Hinter den Linien. Tagebuch – Sonntag, 14. September

Thema an allen Abenden ist die Frage, was zu tun wäre, wenn man Gestaltungsmacht errungen hat, Möglichkeiten sich bieten, gehandelt werden kann. Denn heute wählt NRW kommunal, und es kann auf Tausende neuer Mandate für die AfD hinauslaufen.
Wie sieht das aus, wenn man mitbestimmen, Entscheidungen treffen und Kompromisse aushandeln kann? Wo ist die Richtschnur, gibt es einen Leitfaden, wie könnten Düsseldorf, Witten und Bonn aussehen, wenn die AfD diese Städte politisch prägen dürfte: wie nach den ersten hundert Tagen, wie nach einer und nach zwei Legislaturperioden.
Ich will ganz und gar nicht sagen, daß man darüber reden dürfen muß, weil die Grünen auch darüber reden durften, jahrelang, bis es ans Umsetzen ging und weit darüber hinaus – obwohl diese Grünen bis heute auch nicht annährend so viele Wähler hinter sich scharen konnten, wie die AfD es schon tat und heute wieder tun wird.
Man kann in diesem Land, das sollte Konsens sein, nicht mehr unbedingt und mit Erfolg darauf pochen, daß dieselben Spielregeln für alle gelten. Die Grünen hatten es leichter, aber die AfD ist aus dem Stand weiter gesprungen als die Grünen mit viel Anlauf. Das hat Gründe. Auch darum wird es gehen.
Vielleicht wird es in der Diskussion mit den Zuhörern zuletzt auch darum gehen müssen, warum in der nordrhein-westfälischen AfD die Stimmen nicht verstummen, die eine Brandmauer im Innern der Partei fordern, um den Erbauern der Brandmauer von außen ein Argument dafür zu liefern, die Steine beiseitezuräumen.
Mit Erfolg hat der Landesvorstand in NRW deshalb den grundsätzlich argumentierenden, mit dem “Vorfeld” gut vernetzten und weltanschaulich stabilen Bundestagsabgeordneten Helferich aus der Partei ausgeschlossen, obwohl ihn die Fraktion in Berlin aufgenommen hatte.
Das bedeutet für meine kleine Fahrt: Es wird in Düsseldorf und Bonn auf jeden Fall zu Gegendemonstrationen kommen, und obendrein haben sich dort die Kreisverbände gegen den Druck ihres Landesvorstands zur Wehr zu setzen gehabt, um meine Vorträge zu ermöglichen.
Werden sehen, ob, wenn die Veranstaltungen gelaufen sind, dem ein oder anderen klarer ist, warum man sich nicht vom Gegner diktieren läßt, wer als Referent tragbar ist und wer nicht. Ich fordere deshalb vor allem die Befürworter einer Brandmauer im Innern auf, sich an einem der drei Abende an der Diskussion zu beteiligen – namentlich die Herren Vincenz und Neuhoff.
Alle anderen werden sehen und hören, daß man selbst dann, wenn man aus einem Bundesland anreist, in dem die AfD bei der Bundestagswahl alle, wirklich alle Direktmandate holte, dennoch sehr nüchtern erklären kann, warum Bäume nie in den Himmel wachsen.
– –
Zum Thema “Brandmauern im Innern” und der tatsächlichen Gefahr eines “Entzugs des passiven Wahlrechts” von Fall zu Fall haben Erik Lehnert und ich jüngst zwei Podcasts aufgenommen, einmal zusammen mit Martin Sellner und dem Influencer Shlomo, das andere mal mit Joachim Paul, der in Ludwigshafen nicht als Bürgermeisterkandidat antreten darf, obwohl seine Partei auch dort das Direktmandat holte.
Ich nutze die Gelegenheit, auf dieses noch recht junge Podcast-Format hinzuweisen und den Link zu einer Unterseite zu setzen, auf der man alle bisherigen Folgen sowie kleinere Lesestücke finden und hören kann. Außerdem ist dort auch ein Abonnement des Podcasts möglich – kostenfrei natürlich.
– –
Bleibt für heute noch eine Kleinigkeit, die zu erwähnen notwendig geworden ist, weil manche Leser nicht begreifen, wie ein Verlag arbeitet. Es handelt sich dabei ausschließlich um neue Leser, die erstmals ein Buch bei uns bestellten, weil sie erst über Shlomos Gefängnisaufenthalt auf uns stießen.
Rund 300 seiner Bücher hat Shlomo signiert, und sie sind an diejenigen Leser verschickt worden, die zuerst bestellt hatten. Wir rechneten damit, daß wir diese dreihundert Vorbestellungen binnen einer Woche beisammen haben würden – tatsächlich dauerte es nur wenige Stunden.
Kurzum: Selbst wer am 8. Juli rasch bestellte, als die Welle losbrach, muß nicht mehr auf jeden Fall zu den 300 Ersten gehören und sollte sich deshalb bitte nicht beschweren, weder telefonisch noch per mail. Wir haben die Bestellungen exakt nach Eingang ausgedruckt und sogar etwas mehr als nur 300 signierte Exemplare von Bauzeit verschickt.
Unser Verlag arbeitet ausgesprochen sorgfältig und erfüllt oft ausgefallene Leserwünsche. Wir führen beispielsweise Wartelisten für vergriffene Titel, von denen manchmal ein altgewordener Kunde ein Kistchen zurückschickt, weil er weiß, daß seine Kinder für das, was ihn interessierte, nur eine Altpapiertonne übrighaben.
Also Leute, Leser, die Ihr neu dabei seid und uns ein wenig verwechselt: Wir sind nicht der Sommerschlußverkauf, sondern ein (mittlerweile muß man es so sagen!) alteingesessener Verlag, der fein und genau arbeitet und immer brav erfüllt, was er ankündigte. Werdet Ihr sehen, wenn Ihr noch ein bißchen dabeibleibt …
– –
(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an [email protected]. Ich werde ausbreiten, was sich ansammelt.)
– – – – –
Montag, 25. August
War dieser Sommer groß? Ist er es noch? Er ist vor allem einer, in dem die Rolle Deutschlands, Spielball zu sein, auf beschämende Weise noch deutlicher sichtbar geworden ist als in den Jahren zuvor. Man schaut sich das an und mag es nicht mehr kommentieren, oder?
Peter Sloterdijk notierte einmal:
Mir kommen die Welt von heute und ihre Debatten mit jedem Tag mehr vor wie ein aus dem Ruder gelaufenes Luhmann-Seminar. Die basale Intuition der Luhmannschen Denkweise bewahrheitet sich immer stärker: Wir haben es überall mit Beobachtungen zweiter Ordnung zu tun, Beobachtungen von Beobachtungen von Beobachtungen. Die Zeit der schlichten Meinungsäußerungen ist vorüber. Alle werden beim Beobachten beobachtet und überwacht, die Sekundärbeschreibungen übernehmen das Kommando.
So ist es, und daran möchte man sich nicht beteiligen, nicht, wenn man so arbeiten möchte und kann wie ich.
– –
Termine für die kommenden Wochen – ein spontaner, einer in alter Tradition:
1. Signierstunden mit Shlomo in Schnellroda am Samstag, 6. September
Ende kommender Woche wird die erste Auflage des Buchs Bauzeit von Aron Pielka alias “Shlomo” im Verlag angeliefert. Shlomo muß 300 Exemplare signieren und kommt dazu nach Schnellroda. Diese 300 Exemplare sind für diejenigen Leser bestimmt, die als erste bestellten, und wer hätte es gedacht: Sie waren nach wenigen Stunden vorbestellt.
Nun haben wir uns Folgendes gedacht: Wenn Shlomo sowieso hier ist und signiert, könnte er jedem Leser, der anreist, ebenfalls eines der druckfrischen Bücher signieren – sogar so, wie man es macht, wenn man den Autor antrifft: persönlich, mit dem Namen drin.
Dies ist also eine offene Einladung: Jeder, der möchte, kann sich am 6. September, einem Samstag, zwischen 12 und 17 Uhr im Gasthof “Zum Schäfchen” sein Exemplar signieren lassen.
Wichtig ist außerdem folgende Information: Wir beginnen mit dem Versand der vorbestellten Bücher erst nach dieser Veranstaltung. Wer vorbestellt hat, aber am 6. September persönlich vorbeikommt und sein Buch abholt, wird aus der Liste der Vormerker ausgetragen. Niemand soll also ein zweites, nicht benötigtes Exemplar zugeschickt bekommen.
Deswegen geben wir Shlomos Buch auch nur in den Verlagsräumen am Rittergut aus: Dort stehen unsere Vertriebsrechner, dort können Bestellungen ausgetragen oder variiert werden. Mit den Büchern geht es dann in den Gasthof zur Signierstunde.
Der Wirt bietet den Tag über Getränke und Speisen an. Und wer einen Abend unter anderen Lesern verbringen will, kann übernachten, sollte aber rasch buchen. Der Gasthof hat dreißig Zimmer. Ausweichen kann man ins Motel an der B180 in Steigra.
Wollen wir wetten, daß über 200 Leser diese spontane Veranstaltung besuchen werden? Für den Wirt und für uns selbst wäre es hilfreich, die Zahl grob abschätzen zu können. Für eine kurze mail an [email protected] sind wir dankbar – sie muß nicht sein, ist aber hilfreich.
2. Sommerakademie zum Thema “Arbeit”
Sie ist fast ausgebucht. Wir haben noch ein gutes Dutzend freier Plätze. Ausführlichere Informationen gibt es hier, das digitale Anmeldeformular findet sich auf der Startseite rechts und hier direkt.
Diese Akademien haben eine in unserer Szene mittlerweile unerreichte Tradition: Die erste fand zum Thema “Mythos” im August 2000 statt, damals noch in Thüringen in einem Landseminar-Haus der evangelischen Kirche, die erst nach unserer dritten Veranstaltung in ihren Räumen die Türen vernagelte.
Waren andere Zeiten. Glaubt man kaum, wissen vor allem diejenigen nicht, also ganz und gar nicht, die heute teilnehmen und damals noch gar nicht auf der Welt waren. Alles fand in einer “Sicherheit des Schweigens” statt, die heute obsolet ist. YouTube etwa wurde erst 2005 gegründet und von uns erstmals 2011 genutzt. Akademie-Berichte blieben bis 2009 den Abonnenten der Sezession und den Förderern des (mittlerweile aufgelösten) Instituts für Staatspolitik vorbehalten.
Der Umstand, daß mittlerweile von fast allen Vorträgen Mitschnitte in bester Qualität erscheinen, hat aber nicht zu einem Mangel an Präsenz vor Ort geführt. Die Akademien in Schnellroda sind nicht nur Bildungs‑, sondern auch Vernetzungstreffen.
Interessant ist der Altersabstand, den ich mittlerweile zu den Teilnehmern habe. Um 2000 war die Hälfte älter als ich, die Altersgrenze von 35 Jahren galt schon damals. Erik Lehnert, seit 2003 dabei, und ich haben das mal durchgerechnet: Für die bisher 51 Akademien haben wir insgesamt rund 5500 Teilnehmerplätze angeboten, rund 1400 verschiedene junge Leute haben sie gefüllt.
Kaum einer, der heute im Beritt eine Rolle spielt, war nicht schon einmal da. Das ist sozusagen das Traditionsargument. Das ganz nüchterne lautet: Das Thema “Arbeit” ist ein zentrales – KI, Sie verstehen? (Anmelden mit den Links oben.)
– – – – –
Freitag, 25. Juli
Späte Auskunft: Seit Montag ruht der Verlag. Das bedeutet: Alle Mitarbeiter sind im Urlaub, die Schreibtische sind verwaist, die Post holt keine Büchersendungen ab, bestellt werden kann, online oder telefonisch, aber man muß eben ein bißchen warten, bis es wieder losgeht.
Es ist still im Haus. Man denkt nach, die Zeit tropft, was war? Soviel Aufregung und Rätselraten und Streit um Krah, mit Krah, mit anderen Besserwissern – und keine Handhabe, das auf eine gute Art zu beenden.
Im Grunde habe ich nichts dagegen, daß einer die Reißleine zieht, sich neu aufstellt, sich neu erfindet. Bloß: Schneid muß das haben, oder es ist ein Rückzug in die Ruhe, herausgelöst aus der Front, mal ins Hinterland, auftanken, neu aufstellen.
Krah tut, als hätte er Schneid. Dabei ist das, was er vorschlägt, kalter BRD-Kaffee. Ich will heute lesen, nicht kommentieren, daher bloß dieses eine kurze Beispiel:
Krah twittert:
Die Lösung vieler Probleme der öffentlichen Ordnung liegt nicht nur in besserer Polizei, sondern auch in sozialer Kontrolle. Wenn Hans in der Schule ein Bully ist, aber ein begeisterter Fußballspieler, der regelmäßig trainiert und aufs Sportgymnasium will, dann wird ein kluger Lehrer den Jugendtrainer kontaktieren und nicht die Polizei rufen oder zum x‑ten Male die überforderte Mutter einbestellen. Das Problem bei den Migranten ist oft, dass keine solchen Ansprechpartner bekannt sind und diese auch nicht kooperieren. Das zu ändern ist aber keine „Selbstaufgabe“, sondern der Weg, um die ständigen und sinnlosen Polizeieinsätze in Schulen zu verringern. Die Ordnung muss gelebt und in der Gesellschaft hergestellt werden, Polizei und Justiz sind immer nur ultima ratio und das Eingeständnis eines vorangegangenen Ordnungsverlustes.
Schattenmacher antwortet:
Aber das ist der selbe Manipulationsansatz, den der Staat, in welchem wir jetzt bereits leben, bis an die Grenzen seiner Wirksamkeit ausgereizt hat, bevor er feststellen musste, dass es Milieus gibt, die ideologisch zu kompromisslos, oder sozial zu fremd oder zu verwahrlost sind, als dass man Zugriff auf sie erlangen könnte.
Für gewöhnlich gibt es unser Staat irgendwann auf, die Mittel weiter zu eskalieren und lässt die Probleme weiter wuchern, zumindest solange keine schwersten Straftaten begangen werden. Deshalb ist er überhaupt erst in solche Bedrängnis geraten: Er vermag es weder seine rechten Abweichler zurück in die Mitte zu ziehen, noch seine migrantischen Parallelgesellschaften an die eigene Werteordnung zu binden, zumal beide mittlerweile Wege gefunden haben, materiell von ihrer Rolle als Opponenten zu profitieren.
Den selben Ansatz wieder von vorne aufzurollen, ohne sich dabei grundsätzlich neuer Methoden zu bedienen, kommt dem Versuch gleich, die BRD dort schlagen zu wollen, wo sie nie schwach aufgestellt war. Der Elefant im Raum ist hingegen jene Handlungslinie, die man als Management der harten Mittel umschreiben könnte. Erneut stoßen wir auf den Widerspruch, zwischen dem, was die grundgesetzliche Ordnung zulassen will und dem, was in der (historischen) Realität machbar ist.
Der Konflikt verläuft hier nicht mal mehr notwendigerweise zwischen linker und rechter Weltanschauung (man denke an die Institutionen sozialistischer Staaten in ihrer revolutionären Phase) sondern ganz fundamental zwischen manipulativ-weicher (Pareto-Klasse 1) und erzwingend-harter Staatsführung (Pareto-Klasse 2). Die Hoffnung, man könnte bis ans Ende der Zeit ohne letztere auskommen wirkt jeden Tag ein bisschen schräger.
So ist es, und das wird interessant in den kommenden Wochen und Monaten: dieses ganze Innovative als das entlarven, was es ist – der Härte ausweichen.
– – – – –
Donnerstag, 10. Juli
Wir haben das Sommerfest gefeiert, wie es sich gehört. Es war ein Fest! 600 Leser, Autoren, Podien, Vorträge, Gespräche, Freude, bißchen Antifa-Folklore, wenig Polizei, wenig Partei.
Hier ist ein erster Mitschnitt, der Auftakt, den Erik Lehnert und ich machten. Er stand unter der Fragestellung Wozu Partei?. So heißt Lehnerts neuer Essay, der in der Reihe Kaplaken erschienen ist und hier bestellt werden kann. Dazu gibt es den Nachdruck seines ersten Kaplakens: Wozu Politik? – hier einsehen und bestellen.
Ich werde nun nach und nach die Videos des Sommerfests auf YouTube freigeben. Freuen Sie sich auf Gespräche über Carl Schmitt und Jean Raspail, auf das Literarische Trio und einzelne Präsentationen, auf Shlomo und Outdoor Illner. Abonnieren Sie den Kanal Schnellroda, dann versäumen Sie nichts – hier finden Sie ihn.
– –
Übrigens war das Sommerfest für mich nach der Abreise der Gäste noch nicht zu Ende. Nach dem Fest war vor der Arbeit: Es waren Gäste aus Rußland da, deren Verlag zwei erste Übersetzungen aus dem Deutschen präsentierte. Wir diskutierten und verhandelten über eine weitreichende Kooperation.
Dieser russische Verlag ist ein Glücksfall. Hier ist seine Instagram-Seite, hier sein Telegram-Kanal. Die Machart der Bücher ist fein, die Übersetzung und die Nachworte der Bändchen von Mohler (Gegen die Liberalen) und Kaltenbrunner (Elite) sind ausgezeichnet, die Papier- und Druckqualität zeugen von Gespür für Qualität, die Graphik ist ausgesucht.
Silene Noctiflora heißt der Verlag – das ist die Acker-Lichtnelke, die in Jüngers Das abenteuerliche Herz eine Rolle spielt. Kann man sich mehr wünschen? Eine Einladung nach Moskau ist ausgesprochen, werde sehen.
“Weitreichende Kooperation” bedeutet, daß wir einen Exklusivitätsvertrag unterzeichnet haben, der Verleger und ich. Silene Noctiflora hat das Vorrecht auf die Auslandsrechte in russischer Sprache für unsere Bücher. Es ist das erste Mal, daß ich so eine umfassende Kooperation eingehe.
Grund dafür ist die überzeugende Arbeit. Kein englischer, französischer, anderssprachiger Verlag hat bisher mit einer auch nur annähernden Sorgfalt gearbeitet. Dabei ist die Bitte darum stets der Inhalt meiner ersten mails und Gespräche mit ausländischen Verlegern:
Niemand von uns muß an Auslandslizenzen Geld verdienen; aber eines erwarte ich: Qualität. Das gebietet allein schon der Respekt vor unserer Arbeit. Die Übersetzung muß sauber und kenntnisreich sein, das Druckergebnis kein Lappen, sondern etwas, das von der Freude der Verleger am schönen, haltbaren Buch zeugt. So arbeite ich, wenn ich übersetzen lasse, so erwarte ich es von denen, die unsere Bücher übersetzen möchten.
Zuletzt erhielt ich aus England die Übersetzung eines Buchs von Martin Lichtmesz zur Durchsicht und Freigabe. Das war KI-Schrott, debiles Kauderwelsch, eine unbemühte Frechheit. Die Druckwerke aus diesem Nicht-Verlag waren lappiges Druck-on-Demand, amazon-gekoppelt, also die komplette Brühe. Natürlich gab es dafür keine Freigabe. Anders eben Silene Noctiflora. Ich bin sehr froh darüber – und sehr gespannt auf die Reise.
– –
Türöffner zum russischen Verlag und Garant der hohen Standards bei den Übersetzungen und Nachworten ist der junge Wissenschaftler und Publizist Filipp Fomitschow. Sie kennen ihn aus seinen Texten für die Sezession und seinem so wichtigen und kenntnisreichen Vortrag über die Denk-Strömungen in Rußland.
Fomitschow hat mit dem Serben Dušan Dostanić und mir zusammen den Kaplaken-Band Auswege. Eine Suche veröffentlicht und ihn zeitgleich in Rußland erscheinen lassen. Die zweite Auflage ist gerade eingetroffen – hier einsehen.
Fomitschow referiert – das kommt jetzt leider sehr kurzfristig – heute Abend in Potsdam. Bitte, für Kurzentschlossene: Hier ist der Ankündigungstext.
Wie weiter mit Russland?
„We are fighting a war against Russia“ – mit ihrer herausgepolterten Aussage vor dem Europarat hat die damalige Außenministerin Baerbock Anfang 2023 einen Tiefpunkt markiert in den deutsch-russischen Beziehungen. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ergeht sich die Bundespolitik aber immer wieder in Kriegsrhetorik.
Immerhin: In Ostdeutschland sieht man die Vorgänge differenzierter, teilweise mit Fassungslosigkeit. „Nie wieder Krieg mit Russland“, die Losung ist seit 1945 Teil der ostdeutschen DNA, was politisch und gesellschaftlich immer wieder zu Verwerfungen führt. Doch werden die mahnenden Stimmen überhaupt noch gehört?
Wir unternehmen einen Exkurs in die deutsch-russischen Beziehungen. Zu Gast ist der russische Historiker Fillipp Fomitschow. Mit ihm sprechen AfD-Fraktionschef Dr. Christoph Berndt und Fraktionsgeschäftsführer Dr. Erik Lehnert. Die Veranstaltung findet am 10. Juli, ab 18 Uhr im Landtag statt. Eintritt ist frei, eine Anmeldung braucht es nicht.
– –
(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an [email protected]. Ich werde ausbreiten, was sich ansammelt.)
– – – – –
Mittwoch, 2. Juli
Für heute zwei Anmerkungen und Informationen:
1. Das Straßenverkehrsamt behauptet, Mücheln sei gesperrt und müsse umfahren werden. Das stimmt nicht: Es gibt am Kreisel, auf den man von Braunsbedra (also der A9) her stößt, eine Ampelschaltung. Man wartet ein wenig und kommt durch – lassen Sie sich nicht beirren, wenn Sie am Samstag zu unserem Fest anreisen.
Die Antifa aus Halle/Saale behauptet, unser Fest sei eine rechte Kaffeefahrt. Das stimmt. Es ist außerdem eine Weinmeile, eine Bierverkostung, ein Wurststand, eine Gesprächsrunde, eine Vortragsveranstaltung, ein Kuchenbasar, ein Buchhandel und Teil von Unserdemokratischesdeutschland.
Aus diesem Grund haben wir die Folkloretruppe aus Halle dazugeholt. Sie ist in die Jahre gekommen, wird mit Fotografen und bemalten Bettlaken die Straße besiedeln und Kein-Kuchen-für-Nazis verzehren. Uns zuliebe kommt auch ein wenig Polizei. Sie wird das Wimmelbild bereichern und vervollständigen.
Es ist also alles wie immer. Man trifft in entspannter, politischer Stimmung auf Freund und Feind, unterscheidet sie voneinander, holt sich sein Teilnehmerbändchen und plaudert los.
Geparkt wird hinterm Dorf auf der Wiese, Einlaß ist an der Verlagsscheune, mit den Fotografen kann jeder aufwendig über Motive sprechen – das Schubsen überlaßt mir. Habe ich erwähnt, daß Einlaß ab halb elf ist, hinten an der Verlagsscheune? Bis Samstag also!
– –
2. Die neue Kaplakenstaffel ist eingetroffen, mit den Essays 97 bis 99. Es sind Bände von Martin Lichtmesz (Smarte Welt), Armin Mohler (Die nominalistische Wende) und Erik Lehnert (Wozu Partei?).
Abonnenten der Reihe erhalten die Staffel automatisch und zum ermäßigten Preis zugesandt.
+ Wer abonnieren möchte, kann das hier tun,
+ wer die 33. Dreierstaffel erwerben möchte, ohne ein Abonnement abzuschließen, findet hier den Link.
+ Jedes der Bändchen kann natürlich auch einzeln bestellt werden.
Wir hätten die Abonnenten gern VOR dem Sommerfest beliefert, aber das ist terminlich nun nicht möglich. Etliche Abonnenten werden zu Gast auf dem Sommerfest sein und die Bücher gleich mitnehmen wollen, vielleicht sogar signiert. Dasselbe gilt für alle anderen nachgedruckten und vorbestellen Bändchen der Reihe:
Hermann Heidegger: Heimkehr 47 – hier bestellen.
Erik Lehnert: Wozu Politik? – hier entlang.
Martin Lichtmesz: Besetztes Gelände – hier zu haben.
Von mir selbst ist ein weiteres Mal Provokation nachgedruckt worden, selbstredend signiere ich jedes einzelne Bändchen. Ich war mir schon einmal sicher, diesmal ist es gewiß: eine weitere Auflage wird es nicht geben. Für jeden, der nun zuschlagen möchte: hier ist der Link.
Kurzum: Wir bitten alle Gäste des Sommerfests darum, die Vorbestellung nachzuvollziehen und beim Buchkauf vor Ort anzugeben, daß wir die online-Bestellung stornieren sollten. Wir wollen Doppellieferungen vermeiden. Jeder Kaplaken-Abonnent, der die neue Staffel mitnehmen möchte, sollte dies ebenfalls unbedingt an der Kasse mitteilen.
Zuletzt: Nie gab es mehr lieferbare Kaplaken. Das ist nicht schlecht, oder? Stöbern Sie hier mal im Bücherschrank. Nicht ohne Grund spricht die Presse von der wichtigsten rechten Reihe seit Gründung der BRD …
Aber noch einmal: Jeder, der zum Sommerfest kommt, sollte nun gerade NICHT online vorbestellen, sondern an den beiden Festtagen mitnehmen, was er benötigt.
– – – – –
Samstag, 28. Juni
Martin Sellner und Maximilian Krah werden im Rahmen des Antaios-Sommerfests keine Debatte auf öffentlichem Podium führen.
Natürlich gäbe es viel zu besprechen; jedoch ist Sellner die Agenda Krahs nicht klar genug. Warum präsentierte Krah bei Correctiv und t‑online seine Neudeutungen des Remigrationskonzepts? Und mehr: Sellner stehe mit dem, was er vorschlage und plane, vermutlich nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes.
Schlimmere und verlogenere Medien als Correctiv und t‑online gibt es kaum. Correctiv orchestrierte maßgeblich jene Kampagne gegen die AfD und uns alle, die auf einer erfundenen Potsdamer “Deportationskonferenz” fußte. Mit solchen Plattformen zu sprechen und dabei nicht nur eine experimentelle und vom bisherigen Konsens abweichende Meinung zu präsentieren, sondern einen zentralen Kopf des Vorfelds juristisch zu markieren, ist das Überschreiten einer der feuerroten Linien.
Meine Gespräche und Korrespondenzen mit Sellner und anderen in den vergangenen Tagen sprechen Bände: An eine sachliche Debatte ist nicht zu denken, solange Krah diesen Verhaltensfehler nicht als solchen versteht und ihn vor der Kamera wiederholen könnte. Denn es ist eine politisch recht leichte Übung, sich als nunmehr gemäßigt zu präsentieren und dem Kontrahenten justitiable Betonköpfigkeit zu unterstellen.
Alles andere ist längst Gegenstand unserer Debatten hier auf diesem Blog: juristische Bewertungen, Parallelgesellschaft oder Strategie der Sammlung, Remigration in welchem Umfang, mit welchen Zielgruppen und Zielländern, mit welchem Personal, welchen Mehrheiten, welchem finanziellen Aufwand, welcher Härte und Dringlichkeit undsoweiter.
Wir werden weitere Beiträge veröffentlichen, überraschende Positionen, die das Volk nicht in Frage stellen, sondern das Eindimensionale mancher Betrachtungsweise benennen und ins Realistische auffächern.
Als Verleger hoffe ich auf das zweite Buch aus der Feder Krahs, denn ein Kopf ist er fraglos.
– –
Unnötig, zu ergänzen, daß das Sommerfest auch ohne diese hochgejazzte Debatte ein volles, interessantes Programm bieten wird, oder? Es geht am Samstag um 11 Uhr los und endet am Sonntag gegen 13 Uhr.
Ein Dutzend Autoren wird anwesend sein, das literarische Trio wird über neue Bücher sprechen, das Werk Carl Schmitts wird verhandelt werden, Raspail wäre am 5. Juli 100 Jahre alt geworden – das wird eine Themenstunde füllen.
Wir werden Lyrik hören und über Geschichtspolitik diskutieren, über Geschlecht und Politik und die Frage, wozu eine Partei taugt. Wir werden AfD-Mandatsträger begrüßen, Vorfeld-Größen, Influencer, auch solche, die wieder in Freiheit sind. Wir werden vor allem mit sechshundert Lesern das verwirklichen, was dieses Fest zu einem Fest macht: einen Ort der freien Rede, der guten Stimmung, der kulturellen Kraft.
(In Klammern meine dringende Bitte: Wer doch nicht kommen kann, melde sich umgehend unter anmeldung(at)schnellroda.de – noch immer harren dutzende Leser auf der Warteliste. Sogar am Tag zuvor können wir noch abtelefonieren und nachrücken lassen. Dank!)
– – – – –
Sonntag, 22. Juni
Die USA haben Israels Schläge gegen den Iran mit einem eigenen Schlag unterstützt. Man nimmt es zur Kenntnis, die hellsichtigen Beobachter hatten es vorhergesagt. Ob die Bombardierung dreier Atomanlagen effektiv war, ist nicht so wichtig. Entscheidend ist das deutliche Zeichen: Die mächtigste Militärmacht der Welt legitimiert das Vorgehen Israels und spricht eine Warnung aus.
International haben wir nichts zu sagen, wieder einmal. Es ist unerheblich, ob wir empört, erfreut oder schulterzuckend darauf reagieren.
In unserem weltanschaulichen Lager gibt es dies alles, insbesondere auch in der AfD. Wie in so vielen anderen Lagen zeigt sich, wie heterogen und sogar gegensätzlich unsere Antworten auf grundsätzliche Fragestellungen ausfallen. Der Grund dafür ist, daß die unterschiedlichen Standpunkte und Lagefeststellungen nicht zusammengeführt und in einer übergeordneten Perspektive gebündelt sind.
Interessant ist, wie rasch die eine der anderen Seite das Recht und den Verstand abspricht, eine andere Meinung zu haben. Diese denunziatorische Methode trifft exemplarisch den Bundestagsabgeordneten Torben Braga, der ebenso umsichtig wie zurückhaltend argumentierte und dennoch dafür aus den Reihen seiner Partei scharf angegriffen wird. Man sollte sich seine Stellungnahme und die Kommentare darunter unter folgendem Aspekt einmal ansehen:
Alle unsere Meinungen zum Thema werden aus einer Position der Schwäche heraus gebildet. Man kann das Völkerrecht zitieren und darauf hinweisen oder pochen, daß Angriffskriege nicht gestattet seien; man kann diejenigen, die so etwas tun können, empört darauf hinweisen, daß sie es nicht tun sollten; man kann, wie Jürgen Elsässer, ankündigen, man werde alle Trump-Taler einschmelzen lassen, sollte er in den Krieg einsteigen; man kann die Frage stellen, warum man den Krieg gegen den Iran nicht einen Krieg nennt, den im Gazastreifen auch nicht, den in der Ukraine aber schon.
Man kann denjenigen, die Militäroperationen durchführen und aus Konflikten Kriege werden lassen, Machtmißbrauch vorwerfen und dabei implizit behaupten, daß man, hätte man selbst die Macht, so nicht handeln würde. Aber noch einmal: So redet nur, wer zu schwach dazu ist, tatsächlich vor einer solchen Entscheidung zu stehen. Denn eines haben wir doch mittlerweile begriffen, oder? Machtpolitik kommt vor Recht, auf allen Ebenen, Innen wie Außen. Auch wir hielten das, ergäbe sich die Möglichkeit, für selbstverständlich.
Björn Höcke hat das in einer noch nicht ausreichend beachteten, kurzen Rede im Rahmen der aktuellen Stunde im Thüringer Landtag umrissen: Es geht um einen unserer Lage angemessenen “deutschen Standpunkt”, und der kann derzeit oft nur darin bestehen, in Trippelschrittchen Handlungsspielraum zu gewinnen. Nicht-Beteiligung wäre schon viel.
– –
Ich kann auf zwei weitere Videos hinweisen, sie kommen aus unserem eigenen Beritt: Ellen Kositza hat nach langem wieder zwei Buchbesprechungen aufgezeichnet. Zum einen stellt sie die 32. Kaplaken-Staffel vor, und das Besondere dabei ist, daß sie natürlich auch auf ihr eigenes Bändchen zu sprechen kommt: Geschlecht und Politik ist – wenn wundert es? – der am stärksten nachgefragte Essay der Dreierstaffel. Ein paar sind noch da, die 2. Auflage wird bereits gedruckt.
Im zweiten Video bespricht Kositza das neue Buch von Mathias Brodkorb. Sie erinnern sich? Er legte zuletzt die eminent wichtige Arbeit über das Treiben des Verfassungsschutzes vor: Gesinnungspolizei im Rechtsstaat?, die nicht nur uns auf eine faire Weise abklopft und einordnet, sondern die Praxis des Verfassungsschutzes grundlegend infrage stellt.
Nun hat Brodkorb nach Postkolonialen Mythen geschaut und sie in vier völkerkundlichen Museen aufgefunden – in einer Dürftigkeit, die ihn (diesen Eindruck hat man bei allen seinen Büchern) intellektuell beleidigt. Brodkorb rückt die Mythen zurecht, besser: Er wischt sie vom Tisch. Sein Credo: wenn schon Aufarbeitung, dann bitte sauber und satisfaktionsfähig.
Hier ist die Video-Rezension. Natürlich zielt auch sie darauf ab, daß Sie, werte Leser, zum Buche greifen. Das geht spielend über antaios.de.
– – – – –
Montag, 9. Juni
Wir haben einen ausführlichen Podcast mit Maximilian Krah “am Rande der Gesellschaft” veröffentlicht – man kann ihn sich auf unserem YouTube-Kanal ebenso anhören wie auf den gängigen Hörkanälen oder auf Twitter.
Es ist nicht erklärungsbedürftig, wenn man mit einem Autor und Politiker ein langes Gespräch führt und die Öffentlichkeit daran teilhaben läßt. In diesem Fall hat die Öffentlichkeit darauf gewartet, denn sie nimmt wahr, daß Krah seine Sprache und seine politische Stoßrichtung verändert hat.
Wir machen das an vier Punkten fest: Zum einen geht Krah davon aus, daß seine Partei und Teile des rechten Lagers dem Gegner Argumente an die Hand geben und Anlässe bieten, repressive Maßnahmen zu ergreifen. Zweitens hat sich Krah vom Konzept der Assimilation und der dafür notwendigen Remigration abgewendet und ein Modell ins Gespräch gebracht, das von Parallelgesellschaften ausgeht und nur darin die Chance sieht, daß die Deutschen in ihrem eigenen Land so deutsch wie möglich bleiben.
Vehement waren und sind – das ist der dritte Punkt – Krahs Attacken gegen den Aktivismus, wie ihn vor allem die Identitäre Bewegung vertritt und übt – und die in ihrer ursprünglichen und unabhängigen Form nun aufgelöste Junge Alternative es tat.
Der letzte Punkt betrifft das Rechtsverständnis Krahs: Er hat nichts dagegen, daß man ihn als einen Rechtspositivisten beschreibt, der von der Gültigkeit des Rechts jenseits von Machtfragen ausgeht, die Auslegung des Rechts also von der Frage entkoppelt, wer überhaupt in der Lage ist, das Recht wirkmächtig in seinem Sinne auszulegen.
Weil Krah für Antaios an einem neuen Buch sitzt (Zukunft von rechts) und als einer der fünf bekanntesten AfD-Politiker über die Partei hinaus prägend spricht und auftritt, war es wichtig, daß wir uns an der Klärung zentraler Fragen versuchten. Hier ist das Ergebnis:
– – – – –
Mittwoch, 28. Mai
Mancher wird vom neuerlichen Aufguß der Causa Matthias Helferich etwas mitbekommen haben. Die Kurzfassung lautet: Zehn und zwölf Jahre alte Chat-Fetzen mit NS-Humor der geschmacklosen Sorte werden Helferich zugeschrieben. Er selbst dementiert.
Das war’s. Warum? Weil immer noch drei Dinge gelten: Erstens gilt die Unschuldsvermutung. Solange Helferich nicht niet- und nagelfest nachgewiesen ist, daß er da chattete, war er es nicht.
Zweitens sind private Chats nichts, was die Öffentlichkeit interessieren darf. Es ist, als habe jemand am Tresen etwas dahergelabert – im Suff oder aufgedreht oder bei geöffnetem Dampfventil oder alles zusammen. Das bleibt am Tresen und ist keine öffentliche, belastbare Aussage, kein “Statement”, kein Programm. Genau für so etwas sind ja Tresen da: Wörter und Wendungen abladen, ungeschützt posaunen, Katharsis mittels Karneval.
Drittens: Selbst wenn er es war – es ist eine Dekade her, und der Mensch entwickelt sich, auch der Mensch Helferich. Hätte er es so am Chat-Tresen gesagt: Heute würde er es am Chat-Tresen nicht mehr sagen, ganz gewiß nicht, und zwar nicht aus taktischen Erwägungen heraus nicht mehr, sondern, weil die Tresen-Jahre vorbei sind und kein dümmlich Wort mehr das Gehege der Zähne verlassen darf.
Mehr gibt es zu dieser Sache nicht zu sagen, hätte es zu dieser Sache nicht zu sagen gegeben – jedoch muß man sich nun doch äußern, leider: Denn zwar ist das Vaterland in großer Not; aber Parteifreunde Helferichs sähen die Chance zur Linderung dieser Not dadurch immens vergrößert, daß Helferich von der politischen Bühne verschwände und die AfD sich sauberer präsentieren und den objektiv agierenden Gegner durch diesen Hygieneschritt um seine starken Argumente bringen könnte.
Zu meiner (inhaltlichen) Verzweiflung agiert der Europaabgeordnete Hans Neuhoff so. Er ist zugleich Mitglied des Landesvorstands der AfD NRW, dem Landesverband also, in dessen Dortmunder Bezirk Helferich eine der bundesweit vorbildlichen und beachteten Kreisbüro-Arbeiten verrichtet.
Neuhoff referierte in Schnellroda stark über die Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs und liegt mit seinen geopolitischen Einschätzungen auf Höcke-Linie. Was aber den Umgang mit dem Parteikollegen Helferich betrifft: Hier überschreitet er im Gleichschritt mit dem Landesvorsitzenden Martin Vincentz rote Linien. Das sehen etliche Flaggschiffe der AfD-Spitze so, nicht zuletzt das bereits erwähnte.
