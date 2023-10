Streit um Israel – Teil 3: Abramovych antwortet Lichtmesz

4. Abra­mo­vych an Lichtmesz

Frei­burg, 27. 10. 2023

Lie­ber Herr Lichtmesz!

Zunächst zu Ihren Aus­füh­run­gen über das ame­ri­ka­ni­sche Dia­spo­ra­ju­den­tum nur eines: mich hat dar­an ins­be­son­de­re frap­piert, dass Sie die­ses offen­kun­dig ein­ge­hend stu­diert haben, ohne aller­dings aus Ihren Stu­di­en die ent­spre­chen­den Schlüs­se zie­hen zu können.

Denn jüdi­sche Glo­ba­lis­ten wie der von Ihnen zitier­te Jona­than Weis­man wer­den selbst­ver­ständ­lich nicht offen beken­nen, das Juden­tum „auf­lö­sen“ zu wol­len, son­dern im Gegen­teil behaup­ten, dem wah­ren Juden­tum, sei­ner Quint­essenz gera­de­zu, gerecht zu wer­den mit­tels der­ar­ti­ger, von Ihnen zitier­ter Uto­pien über offe­ne Gren­zen und fal­len­de Mauern.

Die­se Dia­spo­ris­ten glau­ben, das Juden­tum sei die Min­der­heit par excel­lence, der Inbe­griff des Entor­te­ten. Es hät­te Ihnen klar­wer­den sol­len, dass das, was Dia­spo­ris­ten für jüdi­sche Iden­ti­tät hal­ten, die Zer­set­zung an sich ist, die „Auf­lö­sung aller Din­ge“ (um den Buch­ti­tel eines von Ihnen geschätz­ten Autors zu zitie­ren), und herz­lich wenig zu tun hat mit dem, was uns ein auch nur ober­fläch­li­cher Blick ins Alte Tes­ta­ment leh­ren wür­de. Sie schei­nen die­sen Umstand zu leug­nen und den Dia­spo­ris­ten eben­so viel Berech­ti­gung zuzu­spre­chen wie den Natio­nal­ju­den, um Ihr reich­lich obso­le­tes Bild vom Juden­tum auf­recht erhal­ten zu können.

Unbe­grün­det blei­ben auch Ihre Unter­stel­lun­gen, der Staat Isra­el pro­fi­tie­re vom deut­schen „Schuld­kult“ mit all sei­nen Erschei­nun­gen wie der Dif­fa­mie­rung der Deut­schen als Täter­na­ti­on par excel­lence. Im Gegen­teil betont die (ton­an­ge­ben­de) poli­ti­sche Rech­te in Isra­el, dass der Sho­ah weni­ger poli­ti­sche Bedeu­tung bei­gemes­sen wer­den soll­te; der Bru­der von Ben­ya­min Net­an­ya­hu, Iddo, rief etwa dazu auf, Staats­gäs­te nicht mehr nach Yad Vas­hem zu bringen.

Von die­sem Umstand zeu­gen eben­so die exzel­len­ten Bezie­hun­gen Isra­els zur unga­ri­schen Regie­rung, wel­cher von­sei­ten der poli­ti­schen Lin­ken West­eu­ro­pas „Rela­ti­vie­rung des Holo­caust“ und Anti­se­mi­tis­mus vor­ge­wor­fen wird, da zum einen die Geschichts­po­li­tik Orb­ans, wie man unschwer etwa am Ter­ror Háza Múze­um in Buda­pest stu­die­ren kann, die bei­den Tota­li­ta­ris­men des 20. Jahr­hun­derts in eine Rei­he stellt, und Orban sich zum ande­ren nicht scheut, die zer­set­zen­de Wir­kung anti­zio­nis­ti­scher Juden wie Geor­ge Sor­os (übri­gens per­so­na non gra­ta in Isra­el) anzuprangern.

