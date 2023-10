Völkische Antideutsche, das rechte Lager und der Nahostkonflikt

Aber wir ste­hen kurz davor. Wir? Wel­che Bedeu­tung hat die­ses Wort im Zusam­men­hang mit einem Krieg, der 4000 Kilo­me­ter ent­fernt los­ge­bro­chen ist?

Stär­ker noch als der Ukrai­ne­krieg übt der Kon­flikt zwi­schen Israe­lis und Paläs­ti­nen­sern einen mas­si­ven Bekennt­nis­druck auf das rech­te Lager aus. Soll­ten wir dem wider­ste­hen? Und wenn ja, wie gelingt uns das?

Mar­tin Licht­mesz hat in sei­nem Text zur israe­li­schen Demo­gra­phie bereits gan­ze (Theorie)Arbeit geleistet.

Götz Kubit­schek hat mit dem 5. Punkt sei­ner Ein­ord­nung bereits das gesagt, was ich in die­sem Text stra­te­gisch ver­tie­fen möchte.

Der Kon­flikt wird in Deutsch­land kaum ratio­nal beur­teilt, da er eine zivil­re­li­giö­se Dimen­si­on hat. Emo­tio­na­le Reak­tio­nen waren erwart­bar. Die Schär­fe, mit der Links­li­be­ra­le nun Remi­gra­ti­on, Staats­bür­ger­schafts­ent­zug, Ein­bür­ge­rungs­be­schrän­kun­gen, Leit­kul­tur und Assi­mi­la­ti­on for­dern, über­rasch­te mich jedoch.

Denn die dog­ma­ti­sche Aus­le­gung der Auf­ga­be, die Welt so ein­zu­rich­ten, “dass Ausch­witz sich nicht wie­der­ho­le”, ist der Iden­ti­täts­kern der Bun­des­re­pu­blik. Dar­aus folgt, daß die Wah­rung israe­li­scher Staats­in­ter­es­sen zum deut­schen Staats­ziel gewor­den ist.

Der Nah­ost­kon­flikt erhellt also wie ein Blitz das Dun­kel der deut­schen Poli­tik­land­schaft. Sie erscheint in die­sem Licht für Momen­te wie eine Theo­kra­tie. Der Schutz “jüdi­schen Lebens“ ist ihr obers­tes Gebot. Daß Mil­lio­nen Frem­der nach Deutsch­land kom­men, ohne sich mit Land und Volk zu iden­ti­fi­zie­ren, daß Belei­di­gun­gen wie „Köter­ras­se“ und „Kar­tof­fel“ an der Tages­ord­nung sind, läßt die Pries­ter­kas­te der Theo­kra­tie kalt. Der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch und sei­ne blu­ti­gen “Ver­wer­fun­gen”, wer­den gleich­gül­tig zur Kennt­nis genom­men. Ein beson­ders buß­fer­ti­ger Orden der eth­no­ma­so­chis­ti­schen Theo­kra­tie, das „Team Umvol­kung“, fei­ert das sogar.

Die Erset­zungs­mi­gra­ti­on wur­de von die­ser “ver­steck­ten Theo­kra­tie” lan­ge Zeit als gerech­te Stra­fe und Ent­schär­fung des “Risi­ko Deutsch­land” (Josch­ka Fischer) begrüßt. Nun bedroht sie in Form der Isla­mi­sie­rung, unüber­seh­bar durch zahl­rei­che Hamas­de­mons­tra­tio­nen, die­se deut­sche Mis­si­on. Da die Erset­zungs­mi­gran­ten ten­den­zi­ell anti­zio­nis­tisch sind, bedroht der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch “jüdi­sches Leben” hier­zu­lan­de – und Isra­els Sicher­heit: Ein isla­mi­sier­tes Deutsch­land wür­de Isra­el wohl kaum Schüt­zen­hil­fe leisten.

Das wit­tert auch der neo­kon­ser­va­ti­ve Flü­gel der Theo­kra­tie und trumpft auf. Die Abschie­be­fan­ta­sien, pri­mi­ti­ven Belei­di­gun­gen und Ver­nich­tungs­sehn­süch­te, die in den letz­ten Tagen von “Kon­ser­va­tiv­li­be­ra­len” ins Netz gebla­sen wur­den, sind erstaun­lich. Sogar die Bun­des­re­gie­rung will die Staats­bür­ger­schaft nun von der Hal­tung zu einem frem­den Staat abhän­gig machen.

