Streit um Israel – Teil 2: ausführliche Replik auf Abramovych

3. Licht­mesz an Abramovych

Wien, 18. 10. 2023

Lie­ber Herr Abramovych,

ich dan­ke für die aus­führ­li­che Ant­wort. Auf­schluß­reich ist nicht nur, was Sie sagen, son­dern auch, was Sie nicht sagen. So habe ich Ihnen am Ende mei­nes Brie­fes vier (mei­ner Ansicht nach wich­ti­ge) Fra­gen gestellt, die Sie kom­plett unter den Tisch fal­len lie­ßen. Ich wer­de Sie am Ende mei­ner Replik noch­mal wiederholen.

Sie haben mir eine Men­ge zum Kau­en gege­ben, und ich kann aus Platz­grün­den nicht auf jeden Punkt aus­führ­lich ein­ge­hen. Aber ich will ver­su­chen, das Knäu­el, das Sie mir hin­ge­wor­fen haben, sys­te­ma­tisch zu entwirren.

Sie stel­len die The­se auf, daß es heu­te nur noch „zwei Typen Juden“ gäbe: „den anti­na­tio­na­len, glo­ba­lis­ti­schen (ins Jüdi­sche über­setzt: dia­spo­ris­ti­schen) lin­ken Juden, oder den Natio­nal­ju­den“. Dabei sei letz­te­rer „natür­lich weit eher geneigt“ eine in mei­nem Sin­ne „‘eth­no­plu­ra­lis­ti­sche’ Ein­rich­tung der Welt zu akzep­tie­ren“, eine For­mu­lie­rung, mit der Sie mir offen­bar die­sen „Natio­nal­ju­den“ als qua­si „natür­li­chen“ Ver­bün­de­ten anemp­feh­len wol­len. Das wäre ja schön und gut und theo­re­tisch logisch, wenn die Wirk­lich­keit nicht etwas kom­pli­zier­ter wäre als Ihre etwas holz­schnitt­ar­ti­ge Gegenüberstellung.

Der „dia­spo­ris­ti­sche“ Jude ist heu­te über­wie­gend kei­nes­wegs mehr der Jude, der „nicht er selbst sein“ oder sei­ne „eige­ne Art auf­lö­sen“ will. Son­dern er ist jener Jude, der eine ande­re Kon­zep­ti­on der jüdi­schen Exis­tenz ver­folgt als der „Natio­nal­ju­de“, die sich aber nicht min­der als pro­non­ciert jüdisch begreift.

Dies­be­züg­lich ist etwa die jüdisch-ame­ri­ka­ni­sche Zeit­schrift The For­ward eine ergie­bi­ge Fund­gru­be (z. B. in die­sem Arti­kel habe ich eini­ges dar­aus zitiert). Deren Autoren haben häu­fig den ame­ri­ka­ni­schen Rechts­zio­nis­mus, der sich finan­zi­ell und medi­al hin­ter Trump gestellt hat, scharf kri­ti­siert, und für eine jüdi­sche Iden­ti­tät plä­diert, die sich von der als „weiß“ mar­kier­ten Noch-Mehr­heits­ge­sell­schaft der USA abgrenzt und die Rol­le eines recht­mä­ßi­gen huma­ni­tä­ren Anwalts (qua­si eines „Lichts der Völ­ker“) für Min­der­hei­ten und „Diver­si­tät“ spie­len soll.

For­ward erteilt aber auch immer wie­der kon­ser­va­ti­ven und zio­nis­ti­schen Autoren das Wort, und steht momen­tan firm auf israe­li­scher Sei­te, ohne sei­ne Kri­tik an der Regie­rung Netan­ja­hu auszusetzen.

Exem­pla­risch für die­se Art Jude, die momen­tan in den USA vor­herrscht, wäre etwa der links­li­be­ra­le Jour­na­list Jona­than Weis­man, der in sei­nem Buch (((Semi­tism))) – Being Jewish in the Age of Trump (2018) schrieb:

The Jew flou­ris­hes when bor­ders come down, when boun­da­ries blur, when walls are des­troy­ed, not erected. Der Jude blüht auf, wenn Gren­zen fal­len, wenn Trenn­li­ni­en ver­schwim­men, wenn Mau­ern zer­stört, nicht errich­tet werden.

Weis­man will den Juden nicht “auf­lö­sen”; er will ihn aus­drück­lich “auf­blü­hen” las­sen. Er denkt, daß dies bes­ser in einer mul­ti­kul­tu­rel­len, “offe­nen” Gesell­schaft funk­tio­niert als in Isra­el. Er ist dabei kei­nes­wegs ein prin­zi­pi­el­ler Feind des jüdi­schen Staa­tes, aber auch der Ansicht, daß die „rechts­extre­me“ („far right“) Poli­tik Netan­ja­hus dar­an schuld sei, daß die Ent­frem­dung zwi­schen ame­ri­ka­ni­schen und israe­li­schen Juden („the world’s two lar­gest Jewish com­mu­ni­ties“) im letz­ten Jahr­zehnt dras­tisch ange­wach­sen ist, was fak­tisch sicher zutrifft.

Und immer­hin hat sogar die Anti-Defa­ma­ti­on League (ADL), eine der mäch­tigs­ten jüdisch-zio­nis­ti­schen „pres­su­re groups“, in ihrem Jah­res­be­richt 2022 (ali­bi­hal­ber?) den „jüdi­schen Ras­sis­mus“ kri­ti­siert, der sich im poli­ti­schen Dis­kurs Isra­els bemerk­bar mache. Hier gibt es offen­bar star­ke inner­jü­di­sche Mei­nungs­ver­schie­den­hei­ten dar­über, was poli­tisch „gut für die Juden“ ist, und wie­viel Libe­ra­li­tät sich Isra­el erlau­ben kann, ohne sich, frei nach Sar­ra­zin, „abzu­schaf­fen“.

