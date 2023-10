Streit um Israel – Teil 1 eines ausgedehnten Briefwechsels

Unser Autor Martin Lichtmesz und Artur Abramovych, Kopf der "Juden in der AfD" , stehen seit einigen Jahren miteinander in Briefkontakt. Aus aktuellem Anlaß haben sie erneut über grundsätzliche Fragen zum Thema "Israel" korrespondiert. Wir veröffentlichen den Briefwechsel in drei Teilen.

1. Licht­mesz an Abramovych

Wien, 15. 10. 2023

Lie­ber Herr Abramovych,

Seit nun­mehr drei­ein­halb Jah­ren ste­hen wir mit­ein­an­der im Aus­tausch über das The­ma Isra­el. Anlaß war ein Text von Götz Kubit­schek, „Die pein­li­chen Mus­ter­schü­ler“ vom 24. Janu­ar 2020, den Sie mit der Stel­lung­nah­me „Ver­zö­ger­te neue Alli­an­zen“ beant­wor­te­ten. Sie inter­pre­tier­ten Kubit­scheks Kri­tik des Zio­nis­mus und ins­be­son­de­re der zio­nis­ti­schen Par­tei­nah­me von Tei­len der AfD als Zei­chen für ein „Des­in­ter­es­se an jed­we­der Aus­söh­nung zwi­schen Deut­schen und Juden, ganz unab­hän­gig davon, unter wel­chen Vor­zei­chen sie sich auch voll­zie­hen mag.“

Kubit­schek wün­sche sich offen­bar „nichts wei­ter, als dass man moral­po­li­ti­sche Ver­wei­se auf die ‚deut­sche Schuld‘ künf­tig unter­las­sen sowie das ‘Gän­gel­band’ lockern möge, und pfeift zugleich dar­auf, was die Juden dazu zu sagen haben und unter wel­chen Bedin­gun­gen sie eine sol­che Modi­fi­ka­ti­on des der­zeit zwei­fels­oh­ne ein­sei­ti­gen ‚Dis­kur­ses‘ begrü­ßen oder gar unter­stüt­zen würden.“

Glück­li­cher­wei­se aber sei sich „der Groß­teil der AfD inzwi­schen des­sen bewusst, dass hier nicht für Deutsch­land allein gekämpft wird und wir Teil einer gesamt­eu­ro­päi­schen Wider­stands­be­we­gung sind“. Wie kön­ne man, frag­ten Sie, sich „als neu-rechts“ (also nicht als NS-affin) begrei­fen und zugleich mit Thor von Wald­stein von einem „gewis­sen Klein­staat im Nahen Osten, der die Men­schen­rech­te beharr­lich mit Füßen tritt“ „schwa­dro­nie­ren“, schließ­lich sei­en doch „alle ande­ren Völ­ker um uns her­um schon wesent­lich weiter.“

Dies habe ich wie­der­um mit dem Bei­trag „Noti­zen über Isra­el und sei­ne Par­tei­gän­ger“ gekon­tert, der am 30. Janu­ar 2020 auf Sezes­si­on im Netz erschien. Nun, ich bin offen gestan­den auch dafür, sich die Chutz­pah zu leis­ten, „dar­auf zu pfei­fen, was die Juden sagen“, egal wel­cher Frak­ti­on. Vor allem aber wies ich Ihre Behaup­tung, Isra­el sei ein „zuver­läs­si­ger Part­ner im Kampf gegen die dekon­struk­ti­vis­ti­sche Erschlaf­fung“, als „rea­li­täts­fern“ zurück. Nicht nur das: Ich hal­te die­se Vor­stel­lung für ein Lock­mit­tel neo­kon­ser­va­ti­ver, pro-atlan­ti­scher Irr­lich­ter, die sich in den euro­päi­schen Rechts­par­tei­en Isra­el-Lob­bies her­an­züch­ten wol­len, an genui­ner natio­na­ler Sou­ve­rä­ni­tät, etwa Deutsch­lands, jedoch nicht inter­es­siert sind.

Mein dama­li­ges Resümmee:

Es spricht nichts dage­gen, wenn die AfD oder eine sons­ti­ge natio­na­le Oppo­si­ti­on gute Bezie­hun­gen zu Isra­el pflegt. Sie darf aber nicht in die Fal­le tap­pen, sich einen außen­po­li­ti­schen Kurs auf­zwin­gen zu las­sen, der nicht in Deutsch­lands Inter­es­se sein kann, noch darf sie der Illu­si­on ver­fal­len, Isra­el wäre ein “Königs­ma­cher”, der ihr zu Macht und Gel­tung ver­hel­fen kön­ne. Sie soll­te auch nicht danach trach­ten, im Rah­men der “Holo­caust-Reli­gi­on” Abso­lu­ti­on, Legi­ti­ma­ti­on oder eine mora­li­sche Auf­wer­tung anzu­stre­ben, da auf die­se Wei­se nur der “Schuld­kult”, von dem sich eine natio­na­le Alter­na­ti­ve unbe­dingt los­sa­gen muß, affir­miert und per­p­etu­iert würde.