Neuhoff will drei Dinge nicht begreifen: Zum einen sieht er nicht, daß seine jahrelangen Bemühungen, Helferich politisch mundtot zu machen, nicht fruchteten. Helferich ist über einen vorzüglichen Listenplatz erneut in den Bundestag eingezogen, und dort wird er – im Gegensatz zu seiner ersten Legislatur – als Mitglied der AfD-Fraktion geführt. Es ist also trotz aller Schmutzkampagnen für Helferich Normalität eingekehrt, und dabei hätte man es bewenden lassen können.
Warum? Die Antwort berührt die zweite Begriffsstutzigkeit der Kämpen um Neuhoff und Vincentz: In einer so starken und so breit gefächerten Partei wie der AfD ist spielend, wirklich spielend Platz für eine Menge Neuhoffs und Helferichs – man muß sich nicht begegnen und muß sich vor allem nicht in die Quere kommen. Neuhoff bespielt ein anderes Segment als Helferich. Das ist offensichtlich, und dabei könnte man es belassen.
Letztlich ist so ein aus den Fugen geratender Konflikt ein Ausdruck von Führungsschwäche. Zumindest die Führung eines Landesverbands (noch dazu eines so eminent potenten wie NRW) sollte in den vergangenen zehn Jahren eines begriffen haben: Die aus Antifa-Recherchen gespeisten Berichte des SPIEGEL über mutmaßliche Helferich-Aussagen haben nicht Helferich zum Ziel. Hier wird eine Methode ausprobiert:
Ist es möglich, in die recht geschlossen agierende AfD Keile zu treiben? Läßt sich jemand gegen seine eigene Partei instrumentalisieren? Führen alte, nicht eindeutig zugeordnete, unerhebliche Tresen-Chats dazu, daß einer der bekannten und erfolgreichen jungen Abgeordneten am Ende aus der Partei entfernt wird?
Sollte diese Methode Erfolg haben, wird sie wieder und wieder angewandt werden. Leider stehen die Chancen für den Erfolg dieser Versuchsanordnung nicht schlecht. Damit ist nicht der mögliche Parteiausschluß Helferichs gemeint, sondern überhaupt der Umstand, daß Politiker wie Neuhoff und Vincentz die Argumentation erklärter Feinde der AfD aufgreifen, um sie gegen einen Parteikollegen zu wenden.
Sich aus dem Arsenal der Antifa und des Verfassungsschutzes zu bedienen, ist das Überschreiten einer roten Linie. Es gibt für ein solches Verhalten keine Rechtfertigung. Antifa und VS sind Institutionen mit totalitärer, mindestens aber post-demokratischer Herangehensweise. Das haben dutzende AfD-Politiker und Juristen ausgeführt und ihrer Argumentation im Kampf um die Partei zugrundegelegt. Dies zu unterlaufen, ist parteischädigend.
Niemals nämlich darf man sich vom Gegner (vom Feind) sagen lassen, wer in die eigenen Reihen gehört und wer nicht mehr; niemals darf man Material, das diese Vereine zur Verfügung stellen, in ernster Absicht verwenden: Man unterstützt damit ihr Bemühen um den Anstrich der Rechtschaffenheit und Objektivität.
Spätestens der Bundesvorstand müßte solchem Verhalten ein rasches Ende setzen. Aber auch dort agiert man indifferent. Nach einer Debatte um die Causa Helferich verließ eine nicht freigegebene Pressemitteilung die Bundesgeschäftsstelle, in der es hieß, der Bundesvorstand stelle sich hinter die Bemühungen des Landesvorstands NRW. Diese Mitteilung war nicht abgestimmt und nicht vorgesehen. Trotzdem wurde sie nicht zurückgezogen, sondern nur moderat angepaßt, nachdem die Kritik daran doch recht laut war.
Die Verhaltensrichtlinien sind klar, oder? Aber es scheint, als sei auch die AfD schon von Partikularinteressen verlaust. Dabei ist doch das Vaterland in großer Not, undsoweiter.
– –
Gestern Nachmittag eine der seltsamsten Begegnungen bisher an der Haustür. Vor Wochen war ja eine Frau da, die behauptete, mit mir seit 15 Jahren nach islamischem Recht verheiratet zu sein. Sie habe als Kind nur überlebt, weil ich sie beschützten konnte, als ich auf der Flucht vor der nigerianischen “Schwarzen Hand” bei ihren Eltern geklingelt und um Unterschlupf gebeten hatte. Sie, damals sieben Jahre alt, habe damals den genialen Einfall gehabt, mich als behinderten Knecht auszugeben und mit einer Schaufel in der Hand sinnlose Tätigkeiten ausführen zu lassen.
(Diese Frau schrieb nach unserem Gespräch noch drei mails an den Vertrieb und zwei handschriftliche Briefe an mich, in denen sie an die unvergeßlichen Discoabende mit Friedrich Merz und Alice Weidel erinnerte. Danach brach es ab, seither ist Funkstille.)
Jedenfalls, gestern an der Tür: ein junger Mann. Scheitel, Sonnenbrille, nicht sehr groß, Muskeln, eine Herrentasche mit Querriemen vor der Brust, Strohhut, weißes Hemd. Er fixierte mich und sagte dann leise vor sich hin:
Da sind Sie also tatsächlich.
Dann sagte er nichts mehr, sondern schwieg und stand da wie jemand, der streng nachdenken muß, weil er auf das Entscheidende nicht kommt.
Ich fragte, ob er mir sagen wolle, wie er heiße und was er wolle. Der Mann blickte nicht auf, sondern antwortete nach einer kurzen Spanne, in der er an seiner Quertasche nestelte:
Ich habe die Tiere versorgt und in der Hütte im Garten eine Weile gesessen und mir die Bilder angeschaut. Es war aber niemand dort.
Ich bin in solchen Momenten immer sehr höflich, weil ich für Leute, die nicht viel von sich wissen, gründlich etwas übrig habe. Wer weiß schon, woher sie so gestimmt sind und was ihnen widerfuhr, daß sie aufbrechen und einen Halt aufsuchen müssen, einen Ort, mit dem sie eine Hoffnung oder ein Vorhaben verbinden, jedenfalls etwas Notwendiges, und sich mitteilen.
Ich bedankte mich also und fragte, wo man wohl die Nacht verbringen wolle. Schon ein halbes Dutzend Mal habe ich solchen Leuten ein Zimmer im “Schäfchen” besorgt, manchmal dort noch eine gemeinsame Mahlzeit bestellt, um den Mensch zu ergründen. Denn der Mensch ist dem Menschen ein Mensch, und eines möchte ich nicht: einen Hölderlin verkennen, wenn er nach seiner Flucht aus Bordeaux mit brennenden Füßen vor meiner Türe steht, oder den Lenz, der ins Gebirg muß und noch einmal Halt macht.
Der junge Mann aber reagierte auf meine Frage ganz ungewöhnlich. Er sprang fast einen Meter zurück und zischte, daß er mit dem Auto hierher gefahren sei und nun wieder aufbräche, denn in diesem Dorf sei niemand sicher, vor allem ich nicht, und ich solle mich vorsehen. Sprach’s, drehte sich um und ging.
Was soll ich sagen? Die Tiere waren versorgt, den Ziegen war Heu vorgeworfen, die Hühner aßten auf einem Teppich von Korn, die Ente jätete, freigelassen, am Spinat. Die Tür zur Hütte stand offen. Der Sessel war so gerückt, daß man sitzend die Bilder betrachten konnte, die sonst im Rücken stehen.
Wer war das? Was trieb ihn her? Wo ist er jetzt und was hat er vermessen? Man denkt an Filme und Kubin, an Bruegel auch, Bosch und Tübke. Einmal stand einer im Büro und musterte. Seither steckt der Schlüssel nicht mehr außen. Aber der Garten ist wie ein Waldrand, und das Gebüsch aus Holunder, Weißdorn, wilder Zwetschge und Flieder dämmrig.
– – – – –
Mittwoch, 21. Mai
Der Germanistikprofessor Torsten Hoffmann war hier schon einmal Thema. Er lehrt in Stuttgart über die Literatur- und Kulturpolitik der Neuen Rechten und ist eine echte Granate, oder anders gesagt, mit Ernst Jünger: eine bestens platzierte Mine, die ständig so lautlos hochgeht, daß es nie einer mitbekommt.
Helfen wir ihm ein bißchen, er gehört ja gewissermaßen zum Team, vergißt das bloß manchmal: Hoffmann ist absoluter Spezialist für die Abweidung der vielfältigen Förderlandschaft unseres universitären Systems. Seine Methode erinnert an jene langen Saugarme, mit denen Schwimmbecken im Außenbereich von Fusseln, Klopapierfetzen, Nasenschleim und Haaren gereinigt werden.
Jüngst gab Professor Hoffmann dem linksradikalen (sagt man so) Magazin analyse&kritik (ak), das außer Benedikt Kaiser niemand liest, den ich kenne, ein Interview. Es geht darin um Hoffmanns einziges Thema: die Literatur- und Kulturpolitik der Neuen Rechten.
Man muß dieses Interview nicht lesen, wirklich nicht. Ich las es auch bloß deshalb, weil Hoffmann und ich vereinbart haben, daß ich alles gegenlese, was er sagt und schreibt, auch dann, wenn der Schuß schon aus dem Rohr ist und der Bleibatzen auf dem Weg zum Ziel aus der Flugbahn geplumpst ist, wie immer. (Er liest ja auch alles von mir, selbst Zeugs, das ich noch nicht geschrieben habe.)
Was sagen Hoffmann? Er enttarnt zurecht und zum 18. Mal unsere Strategie, Journalisten ins Haus gelockt und verarscht zu haben. Ging nicht mit jedem, wäre mit ihm natürlich nicht gegangen, nicht mit ihm! So naiv ist er nämlich nicht, und der Eindruck, er lebe in seiner Besserwisserei doch von der Gnade der späten Lektüre, soll sich bittebittebitte nicht festsetzen.
Hoffmann zur “Homestory-Epoche” über Schnellroda:
Im Rückblick muss man sagen, dass das extrem naiv war, weil die Geschichten oft von Journalist*innen geschrieben wurden, die nicht über die metapolitischen Strategien Bescheid wussten und dann überrascht waren von den großen Bücherregalen, die sie vor Ort sahen. Kubitschek wurde im Spiegel nicht im Politikteil, sondern im Kulturteil lesend vor seiner Bücherwand abgebildet.
Ja bitte, Leute: Hätte ich den angereisten Kulturteil vor meine Baseball-Schläger-Sammlung (gebraucht, noch eingeschweißt, bereits kaputt) führen sollen? Gäbe es hartes, ehrliches Feuilleton – dann vielleicht ja. Aber diese zarten Seelen mit dem Lektürehorizont von “Conny liest Hoffmann”? Eben.
Aber weiter: Hoffmann gibt im Gespräch Einblick in seine Methode und präsentiert sein analytisches Besteck. Er zeigt uns dabei, warum es problematisch ist, daß Bücher auf unterschiedliche Weise gelesen und gedeutet werden können:
Wenn man im Internet nach Rezensionen zum Roman »Lichtungen« von Iris Wolff recherchiert, der 2024 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand, stößt man auch auf Kubitscheks Besprechung im Blog seiner Zeitschrift Sezession. Das heißt, ohne aktiv den Kontakt zur Neuen Rechten zu suchen, gelangt man auf ihre Medien und bleibt dort vielleicht hängen.
(Sachen gibt’s! Hängenbleiben! Das Internet muß wohl in weiten Teilen neu programmiert werden.)
Gleichzeitig wird mit »Lichtungen« das gemacht, was Kubitschek in seinem Aufsatz »Selbstverharmlosung« als eine der zentralen metapolitischen Strategien der Neuen Rechten vorstellt: Verzahnung. Man nimmt sich eine etablierte Stimme, die nicht im Verdacht steht, politisch rechts zu sein, um zu behaupten, dass sie Ähnliches sagt wie man selbst.
(Diese von Hoffmann erstmals aufgedeckte Methode ist echt dreckig weit weg von Anstand und Originalität. Was für eine schäbige Freude, in einem Roman, den man nicht selbst geschrieben hat, ähnliche Gedanken wie die eigenen aufzufinden und sie zu VERZAHNEN!)
Im Fall von »Lichtungen« schreibt Kubitschek, es handele sich um einen Heimatroman. Die Pointe ist aber, dass bei Wolff Heimat explizit antinationalistisch gedacht wird. Das verschweigt er und suggeriert damit, dass jemand wie Wolff kompatibel mit Denkfiguren der Neuen Rechten sei.
(Schreibe zehn mal auf und diskutiere mit einem Neurechten Deiner Wahl darüber: Heimatromane sind immer nationalistisch, Heimatromane sind immer nationalistisch, Heimatromane sind immer …)
Leute, Leute, es brandet auf, immer öfter: das große Gelächter. Der Mann ist wirklich Präsident der Internationalen Rilke-Gesellschaft. Ich sach mal: Du mußt Dein Leben ändern, denn Dein Blick ist vom Vorübergehn der Streber so trüb geworden, daß er nichts mehr hält …
– –
Einmal, das war im Herbst 99, war ich im Harbachtal unterwegs, im rumänischen Siebenbürgen von Hermannstadt nach Schäßburg, zu Fuß, auf Bauernkarren, wieder zu Fuß, in die Stadt hinein in einem Auto dann, das angehalten hatte, ohne Daumen, einfach so. Hatte drei Ausgaben von “Mein Kampf” im Gepäck, alle Goebbels-Tagebücher, vor allem aber den totalen Rilke, zur Vorbereitung auf mein Eintrittsgesuch an die Internationale Rilke-Gesellschaft.
In einer Kneipe machte ich Fotos von mir vor der Bücherwand des Wirts, die war riesig, zog sich sogar über den Tresen. So ein Angeber, so ein fieser Selbstverharmloser: Da will man was essen und vor allem was trinken, und dann sitzt man verwirrt vor Büchern und weiß nicht, ob man aus Versehen im Kulturteil des Hauses abgestiegen ist und aus dieser Verzahnung je wieder ins Offene findet.
In Schäßburg wollte ich einen Hügel hinauf, um von oben die deutsche Kulisse zu betrachten, dieses deutsche Potemkin: leergefallen, alle weg, irgendwo bei Böblingen und Stuttgart und Ulm angekommen und verschämt den Dialekt verbergend – diesen herrlichen, das R rollenden, die Worte gurrenden, weichkauenden, hervorküssenden Dialekt.
Schäßburg, nüchtern betrachtet minus Romantik: komplett heruntergekommen, irre Plattenbauten mit Treppen ins Nichts und herausgekippten Wänden, Wasser aus Rissen und Ritzen und bröckelnden Balkonen, aber Wäscheleinen und Stühle darauf, ein groteskes Vertrauen in die Stabilität von ein bißchen Stahlbeton und Rostgeländer.
Die Altstadt: malerischer Zusammenbruch, ein Stilleben mit Wurm im Apfel, aufgepickter Frucht, Schimmelstellen und Geziefer. Das Fachwerk: angestückt, ausgesägt, eingesunken, geborsten, ruinös, kaum einer mit Herkunft wohnte noch dort, andere nun aber, nicht heimisch, sondern auf der Durchreise für ein halbes Jährchen Seßhaftigkeit über den Winter, danach das Haus abrißreif.
Jedenfalls, ich weiß nicht mehr, wo genau, erstieg ich, nach zwei Bierchen an einem Kellerausschank das Hügelchen, darauf ein Schulgebäude, ein Gemeindesaal, ein Vereinsheim, weiß ichs noch? Was ich aber sicher weiß: Es standen dort Bänke im Saal mit Tischen davor, und ich geriet in ein Konzert, wörtlich geriet ich hinein und nicht so schnell wieder hinaus…
… und, wie scheen das gespielt hat, was da studiert hat Klavier und Künste und hat Bartok im Kopf, viele Stückchen von ihm, und keines wie das andere, aber alle ein bißchen schief. Bloß nicht daß man denkt, das liegt am Klavier oder an die linke Händ, verstehst du, sondern war so gewollt vom Bartok, daß man genauer hinhorcht, als tät einer die Sprache anders sagen, nicht genau die man kennt, ein bißel Fremdsprache so, nit schwer, eine leichte, bißel ähnlich, nah, mit neue Tön und Wörter, und wenn man hört und stille sitzt, lernt mers, wohl nit gleich, aber dann schon. Man lernt und versteht, und es ist schon interessanter als das, was mer immer hört sonst, ist, als dürft mer auch gehen, weggehen, dürft aber wiederkommen, müßt nit bleiben bei die Kinder wo jetzt in Deitschland sind, weil: ist bißel fremd dort, war ich zum Besuchen, schmeckt nit, geht nit, will nit …
Ich saß in der Schulbank neben einem alten Mann, früher Lehrer, der mirs später angetrunken ungefähr so erklärte, während wir weiterbecherten, ehrlich gesagt kräftigst. Saß dort und konnte es nicht glauben, daß mitten im Verfall, in der Auflösung, dem Ende, dem Abgang, der Ausschabung, mitten im Almabtrieb einer ganzen Kultur diese Stunde gelang.
Man sitzt, hört sich ein, will mit dem Hören nicht mehr aufhören und begreift dabei endlich etwas vom Leben, von seinem Geheimnis, seinem Zauber, seiner Zähigkeit, seinem Drang und Willen und Augenblick, seiner Lust daran, zu sein, bloß das, mehr nicht, das aber so richtig… Das kann man sein: auf einmal zuhause. Denn auf fremden Plätzen war doch eines täglich ausgetretnen Brunnensteines Mulde manchmal wie ein Eigentum …
(Wer nicht sieht, was daran nationalistisch ist, muß es erforschen – lassen.)
– –
So, und zuletzt für heute ein Veranstaltungshinweis. Antaios gibt ja eine Roman-Reihe heraus, sie ist auf zehn Bände angewachsen, kann man hier einsehen und natürlich bestellen: Fünf Reihen-Abos sind noch zu haben, dann fehlt schon der nächste Band.
Diese Roman-Reihe ist Thema im Kulturhaus Loschwitz von Susanne Dagen, und zwar am kommenden Montag um 20 Uhr. Professor Hoffmann wird leider nicht anwesend sein. Die Veranstaltung ist bis auf zehn letzte Plätze ausgebucht, hier kann man noch aufspringen. Es werden (fast) alle Romane dort zu haben sein, und ich schreib gerne was rein in die Bücher.
Bis Montag also!
– – – – –
Donnerstag, 1. Mai
Es vergeht keine Woche ohne Presseanfragen. Seit Montag waren es drei. Der Bitte eines polnischen Journalisten um ein Hintergrundgespräch werde ich entsprechen – die Erfahrungen mit ausländischen Publizisten ist um Welten besser als die mit deutschen.
Wallasch hat ein Interview vorgeschlagen und eine erste Frage geschickt. Ich kam bisher nicht dazu, aber natürlich wird etwas daraus: Er gehört zu denen, die unabhängig denken, Fragen stellen können und sich übermorgen nicht mit Kritik zurückhalten, wenn sie anderer Meinung sind. So soll es sein.
Und da ist noch diese Tante. Ich stelle ihre komplette Anfrage mal hier ein, dazu meine Antwort. So sind sie. Bei Lina Engel, deren Bande Leuten mit Hämmern die Fußgelenke zertrümmerte und mit Kopfschlägen bleibende Hirnschäden herbeiführen wollte, veröffentlichte der Öffentlich-rechtliche eine dreiteilige Erklär-Serie: immerhin sei es – ehrenwert! – gegen “Nazis” gegangen.
Bei Shlomo hingegen pfeffern der staatlich finanzierte und der staatlich eingebettete Journalismus hinterher. Dabei hat hier einer bloß seine (krasse) Meinung gesagt. Aber vielleicht ist das Bearbeiten sensibler Seelen mit verbalen Hämmern wirklich gefährlicher als der antifaschistische Terror.
– –
Sehr geehrter Herr Kubitschek,
mein Name ist Nora Nagel und ich bin Redaktionsleiterin beim ZDF Magazin Royale (Produktionsfirma: UE GmbH). Derzeit recherchieren wir gemeinsam mit Christian Fuchs von der Wochenzeitung „DIE ZEIT“ zu politischen YouTubern. Daher haben wir folgende Frage an Sie und bitten um Antwort bis spätestens Montag, 5. Mai 2024, 10 Uhr. Ich wäre Ihnen darüber hinaus dankbar, wenn Sie mir den Eingang meiner Fragen mit einer kurzen Rückantwort bestätigen würden.
In einem Video von Ihrem YouTube-Kanal „Kanal Schnellroda“, hochgeladen am 17. Mai 2024, haben Sie „Charlotte Corday“ und „Shlomo Finkelstein“ bzw. Aron Pielka zu Gast. Mittlerweile wurde Aron Pielka wegen seiner Videos vom Amtsgericht Köln 2020 in zehn Fällen, u.a. wegen Volksverhetzung, zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. In seinen Videos soll er u.a. Korane verbrannt haben, antisemitische Stereotypen verbreitet haben, außerdem sollen in seinen Videos Hakenkreuze zu sehen sein. Seit August 2024 sitzt Pielka in Haft. Wie stehen Sie heute zu Ihrer Verbindung zu Pielka?
Ich bitte um Rückmeldung bis spätestens Montag, 5. Mai 2024, 10 Uhr, und danke Ihnen schon einmal vorab für Ihre Mühe.
Mit freundlichen Grüßen
Nora Nagel
Redaktionsleitung
Mobil +49 xxx
Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld UE GmbH
Vitalisstraße 164
50827 Köln
– –
Werte Frau Nagel,
Ihre Nachricht landete im Spam. Zu Ihrer Frage: Aron Pielka ist Leidtragender einer inakzeptablen Gesinnungsjustiz. Er wird ein Buch schreiben. Es wird in meinem Verlag erscheinen.
Gruß! Kubitschek
– – – – –
Sonntag, 27. April
Zwei Hinweise nach einer Lesestunde im frühlingsschönen Garten und einer Hörstunde im Büro, das nun wieder gründlich aufgeräumt ist:
1. Las mich in der neuen Ausgabe des “Journals für christliche Kultur” fest, der 11. CRISIS. Auf diese Zeitschrift, die erst im Jahr 2022 gegründet worden ist, hatte ich zum Auftakt dieses Tagebuchs hingewiesen, und zwar anläßlich des Themenheftes “Krieg”.
Auch Heft 11 ist, wie überhaupt jede CRISIS, ein Themenheft. Es widmet sich dem weltweiten Problem, der historischen Katastrophe und den schrecklichen Beispielen der “Christenverfolgung – gestern und heute”.
Neben grundsätzlichen Beiträgen über den Sinn des Martyriums und die Verehrung derer, die ein solches Zeugnis für ihren Glauben ablegen mußten, sind es vor allem Detailberichte, die mich fesselten. Mich hat beispielsweise seit den frühesten Neunzigern die radikal-faschistische, mystische Legion des Erzengels Michael fasziniert, die in Rumänien unter ihrem legendären und früh ermordeten Anführer Corneliu Zelea Codreanu einen ganz eigenen Stil und eine auf dem Selbstopfer beruhende Erneuerungsbewegung ausgestaltet hatte.
Ab 1945 wurden die Legionäre und ihre Jugendorganisationen rücksichtslos verfolgt und ausgerottet. Im CRISIS-Heft findet sich die Analyse des sogenannten Pitesti-Experiments, in dem mittels körperlicher, psychischer und geistiger Folter der christliche Glaube der jungen Häftlinge gebrochen und in sein Gegenteil umgeformt werden sollte und wurde. Die Autoren beschreiben dieses Experiment als kommunistischen, antichristlichen, wissenschaftlich unterfütterten Vorgang, der in seiner Kälte und Planmäßigkeit seinesgleichen suche.
Eingebettet ist diese Analyse in eine Darstellung des Schicksals der rumänisch-orthodoxen Kirche unter dem Kommunismus an sich. Auch Rußland und Serbien werden historisch abgehandelt. Das Heft schlägt den Bogen aber weiter zu den Tragödien des nahöstlichen Christentums und dem, was in der Ukraine und im Baltikum gegen russisch-orthodoxe Gemeinden zugelassen und vom Westen beschwiegen wird.
Das Beschweigen, das “Tabuthema Christenverfolgung” ist wiederum Thema eines systematischen Beitrags, und ein wenig umschifft wird dabei die Rolle Israels, das den eigenen Orthodoxen, den radikalen Juden, bei deren Kampf gegen die Christen im Heiligen Land nicht in den Arm fällt.
Es ist Hohn, daß das Abendland sich selbst einer Überfremdung öffnete, die das Dach, das über dem europäischen Christentum aufgespannt bleiben sollte, längst einzureißen begonnen hat.
Empfehlung also: Lesen Sie CRISIS 11, Thema “Christenverfolgung”. Bestellen können Sie das Heft hier.
– –
2. Susanne Dagen hat dem Publizisten und Buchautor Ralf Schuler auf Nius ein ebenso kluges wie souveränes Interview gegeben. Sie saß mit ihm fast eine Stunde lang im Studio und sprach über ihre berufliche Herkunft aus einem Buchhandel, der sich seit der Aufbruchszeit kurz nach der Wende über die Jahre und bis heute dramatisch kastriert und inhaltlich verengt hat.
Dagen erklärt das Format “Aufgeblättert. Zugeschlagen”, das sie seit 2018 gemeinsam mit Ellen Kositza veranstaltet, berichtet von ihrer Politisierung im Rahmen der von ihr initiierten “Charta 2017” und wirbt für ihre eigene Buchmesse, die Anfang November unter dem Titel “Seitenwechsel” erstmals veranstaltet werden wird.
Hier ist das ganze Gespräch. Sehenswert!
– – – – –
Freitag, 25. April
Über den Versuch linker Studentengruppen, in Würzburg rund um den Geschichtsprofessor Peter Hoeres ein “neurechtes Netzwerk” auszumachen, schrieb ich hier. Die Sache war für die beiden Angeprangerten, Professor Hoeres selbst und den Akademischen Rat Benjamin Hasselhorn, nun ausgestanden.
Die Neue Zürcher Zeitung hatte schon am 9. April in ihrer Deutschland-Ausgabe das Wesentliche zusammengefaßt und als Ergebnis notiert, daß der Konflikt nun beigelegt worden sei. In diesem Artikel wurde auch auf meinen Beitrag Bezug genommen:
Der neurechte Verleger Götz Kubitschek, Mitbegründer des IfS, erklärte jetzt, dass Hasselhorns damalige Beiträge keinerlei programmatische Ausrichtung gehabt hätten. Er bestätigte zudem dessen Darlegung, sich aufgrund inhaltlicher Differenzen von der Zeitschrift «Sezession» abgewendet zu haben. Hasselhorn habe den Kurs missbilligt, den das Magazin 2014 eingeschlagen habe, so Kubitschek, indem es «Pegida-freundlich, Höcke-nah, grundsätzlich, nicht liberalkonservativ, politisch-romantisch, expressiv» geworden sei.
So etwas schreibt man so klar, um dabei zu helfen, daß ein begabter Wissenschaftler nicht nach einem Jahrzehnt noch über den Kontext seiner frühen Texte stolpere.
Bemerkenswert am Fall Hoeres/Hasselhorn ist, daß es zu einer breiten Welle der Solidarisierung kam. Die NZZ hatte auch das vermerkt:
Hunderte Wissenschafter erklärten sich mit Hoeres und Hasselhorn derweil in einem Aufruf solidarisch. Man wisse beide fest auf der Seite der Demokratie und der deutschen Verfassungsordnung, heisst es darin. Für eine Gefahr für die Demokratie halte man vielmehr die «Extremisten», die die Mitglieder des Lehrstuhls für Neueste Geschichte der Universität zu Opfern einer Kampagne gemacht hätten, um ihren Ruf zu zerstören. Der Aufruf wurde auch von namhaften Historikern wie Jörg Baberowski und Andreas Rödder unterzeichnet.
Das ist etwas Neues, das ist ein Zeichen dafür, daß sich eine Front gegen die Unverfrorenheit des Einsatzes von denunziatorischen Mittel und Kontaktschuld-Argumenten zu bilden beginnt. Diese Front wird noch nicht souverän gehalten. Der Selbsterklärungsaufwand ist noch immer erheblich, und die Frage ist, wer an die Seite von Hoeres und Hasselhorn getreten wäre, hätten die beiden lapidar “Na und?” geantwortet.
Jedenfalls: “Die Hochschulleitung werde auch in Zukunft ihre Fürsorgepflicht vollumfänglich wahrnehmen und die Freiheit von Forschung und Lehre gewährleisten”, konnte die NZZ notieren. Eine abgeschlossene Angelegenheit also.
Warum aber Hasselhorn, der tatsächlich vor über zehn Jahren unter Pseudonym für die Sezession geschrieben hat, gestern, am 24. April, in der Welt noch einmal nachlegte, erschließt sich mir nicht. Es ist in seiner Schilderung einer “Hexenjagd” davon die Rede, daß er stets versucht habe, unserem fundamentaloppositionellen Weg einen realpolitischen, arbeitsfähigen entgegenzusetzen. Als er sich damit auf verlorenem Posten habe stehen sehen, habe er jeden Kontakt zu uns abgebrochen. Hasselhorn schreibt:
Aus meiner heutigen Sicht habe ich bei all dem zwei Fehler gemacht: Ich wurde nicht hinreichend misstrauisch, als man mir die Veröffentlichung unter Pseudonym empfahl mit der Begründung, ich wolle ja noch etwas werden. Außerdem habe ich aus der seit 2015 zu beobachtenden sukzessiven Radikalisierung der AfD deutlich zu spät die Konsequenz des Parteiaustritts gezogen. Engagiert habe ich mich dort ohnehin nicht. Ich bin jedenfalls schon vor langer Zeit zu dem Schluss gekommen, dass „rechts“ nicht meine politische Richtung ist, „neurechts“ schon gar nicht.
Ich sehe in dem, was Hasselhorn für politisch vernünftiger hält als die AfD, einen Erkenntnisrückschritt. Er ist mittlerweile in die CSU eingetreten und mag den von seiner neuen Partei mitgetragenen Maßnahmenstaat, die absurde Verschuldung, die kosmetischen Korrekturen am Vorgang der Überfremdung und die post-demokratische Entwicklung für das halten, was machbar und geboten sei.
Über so etwas kann ich nur den Kopf schütteln, und er ist darin seinem Geschichtslehrer Weißmann ähnlich, der noch Wochen vor dem Ende der Corona-Maßnahmen zur Impfung aufrief und dies mit Gehorsam und Volksgesundheit begründete.
Was mich nun aber aufbringt, ist Hasselhorns Bestreben, seine frühe publizistische Tätigkeit zu einem Fehler und unsere redaktionelle Umsicht zu einem Alarmsignal umzudeuten. Man kann, wenn man ganz gut aus der Sache herauskam, “auch mal einfach die Klappe halten” (um einen guten Freund zu zitieren). Das schrieb ich nun Herrn Dr. Hasselhorn, und ich schrieb weiter:
Aber die Rolle des Handtuchs, an dem sich jeder die Fingerchen abwischen darf, um mit sauberen Händen weiterzumachen: Diese Rolle nimmt man in meinem Alter und nach allem, was man tat und ausstand, nicht mehr an.
Ich will präzisieren: Handtuch war ich nur ein einziges Mal, da ging es richtig um was und das ist lange her. Aber ein wenig gegen das eigene Interesse schreibe ich schon, ab und an. So etwas geht leichter von der Hand, wenn die Reaktion auf den entlastenden Artikel in einem “Danke” besteht oder in einem heimlich und unter Pseudonym vor die Verlagstür gestellten Bierkasten. Ur-Krostitzer bitte. Oder Apoldaer Glockenhell.
Jedoch: An Hasselhorn schrieb ich ins Off. Zurück kam nämlich eine automatisch generierte Mail: Man befinde sich nun bis zum 15. Oktober in Elternzeit.
– –
Nun aber konstruktiv: Staatspolitik! Etliche unserer Leser dürften sich noch an die fünf Bände des Staatspolitischen Handbuchs erinnern, ach: mehr! Bei Tausenden (klingt gut!) sollten sie im Regal stehen – wir hatten sie immer wieder nachgedruckt, das war wirklich ein starkes Projekt.
Das Staatspolitische Handbuch ist seit zwei Jahren vergriffen, an eine Neuauflage haben wir nicht mehr gedacht, dafür aber an eine Digitalisierung der hunderten Beiträge zu Leitbegriffen, Schlüsselwerken, Vordenkern, Deutschen Orten und Deutschen Daten.
Diese Digitalisierung würde uns zum einen eine Verlinkung der Artikel untereinander und zum anderen eine Erweiterung ermöglichen: Es sind längst weitere Leitbegriffe und Schlüsselwerke hinzugekommen.
Schwererwiegend: Für den Band über die Vordenker war damals von Karlheinz Weißmann (neben Erik Lehnert der Herausgeber) das Kriterium festgelegt worden, es würde nur aufgenommen, wer nach 1945 noch publiziert habe. Deshalb fehlten in diesem Band die halbe KR, aber auch Köpfe wie Nietzsche. Das würden wir nun ergänzen können.
Jedenfalls: Das Staatspolitische Handbuch ist nun also komplett online verfügbar, und zwar hier unter der Domain staatspolitik.de. Unter diesem Namen war bis vor einem guten Jahr die Arbeit des Instituts für Staatspolitik dokumentiert. Jedoch ist dieses Institut mittlerweile aufgelöst, das wissen Sie alle und kennen die Gründe. staatspolitik.de ist also auch ein wenig Nostalgie…
Die digitale Version des Staatspolitischen Handbuchs ist in dieselben Kategorien eingeteilt wie die fünfteilige Buchreihe. Man kann innerhalb dieser Kategorien stöbern, kann die Beiträge einzelner Verfasser studieren, kann nach Namen, Begriffen, Schlagwörtern suchen.
Maßgeblich Ellen Kositza und Karl Sternau haben diese Digitalisierung erarbeitet und betreut. Aber wir brauchen nun auch die Mitarbeit unserer Leser, also Ihre Mitarbeit. Sie sehen, daß wir die Deutschen Daten mit der schlichten Jahreszahl und die Leitbegriffe mit dem entsprechenden Begriff bebilderten. Für die Schlüsselwerke werden derzeit noch gute Cover-Abbildungen nachgetragen, für etliche ist das schon geschehen.
Wichtig wäre es nun, aus der Leserschaft selbstgeschossene, also gemeinfreie Bilder zu den deutschen Orten zu erhalten, farbig oder schwarz-weiß. Wir können nicht einfach aus dem Netz Bilder holen. Sie sehen auf der Startseite unter staatspolitik.de das Beispiel “Oderbruch”. So wollen wir bebildern, also besser quer- als hochformatig.
Unter [email protected] kann man Bilder einreichen, unter der Kategorie Deutsche Orte (hier verlinkt) findet man alle gesuchten Gebäude und Landschaften. Dasselbe gilt für die Vordenker, aber hier wird es schwierig: Woher sollte jemand frei zugängliche Aufnahmen von Konrad Lorenz oder Ernst Jünger nehmen, an die wir nicht auch herankämen?
Fangen wir also mit den Deutschen Orten an. Und bitte: Klicken Sie sich durch das digitale Handbuch. Die Startseite ist so gebaut, daß nur die ersten drei Beiträge von uns festgelegt sind. Alle anderen werden mit einem Zufallsgenerator stets neu gewürfelt. Viel Freude damit!
– – – – –
Freitag, 4. April
Neulich ging ich über Land an einer Dorfstraße entlang. Blaulicht an der Kurve, in langsamer Fahrt näherte sich ein Bundeswehr-Konvoi, angeführt von Feldjägern. Ich zählte zwei Dutzend Fahrzeuge, darunter drei Schützenpanzer, bereift natürlich, keine Ketten.
Die Luft war lau, die Feldblusen aufgekrempelt, die noch bleichen Unterarme lagen auf den Rahmen der geöffneten Seitenfenster. Die Gesichter jung, weiße, junge Haut, einer winkte, konnte ein Zufall sein. Es war jedenfalls die vierte Kolonne, die ich binnen zweier Wochen fahren sah.
Ich war gern Soldat, obwohl ich nicht zum Soldaten geboren bin und von der Härte der Ausbildung in der Fernspähkompanie 200 an meine Grenzen geführt wurde. Ich habe etwas von einem Sanitäter in mir, das will man mit zwanzig nicht zugeben, später geht es.
Egal. Ich erinnere mich jedenfalls daran, daß wir damals nicht darüber nachdachten, für welchen Ernstfall wir ausgebildet und wofür wir eigentlich kämpfen würden, träte er ein. Es war vage: Deutschland.
Das schreibe ich ohne Erinnerung an ein Pathos oder eine mobilisierende Großerzählung, und ich bin mir sicher, daß es sie heute noch viel weniger deutlich gibt als damals. Aber dennoch fahren junge Männer (und wenige Frauen) im Konvoi auf Übungsplätze und zurück in die Kaserne, zeigen sich nach Jahrzehnten wieder in Uniform in der Öffentlichkeit und halten es für selbstverständlich, das Kriegshandwerk zu erlernen.
Björn Höcke hat Anfang März auf seinem Telegram-Kanal (den zu abonnieren ich hier dringend empfehle – er schreibt dort alles selbst) darüber nachgedacht, warum gerade jetzt zur Wiedereinführung der Wehrpflicht aufgerufen werde, und er hat zwei Argumente dafür angeführt, daß die Verpflichtung der in Frage kommenden schwachen Jahrgänge von ihm nicht unterstützt werde:
Wofür genau sollen junge Deutsche im Ernstfall ihr Leben geben? Für die vielbeschworenen »westlichen Werte«? Die sind längst zu einer hohlen Phrase verkommen. Für die Geld- und Rohstoffinteressen eines kleinen Machtzirkels, der durch die direkten Verhandlungen zwischen den USA und Rußland um seine »Investitionen« in der Ukraine gebracht werden könnte? Wollen wir dafür unsere wenigen Kinder hergeben?
Und weiter:
Die besten Soldaten, die Deutschland wirklich liebten und dienen wollten und das oft in Elite- und Spezialeinheiten taten, wurden in großen Teilen von einer politischen Führung vergrault. Mit dem heute tonangebenden Personal in den Führungsebenen ist eine schlagfertige Truppe völlig illusorisch — selbst wenn man Billionen hineinpumpt. Hier ist ein grundlegender Neustart vonnöten, der mit der Regeneration soldatischer Tugenden und Traditionspflege beginnen muß.
Sein Fazit:
Das Bekenntnis der AfD zur Wehrpflicht ist grundsätzlicher Natur und fußt auf nationalstaatlichen, demokratischen und patriotischen Ideen, die ihre Wurzeln in den Befreiungskriegen gegen die Napoleonische Fremdherrschaft haben. Sie ist kein Selbstzweck. Sie kann nur dort praktiziert werden, wo Nation, Demokratie und Patriotismus intakt sind.