Über den Umweg Isra­el wird der Erhalt der deut­schen Iden­ti­tät nun doch wie­der zur Staats­rä­son: Migran­ten erwei­sen sich gegen­über der “Holo­caust Edu­ca­ti­on” als indif­fe­rent bis ableh­nend, sofern sie sie nicht zur Aus­beu­tung deut­scher Schuld­ge­füh­le aus­nut­zen kön­nen. Der “Schuld­kult­pa­trio­tis­mus” ist in Deutsch­land iden­tisch mit dem “Ver­fas­sungs­pa­trio­tis­mus” und igno­riert geflis­sent­lich alle demo­gra­phi­schen und eth­no­kul­tu­rel­len Pro­ble­me. Doch der “eth­ni­sche Schock” der Paläs­ti­nen­ser­de­mos bringt nun einen neu­en inter­es­san­ten Typus her­vor: den “völ­ki­schen Antideutschen”.



Wenn es ges­tern hieß: „Liber­tär oder sozia­lis­tisch?“, „Für oder gegen Coro­na­maß­nah­men?“, „Men­schen­ge­mach­ter Kli­ma­wan­del, ja oder nein?“, dann haben jetzt alle die­se ober­fläch­li­chen poli­ti­schen Iden­ti­tä­ten schlag­ar­tig an Bedeu­tung verloren.

„Für oder gegen Isra­el?“ – das ist die neue Gret­chen­fra­ge, der sich kaum einer ent­zie­hen kann. Gleich­zei­tig wur­de der Ter­ror der Hamas zur Ent­schei­dungs­schlacht im Kampf um die Spit­ze der „Hier­ar­chie der Opfer“. Die „Black Lives Matter“-Fraktion der POCs for­der­te in den letz­ten Jah­ren mit dem kolo­nia­lis­ti­schen Schuld­kult ihren Platz an der Son­ne ein. Kon­kret ging es um pri­vi­le­gier­ten Zugriff auf “ wei­ße Wie­der­gut­ma­chungs­res­sour­cen”. Zuletzt wag­te man es sogar in Per­son von A. Dirk Moses, den „Holo­caust Mythos“ als euro­zen­trisch zu kritisieren.

Jetzt droht ein bit­te­rer Rea­li­täts­schock, der in den USA bereits vie­le aka­de­mi­sche Kar­rie­re­träu­me plat­zen ließ. Paläs­ti­na­so­li­da­ri­tät kos­tet gera­de vie­len Intel­lek­tu­el­len und Künst­lern die sozia­le Stel­lung. Auch hier­zu­lan­de ist etwa Mal­com Ohan­we nach „isra­el­feind­li­chen Aus­sa­gen“ sei­ne Rol­le als anti­wei­ßes Opfer­dar­stel­ler los. Pro­mi­nen­te wis­sen erst­mals nicht genau, wie sie sich posi­tio­nie­ren sol­len. Zwei mäch­ti­ge „Mönchs­or­den“ der Schuld­kult­theo­kra­tie befin­den sich im offe­nen Krieg.

Der Riß, den die­ses iden­ti­tä­re Bekennt­nis vor allem im lin­ken Lager ver­ur­sacht, wird tief gehen. Und immer waren es Krie­ge, vom Koso­vo über den Golf bis zur Ukrai­ne, wel­che die fol­gen­schwe­re Spal­tung zwi­schen „Anti­deut­schen“ und „Anti­imps“ verursachten.

Für das rech­te Lager ist die Spal­tung gott­sei­dank ein ver­meid­ba­res Risi­ko. Die­se Ana­ly­se soll eine rech­te „Ein­heits­spi­ra­le“ ankur­beln, die in den kom­men­den Wochen drin­gend gebraucht wird. Die hyper­mo­ra­li­schen pro­is­rae­li­schen oder pro­pa­läs­ti­nen­si­schen Rein­heits­spi­ra­len zei­gen näm­lich bereits seit dem 7.10. ihre spal­ten­de Wir­kung. In einer mei­ner “Audio­ana­ly­sen” skiz­zier­te ich vier nega­ti­ve Ide­al­ty­pen zur Isra­el­fra­ge, die sich im rech­ten Lager fin­den lassen.