In den Jah­ren, in denen ich mit Ihnen kor­re­spon­diert habe, muß­te ich fest­stel­len, daß zutrifft, was Uri Avnery ein­mal in einem Inter­view sagte:

Eine der schlimms­ten Fol­gen die­ses Kon­flikts – viel­leicht jedes Kon­flikts, aber hier noch mehr – ist, dass die bei­den Sei­ten des Kon­flikts ein voll­kom­men ver­schie­de­nes Bild haben von dem, was pas­siert ist. Die Nar­ra­ti­ve der bei­den Sei­ten schlie­ßen ein­an­der aus. Und wenn man das aus­schließt, die ande­re Sei­te, die Gefüh­le, die Hoff­nun­gen, Erwar­tun­gen, die Gedan­ken­welt der ande­ren Sei­te, dann ver­steht man ja auch nicht, was die ande­re Sei­te tut.

Wie ich Sie ken­ne, wer­den Sie Avnery als „lin­ken Frie­dens­ak­ti­vis­ten“ und „Anti­zio­nis­ten“ abtun, aber ich erin­ne­re dar­an, dass die­ser in Deutsch­land gebo­re­ne Jude als Mit­glied der Irgun, Sol­dat im Krieg des Jah­res 1948 und lei­den­schaft­li­cher Kib­buz­nik stets ein israe­li­scher Patri­ot war und bis zu sei­nem Lebens­en­de geblie­ben ist. Davon abge­se­hen, trifft sei­ne Ana­ly­se schlicht und ein­fach zu; es ist das, was ich an ande­rer Stel­le das Spiel des „Ich seh etwas, was du nicht siehst“ nannte.

Auch wenn ich im israe­lisch-paläs­ti­nen­si­schen Kon­flikt kei­ne Par­tei ver­tre­te, so sehe ich, daß sich auch unse­re Debat­ten im Kreis dreh­ten, weil wir unter­schied­li­che Ansich­ten dar­über haben, wor­über wir hier über­haupt spre­chen, etwa über die Geschich­te der Ent­ste­hung Isra­els, die Natur der israe­li­schen Besat­zungs­po­li­tik im Gaza­strei­fen und im West­jor­dan­land oder gar über das Volks­tum der Paläs­ti­nen­ser und die Legi­ti­mi­tät ihrer Ansprüche.

Ich habe Sie jedoch als „advo­ca­tus dia­bo­li“ schät­zen gelernt, der mir hilft, bestimm­te Din­ge genau­er zu über­den­ken und das Den­ken der Rechts­zio­nis­ten bes­ser zu ver­ste­hen. Von der der­zei­ti­gen Eska­la­ti­on des Kon­flikts, die ver­mut­lich eine kri­ti­sche Pha­se ein­lei­tet, wel­che sich zu einem grö­ße­ren Krieg aus­wach­sen könn­te, sehe ich die deut­sche (und öster­rei­chi­sche und west­eu­ro­päi­sche) iden­ti­tä­re Rech­te auf drei­fa­che Wei­se betroffen:

iden­ti­täts­po­li­tisch, weil der „Schuld­kult“, aus dem Isra­el sein mora­li­sches Kapi­tal bezieht, in unse­ren Lan­den herr­schen­de Dok­trin ist und eine ver­nünf­ti­ge natio­na­le Poli­tik verunmöglicht;

ein­wan­de­rungs­po­li­tisch, weil sich in unse­rem Land eine erheb­li­che Anzahl unru­hi­ger isra­el­feind­li­cher Migran­ten befin­det, die auch uns nicht beson­ders mögen und auf ihren Demos ihre demo­gra­phi­sche Macht zur Schau stellen;

geo­po­li­tisch, weil Isra­el im ame­ri­ka­ni­schen Impe­ri­um, unter des­sen Herr­schaft wir ste­hen, eine expo­nier­te Rol­le spielt.

In die­ser Lage erschei­nen Sie mir als Kom­bat­tant einer nun auch auf deut­schem Boden viru­len­ten Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen Ara­bern und Juden, der dafür wirbt, die Deut­schen für einen Kampf der Juden bzw. Israe­lis gegen Araber/Palästinenser bzw. Mus­li­me zu gewin­nen. Gleich­zei­tig sehe ich, daß Sie nur eine bestimm­te und hier­zu­lan­de recht klei­ne jüdi­sche Frak­ti­on ver­tre­ten, wäh­rend sich der Groß­teil des poli­tisch orga­ni­sier­ten Juden­tums in Deutsch­land eher dafür stark gemacht hat, die Zuwan­de­rung aus mus­li­mi­schen Län­dern nach Deutsch­land zu för­dern, gerecht­fer­tigt und begrün­det mit der „deut­schen Schuld“ und der fixen Idee vie­ler Juden, nur in einer mul­ti­kul­tu­rel­len Gesell­schaft „sicher“ zu sein.