Das ist nur ein Bei­spiel, um anzu­deu­ten, daß die Kon­stel­la­ti­on doch etwas kom­pli­zier­ter ist, als Sie es dar­stel­len. Der „glo­ba­lis­ti­sche“ Jude ist heu­te jeden­falls nur noch sel­ten ein Assi­mi­la­tio­nist, der sein Juden­tum los­wer­den will. War­um auch, wenn es ihm eine Men­ge sozia­ler Pri­vi­le­gi­en ver­schafft? Von außen betrach­tet hat man es also mit zwei For­men jüdi­scher Iden­ti­tät zu tun, die aber nicht immer trenn­scharf von­ein­an­der abgrenz­bar sind.

Nun nen­nen Sie Rechts­in­tel­lek­tu­el­le und rech­te Par­tei­po­li­ti­ker aus ande­ren euro­päi­schen Län­dern, die angeb­lich gegen­über Isra­el „ent­spann­ter“ und „ratio­na­ler“ sei­en als ich und ande­re Neu­rech­te, womit Sie mir so ganz neben­bei Ver­kramp­fung und Irra­tio­na­li­tät unterstellen.

Da fällt aus­ge­rech­net der Name Alain de Benoist, weil er in sei­nem Buch Wir und die Ande­ren ein paar Din­ge über das Juden­tum geschrie­ben hat, die Ihnen gefie­len. Nun.

2018 äußer­te Benoist in einem Inter­view, „Paläs­ti­na“ sei „natür­lich nie ein ‘Land ohne Volk’“ gewe­sen, was anzu­neh­men ein gro­ßer Feh­ler der Zio­nis­ten gewe­sen sei. Der Zio­nis­mus habe auch inso­fern sei­ne Zie­le nicht erreicht, als aus­ge­rech­net Isra­el heu­te jener Ort auf der Welt ist, an dem Juden am meis­ten bedroht seien.

Bei­de Sei­ten, die israe­li­sche wie auch die paläs­ti­nen­si­sche, hät­ten auf ihre Wei­se Recht, denn man habe es hier nicht nur mit einem „poli­ti­schen, stra­te­gi­schen, ter­ri­to­ria­len oder demo­gra­phi­schen“, son­dern „in ers­ter Linie” mit “einen reli­giö­sen und meta­phy­si­schen Kon­flikt“ zu tun, der wie alle meta­phy­si­schen Kon­flik­te „nicht ver­han­del­bar“ sei (da hat er sich in all­zu abs­trak­te Sphä­ren bege­ben, fin­de ich).

Den fran­zö­si­schen Rech­ten, denen es gefällt, daß man in Isra­el auf Paläs­ti­nen­ser schießt, weil sie ger­ne „Ähn­li­ches in den Ban­lieues sehen wür­den“, riet er, „eine Wei­le in den besetz­ten Gebie­ten zu leben“:

Sie wer­den fest­stel­len, daß die bei­den Situa­tio­nen nicht ver­gleich­bar sind, daß die “Besat­zer” nicht die­sel­ben sind und daß es nicht sehr logisch ist, den “gro­ßen Aus­tausch” in Frank­reich zu bekla­gen, wäh­rend man in den besetz­ten Gebie­ten den gro­ßen Aus­tausch von Paläs­ti­nen­sern (die dort auch ihre Hei­mat haben) durch israe­li­sche Sied­ler unterstützt.

Ich erspa­re Ihnen ande­re Zita­te aus die­sem Inter­view (eines noch: „Wenn eine regu­lä­re Armee mit schar­fer Muni­ti­on auf Demons­tran­ten schießt, die nur mit Stei­nen, Stö­cken, Molo­tow­cock­tails und Dra­chen aus­ge­rüs­tet sind, nennt man das ein Massaker“).

Sie nen­nen Renaud Camus, der mei­ner Ansicht nach einem stark idea­li­sier­ten Bild von Isra­el ver­haf­tet ist und des­sen Mei­nung hier­zu für mich nicht maß­geb­lich ist; Sie nen­nen Mari­ne Le Pen, weil sie ganz unver­krampft und ratio­nal gemeint hät­te, „Isra­el habe nun das Recht, die Hamas voll­stän­dig vom Erd­bo­den zu til­gen“ (eine Ansicht, die gera­de unter west­li­chen Poli­ti­kern Main­stream ist); Sie nen­nen den auch von mir geschätz­ten Eric Zémm­our, der als Jude ver­ständ­li­cher­wei­se eine beson­de­re per­sön­li­che Bezie­hung zu Isra­el hat, nicht anders als Alain Finkielkraut.

Und wenn Sie für die „euro­päi­schen Nach­bar­län­der“ kon­sta­tie­ren, „je rech­ter, des­to pro­is­rae­li­scher, je lin­ker, des­to anti­zio­nis­ti­scher“, dann ist das zunächst ein­mal weni­ger Beweis für Ent­kramp­fung und Ratio­na­li­tät als für die Macht bestimm­ter poli­ti­scher Ein­fluß­nah­me, zumal die zio­nis­ti­sche Aus­rich­tung in der Regel ein tod­si­che­rer Indi­ka­tor für die trans­at­lan­ti­sche Lei­ne ist, an der die­se Par­tei­en hän­gen (zumin­dest in Westeuropa).

Und da sind wir auch schon beim gro­ßen, unhalt­ba­ren Schwach­punkt Ihrer Posi­ti­on, jenem Kern­punkt des „Ich-seh-etwas,-was-du-nicht-siehst“.

Sie neh­men es Thor von Wald­stein übel, daß er ange­sichts Isra­els von „Men­schen­rech­ten schwa­dro­niert“, wie Sie ver­ächt­lich for­mu­lie­ren. Es scheint Sie aber auch zu empö­ren, wenn gewis­se „AfD-Ver­tre­ter“ den „Völ­ker­mord an den Uigu­ren“ ver­schwei­gen oder abstrei­ten oder als blo­ßen Vor­wand für „Men­schen­rechts­im­pe­ra­lis­mus“ hinstellen.

