Wo ist der Boden? Antwort auf Frank Böckelmann und Carsten Germis

Nun. Als ers­tes stach mir, wenn ich es nicht miß­ver­stan­den habe, ein ziem­lich deut­li­cher Wider­spruch gleich zu Beginn des Arti­kels ins Auge. Er hebt an mit einer Grundsatzerklärung:

Maga­zin­ma­cher soll­ten sich ent­schei­den, ob sie vor­zugs­wei­se auf­klä­re­risch oder poli­tisch tätig sein wol­len; sonst sind ihre Pro­duk­te zwie­lich­tig. Wir bei­de sehen uns in der Erkun­dungs­bran­che und las­sen uns gern über­ra­schen (…). Das unter­schei­det uns von denen, die – wie die Häup­ter von Par­tei­en, Sze­nen und Ver­an­stal­tungs­be­trie­ben – auf die Erwar­tun­gen ihres Publi­kums Rück­sicht neh­men müs­sen. Sie bewer­ten das Gesche­hen danach, ob es güns­tig oder ungüns­tig fürs Geschäft ist.

Schon die­se Unter­schei­dung leuch­tet mir nicht ein. Wenn das wirk­lich so ist, dann ken­ne ich eigent­lich kein Maga­zin mit einer spe­zi­fi­schen poli­ti­schen Aus­rich­tung (links, rechts, libe­ral, liber­tär…), das in die­sem Sin­ne nicht “zwie­lich­tig” wäre. Poli­ti­sche Par­tei­nah­me ist kein grund­sätz­li­cher Gegen­satz zu Auf­klä­rung (und dies, seit es “Auf­klä­rung” gibt), und idea­ler­wei­se soll­ten ihr Klä­rung und Klar­heit über eine bestimm­te Lage vor­an­ge­gan­gen sein.

Nach­dem sich nun Böckel­mann und Ger­mis selbst zu den Auf­klä­rern, nicht zu den Poli­ti­kern bekannt haben, bemä­keln sie an Tei­len des rech­ten Spek­trums eine man­gel­haf­te poli­ti­sche Par­tei­nah­me, näm­lich für den Staat Israel.

Als die Mord­bren­ner, Kin­der­mör­der und Frau­en­schän­der der Hamas am 7. Okto­ber 2023 in Isra­el ein­fie­len, reagier­ten die Wort­füh­rer des neu­rech­ten Main­streams und der AfD hin­hal­tend – war­te­ten erst ein­mal die wei­te­re Ent­wick­lung ab. Alles, was sie seit­dem erklä­ren, ist Aus­druck poli­ti­scher Ver­le­gen­heit mit oppor­tu­nis­ti­schem Bei­geschmack. In die­ser defen­si­ven Hal­tung erken­nen wir ein grund­le­gen­des Defi­zit. Aus­ge­rech­net vie­len Ver­tre­tern des „natio­na­len Lagers“ scheint der Boden unter den Füßen frag­wür­dig oder belie­big gewor­den zu sein.

Lei­der nen­nen sie kei­ne kon­kre­ten Bei­spie­le, wer denn die­ser “neu­rech­te Main­stream” sein soll, und wel­che Kri­te­ri­en man erfül­len muß, um inner­halb des Anti-Main­stream-Spek­trums “Main­stream” zu sein.

Die Buh­män­ner, die sie kri­ti­sie­ren, beschwö­ren “höchs­te Wer­te”, wie es sonst nur die schlimms­ten Uni­ver­sa­lis­ten tun. Etwa Tino Chrup­al­la , der „Trau­er um alle Kriegs­to­ten“ bekun­de­te und „Dees­ka­la­ti­on“ for­der­te. “Man” war­ne “vor ein­sei­ti­ger Par­tei­nah­me und Stim­mungs­ma­che und vor der Aus­weg­lo­sig­keit des Kon­flikts zwi­schen Isla­mis­ten und Zio­nis­ten”. “Man” bit­te, “dem Bekennt­nis­druck nicht nach­zu­ge­ben und ins ‘Kriegs­ge­heul’ nicht einzustimmen.”