Mich erstaunt auch, mit welch einer Ver­ve Sie die von mir ins Feld geführ­ten Bei­spie­le für die Alli­anz der west­eu­ro­päi­schen Rech­ten mit dem Zio­nis­mus (Le Pen, Zémm­our und Renaud Camus) hin­weg­fe­gen zu kön­nen glau­ben; ich habe mich nicht nur wegen unser bei­der Fran­ko­phi­lie haupt­säch­lich für fran­zö­si­sche Bei­spie­le ent­schie­den, son­dern weil Frank­reich, auf­grund sei­nes nach wie vor aus­ge­präg­ten Sou­ve­rä­nis­mus, unter den west­eu­ro­päi­schen Län­dern das­je­ni­ge ist, das noch am meis­ten hadert mit trans­at­lan­ti­scher Ori­en­tie­rung. Und den­noch ist zu beob­ach­ten, dass die dor­ti­ge par­tei­po­li­ti­sche und intel­lek­tu­el­le Rech­te kei­nes­wegs damit hadert, sich als dezi­diert pro­is­rae­lisch zu profilieren.

Unbe­grün­det bleibt auch Ihre Behaup­tung, die „aktu­el­le halt­lo­se Zustim­mung der media­len Klas­se zu den israe­li­schen Ver­gel­tungs­schlä­gen in Gaza“ sei „Frucht die­ser ‚phi­lo­se­mi­ti­schen‘ Men­ta­li­tät, die vor allem auf die Re-Edu­ca­ti­on zurück­geht“. Das erscheint gra­de ange­sichts eines Ver­gleichs mit Frank­reich absurd. Sind die Fran­zo­sen auch re-educated?

Und wie steht es um Orban, der in sei­ner Unter­stüt­zung Isra­els wesent­lich wei­ter geht als die Bun­des­re­gie­rung, ist er auch re-edu­ca­ted? Und wenn die (sich vor­nehm­lich auf Rhe­to­rik beschrän­ken­de) deut­sche Unter­stüt­zung Isra­els ein Werk der Ame­ri­ka­ner ist, wie erklä­ren Sie es sich dann, dass der amtie­ren­de ame­ri­ka­ni­sche Prä­si­dent Isra­el seit Tagen von einer Boden­of­fen­si­ve abzu­brin­gen ver­sucht und bereits der­art mas­si­ven Druck aus­ge­übt hat, dass Isra­el die Blo­cka­de Gazas wie­der aufhob?

Nun zu Ihren Aus­füh­run­gen über Thor von Wald­steins Aus­sa­gen über Isra­el. Der Schmitt-Schü­ler Gün­ter Maschke gab gern kund: „Der Mensch hat so vie­le Rech­te wie ein Gür­tel­tier.“ Sie wer­den nicht aus der Welt leug­nen kön­nen, dass unter deut­schen Rech­ten sol­che anzu­tref­fen sind, die den Begriff der „Men­schen­rech­te“ nie­mals uniro­nisch in den Mund neh­men, – es sei denn, es geht um Israel.

Ihr Ver­such, mei­nen Vor­wurf des zwei­er­lei Maßes gegen mich zurück­zu­keh­ren, könn­te daher alber­ner nicht sein, denn ers­tens bin ich kein Schmitt-Schü­ler, der das Kon­zept der Men­schen­rech­te grund­sätz­lich ablehnt, zwei­tens han­delt es sich bei dem Vor­ge­hen der Chi­ne­sen gegen­über Uigu­ren und Tibe­tern, anders als bei der Poli­tik Isra­els gegen­über den Ara­bern, um einen veri­ta­blen kul­tu­rel­len Geno­zid, dem im Übri­gen (zumin­dest im Fall der Tibe­ter) kei­ner­lei phy­si­sche Aggres­sio­nen gegen­über Han-Chi­ne­sen vor­an­ge­gan­gen sind (oder sind Ihnen etwa von Tibe­tern abge­schlach­te­te Kin­der und Frau­en bekannt?), und drit­tens beschäf­ti­ge ich mich – wenn ich auch dafür plä­die­ren wür­de, die Uigu­ren und Tibe­ter nach Mög­lich­keit zu unter­stüt­zen, zumin­dest um die Einig­keit inner­halb der Volks­re­pu­blik Chi­na zu beein­träch­ti­gen, – kei­nes­wegs der­art inten­siv mit die­sem The­ma wie Sie mit den „Paläs­ti­nen­sern“. Ich habe etwa noch nie auch nur einen Arti­kel weder zu den Uigu­ren noch zu den Tibe­tern geschrie­ben, wäh­rend Sie sich bereits wie­der­holt abge­ar­bei­tet haben an den Men­schen­rechts­ver­let­zun­gen Israels.