1. Der zio­nis­ti­sche Evan­ge­li­ka­le bzw. der libe­ra­le Islam­kri­ti­ker: Die­ser Typ ist hier­zu­lan­de glück­li­cher­wei­se sel­ten. In den USA ist er der rech­te Nor­mal­fall. Er sieht Israe­lis als „God’s cho­sen“, die, allem Chris­ten­tum zum Trotz, immer noch die ent­schei­den­de welt­his­to­ri­sche Rol­le spie­len. Wer sie angreift, den wird die Stra­fe Got­tes tref­fen. Bei uns fin­det sich häu­fi­ger der libe­ra­le Islam­kri­ti­ker, bei dem das Chris­ten­tum durch Libe­ra­lis­mus ersetzt wur­de. Er sieht Isra­el als vor­ge­la­ger­ten Pos­ten im west­li­chen Kreuz­zug gegen einen isla­mi­schen „Wel­ten­feind“. Ursa­che des Nah­ost­kon­flikts ist in die­ser star­ren Per­spek­ti­ve der „Isla­mo­fa­schis­mus“.

2. Der alt­rech­te Anti­se­mit: Die­ser Typus domi­niert im “alt­rech­ten” Lager. Die Juden wer­den hier als Per­so­ni­fi­zie­rung der moder­nen Fehl­ent­wick­lung betrach­tet. Alle nega­ti­ven Fol­gen wer­den mit ihnen iden­ti­fi­ziert. Dar­aus resul­tiert im Extrem­fall ein „Erlö­sungs­an­ti­se­mi­tis­mus”, der im Juden­tum eine sata­ni­sche Kraft sieht. Die­ser meta­phy­si­sche Stand­punkt wirkt oft unbe­wußt. Über­setzt wird er in ein­gän­gi­ge und umfas­sen­de Welt­ver­schwö­rungs­theo­rien. Isra­el gilt dabei als “Zen­tra­le des Welt­ju­den­tums”. Alles, was dem Staat scha­det, ist gut. Dabei wer­den oft anti­im­pe­ria­lis­ti­sche Voka­beln (“Besatzer­staat”, “Kon­strukt”, “Rech­te der Indi­ge­nen”) bemüht. Im sel­ben Atem­zug fei­ert und ver­tei­digt der Typus jedoch die Erobe­rung Ame­ri­kas durch die Wei­ßen und die Sied­lungs­leis­tung der Buren.

3. Der libe­ra­le Schuld­kult­pa­tri­ot: Die­se Spe­zi­es ist in der Bun­des­re­pu­blik gera­de bei den spät hin­zu­ge­sto­ße­nen Rech­ten prä­sent. Vor allem bei die­sen „Spät­auf­ge­wach­ten“ wirkt die Kon­di­tio­nie­rung der „Holo­caust Edu­ca­ti­on“ oft noch nach. Die „his­to­ri­sche Ver­ant­wor­tung“ verpflich­te zu einer zio­nis­ti­schen Außen­po­li­tik. Oft ist der Typus auch trans­at­lan­tisch ver­an­lagt und „kon­ser­va­tiv­li­be­ral“ gesinnt. Isra­el wird, teils zu recht, als Vor­bild einer iden­ti­tä­ren, eth­nisch selbst­be­wuß­ten Demo­kra­tie geprie­sen. Aus der Begeis­te­rung wer­den jedoch eben­falls rasch Auf­ru­fe zur ver­pflich­ten­den Unterstützung.

4. Der neu­rech­te Anti­im­pe­ria­list: Die­ser “iden­ti­tä­re Anti­imp” meint es ernst. Er will der „Gute“ sein. Eth­ni­sche Soli­da­ri­tät zählt für ihn weni­ger als uni­ver­sa­le Prin­zi­pi­en. Daher tritt er nicht nur für die Rech­te der indi­ge­nen Paläs­ti­nen­ser ein, son­dern steht auch auf Sei­ten der Rot­häu­te in den USA und wür­de gar einen Auf­stand der Aborig­e­nes in Aus­tra­li­en unter­stüt­zen. Wenn er von Isra­el spricht, unter­schei­det ihn wenig von Jür­gen Toden­hö­fer und Ian­nis Varou­fa­kis. Manch­mal ist die­ser Typus eura­sisch bis hin zum “Natio­nal­bol­sche­wis­mus“. In der Regel posi­tio­niert er sich in allen Fra­gen so weit links, wie es im rech­ten Lager noch mög­lich ist.

Dane­ben exis­tie­ren vie­le Misch- und Son­der­for­men. Ihnen gemein­sam ist ein uni­ver­sa­lis­ti­scher Wert­maß­stab, an den sich feti­schi­sier­te Feind­schaf­ten und dog­ma­ti­sche Loya­li­tä­ten knüp­fen. Dage­gen gilt das Wort Wil­liam Glad­sto­nes: „Ein Volk hat kei­ne ewi­gen Fein­de, nur ewi­ge Interessen“.