An den Bekennt­nis­sen der Bun­des­re­gie­rung zum “Exis­tenz­recht” Isra­els bemän­geln Böckel­mann und Ger­mis, daß es sich hier um rei­nen “Gra­tis­mut” hand­le, ohne die Bereit­schaft, für die­se Staats­rä­son “ernst­haft mili­tä­risch für ein­ste­hen zu müs­sen”. Das Bekennt­nis selbst sei also nicht das Pro­blem, son­dern ledig­lich sei­ne man­gel­haft radi­ka­le Umset­zung. Das ent­spricht Alex­an­der Gau­lands Stel­lung­nah­me von 2017 (die er spä­ter in Vari­an­ten wie­der­hol­te), Deutsch­land habe die “Ver­pflich­tung, im Ernst­fall einer exis­ten­ti­el­len Bedro­hung Isra­els an des­sen Sei­te zu kämp­fen und unter Umstän­den auch zu sterben.”

Denn der grö­ße­re Kon­text des israe­lisch-paläs­ti­nen­si­schen Kon­flikts sei ein “Krieg”, ein “Kampf der Kul­tu­ren, der auch in Euro­pa aus­ge­tra­gen wird”, dem man sich ohne­hin nicht ent­zie­hen kön­ne, der zu einem kommt, auch wenn man nicht hin­ge­hen möch­te (ein Klas­si­ker der zio­nis­ti­schen Pro­pa­gan­da, der das Ziel hat, Isra­els essen­ti­ell eth­no­na­tio­na­lis­ti­sche Kolo­ni­al­po­li­tik zu ver­schlei­ern, samt allen Gewalt­ex­zes­sen und Mas­sen­mor­den an Zivi­lis­ten, wie es nun gera­de wie­der in Gaza der Fall ist – hier ein aktu­el­les Bei­spiel für die­ses Gen­re aus der NZZ.)

Aus die­ser Per­spek­ti­ve erscheint den Autoren das “Distanz­ge­bot” wie ein fei­ges Aus­wei­chen vor dem Unver­meid­li­chen, vor einer Ent­schei­dung. Da ist von einem “läs­ti­gem Bekennt­nis­zwang” die Rede, dem “selbst­er­nann­te Patrio­ten” zu ent­flie­hen ver­su­chen, indem sie sich hin­ter der For­mel ver­ste­cken, “vor­be­halt­lo­se Unter­stüt­zung einer Kriegs­par­tei sei ’nicht im deut­schen Interesse’ ”.

Dabei schie­ßen sie sich gleich im nächs­ten Satz ein Eigentor:

Das Argu­ment ist jedoch eben­falls Aus­flucht, denn Deutsch­land ist der­zeit in Kriegs­fäl­len gar nicht imstan­de, sei­nen eige­nen Inter­es­sen selb­stän­dig Gel­tung zu ver­schaf­fen. Mili­tä­risch ist es gleich­sam nicht satis­fak­ti­ons­fä­hig (bekommt jedoch Kriegs­fol­gen zu spüren).

Nun, wenn das so ist, dann braucht Isra­el, das bekannt­lich eine äußerst ein­satz- und satis­fak­ti­ons­fä­hi­ge Armee, Nukle­ar­waf­fen und die US-Mili­tär­ma­schi­ne­rie im Rücken hat, kei­ne deut­schen Sol­da­ten, die in Gaza oder viel­leicht dem­nächst wie­der auf der Sinai-Halb­in­sel für Groß­is­ra­el “kämp­fen und (unter Umstän­den auch) ster­ben”, aus wel­chen Grün­den auch immer (“his­to­ri­sche Ver­ant­wor­tung”, “Kampf der Kul­tu­ren” etc.)