Rund­her­aus gespro­chen hal­te ich die Posi­ti­on ein­zel­ner deut­scher Rech­ter zu Isra­el für res­sen­ti­ment­ge­bo­ren sowie für getrie­ben vom Wunsch danach, die Juden als Täter zu demas­kie­ren, da sie hier­zu­lan­de von phi­lo­se­mi­ti­scher Sei­te bestän­dig als Opfer par excel­lence idea­li­siert wer­den. Das mag psy­cho­lo­gisch nach­voll­zieh­bar sein, ist aber poli­tisch sehr unklug, denn damit per­p­etu­iert frag­li­che Tei­le der Rech­ten, was bereits das hie­si­ge poli­ti­sche Estab­lish­ment ver­fes­tigt und was Rolf Peter Sie­fer­le in Finis Ger­ma­nia beklag­te, und zwar die „kom­ple­men­tä­re Son­der­rol­le“, die Hit­ler den Juden und den Deut­schen zuge­wie­sen hat.

Ich hal­te die­se Kom­ple­men­ta­ri­tät kei­nes­wegs für eine Unaus­weich­lich­keit, und ich sähe auch kei­nen Grund, aus dem der Zio­nis­mus die­se Kom­ple­men­ta­ri­tät auf­recht­erhal­ten soll­te; aus israe­li­scher Sicht ist Deutsch­land, real­po­li­tisch, ein Land wie jedes ande­re west­eu­ro­päi­sche Land auch: ein Ver­bün­de­ter, der aller­dings auf­grund von lin­ker Ideo­lo­gi­sie­rung anti­is­rae­li­sche Orga­ni­sa­tio­nen finan­ziert und die israe­li­sche Sou­ve­rä­ni­tät über Judäa und Sama­ria nicht aner­kennt. Aller­dings hat all das nicht das Gerings­te zu tun mit der Geschich­te des Zwei­ten Welt­kriegs (das wird nur von­sei­ten des deut­schen Main­streams aus Grün­den der Pres­ti­ge­träch­tig­keit so dar­ge­stellt und von Ihnen hineininterpretiert).

Isra­el ver­langt von den West­eu­ro­pä­ern dar­über hin­aus kei­ner­lei finan­zi­el­le Unter­stüt­zung, son­dern im Gegen­teil, dass sie ihre Aus­ga­ben für ver­meint­li­che huma­ni­tä­re Hil­fe zuguns­ten der Ara­ber ein­spa­ren und ander­wei­tig ver­wen­den (zum Bei­spiel zum Kauf drin­gend benö­tig­ter neu­er Waffensysteme…).

Ihre Ein­las­sung, alle drei abra­ha­mi­ti­schen Reli­gi­on hät­ten glei­cher­ma­ßen „Anspruch“ auf Jeru­sa­lem, bestrei­te ich. Die­se Stadt wird nir­gends erwähnt im Koran, und dass der Bau des Fel­sen­doms (und kurz dar­auf der Al-Aqsa, was übri­gens „Die Fer­ne“ bedeu­tet, im Sin­ne von: fern von Mek­ka und Medi­na) aus­ge­rech­net auf dem Tem­pel­berg statt­fand, ist kein Zufall, denn es dient der Fes­ti­gung des Herr­schafts­an­spruchs des Islam über die­se Stadt (und die gesam­te ehe­mals jüdi­sche Regi­on, für die der Tem­pel­berg sym­bo­lisch steht).

Die Exis­tenz die­ses für den Islam inzwi­schen (im Nach­gang zu einer nach­träg­li­chen Loka­li­sie­rung der kura­ni­schen Erzäh­lun­gen in Jeru­sa­lem) zwei­fels­oh­ne wich­ti­gen Wall­fahrts­orts stellt für mich aller­dings noch kei­nen hin­rei­chen­den Grund dar, von einem isla­mi­schen „Anspruch“ auf die­se Stadt zu spre­chen. In Buda fin­det sich noch heu­te die Gül-Baba-Tür­be, und in Ihrer Hei­mat­stadt, wenn sie denn 1529 oder 1683 von den Osma­nen erobert wor­den wäre, gäbe es heu­te auch isla­mi­sche Wall­fahr­sor­te; das wür­de aller­dings aus mei­ner Sicht kei­nes­wegs bedeu­ten, dass der Islam einen „Anspruch“ auf Wien erhe­ben dürfte.

