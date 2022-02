Zurück zur Maske? Zur Lage der IB

Die Stö­rung einer lin­ken Ver­an­stal­tung in Frank­furt und eines „Tole­ranz-Tanz­fes­ti­vals“ in Wien hat­ten die Form von „hard bass mass attacks“. Der damals popu­lä­re, aus heu­ti­ger Sicht etwas pein­li­che Trend aus Ost­eu­ro­pa (öffent­li­che Tanz-Flashmobs zu Tech­no) war die ers­te iden­ti­tä­re Akti­ons­form. Üblich war es dabei, sich zu mas­kie­ren. Bald war klar, daß es so nicht wei­ter­ge­hen konnte.

Rasch wur­den die Mas­ken fal­len­ge­las­sen – ein unver­zicht­ba­rer Schritt zur Über­win­dung der emo­tio­na­len Bar­rie­re. Die IB nahm als neu­rech­tes Trans­pa­renz­pro­jekt ihren Lauf. Wie Götz Kubit­schek fest­stell­te, führ­te die­ses ehr­li­che Ange­bot nicht zu einer Ver­än­de­rung des Dis­kur­ses oder zu einem Umden­ken im geg­ne­ri­schen Lager. Die ange­bo­te­ne Hand wur­de aus­ge­schla­gen. Die IB als per­fek­ter „rech­ter Klon“ lin­ker NGOs und Pro­test­be­we­gun­gen wur­de trotz ihres gewalt­frei­en, trans­pa­ren­ten und demo­kra­ti­schen Wesens behan­delt als wäre sie eine Terrorbewegung.

Dies bedeu­tet aber nicht ihr Schei­tern. „Gesicht“ wur­de nicht pri­mär für den Geg­ner gezeigt. Wir glaub­ten nie dar­an, daß wir die Pres­se dazu brin­gen könn­ten, die Wahr­heit zu schrei­ben und die media­len Kli­schees zu besei­ti­gen. Das Ziel war, sie dazu zu brin­gen, immer absur­der zu lügen. Uns ging es vor allem dar­um, mit offe­nem Gesicht das eige­ne Lager zu errei­chen. Unter mas­si­ver Nut­zung der sozia­len Medi­en wur­de das Zeit­fens­ter, das bis zur digi­ta­len Todes­stra­fe durch „Deplat­forming“ blieb, genutzt, um eine neue rech­te, akti­vis­ti­sche „Mar­ke“ zu eta­blie­ren und eine hand­lungs­fä­hi­ge, anschluß­fä­hi­ge Avant­gar­de zu gründen.

In die­ser Frist konn­ten drei evo­lu­tio­nä­re Schrit­te (und revo­lu­tio­nä­re „Schnit­te“) für das akti­vis­ti­sche, rech­te Lager umge­setzt werden.

+ Ers­tens eine „welt­an­schau­li­che Revo­lu­ti­on“, die im Bereich der rech­ten Jugend­be­we­gun­gen mit alt­rech­ten All­ge­mein­plät­zen und der Tra­di­ti­on des NS brach.

+ Zwei­tens eine sti­lis­ti­sche Revo­lu­ti­on, die statt auf sym­bo­li­sche Feti­sche und die Bild­spra­che der Pseu­do­mi­li­tanz auf die Aneig­nung zeit­ge­nös­si­scher pop­kul­tu­rel­ler und modi­scher Trends setzte.

+ Drit­tens eine scho­nungs­lo­se Abrech­nung mit der Leit­stra­te­gie der Mili­tanz und des Kri­sen­kults zuguns­ten einer stra­te­gi­schen Metapolitik.

Die IB knüpf­te damit welt­an­schau­lich an der Kon­ser­va­ti­ve Revo­lu­ti­on an und ver­such­te sich an einer real­po­li­ti­schen Umset­zung des Meta­po­li­tik­kon­zepts der Nou­vel­le Droi­te. Der Stil ergab sich in der Aus­ein­an­der­set­zung mit der Gegen­wart. (Hier fin­det sich ein aus­führ­li­cher Arti­kel dazu.)

Der Zustand des akti­vis­ti­schen Lagers vor der IB war pre­kär. Dem Wan­del, den die rech­te Theo­rie­bil­dung voll­zo­gen hat­te, hink­ten Bewe­gung und Gegen­kul­tur hin­ter­her. „Faust“ und „Hirn“, Stra­ße und Par­la­ment, waren von­ein­an­der iso­liert. Mit dem iden­ti­tä­ren Akti­vis­mus ent­stand eine Kraft, die einer­seits als Impuls­ge­ber auf rechts­po­pu­lis­ti­sche Par­tien ein­wir­ken und ande­rer­seits für die brei­ten Mas­se „nor­ma­ler” Patrio­ten bis in die „Mit­te der Gesell­schaft“ hin­ein anschluß­fä­hig war.