Kubit­schek hat genau das in sei­nem grund­le­gen­den Bei­trag zum Nah­ost-Kon­flikt ausgeführt:

Wel­che Kon­se­quen­zen soll­te es haben, daß Deutsch­land fest an der Sei­te Isra­els ste­he? Wel­che hat­te es, seit Deutsch­land fest an der Sei­te des ukrai­ni­schen Vol­kes steht? Was folgt, wenn man sich ver­bal auf die­se Wei­se hoch­ge­ris­sen hat? Es wird auch die­ses Mal nicht zum Ein­satz deut­schen Sol­da­ten­le­bens kom­men, es kam in der Ukrai­ne nicht dazu, und die “Kriegs­mü­dig­keit der Deut­schen”, vor der die Außen­mi­nis­te­rin mit Blick auf die nach­las­sen­de Empa­thie­dich­te der Ukrai­ne gegen­über warn­te, ist eine Wen­dung, die dem Absur­den und Pein­li­chen die Kro­ne aufsetzte. Wir dür­fen uns mit Blick auf den israe­li­schen Staat und die Ver­faßt­heit sei­nes Vol­kes sicher sein, daß man die fest an der Sei­te her­um­ste­hen­den Deut­schen dort nicht braucht.

Ich weiß nicht genau, was das Stamm­pu­bli­kum von Tumult erwar­tet und ob die­se Stel­lung­nah­me sei­ner Chef­re­dak­teu­re nun Leser ver­grault hat und schlecht fürs Geschäft war. Offen­sicht­lich ist hin­ge­gen, daß ein sol­cher Ruf der Lau­war­men an die Nah­ost-Front nicht mehr in die Erkundungs‑, son­dern in die Bekennt­nis­bran­che gehört. Dage­gen wäre an sich nichts ein­zu­wen­den, etwas irri­tie­rend ist hin­ge­gen die Inkon­sis­tenz der eige­nen Argu­men­ta­ti­on und Selbstdarstellung.

Ich für mei­nen Teil möch­te die Her­ren Böckel­mann und Ger­mis dazu ein­la­den, sich doch ein­mal anzu­se­hen und zu über­den­ken, was eben Götz Kubit­schek und dann mei­ne Wenig­keit (etwa hier und hier) über die Not­wen­dig­keit eines eige­nen Stand­punkts ange­sichts des israe­lisch-paläs­ti­nen­si­schen Krie­ges geschrie­ben haben. Mich hat der Hamas-Angriff kei­nes­wegs “über­rascht” (und den israe­li­schen Tie­fen­staat ver­mut­lich auch nicht); mei­ne Posi­ti­on betont aus­drück­lich die Per­spek­ti­ve vom eige­nen Boden (des “Jemei­ni­gen”) aus.

“Der Kampf der Kul­tu­ren”, der angeb­lich in Gaza und Neu­kölln der­sel­be ist (in Wahr­heit han­delt sich hier um dia­me­tral ent­ge­gen­ge­setz­te Situa­tio­nen, was ich auf die­ser Sei­te unzäh­li­ge Male zu begrün­den ver­sucht habe), hat nun laut Böckel­mann und Ger­mis einen noch grö­ße­ren Kon­text, bzw. “Sub­text”:

Die­ser tritt zuta­ge, wenn die Vor­sit­zen­den der Frie­dens­par­tei AfD auf die neue „mul­ti­po­la­re Welt­ord­nung“ ver­wei­sen und Russ­land, Chi­na und Iran bzw. die BRICS-Staa­ten als Kon­tra­hen­ten der USA anfüh­ren, aber das Poten­zi­al eines Groß­raums Euro­pa uner­wähnt las­sen. Die Beru­fung auf die – ver­nach­läs­sig­ten – deut­schen Inter­es­sen wirbt somit unaus­ge­spro­chen für eine Alli­anz mit Russ­land, mit­tel­bar auch mit Chi­na, gegen die ent­thron­te glo­ba­le Hege­mo­ni­al­macht USA. Das ist gefähr­lich: Unter einem neu­en Ober­herrn, sei es nun Russ­land oder Chi­na, wür­de sich am Vasal­len­sta­tus Deutsch­lands nichts ändern.