Auch han­delt es sich bei Paläs­ti­na um eine christ­lich-jüdi­sche Vor­stel­lung, kei­nes­wegs um eine isla­mi­sche. So gab es denn auch in all den Jahr­hun­der­ten, als das Land von Mus­li­men regiert wur­de, zu kei­ner Zeit eine sol­che kul­tu­rel­le oder auch nur admi­nis­tra­ti­ve Enti­tät. Beim Kon­strukt der „Paläs­ti­nen­ser“ han­delt es sich um nichts wei­ter als eine Über­nah­me west­li­cher Vor­stel­lun­gen, um eine Pseu­do­mor­pho­se; daher ist die roman­ti­sie­ren­de Ver­klä­rung der Ara­ber als urwüch­sig (Stich­wort „Okra­scho­ten-Händ­ler“) bis hin zur Gleich­set­zung eigen­hän­di­ger Mor­de an jüdi­schen Zivi­lis­ten mit Kol­la­te­ral­schä­den bei israe­li­schen Bom­bar­de­ments der­art deplatziert.

In einer Reak­ti­on auf Leser­kom­men­ta­re zu Ihrem letz­ten Schrei­ben haben Sie eine „Zwei-Staa­ten-Lösung” gefor­dert. Ich kann Sie des­sen ver­si­chern, dass in kei­nem ein­zi­gen noch so unrea­lis­ti­schen Sze­na­rio ein dau­er­haf­ter Staat „Paläs­ti­na“ ent­stün­de, denn selbst wenn es den Ara­bern mit­hil­fe des Irans und/oder der Tür­kei gelän­ge, den Staat Isra­el der­einst von der Land­kar­te zu fegen, brä­che der paläs­ti­nen­si­sche Natio­na­lis­mus umge­hend wie ein Kar­ten­haus in sich zusam­men. Womög­lich wür­de der ent­ste­hen­de Staat noch benützt wer­den, um von dort aus einen Krieg gegen Jor­da­ni­en zu begin­nen und die Hasche­mi­ten vom Thron zu sto­ßen (was übri­gens zu einer Unzahl an Flücht­lin­gen füh­ren wür­de), aber spä­tes­tens dann wür­den sich „Jor­da­ni­en“ und „Paläs­ti­na“ zu einer ein­zi­gen Enti­tät ver­ei­ni­gen, falls es nicht umge­hend zur Grün­dung eines mus­lim­bru­der­schaft­li­chen Kali­fats käme.

Die­sem Befund, daß der Staat Paläs­ti­na eine Schi­mä­re ist, gesellt sich der Umstand hin­zu, daß das von Ihnen ange­führ­te Jabo­tin­sky-Zitat an eben­je­ner Stel­le abbricht, wo er sich gegen die Nai­vi­tät der sei­ner­zei­ti­gen Link­szio­nis­ten wen­det, denn der nächs­te Satz hät­te gelau­tet: „Ich glau­be nicht dar­an, dass sich der Abgrund zwi­schen uns und den Ara­bern durch Geld, Geschen­ke und gute Wor­te über­brü­cken lässt.“

Der Grund, aus dem es nie­mals zur Grün­dung eines Paläs­ti­nen­ser­staa­tes gekom­men ist, ist kei­nes­wegs in der jüdi­schen Hal­tung zu suchen, son­dern in dem Umstand, dass der Natio­na­lis­mus der „Paläs­ti­nen­ser“ schlicht­weg nicht dar­auf aus­ge­legt ist, Sou­ve­rä­ni­tät zu erlan­gen, nicht dar­auf, „ein frei­es Volk im eige­nen Land“ zu sein, wie es in der israe­li­schen Natio­nal­hym­ne heißt, son­dern statt­des­sen vor allen Din­gen dar­auf, Isra­el um jeden Preis (und sei um den Preis der eige­nen Kin­der) auszulöschen.

Selbst einen win­zi­gen jüdi­schen Staat mit einer Flä­che von nur 5.000 km² (nach dem ers­ten Tei­lungs­plan, vor­ge­legt von der unter dem Duck­mäu­ser Cham­ber­lain ein­ge­setz­ten Peel-Kom­mis­si­on; das ist klei­ner als der Kan­ton Bern) waren sie nicht bereit zu akzep­tie­ren, weil sie seit jeher, noch vor dem Auf­kom­men des Isla­mis­mus, mit der illu­so­ri­schen und selbst­zer­stö­re­ri­schen Hoff­nung gemäs­tet wor­den waren, der­einst alle Juden rest­los los­zu­wer­den. Dabei ist das Rück­kehr­recht der Ara­ber, von dem Sie sagen, es sei „voll inter­na­tio­nal aner­kannt“ (womit Sie sich auf die Sta­tu­ten der UNRWA beru­fen), spä­tes­tens obso­let, seit die Ara­ber im Anschluss an den israe­li­schen Sieg im Unab­hän­gig­keits­krieg nahe­zu alle ara­bi­schen Juden (das waren ca. 700.000 Men­schen) rest­los aus ihren Län­dern ver­trie­ben haben; die in den 22 ara­bi­schen Staa­ten ein­zi­ge exis­ten­te jüdi­sche Gemein­de befin­det sich auf der tune­si­schen Insel Djerba.