Die­se jüdi­schen Insti­tu­tio­nen und Akteu­re reagie­ren meis­tens eher abwie­gelnd, wenn der „impor­tier­te Anti­se­mi­tis­mus“, der kon­kret vor­ran­gig eine Isra­el­feind­lich­keit ist, auch für in Deutsch­land leben­de Juden nega­ti­ve Fol­gen zei­tigt. Gegen Grup­pen und Par­tei­en, die sich ein­wan­de­rungs­kri­tisch posi­tio­nie­ren, haben sie stets die Nazi-Kar­te aus­ge­spielt und von der mora­li­schen Erhö­hung als Ein­wan­de­rer­freun­de profitiert.

Ich erin­ne­re an Micha­el Wolff­sohn, der 2015 die Ein­wan­de­rer­flut als „Geschenk des Him­mels“ pries und drei Jah­re spä­ter die Anwe­sen­heit von wach­sen­den, sich radi­ka­li­sie­ren­den mus­li­mi­schen Min­der­hei­ten in Deutsch­land beklag­te. Ob Deut­sche von den nega­ti­ven Fol­gen mus­li­mi­scher Ein­wan­de­rung betrof­fen waren, schien ihm egal.

Momen­tan wird nun auch von den Links­li­be­ra­len in Deutsch­land, Öster­reich (und anders­wo, etwa Frank­reich und Groß­bri­tan­ni­en) ernst­haft die Opti­on dis­ku­tiert, „Anti­se­mi­ten“ und allen, die „das Exis­tenz­recht Isra­els“ abstrei­ten oder bezwei­feln, die Auf­ent­halts­ge­neh­mi­gung zu ent­zie­hen und die Ein­wan­de­rung zu ver­wei­gern, da sol­che Men­schen „nie­mals zu Deutsch­land gehö­ren kön­nen“. Ein sol­ches „Koscher-Zer­ti­fi­kat“ als Remi­gra­ti­ons­grund wäre viel­leicht kurz­fris­tig eine ver­lo­cken­de Idee, aber auf lan­ge Sicht pro­ble­ma­tisch, da es eben vor­ran­gig um Deutsch­lands und des deut­schen Vol­kes eige­nes Exis­tenz­recht und nicht das von Isra­el gehen soll­te. Da hof­fe ich, daß Sie mir zustimmen.

An die­se Über­le­gun­gen anschlie­ßend hät­te ich eini­ge Fra­gen an Sie. Sie sehen nun, wie das poli­tisch-media­le Estab­lish­ment in Deutsch­land nahe­zu vor­be­halts­los die Par­tei Isra­els ergreift. Ange­sichts der Schwe­re der Ter­ror­ta­ten der Hamas sind auch die Stim­men lei­ser gewor­den, die eine abwä­gen­de Sicht anmah­nen und das Aus­maß der Ver­gel­tung kri­ti­sie­ren, die bereits jetzt über 1,500 paläs­ti­nen­si­sche Todes­op­fer gefor­dert haben soll, unter ihnen bis zu 500 Kinder.

Ich fra­ge Sie: Wie fühlt man sich, wenn man einem Volk ange­hört, das von allen Sei­ten das Recht auf Ver­gel­tung zuge­spro­chen bekommt? Haben Sie mit dem der­zei­ti­gen Vor­ge­hen Isra­els gegen Gaza tat­säch­lich kei­ne Pro­ble­me? Hat es Ihrer Mei­nung nach jen­seits der Ver­gel­tung einen Zweck?

Und dar­über hin­aus wür­de mich wirk­lich inter­es­sie­ren, wie Sie es ver­ein­ba­ren kön­nen, sich via AfD in der natio­na­len Bewe­gung Deutsch­lands zu enga­gie­ren, wäh­rend gleich­zei­tig Ihre pri­mä­re Loya­li­tät einem ande­ren Staat, Isra­el, zu gel­ten scheint.

Auf Ihre Ant­wort bin ich, wie immer, sehr gespannt.

Bes­te Grü­ße, Ihr Lichtmesz

– – –

2. Abra­mo­vych an Lichtmesz

Ber­lin, 16.10. 2023

Lie­ber Herr Lichtmesz!