Erst die­se bei­den Fak­to­ren machen eine poli­ti­sche Grup­pe hand­lungs­fä­hig. Ohne die­sen Reso­nanz­raum und die­ses Unter­stüt­zer­um­feld ist eine akti­vis­ti­sche Grup­pe iso­liert und frucht­los. Die neue Stel­lung in der poli­ti­schen Land­schaft konn­te die IB nur bezie­hen, weil sie dank ihrer drei rech­ten Revo­lu­ti­ons­schrit­te eben­so pro­vo­kant wie anschluß­fä­hig war.

Die­se Grün­dung der IB war dabei nicht, wie die feind­li­che Pres­se natür­lich behaup­te­te, ein bloß sti­lis­ti­sches „Update“. Das hat­ten schon alt­rech­ten Grup­pen zuvor erfolg­los ver­sucht. Die Über­win­dung von ideo­lo­gi­schen und sti­lis­ti­schen Feti­schen, denen das Mono­pol für revo­lu­tio­nä­res rech­tes Den­ken zuge­schrie­ben wur­de, war und bleibt eine ideen­ge­schicht­li­che Not­wen­dig­keit. Sie erfolgt nicht aus Gefall­sucht und Kal­kül, son­dern aus inne­rem Antrieb und auf­grund der kri­ti­schen Aus­ein­an­der­set­zung mit dem Gewe­se­nen, die einen ech­ten „Neu­rech­ten“ ausmacht.

Das durch­schau­ba­re Ziel der staat­li­chen (und medi­al ver­stärk­ten) Repres­si­on wur­de es, die­sen Evo­lu­ti­ons­pro­zeß zu stop­pen und die neue Stel­lung im poli­ti­schen Nie­mands­land aus­zu­mer­zen. Die Vor­hut, die eine neue poli­ti­sche Form ver­kör­per­te, soll­te mit hef­ti­gen Schlä­gen zur Resi­gna­ti­on oder in Radi­ka­li­sie­rung getrie­ben werden.

Durch die­se Zer­schla­gung iden­ti­tä­rer Struk­tu­ren soll­te ein Genera­tio­nen­wech­sel und damit eine Wei­ter­ga­be der genann­ten Prin­zi­pi­en erschwert wer­den. Maxi­ma­le Dämo­ni­sie­rung soll­te die Anschluß­fä­hig­keit zer­stö­ren, die Grup­pe im rech­ten Lager iso­lie­ren und die „Nach­schub­we­ge“ aus­trock­nen. Das ver­blie­be­ne Per­so­nal soll­te sich ent­we­der resi­gniert ins bür­ger­li­che Leben zurück­zie­hen oder im sub­kul­tu­rel­len Pilz­ge­flecht der alt­rech­ten Sze­ne versickern.

Tat­säch­lich bedeu­tet ein Reform­pro­jekt wie das iden­ti­tä­re einen stän­di­gen Marsch auf der Gip­fel­li­nie. Gähn­te links der Abgrund des Phi­lis­ter­tums und des Main­streams, so lau­er­te rechts stets die Schnee­spal­te der alt­rech­ten Sub­kul­tur. So opfer­reich das Leben in jener NS-affi­nen Sze­ne sein mag, so wenig Anfor­de­run­gen stellt es im Bereich der Theo­rie­bil­dung, Per­so­nal­po­li­tik und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Stra­te­gie des Main­streams, jeden rech­ten Akti­vis­mus als mili­tan­ten, natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Extre­mis­mus dar­zu­stel­len, arbei­tet der ange­maß­ten Mono­pol­stel­lung der Sze­ne und ihrer Ver­ach­tung für alles ver­meint­lich „Laue“ zu. Das geteil­te Inter­es­se von Staats­schutz und eini­gen alt­rech­ten Akteu­ren ist es, einen neu­rech­ten, poli­ti­schen, gegen­kul­tu­rel­len und theo­re­ti­schen Gestal­tungs­raum so klein wie mög­lich zu hal­ten. Die sub­kul­tu­rel­le “Kon­ta­mi­nie­rung” macht den Ein­satz der “Naz­i­keu­le” leichter.