Dann fällt der Vor­wurf von „zwei­er­lei Maß“ jedoch auf Sie selbst zurück! Denn Sie erwe­cken den Anschein, als ob das „Menschenrechte“-Argument völ­li­ger Neb­bich sei, sobald Isra­el davon betrof­fen ist, nicht aber, wenn es um ande­re Län­der wie Chi­na (oder Ruß­land, Syri­en, den Iran?) geht.

Dabei muß man von Wald­stein ein­fach fak­tisch recht geben: Die Völ­ker- und Men­schen­rechts­ver­let­zun­gen Isra­els, die sich in Jahr­zehn­ten bru­ta­ler und rück­sichts­lo­ser Okku­pa­ti­on, Land­nah­me und asym­me­tri­scher Kriegs­füh­rung ange­häuft haben, sind in einer über­wäl­ti­gen­den Fül­le bezeugt und doku­men­tiert. Wenn Sie hier­in schon einen unüber­wind­ba­ren Stein des Ansto­ßes erbli­cken, dann wird es schwie­rig, eine ernst­haf­te Dis­kus­si­ons­ba­sis zu fin­den. (Ich sehe den Ein­wand kom­men: Nein, ich leh­ne das Kon­zept der “Men­schen­rech­te” kei­nes­wegs pau­schal ab. Sie­he Eth­no­plu­ra­lis­mus S. 36/37.)

Wie Sie es fer­tig brin­gen, die­se Tat­sa­chen kalt­schnäu­zig zu leug­nen oder her­un­ter­zu­spie­len, wür­de mich immer von Neu­em ver­blüf­fen, wür­de ich dar­in nicht das untrüg­li­che Merk­mal eines Gläu­bi­gen, eines „true belie­ver“, erken­nen, der nicht sehen will, was nicht sein darf. Das ist Ihre Sache und das ist eine Sache; eine ande­re ist es, ande­re in die­sen Kon­flikt hin­ein­zie­hen zu wollen.

Auf die israe­li­sche Gewalt­herr­schaft in den besetz­ten Gebie­ten hin­zu­wei­sen, hat nichts mit „Mora­lin­säu­re“ zu tun, son­dern mit ana­ly­ti­scher Red­lich­keit. “Sowas kommt von sowas”, und wenn man das nicht ver­steht oder ver­ste­hen will, kommt es immer wieder.

Ansons­ten ist man auf ein Nar­ra­tiv ange­wie­sen, das sei­ne Lücken mit Pro­pa­gan­da­my­then fül­len muß: Dem­ge­mäß han­deln die Paläs­ti­nen­ser aus purem, irra­tio­na­lem Juden­haß oder weil sie im Koran juden­feind­li­che Suren gele­sen haben, nicht etwa, weil sie durch die israe­li­sche Besat­zungs­po­li­tik radi­ka­li­siert wur­den, über Gene­ra­tio­nen hin­weg ent­eig­net, ver­trie­ben, schi­ka­niert, ein­ge­sperrt, ter­ro­ri­siert, ver­wun­det, gefol­tert, ver­krüp­pelt und getö­tet wur­den (das ist dann kon­kret, was “Völ­ker- und Men­schen­rechts­ver­let­zun­gen” in die­sem Kon­text bedeu­tet). Auf die Wei­se kommt man zu kei­nem Ver­ständ­nis der Situa­ti­on; man tappt im „Nebel des Krieges“.

Kom­men wir zu dem Argu­ment, daß die Paläs­ti­nen­ser “kein Volk“ wären, das ich von Zio­nis­ten oft gehört habe. Das erscheint mir als eine Art von seman­ti­scher Magie, von der man­che den­ken, sie könn­te die kon­kre­te Exis­tenz und Iden­ti­tät von Mil­lio­nen Men­schen ein­fach „weg­de­fi­nie­ren“.

Dabei behaup­ten Sie, es sei „ein äußerst bezeich­nen­des Bei­spiel“ für mein „zwei­er­lei Maß“, daß ich ent­ge­gen mei­ner „sons­ti­gen Maß­stä­be“ dar­auf bestehe, „die ‘Paläs­ti­nen­ser’ sei­en ein Volk.“ Zu die­sem Zwe­cke ver­wei­sen Sie auf mein Buch Eth­no­plu­ra­lis­mus, Sei­te 111, wo ich angeb­lich „Volk vor­nehm­lich als fußend auf ‘Abstam­mung’ einer­seits und ’staat­li­cher Gemein­schaft’ ande­rer­seits“ definiere.

Wir haben es hier jedoch viel­mehr mit einem äußerst bezeich­nen­den Bei­spiel für Ihre sehr ober­fläch­li­che und selek­ti­ve Lek­tü­re zu tun. Ich lie­fe­re in die­sem Kapi­tel, das Sie als Beleg anfüh­ren, näm­lich kei­ne eige­ne (schon gar kei­ne „neu­rech­te“) Defi­ni­ti­on von „Volk“, son­dern ich ana­ly­sie­re die Her­kunft und die mehr­deu­ti­ge Seman­tik die­ses Begriffes:

»Volk« im natio­na­len Sin­ne (also nicht als »Bevöl­ke­rung«) wird im Gegen­satz zur »Eth­nie« meis­tens mit einer staat­li­chen Ord­nung in Ver­bin­dung gebracht. Das zeigt sich auch in sei­nem Dop­pel­cha­rak­ter als eth­nos und demos, die im Natio­nal­staat eine Syn­the­se eingehen.