Ihre recht inti­me Kennt­nis des Juden­tums, die sich dem Umstand ver­dankt, dass Sie durch Ihre Beschäf­ti­gung mit Hans Blü­her (übri­gens dem Mus­ter­bei­spiel eines rech­ten deut­schen Zio­nis­ten) bereits früh auf Hans Joa­chim Schoeps gesto­ßen sind, macht Sie zu einem inter­es­san­ten Gesprächs­part­ner in die­ser Fra­ge, – wenn wir auch in ethisch-poli­ti­schen Din­gen (anders als in ästhe­ti­schen) oft­mals nicht einer Mei­nung sind.

Wor­in wir aller­dings völ­lig über­ein­stim­men, ist unse­re Ein­schät­zung des säku­la­ri­sier­ten oder theo­lo­gisch „refor­mier­ten“, stets zum Ersatz­mes­sia­nis­mus nei­gen­den Dia­spo­ra­ju­den­tums, über das Schoeps tref­fend sag­te: „Der Jude, der nicht er selbst sein will, son­dern von sich fort und sich ver­leug­nen will, zer­stört die eige­ne und die frem­de Art. Weil er kei­ne Art hat, neigt er dazu, alle Arten aufzulösen.“

Als Schoeps die­se Zei­len 1934 schrieb, war er selbst noch gegen die Staats­grün­dung Isra­els, aller­dings weit weni­ger aus dem, was man heu­te als Anti­zio­nis­mus kennt, son­dern viel­mehr weil er den (damals fast aus­schließ­lich antit­he­is­ti­schen) Zio­nis­mus für eine Häre­sie hielt und an eine Zukunft des Juden­tums in Euro­pa glaub­te. Die­ser Typus Jude, den Schoeps bis zum Zwei­ten Welt­krieg dar­stell­te und der sich sowohl gegen Selbst­ver­leug­nung (mit­hin libe­ra­les Assi­mi­lan­ten­tum) als auch gegen are­li­giö­sen „Eth­no­zen­tris­mus“ wand­te (wie Sie es nen­nen wür­den), exis­tiert aller­dings aus nach­voll­zieh­ba­ren Grün­den nicht mehr; die Lie­be der Juden­heit (und längst nicht nur der deut­schen) zu Deutsch­land wur­de mit­nich­ten erwidert.

Schoeps gab sei­nen Wider­stand gegen das zio­nis­ti­sche Pro­jekt fol­ge­rich­tig auf und wand­te sich in sei­nen letz­ten Jah­ren gar offen gegen den lin­ken und den mus­li­mi­schen Anti­zio­nis­mus. Inzwi­schen gibt es nur noch zwei Typen Juden: den anti­na­tio­na­len, glo­ba­lis­ti­schen (ins Jüdi­sche über­setzt: dia­spo­ris­ti­schen) lin­ken Juden oder den Natio­nal­ju­den. Und letz­te­rer ist natür­lich weit eher geneigt, eine in Ihrem Sin­ne „eth­no­plu­ra­lis­ti­sche“ Ein­rich­tung der Welt zu akzeptieren.

Mich hat seit jeher ver­wun­dert, dass Sie, obwohl Sie sich all des­sen bewusst sind und in ande­ren Fra­gen stets ana­ly­tisch den­ken, den­noch der­art mora­lin­saure Äuße­run­gen von sich geben, sobald es um Isra­el geht. Ich sehe denn auch kei­nes­wegs, dass die deut­sche Rech­te beson­ders anfäl­lig sei für die Anlie­gen einer von Ihnen so bezeich­ne­ten „Isra­el-Lob­by“, son­dern im Gegen­teil dass sowohl die Rechts­in­tel­lek­tu­el­len als auch die rech­ten Par­tei­po­li­ti­ker ande­rer euro­päi­schen Län­der eine weit ent­spann­te­re und ratio­na­le­re Hal­tung zu die­ser Fra­ge einnehmen.

Ich den­ke etwa an Alain de Benoist, der über Isra­el in der erwei­ter­ten Neu­aus­ga­be von Wir und die ande­ren (erscheint in weni­gen Wochen im GHV) gänz­lich anders urteilt als Sie; oder an Renaud Camus in der von Ihnen über­setz­ten Revol­te gegen den gro­ßen Aus­tausch, wor­in er gar bekräf­tigt, es sei­en zwi­schen der euro­päi­schen Rech­ten und den Juden „sehr herz­li­che Bezie­hun­gen“ möglich.

Auch par­tei­po­li­tisch sehe ich in den übri­gen euro­päi­schen Län­dern kei­ne der­ar­ti­gen Vor­be­hal­te wie hier­zu­lan­de. Éric Zemm­our, sonst recht zurück­hal­tend gegen­über israe­li­schen Belan­gen, for­der­te eine Strei­chung sämt­li­cher Zah­lun­gen an die UNRWA; Mari­ne Le Pen gab gar (im Gegen­satz zur fran­zö­si­schen Lin­ken) kund, Isra­el habe nun das Recht, die Hamas voll­stän­dig vom Erd­bo­den zu tilgen.