Und auch wenn es nicht den demo­gra­phi­schen Selbst­mord Isra­els bedeu­ten wür­de, gäbe es kei­nen Grund, die Nach­fah­ren der 1948/49 geflo­he­nen (und zum Teil ver­trie­be­nen) Ara­ber wie­der im israe­li­schen Kern­land sie­deln zu las­sen, zumal Isra­el bis heu­te eine rund zwan­zig­pro­zen­ti­ge isla­mi­sche Min­der­heit mit vol­len Bür­ger­rech­ten in sei­nem Land dul­det, obwohl etwa die Hälf­te davon gegen­über dem Staat Isra­el feind­lich ein­ge­stellt ist.

Den­noch wird den Ara­bern nach wie vor sowohl von­sei­ten isla­mis­ti­scher Akteu­re bei­der­lei Kon­fes­si­on als auch mit – mit­tel­ba­rer – Unter­stüt­zung des Wes­tens die Illu­si­on ein­ge­bläut, es wer­de der Tag kom­men, an dem sie das gan­ze Land erhal­ten wür­den. Sie leben in einem bestän­di­gen Zustand der Erwar­tung und sor­gen sich daher kaum dar­um, etwas Blei­ben­des zu errichten.

Ich sprach von west­li­cher Unter­stüt­zung. Denn zu die­ser irre­füh­ren­den und dem Wohl­erge­hen der Ara­ber enorm scha­den­den Anspruchs­hal­tung trägt nicht zuletzt die haupt­säch­lich aus dem Wes­ten finan­zier­te UN bei. Sie unter­hält zwei Flücht­lings­hilfs­wer­ke; eines für alle Flücht­lin­ge der Welt außer den „paläs­ti­nen­si­schen“ und eines eigens für die „Paläs­ti­nen­ser“. Für letz­te­res, die UNRWA, ist der Flücht­lings­sta­tus erb­lich, wodurch etwa die in einer bour­geoi­sen Pari­ser Alt­bau­woh­nung hau­sen­de Wit­we von Ara­fat aus Sicht der UN nach wie vor als “Flücht­ling” gilt.

Zudem wird die UNRWA weit­ge­hend von Isla­mis­ten kon­trol­liert; 95% unter ihren Mit­ar­bei­tern sind Anhän­ger der Hamas, wie eine Betriebs­rats­wahl vor eini­gen Jah­ren erge­ben hat. Die Aber­mil­lio­nen, die die UNRWA von der „Welt­ge­mein­schaft“ erhält, gelan­gen so fast unmit­tel­bar in die Hän­de der Hamas, die ver­meint­li­che Hilfs­gü­ter, sobald sie die Gren­ze zum Gaza­strei­fen pas­sie­ren, umge­hend beschlag­nahmt sowie UNRWA-Schu­len und Kran­ken­häu­ser als Waf­fen­la­ger und Rake­ten­ab­schuss­ram­pen miss­braucht (da sie dar­um weiß, dass Isra­el gro­ße Hem­mun­gen hat, der­ar­ti­ge Zie­le zu beschie­ßen; und wenn Isra­el es doch ein­mal tut, ent­ste­hen Bil­der, die sich exzel­lent skan­da­li­sie­ren las­sen; und die­se Bil­der sind der Hamas mehr wert als die Leben ara­bi­scher Zivilisten).

Die Bun­des­re­pu­blik nun finan­ziert die UNRWA und damit mit­tel­bar die Hamas seit Jahr­zehn­ten. Sie war gar, nach der Kür­zung der ame­ri­ka­ni­schen Mit­tel für die UNRWA unter Trump, über zwei Jah­re hin­weg der größ­te Geld­ge­ber welt­weit, da Mer­kel die deut­schen Mit­tel als Reak­ti­on auf Trumps Ent­schei­dung erhöht hatte.

