Renaissance der Reconquista? – Neues von der IB

Damals war die Lage schlecht. AfD und FPÖ sta­gnier­ten, strit­ten und distan­zier­ten sich am lau­fen­den Band. 3 Jah­re spä­ter faß­te ich die­se Gedan­ken sys­te­ma­tisch in „Regime Chan­ge von Rechts” zusam­men. Mitt­ler­wei­le hat sich die Lage über­all zum Bes­se­ren gewen­det. Meu­then ist in der AfD nur noch eine fer­ne Erin­ne­rung, und Her­bert Kickl sitzt in der FPÖ fest im Sat­tel. Die rech­ten Par­tei­en sind berei­ter denn je, sich vom Vor­feld inspi­rie­ren zu lassen.

Auch die patrio­ti­sche Gegen­öf­fent­lich­keit war nie bes­ser auf­ge­stellt. Die Sor­ge über die pseu­do­rech­ten Rei­chelt und Co erwies sich bis­lang als über­zo­gen. Zwar wur­de er nicht zum „deut­schen Tucker Carlson“, son­dern eher zum „deut­schen Ben Sha­pi­ro“, doch effek­tiv hat sei­ne Medi­en­ar­beit den Auf­stieg der AfD und die Aus­brei­tung des rech­ten Lagers nicht eingebremst.

Auch die rech­te Theo­rie­bil­dung gedeiht – und sie wächst nicht nur in die Tie­fe der the­ma­ti­schen Spe­zia­li­sie­rung. Deut­lich zeigt sich bei der Ver­brei­tung rech­ter und natio­nal­kon­ser­va­ti­ver Erkennt­nis­se in ehe­mals libe­ral-islam­kri­ti­sche Milieus ein welt­an­schau­li­cher Bodengewinn.

Woche für Woche setzt eine krea­ti­ve Schwarm­in­tel­li­genz auf „X“ (vor­mals Twit­ter) die lin­ken „Wahr­heits­sys­te­me“ schach­matt. Sie ist ein Emer­genz­phä­no­men der neu­en, “tik­tok­pa­trio­ti­schen” Jugend, wel­che die Steif­heit von „Recon­quis­ta Ger­ma­ni­ca“ und das Nischen­den­ken von „Rechtstwit­ter“ hin­ter sich gelas­sen hat.

Angriffs­lus­tig, iro­nisch bis zur Selbst­auf­lö­sung und mit wohl­wol­len­der Dul­dung durch den obers­ten „Memelord“ Elon Musk treibt sie Lin­ke Akti­on für Akti­on zur Ver­zweif­lung. Götz Kubit­schek hat recht, wenn er schreibt, daß unser „meta­po­li­ti­scher Wei­zen blühe“.

Man könn­te mei­nen, es herrsch­ten auch Ide­al­be­din­gun­gen für den rech­ten Akti­vis­mus. Doch bis vor eini­ger Zeit hink­te die Iden­ti­tä­re Bewe­gung als aktio­nis­ti­sche Avant­gar­de die­ser Ent­wick­lung hin­ter­her. Teil­te man das Schick­sal so man­cher Vor­hut, wonach die Wir­kung der eige­nen Begrif­fe (“Remi­gra­ti­on”, “Bevöl­ke­rungs­aus­tausch”), erst nach dem eige­nen Able­ben ein­setzt? Wur­de der meta­po­li­ti­sche Erfolg gar mit dem Opfer der eige­nen Exis­tenz erkauft? Ein Twit­ter­fa­den zieht ein Fazit und legt nahe, daß die „Jun­ge Alter­na­ti­ve“ teil­wei­se die Sta­fet­te des offe­nen Akti­vis­mus über­nom­men hat.

Tat­säch­lich erin­nert die Demo vom 28.10. stark an ver­gleich­ba­re iden­ti­tä­re Kund­ge­bun­gen, was nicht nur am „Remi­gra­ti­ons­ban­ner“ liegt.

Im Arti­kel “Zurück zur Mas­ke” erklär­te ich, war­um Iden­ti­tä­re in Deutsch­land ab 2020 weit­ge­hend dezen­tral und hin­term Schlauch­schal agie­ren. Die­se (not­wen­di­ge) Pha­se könn­te nun abge­schlos­sen sein.

Beglei­tend zur JA-Demo erreg­te eine bis­lang einzig­ar­ti­ge Beset­zungs­ak­ti­on Aufsehen.

Am Nach­mit­tag des­sel­ben Tages hält ein Prit­schen­wa­gen mit quiet­schen­den Rei­fen vor einer geplan­ten Asyl­un­ter­kunft in Dres­den. Rund 20 Akti­vis­ten über­win­den mit Leich­tig­keit eine Mau­er, einen Zaun und beset­zen das Dach des Gebäu­des. Auf ihrem Ban­ner steht die­sel­be Paro­le: „Remi­gra­ti­on“.

Zwei jun­ge Patrio­ten blei­ben auf dem Dach. Max und Adri­an zei­gen mutig Gesicht und ver­tei­ben sich die Zeit am Dach mit theo­re­ti­scher Lek­tü­re aus dem Antai­os Ver­lag. Das SEK begrü­ßen sie mit Goethegedichten.

Die Akti­on ist per­fekt geplant. Zeit­gleich fin­det eine Mas­sen­de­mo der Bür­ger­be­we­gung im Stadt­zen­trum statt. Die Nach­richt von der Beset­zung lockt Demons­tran­ten an, die den bei­den Beset­zern laut­stark den Rücken stär­ken. Unter ihnen der Dach­de­cker­meis­ter Max Schrei­ber, der sich im „Asyl­heim­wi­der­stand“ ver­dient gemacht hat. Sei­ne Mas­sen­kund­ge­bung in Berg­gieß­h­übl (Säch­si­sche Schweiz) hat­te Ende Sep­tem­ber effek­tiv ein Asyl­heim ver­hin­dert. Auch eine Dach­be­set­zung weni­ge Tage zuvor im schwä­bi­schen Alb­stadt Ebin­gen kann die­sen Erfolg ver­bu­chen. Die Turn­hal­le, die hier mit „Remi­gra­ti­on“ mar­kiert wur­de, wird doch kein Asylheim.

Ob Aktio­nen oder Demos den bestehen­den Unmut zuspit­zen und das Faß zum Über­lauf brin­gen, oder ob sie, wie Kubit­schek schreibt, ein Schnee­ball sind, der einer Lawi­ne hin­ter­her­ge­wor­fen wur­de, ist sekun­där. Es ändert wenig an ihrer sym­bo­li­schen und moti­vie­ren­den Kraft.

Im Kopf des Betrach­ters begin­nen „was ‑wenn“- Gedan­ken­gän­ge: „Was, wenn nicht zwei son­dern 50 Bür­ger ein Dach beset­zen!“ Eine sol­che Akti­on könn­te nicht so rasch geräumt wer­den! „Was, wenn gegen jedes Asyl­heim ein „fried­li­cher Sturm“ wie in Zit­tau statt­fin­det?” Ein Schnee­ball kann die Lawi­ne immer auch auslösen!

Aus eige­ner Erfah­rung und täti­ger Orga­ni­sa­ti­ons­ar­beit kann ich berich­ten, daß eine neue, moti­vier­te und geschul­te Gene­ra­ti­on bereit ist, an die Hoch­zeit der IB anzu­knüp­fen – und das europaweit.

Mit­te Okto­ber war ich in Brüs­sel, um zusam­men mit ande­ren iden­ti­tä­re Grup­pen eine neu­es Pro­jekt zu lan­cie­ren. Der „Action Radar Euro­pe“ wur­de in einer Anspra­che vor den Toren des EU-Par­la­ments aus der Tau­fe geho­ben. Das Video wur­de zu einem vira­len Hit, der “anti­glo­ba­lis­ti­schen Inter­na­tio­na­le”. Am Ban­ner stand selbst­ver­ständ­lich wie­der: „Remi­gra­ti­on.“

Auf Dächern, Ban­nern, in den Trends, Schlag­zei­len in Büchern und Pod­casts. Das Schlag­wort ist in aller Mun­de und gehört bald mit „Migra­ti­ons­wen­de“, „Bevöl­ker­ung­aus­tausch“ (und hof­fent­lich bald „eth­ni­scher Wahl” und “De-Isla­mi­sie­rung”) zum Stan­dard­vo­ka­bu­lar des Wider­stands. Die The­men­kar­rie­re ist vor­ge­zeich­net. Der Begriff wird im patrio­ti­schen Lager hege­mo­ni­al wer­den und dann auf die Gesell­schaft über­grei­fen. Auch sei­ne Kri­ti­ker wer­den ihn durch ihre Angrif­fe stär­ken. „Remi­gra­ti­on“ wird als The­ma nicht mehr weg­ge­hen, bis sie weg­ge­hen – und zwar millionenfach.

Um wen, um wie vie­le Aus­zu­wei­sen­de und um wel­che Zeit­räu­me es geht, sprich: was Remi­gra­ti­on kon­kret bedeu­tet, ist noch Gegen­stand einer bin­nen­rech­ten Debat­te. (Ich wer­de Anfang 2024 mit einem „Remi­gra­ti­ons­ka­pla­ken“ einen Bei­trag dazu leis­ten.) Doch wofür der Begriff unge­fähr steht, ist jetzt schon klar: Die Wei­chen müs­sen so umge­stellt wer­den, daß Deutsch­land jeden Tag wie­der etwas deut­scher wird, statt umgekehrt!