Das ist gewiß ein berech­tig­ter Ein­wand, über den man an die­ser Stel­le nicht vie­le Wor­te ver­lie­ren muß. Vie­le, die der Hege­mo­ni­al­macht USA feind­se­lig gegen­über­ste­hen, ten­die­ren dazu, deren geo­po­li­ti­sche Gegen­spie­ler zu idea­li­sie­ren und sie als Pro­jek­ti­ons­flä­chen zu benut­zen. Und ich ken­ne nicht weni­ge, die argu­men­tie­ren, daß eine Anleh­nung an die öst­li­chen Hege­mo­nen (in spe) zual­ler­min­dest das klei­ne­re Übel wäre. Ein tat­säch­lich sou­ve­rä­nes Deutsch­land, das jeg­li­chen Vasal­len­sta­tus abge­schüt­telt habe, sei ohne­hin vor­erst nicht denk­bar oder in uto­pi­scher Ferne.

Aber wenn nun etwa Jür­gen Elsäs­ser, von Böckel­mann und Ger­mis als Beweis­stück der Ankla­ge zitiert, fest­stellt, „Putin macht alles, was im Wes­ten mitt­ler­wei­le ver­teu­felt und unter­drückt wird”, dann ist das, unab­hän­gig davon, ob man dies bewun­dert oder ablehnt oder mit Skep­sis betrach­tet, eine sach­li­che Fest­stel­lung, und kei­nes­wegs per se eine Arti­ku­la­ti­on einer “boden­lo­sen, geschichts­ver­ges­se­nen, gera­de­zu post­mo­der­nen Rechten.”

Zu die­sen angeb­lich “post­mo­der­nen” Rech­ten (“post­mo­dern” meint wohl so etwas wie intel­lek­tu­ell bloß spie­lend, abs­trakt kon­stru­ie­rend, mit belie­big her­um­flie­gen­den Ver­satz­stü­cken, die einem ein­fach mal so ein­fal­len; oder viel­leicht auch alles, was das Pri­mat der “Auf­klä­rung” und des Libe­ra­lis­mus in Fra­ge stellt) zäh­len die Autoren auch die­se Netzseite:

Post­mo­der­ne Rech­te legen auf mul­ti­po­lar, gegenstrom.org, Mano­va, Sezes­si­on im Netz und anders­wo ver­glei­chen­de Exper­ti­sen über die öko­no­mi­schen und mili­tä­ri­schen Poten­zia­le Russ­lands und der Ukrai­ne vor – als schweb­ten sie in einer neu­tra­len Ana­ly­se­platt­form über der Erde und als fin­de der Krieg nicht beim über­nächs­ten Nach­barn, son­dern in Vor­der­asi­en oder im Maghreb statt.

Hier folgt erneut das­sel­be struk­tu­rel­le Argu­ment wie ange­sichts Isra­el-Gaza (ein Krieg, der in Vor­der­asi­en statt­fin­det, uns aber trotz­dem inter­es­sie­ren soll): Man wol­le hier einem Krieg aus­wei­chen, der nicht nur der Ukrai­ne erklärt wor­den sei, son­dern “per pro­xy” auch Deutsch­land selbst, wes­halb man­geln­de Par­tei­nah­me­freu­dig­keit für die­ses Land als Zei­chen eines luft­lee­ren, schwäch­li­chen, rea­li­täts­flüch­ti­gen Intel­lek­tua­lis­mus (oder so ähn­lich) zu wer­ten ist.