Isra­el kann dar­über hin­aus gra­de nach den Erfah­run­gen mit Gaza nicht zulas­sen, daß das soge­nann­te West­jor­dan­land unter die Kon­trol­le der Ara­ber fällt, weil dort nichts ande­res geschä­he als seit 2005 in Gaza: die halb­wegs ver­hand­lungs­be­rei­te Fatah wür­de schritt­wei­se von der Hamas ver­drängt (inklu­si­ve poli­ti­scher Mor­de), und anschlie­ßend ent­stün­de ein Ter­ror­staat, der für Isra­el weit gefähr­li­cher wäre als Gaza, denn Judäa und Sama­ria sind gebir­gig (also ide­al für den Abschuß von Rake­ten) und bil­den außer­dem das Herz­stück Isra­els, wodurch nahe­zu alle dicht besie­del­ten Tei­le des Lan­des in unmit­tel­ba­re Reich­wei­te noch der bil­ligs­ten Rake­ten gelängen.

Es spielt für die­ses Sze­na­rio auch über­haupt kei­ne Rol­le, wie eine etwa­ige Grenz­zie­hung genau aus­sä­he, denn selbst wenn man zu den Gren­zen von vor 1967 zurück­keh­ren und inzwi­schen 800.000 jüdi­sche Sied­ler aus Judäa und Sama­ria zwangs­eva­ku­ie­ren wür­de (was ohne­hin logis­tisch nicht zu leis­ten wäre), wür­de das die Ara­ber kei­nes­wegs fried­lie­ben­der machen.

Das der­zei­ti­ge Vor­ge­hen Isra­els gegen­über Gaza hal­te ich nicht nur für mora­lisch gerecht­fer­tigt, son­dern für ver­hält­nis­mä­ßig human, denn es warnt die Bevöl­ke­rung, trotz mili­tä­ri­scher Nach­tei­le, die es dadurch erlei­det, noch immer vor, bevor es Luft­schlä­ge aus­führt. Die Hamas hin­ge­gen, wegen ihres Bedarfs an Bil­dern zur Selbst­sti­li­sie­rung als Opfer, ist bestrebt, die Flucht von Zivi­lis­ten aus den beschos­se­nen Tei­len des Gaza­strei­fens zu ver­hin­dern. Es kann auch jetzt kei­nes­wegs von einer Ver­gel­tung von Glei­chem mit Glei­chem die Rede sein. Eine wie auch immer gear­te­te Ver­gel­tung ist aller­dings nötig; nicht um der Ver­gel­tung selbst wil­len, son­dern weil der­je­ni­ge, der nicht ver­gilt, im Nahen Osten als schwach gilt und somit wei­te­re Gewalt pro­vo­ziert; sie dient der Abschreckung.

Was nun die ver­meint­li­che Akzep­tanz der Ver­gel­tungs­maß­nah­men Isra­els anbe­langt, kann ich Sie nur dar­auf hin­wei­sen, dass, wäh­rend wir unse­ren Brief­wech­sel füh­ren, die „Soli­da­ri­tät“ mit Isra­el Tag für Tag nach­läßt und sehr bald auf einen Tief­punkt fal­len wird, sobald eine etwa­ige Boden­of­fen­si­ve in Gaza begin­nen wird.

Ich kann Ihnen also die Fra­ge danach, wie man sich als Ange­hö­ri­ger eines Volks fühlt, „das von allen Sei­ten das Recht auf Ver­gel­tung zuge­spro­chen bekommt“, mit­hin beim bes­ten Wil­len nicht beant­wor­ten, da ich einem sol­chen Volk schlicht­weg nicht ange­hö­re. Ich gehö­re im Gegen­teil jenem Volk an, des­sen Staat in der UN so oft ver­ur­teilt wird wie kein ande­rer der Welt.