Die Ange­hö­ri­gen der Sub­kul­tur behal­ten mit ihren Kas­san­dra­ru­fen gern recht, daß der Main­stream jeden Rech­ten „sowie­so als Nazi“ dif­fa­mie­rend behan­de­le. Das Sys­tem tut ihnen die­sen Gefal­len eben­so gern. Die Kon­se­quenz, die sich bei­de erhof­fen, ist, daß die so Atta­ckier­ten am Ende jeden Ver­such der Pro­fi­lie­rung auf­ge­ben und sich in die aus­ge­tre­te­ne Lager des alt­rech­ten Kli­schees fal­len­las­sen. Dort lebt es sich zwar nicht ange­nehm, aber dafür „unge­niert“. Der woh­li­ge Schau­er der frei­wil­li­gen Selbst­mar­gi­na­li­sie­rung geht auf Kos­ten jeg­li­cher poli­ti­schen Wirk- und Handlungsfähigkeit.

Die Sub­kul­tur besitzt nach Sie­fer­le „zwar einen hohen Auf­merk­sam­keits­wert, doch ist die­ser not­wen­di­ger­wei­se so nega­tiv besetzt, daß ihren Trä­gern zwar sata­ni­sche Kräf­te zuflie­ßen, sie sich zugleich aber selbst als Ver­eh­rer des schlecht­hin Bösen stig­ma­ti­sie­ren. Das Böse indes hat zwar eine gewal­ti­ge Kraft, doch bleibt es not­wen­dig aso­zi­al, wird zum Aus­druck ledig­lich ästhe­tisch-spie­le­ri­scher Ele­men­te, ist also nicht pro­gramm- und poli­tik­fä­hig.“ (Sie­fer­le, Epo­chen­wech­sel, S.462)

Ohne eine kla­re Pro­fi­lie­rung samt Per­so­nal­po­li­tik und nöti­gen­falls auch Abgren­zung wird jede rech­te Grup­pe auto­ma­tisch von alt­rech­ter Sub­kul­tur auf­ge­so­gen. Dies ist jen­seits von „lais­sez fai­re“ und „pani­scher Distan­zie­rung“ (Modi, zwi­schen denen die AfD schwankt) nur mög­lich, wenn man eine kla­re Welt­an­schau­ung hat. Gin­ge das Kal­kül des Sys­tems auf, wür­den iden­ti­tä­re Poten­tia­le hin­ter den „Drei­schritt“ zurück­fal­len. Dies führt am Ende auto­ma­tisch in eine stra­te­gisch hoff­nungs­lo­se Lage, in der sich eini­ge in ohn­mäch­ti­ger Mili­tanz ent­la­den und ande­re sich sub­kul­tu­rell einrichten.

Haben die Geg­ner die­ses Ziel erreicht? Das wird sich wei­sen. Direkt nach der erzwun­ge­nen Ruhe­pau­se durch das Pro­zeß­feu­er­werk gegen die IB und mei­ne Per­son folg­te die Über­wöl­bung der rech­ten Akti­vi­tä­ten durch die „Coro­na­kri­se“. Iden­ti­tä­re Struk­tu­ren nutz­ten die­se Zeit neben dem reprä­sen­ta­ti­ven Akti­vis­mus auf Demos für eine Trans­for­ma­ti­on und tak­ti­sche Anpas­sung. Die­se äußert sich sicht­bar in einer Wie­der­kehr der Maske.

Beför­dert durch die „Ver­mum­mungs­ge­bo­te“ bei Coro­na­de­mos und getrie­ben durch die nack­ten Kos­ten zer­mür­ben­der Straf­ver­fah­ren, zeigt sich der iden­ti­tä­re Akti­vis­mus im deutsch­spra­chi­gen Raum seit eini­ger Zeit mas­kiert. Aus­ge­hend von Wien, tre­ten iden­ti­tä­re Grup­pen bei Stör– und Ban­ner­ak­tio­nen anony­mi­siert auf. Mit ihren Kap­pen und Schlauch­schals machen die Akti­vis­ten ein orga­ni­sier­ten, dyna­mi­schen, jedoch kei­nen mili­tan­ten oder para­mi­li­tä­ri­schen Eindruck.

Die­se Art des Auf­tre­tens hat ent­schei­den­de Vor­tei­le. Links­ex­tre­mes Outing und juris­ti­sche Schi­ka­nen wer­den erschwert. Der Gesichts­schutz senkt gera­de ange­sichts der schar­fen Repres­si­on der letz­ten Jah­re die Hür­de, sich anzu­schlie­ßen und Akti­vist zu wer­den. Die Tak­tik ermög­licht einem brei­te­ren Umfeld, das (noch) nicht dazu bereit ist, Gesicht zu zei­gen, die Teil­nah­me an Aktio­nen. Die Mas­ken ver­schlei­ern nicht nur die Iden­ti­tät, son­dern auch die genaue Zahl der Akti­vis­ten, da unklar ist, wer bei wel­cher Akti­on teil­ge­nom­men hat.