Als nächs­tes zitie­re ich die Defi­ni­ti­on 12e aus dem Deut­schen Wör­ter­buch der Gebrü­der Grimm und kom­men­tie­re sie so:

Eth­ni­sche Zuge­hö­rig­keit allein genügt dem­nach nicht, um wahr­haft »Volk« zu sein, wobei es auch den Fall staa­ten­lo­ser (Juden) oder mul­ti­eth­ni­scher Völ­ker (Schwei­zer) gibt – in dem einem Fall (Juden) wird die Abstam­mung betont, in dem ande­ren (Schwei­zer) die staat­li­che Gemein­schaft. Die Gebrü­der Grimm erwäh­nen auch, daß man »neben dem deut­schen vol­ke von preus­zi­schen, baye­ri­schen, würt­em­ber­gi­schen vol­ke« sprä­che und fügen hin­zu: »in die­sem sin­ne kämpft das wort mit dem fremd­wort nati­on, in dem die vor­stel­lung des eini­gen­den scharf aus­ge­prägt ist.« Die­ses Fremd­wort defi­nie­ren sie so: »das (ein­ge­bor­ne) volk eines lan­des, einer gro­szen staatsgesamtheit.«

Wenn über­haupt, dann habe ich in die­sem Kapi­tel dar­ge­stellt, daß die­ser Begriff natur­ge­mäß unschar­fe Kon­tu­ren hat und sich Völ­ker auf ver­schie­de­ne Wei­se kon­sti­tu­ie­ren kön­nen. Inner­halb die­ses Bedeu­tungs­fel­des kann man sehr wohl von einem „paläs­ti­nen­si­schen“ Volk spre­chen, in Sin­ne einer bestimm­ten eth­ni­schen Grup­pe mit gemein­sa­mer Abstam­mung, Her­kunft, Spra­che, (weit­ge­hend) Reli­gi­on, einem gemein­sa­men Schick­sal, einer kon­kre­ten Ver­or­tung, einem aus­ge­präg­ten „Wir-Gefühl“ und poli­ti­schen Zielen.

Die­se erfüll­ten Kri­te­ri­en rei­chen völ­lig aus, um die Paläs­ti­nen­ser als „Volk“ anzu­spre­chen. Die welt­weit ver­streu­ten Juden, denen der Staat Isra­el ein „Rück­kehr­recht“ ein­räumt, haben eine weit­aus hete­ro­ge­ne­re Her­kunft. Die Tat­sa­che, daß sie dem ara­bi­schen Gesamt­volk ange­hö­ren, wider­legt die spe­zi­fi­sche Iden­ti­tät der Paläs­ti­nen­ser kei­nes­wegs, da es ja auch ver­schie­de­ne ara­bi­sche Natio­nen und Staa­ten mit unter­schied­li­cher Geschich­te und eth­no­kul­tu­rel­ler Zusam­men­set­zung sowie unter­schied­li­chen poli­ti­schen Inter­es­sen gibt. Jeden­falls bedarf es offen­sicht­lich eines Begriffs, die­se spe­zi­fi­sche Grup­pe zu benen­nen und zu unter­schei­den, und hin­ter die­sem Begriff steht eine Rea­li­tät, mit der man rech­nen muß.

Paläs­ti­nen­ser sind genau­so­we­nig „belie­bi­ge Ara­ber“, die genau­so gut woan­ders leben könn­ten, wie Israe­lis „belie­bi­ge Juden“ sind, son­dern man bezeich­net damit eine spe­zi­fi­sche, ört­lich, staat­lich, his­to­risch, natio­nal ein­grenz­ba­re Grup­pe von Juden, die inner­halb des jüdi­schen Gesamt­vol­kes unter­scheid­bar ist. Zuge­spitzt gesagt: Die poli­ti­schen Ereig­nis­se von 1948 haben aus Juden in Paläs­ti­na „Israe­lis“ und aus Ara­bern in Paläs­ti­na „Paläs­ti­nen­ser“ gemacht (auch wenn die­ser Begriff erst in den sech­zi­ger Jah­ren gebräuch­lich wur­de), also neue poli­ti­sche Enti­tä­ten mit eige­nen poli­ti­schen Inter­es­sen geschaffen.

Es trifft zu, daß etli­che paläs­ti­nen­si­sche Füh­rer ihren Kampf unter pan­ara­bi­schen (oder manch­mal auch groß­sy­ri­schen) Gesichts­punk­ten führ­ten. Aber das sind spe­zi­fi­sche poli­ti­sche Bestre­bun­gen, die heu­te nur mehr eine gerin­ge Rol­le spie­len (abge­löst durch isla­mis­ti­sche Ziel­set­zun­gen, die den im Kern eth­ni­schen Kon­flikt mit einem ver­stärk­ten Gewalt­po­ten­ti­al auf­la­den). Dies ändert nichts an der Tat­sa­che, daß Mil­lio­nen Ara­ber, Flücht­lin­ge von 1948 und deren Nach­kom­men, im „groß­is­rae­li­schen“ Raum mit vol­lem inter­na­tio­nal aner­kann­tem Recht ein Hei­mat­recht beanspruchen.

Es ist nach­weis­bar, daß vie­le bedeu­ten­de zio­nis­ti­sche Füh­rer der Grün­der­zeit davon aus­gin­gen, daß sie es mit einem kon­kre­ten Volk zu tun hat­ten, das eben­falls Rech­te auf die­sen von ihnen bean­spruch­ten Raum gel­tend machen kann. Ben-Guri­on beton­te 1930 in Ber­lin, die Zio­nis­ten müß­ten respektieren,

… daß eine gro­ße Anzahl Ara­ber jahr­hun­dert­lang in Paläs­ti­na gelebt hat, daß ihre Väter und Vor­vä­ter dort gebo­ren und gestor­ben sind und daß Paläs­ti­na auch ihr Land ist, wo sie in Zukunft leben wollen.