So ist das, so muß der Politiker einer Alternative für Deutschland argumentieren, und es geht mich immer wieder hart an, daß diese Formulierungen eines grundlegenden Dilemmas nicht längst zur Leitlinie dieser Partei geronnen sind: ja zum Staat, aber nicht zu seinem Zustand, ja zur Wehrfähigkeit, aber nicht für eine antideutsche Staatsidee, ja zu Askese und Sparsamkeit, aber nicht aufgrund woken Gewäschs und für den grünen Kapitalismus, undsoweiterundsofort.
Ich will aber zu der kleinen Beobachtung vom Anfang zurückkommen: Höcke argumentiert auf dem seltenen Niveau eines grundsätzlich denkenden Politikers, und das immer schon komische Bild vom modernen Soldaten als eines “Staatsbürgers in Uniform” setzt ungefähr diese Flughöhe bei jedem Unteroffizier voraus.
Das alles war schon immer und ist heute noch viel deutlicher großer Quatsch. Es ist, als würde man Informatikern empfehlen, nur unter demokratischen Verhältnissen zu programmieren – und davon ausgehen, sie hätten dies verinnerlicht.
Die Soldaten, die ich fahren sah, werden den Dienst nicht quittieren, weil die Staatsziele nicht stimmen und Vaterlandsverräter die Leitlinien der Politik festlegen. Diese Soldaten werden, wenn sie scharf üben und sich auf einen Einsatz vorbereiten, nicht darüber nachdenken, wie sie vor, während und nach dem Gefecht das Grundgesetz an den Mann bringen könnten, und zwar nicht das überdehnte, sondern das eigentlich gemeinte … Sie werden sich darauf konzentrieren, ihr Zusammenspiel zu ölen und reibungslos vorzutragen, den Feind zu bekämpfen, keine Fehler zu machen und aufeinander aufzupassen.
Ich bin mir sicher, daß sie dies in jedem System tun würden, denn es ist ihr Beruf, und der Blickwinkel verengt sich im Ernstfall darauf, das, was man lernte, abzuspulen. Danach mag man wieder groß denken oder über das wahre Leben im falschen nachgrübeln, also darüber, wie es dazu kommen konnte, daß einen die Grünen in einen Krieg schickten.
Aber schon in der Atmosphäre offener Fenster entlang von Dorfstraßen und im Konvoi spielen solche reiferen Überlegungen, glaubt mir, überhaupt keine Rolle.
– –
Die neue Sezession ist da, die 125., und ich will sie loben. Das tue ich nicht für jedes Heft, man ist ja selbstkritisch geworden über die Jahre, und es gibt vieles, das der lesende Rechte abonnieren und lesen kann, von Tumult angefangen über Freilich und Info-Direkt und Kehre bis – naja – Cato. Aber auch online: die Aster beispielsweise.
Dennoch meine ich, daß die Sezession nach wie vor in ihrem Gefechtsabschnitt konkurrenzlos agiert, und das neue Heft belegt das deutlich. Warum? Weil es nicht viel erwartbare Kost anbietet.
Es ist dies das Thema, das mich umwälzt. Unsere ganze “Szene”, dieser ganze rechte, neurechte, konservative, konservativ-libertäre Vortrieb: Der ist so oft so leicht auszurechnen. Das liegt am Konservativsein an sich, aber es liegt auch an der Partei. Unter ihren Fittichen ist wenig Platz für Experimentelles, raue Töne, ungeschütztes Sagen, für den Mut der Unabhängigkeit und ein hochgerecktes Kinn.
Wer ist noch “Vorfeld” ganz und gar? Wer denkt noch nicht innerhalb der Leitplanken geistiger Parteidisziplin? Wer denkt neu nach, abschätzig, pathetisch, glasklar, schneidend, rücksichtslos, unbequem?
Kommt mir jetzt nicht mit kaputten Typen: Ich rede nur mit und von solchen, die einen Text zustande kriegen, der zu wirken beginnt wie eine “lautlose Mine” (Ernst Jünger), die in zehn, hundert, tausend Gemütern verlegt worden ist.
Also: Das neue Heft hat etwas davon, es hat etwas vom Gelärme Weggeneigtes, Grundsätzliches, etwas auf den Leser Hingeneigtes, Drängendes. Mehr will ich gar nicht sagen. Es ist ein gutes Heft. Schauen Sie hier ins Inhaltsverzeichnis, und bestellen Sie das Heft – das hat es verdient. Danke.
– – – – –
Montag, 24. März
Susanne Dagen und Ellen Kositza haben die 20. Folge des Literarischen Trios “Aufgeblättert – Zugeschlagen. Mit Rechten lesen” absolviert und dazu die Influencerin Charlotte Corday eingeladen. Gedreht wurde, wie fast immer, im Buchhaus Loschwitz, das seit dreißig Jahren von Dagen und ihrem Mann geführt wird.
Corday brachte Bernd Stegemanns Auseinandersetzung Was vom Glauben bleibt mit. Dieser linke Dramaturg und (ehemalige) Wagenknecht-Vertraute spürt in diesem Buch den gefallenen religiösen Begriffen und Überzeugungen nach und offenbart sich als Schmitt-Leser. Unsere Zeitschrift hat auch diesen Stegemann längst rezensiert, nun war das Gespräch darüber an der Reihe.
Wer Bilder von M. C. Escher mag, sollte Wackelkontakt von Wolf Haas lesen. Kositza ist von diesem Roman begeistert, Dagen auch, Corday nicht so sehr. Escher: Das sind diese Bilder von Treppen, die im Kreis führen, obwohl man immer nur hinaufsteigt, von zwei Händen, die einander malen, und Leitern, die so ganz sicher nicht in einem Säulengang stehen können. Escher heißt die Hauptfigur in einem Roman, in dem immer der eine die Geschichte des anderen weiterliest, bis beide aufeinander- und wieder auf den Anfang treffen. Glänzend komponiert, sehr unterhaltsam.
Zuletzt Dagen: Sie nahm sich den schmalen, aber gewichtigen Roman Maifliegenzeit von Matthias Jügler vor und präsentierte ihn als eine schockierende Geschichte über den vorgetäuschten Kindstod in der DDR und die Freigabe der Säuglinge zur Adoption. Die Suche nach dem verlorenen Kind ist in die Metapher des Angelns verpackt: Warten, Gründeln, Aufsteigen, Oberfläche – eine einfache, klare, kunstvolle Sprache, keine Ironie, keine Überzeichnung, ein Ostroman.
Hier ist der Mitschnitt des Trios.
– –
Ein zweites: Der Freiheitliche Akademikerverband Kärnten (FAV) lädt für Mitte April erneut zu einer politischen Tagung ins abgelegene, aber schöne Sirnitz ein. Das Tagungsprogramm ist rund um das Thema “Die Rechte zwischen Meta- und Realpolitik” und stark bundesdeutsch eingefärbt. Es referieren Erik Lehnert („Alternativen zum Parteienstaat“) und Benedikt Kaiser („Die Gründungsjahre der Neuen Rechten“), Bettina Gruber (“Die Rechte, der Liberalismus und die Freiheit”) und ich selbst (“Rechte und Form”).
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker („Österreich im Interregnum“) und der Tiroler FAV-Obmann Fabian Walch („Schnittstellen zwischen Meta- und Parteipolitik“) werden über die aktuelle politische Situation in Österreich und die künftige Rolle der FPÖ sprechen, und der Wiener Verleger Konrad Weiß wird über Jean Raspail vortragen – sein (also Raspails) Geburtstag jährt sich im Juli zum 100. Mal.
Die Unterbringung erfolgt vor Ort. Die Teilnahmegebühr für Schüler, Studenten und Präsenzdiener beträgt 199 Euro für zwei Übernachtungen inklusive Vollpension, für Verdiener 249 Euro. Es besteht auch die Möglichkeit bei reduziertem Preis lediglich die Vorträge ohne Übernachtungen zu besuchen.
In der Einladung heißt es weiter: Es ist dem FAV in diesem Jahr zudem gelungen, für junge Interessenten bis 25 Jahre das Akademiewochenende zu einem Aktionspreis von 99 Euro anzubieten. Das Kontingent ist allerdings begrenzt und wird nach Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.
Anmeldung und weitere Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie unter: [email protected]
– – – – –
Sonntag, 16. März
Gestern in Berlin auf der Feier “Tausend Tage Kontrafunk”. Man trifft Leser, Bekannte, vor allem aber auf ein anderes Publikum als jenes, das wir Anfang Juli zu unserem Sommerfest versammeln werden.
Burkhard Müller-Ulrich hat großartiges geleistet und im Herbst seinen Sender auf noch mehr Aktualität umgebaut. Zum tausendsten Tagestag hat er die Finanzierungsidee eines “Bunds” präsentiert – der Kontrafunk möchte mehr sein als Radio und soll zu einer Gemeinschaft des gesunden Menschenverstands ausgebaut werden.
Das war das Thema des ersten Festvortrags: Norbert Bolz rief die Epoche des Gesunden Menschenverstands aus. Sein Vortrag war erwartbar eloquent, bediente aber das simpelste Ressentiment: Den herrschenden Wokismus setzte er mit der Tugend der Askese gleich und präsentierte als Gegenentwurf die “schöpferische Zerstörung” Schumpeters, die er wiederum als libertär verortete und als Königsweg zu mehr Wohlstand für alle präsentierte.
Diese Musk-Weidel-Bolz-Linie ist das Gegenteil von dem, was ein alternativer Entwurf sein sollte, und es befremdet mich immer, wenn ich solches aus dem Munde von Leuten höre, die der Staat bezahlt. Das Libertäre kennt kein Abstammungs-Wir, keine Schicksalsgemeinschaft, kaum etwas Schon-Gegebenes. Es ist ein Erfolgreichenkonzept, eines für eine Leistungsgemeinschaft, die ahistorisch und ortlos denkt und agiert und auf zynische Weise “den Markt” alles erklären und rechtfertigen läßt.
Den Wokismus hat man anders anzuspringen. Er ist ja selbst schon immer asozial und das Gegenteil von ökologisch und achtsam. Es gibt kaum etwas Rücksichtsloseres und Hybrideres als den “grünen Kapitalismus”, der für das gute Gefühl und den sauberen Konsum in seinen Klientelzonen andernorts Verwüstung anrichtet. Sein Parteiarm hat soeben ein Milliardenprogramm ausgehandelt und dafür gesorgt, daß die Pfründe nicht austrocknen.
Nach Bolz sprach Hubertus Knabe. Er warnt seit Monaten immer vehementer vor dem Kurs der AfD, die zu Rußland mindestens dieselbe Nähe und Distanz aufbauen möchte wie zu den USA. Man erwartete von ihm eine Einordnung seiner Skepsis und Warnung, und so kündigte er sich auch an.
Aber dann trug Knabe eine halbe Stunde lang aus der Neuausgabe seines Buchs Tag der Befreiung? vor – er reihte mit Blick auf den Zusammenbruch der Ostfront im Frühjahr vor achtzig Jahren und die brutale Rote Armee Gräuelbericht an Gräuelbericht, merkte nicht, daß immer mehr Zuhörer den Saal verließen und mußte von Müller-Ulrich aufgefordert werden, endlich zum Ende zu kommen.
Das war kein Festvortrag, und darüber hinaus war es ein Bärendienst, den er dem so wichtigen Thema der deutschen Opfer nach dem Ende der Kampfhandlungen leistete. (Knabes schockierendes Buch kann man hier bestellen.)
Bleibt noch Raymund Ungers Lesung aus seinem gerade erschienenen Roman KAI, sprich: KA‑I (hier einsehen und bestellen). Er trug den Prolog und einen Auszug aus einem späteren Kapitel vor – dystopisch, mitten in der nächsten Stufe des Transhumanismus angesiedelt, hirnverändernde Nano-Impfungen, Beuge-Lager, Spritzenzwang.
In seiner kurzen Vorrede erklärte Unger, daß er gern sein fiktionales Talent herausstellen würde. Jedoch sei das, was er niedergeschrieben habe, eher ein Bericht über Verfahren, Pläne und Techniken, die unter Laborbedingungen bereits erprobt würden.
Das ist interessant: Man hört sich’s an, die Leute, fast 800 an der Zahl, hören sich’s an, aber es entsteht nach solchen als Gewißheit geäußerten Behauptungen kein schockiertes, keine aufgeregtes Gemurmel im Saal. Was ist das für eine Stimmung? “Mag so sein”, oder: “Wissen wir eh schon”, oder “Heute dies, morgen das”? Immerhin hat da jemand, der schon kluge Bücher schrieb, gesagt, man könne mittlerweile per Impfung Nano-Partikel so einspritzen, daß sie das Gehirn manipulierten.
Viele Menschen halten mittlerweile alles für denkbar und vieles für möglich. In solchen Bereichen kommt man mit gesundem Menschenverstand nicht weit. Man muß über Spezialistenwissen verfügen oder schlicht über die schiere Menge von acht Milliarden Menschen nachdenken, über ihre Manipulierbarkeit, darüber, daß zwei Drittel davon überflüssig sein könnten (nicht meine Worte), und über die Überschreitung des Menschen. Unger wählte für seine Gedanken und Überlegungen nun als Ausdrucksmittel den Roman. Ich meine, daß das Gründe hat.
Tausend Tage Kontrafunk – Gratulation, Durchhaltevermögen! Wer den Sender noch nicht kennt oder hört – auf kontrafunk.radio/de kann man das nachholen und tun. Dort findet man auch Hinweise zum Unterstützer-Bund.
– –
Zu unserem Sommerfest, 5./6. Juli, eine kurze Anmerkung: Wir haben bereits rund 450 Anmeldungen erhalten. Es wird eng, aber ausweiten können wir nicht, bei 600 ist Schluß. Anmeldeformular ist hier zu finden, und gleich die Bitte: Wer sich schon eintragen ließ, aber doch nicht teilnehmen kann, sollte das bitte so rasch wie möglich mitteilen und außerdem nicht vergessen, das Zimmer freizugeben, das er buchte. Ich hörte, daß in der nahen Umgebung binnen weniger Tage alles belegt worden ist.)
– –
(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an [email protected]. Ich werde ausbreiten, was sich ansammelt.)
– – – – –
Mittwoch, 26. Februar
Ende Januar ist mir im Rahmen unserer Winter-Studientage erstmals der Kragen geplatzt. Ich schubste Antifa-Fotografen von der Straße und schlug einem die Kamera aus der Hand. Spiegel-TV hat eine Filmsequenz davon veröffentlicht, “recherche-nord” auch. Nun ermittelt die Polizei wegen Nötigung.
Meine Reaktion war nicht “professionell”. Professionell war es wohl, sich zehn Jahre lang an der Quadratur des Kreises zu versuchen: das Absurde hinzunehmen.
Die Versuchsanordnung ist nämlich immer dieselbe: Mehrere, meist vermummte Antifa-Fotografen verschanzen sich hinter einem bis zur Schmerzgrenze ausgereizten Recht auf Pressefreiheit. Sie fotografieren nicht nur mich und andere “Personen des öffentlichen Lebens” dutzende Male an solchen Tagen, sondern auch jeden einzelnen Teilnehmer, die Autos der Teilnehmer, die Nummernschilder, den Autoinnenraum, durch die Fenster unsere Veranstaltung, jeden Passanten, der zufällig vorbeikommt, jedes Kind.
Dies alles scheint vom Recht auf Recherche gedeckt zu sein, obwohl es mit einer journalistischen Berichterstattung über eine Veranstaltung, deren Inhalte per Videomitschnitt und schriftlich in Form von Artikeln von uns sowieso veröffentlicht werden, nichts mehr zu tun hat.
Strafbar wird das Vorgehen der Fotografen erst, wenn Bilder auftauchen, die man zwar schießen durfte, aber nicht ohne Zustimmung der Fotografierten veröffentlichen. Aber da diese Veröffentlichungen unter Pseudonym oder ganz ohne Urheberangabe erfolgen, weiß man nicht, welcher Fotograf angezeigt werden müßte. Man ist von vornherein im Hintertreffen.
Die Polizei schreitet seit zehn Jahren, seit also erstmals solche Fotografen auftauchten, nicht gegen diese Praxis ein. Manchmal verhindert sie die gröbsten Unverschämtheiten, aber das alles ist kein Schutz, ist nicht viel wert. Was jedoch sehr wohl verhindert wird: Versuche von unserer Seite, das in jeder Hinsicht übergriffige Fotografieren wenigstens zu erschweren, indem man selbst mit der Kamera vor deren Kameras hantiert oder halbe Stunden lang mit Pappschildern und Regenschirmen Eingänge und Gehwege abschirmt.
Wir nehmen das alles also seit zehn Jahren hin, drei, vier Mal im Jahr, können nicht intervenieren, warnen unsere Teilnehmer vor, lassen es laufen. Man kann gegen die RAF-Anspielung “Kubitschek, aus der Traum. Bald liegst Du im Kofferraum” nicht vorgehen, nicht gegen Plakate, die zu Gewalt aufrufen, nicht gegen die Frechheit von Leuten, die wissen, daß sie nicht mit blutigen Nasen den Heimweg antreten müssen, selbst dann nicht, wenn keine Polizei “zu ihrem Schutz” in der Nähe ist.
Warum platzte mir am Samstag vor vier Wochen der Kragen? Ich ging wie immer gegen halb acht in der Frühe eine erste Runde und wollte im Gasthof frühstücken. Da standen schon die Fotografen bereit. Ich ignorierte “professionell”. Aber drinnen berichtete man mir, daß seit sieben Uhr mit Blitzlicht durch die Gardinen in die Gästezimmer im Erdgeschoß fotografiert worden sei. Offene Badezimmer, der eine zog sich gerade an, Schlafende, jemand föhnte sich die Haare.
Ich komme mir nun, schreibend, schon wieder so zahm vor, so erklärend und abwägend. Dabei ist der Fall klar: Das ist längst kein Journalismus mehr, das war noch nie einer. Das ist das Geschäft von Schmeißfliegen, und ich persönlich würde mich nicht beschweren, würde mich einer vom Hof prügeln, wenn ich gerade versucht hätte, in seine Gemächer zu filmen.
Bloß kann ja von Prügeln in meinem Fall keine Rede sein. Das alles war abgebremst, war im Grunde schon wieder hilfloses Geschubse und eine sinnlose Telefoniererei mit der Polizei, die an diesem Tag in Halle/Saale zum Wahlkampfauftakt der AfD alle Hände voll zu tun hatte.
– –
Leserzuschrift, vom Abend:
Ich bin über das Verhalten von Götz Kubitschek erschrocken. Mit diesem Verhalten/ dieser Aggressivität leistet er dem Gegner eine Steilvorlage, und das Verhalten bewirkt nichts oder das Gegenteil vom dem, was beabsichtigt ist. Deutschland und seine journalistisch/politischen Verhältnisse wird man nur politisch verändern können, indem man Gesetze/Regeln erlässt, die solch ein Verhalten der Presse verunmöglichen. Die 68er haben 50 Jahre Vorsprung, wir brauchen Geduld und Souveränität und nicht solch ein Verhalten von einem unserer besten Männer. Danke dennoch, und alles Gute für die Zukunft.
– – – – –
Montag, 24. Februar
Auf dem Gang zum Wahllokal Begegnungen. Man ruft einander die Anweisung zu, das Kreuz unbedingt an der richtigen Stelle zu machen, bietet direkte Wahlhilfe in Doppelkabinen an, fragt, wie oft man heute in welcher Verkleidung schon wählen war, und vernimmt den doch um einiges subtileren Spruch, daß Sachsen-Anhalt nur völlig blau zu ertragen sei.
Das CDU-Ehepaar zieht vorbei, mit Sohn, die Frau grüßt freundlich, der Mann kann das nicht mehr, es geht einfach nicht mehr, und sein Sohn macht es ihm nach. Das ist so recht ein trauriger Vorgang. Warum?
Dieser Mann ist in Bereichen engagiert, die das Dorf nicht nur beleben, sondern an seinen Festen tragen. Auf der Ebene der Nachbarschaft, des Einsatzes, des Ehrenamts und des alteingesessenen Blicks auf das Notwendige schlägt Leistung immer Gesinnung, immer. Was interessiert es die Blaskapelle, den Heimatverein, das Spritzenhaus und den Dorfteich, wo einer sein Kreuz gemacht hat, bevor er zu Trompete und Kassenbuch, Straßenbesen und Laubrechen greift?
Aber der Wahltag ist eben ein Gesinnungstag, und der Auftrag, den Anfängen zu wehren, ist kein leichter. Es muß deprimierend sein, zwar der bundesweit stärksten Kraft anzuhängen, aber in einer Gemeinde zu leben, in der bis 18 Uhr fast 50 Prozent der Wähler bei der AfD ihr Kreuz gemacht haben werden.
Das jedenfalls sind die Zahlen, die in der Kneipe ab halb acht kursieren. Auf einem Zettel wird vom Jugendklub her das Auszählungsergebnis hereingereicht. Es geht aber ein bißchen unter, weil die Bayern in der 90. Minute das 3:0 machen und zeitgleich auf drei Handys der Tor-Alarm anspringt.
Man gratuliert mir, was seltsam genug ist, und ist erstaunt, als ich erkläre, daß es für Gratulationen keinen Anlaß gebe: Ich hielte nicht mit den Bayern. Das “Du wieder!” höre ich noch, während ich meinen Deckel bezahle. Dann ziehe ich ab.
– –
Warum sind bundesweite 20,8 Prozent für die AfD kein sensationeller Erfolg?
1. In einer Lage, die so desaströs ist wie die Deutschlands, ist es kein Verdienst, jeden fünften Wähler zu gewinnen. Es ist selbst dann kein Verdienst, wenn man die Mobilisierung der Zivilgesellschaft, ihr Gerede von der Brandmauer und die Kriminalisierung der AfD in Rechnung stellt. Jeder fünfte: Das ist das, was schon seit drei Jahren vorhanden ist, eine Mischung also aus Merkeljahren und Ampelversagen, die Folge eines Realitätsschocks, das Ergebnis der naheliegenden Suche nach einer Alternative.
2. Die AfD war nicht in der Lage, eine Strategie zu formulieren und Regierungsfähigkeit auf allen Ebenen zu signalisieren. Welche symbolpolitischen Handlungen am Tag nach der Wahl, welche Schritte in den ersten hundert Tagen? An welchen Stellschrauben kann und wird sofort gedreht werden? Wer wird Innen‑, wer Außen‑, wer Wirtschafts- und wer Finanzminister? Man kann Gegner und Medien mit Kraftsignalen und Expertise beschäftigen. Vor allem aber kann man aus strategischer Klarheit Leitsätze, Bildsprache, Stoßrichtung und Markenkern ableiten: So will man aussehen, so will man wirken.
3. Wenn das, was nun erreicht wurde, schon seit rund drei Jahren vorhanden ist, heißt das: Neues Potential wurde nicht erschlossen. Hart ausgedrückt: Die Partei stagniert in ihrer Entwicklung. Daß die CDU das Programm der AfD kopiert habe, kann als Ausrede nicht herhalten: Wer 20 Prozent hält, darf eine solche Herausforderung nicht nur hilflos beschreiben, sondern muß klassisches CDU-Potential links liegenlassen und dort angreifen und abgraben, wo sich Risse zeigen: überall dort nämlich, wo die Lebenswirklichkeit nicht mehr recht bewältigt werden kann und sich zu Wort meldet. Dazu Bestandspflege und Ausbau: Jungwähler, Selbständige, kleine Leute.
4. Man hat die Jungwähler aus der Hand gegeben, hat ihr sprunghaftes Wahlverhalten nicht zur Voraussetzung einer Kampagne gemacht, ging also davon aus, daß dieses ein Mal gewonnene Feld nicht noch einmal neu erobert werden müsse. Daß die AfD anderthalb Monate vor der Wahl ihre Jugendorganisation auflöste, war in diesem Zusammenhang der entscheidende Fehler. Die JA verknüpfte die Partei mit dem kreativen, experimentellen, mitreißenden Vorfeld in den Sozialen Medien, sie ließ die AfD provokativ, beweglich, zukünftig wirken und nahm ihr das Gesetzte. Sie verkörperte die “Partei anderen Typs”, die “Bewegungspartei”. Von dieser Ausstrahlung war nicht mehr viel zu spüren.
5. Das Verhältnis zwischen den “gebrauchten Bundesländern” (Kneipe) und den “frischen” ist dasselbe wie das zwischen erfolgreichen Landesverbänden und Bund: Man hat nicht viel miteinander zu tun. Die Unterschiede sind gewaltig. Vielleicht haben die Auftritte von Elon Musk und zuletzt die von J. D. Vance das Feuilleton, die politische Klasse und Großstadtblasen irritiert. Der typische AfD-Wähler aus dem Saalekreis und dem Erzgebirge hat sich eher die Frage gestellt, warum die klareren Worte zur sozialen Frage von der Linkspartei kommen.
– –
Zwei erste Telefongespräche.
Der Autor: Jetzt ist es vorbei, haben Sie nun wieder Zeit? – Immer. – Stimmt nicht. – Was wollen Sie? – Ich darf mal zitieren, aus dem letzten Rundbrief, ja? “Je rascher die AfD Fahrt aufnimmt, desto wichtiger scheint es mir zu sein, daß wir den Mandaten die Geschichte, die Kultur und das Verzweigte hinterherkarren. Bloß Parlament? Gott bewahre.” – Ja, und? – Lassen Sie die Partei endlich Partei sein. Machen Sie, was nur Sie können.
Der Politiker: Wir müssen reden. – Natürlich. Worüber? – Über die stagnierende Entwicklung, den Parlamentspatriotismus, die weltanschauliche Ahnungslosigkeit, die wohlfeile Klientel-Bespaßung, das Versickern des Protests, des Zorns im Betrieb. – Nur Austausch, oder hast Du was vor? – Wir haben noch viel vor, mein Lieber. – Gut. Wann? – Noch in dieser Woche. – Wo? – Laß uns wandern gehen.
– – – – –
Montag, 10. Februar
In München sollen am Wochenende über 300 000 besorgte Bürger gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft, das Abbröckeln einer Brandmauer und für Demokratie demonstriert haben. Ich habe mir die Bilder des Auflaufs angeschaut, Filmschnipsel gesehen – und habe ein paar Anmerkungen dazu:
1. Es ist unerheblich, ob zehn- oder fünfzigtausend Leute mehr oder weniger dabei waren. Der Platz war voll, und klar ist, daß sich trotz winterlicher Temperaturen deutlich mehr Demonstranten aufgemacht hatten als zu besten PEGIDA-Zeiten. Das bedeutet: Die Gegner der AfD sind in der Lage, Massen zu mobilisieren.
2. Es ist aus diesem Blickwinkel heraus ebenso unerheblich, ob die Organistionen, die zu dieser Machtdemonstration aufgerufen haben, vom Staat direkt und über Netzwerke finanziell ausgerüstet worden sind. Es gibt genügend Beispiele für staatliches Handeln gegen die Opposition, das nicht verfing. Hier verfing es aber, und das bedeutet, daß die Leute die erzählte Geschichte von der gefährdeten Demokratie entweder glauben und ernstnehmen oder aber das Spiel, das gegen die nationale Opposition getrieben wird, gutheißen. Jedenfalls sitzt die Überzeugung tief, daß man sich nun verteidigen müsse.
3. Die Aufdeckung der Finanzströme und der personellen Netzwerke wird unter den gegebenen Umständen keine Auswirkung haben. Sie dient allein der Vorbereitung von Entscheidungen, die getroffen werden müssen, sobald die AfD Gestaltungsmacht errungen hat. Von der CDU ist in dieser Hinsicht rein gar nichts zu erwarten. Sie versteht die Demonstrationen, die sich auch gegen sie und ihr Abstimmungsverhalten richten, als Aufforderung, keinen weiteren Schritt mehr auf die AfD zuzugehen.
4. Seine politischen Hausaufgaben zu erledigen, bedeutet in diesem Fall: die Mechanismen des Zusammenspiels zwischen staatlichen Stellen und staatlicher Mittelvergabe auf der einen und zivilgesellschaftlicher Umsetzung auf der anderen Seite genau nachzuzeichnen und eigenes effektives Regierungshandeln dagegen zu analysieren und vorzubereiten.
– –
War erneut, also zum zweiten Mal in der Galerie “Zentrale Randerscheinung” in Leipzig. Dort stellt derzeit der Zeichner Chris Löhmann aus Königstein/Sachsen aus, und zwar noch bis zum 8. März.
Ich war auf Hinweis eines Freundes dort. Was ist das Faszinierende an dieser Kunst? Also zunächst: Es ist eine, man sieht das auf den ersten Blick und muß dafür keinerlei Kenntnisse über Kunsttheorie oder graphisches Handwerk mitbringen. Das, was an den Wänden hängt, spricht für sich und bedarf keiner zusätzlichen Erläuterung.
Dazu folgende Beobachtung: Unter den Besuchern entstand die Überlegung, welches dieser Bilder man sich wohl ins Zimmer hängen würde. Man mußte den anderen die eigene Wahl zeigen, konnte sie aber nicht benennen. Denn es fiel auf, daß den Bildern keine Titel beigegeben waren und daß man sie während des Gangs durch die Räume nicht vermißt hatte, jetzt, für den Hinweis an die anderen aber schon.
Löhmanns Zeichnungen, kleinere, großformatige, sind allesamt akribisch, kleinteilig ausgeführt. Sie zeigen DDR-Kulturlandschaft, vieles ruinös, “Lost places”, dazu mythische Elemente, Orden, Totenköpfe, vielerlei Gestalten, die Gleichzeitigkeit von Geschichte, Erinnerung, momentanem Zustand, Assoziation und Vision.
Löhmann, so berichtete es der Galerist, konzipiert seine Arbeiten nicht. Er beginnt irgendwo und macht von dort aus weiter. Es kann im Zentrum des Bildes beginnen, aber auch am Rand. Das alles ist fraglos so gekonnt und mit einem solchen Durchhaltevermögen ausgeführt, daß es dem Künstler als Ausdruckszwang im Nacken sitzen muß – anders sind die dutzenden und hunderten Stunden, die für dieses Werk aufgewendet werden müssen, nicht zu erklären.
Also: sollte man sich anschauen. Kunst ist nämlich nicht rechts und nichts links, sondern Kunst. Wenn sie dann noch ein Statement abgibt: bitte. Löhmanns Standpunkt lautet wohl, daß sein Werk ziemlich genau zeigt, wie sehr man heimisch sein kann, ohne je an Folklore und “Heile Welt” gedacht zu haben. Verstehe ich sofort.
Hier kann man die Kurzbeschreibung seines Werks einsehen und den Ausstellungskatalog herunterladen.
– – – – –
Montag, 27. Januar
Die Frage, warum unser Blog so lange still war, ist berechtigt. Viele Leser stellten sie, besorgt oder ungeduldig, sogar unwirsch: wie es sein könne, daß gerade jetzt, wenn so vieles in Bewegung gerate, von uns keine Orientierung und keine Speerspitzentexte kämen.
Die Antwort auf diese Frage besteht aus drei Teilen:
1. Was derzeit geschieht, ist Sache der AfD, denn über sie versuchen us-amerikanische Interessensgruppen, die parteipolitische Struktur in Deutschland aufzubrechen und eine alternative Koalition unter der Führung von Merz zu ermöglichen.
Es ist bis jetzt nicht deutlich geworden, warum namentlich Elon Musk dieses Engagement an den Tag legt und am Samstag mit einer Video-Botschaft zum Wahlkampfauftakt der AfD in Halle zugeschaltet werden konnte. Nichts von solcher Größenordnung geschieht, ohne daß es einen Preis hätte. Deshalb birgt das, was nur geschehen kann, weil man diese Schützenhilfe annimmt, neben der großen Chance auf den Durchbruch das ebenso große Risiko einer Festlegung und Abhängigkeit.
Wir überblicken das noch nicht und wollen wenig spekulieren. Und weil es noch nie unsere Aufgabe war, Masse zu erzeugen und den Bohrer zu vergrößern (das machen Wallasch, Sellner, Tichy, Kontrafunk, xyz ständig und gut), dürfen Entwicklungen auch einmal lange abhängen, bevor wir sie filetieren.
2. Während die Partei ihre Arbeit macht, machen wir unsere. Es ist die Arbeit von Verlegern, Redakteuren und Veranstaltern. Diese Arbeit muß sorgfältig und mit dem Blick auf die großen Bögen geleistet werden. Ein Roman wie Der alte Pfarrer wirkt nicht wie die Videobotschaft eines stinkreichen libertären Oligarchen mit größtdenkbarer Staatsnähe. Aber er bringt einem Teil der Leser bei, daß es unter den Menschen im Grunde immer wieder um dasselbe geht – um dieselben Grundkonflikte, die zwischen denselben Charakteren ausgetragen werden.
Und mehr und ganz anders: Ein Roman muß gar nichts lehren. Er kann auch einfach ein großartiges Vergnügen sein, eine feine Alltagsflucht ermöglichen, wesentlich sein, den Herkunftsfaden weit hinter vermeintliche Schnitte und Stunden Null spannen, undsoweiter.
Was haben wir also in den vergangenen zwei Wochen gemacht? Wir haben eine neue Kaplaken-Staffel fertiggestellt und in den Druck gegeben. Wir haben außerdem die Bände 9 und 10 unserer Roman-Reihe vorbereitet. Sie durchlaufen nun die Endkorrektur und werden vor Ostern noch erscheinen.
Vor allem aber haben wir die 124. Sezession zusammengestellt, redigiert und für den Druck fertiggemacht. Sie wird in der kommenden Woche ausgeliefert und hat “Amerika” zum Thema. Ursprünglich dachten wir an ein Heft zur Frage “Was ist rechts?” Aber der Sieg Trumps legte einen Themenwechsel nahe. Man kann das Heft hier einsehen und bestellen. Abonnenten können ab dem 8., 9. Februar mit der Auslieferung rechnen.
Parallel zum Themenheft veranstalteten wir am vergangenen Wochenende unsere Studientage in Schnellroda. Acht Referenten trugen vor 130 jungen Teilnehmern zu unterschiedlichen Aspekten des Komplexes “USA” vor – wir werden die Mitschnitte aller Vorträge auf dem Kanal Schnellroda bei YouTube veröffentlichen, vermutlich morgen bereits den ersten.
3. Dies alles hat die Tage mehr als ausgefüllt, die Arbeit endet fast nie vor dem Abendbrot, sondern viel zu oft erst dann, wenn auf der Liste der Aufgaben das letzte Häkchen gesetzt ist. Wir sind entschieden der Meinung, daß jeder das tun sollte, was er am besten kann, und daß es auf genau diesem Feld für ihn keine Ausreden geben darf.
Nun ist die Akademie gemeistert, nun sind die Bücher und ist das Heft im Druck, nun schauen wir mal, was wir an Substantiellem zur großen Euphorie beitragen können – oder ob es das ist, was womöglich die meisten unserer Leser erwarten: prüfende Schlucke und dann etwas Wasser in den Wein …
– – – – –
Donnerstag, 19. Dezember
Der Eindruck der Heillosigkeit verstärkt sich von Tag zu Tag. Es ist etwas Bodenloses, Haltloses, das um sich greift wie das “Nichts” in Michael Endes unendlicher Geschichte. (Im Buch kann es niemand beschreiben, bloß: Es ist ein Sog und es ist so da, daß man es nicht fixieren kann, nicht festmachen – nicht bekämpfen.)
So ist das. Was ist Oberfläche, was wesentlich? Es läuft ab, das Bändelchen, mit dem diese Spieluhr aufgezogen wurde, verschwindet im Innern der Mechanik, und wir kriegen es nicht zwischen die Finger. Gegen die Bewegungsgesetze einer entgrenzten, nach den Notwendigkeiten einer Massengesellschaft eingerichteten Welt ist kein Kraut gewachsen. Man kann sie zu formieren versuchen, aber das tun nicht wir derzeit, ganz sicher nicht.
Wir haben keine formierende Idee, und vielleicht wollen viele von uns keine haben, sondern sprechen wie Liberale von der Freiheit.
Ist es Spieltrieb, ist es Unernst, ist es die fatale Fehleinschätzung, wo nicht den Tiger, da wenigstens das Schwein reiten zu wollen? Ich nehme Männer wahr, die viel wissen, sehr viel, und die das Alter haben, in diesem Wissen und in ihrem Lebensstand recht sicher zu stehen. Aber für ein bißchen Beteiligung an der Gesellschaft des Spektakels reden und twittern sie sich öffentlich und zu später Stunde um Kopf und Kragen.
Früher unabhängige Köpfe unterwerfen sich den Spielregeln der Parteiendemokratie, fordern geistige Disziplin – nicht entlang einer akribischen Wahrhaftigkeit oder einer Formalstrenge in Wort und Satz, sondern abgemessen daran, was “der Partei” schaden und die Beteiligungsruhe stören könnte.
Politik als die “Kunst des Möglichen” – Vorsicht, Vorsicht, daß diese Formel nicht zu rasch bei der Hand ist. Sie macht viel zu oft aus der Politik eine “Kunst des unriskierten, des eingepaßten Lebens” und würdigt sie zu einem Verwaltungsvorgang herab.
So vieles von dem ist verwirklicht worden, was unmöglich zu sein schien! Und immer ist es zuvor von denen für unmöglich erklärt worden, die das Vorhaben an den Maßstäben einer auf Absicherung bedachten Beamtenseele abzirkelten.
Wir müssen das Wesentliche, das ermöglicht wird, weil ein paar Leute ganz und gar daran und an sich glauben, außerhalb des Apparats suchen. Auf Buchmessen geschieht nichts Wesentliches mehr, in staatlichen Kultureinrichtungen auch nicht, und dort, wo Parteien ihre Hand darauf legen, schon gar nicht.
Aber es gibt Beispiele, Menschen, Orte, Wagnisse, das mit Gottvertrauen angegangene, angesprungene Werk, das von denen für unmöglich erklärt worden sein mag, deren Vorstellungkraft vom Krassen sich auf Einschnitte ins Lohngefüge und einen leichten Schwips beschränkt.
Ich mag es, wenn Leute betrunken sind von ihrem Werk, von ihrer Idee, von der Verwirklichung eines großen Planes – wenn also das so recht eigentlich Unmögliche auf die Bereitschaft trifft, alle Kräfte zu überspannen – in dem Bewußtsein, am Ende vielleicht auf Halbfertigem zu sitzen, eine Art Ruine zu hinterlassen, aber: was für eine!