Inner­halb der EU-Kom­mis­si­on haben sich gra­de drei ost­eu­ro­päi­sche Län­der, an der Spit­ze Ungarn, für eine völ­li­ge Strei­chung der Hilfs­gel­der an die UNRWA aus­ge­spro­chen, wäh­rend der Kom­mis­sar für Aus­wär­ti­ges Bor­rell und alle links­re­gier­ten Mit­glieds­staa­ten für eine Fort­set­zung der Zah­lun­gen ein­tra­ten und sich mit die­ser Posi­ti­on auch durch­setz­ten, obwohl spä­tes­tens jetzt ersicht­lich gewor­den sein dürf­te, dass die­se Hilfs­mit­tel zweck­ent­frem­det wer­den für den Kampf gegen Isra­el. In sämt­li­chen euro­päi­schen Nach­bar­län­dern gilt die Faust­re­gel: je rech­ter, des­to stär­ker pro­is­rae­lisch, je lin­ker, des­to stär­ker antizionistisch.

Dass aber etwa ein Schmitt-Schü­ler wie Thor von Wald­stein, sobald es um Isra­el geht, plötz­lich beginnt, von Men­schen­rech­ten, wie ich sei­ner­zeit schrieb, zu „schwa­dro­nie­ren“, erscheint mir nach wie vor völ­lig deplat­ziert. Auch habe ich kei­ner­lei Ver­ständ­nis dafür, dass sich nun über die israe­li­sche Reak­ti­on auf die Mas­sen­mor­de aus­ge­rech­net jene AfD-Ver­tre­ter echauf­fie­ren, die den „Men­schen­rechts­im­pe­ria­lis­mus“ grund­sätz­lich ableh­nen und denen etwa der Völ­ker­mord an den Uigu­ren in der Volks­re­pu­blik Chi­na kei­ner Erwäh­nung wert ist (sofern sie die­sen nicht rund­her­aus als ame­ri­ka­ni­sche Pro­pa­gan­da abtun).

Um die­ses Ungleich­ge­wicht, um nicht zu sagen: die­ses zwei­er­lei Maß zu erläu­tern, wäre es zu kurz gegrif­fen, schlicht Juden­feind­lich­keit zu unter­stel­len und alle über einen Kamm zu sche­ren. Zwei­fels­oh­ne spielt eine gewis­se, stets an den poli­ti­schen Rän­dern anzu­tref­fen­de Zivi­li­sa­ti­ons­feind­lich­keit à la Rous­se­au eine Rol­le (an der übri­gens auch der von Ihnen erwähn­te Uri Avnery krank­te, der im Ver­lauf sei­nes Lebens von der äußers­ten Rech­ten zur äußers­ten Lin­ken gewech­selt ist): die Roman­ti­sie­rung des Bar­ba­ren als edel und die Kri­mi­na­li­sie­rung der Zivi­li­sa­ti­on als inhu­man unter einer huma­nis­ti­schen Fassade.

Ein wei­te­res, damit in Zusam­men­hang ste­hen­des Moment ist, dass bei man­chen Kom­men­ta­to­ren (und das sehe ich bei Ihnen am Wer­ke) die Geo­po­li­tik alles übri­ge über­deckt: Sie wer­fen Ihre eige­nen Kate­go­rien über Bord, weil Sie Isra­el als Vor­pos­ten des ame­ri­ka­ni­schen Impe­ri­ums ableh­nen, und las­sen alle übri­gen Aspek­te außer Acht. Denn dass Ihre Kon­zep­ti­on des Eth­no­plu­ra­lis­mus mit den Ara­bern nicht zu machen ist (nicht zuletzt weil eine über­wäl­ti­gen­de Mehr­heit der Ara­ber heut­zu­ta­ge Isla­mis­ten sind und der Islam, im Gegen­satz zum Juden­tum, nun ein­mal aggres­siv uni­ver­sa­lis­tisch ist), dürf­te Ihnen durch­aus klar sein; Sie deu­ten die­sen Umstand ja selbst an, wenn Sie davon spre­chen, dass die hie­si­gen Mos­lems die­ser Tage „ihre demo­gra­phi­sche Macht zur Schau stellen“.