Was mei­ne Ent­schei­dung angeht, mich auf­sei­ten der poli­ti­schen Rech­ten par­tei­po­li­tisch und publi­zis­tisch zu enga­gie­ren, so hat­te die­se weni­ger mit mei­ner Zuge­hö­rig­keit zum Juden­tum zu tun, als viel­mehr mit mei­ner Zuge­hö­rig­keit zum deut­schen Kul­tur­raum und dem Wunsch danach, dem demo­gra­phi­schen, kul­tu­rel­len und wirt­schaft­li­chen Nie­der­gang die­ses Vol­kes ent­ge­gen­zu­wir­ken. Dar­an ändert auch der Umstand nichts, dass ich mich jener Nati­on, der ich durch Geburt ange­hö­re, ver­bun­de­ner füh­le als jener Nati­on, der ich durch Erzie­hung und Bil­dung ange­hö­re (und als deren Ange­hö­ri­ger ich auch im Aus­land stets in ers­ter Linie gelte).

Im Gegen­satz zu jenen AfD-Akteu­ren, die offen­siv die Inter­es­sen von Staa­ten ver­tre­ten, mit denen der Wes­ten der­zeit Kon­flik­te aus­trägt, liegt mei­ne Loya­li­tät zum Volk und Staat Isra­el auf der Hand; ich ver­su­che kei­nes­wegs, sie zu über­spie­len oder zu kaschieren.

In den ver­gan­ge­nen Jah­ren fiel es mir zwar recht leicht, sozia­le Nach­tei­le in Kauf zu neh­men, da ich mir jeder­zeit dar­um bewusst bin, dass ich nach Isra­el aus­wan­dern könn­te; als ich der AfD bei­trat, spiel­ten die­se Über­le­gun­gen aller­dings noch kei­ne Rol­le, und auf die ers­ten Akte der Stig­ma­ti­sie­rung (die ich ange­sichts mei­ner dama­li­gen Nai­vi­tät nicht in die­sem Aus­maß erwar­tet hät­te) reagier­te ich äußerst sensibel.

Aller­dings will ich es mir bei die­ser Gele­gen­heit nicht neh­men las­sen, Sie dar­auf hin­zu­wei­sen, dass ins­be­son­de­re die Bun­des­re­pu­blik (und, in gerin­ge­rem Maße, wohl auch Öster­reich) poli­tisch noch weit unan­ge­neh­mer wären, wenn es kei­ne inner­eu­ro­päi­schen Zuwan­de­rer gäbe.

Die AfD ist außer­halb abso­lut länd­li­cher Regio­nen in höchs­tem Gra­de ange­wie­sen auf nicht­deut­sche, euro­päi­sche Gas­tro­no­men (etwa Ita­lie­ner, Jugo­sla­wen, Ost­sla­wen), um über­haupt Räum­lich­kei­ten zu erhal­ten für ihre Ver­an­stal­tun­gen. Die Wahl­er­geb­nis­se der AfD wür­den weni­ger gut aus­fal­len, wenn da nicht etli­che inner­eu­ro­päi­sche Zuwan­de­rer wären, die sich nach wie vor mit ihren Hei­mat­län­dern iden­ti­fi­zie­ren (denn es gilt die Faust­re­gel: je mehr sie sich assi­mi­lie­ren, des­to lin­ker wer­den sie, denn dadurch pas­sen sie sich der hier vor­herr­schen­den poli­ti­schen Stim­mung an).

Die­se inner­eu­ro­päi­schen Zuwan­de­rer sind im Schnitt auch weit kri­ti­scher gegen­über außer­eu­ro­päi­scher Zuwan­de­rung ein­ge­stellt als Auto­chtho­ne; die mir per­sön­lich bekann­ten Links­extre­men sind aus­nahms­los, die Links­li­be­ra­len ganz über­wie­gend Auto­chtho­ne. Die hie­si­ge par­tei­po­li­ti­sche Rech­te hat die­sen Umstand im Übri­gen längst verinnerlicht.

Was nun das von Ihnen als „Deal“ ridi­küli­sier­te Ange­bot des zio­nis­ti­schen Juden­tums an die poli­ti­sche Rech­te west­li­cher Län­der anbe­langt, wären Akteu­re wie Sie kon­kret gefragt, dem Dua­lis­mus (und auch den Aus­ein­an­der­set­zun­gen) inner­halb des Juden­tums sowie der anti­glo­ba­lis­ti­schen Stoß­rich­tung des Zio­nis­mus in grö­ße­rem Maße Rech­nung zu tra­gen, statt eif­rig bestrebt zu sein, das Juden­tum als mono­li­thi­schen Block erschei­nen zu lassen.