Ein Beispiel, und zwar keine Ruine, sondern etwas von dem, das exemplarisch werden könnte: Ich stieß vor einigen Jahren auf das Bautagebuch eines Klosters, das sich daran machte, seine Kirche aufzurichten. Der Mönch, der dieses Tagebuch im Internet führt, muß ein begabter Fotograf sein, und der Abt des Klosters, der wohl alle Bauzeichnungen selbst anfertigte, ist wie ein Faß voller stillgewordener Gärung, ist jemand, der fertig ist mit der Gestaltung und Beschreibung seiner Idee.
Die Internetseite des Klosters ist hier zu finden, und hier ist das Bautagebuch hinterlegt. Wie geht das, so zu bauen, also so etwas Schönes und Gewagtes aufzurichten gegen das Nichts? Ich sehe den Staat nicht beteiligt, bloß Mönche, Gläubige, Spender, Helfer – und Gott, oder anders ausgedrückt: den Glauben daran, etwas Wesentliches angegangen zu haben, das weit oberhalb der Oberfläche rückgebunden ist und wurzelt.
Man kann das unterstützen. Hier ist der Film dazu:
– –
Kositza, Lichtmesz und Sommerfeld haben in den vergangenen Wochen ihre Weihnachtsempfehlungen schon abgegeben. Ich habs nicht rechtzeitig geschafft, und hole es nun nach – lesen Sie das bitte als Jahresende-Empfehlung.
Denn klar ist, daß ich Ihnen unter der Rubrik “Schauen” den Antaios-Kalender für das Jahr 2025 ans Herz legen möchte. Er gefällt unseren Lesern besser als der morbide Grabstein-Kalender, dessen letztes Blatt (Jochen Kleppers Grab) gerade in anderthalb Tausend Küchen, Arbeitszimmern, Toiletten hängt.
Fürs nächste Jahr haben wir zwölf Orte aus der Mitte Deutschlands fotografieren lassen – aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, mit einem Schwerpunkt natürlich rund um Schnellroda: Kyffhäuser, Bad Frankenhausen, Memleben, Merseburg, Oberwiederstedt – ich habe den Kalender am Stammtisch im Schäfchen aufgeblättert, die Trefferquote beim Erraten war nicht schlecht.
150 Exemplare haben wir noch, das war vor einem Jahr mit den Grabsteinen ganz anders … Was hingegen wiederum sein wird: Wir unterstützen mit dem Erlös aus diesem Verkauf ein Projekt. Das waren in der Vergangenheit eine Kirchenrenovierung, der Solifonds von EinProzent, IB-Strukturen und Weihnachtsgelder an Publizisten, die so etwas als Selbständige sonst nicht erhalten.
Diesmal geht der Ertrag nach Schlesien, aus der Mitte Deutschlands also in eines der verlorenen Ostgebiete. Wir unterstützen Sprachschulen, die in Sommerkursen das Sprachvermögen deutschstämmiger Kinder fördern. Staatsmittel gibt es dafür im Grunde keine mehr. Also springen wir ein.
Den Kalender kann man hier erwerben.
Und noch eine zweite Empfehlung, ein knapper Roman, der mich fesselte, weil mich eine Frage interessiert, seit ich vom Schicksal anderer zu lesen begann: Wie wurde und wird mit Menschen verfahren? Was wird ihnen angetan, weil einer denkt, er dürfe das?
Ich habe den Roman Der Afrik aus der Feder Sven Reckers für die 123. Sezession besprochen. Hier ist der Text:
Auf der Gemarkung der Gemeinde Pfaffenweiler bei Freiburg gibt es einen Weinhang, der den Namen »Afrika« trägt. Dort stehen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Reben. Man hatte Wald gerodet und das Holz verkauft, um aus dem Erlös hundertdreiundzwanzig Armen die Überfahrt nach Algerien zu bezahlen. Dort, so blies man ihnen ein, warte ein müheloses, jedenfalls sehr viel besseres Leben auf sie.
Die Reise dauerte fünf Monate, etliche starben schon auf dem Weg nach Marseille, viele vor der Küste Algeriens, in einer Quarantäne, die eine Hunger- und Seuchenhölle war. Dann an Land: karger Boden, keine Arbeit, Krankheiten, Lebensversuche und immer Hunger. Hilferufe nach Hause verhallen: Niemand will diejenigen, die man glücklich losgeworden ist, zurückholen. Und so schafft es nur ein einziger aus Pfaffenweiler wieder nach Hause.
Sven Recker hat die Geschichte dieses Rückkehrers erzählt. Die Form, die er dafür wählte, besticht. Er schreibt im »Du«, die Sätze sind knapp, oft nicht vollständig, nie überflüssig. Sie arbeiten sich in die Geschichte hinein voran. Mit dem »Du« spricht Recker denjenigen an, der in Vergessenheit geraten war, den man also fortgeschafft hatte nach Algerien, der dort überlebt hatte, nachdem seine Mutter zugrundegegangen war, der zum Soldaten gemacht worden war und irgendwann irgendwie zurückgefunden hatte, um außerhalb des Dorfs zu leben. Man nannte ihn den »Afrik«.
In Reckers Roman ist der Afrik besessen von dem Gedanken, den Weinberg Afrika zu unterhöhlen und einen Erdrutsch auszulösen, um Pfaffenweiler zu verschütten. Das »Du«, mit dem Recker seine Geschichte erzählt, macht den Afrik zum verschütteten Nächsten, gräbt ihn aus, holt ihn aus der Vergessenheit zurück. Er wird plastisch, erhält eine Vergangenheit, lebt in der Gegenwart und könnte über einen Jungen, der mit einem Zettel in der Hand vor seiner Tür steht, auch in eine Zukunft finden.
Das ist sehr gekonnt: Der »Afrik« weiß mit diesem Jungen, der aus Algerien herüberfand und dessen Vater er wohl ist, nichts anzufangen und sucht Rat auf der Gemeinde. Er lautet: Werde ihn los, gib ihn weg, bring ihn zu den Nonnen ins Irrenhaus.
Die Geschichte könnte sich also wiederholen, aber es kommt anders, und diese Wendung, von der man hofft, daß es zu ihr kommen möge, ist so undramatisch erzählt, daß sie in ihrer ganzen lebensverändernden Dramatik erst ins Bewußtsein gelangt, wenn das Buch schon zu Ende ist: Der Afrik belastet sich, um frei zu werden von dem, was andere raten. Es ist, als habe er zuletzt zu sich gesagt: »Du – mach es anders!«
Man kann Der Afrik von Sven Recker hier bestellen.
– –
(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an [email protected]. Ich werde ausbreiten, was sich ansammelt.)
– – – – –
Bin in Erfurt, um der Post-Demokratie bei ihrer Entstehung und Profilierung zuzuschauen. Das geht so: Man parkt am Landtag, löst einen Parkschein und wird dabei bereits gesichtet. Man betritt die Besucherschleuse und schüttelt dort den Journalisten ab, der penetrant immer dieselbe Frage stellt. Sie lautet: wie man es mit seinem Gewissen vereinbaren könne, als Feind der Demokratie demokratisches Gelände zu betreten.
Im Foyer des Landtags: alles voller Demokraten, alles schwarz von Leuten, die das, was gleich geschehen wird, für völlig legitim halten: dem Wahlverlierer CDU mit den Stimmen aller Parteien, die nicht AfD heißen, den Posten des Ministerpräsidenten zu verschaffen – mithin den Wahlsieger AfD nicht an der Gestaltungsmacht zu beteiligen und das Naheliegende und Aufgetragene zu ignorieren: eine Regierung aus AfD und CDU unter der Führung eines Ministerpräsidenten Höcke.
Mario Voigt, der CDU-Kandidat, reüssierte im ersten Wahlgang. Er wurde mit den Stimmen der Linkspartei gewählt, denn über eine eigene Mehrheit verfügt die Koalition aus CDU, BSW und SPD nicht. Symbolisch, also mit ikonischem Potential versehen, das Bild, als der scheidende Ministerpräsident Ramelow auf seinen Nachfolger Voigt zutritt und ihn zur sozialistischen Wangenberührung umfängt.
Das sind wenigstens klare Verhältnisse. Das ist Wählerignoranz und ganz sicher keine stabile Angelegenheit. Der Löwenanteil der Arbeit wird dafür aufgewendet werden müssen, daß dieses mühsame Bündnis nicht auseinanderbricht. Inhaltlicher Kitt ist nicht vorhanden, allein der Druck, gegen die AfD bestehen und sich der naheliegenden Alternative widersetzen zu müssen, ist eine Art Bindemittel.
Gibt es so etwas wie eine post-demokratische Lähmung? Ja. Denn das, was wir in Thüringen studieren, ist die Veränderung der Spielregeln während des Spiels. Es ist so, als gäbe es plötzlich kein Abseits mehr. Zwar ist es die Aufgabe eines Politikers, stets gute Miene zum Spiel zu machen. Aber man muß den Kakao, durch den man gezogen wird, nicht auch noch trinken.
Aus diesem Grund trat Höcke heute nicht als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten an: Man kann, wenn die Regeln nicht mehr festgeschrieben sind, das Spiel nicht mehr mitspielen. Denn man kennt die Regeln nicht mehr.
Man muß nachdenken und vorausschauen: Ist die Verbotsdiskussion nur eine Drohgebärde? Niemand kann diese Frage hieb- und stichfest beantworten, da helfen auch geleakte Protokolle nicht weiter, die zeigen, wie unsicher sich der Gegner in der Einschätzung der Chancen ist: Post-Demokraten werden sich die Legitimität ihres Verhaltens zurechtlegen und die Zerschlagung der Opposition durch den Staat im Nachgang legalisieren lassen.
Man geht wieder. Überall stehen und sprechen diejenigen in kleinen Gruppen, die sich den Landtag und die Regierung für weitere Jahre unter den Nagel gerissen haben. Man spürt, wie es sie stört, diejenigen sehen zu müssen, die das wissen. Reste von post-demokratischer Scham – aber eben nur Reste. Sie werden es sich restlos zurechtlegen und schönreden.
Ich meine, daß man Höcke anmerkt, wie konsterniert er über die post-demokratische Unverfrorenheit seiner politischen Gegner ist. Er trat nach der Farce vor die Kamera und argumentierte kämpferisch. Aber jemand wie er, der viel weiß aus der Geschichte, auch aus der des Parlamentarismus, weiß das, was er heute sah, schon zu deuten: Es war bezeichnend.
– –
Passend zur Frage des Streitens als einer urdemokratischen Tugend liegt Ellen Kositzas neue Video-Rezension vor. Sie empfiehlt das neue Buch der Philosophin Svenja Flaßpöhler. Streiten ist nicht vernichten, sich messen ist sportlich, Niederlagen akzeptieren zu können wiederum Kern demokratischer Auseinandersetzungen.
Wie nun also? Ist die CDU der Gegner oder im Verbund mit den anderen Kartell-Parteien bereits diejenige Größe, die der AfD die Feindschaft erklärt hat und nur dann zufrieden sein wird, wenn dieser Konkurrent nicht alle vier Jahre besiegt werden muß, sondern aufgehört hat zu existieren?
Das sind wichtige, an Carl Schmitt entlang verhandelte Fragen. Hier ist das Buch von Flaßpöhler, hier die Besprechung von Kositza:
– – – – –
Jaja, das ist jetzt die Frage, nicht? Warum bleibt Höcke in Thüringen? Warum geht er nicht nach Berlin? Solches wollten bisher von mir eine Dame vom SPIEGEL, eine von der WELT, ein Herr vom Deutschlandfunk, einer von einem Recherchenetzwerk, einer aus Washington und einer aus Norwegen erfahren. Und jemand von der ZEIT natürlich.
Wir waren wandern, Höcke und ich, vor einigen Wochen, und das, was nun entschieden ist, war Thema. Bitte: nicht daß einer vom SPIEGEL oder aus Norwegen denkt, ich hätte wesentlichen Anteil an einer Entscheidung von solcher Tragweite. Man ist als Freund in solchen Lagen eine Echowand, wirft zurück, was gesagt wird, und fordert das Sagen heraus, und dieses Sagen, das Aussprechen, die plastische und artikulierte Vorstellung dessen, was wäre, wäre es so oder so, ist ein Schritt auf die Entscheidung hin.
Entscheidungen wie die von Höcke fallen letztlich emotionslos. Das muß so sein. Wo wären wir, folgten wir Stimmungen? Wo stünde Höcke, würde er nicht abwägen, sondern stieße expressiv vor und zurück wie einer, der ein Darsteller ist, einer fürs Spektakel, für die nächste Schlagzeile?
Letztlich emotionslos, das heißt: Die Abwägung bezieht die Gestimmtheit zunächst mit ein. Sie lautet: Höcke zeigt, daß er dort, wohin er zog, zuhause ist und daß er diesem Zuhause politisch geben möchte, was ihm zusteht: Schutz in schwerer Zeit, Entwicklungsruhe, Hoffnung, Zuversicht, das Ganze ohne jede Naivität als eine Aufgabe begriffen, die in zähem Kleinklein, in Beharrlichkeit und langsamem Umsteuern geleistet werden muß.
Niemand, der dort steht, wohin Höcke gelangt ist, macht sich etwas vor. Er schon gar nicht. Und deshalb verliert die Gestimmtheit als Ton ihre Kraft, je näher man einer Entscheidung kommt. Am Ende sprach mehr, viel mehr für Thüringen und gegen Berlin.
Vor allem dies: Die AfD hat in Thüringen die Landtagswahl ohne jeden Zweifel und gegen den gebündelten Widerstand aller anderen Parteien gewonnen. Die politischen Gegner haben diesen Sieg ignoriert, die Medien haben nicht interveniert, die Zivilgesellschaft hat den Staatsstreich von oben zur Verteidigungsleistung einer wehrhaften Demokratie erklärt.
Dies war noch einmal ein Schock, trotz aller Desillusionierung, und diesen Schock muß man als Partei und als Spitzenkandidat erst einmal verkraften. Und mehr: Den Wählern, die den Wahlsieger wählten, muß man erzählen, warum es schockierend ist, was gerade geschieht. Denn “die Medien” erzählen es anders. Höcke wiederum wird es für seine Wähler geraderücken können, weil er in Thüringen bleibt.
Auch das ist eine Besonderheit: Der Thüringer Weg ist innerhalb der AfD derjenige, der bisher am weitesten führt, weil er vom Spitzenkandidaten und vom längstdienenden Landes- und Fraktionschef der AfD Schritt für Schritt geplant, begangen und ausgebaut worden ist und wird.
Ausbauen bedeutet: nicht nur loyale, sondern vor allem gute, geeignete Leute nachziehen, mitnehmen, ausbilden, vorbereiten – und jede Appeasement-Politik unterbinden. Diese Wegbeschreibung ist erneut in der Erklärung vorhanden, die Höcke abgab, nachdem er seine Fraktion und den Landesverband über seine Entscheidung informiert hatte. Er teilt nicht nur mit, sondern erklärt.
Einerseits weiß ich, daß im Bundestag jeder gebraucht wird, der einen deutschen Standpunkt vertritt. Um ein Beispiel zu nennen: Notwendig ist jede Stimme, die sich gegen die Kriegshetze stellt und sich für eine schnelle Beendigung des Ukraine-Krieges, für die Souveränität Deutschlands und für eine europäische Sicherheitsarchitektur unter Einbeziehung Rußlands einsetzt.
Andererseits haben die Thüringer die AfD erstmals in einer Parlamentswahl zur mit Abstand stärksten Kraft gemacht. Die Kartellparteien haben nun – getrieben durch Machtinteressen und das Ziel, den Wahlgewinner zu blockieren – ein AfD-Verhinderungsbündnis geschmiedet. Das macht viele Thüringer fassungslos. Immer mehr von ihnen fragen sich, ob sie noch in einer Demokratie leben. In einer solchen Situation hätte mein Gang nach Berlin so aufgefaßt werden können, als hielte ich die Lage im Freistaat für hoffnungslos.
Das Gegenteil ist der Fall: Die AfD Thüringen hat sich eine exzellente Ausgangsbasis erarbeitet. Sie wird die inneren Widersprüche dieser neuerlichen linken Koalition durch profilierte Oppositionsarbeit aufzeigen und immer wieder deutlich machen, daß es kein Weiterso geben kann. Sie wird die unüberhörbare Stimme der Ehrlichen, Anständigen und Fleißigen sein. Und sie wird darüber hinaus mit aller Kraft für den Frieden, die Freiheit und unsere Identität streiten.
Ich mache meine politische Arbeit für Deutschland und Thüringen aus Thüringen heraus, weil ich Thüringen liebe und genau hier meinen Weg für die Menschen und meine Partei weiter gehen will!
Es wäre leichter gewesen, nach Berlin zu gehen. Es ist schwerer, so erfolgreich zu arbeiten, daß die Gegner damit beginnen müssen, ihre “Brandmauer” abzutragen. Thüringen ist einer der Orte, an denen das Vorhaben gelingen kann.
– –
Das Jahr ist noch nicht zu Ende, das Verlegerjahr schon. Was jetzt nicht längst im Druck ist oder schon zum Versand bereitliegt, gehört bereits in den Januar.
Mit der Verlegerin und Buchhändlerin, Politikerin und Kulturinstanz Susanne Dagen das Verlegerjahr vorbeiziehen zu lassen und seine Schlüsselmomente zu kommentieren – das ist ein bereits traditionelles Unterfangen.
Gedreht haben wir in Loschwitz. Es geht um den Correctiv-Skandal und das Erfolgsbuch Remigration, das uns dieser Skandal bescherte, um das Compact-Verbot und die Chiffren, die das alles zeitigt. Es geht um die Buchmessen, die zu Totenmessen werden und um eigene Pläne. Und wir geben Weihnachtsempfehlungen. Hier ist das Gespräch:
– – – – –
Donnerstag, 14. November
Während die Ampelkoalition zerbricht und ihre Protagonisten um sich beißen, während das AfD-Verbotsverfahren ventiliert wird und Trump sein Kabinett aufbaut und Personalentscheidungen trifft, deren Auswirkungen auf die Europapolitik des Hegemons unklar bleiben – während viel passiert, schreitet auch die Verfestigung und Konsolidierung der neuen Normalität im vorpolitischen Raum voran.
Diese neue Normalität ist das ureigene Projekt von Verlagen, Publizisten, Veranstaltern, also: das Zusammenspiel von Text, Buch, Ort, Persönlichkeit und Szene.
In der kommenden Woche ist Wien Schauplatz gleich zweier hochkarätiger Veranstaltungen, und zwar an zwei Abenden hintereinander – Mittwoch und Donnerstag, jeweils in der Sala Terrena im Ferdinandihof, Wehrgasse 30, Wien.
Am Mittwoch, den 20. November, wird auf Einladung der Zeitschrift Abendland Generalmajor Roberto Vannacci vortragen. Das freut mich deshalb sehr, weil Vannaccis Italien-Bestseller Il mondo al contrario von Antaios ins Deutsche übertragen und unter dem Titel Verdrehte Welt. Eine Bestandsaufnahme veröffentlicht worden ist.
General Vannacci wird ab 19.30 Uhr referieren, und zwar auf Englisch. Das sollte indes kein Hinderungsgrund sein: Er ist ein Mann klarer Worte und als Redner politisch versiert. Die Europawahl hat ihm im Sommer ein Mandat in Brüssel beschert, er nimmt es für die Lega Nord wahr.
Bücher haben wir nach Wien geliefert, man wird sie dort erwerben und natürlich signieren lassen können. Wer nicht anreisen kann, findet das Buch hier auf antaios.de.
Am Donnerstag, den 21. November, sind dann der langjährige FAZ-Redakteur und Autor Lorenz Jäger sowie unsere Autorin Caroline Sommerfeld zu Gast im Ferdinandihof, und zwar auf Einladung des Karolinger-Verlags. Die Veranstaltung beginnt ebenfalls um 19.30 Uhr.
Sommerfeld wird Jäger über dessen umfangreiches Werk befragen: Philosophische, politische und historische Themen werden im Mittelpunkt stehen – und sicher auch Annäherungsversuche an die Macht hinter der Macht: Sommerfelds jüngstes Buch über Verschwörungstheorien hat unter anderem von der Lektüre des Werks Hinter dem großen Orient. Freimaurerei und Revolutionsbewegungen profitiert. Verfaßt hat es vor Jahren – Lorenz Jäger. Wir haben es hier neu in unser Sortiment aufgenommen.
Also: Das werden zwei spannende Abende. Anmeldungen sind jeweils nicht erforderlich, pünktliches Erscheinen ist auch deshalb sinnvoll, weil die Anzahl der Plätze beschränkt ist. Ein Eintritt wird nicht erhoben. Wäre ja gerne selber dort – aber Wien ist weit.
– –
(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an [email protected]. Ich werde ausbreiten, was sich ansammelt.)
– – – – –
Donnerstag, 31. Oktober
Heute ein Hinweis, ein Zufallsfund, also einer, nach dem man nicht suchte:
In Leipzig sind Bilder eines Malers zu sehen, der in Vechta geboren wurde, in Berlin lebt und Schüler von Georg Baselitz war. Frank Schäpel (hier seine Internetseite) stellt noch bis zum 7. November in der Galerie “Zentrale Randerscheinung” in der Ludwigstraße aus.
Unter dem Titel “Realitäten” sind rund dreißig Gemälde angeordnet. Ich stieß vor gut anderthalb Jahren auf Schäpel, als ich im Netz nach einer Illustration für einen Beitrag über die Kirche “Notre Dame” in Paris suchte. Er hatte den brennenden Dachstuhl eines Turms gemalt, wie eine Fackel, großformatig, soweit ich das sehen konnte.
Ich schaute mich in seinem Werk um, er kann wirklich malen und malt die Wirklichkeit. Das ist viel. Neulich schaute ich erneut nach Schäpels Arbeiten, angestoßen durch mein Gespräch mit dem Maler Franz Ulrich Göttlicher – hier ein Link. Ich sah, daß er in Leipzig ausstellte und fuhr dieser Tage hin.
Ich kann den Besuch nur empfehlen. Das Werk ist eigenartig. Es ist in drei Räume aufgeteilt, historisch, politisch, religiös. Die Hängung ist vom Künstler selbst. Sie hat mich sehr überzeugt.
Der Galerist Thomas Fiebig schreibt im Vorwort zum Katalog, Schäpels Bilder seien Momentaufnahmen realer Ereignisse. “Religiöse Erscheinungen, Verbrechen im Migrationskontext, Coronapolitik und das Leid von Deutschen im zweiten Weltkrieg sind nicht gerade Themen, die gern und oft publiziert oder anderweitig dargestellt werden.” Und weiter: “Der Künstler bezeichnet seine Kunst selbst als Dokumentarmalerei.”
Ich verstand, nachdem ich mir eine Stunde Zeit genommen und alles in Ruhe betrachtet hatte, Schäpel als den Vertreter einer Wahrnehmungsfähigkeit jenseits jener “vorgestanzten Gucklöcher”, vor denen Peter Handke in seiner so immens wichtigen Winterlichen Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa, oder: Gerechtigkeit für Serbien mehr als dringend gewarnt hat.
Schäpel nimmt wahr, wie man auch wahrnehmen kann. Er behauptet in und mit keinem seiner Bilder, daß man nur so und nicht anders wahrnehmen dürfe. Er hängt neben den Sektenselbstmord in Jonestown ein Bild über das Sonnenwunder und die Marienerwartung in Heroldsbach, 1949.
Man sieht also einen Leichenteppich neben einer Hoffnungs- und Neugiermenge, beide Gemälde schwarzweiß und ein wenig pastellig, selbe Größe, die einen aus Wahn tot, die anderen – was jetzt: auch ein wenig wahnhaft oder doch nur gläubig und manche auf ein Sensatiönchen aus? Jedenfalls: stark.
Hier ist der Link zur Internetseite der Galerie, ganz unten ist eine Telefonnummer angegeben, 0162 4359461, unter der man auch für außerhalb der Öffnungszeiten (Fr-Sa 15–19 Uhr) einen Termin vereinbaren kann. Als ich anrief, hatte ich Glück: Es waren sowieso Besucher angekündigt, ich konnte mit reinrutschen. Vielleicht kann man sogar erfragen, ob der Künstler noch einmal vor Ort sein wird. Ich hatte da kein Glück.
– –
Große Freude bereitet uns die Arbeit an unserer Liste der hundert Romane, die wir auf die Jahre von 1924 bis 2024 setzen und der Liste entgegenstellen, die der SPIEGEL vor zwei Wochen veröffentlicht hat. Wir klimperten diese Liste im Rahmen des Podcasts mit Christoph Berndt durch, in der letzten Viertelstunde, hier der Link zum Nachhören.
Lehnert, Kositza, ein Literaturexperte unter unseren Lesern und ich sind fast fertig mit der Zusammenstellung. Wir werden in vier Etappen veröffentlichen: von 1924 bis 1932, von 1933 bis 1945, von 1946 bis 1989 und von 1990 bis heute. Manche Jahre sind geradezu überfrachtet, andere dürr. Aber wir füllten jedes.
– –
(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an [email protected]. Ich werde ausbreiten, was sich ansammelt.)
– – – – –
Samstag, 19.Oktober
Kositza und ich waren auf der Buchmesse in Frankfurt. Dort sind wir jedes Jahr für einen Tag, seit wir keinen eigenen Stand mehr betreiben.
Nach den prägenden Messen von 2017 und 2018 (als wir mit wenigen Quadratmetern die Berichterstattung dominiert hatten) waren wir in eine Sackgasse abgeschoben worden – es lohnte sich danach nicht mehr, nicht die Zeit, nicht das Geld, und vor allem paßte es uns nicht, am Katzentisch geduldet zu sein.
Überhaupt diese Messe: Vor zwanzig Jahren noch qualmte man mit Günter Maschke und Lorenz Jäger die Stände voll und ging in mindestens vier Hallen auf zwei Ebenen durch Gassen voller Leben. Überall verhockte Existenzen, die fürs Buch alles gaben, ob als Verleger, Autor, Buchhändler oder Rezensent.
Aber jetzt? Mit Müh und Not sind es drei Stockwerke, die Gänge zu breit, die Stände zu flächig, lauter Aussteller dabei, die nichts Ernsthaftes mit Büchern vorhaben: Ländervertretungen, politische Institutionen, die Bundesbank … Alles wirkt, als sei es egal und gehe sowieso zu Ende.
Jedenfalls: Kositza hatte sich bereits online akkreditiert, ich selbst noch nicht, denn meine Neigung, an staatsgeldgestützten Ständen entlangzuschlendern und staatsgeldgestützte Bücher “unabhängiger” Verlage zu begutachten, hielt sich in Grenzen. Aber man fährt dann doch los, um zu schauen und vielleicht doch etwas aufzustöbern, das man im Netz nicht finden würde.
Ankunft also, Gang zum Akkreditierungsschalter im Messeturm, präpariert mit der jüngsten Sezession und dem Personalausweis; aber wie der junge Mann meinen Namen eintippte, ploppte es auf, und das Gesicht vor dem Bildschirm zeigte den Ausdruck diskreter Panik.
Der Sachbearbeiter am Nachbarbildschirm wurde im selben Moment aufmerksam und unterbrach seine Arbeit. Er trat hinter seinen Kollegen, ein Blick, dann verschwand er in einem Räumchen, um zu telefonieren. Man signalisierte mir, daß es einen Moment dauern könne und daß man nun andere Anfragen bearbeiten werde.
Wie lange dauert es, bis man begreift, daß es sich nicht um einen technischen Vorgang, sondern um eine Maßnahme handelte, die es in den vergangenen Jahren nicht gab, jetzt aber schon? Als ich nach fünf Minuten fragte, ob es Probleme gebe, sagte man mir, daß ich eine von knapp zwanzig Personen sei, deren Name auf einer “Watch-Liste” stehe und über deren Zutrittsgenehmigung zur Messe nun die Messeleitung entscheide. Dies könne dauern.
Kositza zog los, ich wartete. Leider muß ich eingestehen, daß ich in solchen Lagen nicht zu denjenigen gehöre, die sofort zu filmen, zu kommentieren und zu konfrontieren beginnen. Natürlich hätte man einen Skandal daraus machen können, und vielleicht wäre es das beste gewesen, auf der Hacke umzudrehen und kundzutun, daß man sich ganz sicher nicht von jemandem auf eine speziellere Weise überprüfen lasse, weil man eine Bücherschau besuchen wolle.
Und so lehnt man dann so lässig wie möglich (in meinem Fall also: null) an einer Säule und beobachtet den Mitarbeiter dabei, wie er alle paar Minuten sein Handy checkt, um zu sehen, ob er mir eine Pressekarte ausstellen dürfe oder nicht. Und ich sah ihm an (ich sah es ihm wirklich an), daß er mir eine Ablehnung erst dann signalisieren würde, wenn er zuvor ein paar Sicherheitsleute herangewunken hätte.
Aber dann ein erleichtertes Winken: ich dürfe. Rasch druckte er aus, nahm mir sogar das Falten auf die Scangröße für den Einlaß ab, entschuldigte sich für die Umstände und überhörte meine Frage, ob man diese Watch-Liste irgendwo einsehen könne, also vielleicht auch inoffiziell. Nur dies sagte er eben: Es seien knapp zwanzig Namen.
Die Stunden bis zum Abend: geduldeter Gang. Erst am späten Nachmittag wurden die Bücher wieder interessanter. Zuvor war alles überlagert von Gedanken und vom Versuch, durch Zuhilfenahme einer jener beliebten Denkfiguren mit der eigenen Rolle zurechtzukommen: Dadurch, daß die Leitung der Buchmesse über meine bloße Anwesenheit aus der Lage heraus entschied, habe sie sich “zur Kenntlichkeit entstellt” – wie zuvor schon die Thüringer Landtagsverwaltung, der Verfassungsschutz und Spiegel TV.
“Zur Kenntlichkeit entstellt” – was für eine Phrase! Als ob das irgendeine Sau interessierte! Und es war ja dann auch so, als mir der Herr Hammelehle vom SPIEGEL über den Weg lief und fragte, was ich denn auf der Buchmesse suchte. Ich sagte, daß ich mir Autos anschauen wolle, was auch sonst, und ob er wisse, wo es welche gebe. Dann erzählte ich ihm die Einlaß-Geschichte. Seine Antwort war entwaffnend: Er gratulierte mir, denn offensichtlich hätte ich es ja doch geschafft.
Entspannter kann man es nicht sehen, und es ist alles in Ordnung. Aber zu gern wüßte ich, wer sonst noch draufstand auf dieser Liste.
– –
Meine Schilderung über die sonntägliche Heimsuchung durch die drei Fragezeichen von Spiegel TV (siehe unten, 10. Oktober) hat viele Leser amüsiert. Interessant ist, daß diejenigen, die ich seit dreißig und mehr Jahren kenne, das Ganze sarkastisch lasen. So meinte ich es auch. Hier das, was mir einer aus Wolf Biermanns Stasi-Ballade schickte:
Menschlich fühl′ ich mich verbunden
Mit den armen Stasi-Hunden
Die bei Schnee und Regengüssen
Mühsam auf mich achten müssen
Die ein Mikrophon einbauten
Um zu hören all die lauten
Lieder, Witze, leisen Flüche
Auf dem Klo und in der Küche
Brüder von der Sicherheit
Ihr allein kennt all mein Leid
– – – – –
Donnerstag, 10. Oktober
Am vergangenen Sonntag rief mich die Jüngste an die Tür. Es sei einer vom SPIEGEL da, der mich sprechen wolle. Es war gegen 10, man kam von der Frühmesse, man beginnt gerade die ausführlichen, ruhigeren Briefe zu lesen und zu schreiben – und weiß genau, daß man dem Herrn vom SPIEGEL vor drei Tagen absagen ließ, genauer: daß man nie zugesagt, sondern ein Gespräch rundweg abgelehnt hatte, und zwar mit deutlichen Worten.
Nun steht er unten vor der Haustür, also auf meinem Grund und Boden, zwischen den am Vortag geernteten Hokkaido-Kürbissen, die zum Trocknen ausliegen, und dem Wurf kleiner Katzen, deren Neugier und Sorglosigkeit mit jedem Tag charmanter wird.
Man öffnet die Tür und hat gleich das Objektiv einer Kamera im Gesicht hängen, hört die Hampelmannfrage, die man noch nie beantwortet hat – aber die Fragesteller wachsen nach wie Ohrenhaare: Wie groß der Einfluß auf die rechtsextreme Szene in Deutschland sei. Drei Mann hoch rückten die an, einer hält das große Mikrofon, das immer so aussieht, als hätte man eine graue Katze ohne Kopf über ein Nudelholz gezogen. Der größte stemmt die Kamera, der Zappelphilipp stößt Worte aus.
Als ich mich hinter den Türrahmen zurückziehe, um der Aufnahme zu entgehen, stößt der Große nach und tritt um ein Haar auf eine Katze, die getigerte, die vor Neugierde platzt und vom SPIEGEL noch nichts weiß.
Kamera aus, runter vom Hof, Anstand lernen, aber auch danach nicht wiederkommen, vor allem nicht am Sonntag, und von Montag bis Samstag schon gar nicht.
Zwei Stunden später sind drei Anrufe aufgelaufen: Man sehe Leute durchs Dorf streunen und jeden anquatschen. Es ist halt wie immer. Aber als ich kurz vor Mittag mit den Mutterziegen an der Leine und den Diesjährigen in freier Freude über den Hof zur Weide ziehen will, stehen die drei Fragezeichen wieder filmend an der Mauer und haspeln über die Dorfstraße hinterher.
Was mache ich mit den Kerls? Sollte man cooler sein, Doppelkorn ausschenken, schön rotzfrech dummes Zeug reden, unverwertbare Sülze? Kann ich nicht. Bin ich nicht. Das ist es nämlich, in nuce: Die Haut ist NICHT dicker geworden, und mir macht dieses Spiel keinen Spaß, ich bin nicht Krah und nicht Sellner.
Also drehe ich um, zerre die Ziegen hinter mir her und beschimpfe das Trio, das mittlerweile die Straße blockiert. Mir rutscht dabei der Vergleich “wie die Schmeißfliegen” heraus, also, falls das mal online geht: Das ist keine KI, so bin ich wirklich – WIRKLICH erzürnt über Typen, die am Sonntag Reporter spielen und nicht wissen, daß selbst Rechtsextreme einen Ruhetag sehr zu schätzen wissen.
– –
Gestern lief im ZDF eine Dokumentation über die Frühphase der AfD. Hans-Olaf Henkel und Thilo Sarrazin kommen zu Wort, ebenso Kölmel, Gentele, Adam und noch ein paar, die nicht mehr mitmachen, weil ihnen das, was kam, zu radikal wurde.
Ich kann mich nicht entscheiden, wer den größeren Unfug erzählt, Henkel oder Sarrazin. Der eine behauptet, Höcke habe deutliche Anklänge an den Nationalsozialismus, der andere zermürbt sich darüber, daß man mitgeholfen habe, ein Monster zu erschaffen, und nun werde man es nicht mehr los.
Mittendrin Höcke und ich, monströs hinter Schreibtischen und auf Tribünen. Justus Bender von der FAZ darf uns deuten, er sitzt neutral und wie ein Konfirmand mit Halbglatze auf Stahlrohrmöbeln und weiß nicht recht. Ich meine, man sieht ihm die Wunde noch immer an, die wir ihm schlugen, als wir den Verkauf des Verlags Antaios an einen Loki-Verlag vortäuschten und dem spektakelgeilen Bender diese Story aufbenderten. Er brachte sie brühwarm zur Messeeröffnung 2018 – und spürte hilflos über Stunden, wie ihm diese Brühe unters Hemd rann …
Hingegen Melanie Amann, SPIEGEL: ausgereift, bedeutungserledigt. Hier tut jemand so, als habe er ganz, ganz früh begriffen, wie perfide es von mir war, darüber nachzudenken, wie man die Lucke-Henkel-AfD kapern und auf rechts drehen könnte. Sie hatte das wahrgenommen und berichtend nicht verhindern können. Der SPIEGEL – eine Platzpatrone; Frau Amann – eine, die alles gab.
Wißt Ihr was? Ihr müßt damit leben, muß ich auch: Ihr damit, daß Ihr mit Eurer Medienmacht ein Monster erschaffen habt, obwohl es nur um die sehr naheliegende und sehr normale Ergänzung des Parteienspektrums ging; ich damit, daß, egal wer am Sonntag vor der Tür steht und Fragen stellt, am Ende immer dasselbe herauskommt – nämlich etwas, das diejenigen, die in den kommenden Monaten kapieren werden, warum es die AfD geben muß, davon abschrecken soll, sie für normal zu halten.
Es ist ein Theaterstück, mehr nicht mehr. Es wird noch fünfzigmal gegeben werden, die Rollen sind verteilt, die Verse simpel, und es ist völlig egal, ob ich etwas umzuschreiben oder noch einmal in anderen Worten genauer zu erklären versuche.
Hier kann man sich den Film anschauen.
Es war übrigens Nicole Diekmann, die mich davon zu überzeugen versuchte, es würde diesmal, für das ZDF, anders sein, ganz anders als sonst. In einer letzten Mail, die sie schrieb, um doch noch Aufnahmen zu erwirken, unterlief ihr ein Fehler. An ihrer Mail hing der Verlauf einer Korrespondenz mit Jan Lorenzen, der den Film machte und verantwortet. Das war aufschlußreich.
– –
Es gibt, ich wiederhole mich seit Monaten, die rührende konservative Überzeugung, die Realität werde sich gegen die Ideologie durchsetzen. Ich halte diese These für ein sehr fahrlässiges “Hände-in-den-Schoß”. Alle meine Erfahrungen, gerade auch die beiden oben geschilderten, verweisen auf das Gegenteil:
Die Propaganda ist gegenüber der Realität sehr lange und immer wieder aufs Neue wirkmächtig. Erzählungen, Verdrehungen, Lügen, vor allem Bilder, Szenen, untergelegte Musik können die Wahrnehmung der Realität vernebeln und verhindern oder die Schlüsse, die zu ziehen wären, blockieren.
Ich bin dem Sender Auf1 und seinem Kopf, Stefan Magnet, dankbar, daß wir über dieses Thema ausführlich sprechen konnten. Das Video ist seit einigen Tagen verfügbar – hier ist es. Gegenöffentlichkeit, Gegenpropaganda ist in ihrer Bedeutung kaum zu überschätzen. Die Bürger, Wähler, Leser brauchen eine zweite Erzählung.