Das kann man jedoch nur behaup­ten, wenn man Argu­men­te der Kri­ti­ker der west­li­chen Sei­te des Krie­ges ver­zer­rend dar­stellt. Das tun Böckel­mann und Ger­mis nun aber komi­scher­wei­se nicht, son­dern refe­rie­ren recht korrekt:

Der Ukrai­ne selbst wird nicht die Bedeu­tung eines eigen­stän­di­gen poli­ti­schen Fak­tors zuer­kannt. Die Volks­sou­ve­rä­ni­tät spielt kei­ne Rol­le, die Ukrai­ne wird als „Bau­er im hege­mo­nia­len Schach­spiel“ abge­tan, künst­lich beatmet von knapp gehal­te­ner US-ame­ri­ka­ni­scher Press­luft – letzt­lich vom Pro­fit­in­ter­es­se der Rüs­tungs­kon­zer­ne und jener, die ukrai­ni­sches Lithi­um für die grü­ne Ener­gie­wen­de benötigen. Die gän­gi­ge Rede vom „Stell­ver­tre­ter­krieg“ besagt ja, dass die Ukrai­ner nicht ein­mal für sich selbst kämp­fen. Die USA, heißt es, opfer­ten beden­ken­los Hun­dert­tau­sen­de, um Russ­land zu schwä­chen; Russ­land wie­der­um wol­le und kön­ne es nicht zulas­sen, dass die west­li­che Ein­fluss­zo­ne um das Gebiet der Ukrai­ne erwei­tert wer­de. Und auch Deutsch­land sei nur ein Spiel­ball der US-ame­ri­ka­ni­schen Geopolitik.

Well. Unge­fähr so sehe ich es auch. Es han­delt um einen schänd­li­chen, vor­sätz­lich ein­ge­fä­del­ten Krieg, in dem hun­dert­tau­sen­de Rus­sen und Ukrai­ner sinn­los durch den Fleisch­wolf gedreht wur­den und wer­den, und für den die NATO unter US-Füh­rung eine wesent­li­che Ver­ant­wor­tung trägt. Ich mag mich irren. Aber das hat nichts mit der “Post­mo­der­ne” oder mit yogi­schem Flie­gen zu tun, son­dern mit den mir zugäng­li­chen Fak­ten, gewon­nen aus einer Ana­ly­se die­ser Fak­ten (das nen­ne ich “Auf­klä­rung”).

Der Appell von Böckel­mann und Ger­mis läuft also in die­sem spe­zi­fi­schen Punkt dar­auf hin­aus, als getreue Vasal­len ent­schie­den die Außen- und Geo­po­li­tik des ame­ri­ka­ni­schen Impe­ri­ums zu unter­stüt­zen, in der Ukrai­ne eben­so wie in Isra­el-Paläs­ti­na. Wer das nicht tue, sei eben “post­mo­dern” (ein Wort, das ihnen so gut gefällt, daß sie es vier­mal wie­der­ho­len) oder bewe­ge sich im “poli­ti­schen Wolkenkuckucksheim”.

Die­se Ansicht ist gewiß nicht “Main­stream” im rech­ten Main­stream, aber im ech­ten Main­stream. Inso­fern haben wir es hier eher mit einer Kon­sens­af­fir­ma­ti­on als einer ‑stö­rung zu tun, sind doch die Autoren damit mehr oder weni­ger auf einer Linie mit Baer­bock und Scholz. (Wer hat denn übri­gens, den­ken sie, die Nord Stream-Pipe­lines gesprengt?).