Nur eine „femi­nis­ti­sche Außen­po­li­tik” ringt von Mariu­pol über Berg­ka­ra­bach bis zu Tibet, den Falk­land­in­seln und dem Gaza­strei­fen nach der „mora­lisch rich­ti­gen” Posi­ti­on. Eine „männlich“-realistische Außen­po­li­tik erkennt dage­gen im Nah­ost­krieg einen tra­gi­schen Ter­ri­to­ri­al­kon­flikt, der mitt­ler­wei­le zu einer Blut­feh­de gewor­den ist.

Ein­zel­ne Akte, wie den Ter­ror der Hamas oder die Kol­lek­tiv­stra­fe an allen Gaza-Bewoh­nern, kann man be- und ver­ur­tei­len. Doch sie sind nicht von einem Kon­nex aus gegen­sei­ti­gen Demü­ti­gun­gen, Gewalt­ta­ten, Dro­hun­gen und unver­ein­ba­ren For­de­run­gen zu lösen. Auf­ge­la­den wird all das noch durch reli­giö­sen Fana­tis­mus bis zu apo­ka­lyp­ti­scher Todes- und Tötungsbereitschaft.

Auf bei­den Sei­ten gewin­nen zuneh­mend die Radi­ka­len an Boden. Bei­de Sei­ten müs­sen daher erwar­ten, daß der Feind sei­ne „Maxi­mal­for­de­rung“ durch­set­zen wird, wenn er Macht und Mit­tel dazu hat.

Man kann lan­ge und breit dar­über debat­tie­ren, wel­che geo­po­li­ti­schen Kon­se­quen­zen ein Sieg der einen oder ande­ren Sei­te für uns hät­te. Lös­bar wäre der Kon­flikt wohl nur, wenn erneut ein Akteur vom For­mat des Römi­schen oder Bri­ti­schen Welt­reichs auf den Plan trä­te. Eine Super­macht, der bei­de Par­tei­en glei­cher­ma­ßen gleich­gül­tig sind, könn­te sie zu einem Kom­pro­miß zwin­gen und das Gebiet so „befrie­den“.

Da Deutsch­land das beim bes­ten Wil­len nicht leis­ten kann, bleibt jede offen­si­ve Par­tei­nah­me ein ohn­mäch­ti­ges “vir­tue signal­ling“. Außen­po­li­tisch ist das wir­kungs­los, innen­po­li­tisch erhöht es jedoch die Gefahr der Spal­tung für unser Lager. Ger­ne darf es ange­reg­te und kon­tro­ver­se Debat­ten über Isra­el, Arme­ni­en, Tibet, Myan­mar, das Bas­ken­land und die Falk­land­in­seln geben. Das rech­te Lager kann und muß in Detail­fra­gen einen “geo­po­li­ti­schen Plu­ra­lis­mus” aushalten.

Sou­ve­rä­ni­tät und der Erhalt der eth­no­kul­tu­rel­len Iden­ti­tät sind der unver­han­del­ba­re Schnitt­punkt, um den sich die unter­schied­li­chen Frak­tio­nen und Sym­pa­thien sam­meln. Jede Spal­tung ver­rin­gert die Erfolgs­chan­cen für unse­re momen­ta­ne Haupt­auf­ga­be: die Eini­gung des rech­ten Lagers um die Leit­stra­te­gie der Recon­quis­ta und das Haupt­ziel der Ret­tung unse­rer Identität.

Jeder Bekennt­nis­zwang, jede Emo­tio­na­li­sie­rung und jedes Moral­apos­to­lat ist daher stra­te­gisch schäd­lich und zurück­zu­drän­gen. Dafür müs­sen die Extrem­for­men der vier skiz­zier­ten Typen in ihrer Wir­kung ein­ge­dämmt werden.

Statt den Nah­ost­kon­flikt aus der Behag­lich­keit eines mit­tel­eu­ro­päi­schen Wohn­zim­mers auf Twit­ter zu bewer­ten oder gar zu „lösen“, soll­ten wir uns auf das Nahe­lie­gen­de kon­zen­trie­ren. Dank jah­re­lan­ger isla­mi­scher Erset­zungs­mi­gra­ti­on strahlt der ara­bi­sche Halb­mond heu­te in unse­re Groß­städ­te aus. Von Rom über Paris bis Ber­lin und Wien: Die isla­mi­sche Par­al­lel­ge­sell­schaft wird in den kom­men­den Wochen immer wie­der die Innen­städ­te erobern und offen ihr demo­gra­phi­sches Macht­po­ten­ti­al demonstrieren.