– – – – –
Donnerstag, 3. Oktober
Der 3. Oktober, der an den Festakt zur Vereinigung zweier deutscher Teilstaaten erinnern soll, wird gegen den 9. November, den Tag des Mauerfalls, emotional immer den Kürzeren ziehen.
Das liegt nicht nur daran, daß gelenkte Freude gegenüber ungezügelter Begeisterung stets wirkt wie eine freiwillige Übergabe neben einem aufgerammten Burgtor.
Es ist aber noch etwas anderes: Am 3. Oktober schwante es den Bürgern der DDR längst, daß von ihrer Art zu wirtschaften und zu gewichten kaum etwas übrig bleiben würde. Und mehr: daß es dem Westen wohl gestattet sei, dem Osten etwas vorzumachen, und zwar im doppelten Wortsinne.
Es gibt mittlerweile eine Reihe erhellender Bücher zum Thema einer eigenständigen und mehr und mehr selbstbewußten Ostidentität. Von diesem Selbstbewußtsein konnte am 3. Oktober 1990 keine Rede sein. Ich verweise immer wieder auf das Buch Das Licht, das erlosch von Stephen Holmes und Ivan Krastev. Dieses wichtige Werk ist vor fünf Jahren erschienen, und seine Thesen sind natürlich längst weitergedacht worden. Zu nennen wäre Posttraumatische Souveränität aus der Feder von Kuisz und Wigura – ich habe es für die 121. Sezession rezensiert.
Man kann den Hauptgedanken von Holmes und Krastev auf zwei Begriffe bringen: Aus der Nachahmungsbegeisterung derjenigen, die für die Wende gestritten hatten, wurde nach rund anderthalb Jahrzehnten ein Nachahmungsverbot – implizit ausgesprochen und explizit umgesetzt von denjenigen, die in den Ländern des ehemaligen Ostblocks verblieben waren und nun daran gingen, für diejenigen Politik zu machen, die sich Mühe gegeben hatten und enttäuscht worden waren.
Ich werde in einer Woche wieder über Identitätsfragen referieren und dabei genau auf diese Abläufe Bezug nehmen: wie also aus einer ehrlichen Nachahmungsbegeisterung eine aussichtslose Nachahmungsanstrengung, dann eine erste Nachahmungsskepsis und ein manifester Nachahmungsunmut geworden sind, und wie das am Ende umschlug in eine Bestandsaufnahme dessen, was diejenigen, die system-moralisch ohne eigenes Verdienst in der Vorhand waren, eigentlich alles nicht begriffen haben – seit bald 35 Jahren nicht begriffen.
Aus dieser Bestandsaufnahme leiten sich ein Oststolz, eine Ostidentität ab, die Lehnert und ich lieber die Identität der deutschen Mitte nennen. Sie ist immer deutlicher wahrnehmbar. Sie verschaffte sich zuletzt sichtbar Ausdruck in den Ergebnissen der drei Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg.
Als ich heute am Vormittag für eine halbe Stunde in der Laube eines Nachbarn saß, um für jedes Bein einen Vodka zu kippen, stießen wir nicht auf die Wende an, sondern auf “das janze Deutschland” und auf “Högge”. Alle stießen an, keiner fand’s komisch, keiner hat Das Licht, das erlosch gelesen, aber alle wissen sehr genau, was mit Nachahmungsunmut gemeint ist und sagen ohne Fußnoten dasselbe, was die Autoren kompliziert ausdrücken: daß nämlich das, was wir in den vergangenen Jahren beschert bekamen, nicht erhofft wurde, als man die Mauer einriß und sich dem Westen anschloß.
Wer von der Arroganz, von der hier die Rede ist, das Neueste vernehmen will, kann im Folgenden bei Minute 11.45 einsteigen und ein bißchen zuhören. Solche Reden sind für das ost‑, das mitteldeutsche Gemüt geradezu Identitätstorpedos:
– – – – –
Freitag, 23. August
Gestern Abend war ich mit meinem Sohn im Landtagsgebäude in Erfurt. Simon Kaupert (Filmkunstkollektiv) präsentierte dort seinen Film über Björn Höcke. Er dauert 100 Minuten und trägt den Titel “Der lange Anlauf”. Kaupert, von dem Initiative, Drehbuch und Schnitt stammen, durfte Höcke anderthalb Jahre lang begleiten und auf Archivmaterial aus der Frühzeit der AfD und von den Auftritten Höckes aus dieser Zeit zugreifen.
Fünf Weggefährten und politische Publizisten äußern sich innerhalb einer besonderen Versuchsanordnung über Höcke als Persönlichkeit und Politiker, über den Weg der AfD und die Auseinandersetzungen um Höcke, über seine Aufgabe und die Hoffnung, die man mit ihm verknüpft. Zu Wort kommen Daniel Haseloff (der in den Thüringer Landtag einziehen wird), Benedikt Kaiser, Stefan Möller (Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion in Thüringen), Robert Teske (Büroleiter Höckes) und ich selbst.
Diese Stellungnahmen, Erzählungen und Einschätzungen durchziehen den Film als zweite von vier Erzählebenen. (Die erste, die Grundlage, bilden natürlich die Aufnahmen, die Höcke als Politiker, Redner, Moderator, Denker zeigen.)
Die dritte Ebene besteht aus Annäherungsaufnahmen am Kyffhäuser: Sie zeigen den schlafenden Barbarossa und das aus dem Berg reitende Pferd mit Kaiser Wilhelm im Sattel, und sie suggerieren, daß wir auf etwas warten könnten, nämlich durchaus auf “den Mann, der hilft” (Stefan George).
Das ist stimmig: Kaupert greift auf, was zugleich viele erwarten und etliche verstört, wenn sie an Höcke denken. Robert Teske bringt das gegen Ende des Films auf den Punkt, wenn er von der überbordenden Heilserwartung spricht, die Höcke entgegengebracht wird von Anhängern und Wählern, und er berichtet, wie wichtig es sei, diese Leute zu bremsen und ihnen den Unterschied zwischen Guru und Politiker zu verdeutlichen.
Dieses Raunende wird deshalb von einer vierten Ebene abgefangen und interpretiert: Wir sehen in mehreren Abschnitten die Entstehung eines Ölgemäldes, das sehr zögerlich, dann aber bestimmt angegangen und fertiggestellt wird.
Kaupert und sein Filmkunstkollektiv hatten den Abend als Kinoabend inszeniert, mit Eintrittskarten, Filmplakaten, mit Popcorn und Getränken, und es war wirklich großes Kino. Der Film strahlt in seiner Machart und alleine schon durch sein Vorhandensein nach anstrengenden Monaten Selbstbewußtsein aus.
Die Zugänge zu Parteitagen, Bürgerdialogen und Vorträgen sind aus der Perspektive der Mitarbeiter und Begleiter gefilmt, das Laute, Umringte, Begeisterte, Anstrengende, Demütigende (in Halle, vor Gericht) und Professionelle – das alles kommt ins Bild, und das ist eine besondere Form des bildlichen Erzählens, denn es gibt im Film keinen übergeordneten Sprecher, keinen Redakteur. Und: Kaum je hat jemand Höcke bei der Arbeit im Garten, am Holz, in seinem Büro und unterwegs auf Feldwegen filmen und zeigen dürfen.
Höcke dankte nach der Aufführung dem Filmemacher Kaupert, und ich will das verstärken: Kaupert ist ein seltener Vogel. Er verfügt über die mittlerweile rare Eigenschaft der Begeisterungsfähigkeit für eine Sache, die aus der Idee zur Form finden muß und deren Verwirklichung weit wichtiger ist, als die Frage danach, ob am Ende materiell etwas dabei herausspringt. Kaupert wollte diesen Film machen, punkt.
Ist der Film zu lang? Welche Rolle spielen die musikalischen Untertöne? Versteht, wer nicht so eng dran ist an Höcke, worum es jeweils geht und warum das nun wichtig ist und zum Gesamtbild gehört, das von diesem Mann und Menschen gezeichnet wird?
Ich sprach mit manchem Zuschauer über diese Punkte, hatte den Film ja auch schon gesehen, in einer vorläufigen Fassung, und selbst manches angemerkt. Und ich kann nur sagen: Schauen Sie sich diese Arbeit an, ganz, Details noch einmal, und dann notieren Sie bitte, was Sie zu sagen haben, und schicken es mir zu: [email protected], denn ich will sammeln und ordnen und veröffentlichen, und zwar etwas von dem, das diese Leistung würdigt und aus der Distanz zu erkennen glaubt, was man anders sieht, als ich es sah und aufschrieb.
Und Lob, Leute, Lob. Denn: Gab es so etwas schon einmal, so ganz ohne Staatsgeld und fettes Team? Eben. Deshalb noch dies: Unterstützen kann man das Filmkunstkollektiv, indem man projektbezogen überweist oder – noch besser – eine Dauerförderung abschließt, also monatlich einen Betrag überweist. Für beides gibt es hier Formulare und Knöpfchen. Und nun: Film ab!
– – – – –
Mittwoch, 14. August
Jetzt sitzen wir alle vor den Bildschirmen und verschaffen uns einen Überblick zur Aufhebung des Compact-Verbots, nicht wahr? Wir sollen feiern, schreibt Martin Sellner. Er übernimmt diesen Aufruf von Jürgen Elsässer, dem Gründer und Chefredakteur des Compact-Magazins, den man hier mit seiner Frau und einem seiner Mitarbeiter bodenständig auf einem Sofa sitzen sieht, froh darüber, daß es nun zunächst weitergehen darf mit seinem Heft.
Elsässer hat allen Grund, sich zu freuen und sehr erleichtert zu sein. Vermutlich kann sich das Ausmaß dieser Erleichterung, dieser Freude über die Möglichkeit, nun doch noch weitermachen zu dürfen, nur derjenige vorstellen, der ebenfalls eine Zeitschrift oder einen Verlag gründete und ihn als Lebenswerk begreift und lebt.
Ich war in den vergangenen Wochen mehr als verärgert über Stimmen aus unseren Reihen, die ihren Äußerungen über die Aushebelung der Presse- und Meinungsäußerungsfreiheit eine Distanzierungsnote voranstellten. Ist es nicht genau das, was solch ein Verbot bezweckte, unter anderem: die Sortierung der Szene in feinsinnig und schmierig, differenzierter und gröber durch die Szene selbst?
Als ob nur das eine zu einem irgendwie gearteten Erfolg führen könne, sogar besser ohne das andere! Als ob es einen Grund in Elsässers Schreib- und Redaktionsweise gäbe, der ein Verbot rechtfertigen oder wenigstens nahelegen würde!
Symbolpolitische Akte, Übergriffe, Strafaktionen können zwar nicht jeden, aber doch nicht wenige von uns treffen. Daß in solchen Momenten vorbehaltslose Verteidigung der eigenen Linie die einzig richtige Reaktion sein muß, sollte längst gelernt worden sein. Aber wir sahen und merkten uns, daß es so nicht war und ist.
Feiern also? Nein, Leute. Elsässer soll feiern, er wird es mit einem Schauer tun, der ihm über den Rücken läuft, wenn er daran denkt, was wäre, hätte er das Eilverfahren auf ganzer Linie verloren. Es ist doch eine dieser Entweder-oder-Lagen, in die man als älterer Herr nicht mehr kommen möchte: weitermachen dürfen oder eben nicht. Also, feiert dort!
Wir feiern nicht, wir haben eine Grußnachricht geschickt, und nun schauen wir uns das Ganze an und denken darüber nach. Eine erste juristische Einschätzung hat Alexander Wallasch auf seiner Seite veröffentlicht, und zwar von Ulrich Vosgerau, der zum Anwaltsteam gehört. Vosgerau spricht von einem “ambivalenten Sieg”, was er darunter versteht und warum ihn die Urteilsbegründung des Oberverwaltungsgerichts überrascht hat, kann man hier nachlesen.
Das hat alles seine Berechtigung und ist unter den gegebenen Umständen ein Maximum. Aber es darf uns nicht dazu verleiten, den “Rechtsstaat” zu feiern und in ihm einen Garant dafür zu sehen, daß letztlich doch alles nach demokratischen Spielregeln und mit einklagbarer Fairneß ablaufe.
Es ist nicht so.
1. In Thüringen, Sachsen und Brandenburg kämpft eine tapfere Partei gegen die in Anschlag gebrachten Staatsmittel um jede Stimme; der Verfassungsschutz ist mit tausenden Mitarbeitern zu einer Spitzelinstitution aufgebaut worden, die Ergebnisse liefern muß. Alle Einstufungen, Markierungen, Infiltrierungen und Verleumdungen durch diese Behörde sind weiterhin in Kraft, in Planung, in vollem Gange, systemisch vorgezeichnet. Dazu hat ja Mathias Brodkorb alles gesagt.
2. Nancy Faeser wird nicht zurücktreten, sie wird im kommenden Jahr abgewählt werden, das ist alles, was ihr widerfahren wird. Sie wird nicht als Pfuscherin, als antifaschistische Erfüllungsgehilfin in die Geschichte der BRD eingehen, sondern gar nicht. Ein Niemand wird in Biographien eingegriffen und unter guten Leuten Verheerungen angerichtet haben, ohne jemals dafür zur Rechenschaft gezogen worden zu sein. So ist unser ganzer Staat: ein Paradebeispiel für die Banalität der Funktionäre, die selbst juristische Klatschen schulterzuckend hinnehmen und sich selbst nie infrage stellen.
3. Es bleibt auch nach dem Teilsieg im Eilverfahren die gruselige Übertragung des Vereinsrechts auf ein privates Unternehmen. Das Gericht stellte ausdrücklich fest, daß es den Vereinscharakter der GmbH Elsässers ebenfalls erkenne. Eine solche Auffassung wäre, wenn sie im Hauptsacheverfahren bestätigt würde, ein ähnlicher Dammbruch wie die Bewertung des ethnischen Volksbegriffs als verfassungsfeindliche Meinung.
4. Und die großen Blätter und öffentlich-rechtlichen Häusern sind auf Faeser-Linie, immer noch. Erinnern wir uns an das Jubelgewitter, das sich entlud, als Faeser verkündete, was diese da alle erhofft hatten: endlich ohne anstrengenden Argumente einfach verbieten können! Nun geht es vielleicht doch nicht so einfach, aber das führt nicht zu Bescheidenheit, sondern nur zu Unwillen gegenüber den Stümpern, die das verbockten.
5. So auch die Politiker, die nicht der AfD angehören: Sie greifen die Teilrevision des Compact-Verbots auf, um Faeser zu kritisieren, aber natürlich nicht, um die eben aufgelisteten, grundsätzlichen Fragen zu stellen. Ihnen geht es allein darum, daß man das, was man tat, einfach besser hätte abdichten sollen. Faesers Dilettantismus habe dem Kampf gegen rechts einen Bärendienst erwiesen.
Was also bleibt, wenn die Grußnachricht an Elsässer verschickt und sich das wenige an Genugtuung verflüchtigt hat? Es bleibt das miese Wissen darum, daß Männer und Frauen, die für Deutschlands Zukunft um etwas besseres kämpfen als das, was gerade und seit Jahrzehnten regiert, jederzeit abhängig werden können von den Entscheidungen eines Systems, das in der Hand der Gegner ist.
(Schrieb ich Gegner? Noch immer Gegner?)
– – – – –
Sonntag, 21. Juli
Wie schreibt man und was schreibt man, wenn alles gesagt ist? Wie führt man ein Tagebuch, wenn man deswegen nicht dazu kommt, weil man Brände auszutreten und seine Siebensachen zu ordnen hat, aus dem schlichten Grund, weil morgen die Uhr anders gestellt sein könnte?
Viele Zuschriften und viele Gespräche, es waren auch Klugscheißer darunter, und die Antwort, die mir ein hoher (also sehr hoher) Staatsbeamter auf meine Frage gab, die ich seit fünf Tagen stelle, wenn ich Expertise erwarte (nämlich, ob es vorstellbar sei, daß auch wir verboten würden), ist mein neuer Lieblingssatz: “Was dachten Sie denn?”
Tja, dachte ich da, ich dachte mir das schon anders, damals, als wir mitten in der Nachwende-Depression ein ehemaliges Rittergut erwarben, das sonst keiner, also wirklich keiner haben wollte, und mit der Renovierung und dem Aufbau des Verlags, des Instituts und der Zeitschrift begannen.
Seit Dienstag vergangener Woche fechten nun die Juristen aus, ob Leute wie wir uns das hätten denken können, daß es nun so weit gekommen sei mit der Achtung der Politik vor dem Recht und vor allem vor dem Gründungsmythos der deutschen Demokratie: der im Vormärz erfochtenen Pressefreiheit.
Ich verfolge diese Fechtübungen mit großem Nichtjuristenverstand, weil sie sich wie etwas existentiell Interessantes lesen. Unser Blog hat sich mit Texten von Maximilian Krah direkt und von Thor v. Waldstein grundsätzlich an diesen Übungen beteiligt.
Das online-Format Freiburger Standard hat umfassend und niederschmetternd auf Krah geantwortet.
Mathias Brodkorb, Verfasser des so klugen, aber wahrscheinlich wiederum wirkungslosen Buches Gesinnungspolizei im Rechtsstaat? hat in der Berliner Zeitung einer Politik, die ihre Macht ausspiele, weil sie politisch am Ende sei, ein sehr schlechtes Zeugnis ausgestellt (hier lesen). Er schreibt als zum Publizisten gewordener ehemaliger Minister mit dem Unmut dessen, der den Abbruch der Auseinandersetzung für falsch hält und der ein anderes Kaliber von Gegner wäre, würde er noch Politiker sein.
Am Ende ist der interessierte, existentiell interessierte Verleger nicht klüger als zuvor, schaut, daß er zurechtkommt und zieht sich auf die Ausgangsthese zurück, daß, wer im Compact-Verbot ein Problem des Rechtsstaats sehe, den Begriff des Politischen verkenne.
Ansonsten Gemütszustand daseinsgelassen. Wenn einmal klar ist, daß klare Kriterien nicht mehr vorhanden sind, dann gilt der innere Kompaß. Haben wir uns etwas vorzuwerfen? Aber nein!
– –
Der Vortrag, den ich vor genau einer Woche zum Abschluß unseres Sommerfestes hielt, ist auf YouTube verfügbar. Er wird in der Wahrnehmung zugespitzt auf die Aussage, daß unser Volk ein Kältebad dringend nötig habe und daß der Solidarische Patriotismus nur mit einem erzogenen, bis in die einfachsten Arbeitsbereiche hinein fleißigen Volk umzusetzen sei.
Ich bin ganz dafür, mit denen, die es nicht mehr aus eigener Kraft schaffen, solidarisch zu sein und ihr Lebensnotwendiges würdig abzusichern. Jedoch ist die abschüssige Bahn bis dorthin, wo es gar nicht mehr geht, eine ordentlich lange Strecke.
Thor v. Waldstein notierte in seinen oben bereits verlinkten Thesen zum Rechtsstaat folgende Sätze:
Seit den 1960er Jahren wurde die Idee des Rechtsstaats allmählich überlagert durch das Dogma eines paternalistischen Sozialstaats, dessen Lebenselixier darin besteht, den einen zu nehmen, um den anderen zu geben.
Die Herrschaft eines solchen Umverteilungsstaats gründet darauf, einer in die Millionen gehenden Zahl von Alimenteempfängern die Eigenverantwortung für ihr Leben abzunehmen.
Waldstein paraphrasiert Ernst Forsthoff:
Es gebe einen gefährlichen Zusammenhang zwischen der Geberlaune von „Vater Staat“ und dessen Machtavancen gegenüber einer Schar von Kindern, von denen er sich wünscht, daß sie nie erwachsen werden.
Dieser Befund ist stimmig für jeden, der wahrnehmen kann und an einem Werktag während der Arbeitszeit in einer beliebigen deutschen Stadt eine Strecke mit der U‑Bahn fährt oder Einblick in die “Lebensentwürfe” in einigen beliebigen Dörfern nimmt. Auch Statistiken reichen hin, natürlich, bloß sind sie nicht so augenscheinlich frech.
Ein erzogenes Volk hinter geschlossenen Grenzen kann solidarisch sein und eine Lebenssicherheit verbreiten, die der Traum von Generationen war. Ein in immer weiteren Teilen unerzogenes Volk, das aufgrund offener Grenzen überrannt wird, darf gar nichts mehr umverteilen. Es muß in ein Kältebad, und dieses Bad muß das erste sein, in das hineinplumpst, wer den Schritt über die Grenze setzt. Entweder – oder.
Indes: Der Vortrag war viel mehr als nur diese Debatte.
– –
In diesem Zusammenhang will ich kurz auf James David Vance hinweisen, den Trump vor ein paar Tagen zu seinem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten ernannt hat. Ich las die längst weltberühmte Hillbilly Elegie von Vance gleich nach ihrem Erscheinen, 2016, rezensierte sie aber nicht, seltsamerweise.
Ich erinnere mich dunkel, daß ich schon damals mit Benedikt Kaiser über den Sozialismus und solidarpatriotische Konzepte sprach und in manchem dezidiert widersprach, immer aus der Warte dessen heraus, der das Wort “unterprivilegiert” ebenso für eine Begriffsvernebelung hält wie “relative Armut”. Das hinderte uns beide nicht daran, den Solidarischen Patriotismus als wirklich durchdachten Entwurf bei Antaios zu veröffentlichen – Benedikt als Autor, ich als Verleger und Lektor, der dadurch viel gelernt hat.
Ich rezensierte Vance wohl nicht, weil ich Material sammelte, um in einem großen Beitrag vor den fehlenden Grundlagen eines Solidarischen Patriotismus zu warnen. Ich schrieb diesen Beitrag nicht.
Vance: Er wuchs genau in dieser Kälte auf, die ich oben meine und über die ich in meinem kurzen Vortrag sage, daß sie natürlich eine harte und ungerechte Sache sei, daß es aber anders wohl nicht mehr gehe. Vance, der buchstäblich im Müll aufwuchs, in Verhältnissen, die in Deutschland so nicht vorstellbar sind, zog sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf.
Er absolvierte die harte Schule des US Marine Corps, studierte mit diesem Schliff im Rücken und schloß in mehreren Fächern ab. Nebenbei arbeitete er natürlich, um sich das teure Studium überhaupt leisten zu können. Er ist Katholik, ist jetzt 39 Jahre alt und vertritt die Überzeugung, daß Härte. Disziplin, Fleiß und der Verzicht auf die Gouvernante Staat Männer und Frauen zu selbständigen, kreativen und hart arbeitenden Bürgern mache, die sich eine Mündigkeit erlauben könnten, von der zynische und infantile Sozialhilfeempfänger und Gewerkschaftsfunktionäre nur träumen könnten.
Aber mehr: Vance ist, das ist auch meine Meinung, der Auffassung, man müsse die gigantische Marktmacht der Superkonzerne beschränken, müsse sie zerschlagen, müsse den kleineren und mittleren Selbständigen zu Konkurrenzfähigkeit verhelfen und die Gemeinwesen durch eine lebendige Innenstadt beleben und dafür sorgen, daß das Geld wieder innerhalb dieser Strukturen zu kreisen beginne.
In der Hillbilly Elegie steht darüber noch nichts, und natürlich ist der Weg und die Lebensleistung von Vance außergewöhnlich. Aber es reichte doch schon hin, wenn klar wäre: Jeder junge Mensch hat eine Ausbildung anzutreten und abzuschließen, wenn er nicht ohne alles und für sehr lange bei Papa und Mama unterkriechen wollte. Denn niemand würde ihm sein faules Leben bezahlen. (Mittlerweile ist auch ganz Süd-Sachsen-Anhalt eine einzige Markt- und Ausbildungslücke.)
Vance lesen (scheint aber derzeit vergriffen zu sein). Es den Jugendlichen zu lesen geben, dazu – als Komplementärfarbe – von Packer Die Abwicklung. Das ist schon eine andere Stimmung, wenn man in einem Land zurechtzukommen hat, das einem sehr wenig dabei hilft. Hier in Deutschland wars mal deutlich besser. Aber der Umweg über “Amerika” muß wohl sein, wenn es wieder deutscher werden soll.
(George Packer: Die Abwicklung – hier bestellen; Benedikt Kaiser: Solidarischer Patriotismus – hier bestellen.)
– – – – –
Dienstag, 18. Juni
Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hat heute in einer Pressekonferenz bekanntgegeben, daß der Verlag Antaios nun vom Verdachtsfall zur gesichert rechtsextremistischen Bestrebung heraufgestuft worden sei. Das hat mich überrascht. Ich dachte, wir seien das längst.
Jedenfalls kann nun der Dienst alles, was wir verlegen, mit erweiterten nachrichtendienstlichen Mitteln lesen und auswerten. Man wird auf noch mehr Palimpseste stoßen – und zuvor dieses Wort nachschlagen müssen.
– –
In der vergangenen Woche war ich kaum Verleger. Zwischen den Telefongesprächen und Mails hier und da ein wenig Redaktion und ein paar Entwürfe – Freude sogar, über die 120. Sezession, die wieder ein gutes Heft geworden ist, wie ich meine; aber alles das lag wenig beachtet auf meinem Schreibtisch, hinter dem sitzend ich herauszufinden versuchte, was eigentlich gespielt würde.
Dies klingt dramatisch. Vielleicht haben diejenigen unserer Leser und Freunde recht, die sagen, daß die AfD am Ende nicht anders sei als jede Organisation, die sich auswachse und ihre Reihen fülle mit Leuten, die sich nicht mehr auf den Kampf um den angemessenen Platz ihrer Partei, sondern auf den Betrieb innerhalb ihrer Strukturen und ihre eigene Position darin konzentrierten.
Aber so einfach ist das nicht. Denn nichts davon, was in einer reiferen Partei geschieht, kann das erklären, was in der Basis der AfD einen Schock ausgelöst und ihre Wähler verärgert hat, vor allem im Osten: nämlich daß man am Tag nach einer gewonnenen Wahl selbst dafür sorgte, nicht mehr als Sieger, sondern als ein in sich zerrissenes Projekt Thema zu sein.
Niemand kann nachvollziehbar erklären, warum sich die AfD-Delegation bereits am Tag nach der Wahl gründen mußte und warum man nicht abwarten wollte. Man kann im EU-Parlament Sondierungsgespräche sowohl mit der ID-Fraktion (aus der man gerade geflogen war) als auch mit kleineren Parteien über eine eigene Fraktion führen, ohne schon als Delegation aufzutreten, wochenlang.
Warum drängte Hans Neuhoff auf die Gründung der Delegation? Warum drängte er darauf, Maximilian Krah unmittelbar danach aus dieser Delegation auszuschließen? Warum ließ man es auf eine “geheime” Abstimmung ankommen, nachdem Krah mitgeteilt hatte, daß er freiwillig nicht austreten werde? Warum sprach die Bundesführung nicht spätestens dann ein Machtwort – ganz simpel mit dem Verweis darauf, daß der Osten in drei Bundesländern vollständig, in den beiden anderen fast flächendeckend die AfD zur stärksten Kraft gewählt habe, gegen den geballten, schäbigen, skrupellosen Widerstand der anderen Parteien und der von ihnen erbeuteten und eingesetzten Staatsmittel.
Es ist völlig unerheblich, ob man Krah mag oder nicht. Es ist völlig egal, ob man gegenüber dem Verfassungsschutz Erfüllungspolitik betreiben oder über ihn in schallendes Gelächter ausbrechen will. Und es spielt keine Rolle, ob der Westen den Osten in jeder Lage versteht oder nicht: die politische Lage, die Gefechtslage, die (professionell ausgedrückt) Situation der “Marke AfD” legte so glasklar und banal ein anderes Verhalten nahe, daß ich für das, was seit Monaten falsch gemacht wird, das richtige Wort nicht finde.
Ein Scherbenhaufen. Natürlich wirkt das Bild der Spitzen aus den Ostverbänden, die sich am Samstag trafen, beruhigend. Bloß: das Momentum war der Montag, und Aufräumarbeiten oder ein Gruppenbild vor zerschlagenem Porzellan ist nichts, was zieht. Es kittet, es beruhigt, mehr nicht.
Es stehen drei Ostwahlen an. Sie sind wichtiger als die Wahl zum EU-Parlament. Aber die heutige Umfrage aus Thüringen zeigt, wie sehr die vermeintliche Alternative zur Alternative zu ziehen beginnt: zwar 28 Prozent für die AfD, aber schon 21 für das BSW und noch immer 23 für die CDU.
Strahlt nicht der MDR genau jetzt einen sechsteiligen Podcast über den Kampf Sahra Wagenknechts aus, über ihren tapferen Werdegang, ihre Intelligenz, “Trotz und Treue”, Ostversteherin? Und ihre Ausgründung? Unzerstritten, unzerschossen, nicht vernarbt, nicht – müde?
Ich zitierte wiederholt den PR-Berater, der ganz aus der Sicht der Markentechnik (nicht zu verwechseln mit “Marketing”) analysiert, ob die AfD das, was die weltweit auf höchstem Niveau agierende PR längst über die menschliche Psyche und das propagandistische Handwerk weiß, verstanden hat oder nicht. Seine Bilanz ist für die Partei verheerend: Sie weiß mit sich selbst nicht umzugehen. Er notierte:
Das, was sich am Wahlsonntag im Osten ereignete, geschah, obwohl die AfD schwach geführt wird und als Organisation nicht zusammensteht. Man schnitt, marginalisierte, beschwieg ohne Not den Mann, der an der Spitze des Wahlkampfs stand. Man signalisierte Unsicherheit, sandte das Signal aus, man wisse selbst nicht genau, ob man diejenige Kraft sei, die wisse, was sie wolle.
So etwas wirkt verheerend. Denn ob man Krah mag oder nicht, ob man die Spitzenkandidatur im Nachhinein für einen Fehler hält: alles egal. Für die Massenpsyche zählt nur, ob man sie unterhält und beeindruckt, ob man ihr vor-logisch mitteilt, dass man es anders und besser könne als die Konkurrenz – in unserem Fall also diejenigen, die das Land ruinieren.
Steilvorlage nach Steilvorlage, in ganzen Regionen wirken die Propagandamittel der Gegenseite nicht mehr. Um wieviel größer und stabiler hätte der Schritt werden können mit erwachsenem Verhalten der Partei und sauberer Koordination! Das muss die kritische, die zentrale These sein. Und die Frage lautet natürlich: Ist den Parteispitzen klar, was sie anrichten?
Auf diese Frage habe ich auch nach einer guten Woche, einer schlechten, zerredeten, unehrlichen Woche keine Antwort. Denn mit dem jeweils kleinen Ich ist das, was geschah und geschieht, nicht zu erklären. Womit aber dann? Vermutlich muß die Frage nach dem cui bono der Zersetzungstendenz von Innen mit mehr Phantasie gestellt werden.
– – – – –
Pfingstsonntag, 19. Mai
Morgen, am Montag, den 20. Mai, bin ich als Redner bei Pegida vorgesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zum letzten Mal in der Öffentlichkeit eine Rede hielt. Es ist Jahre her. Die Gründe dafür sind vielfältig.
Der wichtigste ist, daß ich den Populismus und das Ressentiment nicht mag. Beides ist notwendig, aber es ist nicht das Geschäft eines Verlegers anspruchsvoller Bücher. Ich probierte das aus, als Pegida zu laufen begann, wir waren wirklich Montag für Montag dort, oft mit der ganzen Familie. Ich sprach bei Legida und bei Pegida, und immer war es so, daß ich eines zu vermitteln versuchte:
Es gibt wuchtige, klassische, literarische Bilder und Metaphern für das, was uns widerfährt und zugemutet wird. Und zweitens: Wir müssen besser sein als die anderen, nicht lauter, sondern besser.
Morgen also wieder, nach langer Zeit, um 18.30 Uhr auf dem Neumarkt in Dresden, vor der Frauenkirche. Würde mich freuen, den ein oder anderen Leser aus der Umgebung zu sehen.
– –
Anonymität und Radikalität gehen oft Hand in Hand. Wir hatten in der 39. Folge unseres Podcasts “Am Rand der Gesellschaft” die Influencer “Charlotte Corday” und “Shlomo” zu Gast. Beide verbergen ihre Identität hinter Pseudonymen, aber in unterschiedlicher Stufung: Während Corday ihr Gesicht zeigt, aber unter Künstlernamen agiert, influenct Shlomo ganz im Verborgenen: Kaum jemand weiß, wie er aussieht.
Im Podcast antwortete er auf Ellen Kositzas Frage, warum er das so handhabe, mit einem Katalog von Koranschändungen, die er ausgeführt habe und für die er – wohlweislich damals schon hinter falschem Namen und Maske verborgen – dutzendfach mit dem Tode bedroht worden sei. Ich selbst war so perplex über diese Auskunft, daß es mir tatsächlich die Sprache verschlug. Dann leitete ich zu einem anderen Thema über.
Mein Standpunkt ist natürlich derjenige, daß es in jedem Falle geschmacklos und unstatthaft sei, das heilige Buch egal welcher Glaubensausrichtung zu schänden. Es ist – im Falle des Korans – einer Milliarde Menschen Grundlage ihres Glaubens. Dieses Buch mag für uns völlig uninteressant und als religiöse Offenbarung irrelevant sein, es mag verheerende Folgen bei seinen Lesern auslösen und die Grundlage der Unterdrückung und der Unterwerfungsforderung sein, die in Siebenmeilenstiefeln auf uns zuspringen. Aber es ist das Buch einer Glaubensgemeinschaft.
Daß ich das im Podcast nicht klarstellte, liegt an einem Wahrnehmungsliberalismus, der sich etwa auf einen Ernst Jünger zugeschriebenen, lapidaren Satz stützt: “Dies alles gibt es also.” Im Gespräch die Person sich ausbreiten, sich ganz zeigen lassen – das ist der Ansatz. er taugt nicht für Politiker, und bekleidete ich in der AfD ein hohes Amt oder säße auf einem wichtigen Mandat, hätte das Dossier über mich nun eine Seite mehr. Aber ich bin Verleger und Publizist und nehme zunächst wirklich erst einmal wahr.
Erik Lehnert, mit dem ich über die Frage telefonierte, ist da strenger als ich. Er hält Pseudonyme und Stimmen aus dem Off für Ausschlußkriterien, wenn es um Gespräche für die Öffentlichkeit geht. Woran liegt es, daß wir nie entgleisten, daß wir keine Leichen im Keller haben und noch immer jeden Satz, den wir äußerten, unterschreiben können?
Es liegt auch daran, daß derjenige, der mit Namen und Gesicht kämpft und nicht in die Anonymität zurücktauchen kann, sehr genau seine linke und seine rechte Grenze kennt. Und anders herum: Wer diese Grenzen kennt, mag keinen Grund mehr sehen, sich nicht ganz zu zeigen und seinen Namen darunterzuschreiben.
Im Podcast, der ein wirklich gutes Gespräch mit den beiden Influencern präsentiert, füllt die krasse Shlomo-Erklärung eine knappe Minute. Sie prägt den Austausch nicht, aber sie ist ein besonderer Moment und verlangte nach diesem Nachtrag. Hier ist der Podcast:
– –
Allen freudige Pfingsttage! Der Geist ist unser Begleiter, er ist Maßstab, Auftrag und stiftet Mut.
– –
(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an [email protected]. Ich werde ausbreiten, was sich ansammelt.)
– – – – –
Dienstag, 30. April
Vor gut zwei Monaten begleitete ich einen Moslem zum Freitagsgebet. Ich hatte ihn im Zug kennengelernt, er las ein Buch, ich las ein Buch, er kannte mein Buch und sprach mich an.
Ich begleitete ihn, weil ich erleben wollte, wie es sei, wenn sich entwurzelte Männer treffen, um eine der Wurzeln zu gießen, die sie mit sich tragen und die in der Fremde entweder Halt zu bieten vermag oder vertrocknet.
Ich traf zur angegebenen Zeit am bezeichneten Ort ein, also kurz nach Mittag vor dem Kulturzentrum des Stadtteils. Ein großer Raum darin, Mehrzweck, mit niedriger Decke und Sprossenwänden, verschiebbaren Raumteilern und fadem Linoleum – wir würden ihn als Verlag, als Szene nie und nimmer anmieten können, um darin eine Buchmesse zu veranstalten oder ein Fest. Die Moslems aber besitzen einen Vertrag bis Ende des Jahres, Freitag für Freitag, stets für einen halben Tag.
Mahmud entdeckte und begrüßte mich, es war die typische Geste: Er griff mit beiden Händen nach meiner rechten Hand und hatte zuvor beide Handflächen kurz an seine Brust gedrückt. Wir betraten die flache Halle. Im Vorraum hunderte paar Schuhe. Ich ließ meine an und rückte einen Stuhl ganz nach hinten an die Wand, setzte mich und schaute zu, wie Männer, keine Frauen, nur Männer in die Halle drängten.
Es waren vor allem junge Männer, und es waren Männer aus aller Herren Länder: viele Araber, viele Syrer und Afghanen, manchmal Brüder, das sah man, wenige ältere Väter mit ihren Söhnen; kleine stämmige Tschetschenen, magere schwarze Riesen unter Tuch, Tschad, Mauretanien, Hirtenaura jedenfalls, und ganz sicher noch nicht “angekommen” wie die Türken und Albaner, die in Trainingshosen erschienen, alle vom selben Barbier entlassen, ölig, à la Neukölln, irgendwie längst im Geschäft.
Alle Stühle waren zusammengeschoben und weggestapelt, denn es wurden Teppiche entrollt, Teppiche in allen Farben und Größen, längs, quer, auch Isomatten und Rettungsdecken, Hauptsache irgendetwas, nie der nackte Boden. Ich nahm wahr, wie Unterlagen gedreht wurden, damit der Nachbar Platz darauf fand. Einladende Zeichen, aber auch schon innere Sammlung bei manchem, der Vorgebete verrichtete und sich vom Gerücke und Gerede nicht stören ließ.
Die Reihen rückten auf mich zu, der Raum füllte sich. Ich wurde gemustert und begrüßt, man bot mir Platz auf einem Teppich an, aber ich verwies stumm auf meinen Stuhl und blieb auch dann sitzen, als ein Vorsänger anstimmte, das Gemurmel verstummte und die Beter sich ausrichteten, mit Blicken nach links und rechts und letztem Geruckel.
Der Sänger kam zum Ende. Neben ihm erhob sich ein noch recht junger Mann und setzte an. Die Stimme war die eines Offiziers: klar, selbstbewußt, auch in den Pausen, überlegt und überlegen, begleitet von sparsamer Gestik.