Der Grund scheint zu sein, daß sie sich von einem “euro­päi­schen Trutz- und Schutz­bünd­nis”, das sich logi­scher­wei­se unter dem Dach der NATO bil­den müß­te, in gemein­sa­mer Oppo­si­ti­on zu Ruß­land und (ich ver­mu­te mal) “dem Islam” (“Kampf der Kul­tu­ren” und so), die Ret­tung oder “bes­ser gesagt” Erneue­rung der “Iden­ti­tät Deutsch­lands” erhof­fen. Sie malen einen pan-euro­päi­schen Traum aus, natür­lich streng auf dem Boden der har­ten Tat­sa­chen, ohne eine Spur von post­mo­der­ner Wolkenkuckuckerei:

… die Wider­stand leis­ten­den Ukrai­ner sind nicht irgend­ei­ne fer­ne Kriegs­par­tei. Sie sind unse­re Leu­te, unter geo­po­li­ti­schen Aspek­ten und nach allem Augen­schein. Und die Grie­chen, Rumä­nen, Kroa­ten, Polen, Litau­er, Fin­nen, Schwe­den, Iren, Schot­ten, Nie­der­län­der, Fran­zo­sen, Ita­lie­ner, Kata­la­nen und Por­tu­gie­sen rücken uns in der glo­ba­len Neu­ord­nung so nahe wie im 19. Jahr­hun­dert den Schwa­ben und Sach­sen die ande­ren deut­schen Stämme.

Ich für mei­nen Teil schaue mir Euro­pa an und ich kann beim bes­ten Wil­len nichts der­glei­chen erkennen.

Der Buh­mann des rus­si­schen Bären hat in kei­ner Wei­se zu einem Zusam­men­rü­cken “unse­rer Leu­te” von Lis­sa­bon bis Hel­sin­ki geführt (in Ost­eu­ro­pa mag das anders aus­se­hen, was die USA nach Kräf­ten aus­nüt­zen und ansta­cheln). Die Unter­stüt­zung oder das Inter­es­se der euro­päi­schen Völ­ker für den “Stell­ver­tre­ter­krieg” und den ukrai­ni­schen Natio­na­lis­mus ist trotz allem Pro­pa­gan­da­ge­döns gering und schwin­det immer mehr dahin, wäh­rend auch ihre Regie­run­gen nur mehr halb­her­zig dahinterstehen.

Die Panik­ma­che vor Putin und den rus­si­schen Bar­ba­ren lief weit­ge­hend ins Lee­re, ermü­de­te, wie alle Pres­se­kam­pa­gnen es eines Tages tun, um vom nächs­ten “cur­rent thing” abge­löst zu wer­den. An einen ukrai­ni­schen “Sieg” (was auch immer man dar­un­ter ver­ste­hen mag), glaubt offen­bar auch die Biden-Regie­rung, die Selen­skyj zuneh­mend im Stich läßt, schon lan­ge nicht mehr.

Eine Hoff­nung sehen die Autoren aber noch, näm­lich in einer fun­da­men­ta­len Kri­se, die die Euro­pä­er zum Zusam­men­rü­cken zwin­gen könnte:

Zu einer glaub­wür­dig wehr­haf­ten Alli­anz fin­den die euro­päi­schen Eigen­bröt­ler erst in einer abgrün­di­gen Not­la­ge zusam­men – ange­sichts poten­zier­ter Mas­sen­mi­gra­ti­on oder im Wohl­stands­ab­sturz oder in Erwar­tung wei­te­rer rus­si­scher Inva­sio­nen, vor allem aber in der Erfah­rung, allein­ge­las­sen zu wer­den. Dass eine sol­che Situa­ti­on ein­tritt, ist kaum noch abzu­wen­den. Am Abgrund, vor­her nicht, wer­den sich die euro­päi­schen Solis­ten dazu über­win­den, ihre Kräf­te zu bün­deln, um in der mul­ti­po­la­ren Welt­ord­nung selbst Macht­pol zu sein. Einen eige­nen deut­schen Weg kann es dabei nicht mehr geben.

“Poten­zier­te Mas­sen­mi­gra­ti­on”, “Wohl­stands­ab­sturz” oder Ant­ago­nis­mus zu Ruß­land sind jedoch in letz­ter Kon­se­quenz Fol­gen der US-ame­ri­ka­ni­schen Hege­mo­nie und ihrer glo­ba­lis­ti­schen Dok­tri­nen. Man muß sich also klar wer­den, wer der Bock ist und wer der Gärt­ner sein könnte.