Zu die­ser tak­ti­schen Anpas­sung fin­det auch eine Struk­tur­ver­än­de­rung statt. Vie­le klei­ne regio­na­le Grup­pen schos­sen in der letz­ten Zeit aus dem Boden. Akti­ons­be­rich­te wer­den an zen­tra­le und anony­me Por­ta­le wie “Akti­ons­mel­der” und “Wider­stand in Bewe­gung” geschickt und dort ver­öf­fent­licht. Die­se Form der Orga­ni­sa­ti­on in der Disper­si­on ist im lin­ken und rech­ten Lager alt­be­kannt und die natür­li­che Reak­ti­on auf poli­ti­sche Verfolgung.

Die Fra­ge, wel­che ich mir zusam­men mit den Lesern des Blogs stel­le, lau­tet: kann der Ansatz der iden­ti­tä­ren Bewe­gung die­se Trans­for­ma­ti­on über­le­ben? Wider­spricht die­se tak­ti­schen Anpas­sung der oben umris­se­nen Stra­te­gie der IB? Auf die Schlag­zahl der Aktio­nen und die Anzahl der Akti­vis­ten wirk­te sich die neue Tak­tik gut aus. Aus eige­ner Erfah­rung kann ich berich­ten, daß sich das Poten­ti­al nach einer Sta­gna­ti­on im Jahr 2019 seit 2020 qua­li­ta­tiv und quan­ti­ta­tiv posi­tiv ent­wi­ckelt. Doch allein das muß nichts bedeuten.

Die IB stellt an sich jedoch einen ande­ren Anspruch. Ihre Stra­te­gie ist es, über die Mobi­li­sie­rung des Vor­felds und geziel­te meta­po­li­ti­sche Arbeit das rech­te Lager auf ein Ziel hin zu fokus­sie­ren und in einer Stra­te­gie zu ver­ei­nen. Wenn sie für die gesam­te Ziel­grup­pe der rech­ten Gegen­öf­fent­lich­keit und Par­tei nicht anschluß­fä­hig ist, ist sie nicht hand­lungs­fä­hig und ihr Tun sinnlos.

Wür­den die Iden­ti­tä­ren nach dem Plan ihrer Fein­de zu einer sub­kul­tu­rel­len, ten­den­zi­ell alt­rech­ten Grup­pe regre­die­ren, gäbe es kei­nen Unter­schied mehr zu den bis­he­ri­gen, erfolg­lo­sen Anläu­fen rech­ten Akti­vis­mus. Ein iden­ti­tä­res Resi­du­um, das die Lügen der Pres­se über angeb­li­chen Extre­mis­mus ex post bestä­tigt und ver­wirk­licht, könn­te sogar zu einer gro­ßen Gefahr für das patrio­ti­sche Lager wer­den. Statt Avant­gar­de wäre die IB dann ein Werk­zeug zur Spal­tung, Dämo­ni­sie­rung und Skandalisierung.

Nüch­tern fest­zu­hal­ten ist, daß der neue Stil neben den erwähn­ten Vor­tei­len weni­ger nah­bar und volks­nah wirkt und in eine sub­kul­tu­rel­le Rich­tung geht. Er ver­schiebt den Reg­ler von der Anschluß­fä­hig­keit in Rich­tung der Pro­vo­ka­ti­on. Ob das sinn­voll ist, darf nicht Fra­ge per­sön­li­cher Vor­lie­ben sein, son­dern muß stra­te­gisch beur­teilt werden.

Nach wie vor gilt, daß bereits das blo­ße „Rechts­sein“ und die Behaup­tung des Volks­be­griffs im heu­ti­gen Kon­text der­art pro­vo­kant sind, daß es kaum Sinn ergibt, das eige­ne Pro­fil nach­zu­schär­fen. Bes­ten­falls dient dies dann inne­ren sze­nen­po­li­ti­schen Bedürf­nis­sen und stellt im Rah­men des „poli­ti­cal iden­ti­ty para­dox“ klas­si­sches „Bon­d­ing“ (böse gesagt: sze­nen­po­li­ti­sche Selbst­be­frie­di­gung) dar.