Zeev Jabo­tin­sky erklär­te 1921:

Heut­zu­ta­ge bil­den die Juden eine Min­der­heit, in wei­te­ren zwan­zig Jah­ren könn­ten sie durch­aus in der Mehr­heit sein. Wenn wir Ara­ber wären, wur­den wir dem auch nicht zustim­men. Und auch die Ara­ber sind gute Zio­nis­ten, wie wir. Das Land ist voll von ara­bi­schen Erinnerungen.

Cha­im Weiz­mann sprach 1930 von „zwei Natio­nen“, die sich legi­ti­mer­wei­se Paläs­ti­na tei­len, die eine „bereits in vol­ler Stär­ke ver­tre­ten“, die ande­re bis­lang nur durch einen „Vor­trupp“ reprä­sen­tiert. Robert Welt­sch nann­te die Ara­ber in Paläs­ti­na 1925 „ein Volk, das seit Jahr­hun­der­ten im Lan­de lebt und mit vol­lem Recht die­ses Land als sein Vater­land und sei­ne Hei­mat betrach­tet. (…) Paläs­ti­na wird stets von zwei Völ­kern bewohnt sein, von Juden und Arabern.“

Das sind nur ein paar bei­spiel­haf­te Zita­te unter vie­len (der Auf­satz­samm­lung Ein Land, zwei Völ­ker von Mar­tin Buber ent­nom­men). Mei­ne Posi­ti­on ist, ent­ge­gen Ihrer Unter­stel­lung, völ­lig kon­sis­tent, und ich mache hier kei­nes­wegs eine Aus­nah­me, etwa um Isra­el aus rei­ner Bos­haf­tig­keit eins aus­zu­wi­schen. Ihre Behaup­tung „nach kei­nem neu­rech­ten Kri­te­ri­um sind die Paläs­ti­nen­ser ein Volk“ hat kei­ne Grundlage.

Es liegt indes auf der Hand, wel­chem mun­da­nen Zweck die Rede von der Nicht­exis­tenz eines paläs­ti­nen­si­schen Vol­kes dient: Der poli­ti­schen Dele­gi­ti­ma­ti­on sei­ner Inter­es­sen, denen die Hyper-Legi­ti­mi­tät einer jüdi­schen Hyper-Iden­ti­tät gegen­über­ge­stellt wird, die jedem x‑beliebigen Juden auf die­sem Pla­ne­ten ein volk­haft begrün­de­tes „Rück­kehr­recht“ ein­räumt, das Abkömm­lin­gen von Nicht-Juden, die das Land seit Gene­ra­tio­nen besie­delt haben, jedoch ver­wehrt wird. Das ist ein schla­gen­des Bei­spiel von „zwei­er­lei Maß“, das sei­ne ein­zi­ge Begrün­dung in der Annah­me eines jüdi­schen Exzep­tio­na­lis­mus hat.

In die­sen Dele­gi­ti­mie­rungs­ver­such schei­nen mir auch mehr oder weni­ger “meta­phy­si­sche” Moti­ve hin­ein­zu­spie­len, was mich nicht wun­dert, da der Anspruch der Zio­nis­ten auf Paläs­ti­na im wesent­li­chen meta­phy­si­scher Natur ist (einen schlüs­si­gen “meta­phy­si­schen” Anspruch auf Jeru­sa­lem haben mei­ner Ansicht nach alle drei “abra­ha­mi­ti­schen” Weltreligionen).

Die­ser gan­zen Spie­le­rei mit Wor­ten steht die schlich­te Tat­sa­che gegen­über, daß die Paläs­ti­nen­ser nun mal eine eige­ne Iden­ti­tät und einen eige­nen poli­ti­schen Wil­len haben, an dem sie beharr­lich fest­hal­ten. Das kann man ihnen nicht mit rabu­lis­ti­schen Argu­men­ten „aus­re­den“. Ich kann dar­in nichts ande­res sehen als den Ver­such, eine eth­ni­sche Grup­pe auf der seman­ti­schen Ebe­ne aus­zu­lö­schen, um sie letz­ten Endes auch auf der phy­si­schen Ebe­ne aus­zu­lö­schen – oder zumin­dest sich ein gutes Gewis­sen zu ver­schaf­fen, sich auf ihre Kos­ten durch­ge­setzt zu haben.

Ich muß jetzt aus Platz­grün­den ihre Aus­füh­run­gen zum Schei­tern des Paläs­ti­nen­ser­staa­tes, die offen­bar den Zweck der Abwei­sung jeg­li­cher israe­li­scher Ver­ant­wor­tung für die Lage in Gaza haben, sowie eini­ge Aspek­te Ihrer Aus­füh­run­gen zum „Schuld­kult“ übergehen.

Dies aber sei gesagt: Selbst­ver­ständ­lich zieht der Staat Isra­el aus der Annah­me der „Sin­gu­la­ri­tät“ des Holo­caust, aus der Annah­me eines sin­gu­lä­ren jüdi­schen “Opfer­sta­tus”, sein haupt­säch­li­ches mora­li­sches, his­to­ri­sches und poli­ti­sches Kapi­tal. Mit die­sem Nar­ra­tiv untrenn­bar ver­bun­den ist die Annah­me einer sin­gu­lä­ren Täter­rol­le der Deutschen.

Des­halb wirkt sich die­ses Nar­ra­tiv in Deutsch­land dia­me­tral zu Isra­el aus: Israe­li­sche Schul­klas­sen wer­den (wie in dem Film „Defa­ma­ti­on“ dar­ge­stellt) in die ehe­ma­li­gen Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger geführt, um ihren natio­na­len Wehr­wil­len zu wecken und zu stei­gern; deut­sche Schul­klas­sen jedoch, um ihren natio­na­len Wehr­wil­len zu bre­chen. Wir kön­nen also nicht bei­de zu (sozu­sa­gen) dem­sel­ben Gott beten.