Anrufungen, Verbeugungen aus knieender Haltung heraus, vorgebeugt verharrend, dann Entspannung und Predigt. Das war keine Kontaktaufnahme mit nachaufklärerischen Glaubensskeptikern, kein Abholen, keine liturgische Gefälligkeit. Es war ordnender Ton, Glaubensaufforderung und eine Ansage, ein warmes und verbindliches, befehlendes und versprechendes Arabisch.
Ich verstand natürlich kein Wort und wanderte ab, dachte zurück an den Gottesdienst, in dem wir neulich waren: der Priester als Erklärbär, ohne Autorität, unsicher, fast verlegen über die alten Riten; viel Ich, viel absurdes Liedgut, Unverbindlichkeit und ein mit alter, gebrochener, schwacher Hand angesetzter Leberhaken gegen rechts, der mir nicht wehtat, mir aber alles vergällte, was hätte sein sollen: Vertikalität, sakraler Raum, Gottesdienst.
Dann war das Freitagsgebet zuende. Ich habe so etwas unter Christen noch nie erlebt. Mahmud holte mich ab. Die Männer standen in Gruppen vor dem Kulturzentrum, die nächsten zweihundert, dreihundert jungen Männer drängten in den Saal, mitten in einer ostdeutschen Stadt, alle bereit, an einem Freitagnachmittag sich auszurichten.
Warum sind das so viele? – Ganz klar, sagte Mahmud, weil der Glaube wichtig ist und weil er uns alle verbindet. – Ist das stärker als in der Heimat? – Auf jeden Fall, vor allem jetzt, wo wir uns durchsetzen müssen. – Gegen wen? – Gegen das, was Euer System aus uns machen will. – Was will es denn aus Euch machen? – Kein Glaube, Konsum, Alkohol, kein Respekt, keine Ehre, nur Amerika und die Juden und schwache Menschen, überall. – Aber das ist unser Land, das ist unsere Geschichte, wir sind so geworden, wir waren anders, wir haben härter gekämpft als Ihr je. – Dann kämpfe wieder. Aber glaub mir: keine Chance.
(Unter den dreihundert jungen Männern der ersten Gebetsschicht waren vielleicht zwanzig, dreißig deutsche Konvertiten. Man erkannte sie an den Genen, am Phänotyp, am Versuch, alles so zu machen, wie es im Buche steht. Sie sind wohl zum ersten Mal in ihrem Leben unter Männern, nur unter Männern, klar ausgerichtet, eingemeindet, beauftragt.
Ich bin mir sicher: Wir laufen in diesem Bereich auf eine Katastrophe zu, auf einen Konversionsdruck, der auf die Bereitschaft eines Teils unserer Leute trifft, das Angebot der Unterordnung, der Unterwerfung anzunehmen. Denn es gibt Männer, junge Männer, die vor allem unter Männern sein wollen, in starken Gruppen, im Einsatz. Wenn dagegen kein Kraut wächst, verlieren wir sie.)
– – – – –
Dienstag, 16. April
Der Umzugsunternehmer Sven Ebert hat in der Nacht auf den gestrigen Montag durch einen Brandanschlag Teile seines Fuhrparks verloren. Ebert sitzt für die AfD im Gemeinderat von Schkopau, seine Firma war in den vergangenen Jahren immer wieder mit Farbbeuteln und Schmierereien attackiert worden.
Nun muß Ebert den Schaden auf mehrere hunderttausend Euro beziffern, und damit gehört dieser Anschlag zu den größeren, die bisher gegen AfD-Politiker, Unterstützer und Akteure der nationalen Opposition verübt wurden.
Das schreibt sich so. Aber was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, daß es keinen Schutz gibt, keine abschreckenden Maßnahmen, die “der Staat” ergreifen würde. Er könnte es. Jedoch sprechen die Signale, die er aussendet, eine andere Sprache.
Sven Ebert: Er wohnt eine gute halbe Stunde entfernt von uns am Stadtrand von Halle in Hohenschönweiden. Sein Haus ist der Landsitz eines Schotten: Ebert hat vor zwei Jahrzehnten einen eigenen Clan gegründet, tritt im Kilt auf, serviert Whisky, bläst die Lure und war als Veranstalter der Highland-Games in Halle eine Größe.
Alles an Ebert ist stabil, schwer, kräftig, begeistertes Machen und nicht ohne Selbstironie. Er ist ein Alleinunterhalter, eine exzentrische Figur, der frühvergreisten Mandatsträgervernunft seiner eigenen Partei unheimlich oder peinlich oder beides. Seine Metaphern und Wortsalven sind ungeschützt, direkt, manchmal schief, immer laut, immer von Herzen. Als Unternehmer ist er ein extrem erfolgreicher Stratege.
Wir lernten ihn kennen, als er in Halle Plakatwände mit dem Konterfei Pirinccis und dem Cover von dessen Bestseller Umvolkung vollhängte und für Lesungen warb. Damals war Ebert noch Mitglied der grünen Partei, ein Urgrüner – einer also, dessen Grillfleisch von wirklich glücklichen Tieren stammt und bis auf die letzte Gabel verzehrt werden muß, wenn man bei ihm am Tische sitzt.
Ebert organisierte hochkarätige Lesungen und Diskussionen, Patzelt war bei ihm, volles Haus, offene Gespräche, und immer ein großzügiges Buffet und Getränke und ein schottischer Ausklang.
Bärenkraft, Mut, kein Mann für Fraktionszwänge und Netzwerker-Nettigkeiten, offenes Visier, Klarname, ganzer Einsatz: Und so einem fackeln die den Fuhrpark ab. Das ist ja noch nicht einmal Rotfront oder SA. Das sind kleine, feige, anonyme Arschlöcher.
Ebert hatte von denen mal ein paar erwischt, die gerade dabei waren, AfD-Plakate zu zerstören. Er hat mit denen noch nicht einmal Highland-Games veranstaltet, also Baumstammwerfen oder so, bloß gestellt hat er sie, bis die Büttel kamen. Aber angezeigt wurde natürlich er.
– –
Wo wir gerade bei der Anonymität sind: Nach Höckes Fernsehduell gegen seinen CDU-Herausforderer Voigt war gleich das Netz voll mit Bewertungen, Analysen und Kritik – letztere auch von rechts, letztere fast immer mit sprechenden, also eitlen Pseudonymen, die das natürlich alles besser gemacht hätten, weil sie es besser wissen, immer.
Bloß: Bescheidwisserei ist noch kein Machen. Die Versuchsanordnung war also folgende:
- Höcke gegen Voigt, zwei Moderatoren, also Höcke gegen Voigt und zwei Moderatoren;
- hängende Verfahren, also Sorge, wieder ein Wort zu sagen, eine Wendung zu verwenden, aus denen man Stricke drehen könnte;
- überhaupt: der Nackengriff der Demokratie – dieses verschwiemelte Suggerieren, Unterstellen, Verdächtigen;
- ein Millionenpublikum, das mit den Propagandamitteln einer antideutschen Staatsidee beharkt werden würde, währenddessen und danach.
- der Druck, diese Show und Chance zu verhauen;
- wissen, daß man hinterher “kommentiert” wird, daß man der Gesellschaft des Spektakels eine Show lieferte, liefern mußte.
Sich in eine solche Situation zu stellen – das macht nicht jeder, das besteht längst nicht jeder. Höcke muß das alles machen, er muß bestehen, denn Politik ist Zehnkampf, für Spitzenpolitiker befohlener Zehnkampf, sozusagen. Egal, ob man hier Stärken und dort Schwächen hat: Zehnkämpfer können keine einzige Disziplin abwählen, sondern müssen antreten, immer. Die Summe macht’s. Höcke und andere seines Kalibers stehen im Training, müssen sich messen – und schlagen sich gut!
Von Höcke und Ebert weiß man, wo sie wohnen, wo man sie findet, daß sie Frau und Kinder und einen Ort haben. Sie sind ausgesetzt, sie fechten nicht unter Pseudonym, sie haben keine zweite Existenz.
Anders ausgedrückt: Suchte man unter den Schlaubergern einen, der selbst in den Ring steigen würde, weil gerade kein Höcke verfügbar wäre, käme es zu einer Drängelbewegung nach hinten …
– –
Eben schrieb ein Leser, man könne noch erwähnen, daß unsere Arbeit hier in eine kleine, miese CDU-Patrone umgegossen und gegen Höcke abgefeuert wurde: ob er seine “Ideen aus dem Nazischloss in Schnellroda” beziehe. Tatsächlich nahm ich’s wahr, vergaß es aber sofort wieder – wie immer, wenn einer verbal am Ende ist und aus uns Nazis macht, die Bücher verlegen …
– – – – –
Sonntag, 7. April
Das Schwierige am Beruf des Verlegers und Publizisten ist, daß man es sagen muß, wenn man sprachlos ist. Als ich gestern Spiegel-online aufsuchte, um zu schauen, was das Leitmedium unserer Transformationsregierung derzeit auf die Agenda setzen und in die Köpfe befördern möchte, war ich geneigt zu schweigen, nachdem ich das etwas weiter unten dokumentierte Bild gesehen hatte:
Es scheint, daß dann, wenn die Guten gegen die Bösen Krieg führen oder wenn es eben der Spiegel ist, der etwas formuliert (und sei es nur eine Überschrift) – daß dann also alles sagbar und ganz logisch ist, weswegen uns der Verfassungsschutz seit Jahren die Haut abzuziehen versucht.
Ich kann auf den im screenshot sichtbaren Familienbildern der ukrainischen Genpool-Rettungsstelle beim besten Willen keinen Neu-Ukrainer ausmachen, also einen aus Afghanistan, Nigeria, Syrien oder so. (Neben den weißen Kindern, Eltern, Frauen sehe ich bloß ein paar Ikonen, also ist das alles gesegnet, sogar.)
Ich will meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, daß ehemalige Ost-Polen darunter sind, oder Ruthenen und Bessarabiendeutsche. Aber das wäre ja alles durch das gedeckt, was wir sagen, seit wir uns politisch artikulieren können: Ukrainer ist, wer ukrainische Eltern hat (Genpool!). Ukrainer ist aber auch, wer Ukrainer werden will und die Sache der Ukraine ganz und gar zu seiner Sache macht (Assimilation!).
Ersetze “Ukrainer” durch “Deutscher” – dann bist du ein Fall für den VS. Dreh es wieder um, dann darfst du ein Röhrchen füllen, damit der Genpool nicht ausdünnt, denn wir alle wissen, daß es die Besten sind, die fallen, also die Besten, die das Volk aufzubieten hat, das Kollektiv, das wahrnehmbar anders ist als andere und sein So-und-nicht-anders-sein verteidigen und WEITERGEBEN will. Punkt.
– –
Während ich dies schrieb, entfiel mir, worüber ich noch schreiben wollte. War es die Attacke eines Syrers, der in Wangen im Allgäu eine Vierjährige niederstach? Wangen – das gehört zu meiner Heimat, das war mit dem Fahrrad erreichbar, dorthin radelten wir manchmal am Wochenende, denn es gab dort eine ausgezeichnete Buchhandlung und ein alternatives Kino, und ins humanistische Spohngymnasium in Ravensburg (Latein, Griechisch) pendelten die fernsten externen Schüler aus Wangen an, jeden Morgen sehr früh schon unterwegs.
Habe ich je notiert, daß Klaus Schwab, also der Davos-Schwab, der Weltwirtschaftsforum-Schwab, an ebendiesem Gymnasium das Abitur abgelegt hat, also ordentlich vor meiner Zeit? Ich selbst schriebs 1990, in Deutsch, Mathematik, Geschichte und Altgriechisch, und jetzt kommts: Auf Wikipedia sind im Anschluß an die Geschichte der Schule und die Liste der Rektoren sogenannte “Persönlichkeiten” aus der Schülerschaft aufgeführt.
Natürlich Klaus Schwab, aber eben auch ich. Das ist doch mal fair. Von dem Kirchenmusiker Reiner Schuhenn an kenne ich sie alle noch persönlich, die reüssierten mit ihrem Können schon während der Schulzeit. Ich war auch bereits damals in meiner Branche unterwegs: vier Jahre lang Chefredakteur der Schülerzeitung, “spohntan” hieß sie. (Erst vor einem Jahr sandte mir ein fünf Jahre jüngerer Schulkamerad alle von mir verantworteten Ausgaben gescannt zu – so richtig schöne Fingerübungen.)
Aber weiter: Johannes Braig beispielsweise steht auch auf der Liste. Er ist der Sohn des Schulrektors, über den ich im Vorwort zum Gesprächsband Unsere Zeit kommt (mit Karlheinz Weißmann) schrieb: Der alte Braig hatte mich ins Rektorat gerufen, als die Mauer fiel, 1989, denn ich war Schülersprecher und kam sehr gut mit diesem strengen, fairen, unfaßbar gebildeten und von einer seltsamen Melancholie umgebenen Mann aus.
Sein Sohn nun, Johannes Braig, hielt den Schulrekord über 3000 Meter. Johannes lief mit offenen Schnürsenkeln, sie waren sehr lang, und er sagte mir, daß er das mache, um seine Schrittlänge zu halten. Er gewann als Abiturient einen Kunstpreis, weil er aus Ton eine Vase zu formen in der Lage war, die als perfekt galt. Als ich selber an der Töpferscheibe im Kunstraum eine Vase zu gestalten versuchte, begriff ich, daß er den Preis zurecht verliehen bekommen hatte. Ich vermisse diesen Ernst.
Was erzähle ich da? Ich könnte noch viel mehr erzählen, zu jedem aufgeführten Schüler, auch etwas über die Lehrer, von denen zumindest einer sich meldete, als Schnellroda so sehr bekannt wurde und in den Focus geriet. Er meldete sich und lobte unsere Arbeit. Aber er fügte hinzu, daß ich nie vergessen sollte, was er immer im Unterricht gesagt hatte, wenn es um Hobbes und den Leviathan ging: Der Mensch ist dem Menschen ein Mensch, und das sei zugleich besser und schlimmer als wenn der Mensch dem Menschen ein Wolf sei. (Als ob man so etwas vergessen könnte!)
Jedenfalls: So fädelte sich gestern, beim Kartoffelnlegen, ein Gedanke an den anderen, ausgehend von Wangen und dem niedergestochenen Mädchen – und beim Lehrer noch längst nicht zuende. Dieses Fädeln ist ein Ordnen, ein Aufrufen, ein Ablegen und eine Einbettung. Genpool, jaja – aber eben auch Prägung, vor allem Prägung, ein Dünger aus Erinnerung und warmem, sattem, nährendem Bild. (Und dann biegt ein Klaus Schwab so ganz anders ab! Tsts …)
– –
Mittlerweile: 320 Anmeldungen fürs Sommerfest – 180 freie Plätze noch.
– – – – –
Freitag, 22. März
Der Schriftsatz, mit dem die Potsdamer Ausländerbehörde, Fachbereich Ordnung und Sicherheit, den “Verlust des Freizügigkeitsrechts in der Bundesrepublik Deutschland” gegen Martin Sellner feststellt, für zunächst drei Jahre, ist: Zirkelschluß, Unterstellung, logischer Offenbarungseid, Maßstabslosigkeit, ein Dokument der “Herrschaft des Verdachts” und das eines begriffswirren Sprachregimes.
Leute wie Armin Pfahl-Traughber, Matthias Quent, Anetta Kahane, Andreas Speit, Georg Restle und Volker Weiß haben ganze Arbeit geleistet: Sie haben Wörter ins Schwammige umgedeutet, mit einer gerichtsfesten Aura versehen und die Technik der Unterstellung in den Rang einer wissenschaftlichen Methode erhoben.
Behörden schreiben von agitierender Publizistik und “Wissenschaft” ab. So ist im Schriftsatz das “hetzerische, gewaltbejahende und menschenverachtende Potenzial” Sellners ebenso Thema wie der Umstand, daß Ethnopluralismus nichts anderes bedeute als “ausgrenzenden Nationalismus” und “Fremdenfeindlichkeit”. Selbst eine Forderung nach “weitgehender Wahrung der Homogenität der Bevölkerung” sei bereits verfassungsfeindlich, und nicht erst dann, “wenn Homogenität in ihrer Absolutheit gefordert wird”, undsoweiter.
Die zuständige Behörde schreibt sogar, sie gehe “in der Summe meiner Feststellungen” davon aus, daß Sellner durch sein Agieren “die historische Verpflichtung Deutschlands für den Holocaust als Grundlage unseres Staatswesens negiere”. Nicht nur die in diesem Satz geäußerte Unterstellung, sondern seine ganze Konstruktion ist abenteuerlich.
Martin Lichtmesz wird sich zu Sellners Fall ausführlich äußern und den Schriftsatz so genüßlich zerlegen, wie nur er es kann. Aber das Genüßliche wird Sellner nicht weiterhelfen, es rückt nur unseren Blick auf diese Farce zurecht und kann uns helfen, den Humor nicht zu verlieren.
Aber könnte, nein sollte der Ansatz, unser Ansatz nicht wenigstens parallel zu den Kommentierungen der Macht, die in den Händen der Feinde liegt, ein ganz anderer sein? Vielleicht haben wir zuviel Zeit damit vergeudet, auf Argumente der Gegner und Feinde einzugehen – also dort noch immer auf die Macht des Arguments zu setzen, wo es nur noch um Macht geht, die ohne Argumente auskommt.
Unser Ton, der nie weinerlich ist, hat bereits aufgrund dieser Versuchsanordnung etwas Bittendes, einen Verständnis heischenden Grundton. Davon müssen wir uns lösen, in diesem Punkt waren wir früher schon weiter: Wir werden diejenigen nicht überzeugen, die den Einsatz ihrer Machtmittel nur noch dürftig kaschieren. Aber wir werden diejenigen begeistern, die ebenso angriffslustig, radikal, verblüffend, kreativ, schonungslos, rabiat, tatsächlich begabt für den Sprung ins Offene auf die Zumutung unserer Zeit antworten möchten wie wir.
– –
Ein Leserbrief zur Debatte um den Film “Zone of Interest” über das Alltagsleben der Familie Höß neben Auschwitz. Ich bringe ihn in voller Länge. Der Verfasser nennt sich sprenkler@… , aber was er schreibt, klingt nicht nach Wasserdüse und Rasenfläche, ganz und gar nicht:
Ich las gerade die Filmbesprechung über “Zone of Interest” auf Ihrem Blog. Interessant, wie unterschiedlich man aus derselben Ecke auf Dinge blicken kann. Es stimmt schon, der Anfang setzt die Meßlatte hoch, vieles danach kommt aber darunter zu liegen. Nicht optisch, die Bilder waren durchgehend stark: jedoch hört der Film spätestens zur Hälfte hin auf, nur zu zeigen und beginnt zu erzählen, ist dabei nicht nur einmal aufdringlich und plump.
Hedwig spaziert samt Mutter durch den Garten und redet versonnen über Blumen und Schwimmbecken, während man im Hintergrund Schüsse hört? Bitte, diese Botschaft kann man auch eleganter herüberbringen.
Rudolf verkündet seine Versetzung, Hedwig fürchtet, das wundervolle Grundstück neben Ausschwitz I zu verlieren und läßt die Wut an den anderen aus? Verstehe, deutsche Frauen schießen nicht, deutsche Frauen sind verdammt gemein zu polnischen Dienstmädchen und denken nur an die Azaleen, nicht an das Grauen hinter der Mauer.
So tritt also jeder auf seine Weise nach unten, während man den Blick stehts aufs Ziel gerichtet hat, Volk und Blumenbeet.
Dieser Film hat keine Ausdauer. Immer wieder versucht er, wirklich ungewöhnlich und nicht direkt zu sein und jedes Mal aufs Neue hält er nicht durch, als würde ihm plötzlich die Ungeheuerlichkeit seiner eigenen Botschaft bewußt werden. Also gleich nochmal das Gezeigte, aber sicherheitshalber unverschleiert diesmal, nur, damit keine Mißverständnisse aufkommen. Nie wieder.
Das polnische Mädchen im Negativ wirft beim ersten Mal Fragen auf, beim zweiten Mal leuchten die Äpfel weiß hinter schwarzen Schaufeln, und man versteht plötzlich, was sie tut. Warum hier noch weitererzählen? Warum ihr auf dem Weg nach Hause folgen, den Filter lüften und so mit der unwirklichen Stimmung brechen? Warum wieder direkt? Jetzt weiß man, sie ist Polin, im Widerstand und spielt Klavier. Silesia Film im Abspann, und man denkt sich zum zehnten Mal, wie faul und feig die Themenwahl ist.
Zugegeben, die Wut aufs Publikum half nicht: Almanknechte und Michelfressen, alle mit hängenden Schultern. Plötzlich war sich jeder bewußt, Vorfahren zu haben, plötzlich nicht mehr zufällig auf diesen Flecken Erde geworfen, stattdessen blutige Hände und Zähne unter den Sohlen. Und jeder dieser Vorfahren war Lagerleiter im Osten. Wir müssen alles besser machen. Viel besser.
Samstags, nach der Vorstellung, ging es mit diesem Besser gleich gut weiter: Martin Sellner wurde aus der Schweiz abgeschoben. Ein Anfang, immerhin.
– –
Es ist der Demokratie nicht zuträglich, daß alle zum Bekenntnis derselben Meinung genötigt werden. Das Bild stammt von der Eröffnungsveranstaltung zur Leipziger Buchmesse, die noch bis Sonntag läuft. Ich würde gern diejenigen zu einem Abendessen in einer guten Leipziger Gaststätte einladen, die den “Welle”-Effekt, den Gleichschritt unterliefen und kein Schild in die Höhe hielten.
– – – – –
Samstag, 9. März
Warum ich mich, immerhin gedient und sogar einsatzerfahren, nicht ausführlich zur Causa jener vier hochrangigen Offiziere äußerte, deren lässiges Gespräch über den Einsatz von Lenkraketen geleakt worden ist? So fragte nicht nur einer.
Ganz einfach: Es ist irrelevant, was ich dazu zu sagen habe. Detailwissen, kenntnisreiche Spekulation, was haben wir (wir?) falsch gemacht, was können wir besser machen – alles völlig egal.
Mein Einwurf würde aus dieser Armee nicht wieder meine, unsere Armee machen. Diese Zeiten sind vorbei. Das sage ich nicht als beleidigte Leberwurst, sondern als jemand, der zu viele gute Soldaten frustriert hat aufgeben und zu viele gute Männer erst gar nicht zum Zuge hat kommen sehen. Der Substanzverlust ist brutal, die Auslese absurd, darüber täuschen ein paar gute Bataillone nicht hinweg.
Wozu also kommentieren, wenn wir gar keinen Standpunkt mehr einnehmen müssen? Man staunt darüber, was auf Karriereleitern ganz oben angekrabbelt kommt. Man will niemals von solchen Männern geführt werden.
Und im nächsten Moment wird einem speiübel, denn die Strack-Zimmermann faselt und wettert wieder einmal, gestern gegen des Papstes sanften Vorschlag, man solle der Realität ins Auge sehen und der Ukraine empfehlen, sich dringend mit Rußland an den Verhandlungstisch zu begeben. Da kehrt also ein liberaldemokratischer Doppelname, eine katholische Bürste, die männlichen Reste ukrainischer Jahrgänge an die Front.
Das sind wir, das ist das, was das Ausland sieht. Und mithört. Das war’s, oder?
– –
Höcke rief an. Wir wollen bald wieder ein Stück wandern und in Ruhe sprechen. Aber deswegen rief er nicht an. Er teilte nur kurz mit, daß seine “Immunität”, die ihn als Teil der Legislative vor der Willkür der Exekutive schützen sollte, nun zum achten Mal aufgehoben würde. Das ist in der Geschichte des Parlamentarismus in der BRD einsame Spitze.
Vor allem aber ist es nicht lustig, überhaupt nicht sogar. Zwar wird jedes Schwert zum schartigen Küchenmesserchen, wenn man es zu oft und am falschen Material einsetzt – der drohende Klang der Schlagzeile “Verlust der Immunität” hat sein Potential längst verspielt; aber das ist es ja gerade: Woher soll denn noch Respekt vor staatlicher Institution kommen, wenn ihr Mißbrauch zutage liegt und ihre Kraft verschleudert wurde?
Höcke wird sich mitten im Wahlkampf in drei Gerichtsprozessen gegen die Unterstellung zur Wehr setzen müssen, Meinungsdelikte begangen zu haben. Gerade in seinem Fall liegt der Argumentationskringel, der Selbstbestätigungskreisel aus politischem Gegner, denunziatorischem Journalismus und Inlandsgeheimdienst offen zu Tage: Medienvertreter recherchieren etwas, das für den Verfassungsschutz relevant sein könnte und schreiben später, daß man das beim “Dienst” ebenfalls so sehe.
Was Höcke schmerzt, ist nicht die Aufhebung seiner Immunität – er ist sowieso für die Abschaffung dieses Nicht-Schutzes: Er diene mittlerweile nur noch dazu, aufgehoben zu werden und beim ersten Mal den Bürger in jedem von uns zu erschrecken. Aber selbst an die Aufhebung der Immunität könne man sich gewöhnen. Sagte es – und lachte dann doch.
Was ihn wirklich schmerzt, ist der Zeitverlust. Sich mit Grotesken beschäftigen zu müssen, während sein Bundesland vor der Wahl steht – das ist schwer zu ertragen.
– –
Die Sellner-Festspiele sind auf ihrem Höhepunkt angelangt. Zwar war gestern Sonntag, aber auch der Tag des Herrn sah Sellner im unermüdlichen Einsatz mit dem Vorschlaghammer: Sellner drischt den Begriff “Remigration” in die Köpfe, diesmal auf dem Balkon des Gebäudes der EU-Agentur in Wien, mit riesigen Bannern (man beachte das Flugzeug im “R”) und einer Megaphon-Ansprache.
Als ich ihn ans Telefon kriegte, war er gerade vom Gebäude runter und hatte den Polizisten seine Personalien angegeben. Er war sehr zufrieden, denn mit etwas Laufschritt und günstiger Ampelschaltung würde er es noch rechtzeitig zu einem Essen schaffen, zu dem seine Familie eingeladen war. Andere würden sich feiern lassen, trügen ihre Schützengrabengeschichte wochenlang vor, zuletzt vermutlich in Reimen – so nicht Sellner.
Er ist der Pop-Star der Szene, wir haben ihn unter Vertrag. Die 1. Auflage seines Buches Remigration. Ein Vorschlag, 8500 Exemplare, wird Ende März vergriffen sein. Auch die 5. Auflage von Sellners Regime Change von rechts schmilzt ab, und der mit Martin Lichtmesz geführte Disput Bevölkerungsaustausch und Great Reset wird bereits nachgedruckt – er ist seit Wochen vergriffen.
Für uns als Verlag interessant ist das wiederkehrende Problem des Papiermangels. Wir drucken auf hochwertigem Offset-Papier, gelblichweiß, 80 oder 90 Gramm, nichts Ungewöhnliches für die Lieferanten unserer Druckereien, sogar sehr gängig für jeden Verlag, der in Deutschland drucken läßt. Aber die Lage ist derzeit wieder so kritisch, daß wir mit der 2. Auflage das gesamte rasch verfügbare Kontingent ausreizen werden, obwohl selbst damit nicht die gewünschte Stückzahl wird realisiert werden können. Eine Entspannung der Lage ist erst für April signalisiert worden.
Sellner, dessen Twitter-Account gestern wieder freigestellt worden ist, hat sich übrigens sehr über die Druckqualität und die Farbgebung seines neuen Buches gefreut. Er hat es seit Freitag auf dem Tisch und signiert derzeit 200 Exemplare für einen ganz besonderen Kunden. Das ist eine große Ausnahme, ich bitte darum, von Nachfragen abzusehen!
Aber wir planen natürlich mit Sellner als Gast auf unserem diesjährigen Sommerfest. (Den Termin sollten Sie sich vormerken, wir werden wiederum nur 500 Gästen Platz bieten können: Wir feiern am 13. und 14. Juli – aber bitte: Melden Sie sich NOCH NICHT an. Wir geben den Startschuß nach Ostern!)
– –
(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an [email protected]. Ich werde ausbreiten, was sich ansammelt.)
– – – – –
Samstag, 24. Februar
Moskau war die erste Stadt, in der man mit sogenanntem Face Pay die U‑Bahn benutzen konnte. Filipp Fomitschow, ein junger russischer Wissenschaftler, der vor einer Woche im Rahmen unserer Winterakademie zum Thema “Die ideologische Landschaft Rußlands” referierte, erklärte es mir: Man hält sein Gesicht in eine Kamera, nur für eine Sekunde, dann geht die Schranke auf, man hat bezahlt und kann fahren.
Ich habe nachgeschaut, es stimmt: Seit Oktober 2021 funktioniert dieses System an 240 U‑Bahnhöfen Moskaus. Fomitschow selbst nutzt Face Pay nicht, aber er berichtete, daß sehr viele Moskauer diesen Dienst nutzten und nichts dabei fänden. Überhaupt habe es ihn gewundert, daß es in Deutschland noch immer etliche Geschäfte gebe, in denen man Bargeld akzeptiere oder sogar ausschließlich annehme. Zwar sei in Rußland der Unterschied zwischen Moskau und Provinz enorm; jedoch bargeldlos bezahlen: Das könne man in jedem Kiosk.
Aus dieser Schilderung heraus entwickelte sich ein Gespräch über die Technik und die Moderne, konservative Kulturkritik und das Nebeneinander von Spitzentechnologie und Folklore, Weltformat und Eigentlichkeit, Messerschmidt Me 262 und Braunhemden-Auftanz, Face Pay und Stellungskrieg wie vor über hundert Jahren.
Warum erzähle ich das heute? Vor zwei Jahren griff Rußland die Ukraine an. Unsere Rußland-Akademie kam und unsere Rußland-Sezession kommt jedoch ohne eine Zeile über diesen Krieg aus. Grund ist die tiefere Absicht hinter Akademie und Heft: Wir wollten erstens Rußland entromantisieren und ein ambivalentes, uneinheitliches, disparates Bild von dieser Weltmacht vermitteln. Zweitens sollte aber der geistige Raum dieses großen und großartigen Landes geöffnet werden.
Beides ist geglückt, wirklich. Fomitschow trug entscheidend dazu bei, aber auch Lehnert mit seinem Vortrag über die Deutschen und die Russen und ihre Nahferne, Dušan Dostanić mit der schwierigen und leider oft bloß pauschal erzählten Geschichte zwischen Serbien und Rußland und natürlich Ivor Claire, der eine geostrategische Skizze zeichnete und alle Knabenmorgenblütenträume mit Verweisen auf Machtlosigkeit und Wunschdenken wegwischte und die Verantwortungslosigkeit Verantwortungslosigkeit nannte.
Gucklöcher nannte Peter Handke das, was uns vorgestanzt auf Länder, auf Schuld und Glanz blicken läßt, und mindestens hinterfragen sollten wir stets, wer der Stanzer war. Besser noch: weg mit der Bretterwand, freier Blick, mit denen reden, die schonungslos schauen. Das haben wir getan, ein langes Wochenende und 80 Heftseiten lang, und es hat mir sehr gut getan, sehr.
Auch deswegen: An einem Abend, also jetzt gerade vor genau einer Woche, versammelten sich von den hundertfünfzig Teilnehmern zwanzig in unserer Bibliothek und hörten einem Sprecher zu, wie er eine Stunde lang auswendig russische Lyrik rezitierte, übersetzt natürlich. Alexander Puschkin, Michail Lermontow, Iwan Turgenjew, Alexander Block, Nikolaj Gumiljow und Anna Achmatowa – ich sagte zu Lehnert, als wir danach wieder nach vorn in den Gasthof pilgerten, daß alleine so etwas die Arbeit von zwanzig Jahren lohne und daß so etwas die linken Penner, die morgen demonstrieren würden, sicherlich nicht für möglich hielten und ganz sicher noch nie erlebt hätten.
Eine Woche ist es erst her, und heute kam Post von einem, der auf ukrainischer Seite an der Front steht. Ich kann ihn ganz verstehen, auch, wie sehr der Loyalitätsraum auf die Kameradschaft zusammenschnurrt – eine Erfahrung, die unsere jungen Männer allesamt nicht mehr machen können, die ihnen vorenthalten wird, denn erfahrbar ist sie schon, wo man mal zwei Wochen am Stück in einem naßkalten Waldstück liegt und das übt, was nun an der schrecklichen Ostfront wieder gekonnt werden muß.
Und wir haben in unseren Youtube-Kanal den anderthalb Jahre alten Vortrag von Professor Neuhoff (AfD NRW, Europalistenplatz weit vorn) wieder eingestellt – er handelt vom Konflikt und vom Krieg in der Ukraine, paßt also zum heutigen Datum. Neuhoffs Vortrag erscheint erneut und just dann, wenn er sich heute und morgen inmitten der nordrhein-westfälische AfD über der Frage, ob man sich von der JA distanzieren solle, zu positionieren hat. Man benimmt sich dort, als hätte man nichts gelernt und nichts kapiert.
Das sind jetzt Fetzen, Stückchen, daraus kann die Politik kaum etwas ableiten, und vehement redete ich, wie auf jeder Akademie, gegen zuviel Theorie und vor allem gegen Jargon und geschlossene Gebäude an. Wir stochern uns voran, stecken erkundete Stücke ab, das ist viel. Der Standpunkt ist dabei immer Deutschland, wen wundert’s.
(Das Rußland-Heft der Sezession gibt’s hier und Neuhoffs Vortrag da.)
– – – – –
Donnerstag, 15. Februar
Vor Jahren war ich mit der Familie am Monte Cassino, südlich von Rom. Wir waren dort nicht der wiederaufgebauten Gründungsabtei des Benediktinerordens wegen, sondern um den deutschen Soldatenfriedhof zu besuchen, auf dem rund 20 000 Gefallene beerdigt sind. Dieser Friedhof ist einer der schönsten und würdigsten, die ich kenne.
Die Deutschen verteidigten 1944 die sogenannte Gustav-Linie vier Monate lang gegen die Vielvölker-Armee, die unter US-amerikanischer Führung von Süditalien her anrannte: Neuseeländer, Engländer, Inder, Exilpolen, sogar Brasilianer. Die Monte-Cassino-Schlacht gilt als eine der längsten und für beide Seiten verlustreichsten Schlachten des II. Weltkriegs. Sie wird von der Militärgeschichtsschreibung in vier Abschnitte aufgeteilt.
Mich interessiert heute, daß die Deutschen auf Befehl des Oberbefehlshabers Feldmarschall Albert Kesselring das Kloster auf dem Monte Cassino nicht zur Festung ausbauten: Zu wertvoll sei dieses Kulturgut. Der Abt des Klosters bestätigte nach dem Krieg, daß sich die deutschen Stellungen gemäß Befehl 300 Meter vom Kloster entfernt befanden – und daß kein deutscher Soldat diesen Befehl unterlief.
Kesselring hatte den Alliierten diese Maßnahme zur Kenntnis gebracht, und die Gegner fanden im Verlauf der ersten Schlacht um die Gustav-Linie keinen Beleg dafür, daß die Deutschen nur eine Kriegslist angewendet hätten.
Die zweite Schlacht sah einen alliierten Angriff auf die Cassino-Stellungen der deutschen Fallschirmjäger vor. Sie begann am 15. Februar 1944, also vor 80 Jahren, mit erheblichen Verlusten für die Angreifer. Daraufhin bat der neuseeländische General Freyberg um Luftunterstützung und um die Bombardierung des gesamten Berges.
225 Bomber luden rund 500 Tonnen Spreng- und Brandbomben auf das Kloster ab. Es wurde vollständig zerstört, etwa 400 Mönche und Zivilisten kamen um, aber kein einziger deutscher Soldat. Denn erst nach der Zerstörung richteten sich die Deutschen in den Trümmern ein und bauten die Ruinen zu einer praktisch uneinnehmbaren Festung aus.
Kunstschätze, die unfaßbar wertvolle Bibliothek und die Gebeine des Ordensgründers, Benedikt von Nursia, waren zuvor unter Mithilfe von Truppen der Fallschirm-Panzer-Division Hermann Göring in die Engelsburg in Rom ausgelagert worden.
Da unsere Familie eine besondere Beziehung zum Orden der Benediktiner pflegt, ist der 15. Februar nicht nur der letzten Angriffswelle auf Dresden wegen ein schwarzer Tag.
– – – – –
Mittwoch, 7. Februar
Sechs Tage lang war Martin Sellners noch nicht erschienenes Buch Remigration. Ein Vorschlag beim Internet-Riesen Amazon auf Platz 1 der bestverkauften Bücher.
Telefonate ergeben ein Volumen von bisher rund 7000 vorbestellten Exemplaren allein über diesen einen Anbieter. Jedoch will Amazon den Inhalt des Buchs zunächst prüfen. Nun diskutieren wir mit Sellner und erfahrenen Buchhändlern darüber, wie wir damit umgehen sollten.
– –
Die Lage der nationalen Opposition in Deutschland, der wir angehören, hat sich weiter verschärft: Die Jugendorganisation der AfD, die Junge Alternative (JA), hat ein Eilverfahren gegen ihre Einstufung als “gesichert rechtsextremistisch” verloren. Ein Verwaltungsgericht in Köln hält diese Einstufung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz für rechtmäßig: Die JA vertrete einen an der Abstammung ausgerichteten, also ethnischen Volksbegriff und verstoße damit gegen das Prinzip der Menschenwürde, weil sie Abstammungsdeutsche von Paßdeutschen unterscheide und Wert darauf lege, daß erstere in der deutlichen Mehrheit blieben.
Die JA vertritt also einen Volksbegriff, wie er von der überwältigenden Mehrheit aller Nationen und Völker weltweit als Selbstverständlichkeit angesehen wird und wie ihn auch Deutschland etwa im Rahmen der Definition und der privilegierten Behandlung deutschstämmiger Rücksiedler aus ehemaligen Auswanderergruppen zugrundelegt.
Aber es ist wie längst schon: Die Verteidigung der Normalität wird kriminalisiert von Leuten, die im Sinne machthabender Altparteien agieren und Begriffe verbiegen, weil sie von eben diesen Altparteien zum Schutz des Altparteienstaates eingesetzt worden sind.
Gefährlich ist dieses Affentheater für die JA, weil sie als Verein organisiert ist – wie übrigens jede Parteijugend. Vereine kann das Bundesinnenministerium mit einem Federstrich verbieten, sofern das, was der Verein tut, gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstößt und/oder sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet.
(Auch hier wieder das Wort “Völker”: Welche wie verfaßten sind gemeint? Diejenigen, die ethnokulturell als unterschieden von anderen wahrnehmbar sind, soll es ja gar nicht mehr geben.)