Ein äußerst bezeich­nen­des Bei­spiel für Ihr zwei­er­lei Maß ist, dass Sie ent­ge­gen Ihrer sons­ti­gen Maß­stä­be dar­auf bestehen, die „Paläs­ti­nen­ser“ sei­en ein Volk. In Ihrem Buch über den Eth­no­plu­ra­lis­mus (S. 111) defi­nie­ren Sie Volk vor­nehm­lich als fußend auf „Abstam­mung“ einer­seits und „staat­li­cher Gemein­schaft“ ande­rer­seits. Von einer gemein­sa­men oder auch nur distink­ten Abstam­mung jener Ara­ber, die sich als Paläs­ti­nen­ser bezeich­nen, kann aller­dings nicht die Rede sein. Sie haben kei­ne eige­ne Spra­che, nicht ein­mal einen distink­ten Dia­lekt (in Gaza ist die Mund­art näher an der ägyp­ti­schen, in Jeri­cho näher an der jor­da­ni­schen). Auch war die­ses Ter­ri­to­ri­um über Jahr­hun­der­te hin­weg, wäh­rend sei­ner Zuge­hö­rig­keit zum Osma­ni­schen Reich, Durch­zugs­ge­biet. Der PLO-Grün­der Ara­fat etwa war gar gebür­tig aus Kairo.

Die Ara­ber im nach­ma­li­gen Man­dats­ge­biet Paläs­ti­na haben sich nie­mals als eige­nes, distink­tes Volk betrach­tet. „Paläs­ti­nen­ser“ war bis zur Staats­grün­dung Isra­els gar ein Syn­onym für die im Man­dats­ge­biet leben­den Juden (mit­hin das, was man heu­te als „Israe­li“ bezeich­net). Als ich Sie dar­auf unlängst hin­wies und die soge­nann­ten Paläs­ti­nen­ser scherz­haft als „Volk ohne Namen“ bezeich­ne­te, reagier­ten Sie mei­nes Erach­tens recht mora­lin­sauer – und mit­hin ganz anders, als ich Sie – und wohl auch ande­re – Sie kennen.

Was die Staat­lich­keit anbe­langt, ist unschwer zu erken­nen, dass die soge­nann­ten Paläs­ti­nen­ser nie­mals ein eige­nes Staats­we­sen hat­ten (es sei denn, man möch­te das König­reich Jor­da­ni­en, wo sich rund 80% der Bevöl­ke­rung als Paläs­ti­nen­ser iden­ti­fi­zie­ren, als Staat Paläs­ti­na betrach­ten). Beza­lel Smot­rich, Finanz­mi­nis­ter und Vor­sit­zen­der der natio­nal­re­li­giö­sen Par­tei, fass­te die­sen Umstand vor weni­gen Mona­ten in eine Rei­he rhe­to­ri­scher Fra­gen: „Wer war der ers­te paläs­ti­nen­si­sche König? Was für eine Spra­che haben sie? Gab es jemals eine paläs­ti­nen­si­sche Mün­ze?“ Man könn­te die­se Fra­gen belie­big fort­set­zen: Was ist das (distink­te) paläs­ti­nen­si­sche Natio­nal­ge­richt? Wie heißt das Natio­nal­epos der Palästinenser?

Nach kei­nem neu­rech­ten Kri­te­ri­um sind die Paläs­ti­nen­ser ein Volk. Wenn Sie Ihre eige­nen Maß­stä­be, die Sie an zahl­rei­chen Orten dar­ge­legt haben, kon­se­quent anwen­den wür­den, müss­ten Sie aner­ken­nen, dass die soge­nann­ten Paläs­ti­nen­ser eben­so­we­nig ein Volk dar­stel­len wie die Alba­ner im Koso­vo oder die sich als Roh­in­gya bezeich­nen­den Ben­ga­len in Myan­mar. Bei der Erfin­dung des paläs­ti­nen­si­schen Vol­kes han­delt es sich um nichts wei­ter als einen PR-Trick, um unbe­rech­tig­te Ansprü­che zu erhe­ben, und Sieg­fried Ger­lich hat vor eini­gen Jah­ren an die­ser Stel­le auf eine auf­schluss­rei­che Äuße­rung des PLO-Manns Zuhair Muh­sin (hier zitiert) hin­ge­wie­sen:

»Ein paläs­ti­nen­si­sches Volk exis­tiert nicht. Die Schaf­fung eines Paläs­ti­nen­ser­staa­tes ist nur ein Mit­tel, um unse­ren Kampf gegen den Staat Isra­el zuguns­ten unse­rer ara­bi­schen Ein­heit fort­zu­set­zen. In Wirk­lich­keit gibt es heu­te kei­nen Unter­schied zwi­schen Jor­da­ni­ern, Paläs­ti­nen­sern, Syrern und Liba­ne­sen. Nur aus poli­ti­schen und tak­ti­schen Grün­den spre­chen wir heu­te von der Exis­tenz eines paläs­ti­nen­si­schen Vol­kes, denn die ara­bi­schen natio­na­len Inter­es­sen ver­lan­gen, dass wir die Exis­tenz eines eige­nen paläs­ti­nen­si­schen Vol­kes als Gegen­pol zum Zio­nis­mus postulieren.«.