Die­ses Argu­ment ent­hält einen logi­schen Denkfehler:

Die­ser über­zeug­te Dia­spo­ra­ju­de, der Ausch­witz uni­ver­sa­lis­tisch inter­pre­tiert, wird sich, eben­so wie der “Phi­lo­se­mit”, immer gegen die aus sei­ner Sicht Star­ken, mit­hin gegen die Wei­ßen, ein­set­zen, weil er über­all ein neu­es Ausch­witz an den jeweils aus­tausch­ba­ren “neu­en Juden” wit­tert. Der Täter aber ist bei ihm nicht austauschbar. Der Zio­nist (der jüdi­sche wie der nicht­jü­di­sche) hin­ge­gen, der Ausch­witz ansieht als Ver­such, das jüdi­sche Volk (und eben kein ande­res) aus­zu­rot­ten, sieht den jewei­li­gen Feind an als die Rute, die Gott ver­wen­det, um die vom jüdi­schen Volk Abge­fal­le­nen zu stra­fen, d.h. als aus­tausch­bar. Des­halb ist er auch weit eher geneigt, die Deut­schen nicht als ewi­ges Feind­bild zu betrachten.

Natür­lich ist der Täter für den­je­ni­gen, der Ausch­witz uni­ver­sa­lis­tisch inter­pre­tiert, aus­tausch­bar, da ja auch das Opfer aus­tausch­bar ist. Das zeigt sich schla­gend bei jenen nicht sel­ten anzu­tref­fen­den isra­el­kri­ti­schen Juden, die in den Paläs­ti­nen­sern die „neu­en Juden“ und in den zio­nis­ti­schen Juden die „neu­en Nazis“ erblicken.

Der jüdi­sche Psy­cho­ana­ly­ti­ker und ehe­ma­li­ge KZ-Häft­ling Vik­tor Frankl hat die­se uni­ver­sa­lis­ti­sche Aus­le­gung 1988 qua­si in Rein­form for­mu­liert, als er sag­te: „Ich wage die Behaup­tung, daß grund­sätz­lich jede Nati­on holo­caust­fä­hig ist.“

Damit mein­te er nicht “nur”, daß jede Nati­on imstan­de sei, einen Geno­zid an Juden zu bege­hen, son­dern daß jede Nati­on prin­zi­pi­ell geno­zid­fä­hig sei, daß jedes Volk poten­zi­el­les Opfer wie poten­zi­el­ler Täter sei. Da er auch die Vor­stel­lung einer “Kol­lek­tiv­schuld” ablehn­te, prä­zi­sier­te er: “Es gibt eigent­lich nur zwei Men­schen­ras­sen, die Ras­se der anstän­di­gen Men­schen und die Ras­se der unan­stän­di­gen Men­schen, und die Ras­sen­tren­nung geht quer hin­durch durch alle Natio­nen.” Ich glau­be nun zwar, daß es auch bio­lo­gisch bestimm­ba­re Ras­sen “gibt”, aber ich stim­me Frankl zu, was das geno­zi­da­le Poten­zi­al jeder Nati­on und jedes Vol­kes angeht. Und natür­lich den­ke ich auch, daß es in jedem Volk “anstän­di­ge” und “unan­stän­di­ge” Men­schen gibt.

Armin Moh­ler stell­te die­ses Zitat Fran­kls als Mot­to sei­nem Buch Der Nasen­ring (1990) vor­an, einer Gene­ral­kri­tik der “Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung”. Sein Anlie­gen war es, via Frankl die The­se vom sin­gu­lä­ren Täter­tum der Deut­schen zu ent­kräf­ten, indem er die Fähig­keit zum Geno­zid als schreck­li­ches anthro­po­lo­gi­sches, aber nicht genu­in deut­sches Poten­zi­al hervorhob.

Moh­ler, ver­tieft in die deut­sche Per­spek­ti­ve, sah aller­dings nicht, daß die Frankl’sche Uni­ver­sa­li­sie­rung des Holo­caust auch ganz anders ver­wen­det kann. Dazu muß sie frei­lich “inkon­se­quent” ange­wandt, also nur teil-uni­ver­sa­li­siert (um es para­dox zu sagen) wer­den. Die Schuld des Deut­schen wird nur durch die­se (iden­ti­täts­po­li­tisch moti­vier­te) Inkon­se­quenz zur Schuld „des wei­ßen Man­nes“ (und die­ses allein) erwei­tert, des­sen Opfer nicht nur Juden, son­dern Min­der­hei­ten und Nicht­wei­ße aller Art sind, bis hin zu Mus­li­men, die Juden im all­ge­mei­nen nicht all­zu wohl­ge­son­nen sind.

Die zio­nis­ti­sche Aus­le­gung von Ausch­witz, die Sie zitie­ren, ist jedoch ein Stück jüdi­sche Theo­lo­gie, das mich als Nicht-Juden nichts angeht, und die mei­ner Ansicht auch sonst nie­man­den etwas ange­hen muß. Es han­delt sich hier um eine moder­ne, säku­la­re Form der Idee, daß der Gott des aus­er­wähl­ten Vol­kes der Gott aller Völ­ker sein soll. Das ist der Uni­ver­sa­lis­mus, der im jüdi­schen Par­ti­ku­la­ris­mus steckt. Hier drückt sich ein mani­pu­la­ti­ver, judäo­zen­tri­scher, im Kern reli­giö­ser Herr­schafts­an­spruch aus, der als sol­cher erkannt und zurück­ge­wie­sen wer­den muß.