– –
Wir alle rechneten für das so wichtige Wahljahr 2024 (Europaparlament und drei Landtage im Osten) mit massiven Störungen und Verzerrungen des in geordneten Bahnen vorgesehenen Wettbewerbs um Stimmenanteile. Die vergangenen Wochen und jetzt die massiv aufkeimenden Verbotsdiskussionen, die auf den Partei-Rückraum, auf die Vereinsstrukturen des Vorfelds zielen, haben gezeigt: Unsere Vermutung war und ist begründet.
Nicht, daß nicht zuvor schon unlauter agiert worden wäre von Seiten derer, die an der Macht sind: Aber die Unverfrorenheit, mit der ein „Geheimtreffen in Potsdam“ nicht nur erfunden, sondern mit toxischem Inhalt aufgeladen und begrifflich in die Nähe nationalsozialistischer Eliminierungsbeschlüsse gerückt wurde, hat selbst uns überrascht.
Schockierender noch als die Erfindung und Platzierung dieser Kampagne an sich ist der Umstand, daß ihre Absicht medial nicht hinterfragt, sondern unterstützt wurde und daß diese Unterstützung sich auf wiederum stark staatlich geförderte Massendemonstrationen gegen die AfD ausdehnte, obwohl das Demonstrationsrecht nicht dafür gedacht ist, daß Regierungsparteien, also Machthaber, es für sich in Anspruch nehmen, um damit gegen die Opposition zu agitieren.
Wie stets weiß niemand von uns, ob wir uns durch unseren Widerstand und die erneute Straffung der Oppositionsarbeit genau dorthin begeben, wo uns der Gegner haben möchte.
Jedenfalls hat die verlogene Kampagne für Tage und Wochen fast alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Sie hat sie dadurch von anderen Ereignissen und Themen abgelenkt. Ganz sicher waren und sind diese anderen Themen wichtiger als die Tatsache, daß sich ein paar Leute in Potsdam trafen, um über ein Thema zu sprechen, das zum Kern jeder nationalen Opposition gehört: über die notwendige Schubumkehr von Migrationsströmen. Es sollte sich also lohnen, zusammenzustellen, was unter den Tisch fiel. (Natürlich die Bauern- und Handwerkerproteste, aber auch sie sind eher ein Kräuseln an der Oberfläche.)
Und noch dies: Es hat sich in den vergangenen Wochen – wie stets in kritischen Phasen – herausgeschält, wer sich nicht nur an die politische Front wählen ließ, sondern fronttauglich ist und seinen Sold zurecht einstreicht. Der Weg zur Gestaltungsmacht und zu Deutungsanteilen im vorpolitischen Raum ist kein Ponyreiten, und vielleicht ist das, was seit Mitte Januar aufgeführt wird, nur eine Fingerübung.
Mag sein, daß dies nicht jedem klar war, der sich exponierte. Aber jetzt muß es jedem klar sein, und jeder sollte begriffen haben, daß auch in diesem Staat (oder gerade in diesem) keiner von denen, die seit Jahrzehnten die Macht haben, bereit ist, Macht kampflos abzugeben und daß diese Gegner den Kampf dreckig führen werden. Ein sicheres Indiz dafür ist stets die Behauptung, man habe die Demokratie zu verteidigen gegen die Feinde der Demokratie.
– – – – –
Freitag, 2. Februar
Mal ein wenig Werkstattbericht: Seit drei Tagen wird Martin Sellners Buch Remigration. Ein Vorschlag im deutschen Buchsortiment des Online-Riesen amazon auf Platz 1 geführt. Wir hielten diese Plazierung schon einmal, im Sommer und Herbst 2017, als das Kaplaken-Bändchen Finis Germania von Rolf Peter Sieferle zum Skandalbuch der Buchmesse in Frankfurt wurde.
Das Feuilleton hatte damals schockiert reagiert und Sieferles Nachtgedanken von der Spiegel-Bestsellerliste entfernt – ein bis dato einmaliger Vorgang in der BRD. (Die Bestenliste, die der NDR und die Süddeutsche Zeitung gemeinsam erstellt hatten, wurde gleich ganz aufgegeben. Sie existiert heute in geänderter Form wieder.)
Aber zurück zu Sellners Remigration (das Buch kann hier vorbestellt werden): Platz 1 bei amazon bedeutet 250 bis 1000 verkaufte Exemplare pro Tag. Man kann das nicht so genau sagen, denn es kommt auf den Druck an, den die Plazierung von hinten erfährt. Finden sich dort – im Januar wahrscheinlicher als im Weihnachtsgeschäft – eher ruhige Titel ein, kann man ganz vorn landen, ohne harte Konkurrenz abhängen zu müssen.
Auch das im letzten Sommer erschienene Buch von Sellner, Regime Change von rechts, wird hervorragend angenommen und reitet auf einer zweiten Welle: Wir liefern seit gestern die 4. Auflage aus und haben gleichzeitig die 5. in Druck gegeben. Politik von rechts von Maximilian Krah wird mitgezogen: Es lief in den Monaten davor etwas stärker als Sellners Regime Change, ist nun aber eingeholt worden. Die 5. Auflage wird ebenfalls gerade gedruckt.
In der Zeit ist aus der Feder von Mariam Lau übrigens eine ganze Seite über die Theorie-Produktion unseres Verlags erschienen. Sie hat sich neben Sellners und Krahs Büchern auch die vor gut sechs Jahren erschienenen Bände Das andere Deutschland (von Erik Lehnert und Wiggo Mann) und das legendäre Mit Linken leben (leider vergriffen) von Martin Lichtmesz und Caroline Sommerfeld vorgenommen und einen Punkt getroffen: Damals übten wir uns noch in “breite Brust”, heute haben wir sie.
Noch im Windschatten segelt ein anderer Coup. Roberto Vannacci, General der italienischen Spezialstreitkräfte, hat im vergangenen Sommer ein Brevier des gesunden Menschenverstands vorgelegt. Das Buch wurde im rechtskonservativen, also normalen Italien zum Buch des Jahres, Vannacci zunächst beurlaubt. Im Dezember aber wurde er zum Chef des Generalstabs der italienischen Landstreitkräfte ernannt – ein Skandal für deutsche Zivilgehirne, die davon ausgehen, daß Gesinnung Können ersetze.
Jedenfalls: General Vannaccis Buch wird unter dem Titel Verdrehte Welt. Eine Bestandsaufnahme zusammen mit Sellners Remigrationsvorschlag bei Antaios erscheinen. Natürlich werden wir Vannacci zu unserem Sommerfest einladen. Es könnte dann etwas luftiger im Vortragssaal zugehen, denn vielleicht werden wir zu dieser Lesung nur Gediente zulassen (und solche, die gerne gedient hätten) …
Werden sehen, wie Lage und Stimmung sich bis dahin entwickeln.
– – – – –
Montag, 29. Januar
Gemeinsam mit Maximilian Krah war ich zu Vorträgen und Gesprächen in Wien und in Budapest. Reise und Programm hatten wir bereits im Dezember festgelegt. Aber ihre Aufladung erhielten die Besuche erst in den vergangenen vierzehn Tagen.
Denn in Österreich und in Ungarn, vor allem dort, interessiert man sich nun dafür, wie es möglich sei, aus einer privaten Gesprächsrunde von CDU- und AfD-Leuten ein “Geheimtreffen” zu konstruieren und es semantisch und emotional mit der Wannseekonferenz von 1942 zu verknüpfen.
In Wien waren Krah und ich zu Gast in den Räumen der Österreichischen Landsmannschaft, ÖLM. Aufgabe dieses 1880 gegründeten Vereins ist die Betreuung und Unterstützung deutschsprachiger Minderheiten im Ausland in allen Belangen. Ich hatte im Saal der ÖLM schon im vergangenen November vorgetragen, damals (es kommt einem vor wie “damals”!) zu Ray Bradburys Roman Fahrenheit 451.
Das Format war diesmal ein anderes, wir trugen nicht einfach vor, sondern antworteten stets beide auf Fragen zur Lage und zu den Hintergründen der Kampagne. Das war lebendig, man ergänzte sich und kam in Fahrt, vor allem, weil man einander nicht ausstechen wollte, sondern gemeinsam an der Lagefeststellung arbeitete.
In Budapest war es anders. Wir waren zu Gast im Institut Imre Kertész, einer aufwendig renovierten und hervorragend ausgestatteten Jugendstilvilla. Ich trug dort zehn Thesen zur “Lage der nationalen Opposition in Deutschland” vor, Krah sprach über das Europakonzept der AfD und gab danach fünf oder sechs Interviews, wobei neben regierungsnäheren auch oppositionelle Medienvertreter zum Zuge kamen (etwa hier).
Ich war im Apartement “Arthur Koestler” untergebracht, und das Gespräch mit dem Leiter des Instituts drehte sich gleich um die “Tetralogie der Schicksallosigkeit” von Kertész (von der ich nur den Band Roman eines Schicksallosen gelesen habe) und über Koestlers Sonnenfinsternis. Die Diskussion entwickelte sich in Richtung verschiedener Liberalismusbegriffe und Demokratietheorien, und ich fragte mich, als ich in der freien Stunde einiges notierte, welcher andere AfD-Politiker in der Lage gewesen wäre, auf Deutsch und Englisch über solche Themen so zu sprechen, daß es sich ins Bild vom Menschen ausweitete.
Mit Gastgeberin Mária Schmidt sprachen wir in kleinen Runden über andere Dinge. Erfreulich ist jedes Mal wieder die Offenheit und Direktheit der Leute: Dort regiert man längst, dort setzt man um, alles klug und auf Jahre hinaus entworfen. Ich habe wieder viel gelernt und konnte ungeschützt nachfragen und nachbohren. (Währenddessen löffelte ich das Mark aus aufgeschnittenen Knochen und streute Meerrettichkäse darüber – auch das mag ich so sehr an diesen Ländern, ostwärts: das Ausgebreitete.)
Das alles vor den Vorträgen. Wir hielten sie nach den Hintergrundgesprächen am späten Nachmittag. Ich werde dieser Tage meine Thesen zusammenfassen und auf Punkte konzentrieren, die meiner Meinung nach über den Tag hinausweisen und wiederum Teile dessen beinhalten, was am Vortag in Wien, in der Woche zuvor in Dortmund und im Castell Aurora in Steyregg bei Linz schon zur Sprache gekommen war.
Und ich werde diese Thesen an weiteren Orten vortragen, vor allem im Westen.
Die Lage ist surreal. Der Kandidat der AfD für das Landratsamt im Saale-Orla-Kreis holt auf dem Höhepunkt der Anti-AfD-Kampagne und unter dem Dauerfeuer eines enthemmten politischen Gegners 48 Prozent der Stimmen – gegen alle anderen zusammen; die AfD selbst verzeichnet seit zwei Wochen eine Eintrittswelle; wir selbst sammeln am laufenden Band Neuabonnenten und Erstleser ein und arbeiten im absurden Trubel wie mit Scheuklappen an den Satzfahnen der neuen Bücher von Martin Sellner (Remigration. Ein Vorschlag) und Roberto Vanacci (Verdrehte Welt. Eine Bestandsaufnahme).
Derweil vertieft der Komplex aus Staat, Parteien, Zivilgesellschaft und Kirchen den Riß bis zur Unüberbrückbarkeit. Denn das ist das Ziel der laufenden Kampagne: die Leute aufeinanderzuhetzen und dadurch Herrschaftssicherung zu betreiben. Daß dies mittels einer Verleumdung geschieht, die vom genannten Komplex durchgetragen wird, ohne nennenswerten Widerspruch, ist ein Offenbarungseid. Und es ist das, was mich am meisten erschreckt.
– – – – –
Montag, 22. Januar
Das schrieb ich mal, ist vielleicht dreieinhalb Jahre her. Leser haben es ausgegraben und mir zugeschickt. Man muß also ab und an an sich selbst erinnert werden. Und “ausgraben” stimmt schon: Es ist in diesen dreieinhalb Jahren soviel an Substanz und Dreck drübergehäuft worden, daß man wirklich schachten muß. Also:
Jeder weiß doch, daß gerade eine Demokratie wie die unsere zwar ständig behauptet, nichts und niemanden zu unterdrücken, aber trotzdem nur denjenigen Abweichler akzeptiert, der sich seinen Platz machtvoll nahm oder mit einer ihm zugewiesenen Rolle zufrieden ist.
Die AfD ist mittlerweile eine starke Partei, ihr Siegeszug wirklich ein Triumph. Aber sie scheint immer dann an sich selbst irre zu werden, wenn es nach dem Triumphzug, nach den schockierenden Siegen um den Aufbau belastbarer Strukturen geht – um Disziplin und Kärrnerarbeit, nicht mehr um den Rausch der großen Protestwellen und den Zauber des Anfangs.
Die AfD – die geschnittene Partei, die von den “demokratischen Parteien” zum undemokratischen Irrläufer gebrandmarkte Partei, die einzige Oppositionspartei, der einzige Poller, an dem unser Land auf parlamentarischem Weg Haltetaue gegen seinen Untergang festlegen kann;
die AfD – zugleich Träger und Profiteur einer ungeheuren Hoffnung, gerade für den fleißigen, nicht global agierenden, nicht ortlosen, sondern verantwortungsbewußten und dadurch per se sozial eingestellten Teil unseres Volkes;
die AfD – eine Alternative für Deutschland, nicht eine für zu kurz gekommene Überläufer aus den Altparteien oder für Leute, die im Parlament oder in Abgeordnetenbüros nach einer Alternative zu ihrem bisherigen Berufsleben suchen …;
die AfD – der erträgliche Abweichler, der angekommene Gesprächspartner, der oppositionelle Teil des Spektakels: was für eine Horrorvorstellung;
die AfD – als echte Opposition, als tatsächlich alternativer Machtfaktor, als Gegenentwurf zur Altparteienverkrustung: Dafür lohnt es sich, immer wieder.
Es muß in diesem Gegenentwurf vor allem darum gehen, Widerstandstugenden vorzustellen und auszubilden:
1. Durchhaltevermögen: Deutschland braucht eine politische Alternative, das ist heute so richtig wie bei Gründung der AfD. Diese Alternative ist etwas fundamental anderes als eine Ergänzung des Altparteiensystems. Darauf, daß die AfD als Alternative gebraucht wird, muß sie vertrauen.
2. Unbedingter Zusammenhalt: Die Gegner (Parteien, Zivilgesellschaft, Medien, Staat) werden immer etwas Skandalöses finden, um die AfD zu diskreditieren – wenn beim einen nicht, dann beim nächsten.
3. Nachahmungsverbot: die Dinge anders angehen als die anderen Parteien, andere Vokabeln verwenden, den Korrumpierungskräften von Parlament und Lobbyismus ausweichen, die eigene Daseinsberechtigung daraus ableiten, daß man nicht dazugehört.
4. Beratungsresistenz: Staatlichen Institutionen wie dem Verfassungsschutz, aber auch vermeintlichen Abwägungsinstanzen keinerlei Recht einräumen, die AfD nach kompatibel und inkompatibel auseinanderzusortieren. Sich vom Gegner nicht erklären lassen, wie man für ihn akzeptabel wäre.
5. Eindeutigkeit: Wenn die AfD sich zerfasert, streitet sie. Wieso öffentlicher Richtungsstreit? Es hört doch sowieso keiner zu, es pflichtet doch den besten Vorschlägen keiner bei. Theoriearbeit, Maßnahmenkataloge: ja, für die Schublade, für später. Für jetzt nur ein Mantra: Wir leisten Widerstand gegen die vermeintliche Zwangsläufigkeit “alternativloser” Politik. Wir sind eindeutig anders als die andern. Bereits dieser Ruf reicht für Millionen Wähler.
Und zuletzt: Roger Köppel, Weltwoche, hat in einer Analyse zur Lage der AfD einmal das Bild verwendet von Pech und Schwefel, das auf diejenigen ausgegossen werde, die als Erste die Leiter hinaufkletterten, um die Burg zu erobern.
Es ist schäbig von denen, die hinterherklettern, dieser ersten Reihe die verklebten Haare und die besudelte Weste vorzuwerfen. Bloß: Den Anstand, das nicht zu tun, haben viele der Nachzügler nicht. Wer bringt ihn ihnen bei? Und wo ist die breite Brust, die sich vor diejenigen stellt, die gekämpft haben und die zurecht und mit sehr gute Argumenten verlangen können, daß die Alternative ihren Weg als Alternative weitergeht?
– – – – –
Mittwoch, 3. Januar
Heute nur ein kurzer Hinweis: Ich warb zwischen den Jahren um Abonnements der Sezession und verwies auf Exemplare der Dezember-Ausgabe, die wir zusätzlich zur Buch-Prämie beilegen würden.
Dem Aufruf, die wichtigste rechte Zeitschrift deutscher Zunge zu abonnieren, folgten über 90 neue Leser – genau gesagt: 93 seit dem 28. Dezember. Das ist sehr erfreulich und ganz richtig so. Bloß bringt es uns in folgende Verlegenheit: 50 Exemplare der 117. Sezession sind beiseitegelegt, die ersten 50 Neu-Abonnenten kriegen sie, aber 43 weitere werden leer ausgehen.
Also: nicht ganz leer. Wir legen ältere Hefte bei, aber eben nicht die 117 – ältere Hefte und vielleicht noch eine Zusatzüberraschung. Ich weiß, ich weiß, eigentlich wäre das nicht nötig, jedoch ist’s ein Ereignis: Denn der Schwabe gibt gern, aber selten. Und jetzt ist gerade einer dieser Momente.
Ernsthaft: Dank allen, die nun gezeichnet haben. Wir arbeiten bereits an der 118. Sezession, Thema Rußland, das wird ein feines Heft.
Und während ich’s schreibe, fällt mir ein: Die Winterakademie, Thema Rußland, ist voll, ist überbucht. 200 Anmeldungen auf 130 Plätze – Gott bewahre, daß nun ein Neuabonnent das Heft 117 nicht kriegt UND keinen Platz auf der Akademie. Nicht, daß eine hoffnungsvolle rechtsintellektuelle Karriere mit zwei Dämpfern beginnt …
Ich wundere mich übrigens nicht, nicht die Bohne. Wäre ich jung, wäre ich Abonnent und Akademie-Teilnehmer. Ich habe das neulich im Halbschlaf ernsthaft geprüft: Es wäre so.
Wir haben ja damals Monat für Monat auf die JoteF gewartet wie auf eine Befehlsausgabe und saßen auf Burschenhäusern zwischen Besoffenen, um dem Proseminarsgestammel eines armen Füchsleins beizuwohnen oder einem von Hegel einkassierten Renegaten dabei zuzuschauen, wie er die Weltformel auflöste – ohne Rest.
Wie schreibt (oder schrieb) man auf Twitter? “Danke für 4000 Follower! (Herzchen, betende Hände, Herzchen)”. Also: Danke für 4000 Abos, und bitte machen Sie sich klar: 4000 Abonnenten für eine anspruchsvolle Zeitschrift – das ist eine andere Ansage als 4000 “Freunde”, die sich durch Profile scrollen.
Wer dazustoßen möchte: hier abonnieren, ABER ohne Aussicht auf Heft 117! Wer lieber Einzelhefte abgreift, von Mal zu Mal, dem sei die frohe Botschaft zugerufen: Wir drucken ab der 118 ein bißchen mehr, damit die Bestände länger als einen Monat reichen.
– – – – –
Dienstag, 2. Januar
Das neue Jahr ist abgenabelt und schon den zweiten Tag alt, aber so recht eigentlich steht die Zeit noch still, gerade noch so. Natürlich werden wir an den Durchbrüchen beteiligt sein in diesem Jahr – die Marschroute ist klar, die Arbeit wartet und die Zuversicht ist ein heller Ton.
Aber jetzt soll’s noch nicht losgehen. Jetzt muß noch ein wenig Ruhe sein. Zunächst will ich nämlich allen Lesern und Freunden, Gästen und Autoren ein tatenfrohes und gedankenschweres Jahr 2024 wünschen – eines, das uns vorstoßen und tieferbohren sieht, aber nie abheben und spinnen.
(Es sei denn, dies wäre unsere Rolle: der Schabernack, das Spektakel, die verrückte Stunde, wenn alle bierernst meinen, daß jedes Prozent Rettung bedeute; wenn also jemand kommen muß und sagen: recht so, und wichtig und fein ist das alles. Aber denkt mal scharf und kraß und hemmungslos nach, denn wir haben es mit einer Zerstörung zu tun, für die man sich zwei Generationen lang Zeit ließ, um sie gründlich zu erledigen.)
Ich habe die tiefen, dunklen Tage und Nächte genutzt, um zu lesen und zu hören. Übers Lesen schrieb ich oft, übers Hören selten. Ich spiele die Geige und kann als bündisch Geprägter zweihundert Lieder klampfen, aber trotzdem kann ich vom Hören nur schreiben wie der Einäugige vom Raumgefühl.
Ich habe vor Monaten einen Kanal entdeckt, den, das ist meine Vermutung, jemand füllt, den ich einmal kannte, bloß schriftlich, aber eben doch. Diese Bekanntschaft, ein deutlich jüngerer Mann, war begeisternd, weil er, Experte, etwas eintrug, das ich nicht selbst hätte zusammenstellen können. Er hatte Zugänge zu Archiven.
Das alles ist völlig unpolitisch, es ist kultureller und künstlerischer Boden, und wenn man sich was drauf einbildet, Bruckner durchgehört zu haben, so, daß man ihn an ein paar Takten erkennen mag, Wagner und Richard Strauß, Schostakovitsch und Schumann, und vom Ozean Bach schippernd ein paar Küstenstreifen kennt – dann findet man plötzlich den abgelegenen Strand, das Nebental und die kleine Hütte und fragt sich, warum davon nicht Tag für Tag etwas aufgeführt wird, so phantastisch ist das.
Ich teile nun aus diesem Kanal drei Stück. Es ist ein Zufall, daß diese Werke alle 1934 uraufgeführt wurden. Sie sind alle gleichermaßen klassisch und modern, und vor allem sind sie so einprägsam, daß man, wenn man ein Ohr für derlei hat, nach dem zweiten Hören denkt, man kennte sie schon lange. Also:
vom Slowenen Blaz Arnic (1901–1970) das symphonische Gedicht “Memento Mori”,
vom Japaner Koichi Kishi (1909–1937) die Symphonie “Buddah” (die Entdeckung der vergangenen Tage)
und vom Deutschen Heinrich Kaminski (1886–1946) das Orchesterwerk “Dorische Musik”;
Man findet von diesen Werken aus leicht zu den Kanälen, die der Musik-Gräber aus Archiven geschürft haben muß. Ich denke, daß Lehnert und ich mit unseren Literaturgesprächen über fast vergessene Schriftsteller auf literarischem Felde ähnlich arbeiten. Kulturelles Gedächtnis, Saatgutregale, Gen-Bank. Wir müssen’s aufbewahren. Alles.
– – – – –
Donnerstag, 14. Dezember
In einer Mischung aus Erstaunen und Gereiztheit schrieb mir ein Leser auf mein abendliches Sinnieren über die Schlachtfelder des Donbas:
In Ihrem Tagebucheintrag vom 9. Dezember weisen Sie junge Männer an, ihr Mütchen zu kühlen mittels Videoschau. Anlass und Angelpunkt des Eintrags scheint Ihre jüngste Videoerfahrung zu sein. Zur Erinnerung: Der Videoraum ist der Erfahrungsraum junger Männer die hierzulande aufwachsen, miteinbegriffen das Videospiel. Angenommen Sie würden in dieser Generation eine Umfrage nach schönsten Kindheitserinnerungen machen: Man würde Sie mit Computerspielanekdoten überhäufen.
Dieser Erfahrungsraum hat sich in den vergangenen Jahren erweitert um ein Genre, das einen massiven Zuwachs erfährt: Warporn. Nein, kein Rechtschreibfehler. Man redet so, da man irgendwo weiß, womit man es zu tun hat. Instinktiv und ohne Ihre theoretische Vorbildung wird die Nennung als Beschwörung angesehen. Eine Beschwörung von solchem, über das man nicht verfügt.
Jene jungen Männer insbesondere, die sich in Ihre Tagungen und Veranstaltungen verlaufen, sind Söhne der Pornographie, vom Sonderschüler zum Bestabiturienten, vom Wortführer zum Ordner. Was das heißt, wissen sie zumeist nicht. Schlimmer noch, daß auch Sie sich darüber nicht im Klaren zu sein scheinen.
Das Leben dieser Jungen ist geprägt von offenen Wunden. Und nein, damit ist nicht das Spektakel des Octagons gemeint, das sich in den letzten zehn Jahren fest etabliert hat und dem das Kriegsspektakel nun den Rang abzulaufen beginnt. Beides sind Fußnoten zu jenem Wundgeschäft, das Ihre Zöglinge zu einer Ausnahmeerscheinung macht. Denn es gab selten einzelne, und nie zuvor eine Generation, die, durch das, was ihnen von früh an zu Gesicht kam, so schwer verwundet wurde.
Sie kennen Ihr Publikum kaum. Wissen nicht, was mittlerweile unterhält.
Als ich Ellen Kositza beim Abendbrot diese Zeilen referierte und mit einem Abschnitt aus Sloterdijks Regeln für den Menschenpark verknüpfte, sagte sie spontan, daß der Mann Recht habe: Ich hätte wohl tatsächlich keine Vorstellung davon, wie sehr sich die Sehgewohnheiten und der Abstumpfungslevel junger Leute von dem unterscheide, was ich so für gang und gäbe hielte.
(Mich ärgerte das, man will ja nicht der altbackene Dachs sein, und wie stets in solch argumentativ aussichtslosen Lagen brachte mich das Geräusch des Brotkauens der beiden jungen Damen auf, die ihre Beine noch unter meinen Tisch stellen. Ich verbot augenblicklich den Handy-Konsum für den weiteren Abend und sammelte die Geräte ab.)
Aber natürlich war mir später, als ich nur noch mich selbst Wein schlucken hörte, klar, daß Kositza recht hatte und daß es Zeit werden könnte, ein junges, abgestumpftes, Warporn-angefülltes Köpfchen an der Planung von Akademien und Heften zu beteiligen – irgendeinen depressiven Hedonisten oder Inceller, der auf Leveln kämpfte, von deren Existenz ich nicht die leiseste Ahnung habe.
Aber es ist ja für zynisches Gescherze viel zu ernst, das alles.
Daher nun Sloterdijks Sätze zu Bestialisierung, 1999 geschrieben, und sein Essay wird – wie ich im Editorial der just versandten Sezession 117 notierte – im kommenden Jahr ein thematischer Schwerpunkt nicht nur des Sommerfests, sondern auch der August-Ausgabe sein. Aus Regeln für den Menschenpark, edition suhrkamp, S. 17ff:
Zum Credo des Humanismus gehört die Überzeugung, daß Menschen “Tiere unter Einfluß” sind und daß es deswegen unerläßlich sei, ihnen die richtige Art von Beeinflussung zukommen zu lassen. Das Etikett Humanismus erinnert – in falscher Harmlosigkeit – an die fortwährende Schlacht um den Menschen, die sich als Ringen zwischen bestialisierenden und zähmenden Tendenzen vollzieht. (…)
Was die bestialisierenden Einflüsse angeht, so hatten die Römer mit ihren Amphitheatern, ihren Tierhetzen, ihren Kampfspielen bis zum Tode und ihren Hinrichtungsspektakeln das erfolgreichste massenmediale Netz der alten Welt installiert. In den tobenden Stadien rund ums Mittelmeer kam der enthemmte homo inhumanus wie kaum je zuvor und selten danach auf seine Kosten. Erst mit dem Genre der Chain Saw Massacre Movies ist der Anschluß der modernen Massenkultur an das Niveau des antiken Bestialitätenkonsums vollzogen. (…)
Danach folgt eine Absage an das Konzept der Abhärtung durch Aussetzung, und Sloterdijk schlußfolgert,
daß Menschlichkeit darin besteht, zur Entwicklung der eigenen Natur die zähmenden Medien zu wählen und auf die enthemmenden zu verzichten. Der Sinn dieser Medienwahl liegt darin, sich der eigenen möglichen Bestialität zu entwöhnen und Abstand zu legen zwischen sich und die entmenschende Eskalation der theatralischen Brüllmeute.
(Merkt noch jemand, wie die hilflose Kulturkritik sich in Schale wirft – ein Vorgang, den schon Gehlen müde belächelte?)
– –
Ergänzung nach Mittag. Gerade schrieb ein Leser noch dies:
Kürzlich machte ich wieder einmal den Fehler, in das 4chan-Forum politically incorrect reinzuschauen. Dort hatte ein User das von Ihnen thematisierte Video mit dem sterbenden russischen Soldaten reingestellt mit dem Kommentar, “Why is it so satisfying watching ziggers suffering?”, also “Warum ist es so befriedigend, dabei zuzusehen, wie Zigger leiden?”
“Zigger” ist die abwertende Bezeichnung für Russen. Das “Z” bezieht sich auf das taktische Zeichen, das die russischen Militärfahrzeuge in der Ukraine tragen, und “igger” bezieht sich auf “Nigger”.
Andere User machten sich ebenfalls über die Todesqualen des Soldaten lustig. Einer machte den Vorschlag, das Video jede Nacht in das Schlafzimmer der Mutter des Soldaten zu projezieren.
Auf 4chan werden ständig solche Bilder und Videos veröffentlicht, und zwar von beiden Seiten, also auch von Usern, die mit der russischen Seite sympathisieren. Von denen werden dann eben entsprechend Videos und Bilder von verletzten oder getöteten ukrainischen Soldaten gepostet.
Das bei Ernst Jünger so bedrohlich wie magische Sprechen von “Räumen” und “Zonen” (man denke nur an “Köppelsbleek” aus den Marmorklippen) ist ins vom Gamer-Sessel aus Begehbare ausgeweitet.
– – – – –
Samstag, 9. Dezember
Seit die kalten Novemberregen eingesetzt und die Frostnächte Einzug gehalten haben, denke ich viel an die Soldaten in einem Krieg, der hinter dem Nahost-Konflikt zu einem zweitrangigen Schauplatz geworden ist, aber mit grausamer Härte geführt wird. Im Ukraine-Krieg sind nun Kälte und Nässe entsetzliche Gegner.
Wer als Soldat auch nur ein paar Wochen bei widrigem Wetter und eisiger Temperatur im Freien verbringen mußte, weiß, wovon ich spreche.
Wir alle waren nie im Krieg. Aber in meinem Fall waren diese Wochen in der Winterkampfschule in Balderschwang zu absolvieren, und die Nächte, die um kurz nach fünf begannen, waren so eisig, daß wir in Bewegung blieben, um nicht zu erstarren. (Im Ohr Fetzen des Skrewdriver-Lieds “The Snow fell”). Ski mit Steigfellen, Wintertarn, willenlose Stunden, und das alles war nur Übung. Kein Tod, keine Todesangst, absehbares Ende, zwei Wochen eben.
Entlang der Front im Donbas liegen sich die Soldaten im zweiten Kriegswinter gegenüber, und wer die Bilder von den Unterständen sieht, in denen die Soldaten kauern, muß mitbedenken, daß es nicht um Arbeitstage mit abendlichem Saunagang geht, wie auf den Winterbaustellen im Freien. Es geht um Tage, Wochen und Monate ohne Ende.
Aber zu diesem Leid, zu diesen Szenarien, die an die Stellungsschilderungen Ernst Jüngers aus dem I. Weltkrieg erinnern und an die Kriegsbriefe aus Stalingrad, gesellt sich ein Grauen, das vor über hundert und vor achtzig Jahren noch nicht über den Schlachtfeldern kreiste.
In einem Vortrag über Ray Bradburys Roman Fahrenheit 451, den ich vor Wochen in Wien hielt, hatte ich es angedeutet: das Grauen, das einen packt, wenn der Mensch von der Maschine verfolgt und zur Strecke gebracht wird. Ich bezog mich auf den “mechanischen Hund” im Roman, dessen Injektionsnadel den Staatsfeind zur Strecke bringt, nachdem die unfehlbare Nase ihn aufgespürt hat.
Als Beispiel unserer Zeit führte ich die Jagd an, die im Ukraine-Krieg mit bewaffneten Drohnen auf Bodentruppen gemacht wird. Im Netz gibt es hunderte Videos, die ahnungslose oder verzweifelt davonkriechende Soldaten zeigen, deren Bewegungen aus der Luft gefilmt und deren Leben mit einer wie in einem Computerspiel abgeworfenen Granate beendet wird.
Ich stieß heute, als ich den Frontverlauf einmal wieder nachvollziehen wollte, auf einen Telegramkanal, der solche entsetzlichen Videos präsentiert. Ich kann mich nur an wenige Wahrnehmungsmomente in meinem Leben erinnern, in denen ich innerlich vor Entsetzen so erstarrte wie heute Abend.
Das eine Mal liegt über vierzig Jahre zurück – als mir ein Antikriegsbuch aus dem Bestand meines Großvaters in die Hände fiel. In diesem Buch waren Gesichter Kriegsversehrter aus dem I. Weltkrieg abgebildet, durch die Geschosse gefahren waren und die aus großen Augen ohne Nase und Kiefer und aus Mündern ohne Stirn, aber mit gräßlichen Zähnen bestanden. Die Erschütterung wirkte über Tage.
Das zweite Mal ergriff mich diese Erstarrung, als ich begann, in der Dokumentation zu lesen, die das deutsche Bundesarchiv mit Augenzeugenberichten über die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten gefüllt hatte. Ich schaffte den Band über Böhmen zur Hälfte, die anderen Teile stehen unangetastet im Bücherschrank. Ausweglosigkeit und Leid sind so entsetzlich, daß jede weitere Lektüre zumindest mein Gemüt auf lebensverändernde Weise berühren würde.
Vielleicht ein Drittes: die Hebung eines Massengrabs in Bosnien, der ich als junger Offizier beiwohnte; und ein Viertes: der von einem Mob totgeprügelte Mann in einer Kleinstadt im Süden Kameruns, dem man Hexerei nachgesagt hatte. Als ich dem Geschrei nachging, anlangte und ihn als den Anlaß der Zusammenrottung zwischen den Gaffern erspähte, tasteten er noch mit einem verrenkten Finger nach etwas im nassen Lehm, bevor ihm ein grober Betonklotz auf den Kopf gerollt wurde.
Und heute: Das Filmchen einer ukrainischen Drohneneinheit, das mit einer rührseligen russischen Melodie anhebt und dann in einen Gitarren-Trash umkippt, während man von oben einzelne russische Soldaten heranzoomt, die bereits verwundet und hilflos in einem zersplitterten Waldstück liegen, unter Ästen, mit offenen Brüchen, in sich gekrümmt, embryonal, bedürftig, schutzlos.
Während die Drohne zoomt, fallen Granaten gezielt auf und dicht neben diese Männer. Die Genfer Konvention ist einen Dreck wert, und wenn im Staatsfunk von Lieferschwierigkeiten für Drohnenbauteile an der polnisch-ukrainischen Grenze die Rede ist, dann sprechen wir über Ersatzteile für Kampfmittel, aus denen solche Filme entstehen.
Der letzte russische Soldat, der erledigt wird, liegt verwundet unter Geäst. Die Drohne läßt ihre Granate dicht vor seinen Rumpf fallen. Dann zoomt die Kamera auf eine entsetzliche Wunde und auf einen stummen Schrei und eine tastende Hand, die versucht, das zerfetzte Auge, den abgerissenen Kiefer und den Knochenbrei dorthin zurückzuschieben, wo einmal ein Gesicht war, rundlich, schon etwas älter.
Das heile Auge sucht den Himmel ab, dann stirbt dieser Mensch.
Ich möchte, daß sich jeder martialisch gestimmte junge Mann dieses Video anschaut, jeder Kriegstheoretiker auch und natürlich jede grüne Kriegstreiberseele, die von einer von ihr so nicht vorgesehenen Kriegsmüdigkeit der Deutschen faselt und weitere “Anstrengungen” fordert.
(Man möchte dort Zelte errichten und mit großen weißen Bannern und roten Kreuzen in solche Wälder gehen, um jeden, der nicht mehr kann, ins Warme zu holen und ins Leben zu retten. Ich bete nun den großen orthodoxen Abendhymnos für beide Seiten – wohl auch für mich, um die Erstarrung zu lösen.)
– – – – –
Dienstag, 28. November
Randnotiz 1: Der schwule türkischstämmige Exmoslem Ali Utlu und die jesidische Gattin des AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Sichert, Ronai Chaker, behaupten seit Tagen auf allen ihnen zur Verfügung stehenden Kanälen, daß wir “Schnellrodaer” nur heterosexuelle, nationalistische Deutsche ohne Migrationshintergrund in der AfD sehen wollten und alle anderen Anwärter zu verhindern wüßten.
An dieser Unterstellung stimmt vor allem eines nicht: Keiner von uns ist Parteimitglied und dort in Lohn und Brot, wo es um die Aufnahme neuer Mitglieder geht. Keiner von uns kann etwas “verhindern”.
Herr Utlu veröffentlichte zuletzt eine Karikatur, auf der ein ihn würgendes Schnellroda seinen Traum von der AfD-Mitgliedschaft zerplatzen läßt. Er will nun eine eigene Internet-Seite gründen, um auf ihr den angeblichen Haß aus unserer Richtung gegen ihn zu dokumentieren.
Frau Chaker-Sichert wiederum schrieb gestern über einen unserer Autoren:
Lichtmesz ist für mich im übrigen ein lupenreiner Antisemit, denn er hat sich in einer Diskussion mit mir, vor Jahren schon hinter die Hamas gestellt und deren Vorgehen befürwortet.
Ich riet Lichtmesz ab, juristisch vorzugehen. Man bietet Bühnen und verliert Zeit.
Aber über diesen Haß hätten wir sehr gern ein sehr gründliches Gespräch mit sowohl Frau Chaker-Sichert als auch Herrn Utlu geführt, um zu ergründen, wie ernst es ihnen mit der deutschen Sache sei und warum sie davon ausgingen, daß wir jeden, der es wirklich ernst meine, auf seine Herkunft abklopften und in sein Schlafzimmer spähten, um dann den Daumen zu senken oder zu heben.
Ich habe Frau Chaker-Sichert vor einigen Wochen und Herrn Utlu vor fünf Tagen Gesprächsanfragen zukommen lassen und beiden jeweils freigestellt, ob solch ein Gespräch öffentlich oder im stillen Kämmerlein geführt werden solle. Im Falle von Frau Chaker erfolgte die Anfrage auch über ihren Gatten.