Dies führt uns unwei­ger­lich zu der Fra­ge, war­um es bis heu­te kei­nen Paläs­ti­nen­ser­staat gibt, obwohl Gele­gen­hei­ten genug bestan­den hät­ten, einen sol­chen zu grün­den, etwa 1947 im Ange­sicht des Tei­lungs­plans der UN, den die Ara­ber aller­dings ablehn­ten, um anschlie­ßend einen Krieg gegen die Juden zu füh­ren. Auch nach der Nie­der­la­ge gegen den jun­gen Staat Isra­el behiel­ten die Ara­ber bis 1967 immer­hin Gaza sowie Judäa und Sama­ria ein­schließ­lich Ost­je­ru­sa­lems, um auf die­sem Gebiet einen Staat zu grün­den; doch Gaza wur­de Teil Ägyp­tens und die rest­li­chen Gebie­te Teil Jor­da­ni­ens. (Übri­gens began­nen die dor­ti­gen Ara­ber erst nach dem israe­li­schen Sieg im Sechs­ta­ge­krieg, sich sys­te­ma­tisch als eige­nes Volk zu prä­sen­tie­ren, weil sie hat­ten ein­se­hen müs­sen, Isra­el mili­tä­risch nicht in die Knie zwin­gen zu kön­nen und als ver­meint­lich distink­tes Volk vor der Welt­öf­fent­lich­keit bes­se­re Kar­ten zu haben).

2005 schließ­lich, unter Ari­el Scha­ron (der in euro­päi­schen Medi­en, wegen sei­ner Koope­ra­ti­on mit dem wei­ßen Süd­afri­ka und sei­ner Unter­stüt­zung der Phal­an­ge im liba­ne­si­schen Bür­ger­krieg, stets als Hard­li­ner dar­ge­stellt wur­de, obwohl er ein Mann der Mit­te war), kop­pel­te Isra­el Gaza von sich ab und erhob seit­her kei­ner­lei Anspruch mehr auf die­ses Gebiet. Die Ara­ber hät­ten dort einen Staat Paläs­ti­na grün­den und sogar inter­na­tio­na­le Aner­ken­nung errin­gen kön­nen (Isra­el hät­te ihnen kei­ne Stei­ne in den Weg gelegt); doch statt­des­sen wähl­ten sie die Hamas und damit den Kriegs­zu­stand. Der Krieg gegen Isra­el war ihnen sogar wich­ti­ger als die Errich­tung einer eige­nen Infra­struk­tur, sodass sie die Chuz­pe haben, als Schma­rot­zer gegen ihren eige­nen Wirt zu kämp­fen. Die Hamas ist wohl welt­weit der ein­zi­ge poli­ti­sche Akteur, der es sich erlaubt, die Kin­der der­je­ni­gen zu mas­sa­krie­ren, von denen sie mit Was­ser und Strom ver­sorgt werden.

Was nun schließ­lich den von Ihnen so bezeich­ne­ten „Schuld­kult“ anbe­langt, schlägt Isra­el dar­aus weit weni­ger Kapi­tal, als Sie insi­nu­ie­ren; der größ­te Pro­fi­teur sind näm­lich zwei­fels­oh­ne Dia­spo­ra­ju­den, die mit Isra­el nur wenig am Hut haben, sowie jene phi­lo­se­mi­ti­schen deut­schen Klez­me­ridio­ten und Stetl-Nost­al­gi­ker, die zu gro­ßen Tei­len zu Anti­zio­nis­mus nei­gen (weil ihnen der wehr­lo­se Jude von frü­her lie­ber ist als der wehr­haf­te von heute).

Die­ser über­zeug­te Dia­spo­ra­ju­de, der Ausch­witz uni­ver­sa­lis­tisch inter­pre­tiert, wird sich, eben­so wie der “Phi­lo­se­mit”, immer gegen die aus sei­ner Sicht Star­ken, mit­hin gegen die Wei­ßen, ein­set­zen, weil er über­all ein neu­es Ausch­witz an den jeweils aus­tausch­ba­ren “neu­en Juden” wit­tert. Der Täter aber ist bei ihm nicht austauschbar.

Der Zio­nist (der jüdi­sche wie der nicht­jü­di­sche) hin­ge­gen, der Ausch­witz ansieht als Ver­such, das jüdi­sche Volk (und eben kein ande­res) aus­zu­rot­ten, sieht den jewei­li­gen Feind an als die Rute, die Gott ver­wen­det, um die vom jüdi­schen Volk Abge­fal­le­nen zu stra­fen, d.h. als aus­tausch­bar. Des­halb ist er auch weit eher geneigt, die Deut­schen nicht als ewi­ges Feind­bild zu betrachten.