Ich kann ver­ste­hen, daß Isra­el nach Unter­stüt­zung jeg­li­cher Art sucht, weil es sich nicht selbst erhal­ten kann und auf frem­de Hil­fe ange­wie­sen ist, ins­be­son­de­re der USA. Aber mir ist bis­lang ent­gan­gen, daß sich irgend­ein Poli­ti­ker Isra­els um das Exis­tenz­recht euro­päi­scher Natio­nen sor­gen wür­de, die wie ihr eige­nes Land von demo­gra­phi­schen Ent­wick­lun­gen bedroht sind (die wie­der­um eng mit Vor­gän­gen im Nahen Osten ver­bun­den sind).

Was ich nicht ver­ste­he, ist, was denn nun genau das gro­ße, wun­der­herr­li­che „poli­ti­sche Ange­bot“ sein soll, das die „außer­halb Isra­els leben­den Natio­nal­ju­den“ Ihrer Mei­nung nach den deut­schen Rech­ten machen kön­nen, also etwa Sie mir (da muß ich nun ein wenig schmunzeln)?

Ein gna­den­vol­les „erlö­sen­des Wort“ spre­chen? (Sie zitie­ren Moh­ler mit Sicher­heit sinn­ent­stel­lend!). Jene Deut­schen, die sich der israe­li­schen Sache bedings­los anschlie­ßen, wie sie von einer bestim­men Frak­ti­on von rech­ten Juden ver­tre­ten wird (längst nicht von allen), zur Beloh­nung vom ewi­gen Ama­le­ki­ter­tum frei­zu­spre­chen? Das ist der Deal? Dann wür­den uns wie von Zau­ber­hand „real­po­li­ti­sche Mög­lich­kei­ten“ und „eine poten­ti­el­le Waf­fen­gleich­heit gegen­über der poli­ti­schen Lin­ken“ offen­ste­hen? Hab ich das rich­tig verstanden?

Mit Ver­laub, das ist nicht nur fern jeg­li­cher Rea­li­tät – es ist schlicht­weg anma­ßend. (Hier habe ich dies vor drei Jah­ren näher aus­ge­führt, war­um dies eine neo­kon­ser­va­ti­ve Fata Mor­ga­na vol­ler lee­rer Ver­spre­chen ist.)

Ein gedank­li­cher Kurz­schluß ist auch dies:

Jene Juden, die nach wie vor den Nati­ons­cha­rak­ter des Juden­tums her­un­ter­spie­len oder gar leug­nen, eig­nen sich kei­nes­wegs für Alli­an­zen mit der poli­ti­schen Rech­ten ande­rer Völ­ker. Daher ist es schlicht­weg unred­lich, sich als deut­scher Rech­ter auf die israe­li­sche Lin­ke zu beru­fen (denn einem israe­li­schen Rech­ten fie­le es im Traum nicht ein, sich auf Haber­mas oder ähn­li­che „Den­ker“ zu berufen).

Nun: Ich habe den Ein­druck, daß in Ihren Augen jeder Jude den “Nati­ons­cha­rak­ter des Juden­tums her­un­ter­spielt oder gar leug­net“, der nicht Ihrer eige­nen har­ten poli­ti­schen Linie folgt oder der sich ein wenig mehr als Sie an die Tat­sa­chen hält, was Wesen und Geschich­te des jüdisch-ara­bi­schen Kon­flikts in Isra­el-Paläs­ti­na angeht. Wenn hier irgend­et­was „unred­lich“ ist, dann, muß ich lei­der sagen, ist es Ihre manich­äi­sche Par­tei­lich­keit, die nach poli­ti­scher Aus­rich­tung ent­schei­det, wer eine legi­ti­me Mei­nung ver­tritt und wer nicht, unab­hän­gig davon, wie sie begrün­det wird.

Oder wol­len Sie mir ernst­haft sagen, daß ich als „deut­scher Rech­ter“ nur für bare Mün­ze neh­men darf, was israe­li­sche Rech­te über den Kon­flikt in ihrem Land (und über ihre eige­ne Poli­tik und deren Fol­gen) den­ken? Heißt das, ich müß­te qua Rechts­sein auch das Geschichts­bild pol­ni­scher Rech­ter oder ukrai­ni­scher Natio­na­lis­ten über­neh­men? Haben etwa israe­li­sche, pol­ni­sche, ukrai­ni­sche und deut­sche Rech­te die glei­chen Geschichts­bil­der und die glei­chen Interessen?

Und wel­cher israe­li­sche Rech­te teilt denn qua Rechts­sein etwa Armin Moh­lers Mei­nung zum Holo­caust (und zum Holo­caust­re­vi­sio­nis­mus), Hans-Diet­rich San­ders und Ernst Nol­tes Mei­nung zum Juden­tum und zu Isra­el oder Gün­ter Maschkes Mei­nung zum ame­ri­ka­ni­schen Hege­mon? Mit blo­ßen Ana­lo­gie­schlüs­sen ver­hed­dern Sie sich heil­los in einem selbst­ge­spon­ne­nen Netz.

Denn es ist doch ganz ein­fach: Ich kann mich “beru­fen”, auf wen ich will, wenn er etwas Sub­stan­ti­el­les und Begrün­de­tes zu sagen hat. Das wich­tigs­te Kri­te­ri­um ist die Wahr­heit. Nor­man Fin­kel­stein, ein lin­ker Anti­zio­nist, der den israe­lisch-paläs­ti­nen­si­schen Kon­flikt sehr gut und aus unmit­tel­ba­rer Anschau­ung kennt, hat minu­ti­ös und über­zeu­gend die Lügen von Alan Der­show­itz, einem rech­ten Zio­nis­ten, wider­legt. Es sind die Argu­men­te, die ent­schei­den, nicht die poli­ti­sche Ausrichtung.