Wie stets ging es mir, uns darum, aus dem Schwarz-Weiß des Gezeters die Abschattierung der politischen Realität abzuleiten. Weder Herr Utlu noch Frau Chaker-Sichert haben geantwortet.
– –
Randnotiz 2: Der Jungeuropa-Verlag hat heute die Fortsetzung des skurrilen Prozesses um seinen Namen erlebt. Der Europa Verlag klagte vor einem Jahr, weil er Verwechslungsgefahr und damit einen Vorteil für die Jungeuropäer wähnte, denen das hunderte, wenn nicht tausende Leser quasi ins Fangnetz spülen würde.
Schon in erster Instanz entschieden die Richter, daß von einer Verwechslungsgefahr keine Rede sein könne. Diese Einschätzung wurde heute bestätigt, die Urteilsverkündung ist am 15. Dezember.
Dem Jungeuropa-Verlag zu diesem juristischen Erfolg zu gratulieren, wäre so, als klopfte man jemandem auf die Schulter, der die Zigarette richtig herum im Mundwinkel hat … (Na klar, Jungs: Glückwunsch!)
– – – – –
Freitag, 24. November
Der ungarische Staatspräsident Viktor Orbán hat zum 90. Geburtstag der Schweizer Weltwoche den Festvortrag gehalten. Ich empfehle ihn, denn Orbán spricht klar und schnörkellos und kommt von der Kritik an Europa und am westlichen Modell her auf den politischen Ansatz seines eigenen Landes zu sprechen.
Die Kernaussagen der Bestandsaufnahme lauten: Europa habe seine strategische Souveränität seit langem eingebüßt; in Brüssel werde keine europäische Politik gemacht, sondern die Herrschaft der Bürokraten über die Politik vorgeführt; die hinter Demokratiedurchsetzung und Staatsbefreiung verborgene US-Außenpolitik werde mittlerweile weltweit als das durchschaut, was sie sei: knallharte Interessenspolitik; Europa und namentlich Deutschland werde als Vasall eines Hegemons auf Abstieg verarmen, wenn es sich nicht befreie.
Gegenmaßnahmen skizziert Orbán als Konzept der Selbstrettung der Nation. Das halte ich für entscheidend: Orbán, der mit dem feinen Witz des geübten Redners und an Goldwaagen gewöhnten Politikers spricht, ist grundehrlich, wenn er das Gewicht Ungarns als zu leicht dafür beschreibt, in Europa aufzutrumpfen.
Es geht im zweiten Teil also ausschließlich um den Versuch Ungarns, mit dem, was aufgebürdet wird, zurechtzukommen und die Folgen für Volk und Nation abzufedern. Orbán weiß um die Verführungsmacht der auch in Ungarn omnipräsenten amerikanischen Kulturhoheit, um ihre Prägekraft in der Alltagskultur, dem Freizeitverhalten und für die “Narrativen” gerade jüngerer Generationen.
Orbán stellt kurz das “Work-First-Modell” vor, das nachweislich als unattraktiv für Einwanderer, also vor allem: für Asylbewerber gilt. Staatliche Absicherung gebe es nur für diejenigen, die arbeiteten. Er bezeichnet dieses Modell sogar als “kalt” im Vergleich zu dem, was etwa Deutschland macht. Das ist es: auf die Robustheit der eigenen Leute bauen, um die Beutemacher von außen abzuwehren.
Außerdem streicht Orbán die ungarische Familienpolitik heraus, von der er – wiederum sehr ehrlich – sagt, daß sie noch keine demographische Wende herbeigeführt habe, aber immerhin das für Familien attraktivste Modell Europas sei, bereits Früchte trage und damit die Chance für eine Stabilisierung des Volks aus eigener Kraft biete.
Ich will das noch einmal betonen: Analyse auf europäischer, Maßnahmen auf nationaler Ebene. Wer nachlesen möchte, wie Ungarn dieses politische Projekt zivilgesellschaftlich abzusichern versucht, kann zum Bändchen Nationaler Block von Márton Békés greifen. Orbans Rede gibt es hier zu sehen.
–
Im Verlag ist das Weihnachtsgeschäft angelaufen. (Wir berechnen bis Ende des Jahres 1.50 € für Sendungen im Inland und liefern ab 70 € portofrei.) Es ist Jahr für Jahr schön zu sehen, wie das Buch doch Teil der Geschenkkultur bleibt, obwohl ihm vom mobilen Geschnipsel und Geglotze so sehr zugesetzt wird.
Bei uns rechtzeitig eingetroffen sind Nachdrucke der Essay-Reihe Kaplaken. Ich liste die Nachdrucke mal auf, es sind Sammlerstücke darunter und länger vergriffenes. 65 Bändchen sind insgesamt lieferbar, und es gibt immer wieder Leser, die uns gerade erst entdeckt haben, sozusagen aus dem Mainstream herüberstolpernd, und die Gesamtabnahme zeichnen. (Recht haben sie! Die Reihe Kaplaken ist doch so etwas wie das Kernholz der Szene …).
Hier also das, was nun wieder erhältlich ist:
Bd 79 – Stefan Scheil: Der deutsche Donner
Bd 67 – Armin Mohler: Der faschistische Stil
Bd 70 – Sophie Liebnitz: Antiordnung
Bd 53 – Thor v. Waldstein: Macht und Öffentlichkeit
Bd 47 – Martin Sellner, Walter Spatz: Gelassen in den Widerstand
Bd 41 – Jean Raspail: Der letzte Franzose
Bd 29 – Henry de Montherlant: Nutzloses Dienen
Bd 15 – Karlheinz Weißmann: Post-Demokratie
Hier sind alle 65 lieferbaren Bändchen aufgelistet - so viele waren es noch nie. Und: Stefan Scheils Viererpaket “II. Weltkrieg” ist auch wieder vollständig lieferbar.
– – – – –
Samstag, 18. November
Also: Wie war das gestern vor und auf der Rampe (Treppe) der Universität Wien? Wir mußten uns prügeln, dann gab’s die Kundgebung und für den Abzug wurde eigens für uns eine Straßenbahn requiriert, eine “Bim”. Irgendwie und immer wieder irre, das Ganze. Dabei ging es doch bloß um ein Buch.
Die Versuchsanordnung habe ich vor zwei Wochen beschrieben: Der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) hatte zu einem öffentlichen Vortrag in einen der Hörsäle der Universität eingeladen. Ich sollte über den Roman Fahrenheit 451 von Ray Bradbury sprechen. Das Recht zu solchen Veranstaltungen hat der RFS, aber es wurde ihm verwehrt, und eine juristische Durchsetzung mißlang.
Die bisher noch nicht öffentlich agierende Gruppe namens “Aktion 451” meldete daraufhin eine Kundgebung auf der Treppe zum Haupteingang der Universität an. Kositza und ich kamen mit ein paar Leuten kurz vor drei an – da war auf beiden Seiten schon Antifa versammelt, und als sie uns sahen, begann’s zu summen wie in einem Wespennest.
Beim Überqueren der Straße zur Treppe hin wurden wir angegriffen, sehr plötzlich und massiv. Das letzte Mal, daß mir so etwas passierte, ist fast zehn Jahre her. Damals waren wir auf dem Weg zum Leipziger Ableger von PEGIDA. Die Polizei hatte den Opernplatz abgeriegelt und uns nur schmale Durchgänge eingeräumt, die mitten durch Pulks vermummter Antifa führten. Man wurde mit Schlägen eingedeckt, während man durchlief.
Gestern war es direkter, und gut ist es, mit den richtigen Jungs unterwegs zu sein, wenn so etwas passiert. Die Polizei war völlig überrascht, aber bis sie eingriff, hatten wir uns schon Luft verschafft, nichts abgekriegt, aber ausgeteilt. (Schön zu sehen, wie sich junge Männer in Dreschflegel verwandeln, wenn es sein muß.)
Danach die Kundgebung war gut organisiert, ich sagte auch ein paar Worte, kaum zu Fahrenheit 451, mehr zu den Umständen. Ich verstehe ja nicht, wie die Universität und die Linke an sich immer wieder so blöd sein können, den Wirbel und die Aufmerksamkeit durch ihren Hygienefimmel erst zu erzeugen.
Denn: Fahrenheit 451 ist kein rechtes Buch. Es ist auch kein linkes Buch. Es ist kulturkritisch, steht in der Tradition hilfloser Technik- und Gesellschaftskritik und kann vereinnahmt und als Chiffre besetzt werden. Das haben wir zwei Jahrzehnte lang gemacht, aber erst seit gestern ist es ganz klar, daß die Ziffer 451 und Feuerwehrmann Montag als Gestalt, als Typ, nun uns gehören.
Wäre ich im Besitz der Veranstaltungsmacht, hätte ich mich zugelassen und ein Podium gefordert, um mir die Deutungshoheit über Fahrenheit 451 zu entreißen. Aber der Schatten ist zu breit, die Linke und die Mitte können nicht mehr über ihn springen.
Den Vortrag hielt ich dann später in den Räumen der Österreichischen Landsmannschaft. Er ist aufgezeichnet worden, wir veröffentlichen ihn bald. Das wird diejenigen nicht beeindrucken, denen egal ist, worüber wir reden, Hauptsache wir reden nicht. Aber es wird die Vereinnahmung verstärken und der Aktion 451 ein wenig Theorie liefern.
Der Abzug von der Treppe und die Verlegung zur Landsmannschaft war dann noch ein Spektakel. Die Polizei räumte das akademische Proletariat beiseite, damit wir zur Straßenbahn kämen. Die wurde extra aufgehalten, und während wir durch die Stadt zuppelten, eskortierte die Polizei im Laufschritt. Surreal, so etwas, aber in der Situation ganz logisch und plastisch und absurd. Aber auch: ein Erlebnis.
– – – – –
Dienstag, 14. November
Heute kommt Band 5 der Antaios-Romanreihe aus dem Druck. Er ist Abonnenten der Gesamtreihe vorbehalten, das war von vornherein abgemacht, davon rücken wir nicht ab.
Die ersten vier Bände der Reihe sind sehr gut aufgenommen worden, kaum kritisch, oft begeistert. Jedenfalls hat sich bestätigt, was schon frühere belletristische und exklusive Verlagsprojekte einbrachten (Reihe Mäander!): Es schreiben ganz andere Leser ihre Eindrücke und Fragen auf als diejenigen, die im Blog kommentieren oder auf unser politisches Programm reagieren. Es ist, als stieße man mit solchen Büchern auf einen Kern der Leserschaft vor, der zu den Stillen im Lande gehört (wie Jochen Klepper das einmal ausdrückte).
Autor und Titel des fünften Bandes verraten wir nicht. Das ist eine der sprichwörtlichen Katzen im Sack, bloß kann ich sagen, daß es bei uns keine triefnasigen und schieläugigen Tierchen gibt. Es gehört schlicht zu den Verlegerfreuden, um das Vertrauen der Leser auf das Verlegerhändchen zu wissen.
Die berührendsten Briefe erhielt ich zu Hasemanns Gefangenschaftsroman Nasses Brot. Die Lektüre ist zäh wie die endlos langsam verstreichende Zeit in einem Viehwagon auf der Fahrt nach Osten, auf einer klirrend kalten Baustelle in der Steppe und im Durchgangslager auf dem Weg in die Heimat, auf dem noch an den letzten Stationen ohne Begründung Gefangene aus dem Zug gefischt und zurück ins Endlose geschickt werden.
Leser schrieben von Tagebüchern ihrer Väter und Großväter, schilderten den Abbruch der Lektüre und die Wiederaufnahme nach Tagen der inneren Kräftigung. Einer schrieb, ob es sein müsse, solche Tore aufzustoßen. Ich meine: ja, und zwar dann, wenn jemand wie Hasemann das Tor aufstößt. Er schrieb ja nur drei Bücher, danach hatte er etwas erledigt. Lehnert und ich werden über ihn eine Literatursendung machen.
Wir haben von den Gesamtabnahmen der Roman-Reihe noch etwa 100 Pakete zu vergeben. Im Weihnachtsprospekt, der nebenan gerade versandfertig gemacht wird, sind diese Pakete noch einmal und abschließend im Angebot.
Hier kann man eines davon bestellen.
– – –
Zweimal Björn Höcke, einmal er selbst, das andere Mal diejenigen über ihn, die ihn nicht kennen, aber so tun, als wüßten sie Bescheid.
Vorab aber Folgendes: Ich gehöre zu denen, die Höcke am besten kennen. Wir haben über unser politisches Denken, die Suche nach Gestaltungsmöglichkeiten und die Kritik an Hinterzimmer, Eskapismus, politischer Melancholie und substanzloser Karriereabsicht bereits gesprochen und gestritten, als wir alle noch in kleinen Zirkeln unter der großen Bleidecke saßen und Dehnungsübungen machten.
Es war im Oktober 2013, als ich mit einigen meiner Kinder an den Fuß des Hansteins fuhr, um am Auftakt zur 100-Jahr-Feier des damals richtungsweisenden jugend- und reformbewegten Meißnertreffens teilzunehmen. Die Nacht verbrachte ich mit der Jüngsten, die mir beim Wandern noch auf den Schultern saß, bei Höcke in Bornhagen.
Als es im Hause ruhig war, setzten wir uns zum Bier zusammen, um über die noch sehr junge Partei und über Höckes Engagement darin zu sprechen, das ihn bereits an die Landesspitze Thüringens gebracht hatte. Er war voller Optimismus und berichtete von Versammlungen, Zustrom und ersten Richtungsentscheidungen.
Ich war skeptisch, fast spöttisch, denn unser beider Erfahrung mit den vielen Kleinst- und Splitterparteien von rechts war ernüchternd. Wir hatten deren Gehversuche schriftlich und in Gesprächen beschrieben und analysiert, uns aber nie beteiligt. “Die Freiheit” war zuletzt schon als junges Pflänzchen verdorrt, und wir streiften sie nur, weil die Empfehlung ihrer Bundesspitze, der AfD beizutreten, entweder kurz bevorstand oder schon erfolgt war (ich weiß es nicht mehr).
Spät in der Nacht jedenfalls hatte mich Höcke mit seiner Zuversicht doch unsicher gemacht. Im Unterschied zu allen anderen Parteigründungen war die AfD nicht von rechts, sondern aus der enttäuschten und alarmierten Mitte der CDU heraus initiiert worden. Nur ein einziges Mal hatte es etwas Derartiges bisher gegeben: Der Hamburger Richter Ronald Schill war auf Anhieb mit einer eigenen Liste in die Bürgerschaft eingezogen, weil auch er den Duft desjenigen verströmte, dessen politische Herkunft kein abgebrannter Rand war.
Höcke beendete damals unser Gespräch mit den Worten, daß wir mal sehen müßten, inwieweit die Herrschaften aus der Mitte für genuin rechte Themen offen wären. (Der Rest ist bekannt – samt Bernd Luckes politischem Salto Mortale.)
Wenn ich darüber nachdenke, wie sehr das liberalkonservative AfD-Lager uns und vor allem Höcke die Schuld zuschob, daß man die für ihren politischen Mut bekannte bürgerliche Mitte verloren und eines der hoffnungsvollsten Parteiprojekte aller Zeiten an den Rand des Abgrunds und darüber hinaus geschoben hätte!
Höcke gehörte zu denjenigen, die sich unter dem Eindruck dieser Kritik aus den vermeintlich eigenen Reihen nicht zu Landsknechtsnaturen wandelten und sengend durch die Partei zogen. (Solche Kandidaten gab es.) Was seine parteiinternen Gegner unterschätzten und bis heute unterschätzen, ist die Macht der Begegnung und die Überzeugungskraft der Persönlichkeit.
Ich habe Parteiveranstaltungen erlebt, die feilschenden Basaren glichen, bis zur Rücksichtslosigkeit laut und geschwätzig, obwohl vorn einer am Pult stand und sprach – und die zu Räumen wurden, in denen man noch den Letzten zur Ruhe zischte, weil Höcke ans Mikrofon trat.
Ich kenne etliche Parteileute, die, aufgeladen nicht nur von der Lückenpresse, sondern von den eigenen Leuten, in Höcke den dumpfen, rücksichtslosen Sprücheklopfer sahen – und im Gespräch ihr Feindbild nicht fanden, sondern in einer Mischung aus Verwirrung und Erleichterung kein schlechtes Wort mehr über diesen Mann hören wollten, sondern seinen Weg akzeptierten.
Warum notiere ich das alles noch einmal, wo ich es schon hier und da beschrieben und in ungezählten Gesprächen innerhalb und außerhalb der AfD erzählt habe? Der Anlaß ist bald zwei Wochen alt. Ich hörte beim Holzschichten im Kontrafunk die Sonntagsrunde mit Burkhard Müller-Ulrich und seinen Gästen, und es ging um Höcke.
Zu Gast war erstens Vera Lengsfeld. Sie lag mir schon vor sieben Jahren, als ich sie in Sondershausen besuchte, damit in den Ohren, daß in Thüringen eine feine Regierung aus CDU und AfD sofort möglich sei, wenn Höcke zurückträte und den Weg frei machte für einen Konservativliberalen in der AfD. Aber schon damals begriff sie nicht, daß sich inmitten der Lawine aus Krisen, Dysfunktionalität, Überfremdung und Vasallenglück die feinsinnige Unterscheidung zwischen der Volksfront von Judäa und der Judäischen Volksfront als irrelevant erweisen müsse, und zwar mit jedem Tag mehr. Sie begriffs wirklich nicht, das habe ich jetzt gehört, denn im Kontrafunk wiederholte sie ihren alten Sermon, obwohl die AfD auch rund um Sondershausen bei über 30 Prozent steht.
Dann Ingo Langner, fleischgewordene BRD, bis weit in die 2000er Jahre mitten im Kulturbetrieb (dafür muß man sich ja fast schon verantworten, finde ich) und nun neuer Chefredakteur bei CATO, dem Magazin fürs Wartezimmer. Er äußerte sich am schäbigsten über Höcke und gab dabei zu, diesen Mann erstens gar nicht persönlich zu kennen, zweitens dessen Gesprächsband Nie zweimal in denselben Fluß gar nicht gelesen, sondern drittens sein Wissen über Höcke einer Rezension dieses Buches aus der Feder Dieter Steins entnommen zu haben. Das nenne ich Augenhöhe!
Peter J. Brenner zuletzt: Autor unter anderem bei Tumult, bekannt durch das Abfassen von Offenen Briefen an Redaktionen, deren Weg er als Abonnent oder Mitglied nicht mehr teilen wollte, namentlich FAZ (2020) und wbg (2019). Er sieht Höcke “die zwölf Jahre” bewirtschaften, kanns aber nicht belegen, und in der Sonntagsrunde gab er seinem unguten Gefühl darüber Ausdruck.
Burkhard Müller-Ulrich war irgendwie konsterniert. Dieses Gerede vom Hörensagen her und im Dialekt der WerteUnion – das gefiel ihm nicht. Aber diese Leute finden ja Gehör.
Jedoch: Ich will jetzt mal behaupten, daß die kaum wahrnehmbare Argumentationslinie von den Dreien kaum zu halten sein wird. Es wird sogar ganz schön schwierig, wenn ich jetzt mal Höcke zitiere, ohne ihn gefragt zu haben, ob ich das darf. Aber es paßt halt so gut, und er äußerte es neulich, als wir endlich wieder einmal ein paar Stunden wandern konnten. “Götz”, sagte er, “das ist alles nicht schön, aber wir kennen das ja, oder? Und jeder will sein Süppchen kochen. Aber am Ende gehören die eben doch alle zu uns. Und wir brauchen jeden, wirklich jeden, so groß ist die Aufgabe.”
So ist es, und wer das begriffen hat, weiß, wie es klingt, wenn man Engstirnigen und Korinthenkackern den Maßstab erklärt: Unser Volk und unsere Demokratie müssen gerettet werden, und das ist keine Butterfahrt.
Deshalb, und weil es wichtig ist, zu sehen, wie einer antwortet, wenn er mal nachdenken darf, bevor er antworten muß, empfehle ich als zweites das große Interview, das der sehr gut vorbereitete Martin Müller-Mertens für Auf1 mit Höcke geführt hat. Hier ist es.
–
(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an [email protected]. Ich werde ausbreiten, was sich ansammelt. Jedoch geht es nicht um übliches Kommentariat, sondern um Fortschreibung. Wir werden sehen, wie das klappt.)
– – – – –
Montag, 6. November
Der Druckausgabe der Sezession liegt in unregelmäßigen Abständen das Literaturheft Phonophor bei. Es enthält Kurzprosa aus der Leserschaft. Wir riefen Anfang vergangenen Jahres erstmals zur Beteiligung auf. Idee und Name gehen auf eine Initiative des Sezession-Autors Dirk Alt zurück: Der “Phonophor” ist eine Art Smartphone. Er taucht in Ernst Jüngers Roman Eumeswil bereits auf und wird indifferent als Statussymbol, insgesamt aber als problematisch beschrieben.
Was mich freut, ist, daß unser Phonophor, Ausgabe 4, nun an zwei unterschiedlichen Stellen ausführlich gewürdigt worden ist. Die Publizistin Beate Broßmann hat für das Blog der Zeitschrift Tumult rezensiert, Philip Stein und Volker Zierke besprechen Ausgabe 4 im Jungeuropa-Podcast.
Auch Ellen Kositza und ich haben den Phonophor erwähnt, als wir die 116. Sezession in einem kurzen Video vorstellten. Dabei ist neben meiner Projekten grundsätzlich entgegengebrachten Skepsis die Freude über die Kontinuität und Qualität dieser Beilage zu kurz gekommen. Leser fragten, ob ich den Phonophor wieder einstellen wolle. Aber nein, im Gegenteil! Wie schon oft, sind wir auch auf diesem Feld Pioniere und machen, was fehlte.
Um ein weiteres Mißverständnis auszuräumen: Der 4. Phonophor wird jeder 116. Sezession beigelegt, egal ob im Abonnement oder als Einzelheft erworben – jedoch nur, solange der Vorrat reicht. (Er ist auf 25 Hefte geschrumpft.) Bestellen kann man hier.
–
Der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) aus Wien hat mich zu einem Vortrag an die Universität eingeladen. Man hat das Recht auf öffentliche Veranstaltungen in Hörsälen, wenn man im Hochschulparlament vertreten ist, und dieses Recht will der RFS am 17. November wahrnehmen. Zwar hat die Universitätsleitung den Vertrag für diese Veranstaltung umgehend gekündigt, nachdem bekannt wurde, daß ich dort vortragen solle. Aber gegen diese Kündigung wird nun geklagt.
Ich werde am 17. auf jeden Fall pünktlich an der Universität sein und den vereinbarten Vortrag über das Buch Fahrenheit 451 von Ray Bradbury in der Tasche haben. Feuerwehrmann Montag ist eine unserer Ikonen, denn er steht fast allein neben der belämmerten Masse und gegen ihre Dompteure, die das Lesen verboten und fast alle Bücher verbrannt haben. Er steht aber nicht ganz allein, denn man erkennt einander am Hunger auf andere Kost als die, die durch die Gitterstäbe gereicht wird. Man tastet einander ab, man faßt Vertrauen, man sieht eine Lebenstür.
Unsere Szene hat für Dystopien viel übrig, sie ist hellhörig, hat das geschulte Gehör derer, die aufgewacht sind und die Schritte der Wärter studieren. Legen wir uns wieder hin oder klopfen wir die Wände ab? Lesen wir, daß es anders sein könnte oder liefern wir die Bücher an diejenigen ab, die selbst die Erinnerung an sie noch tilgen möchten? Begreifen wir unser Leben als goldenen Käfig oder sehen wir die Stäbe nicht mehr?
Es gibt unter Umständen kein Recht auf den anderen Ton an der Universität, so naiv bin ich nicht. Aber es wird dringend Zeit für einen anderen Ton, und wir erheben Anspruch darauf. Wenn es also die Möglichkeit gibt, sich Zutritt zu verschaffen und Platz zu nehmen, dann sollten wir sie ergreifen.
Wir ergreifen sie übrigens als diejenigen, die davon berichten wollen, wie schön und befreiend es ist, sich geistig nichts von vornherein verbieten zu müssen. Ich bemitleide die Vertreter der Cancel culture. Ich bemitleide sie wirklich, denn sie haben sich selbst so vieles verboten, haben sich selbst mit Aufpassern umstellt, sind einander zu Aufpassern geworden, weil sie sich in einem Minenfeld wähnen.
Dabei sind sie bloß Mimosen und haben sich Hygienevorschriften unterworfen, die das Leben und Lesen zu einer aseptischen Sache machen.
Wir hingegen müssen nicht voreinander rechtfertigen, mit wem wir sprechen, was wir lesen, wem wir zuhören und von wem wir lernen wollen. Noch nie mußte ich zu jemandem sagen, er solle ein Gespräch, das wir führten, so behandeln, als habe es nie stattgefunden.
Aber wie oft schon sagten mir die verängstigten, verzweifelten, ratlosen, zynischen, vor allem aber vermeintlichen Gegner, mit denen ich mich traf, um Rede und Antwort zu stehen, daß das soziale Höllentor geöffnet würde, käme ans Licht, mit wem sie sich gerade austauschten.
Denen, die nun die Tür zum Hörsaal vernageln wollen, muß man die Angst nehmen. Leute: Es handelt sich um einen Vortrag. Es wird um einen der Klassiker über die Selbstermächtigung gehen, nach Büchern zu greifen, sie nicht zu verbrennen, sondern zu retten und ihren Inhalt so zu verinnerlichen, als sei man selbst dieses Buch.
– – – – –
Dienstag, 31. Oktober
Zum ersten Mal in meinem Leben auf einer Galopp-Rennbahn: Halle/Saale, Volksfeststimmung, Gulasch und Bier, sieben Rennen. Was faszinierte, wie bei Jägern: die ganz eigene Sprache, die in den Ankündigungen und Siegerinterviews eben nicht gepflegt, sondern einfach verwendet wurde.
Da gaben Pferde ihr Lebensdebüt, als begänne das Leben erst, wenn man die Rennbahn betritt. Von Ausgleichsrennen und Handicaps war die Rede, und beides hat mit Gewichten zu tun, die den Pferden angehängt wurden, damit auch andere eine Chance bekämen. Ein Mann knurrte was von Blendern, die seine Dreierwette versaut hätten. Dabei hing der Gaul samt seinem Jockey mit den gestreiften Farben bloß im Lot und konnte nicht vorbei.
Einige Besucher machten auf Stil, also Tweed und Karo und Frauen mit Sonntagsreitermode plus hohen Stiefeln und Sektglas. An den Wettkassen endlose Schlangen, und ein paar Männer mit Feldstecher und Notizblöcken setzten nicht aus Jux. Ich sprach einen an, aber das Mißtrauen war grob.
An den Biertischen und auf der Tribüne lauschte ich den Gesprächen: nicht ein politisches Wort. Aber ein paar Handschläge.
–
Gespräch mit einem Sicherheitsexperten aus Österreich. Er war für die UN-Friedenstruppe auf den Golanhöhen an der syrischen Grenze und hat den Abzug der österreichischen Einheiten von dort im Jahr 2013 mitgemacht. Er ist mit einer Israelin verheiratet, lebt in Wien und ist oft in Tel Aviv – Sicherheitsberatung für Import und Export.
Wir trafen uns in Leipzig. Seine Antwort auf meine Frage, ob Israel überrascht worden sei am 7. Oktober, verblüffte mich in ihrer Direktheit. Er sagte erstens, es sei völlig ausgeschlossen, daß Israel im Vorfeld keine Kenntnis von diesem Angriff gehabt habe, also wirklich völlig ausgeschlossen. Man habe es aus verschiedenen Gründen geschehen lassen.
Da sind innenpolitische Gründe zum einen, also Ablenkung von innerisraelischer Spannung, und zum anderen außenpolitische Gründe, nämlich die Legitimation für einen manifesten Gegenschlag, für den es wieder einmal an der Zeit gewesen sei.
Jedoch, zweitens: Israel habe die eigene Grenzsicherung überschätzt und sei von der Wucht und der Brutalität der Angreifer am Boden überrumpelt worden. Man habe falsch kalkuliert, weil man nur wenige habe einweihen können, also im Grunde kaum jemanden von denen, die den ersten Wellenbrecher zu bilden gehabt hätten.
Die Lage sei, drittens, militärisch für Israel gut, aber psychologisch schlecht. Militärisch: Er selbst kenne keine Armee, die am Formalen weniger interessiert und zugleich so konsequent auf Effektivität ausgerichtet sei. Ich vermutete, daß dies der Zustand sei, wenn Waffe und Bereitschaft nicht hinter Kasernenmauern abgetrennt, sondern lebensgegenwärtig seien. Er bestätigte und fügte hinzu, daß aus diesem Grund die Hisbollah nicht wirklich eingreife: Man würde nicht das wenige an guten Waffen und Leuten opfern, das besser sei als die Hamas, aber immer noch um Welten schlechter als Israel.
Problematisch sei der Häuserkampf, das Aufräumen in den kilometerlangen Katakomben unter dem Schutt, den die Luftwaffe produziert habe. Eine alte Lehre aus dem 1. Weltkrieg schon: daß die Stellung unter einem einmal in sich zusammengebrochenen Haus sicherer sei als alles andere. Solche Höhlensysteme auszuräumen, das bedeute: Einer ist vorneweg, da gäbe es keine Alternative, und wenn der nicht mehr sei, dann eben der zweite, dann der dritte. Selbst die wirklich guten Einheiten kämen dabei an ihre Belastungsgrenze.
Psychologisch sei Israel trotz überwältigender Lobbyarbeit bereits im Hintertreffen: Die Hamas spiele das Spiel mit den Geiseln sehr geschickt, und die mehr als abschätzigen und rücksichtslosen Äußerungen höchstrangiger israelischer Politiker und Militärangehöriger seien ein mediales Desaster. Aber das sei nicht einzuhegen: Das sei ehrlich so gemeint, formal schnoddrig und im Front-Slang derer, die wissen, was sie können, wer der Feind ist und was dieser Feind täte, wenn er nur könnte.
Aber viertens: 350 000 eingezogene, von der Arbeit abgezogene Reservisten, zigtausend aus dem Land geflüchtete Arbeitskräfte, und eben keine Lehmhütten plus drei Ziegen, sondern eine moderne Dienstleistungsgesellschaft. Jeder Tag ist ein ökonomisches Desaster für Israel, jeder Verlust reißt eine gravierende Lücke, nicht nur menschlich.
Eine Lösung sei nicht in Sicht. Die Sanduhr werde umgedreht, wie in der Sauna. Irgendwann, vielleicht in sieben, vielleicht in zehn Jahren riesele dann das letzte Körnchen, und dann krache es wieder. Aber nun sei man ja erst einmal mittendrin.
Solche Gespräche – was sind sie? Bestätigungen des Geahnten, ergänzte Aspekte, Einübung in eine fremde Mentalität. Vor allem: Berichte aus der Ferne, zu denen man sich nicht verhalten muß. Wie ich schon schrieb (und der Sicherheitsberater, der meinen Beitrag gelesen hatte, bestätigte diese Sichtweise fast schon emotional): Israel braucht uns nicht.
– – – – –
Samstag , 29. Oktober 2023
1999 erreichte der damalige Außenminister Joschka Fischer auf dem Sonderparteitag der Grünen im Mai die Zustimmung seiner Partei zum Angriff der Nato auf Serbien und zum Einmarsch in den Kosovo. Er argumentierte damals auf der metapolitisch jahrzehntelang vorbereiteten Grundlage, daß es nie wieder zu Faschismus und zu Auschwitz kommen dürfe.
Metapolitische Vorbereitung bedeutete in diesem Fall, daß diese Begriffe losgelöst von ihrer historischen Einbettung in eine Epoche zu Chiffren geworden waren. Ihre Wirkung beruhte nicht auf Nachvollziehbarkeit eines statthaften Vergleichs, sondern auf schockierender Überwältigung und der Nichthinterfragbarkeit eines Glaubenssatzes.
Nur von der zivilreligiösen Aufladung solcher kollektiver deutscher Schuld her ist zu erklären, wie der dissidente Journalist Julian Reichelt mit dem Verweis auf die Bombardierung deutscher Städte die Bombardierung des Gaza-Streifens durch Israel rechtfertigt. Am 25. Oktober kommentierte Reichelt im Sender NIUS:
Briten und Amerikaner hielten es für geboten und moralisch vertretbar, den Willen der deutschen Zivilbevölkerung durch Flächenbombardements von Städten zu brechen. Sie nahmen den Tod hunderttausender Zivilisten nicht nur in Kauf, sie verursachten ihn ganz bewusst, weil sie der (richtigen) Überzeugung waren, dass es ein befreites und friedliches Europa nur geben könne, wenn Deutschland in jeder Hinsicht gebrochen wäre.
Reichelt steht mit dieser Argumentation nicht nur jenseits roter Linien, die das Kriegsvölkerrecht markiert (wobei gleich angemerkt sei, daß sich derjenige, der kann, was er will, um dieses Recht noch nie groß scherte); er übernahm diesen Offenbarungseid vom ehemaligen israelischen Premierminister Naftali Bennett, der bereits am 13. Oktober die Frage eines Journalisten nach zivilen Opfern im Gaza-Streifen mit den Worten zurückwies:
Fragen Sie mich ernsthaft weiter nach palästinensischen Zivilisten? Haben Sie nicht gesehen, was los ist? Wir bekämpfen Nazis.
Und weiter:
Als Großbritannien im Zweiten Weltkrieg die Nazis bekämpft hat, hat auch keiner gefragt, was in Dresden los ist. Die Nazis haben London angegriffen und ihr habt Dresden angegriffen. Deshalb: Schande über Sie, wenn Sie mit diesem falschen Narrativ weitermachen.
Ich bin mir nicht sicher, wie wirkungsvoll diese Absicherungschiffren heute noch sind und ob nicht “Dresden” als Wort doch einen anderen Beiklang hat als den, der Reichelt und Bennett im Ohr sitzen mag. Florenz und Elbe und “Wie liegt die Stadt so wüst” klingen mit.
Alte Hebel, die so spielend angesetzt werden konnten und funktionierten, sind jedoch langlebiges Gerät. Und so hat gestern der israelische Außenminister Eli Cohen die (wiederum nicht bindende) Resolution der UN-Vollversammlung, diesen Aufruf zur Schonung der Zivilbevölkerung und zu einem Ende der Kämpfe, mit denselben Verweisen zurückgewiesen.
Wir lehnen den verabscheuungswürdigen Ruf der UN-Generalversammlung nach einem Waffenstillstand entschieden ab. Israel beabsichtigt, die Hamas zu eliminieren.
Denn so sei die Welt auch mit den Nazis und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verfahren. Deshalb sei die Resolution ein „dunkler Tag für die UN und für die Menschheit“, der mit Schande in die Geschichte eingehen werde. (Deutschland enthielt sich.)
–
Las gestern im neuen Heft der noch wenig bekannten Zeitschrift CRISIS, einem erst im Vorjahr gegründeten “Journal für christliche Kultur”. Verantwortlicher Redakteur ist Gregor Fernbach, der auch den Verlag Hagia Sophia betreibt. Dort wird unter anderem das Werk des russischen Philosophen Iwan Iljin gepflegt.
Unsere Leser haben vor allem nach seiner zentralen Schrift Über den gewaltsamen Widerstand gegen das Böse gegriffen, und natürlich ist in der neuen Ausgabe ein Beitrag über die Gedankenführung dieses Buches enthalten. Denn CRISIS 6 beschäftigt sich mit dem Thema “Krieg”.
Das Heft ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Ich mag es, wenn nicht kommentiert, sondern zusammengetragen wird, wenn man etwas lernt und erfährt.
So war mir unter anderem die Vertiefung der Glaubensspaltung in der Ukraine nicht bewußt, obwohl ich früher in Dörfern war, in denen neben der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche (UOK) auch eine griechisch-katholische Kirche stand. Diese vor allem westukrainische Abspaltung rührt aus dem Jahr 1596, in dem sich dieser Teil der alten Kiewer Rus dem polnisch-litauischen Bund unterwarf und kirchlich Konstantinopel verließ und Rom anerkannte. Die Liturgie blieb orthodox.
2018 kam es zu einem zweiten Schisma, nämlich zur Gründung eines eigenständigen, vom russischen Patriarchat unabhängigen orthodoxen Kirchentums der Ukraine. Die bei Rußland verbliebene Orthodoxie (die UOK) löste sich 2022 ebenfalls von Moskau – ein taktischer Schritt, der jedoch nichts austrug: Seit Dezember ist sie faktisch verboten, bekam sofort die Nutzungsrechte im weltberühmten Kiewer Höhlenkloster entzogen und wird seit Juni auch aus den letzten, ihr verbliebenen Klausen und Kirchen vertrieben.
Im CRISIS-Heft schreiben Matthias Matussek und die Journalistin Nina Byzantinia über diese Vorgänge. Letztere spielt mit ihrem Versuch, der katholisch-griechischen Kirche eine intensive Kontaktschuld zum Dritten Reich nachzuweisen, mit dem Feuer. Man muß nicht tief graben, um Verstrickungen auf allen Seiten zu finden.
Dezidiert ist der Beitrag Benjamin Kaisers, der von England aus mitarbeitet und seinen Beitrag “Der geistige Kampf” mit den Sätzen beginnt, daß ein totaler Krieg tobe, von dem jeder einzelne betroffen sei: Es sei ein Krieg, in dem die eine Seite machtvoll behaupte, daß der Mensch sein könne und solle wie Gott, während die andere Seite in diesem geistigen Kampf die heiligen Zeichen aufgerichtet halte oder wieder aufrichte – und zwar zunächst und vor allem in sich selbst.
Seien noch der lange, grundlegende Beitrag des mir bisher nicht bekannten Publizisten Wolfgang Vasicek erwähnt, der den “Krieg als Ereignis” und seine “Eingrenzung und Entgrenzung” sehr kenntnisreich und lektüregesättigt behandelt, außerdem das Editorial, das die Tradition einer “Segnung der Waffen” ausleuchtet, und das Interview mit Ulrike Guérot, das von Redakteurin Beile Ratut geführt wird.
CRISIS verfolgt einen konsequent christlichen, vor allem orthodoxen und west-kritischen Kurs. Das ist im deutschsprachigen Raum eine Lücke, und sie wird nun gefüllt. Heft 6 ist soeben erschienen, umfaßt 88 Seiten, kostet 12.50 € und kann hier bestellt werden. Auch ein Abonnement kann man dort zeichnen.