Wenn Isra­el ernst macht und hun­dert­tau­sen­de Paläs­ti­nen­ser ver­trie­ben wer­den, wür­de es sogar wach­sen. „Wenn Deutsch­land wirk­lich etwas für Isra­el tun woll­te, könn­te es doch Flücht­lin­ge aus dem Gaza Strei­fen auf­neh­men“, for­dert das „Team Umvol­kung“ in Ver­tre­tung von Lars Weis­brod bereits keck.

Doch hier könn­te es für Migra­ti­ons­kri­ti­ker erst­mals Bei­stand von uner­war­te­ter Sei­te geben. Eine kom­men­de pal­änsti­nen­ser­ge­sät­tig­te Migra­ti­ons­wel­le, über­schat­tet von einem Nah­ost­krieg und Ter­ror­an­schlä­gen in Euro­pa, könn­te erst­mals auf brei­ten gesell­schaft­li­chen Wider­stand tref­fen. Mit den “Völ­ki­schen Anti­deut­schen” könn­te sich eine mäch­ti­ge Frak­ti­on der kul­tu­rel­len Hege­mo­nie erst­mals klar gegen die Erset­zungs­mi­gra­ti­on stellen.

Nam­haf­te und mäch­ti­ge Wort­füh­rer machen klar, daß sie Migra­ti­on dann ableh­nen, wenn sie „jüdi­sches Leben“ in Deutsch­land und Isra­els Geo­po­li­tik gefähr­det. Mit Hen­ry Kis­sin­ger als Kron­zeu­gen kann die Isla­mi­sie­rung Deutsch­lands als „Gefähr­ung des Exis­tenz­rechts von Isra­el“ bewer­tet und bekämpft wer­den. In sel­te­ner Klahr­heit pos­te­te Richard Hana­nia, ein jüdisch-ame­ri­ka­ni­scher Intel­lek­tu­el­ler, der zeit­wei­se der „Alt­right“ nahe­stand, folgendes:

Es war nie akzep­ta­bler, von rech­ter Sei­te die Dis­kri­mi­nie­rung von Wei­ßen anzu­pran­gern, die Din­ge bewe­gen sich also in die rich­ti­ge Rich­tung. Aber all das wird im Wind­schat­ten des Phi­lo­se­mi­tis­mus aus­ge­tra­gen wer­den müs­sen. Das ist ein­fach die Realität.

Ist der “Schuld­kult­pa­trio­tis­mus” eine “List der Iden­ti­tät”? Es gibt his­to­ri­sche Bei­spie­le für die Assi­mi­la­ti­on frem­der, anfangs unver­dau­li­cher und schäd­li­cher Ideen, die mit der Zeit zum Kult und Schlag­wort, aber zu einer Kraft der Ein­heit und Lebens­be­ja­hung wur­den. Soweit wie Hana­nia muß man nicht gehen. Für einen Teil der unheil­bar indok­tri­nier­ten, links­li­be­ra­len Eli­te aus der “Boo­mer­ge­ne­ra­ti­on” ist der “Schuld­kult­pa­trio­tis­mus” jedoch die ein­zig mög­li­che Recht­fer­ti­gung zur Ver­tei­di­gung deut­scher Interessen.

Wir wer­den die­se Recht­fer­ti­gung nicht über­neh­men. Wir dür­fen sie auch kei­nes­wegs inhalt­lich akzep­tie­ren oder bestär­ken. Die Über­win­dung und His­to­ri­sie­rung die­ser “Theo­kra­tie” ist und bleibt das erin­ne­rungs­po­li­ti­sche Ziel eines jeden authen­ti­schen Rech­ten. Aber es gibt kei­nen Grund, die “völ­ki­schen Anti­deut­schen” als Koope­ra­ti­ons­part­ner für Staats­bür­ger­schafts­ent­zug, Abschie­bun­gen und Push­backs abzuweisen.