Aber auch, was nun über­haupt der Gar­ten und wo der Boden ist. Böckel­mann und Ger­mis beto­nen, daß das Euro­pa, das sie mei­nen, natür­lich nicht der EU ent­sprä­che. Sie wol­len statt­des­sen einem “rea­lis­ti­schen Euro­pä­er­tum” das Wort reden, ein Begriff, den sie dem Phi­lo­so­phen Hugo Fischer aus dem Kreis um Ernst Jün­ger ent­lehnt haben. Die­ser euro­päi­sche Rea­list unter­schei­det sich

vom Natio­na­lis­ten und vom Ein­heits-Welt­bür­ger dadurch (…), dass er sich – wie Fischer es nann­te – „in der Mit­te des Euro­päi­schen“ bewegt: die inner­eu­ro­päi­schen Riva­li­tä­ten aus­hält, ja in gewis­ser Wei­se bewahrt, aber den Zwang zu gemein­sa­mer Selbst­be­haup­tung als Grün­dungs­er­eig­nis begrüßt.

In einer “Zeit der Mas­sen­mi­gra­ti­ons­be­we­gun­gen, der Rück­kehr zwi­schen­staat­li­cher Krie­ge und des neu­en wirt­schaft­li­chen Pro­tek­tio­nis­mus” hie­ße das für “die euro­päi­schen Län­der, koor­di­niert von Deutsch­land, Frank­reich, Polen und Ita­li­en”, in einen “Wirt­schafts­kriegs­mo­dus” zu gehen. Das bedeu­tet, die euro­päi­schen Natio­nen müs­sen “die Abhän­gig­keit von Chi­na und den USA weit­mög­lichst reduzieren”,

ihren Ener­gie­be­darf tat­säch­lich gemein­sam decken und eine har­te euro­päi­sche Wäh­rung gegen den Dol­lar sub­ven­tio­nie­ren. Im neu­en anti­im­pe­ria­lis­ti­schen Kampf haben sie kei­ne ande­re Wahl, als das Volu­men ihrer Rüs­tungs­auf­trä­ge dras­tisch zu erwei­tern und die­se fort­an euro­päi­schen Fir­men zu ertei­len (somit die Bevor­zu­gung US-ame­ri­ka­ni­scher Lie­fe­ran­ten zu been­den) und die eige­nen Inter­es­sen robust zu verteidigen.

Immer­hin! Sie haben die Kur­ve gekratzt, und plä­die­ren dafür, den “Tra­ban­ten­sta­tus gegen­über den USA” abzu­schüt­teln und “anstatt abs­trak­ter Mensch­heits­idea­le wie­der die Inter­es­sen sei­ner eige­nen Völ­ker” zu ver­tre­ten. Dazu müß­te aber auch das poli­ti­sche Sys­tem “Wes­ten” abge­schüt­telt wer­den, das sich in Euro­pa hin­ein­ge­fres­sen hat wie eine Säu­re oder ein Krebs­ge­schwür, aller­dings auch in sei­nen eige­nen Labo­ra­to­ri­en ent­stan­den ist, nicht zuletzt in jenen der Aufklärung.

Was aber soll an sei­ne Stel­le tre­ten? Es ist kein Wun­der, wenn nun man­che ange­sichts die­ses Vaku­ums Rich­tung Ruß­land, Chi­na oder Tür­kei schie­len, wie es dort gemacht wird.

Ich selbst, “guter Euro­pä­er”, der ich aus (roman­ti­scher?) Über­zeu­gung bin, hal­te eine “wehr­haf­te Alli­anz” der “euro­päi­schen Eigen­bröt­ler” für durch­aus wün­schens­wert, aber nicht für beson­ders realistisch.

