigen.

Glaub­wür­dig­keit kann man sich nicht kau­fen, son­dern nur mit Taten ver­die­nen! Hafenecker erwarb sich damit eben­so wie Her­bert Kickl und Sil­vio Hem­mel­ma­ry die Aner­ken­nung des idea­lis­ti­schen Vor­felds. Letz­te­rer ist der jun­ge und hoch­be­gab­te Chef der Frei­heit­li­chen Jugend Ober­ös­ter­reichs, der es als ers­ter sei­ner Par­tei, wag­te, auf einer IB Demo zu spre­chen. Mein Hand­schlag mit ihm auf der Büh­ne ist daher ein Bild mit meta­po­li­ti­scher Tiefenwirkung.

Ent­schei­dend an die­ser Kund­ge­bung war über­haupt die meta­po­li­ti­sche Ebe­ne, auf der sie gezielt ope­rier­te. Bei der Eröff­nung des Zuges vor der Wie­ner Alber­ti­na sag­te ich folgendes:

Unser Zug durch die Innen­stadt ist in Wirk­lich­keit ein Vor­stoß im Dis­kurs­raum. Wir tra­gen heu­te als meta­po­li­ti­scher Pio­nier­trupp den wich­tigs­ten Begriff des 21. Jahr­hun­derts in den Bereich der Sicht­bar- und Sag­bar­keit: Remi­gra­ti­on. Wir sind nicht extre­mis­tisch, wir sind nur früh dran! Denn ent­we­der Remi­gra­ti­on wird der Schlüs­sel­be­griff für das 21. Jahr­hun­dert in Euro­pa sein, oder Euro­pa wird nicht mehr sein.



Wäh­rend wir auf den Stra­ßen Wiens als „Letz­te Gene­ra­ti­on für Remi­gra­ti­on“ die natio­na­le Pres­se nötig­ten, in ihren Hetz­ar­ti­keln die­sen Begriff mil­lio­nen­fach abzu­dru­cken, sag­te Irm­hild Boß­dorf beim AfD-Parteitag:

„Mas­sen­zu­wan­de­rung ist immer das Pro­blem und nie­mals eine Lösung. Die Lösung lau­tet: Remi­gra­ti­on – mil­lio­nen­fa­che Remigration!“

Das ern­te­te Bei­falls­stür­me – sie wur­de prompt auf einen vor­de­ren Lis­ten­platz für die EU-Wahl gewählt. Mit ihrer Ankla­ge des „men­schen­ge­mach­ten Bevöl­ke­rungs­wan­dels, der das alte Euro­pa in eine Sied­lungs­re­gi­on für Mil­lio­nen Afri­ka­ner und Ara­ber umwan­deln soll“, fand eine wei­te­re Begriffs­schöp­fung von der Stra­ße ihren Weg in die Partei.

Damit fin­det in Grund­zü­gen das statt, des­sen Feh­len ich vor eini­gen Jah­ren noch bit­ter beklag­te: ein „meta­po­li­ti­sches Kontinuum“.

Daß es mit der IB ein akti­vis­ti­sches Vor­feld gibt, das – authen­tisch neu­rechts – mit rech­ten Par­tei­en zusam­men­ar­bei­ten kann, ist der ent­schei­den­de Erfolg die­ser Bewe­gung. Er ist nur jenen bewußt, die meta­po­li­tisch und in gro­ßen Zeit­räu­men denken.

Götz Kubit­schek tat das in sei­nem letz­ten Arti­kel, als er ver­sprach: „Wir wer­den, wenn es so wei­ter­geht, bis zum Ende des Jah­res den Begriff Remi­gra­ti­on in der Gesell­schaft und die War­nung vor blo­ßem Par­la­ments­pa­trio­tis­mus in der Par­tei plat­ziert haben.“

Als Bewe­gung und Theo­rie­bil­dung müs­sen wir die „zen­tra­le Prä­ge­stel­le“ für zukunfts­wei­sen­de Begrif­fe und Ideen wer­den. Aktio­nen und Memes set­zen den „Cla­im“, die rech­te Intel­li­genz setzt das theo­re­ti­sche Fun­da­ment, und die rech­te Poli­tik setzt es um.