Um die hier­zu­lan­de unbe­streit­ba­re (und sowohl dem Zio­nis­mus als auch der hie­si­gen Rech­ten enorm scha­den­de) dia­spo­ris­ti­sche Deu­tungs­ho­heit dar­über, was Anti­se­mi­tis­mus ist, zu ent­kräf­ten, ist es nötig, die­se Deu­tungs­ho­heit an den natio­nal aus­ge­rich­te­ten Teil des Juden­tums zu übertragen.

Denn der Natio­nal­ju­de hält den lin­ken Anti­se­mi­tis­mus (also die Kri­tik des Juden­tums als par­ti­ku­la­ris­tisch, “ras­sis­tisch” etc. pp.) für weit gra­vie­ren­der als den rech­ten Anti­se­mi­tis­mus (also die Kri­tik des Juden­tums als “zer­set­zend”), wäh­rend die der­zei­ti­ge Deu­tungs­ho­heit sol­cher Leu­te wie Meron Men­del, Zim­mer­mann, Zucker­mann, Sus­an Nei­man etc. eng mit dem von Ihnen so bezeich­ne­ten “Schuld­kult” ver­knüpft ist und sich nur auf den rech­ten Anti­se­mi­tis­mus fokussiert.

Was ich hier aus­ma­le, das gemein­sa­me Zie­hen an einem Strang für ein gemein­sa­mes Ziel des Zio­nis­mus und der soge­nann­ten Rechts­po­pu­lis­ten (die in gewis­ser Hin­sicht ja auch Zio­nis­ten sind…), dass die Deu­tungs­ho­heit über Anti­se­mi­tis­mus von links nach rechts wan­dert, ist kei­nes­wegs eine fer­ne Uto­pie, son­dern in fast allen euro­päi­schen Län­dern bereits jetzt Realität.

Zuletzt möch­te ich auf Ihre Behaup­tung zu spre­chen kom­men, die bedroh­li­chen “demo­gra­phi­schen Ent­wick­lun­gen” der euro­päi­schen Natio­nen sei­en “eng mit Vor­gän­gen im Nahen Osten ver­bun­den“. Der gleich­sam rech­te Pazi­fis­mus, der die­ser Behaup­tung zugrund­liegt, es gäbe kei­ne oder nur weit gerin­ger aus­fal­len­de Flucht­be­we­gun­gen nach Euro­pa, wenn Welt­frie­den herr­schen wür­de, ist eine gefähr­li­che Illu­si­on, die nichts wei­ter bewirkt, als dem Wes­ten Hand­lungs­op­tio­nen zu ver­wei­gern und sei­ne Geg­ner zu stärken.

Die Lebens­be­din­gun­gen für wei­te Tei­le der außer­eu­ro­päi­schen Län­der waren nach euro­päi­schen Maß­stä­ben spä­tes­tens seit dem 19. Jahr­hun­dert mise­ra­bel, aller­dings ohne dass in frü­he­ren Jahr­zehn­ten eine unkon­trol­lier­te Migra­ti­on hier­her statt­ge­fun­den hät­te. Wenn Flücht­lin­ge in aller Welt nicht genau wüss­ten, wie über­trie­ben frei­gie­big man sie hier nach ihrer Ankunft ver­sor­gen wird, wür­den sie sich gar nicht erst auf den Weg hier­her machen, – und zwar ganz unab­hän­gig davon, wie uner­träg­lich die Lebens­be­din­gun­gen bei ihnen daheim sind.

Es wäre ohne Wei­te­res mög­lich, Flücht­lings­strö­me in Rich­tung Euro­pa auf­zu­hal­ten bzw. sol­che gar nicht erst ent­ste­hen zu las­sen, ohne dabei auf euro­päi­sche Inter­ven­tio­nen im Nahen Osten und Afri­ka ver­zich­ten zu müs­sen. Die Vor­aus­set­zung für die Mas­sen­ein­wan­de­rung nach West­eu­ro­pa sind näm­lich kei­nes­wegs die Lebens­be­din­gun­gen oder etwa­ige Kriegs­hand­lun­gen andern­orts (denn es wird nie­mals Welt­frie­den geben), son­dern die selbst­mör­de­ri­sche Bereit­schaft der West­eu­ro­pä­er, die aus den frag­li­chen Gebie­ten flie­hen­den Men­schen belie­big aufzunehmen.

An die­ser Stel­le will ich erst­mal abbre­chen, und nun wie­der Sie zu Wort zu kom­men lassen.

Herz­li­che Grü­ße aus Vorderösterreich,

Artur Abra­mo­vych