Sie gezielt zu ver­schre­cken und mit Aus­sa­gen zu “trig­gern”, die erwart­bar ihre Kon­di­tio­nie­run­gen aus­lö­sen, mag Spaß machen. Es hat jedoch kei­nen stra­te­gi­schen Nut­zen. Aus dem­sel­ben Grund war­ne ich davor, den “Schuld­kult­pa­trio­ten” ihre eige­ne Ver­ant­wor­tung all­zu genüß­lich unter die Nase zu rei­ben. Bes­ser ist, ihnen klar­zu­ma­chen, wel­che gesetz­li­chen Regeln und Ver­trä­ge geän­dert wer­den müs­sen, um ihre Abschie­be­fan­ta­sien umzusetzen.

Die radi­ka­len Aus­sa­gen vie­ler Links­li­be­ra­ler sind emo­tio­na­le Damm­brü­che, die das Den­ken und Spre­chen in der BRD ver­än­dern kön­nen, wenn wir rich­tig mit ihnen umgehen.

Jeder meta­po­li­ti­sche Tabu­bruch soll­te genutzt und ampli­fi­ziert wer­den. Wenn Frau von den Ben­ken uni­so­no mit Flo­ri­an Klenk Pau­schal­ab­schie­bun­gen für Afro­ara­ber for­dert, weil sie Anti­se­mi­ten sei­en, so muß man ihr nicht widersprechen.

Zwar fal­len mir vie­le wei­te­re Grün­de ein, war­um Ille­ga­le und Nicht­as­si­mi­lier­te das Land ver­las­sen sol­len, doch vie­le Wege füh­ren zur migra­ti­ons­kri­ti­schen Erkennt­nis. Auch ich will kei­ne Heer­scha­ren rabia­ter Anti­se­mi­ten aus ara­bi­schen Län­dern impor­tie­ren. Ich wür­de sie selbst dann nicht ins Land holen, wenn sie gro­ße Isra­el­fans wären.

Den­noch besteht hier eine Schnitt­men­ge, die im Ernst­fall sogar zu poli­ti­schen Alli­an­zen füh­ren könn­te. Die­se abzu­leh­nen, weil Remi­gra­ti­on “aus den fal­schen Grün­den” befür­wor­tet wird, ist ein Luxus, den wir uns wohl nicht wer­den leis­ten kön­nen. Die aku­te Bedro­hung von „deut­schem Leben“ in Deutsch­land zwingt uns, auch mit den unheil­bar neu­ro­ti­schen und bis zum Selbst­ver­lust kon­di­tio­nier­ten Tei­len der Kon­ser­va­ti­ven zu koope­rie­ren. Der popu­lä­re geo­po­li­ti­sche Ana­lyst Peter Zei­han spricht in einem Abge­sang auf Deutsch­land sogar von „the end of the ger­man ethnicity“.



Zusam­men­ge­faßt lau­tet die rech­te “Ein­heits­spi­ra­le” im Nahostkonflikt:

1. Ableh­nung der uni­ver­sa­lis­ti­schen “femi­nis­ti­schen” Außen­po­li­tik”. Nüch­ter­ne Ver­or­tung der eige­nen Interessen.

2. Debat­ten­kul­tur und Mei­nungs­plu­ra­lis­mus in geo­po­li­ti­schen Detail­fra­gen. Dafür kom­pro­miß­lo­se Ein­heit für das rech­te Hauptziel.

3. Aus­nut­zen meta­po­li­ti­scher Chan­cen und Koope­ra­ti­on mit unver­war­te­ten Bünd­nis­part­nern für Remigration.

4.Unbe­irr­ba­re Kri­tik des Eth­no­ma­so­chis­mus, des Schuld­kults und des Stell­ver­tre­ter­na­tio­na­lis­mus ukrai­ni­scher, ara­bi­scher und israe­li­scher Prägung.

Über­all, wo uns jemand mit der Waf­fe des Bekennt­nis­zwangs in die Spal­tung trei­ben will, ist Ein­halt zu gebie­ten. Gelingt uns die Eta­blie­rung einer iden­ti­tä­ren „Ein­heits­spi­ra­le“, so über­steht das rech­te Lager, nach Coro­na und Ukrai­ne­krieg, auch die Nah­ost­kri­se ohne Spal­tung. Die frei­ge­wor­den Ele­men­te, die sich durch eth­ni­sche Schocks und Palast­krie­gen in der Opfer­py­ra­mi­de vom Sys­tem ent­frem­den, wer­den lang­fris­tig wie­der unse­re Rei­hen stär­ken. Nie­mand ande­rer als der kürz­lich ver­stor­be­ne Mar­tin Wal­ser gibt uns dazu das Geleit: