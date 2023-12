Lesen, Lernen, Schauen: Weihnachtsempfehlungen, Teil IV

Ler­nen

Alex­an­der Nitz­berg, gebo­ren 1969 in Mos­kau, ist einer der bedeu­tends­ten und umtrie­bigs­ten deut­schen Über­set­zer rus­si­scher Lite­ra­tur, und zwar sowohl von Lyrik als auch von Pro­sa, was nicht vie­le können.

Die Lis­te der von ihm über­setz­ten Dich­ter liest sich wie ein Who-is-Who der rus­si­schen Klas­si­ker: unter ande­rem Dos­to­jew­skij und Pusch­kin, Wolo­schin und Bul­ga­kow, Ach­ma­towa, Rad­lo­wa und Ros­top­schi­na, Sawin­kow (hier und hier) und Majakowski.

Zusätz­lich hat er seit 1996 eini­ge eige­ne Lyrik-Bän­de ver­öf­fent­licht, nebst einem herr­li­chen Lehr­buch “wie man Gedich­te macht” mit dem Titel Lyrik Bau­kas­ten.

Auch sein jüngs­tes Buch ist ein Lehr­buch zum “Sel­ber­ma­chen”, aller­dings mit einem gänz­lich ande­ren The­ma. Der geschlif­fe­ne Geo­mant. Das Horo­skop der vier Ele­men­te ist eine detail­lier­te Ein­füh­rung in eine klas­si­sche Ora­kel­tech­nik, die sich ins­be­son­de­re im Mit­tel­al­ter (Dan­te erwähnt sie am Ende sei­ner Com­me­dia) und der Renais­sance gro­ßer Beliebt­heit erfreut hat und die höchst­wahr­schein­lich ori­en­ta­li­schen Ursprungs ist: die “Geo­man­tie” oder “Punk­tier­kunst”, wobei sich das Wort “Geo” hier auf die Welt “als Gan­zes” bezieht. Es steht für “den pla­to­ni­schen Misch­krug, in dem alle Antei­le sinn­voll ver­rührt werden”.

Die Ele­men­te Feu­er, Erde, Was­ser, Luft sym­bo­li­sie­ren hier die vier Grund­prin­zi­pi­en, aus denen “alle Din­ge bestehen”: Das Feu­er steht für Geist und Wil­len, “den drän­gen­den Impuls zum Sein”, Luft für die “gedank­li­che Kon­zep­ti­on”, Was­ser für “das Prin­zip des Lebens, der sinn­li­chen Wahr­neh­mung und Emp­fin­dung”, die Erde für das “Mani­fes­te, das Form­ge­wor­de­ne, die Gestalt”.

Die­se sind die vier Grund­ele­men­te des geo­man­ti­schen Horo­skops, das sehr ein­fach zu erstel­len ist: Alles, was man braucht, ist ein Blatt Papier und Blei­stift. Aus zufäl­lig gesetz­ten Punk­ten oder Stri­chen ent­ste­hen geo­man­ti­sche “Kar­ten”, die oft von erstaun­li­cher Schön­heit und Kom­ple­xi­tät sind. Sie zu ergrün­den, bedeu­tet, sich auf einen inne­ren “Erkennt­nis- und Läu­te­rungs­pro­zess” ein­zu­las­sen. Das Ora­kel ist kei­ne “blo­ße Ant­wort­ma­schi­ne”; es anzu­wen­den und zu deu­ten, ist eine Kunst.

Nitz­berg, geschult am stren­gen Den­ken René Gué­nons, steht dabei firm auf dem Boden neo­pla­to­ni­scher Phi­lo­so­phie. “Eso­te­rik” ist für ihn ver­bun­den mit Namen wie Hera­klit, Pla­ton, Her­mes Tris­me­gis­tos, Apu­lei­us, Boe­thi­us, Fici­no, Pico del­la Miran­do­la und Para­cel­sus, und nicht mit den Ent­ar­tun­gen des “New Age”, der Theo­so­phie, des Räu­cher­stäb­chen­kit­sches oder der “tie­fen­psy­cho­lo­gi­schen Sur­ro­ga­te” im Gefol­ge von C. G. Jung, die er in sei­ner Ein­lei­tung scharf kri­ti­siert und verwirft.

Im Zuge die­ser Kri­tik spricht er auch tie­fer lie­gen­de Übel an. Aus Nitz­bergs Sicht hat “unse­re west­li­che Zivi­li­sa­ti­on im post­auf­klä­re­ri­schen Zeit­al­ter jede Bin­dung an ihre eso­te­ri­schen Wur­zeln ver­lo­ren”: “Etwas, das jahr­hun­der­te­lang Bestand hat­te und dem Men­schen im Inne­ren einen Halt bot, wur­de preis­ge­ge­ben und gna­den­los ersetzt.” Die Kunst des geo­man­ti­schen Ora­kels ein­zu­üben mag ein Weg sein, sich zu den “Müt­tern” (so auch der Name der vier Grund­fi­gu­ren eines geo­man­ti­schen Horo­skops) zurück­zu­tas­ten; jeder Leser mag selbst ent­schei­den, wie sehr er sich dar­auf ein­las­sen mag.

Der geschlif­fe­ne Geo­mant ist ein kurz­wei­li­ges, klar geschrie­be­nes Buch, geeig­net auch für Lai­en, Anfän­ger und Neu­gie­ri­ge ohne prak­ti­sche Ambi­tio­nen. Es bie­tet Eso­te­rik mit nüch­ter­ner Klar­heit, ohne “Geschwur­bel”, Quatsch und mys­ti­sche Bene­be­lung. Als Bonus ent­hält es einen vom Autor aus dem Latei­ni­schen über­setz­ten raren Trak­tat eines alten Meis­ters der Geo­man­tia, Pie­tro d’A­ba­no aus Padua.

Alex­an­der Nitz­berg: Der geschlif­fe­ne Geo­mant. Das Horo­skop der vier Ele­men­te, Chi­ron Ver­lag, Tübin­gen 2023, 243 Sei­ten, 26,80 € – hier bestel­len.

Lesen (und Schauen)

Die­ses Buch ist zuge­ge­be­ner­ma­ßen viel­leicht nicht unbe­dingt das pas­sends­te Geschenk für Weih­nach­ten, das man emp­feh­len kann.

Der ers­te Text, den ich mit dem Namen Mar­tin Licht­mesz zeich­ne­te, war ein Arti­kel in eng­li­scher Spra­che über den Ber­li­ner Under­ground­fil­mer Jörg Butt­ge­reit, sekun­diert von einem Inter­view, das ich mit ihm in einem Schö­ne­ber­ger Kino geführt hat­te, in dem er damals als Pro­jek­tio­nist arbei­te­te, auf­ge­nom­men auf einem alten Kas­set­ten­re­cor­der (das Tape muß noch irgend­wo existieren).

Arti­kel und Inter­view wur­den Mit­te 2000 in einem kurz­le­bi­gen Neo­folk-Indus­tri­al-Fan­zine mit klei­ner Auf­la­ge abge­druckt (damals war ich noch ein gänz­lich unpo­li­ti­scher Film­stu­dent, Butt­ge­reit trifft also kei­ne “Kon­takt­schuld”).

Butt­ge­reit, Jahr­gang 1963, hat­te damals – zumin­dest für jene, die einen aus­rei­chend gro­ßen Knall hat­ten, sich für der­glei­chen zu inter­es­sie­ren – einen “Kult­sta­tus” als extrem “trans­gres­si­ver” Film­re­gis­seur, berühmt-berüch­tigt vor allem durch sei­ne Hor­ror­fil­me Nekro­man­tik (1987) und Nekro­man­tik 2 (1991). Der Film, der den stärks­ten Ein­druck bei mir hin­ter­las­sen hat, ist aller­dings der depres­si­ve Sui­zid-Epi­so­den-Film Der Todes­king (1989).

Der “Charme” die­ser abgrün­di­gen, ama­teur­haf­ten, die Schmerz­gren­zen des Zuschau­ers bru­tal stra­pa­zie­ren­den, gera­de­zu anti­so­zia­len Low-Bud­get-Fil­me (Nekro­man­tik wur­de kom­plett auf Super‑8, sein Nach­fol­ger auf 16mm gedreht) bestand vor allem dar­in, daß sie Pro­duk­te einer unbrems­ba­ren, unge­ho­bel­ten, un- bis anti-intel­lek­tu­el­len Fil­mer- und Pro­vo­ka­ti­ons­lei­den­schaft jen­seits jeg­li­cher kom­mer­zi­el­ler Inter­es­sen waren.

Butt­ge­reit und sei­ne Spieß­ge­sel­len woll­ten nie­mals “Kunst” machen, aber mit ihrem obses­si­ven Wil­len zum Tabu­bruch und zum Über­schrei­ten der Gren­zen des Dar­stell­ba­ren, sind sie in Berei­che vor­ge­drun­gen, die tie­fer gele­gen sind, als sie viel­leicht ver­mu­tet oder beab­sich­tigt haben. Hin­ter dem juve­ni­len Jux und dem gewollt Scho­ckie­ren­den und Absto­ßen­den waren durch­aus ernst­haf­te Füh­lungs­auf­nah­men mit dem Tod, dem Grau­en und dem Ster­ben wahr­nehm­bar. Das ist etwas, wo man durch­muß – oder wo zumin­dest ich durchmußte.

Butt­ge­reits reich bebil­der­te, auf alten Tage­buch­ein­trä­gen basie­ren­den Memoi­ren Nicht jugend­frei! zei­gen, aus wel­chem Boden sei­ne “Unter­grund­fil­me” ent­spros­sen sind. Es ist das heu­te bei­na­he mythisch anmu­ten­de West-Ber­lin der sieb­zi­ger und acht­zi­ger Jah­re, eine ein­zig­ar­ti­ge Insel anar­chisch-chao­tisch gären­der Sub­kul­tu­ren, in der Butt­ge­reit als Kind der Punk­rock-Gene­ra­ti­on auf­ge­wach­sen ist (und ein gro­ßes, aber sym­pa­thi­sches und trotz allem offen­bar boden­stän­di­ges Kind ist er bis heu­te geblieben).

Als Sozia­li­sier­ter der “schwar­zen Sze­ne” und Fan von SPK, NON, Psy­chic TV, Nur­se with Wound, Cur­rent 93, Coil, Nick Cave, Lydia Lunch, den Ein­stür­zen­den Neu­bau­ten und ande­ren übli­chen Ver­däch­ti­gen kam ich fünf­zehn bis zwan­zig Jah­re zu spät zur Par­ty. Von der Mau­er­stadt habe ich nur mehr einen Abglanz erlebt. Abtau­chend in Butt­ge­reits Tage­buch­ein­trä­ge, füh­le ich die Weh­mut (und viel­leicht auch den Neid) des Zuspät­ge­bo­re­nen, der ger­ne dabei­ge­we­sen wäre.

Ich muß aber auch sagen, daß vie­les, was damals auf­re­gend, genia­lisch, befrei­end, herr­lich ver­bo­ten und sub­ver­siv gewirkt haben mag, heu­te etwas schal und abge­schmackt erscheint. Nach der Orgie kommt der Kat­zen­jam­mer, und auch der schöns­te “Kick” währt nicht ewig.

Es ist inzwi­schen witz­los gewor­den, für die “Radi­ka­li­tät” von John Waters zu schwär­men oder sich über die ohne­hin nur lah­men Vor­stö­ße der Zen­sur und des “Jugend­schut­zes” ver­gan­ge­ner Zei­ten zu erei­fern, die trotz aller Indi­zie­rungs­le­gen­den auch Butt­ge­reits Fil­me nur am Ran­de betra­fen. Irgend­wann erreicht wohl jeder den Zeit­punkt, an dem die “Blu­men des Bösen” nicht mehr so berau­schend und ver­füh­re­risch duf­ten wie einst.

Von frü­her Kind­heit an war Butt­ge­reit beses­sen von den rei­ße­ri­sche­ren und tra­shi­ge­ren Ange­bo­ten der Pop­kul­tur, von Mons­ter­fil­men, Hor­ror­schund, von God­zil­la, Super­hel­den­co­mics und Bruce Lee, der ihn dazu ani­mier­te, Kampf­sport­un­ter­richt zu neh­men. Spä­ter kom­men die “Mit­ter­nachts­fil­me” von John Waters und David Lynch hin­zu. Er besucht Kon­zer­te von Queen, Kiss und Led Zepel­lin, von DAF, Dead Ken­ne­dys und Throb­bing Gristle.

Es ist eine Geschich­te des beses­se­nen Kon­sums von Fil­men – im Kino, im Fern­se­hen, auf stark gekürz­ten Super-8-Kopien, auf Beta­max- und VHS-Kas­set­ten; von Kon­zer­ten, von Schall­plat­ten, von obsku­ren Maga­zi­nen und ande­ren Schät­zen des ana­lo­gen Zeit­al­ters, in deren Besitz zu gelan­gen es oft erheb­li­chen Auf­wands bedurf­te. Die digi­ta­le Ver­füg­bar­keit von allem und jedem via Inter­net hat einen wesent­li­chen Teil die­ses Zau­bers zerstört.

Auch in die­ser Hin­sicht lös­te Butt­ge­reits Buch in mir nost­al­gi­sche Gefüh­le aus, bis hin zum Phan­tom­schmerz. Wer eine ähn­li­che Rei­se wie ich hin­ter sich hat, wird an ihm sei­ne (zwie­späl­ti­ge) Freu­de und Fas­zi­na­ti­on haben.

Jörg Butt­ge­reit: Nicht jugend­frei! Tage­buch aus West­ber­lin, Mar­tin Schmitz Ver­lag, Ber­lin 2023, 364 Sei­ten, 36,00 € – hier bestel­len.