In „Regime Chan­ge von rechts“ beschrei­be ich die­sen Pro­zeß plan­mä­ßig. Dort skiz­zie­re ich auch das meta­po­li­ti­sche Weg­pro­gramm, also jene Begrif­fe, die das rech­te Lager set­zen und nor­ma­li­sie­ren muß, um rech­te Poli­tik zu ermög­li­chen. Hand in Hand damit geht die offen­si­ve Auf­ga­be, ent­schei­den­de Begrif­fe und geis­ti­ge Stütz­pfei­ler der herr­schen­den Ideo­lo­gie anzu­grei­fen und weg­zu­schla­gen. Im Lese­kreis zu mei­nem Buch, der am 9. August beginnt, wer­de ich die­ses Weg­pro­gramm konkretisieren.

Was bedeu­tet nun die „Remi­gra­ti­on“, die wir unse­rem Ban­ner for­der­ten? Wer hat die Deu­tungs­ho­heit darüber?

Der Begriff wird immer ein Span­nungs­feld blei­ben, über den die Debat­ten im rech­ten Lager nicht enden wer­den. Und das ist gut so.

Wie jedes Wort und erst recht jedes poli­ti­sche Kon­zept hat er einen „Begriffs­kern“ und Begriffs­hof. Der Kern lau­tet: Remi­gra­ti­on ist ein Bün­del an umfas­sen­den und lang­fris­ti­gen Maß­nah­men zur Schub­um­kehr der Migra­ti­ons­po­li­tik. Ziel­be­stim­mung der Remi­gra­ti­on lau­tet: Wenn die AfD Gestal­tungs­macht hat, muß Deutsch­land in 30 Jah­ren deut­scher sein als heute.

Die Remi­gra­ti­on ist damit die posi­ti­ve Ant­wort auf den nega­ti­ven Feind­be­griff des Gro­ßen Aus­tauschs (bzw. Bevölkerungsaustauschs).

Bereits jetzt hat unser Lager ein ein­präg­sa­mes, leicht ver­mit­tel­ba­res, radi­ka­les und doch anschluß­fä­hi­ges Begriffs­paar aus „Pro­blem & Lösung“, “Bevöl­ke­rungs­aus­tausch & Remi­gra­ti­on”. Im geg­ne­ri­schen Lager oszil­liert der Feind­be­griff zwi­schen „Coro­na“ „Kli­ma­wan­del”, „Ruß­land“, „wei­ßer Mehr­heits­ge­sell­schaft“, uvm. Als Lösung ver­weist man stets auf das­sel­be: ein pla­ne­ta­rer „Gre­at Reset“, der die Abschaf­fung der Natio­nal­staa­ten vor­aus­setzt. „Remi­gra­ti­on gegen Bevöl­ke­rungs­aus­tausch“ vs. „Gre­at Reset gegen Kli­ma­wan­del“. Das sind die bei­den gro­ßen Nar­ra­ti­ve, die im nächs­ten Jahr­zehnt um die Stel­lung als anti/deutsche Metaer­zäh­lung rin­gen werden.

Jeder Patri­ot ist, ob er sich des­sen bewußt ist oder nicht, Teil­neh­mer in die­sem geis­ti­gen Kampf. Wir wer­den ihn nur gewin­nen, wenn wir stra­te­gisch, koor­di­niert und plan­voll vor­ge­hen. Im Augen­blick bedeu­tet das: Ein Umfra­ge­hoch muß hier und jetzt meta­po­li­tisch genutzt wer­den. Mit sei­ner demo­kra­ti­schen Legi­ti­ma­ti­on im Rücken kann das “Over­ton­fens­ter” mit­tels anschluß­fä­hi­ge Pro­vo­ka­tio­nen ver­scho­ben wer­den. Wir müs­sen jetzt begriff­li­che „Haken“ ein­schla­gen, die das Auf und Ab der Umfra­ge­wer­te über­dau­ern. Wenn sie wie­der ein­bre­chen (und das wer­den sie zeit­wei­se), dann fal­len wir nicht ins Boden­lo­se. Wie vor­aus­schau­en­de Klet­te­rer hal­ten uns dann die meta­po­li­ti­schen Haken, die wir heu­te set­zen. So arbei­ten wir uns, Begriff für Begriff und Wahl für Wahl, vor bis zur ech­ten poli­ti­schen Gestaltungsmacht.