Den­noch glau­be ich nicht, daß die Rück­kehr zu Mas­ke als tak­ti­sche Anpas­sung die Leit­stra­te­gie der IB und ihre Rol­le als Avant­gar­de des rech­ten Lagers gefähr­det. Auch die Anschluß­fä­hig­keit einer Bewe­gung fin­det in einem dyna­mi­schen Kon­text statt. Ziel des iden­ti­tä­ren Akti­vis­ten ist, nach einem Wort von Phil­lip Var­don: „unse­rem Geg­ner Angst zu machen, und nicht unse­ren Groß­el­tern“. Eben­so ist es aber auch das Ziel, mit Aktio­nen und Auf­tre­ten zuerst dem eige­nen Lager und den Unent­schlos­se­nen zu gefal­len und nicht unse­ren Feinden.

Die Anschluß­fä­hig­keit und Pro­fi­lie­rung, die geziel­te Kom­mu­ni­ka­ti­on und „Mar­ken­bil­dung“ einer rech­ten Par­tei und Bewe­gung darf sich nicht nur am Main­stream und einer ver­meint­li­chen „Mit­te“ ori­en­tie­ren. Ihre Ziel­grup­pe ist das Volk in Form der zu schaf­fen­den „schwei­gen­den Mehr­heit“, wie sie Götz Kubit­schek beschreibt. Nicht wir wol­len uns der Zeit und der Gesell­schaft anpas­sen, son­dern umgekehrt!

Den Adres­sa­ten der Bot­schaft, also den rechts­of­fe­nen und dis­si­den­ten Tei­le des Vol­kes muß man dazu ent­ge­gen­kom­men, statt sie in selbst­ge­fäl­li­ger, sub­kul­tu­rel­ler Pose zu ver­schre­cken. Doch zeit­gleich müs­sen sie her­aus­ge­for­dert, wei­ter­ge­führt und „geis­tig ver­schärft“ wer­den. Statt sie bloß in ihrem halb­be­wuß­ten Zustand zu bestä­ti­gen und zu bespa­ßen, gilt es, sie zu moti­vie­ren und zu sammeln!

Ent­spre­chend der Ver­schär­fung der Lage in den zahl­rei­chen Kri­sen der letz­ten Jah­re ist auch das brei­te, rech­te Lager offe­ner für die neue, in dem Fall mas­kier­te, Form des Wider­stands gewor­den. Die Ver­brü­de­rung der Wut­boo­mer und Jung­ak­ti­vis­ten, der Alt­hip­pies und Neu­rech­ten, das Neben­ein­an­der von Peace­fah­nen und Pyro­tech­nik auf den Coro­na­de­mos zeigt, daß die­se Syn­the­se gelin­gen kann.

Fest steht aber auch, daß die Bewe­gung neue Gesich­ter braucht. Die Über­win­dung der „emo­tio­na­len Bar­rie­re“ und die Gewin­nung eines eige­nen Sprechorts braucht star­ke Per­sön­lich­kei­ten, die mit offe­nem Visier auf­tre­ten. Dabei müs­sen weni­ger Gesicht zei­gen, als in der Anfangs­pha­se, doch es gilt: „non quod, sed qua­les“. Die neu­en Gesich­ter müs­sen cha­ris­ma­ti­sche und authen­ti­sche Per­sön­lich­kei­ten sein, die den neu­en Stil eben­so wie die klas­si­schen Wer­te ver­kör­pern, um für die zu spre­chen, die hin­ter der Mas­ke bleiben.

Blei­ben iden­ti­tä­re Grup­pen den bei­den wich­ti­gen Allein­stel­lungs­merk­ma­len der Bewe­gung treu (sprich: sind sie wei­ter­hin welt­an­schau­lich neu­rechts und gewalt­frei), dann wird die­se Trans­for­ma­ti­on von Erfolg gekrönt sein. Der drit­te Punkt, der iden­ti­tä­re Stil von 2012, wird jedoch wohl in sei­ner Zeit blei­ben. Er ist mit sei­nen Trä­gern geal­tert. Ein neu­er ent­steht in der Aus­ein­an­der­set­zung der neu­en Genera­ti­on mit ihrer Gegenwart.

Die Mas­ken­män­ner wer­den also in nächs­ter Zeit – der Repres­si­on von Fae­ser und Co. zum Trotz – immer häu­fi­ger auf­tau­chen. Sie kämp­fen als Speer­spit­ze für das gan­ze rech­te Lager und set­zen sich gro­ßen Risi­ken aus. Auch mas­kiert bleibt ihr Ziel jedoch, daß eines Tages sie und alle ande­ren ihre rea­len und digi­ta­len Mas­ken able­gen und ohne Angst offen rechts sein können.

– – –