Und wenn Sie sagen, „einem israe­li­schen Rech­ten fie­le es im Traum nicht ein, sich auf Haber­mas oder ähn­li­che ‘Den­ker’ zu beru­fen“, dann möch­te ich ger­ne wis­sen, in wel­cher Hin­sicht denn und zu wel­chem Zweck? Und geht es dar­um, was lin­ke deut­sche Den­ker über Deutsch­land – oder was sie über Isra­el gesagt haben? Und mei­nen Sie nicht, daß es einen men­ta­len Unter­schied gibt zwi­schen den Den­kern einer besieg­ten, „umer­zo­ge­nen“, mit Schuld­kom­ple­xen bela­de­nen Nati­on wie Deutsch­land, die sich selbst als ewi­ger Täter, und denen einer sieg­rei­chen, natio­nal­be­wuß­ten Nati­on wie Isra­el, die sich selbst als ewi­ges (poten­ti­el­les) Opfer betrachtet?

Israe­li­sche Rech­te und die maß­geb­li­chen Den­ker der BRD (nicht nur die dezi­diert lin­ken oder links­li­be­ra­len), haben etli­che Schnitt­men­gen, etwa was die sin­gu­lä­re Bedeu­tung des Holo­caust und die welt­ge­schicht­li­che Son­der­stel­lung der Juden als “Opfer­volk” und der Deut­schen als “Täter­volk” angeht. Dies hat in Deutsch­land neben dem “Schuld­kult” jenen damit ver­knüpf­ten “Phi­lo­se­mi­tis­mus“ her­vor­ge­bracht, den Sie ver­spot­ten, wenn er sich nicht vor­be­halts­los zum Staat Isra­el und sei­ner Poli­tik bekennt. Aber auch die aktu­el­le halt­lo­se Zustim­mung der media­len Klas­se zu den israe­li­schen Ver­gel­tungs­schlä­gen in Gaza ist Frucht die­ser “phi­lo­se­mi­ti­schen” Men­ta­li­tät, die vor allem auf die Re-Edu­ca­ti­on zurückgeht.

Zum Schluß noch dies:

Und wer sich aus rei­ner Ani­mo­si­tät zu scha­de dafür ist, sich für eine der bei­den Optio­nen zu ent­schei­den, muss sich nicht wun­dern, wenn er von jüdi­scher Sei­te als poli­ti­scher Feind betrach­tet wird.

Falls ich damit ange­spro­chen sein soll: Mei­ne Posi­ti­on ist klar iden­ti­tär begrün­det (eben­so die sehr ähn­li­chen Posi­tio­nie­run­gen von Mar­tin Sell­ner und Götz Kubit­schek); ich sehe kei­ner­lei Vor­teil für die deut­sche Rech­te, sich im israe­lisch-paläs­ti­nen­si­schen Kon­flikt einer der bei­den Sei­ten anzu­schlie­ßen oder die AfD auf eine „zio­nis­ti­sche“ Linie zu brin­gen. Auch in die­sem aktu­el­len Inter­view mit dem Hei­mat­ku­rier habe ich klar­ge­macht, war­um ich so denke.

Von „Ani­mo­si­tät“ (erst Recht „rei­ner“, ganz so, als hät­te ich kei­ne kon­kre­ten Grün­de ange­ge­ben) kann also kei­ne Rede sein. Auch nicht von über­trie­be­ner Pin­ge­lig­keit (von wegen „sich zu scha­de“ sein). Ich hät­te nichts dage­gen, jeden ein­zel­nen Paläs­ti­nen­ser in Deutsch­land in sei­ne Hei­mat zurück­zu­schi­cken – was den Inter­es­sen Isra­els aller­dings eher zuwiderliefe.

Als nächs­tes stel­len Sie gera­de­zu eine Dro­hung in den Raum, nach dem Mot­to „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns“, der klas­si­schen For­mel mono­the­is­ti­scher Fana­ti­ker. Ich für mei­nen Teil „wun­de­re“ mich über gar nichts. Ich ken­ne schließ­lich die Metho­den, mit denen man­che „jüdi­sche Sei­ten“ (im Plu­ral) jene als „poli­ti­sche Fein­de“ (im Plu­ral) mar­kie­ren und stig­ma­ti­sie­ren, die sich ihren Agen­den (im Plu­ral) nicht anschlie­ßen wol­len oder sie kri­tisch betrach­ten, egal, ob aus „Ani­mo­si­tät“, aus ratio­na­len Grün­den des Eigen­in­ter­es­ses oder sons­ti­ger Vor­be­hal­te, in der Tat auch mora­li­scher (und nicht bloß “mora­lin­saurer”).

Und nun noch­mal mei­ne vier Fra­gen an Sie aus dem ers­ten Brief:

Wie fühlt man sich, wenn man einem Volk ange­hört, das von allen Sei­ten das Recht auf Ver­gel­tung zuge­spro­chen bekommt? (Ich weiß, eine eher per­sön­li­che Fra­ge. Aber ich wür­de es wirk­lich gern wissen!)

Haben Sie mit dem der­zei­ti­gen Vor­ge­hen Isra­els gegen Gaza, das fak­tisch auf einen Mas­sen­mord an Zivi­lis­ten hin­aus­läuft, tat­säch­lich kei­ner­lei mora­li­sche Probleme?

Hat der Ver­gel­tungs­schlag Ihrer Mei­nung nach über die Ver­gel­tung hin­aus einen ver­tret­ba­ren poli­ti­schen Zweck?

Und wie kön­nen Sie es ver­ein­ba­ren, sich via AfD in der natio­na­len Bewe­gung Deutsch­lands zu enga­gie­ren, wäh­rend gleich­zei­tig Ihre pri­mä­re Loya­li­tät einem ande­ren Staat, Isra­el, zu gel­ten scheint? Noch dazu als Jude, der die Assi­mi­la­ti­on in eine deut­sche Iden­ti­tät dezi­diert ablehnt?

Ver­zei­hen Sie mir, wenn ich an die­ser Stel­le etwas läs­tig bin – aber irgend­ei­ner muß es ja sein.

Bes­te Grü­ße aus Wien

Ihr Licht­mesz