Das Holo­caust­mahn­mal in Ber­lin etwa, das Lieb­lings­ob­jekt der Phi­lo­se­mi­ten, liegt aus zio­nis­ti­scher Sicht nicht im Gerings­ten im jüdi­schen Inter­es­se; es ist eher das Gegen­teil der Fall. Abge­se­hen davon, dass es schlicht­weg degou­tant ist, in den sozia­len Medi­en Bil­der von Tou­ris­ten zu sehen, die vor dem Mahn­mal posie­ren oder auf den Ste­len ihren Döner ver­zeh­ren, dürf­te der „Sün­den­stolz“ (Mar­tin Wal­ser) der eth­nisch fast voll­stän­dig deut­schen „Lea“ (eigent­lich Edith Rena­te Ursu­la) Rosh, wel­cher das Mahn­mal her­vor­brach­te, mehr Anti­se­mi­ten pro­du­zie­ren als Deut­sche mit dem Juden­tum versöhnen.

Der sozi­al­de­mo­kra­ti­sche His­to­ri­ker Eber­hard Jäckel gab zum fünf­jäh­ri­gen Jubi­lä­um die­ses Mahn­mals (es gab tat­säch­lich einen Fest­akt aus die­sem Anlass) gar kund, es gebe Völ­ker, die „uns“ (also die Deut­schen) „um die­ses Mahn­mal benei­den“. Es han­delt sich dabei mit­hin um ein Pro­jekt von Deut­schen für Deut­sche, und der ein­zi­ge Typus Jude, der davon pro­fi­tiert, ist der vom deut­schen Staat finan­zier­te Funk­tio­närs­ju­de, der sich bei öffent­li­chen Anläs­sen davor ablich­ten lässt. Hen­ryk Bro­der hat das Mahn­mal ent­spre­chend und kon­ti­nu­ier­lich über Jah­re hin­weg (zum Teil mit gro­ßem Humor) kritisiert.

Ein unab­än­der­li­cher Fakt bleibt aber der real­po­li­ti­sche Umstand, dass das Wort eines Juden (zumal ein sol­ches, das der gemei­ne Deut­sche mit Tages­schau-Seh­ge­wohn­hei­ten nicht erwar­ten wür­de) in der Öffent­lich­keit weit mehr Wir­kung ent­fal­ten kann als das Wort eines jeden ande­ren. In der Jun­gen Frei­heit schrieb Armin Moh­ler in den 90ern ein­mal sinn­ge­mäß davon, dass das erlö­sen­de Wort nur ein Jude spre­chen kön­ne. Der moral­po­li­ti­sche Vor­sprung des Juden ist eine Tat­sa­che, die weder Sie noch ich ändern kön­nen. Wer sie nicht für sich zu nut­zen weiß, beschnei­det sich daher real­po­li­ti­scher Mög­lich­kei­ten und einer poten­ti­el­len Waf­fen­gleich­heit gegen­über der poli­ti­schen Linken.

Das poli­ti­sche Ange­bot außer­halb Isra­els leben­der Natio­nal­ju­den wie mir mag in Deutsch­land etwas Unge­wohn­tes dar­stel­len, ist aber in den USA und auch etwa in Frank­reich längst gang und gäbe. Es ist zudem mei­nes Erach­tens nichts Vages oder Klan­des­ti­nes dar­an, denn unser­ei­ner ver­sucht ja nicht, das Publi­kum wahr­heits­wid­rig zu täu­schen dar­über, dass wir – trotz aller kul­tu­rel­ler Bin­dun­gen an die jewei­li­gen Län­der, in denen wir leben – nie­mals mehr rest­los wer­den auf­ge­hen wol­len in einem ande­ren Volk.

Die Zei­ten der „Deut­schen israe­li­ti­scher Kon­fes­si­on“ – oder wie auch immer sich die libe­ra­len Assi­mi­lan­ten ver­gan­ge­ner Tage in völ­li­ger Ver­leug­nung sowohl vom Wesen des Juden­tums als auch der Bedeu­tung von Eth­nie genannt haben mögen – sind end­gül­tig vor­bei; denn jene Juden, die nach wie vor den Nati­ons­cha­rak­ter des Juden­tums her­un­ter­spie­len oder gar leug­nen, eig­nen sich kei­nes­wegs für Alli­an­zen mit der poli­ti­schen Rech­ten ande­rer Völ­ker. Daher ist es schlicht­weg unred­lich, sich als deut­scher Rech­ter auf die israe­li­sche Lin­ke zu beru­fen (denn einem israe­li­schen Rech­ten fie­le es im Traum nicht ein, sich auf Haber­mas oder ähn­li­che „Den­ker“ zu berufen).

Und wer sich aus rei­ner Ani­mo­si­tät zu scha­de dafür ist, sich für eine der bei­den Optio­nen zu ent­schei­den, muss sich nicht wun­dern, wenn er von jüdi­scher Sei­te als poli­ti­scher Feind betrach­tet wird.

Bes­te Grü­ße aus Ber­lin, Ihr Artur Abramovych