Das alter­na­ti­ve Euro­pa, das sich Böckel­mann und Ger­mis hier aus­ma­len, gefällt mir gut, es ist sogar sehr schön, nicht weni­ger schön als die Idee einer “Eura­si­schen Uni­on” als alter­na­ti­ves Euro­pa mit eige­nen „kul­tu­rel­len und poli­ti­schen Stan­dards“, wie sie Hau­ke Ritz 2014 auf Tele­po­lis in einem Inter­view beschrieb. Dar­in erbli­cken die Tumult-Chef­re­dak­teu­re nach Elsäs­ser ein wei­te­res Bei­spiel für eine “boden­lo­se, geschichts­ver­ges­se­ne, gera­de­zu post­mo­der­ne Rech­te, der völ­lig aus dem Blick gerät, wo sie selbst her­kommt und ihren Ver­ständ­nis­rah­men hat.”

Aber war­um eigent­lich? Was fin­den sie an die­ser Dar­stel­lung so anstö­ßig? Daß sich die­ses Gebil­de, das seit 2014 auch tat­säch­lich exis­tiert, als “euro­pä­isch” ver­ste­hen könn­te? Es hat sich, ganz ohne Zutun des Ritz (seit wann ist er “rechts”?), der er es ledig­lich in einem Inter­view “prä­sen­tiert” hat (wie Böckel­mann und Ger­mis for­mu­lie­ren), im “post­so­wje­ti­schen Raum” kon­sti­tu­iert, in dem die Idee einer sol­chen Wirt­schafts­ge­mein­schaft kei­nes­wegs boden­los, geschichts­ver­ges­sen oder post­mo­dern, son­dern ganz im Gegen­teil eine rea­lis­ti­sche, nahe­lie­gen­de und his­to­risch prä­fi­gu­rier­te Opti­on war.

Letz­te­res kann man von ihrem von Deutsch­land, Frank­reich, Polen und Ita­li­en (Mit­te, Wes­ten, Osten, Süden, wer ver­tritt den Nor­den?) “koor­di­nier­ten” Wunsch­eu­ro­pa im Wirt­schafts­kriegs­mo­dus gegen Ost und West, in dem die Rol­le des Bin­nen­he­ge­mons offen­bar demo­kra­tisch auf­ge­teilt wird, nun wirk­lich nicht behaup­ten. Wo soll man da anfan­gen? Darf man eine sol­che Visi­on auch “post­mo­dern” oder “boden­los” oder “geschichts­ver­ges­sen” nen­nen? Mir wür­den Grün­de dafür einfallen.

Es ist auch nicht ein­zu­se­hen, was ein sol­ches Pro­jekt mit einer Par­tei­nah­me (bis hin zum “Ster­ben”) für Isra­el zu tun haben soll, einem der viru­len­tes­ten Vor­pos­ten des ame­ri­ka­ni­schen Impe­ria­lis­mus, von des­sen Gedei­hen es abhän­gig ist. Ein ernst­haf­ter “anti­im­pe­ria­lis­ti­scher Kampf” um die Sou­ve­rä­ni­tät Euro­pas müß­te also auch zu einer Distan­zie­rung von Isra­el füh­ren. Ich ver­mu­te, daß hier man­geln­de Ein­sicht über die Rol­le des Zio­nis­mus in der ame­ri­ka­ni­schen Außen­po­li­tik eine Rol­le spielt (nach­zu­le­sen etwa bei Walt und Mearsheimer.)

Und es bleibt auch unklar, wie das nun alles zusam­men­pas­sen soll mit den eher vagen, auf Stroh­män­ner ange­wie­se­nen Sei­ten­hie­ben ins eige­ne Spek­trum, die dem Arti­kel als Auf­hän­ger (wenn nicht gar “Click­bait”) und Wür­ze die­nen. Ich hät­te den Autoren emp­foh­len, ihren Text noch ein biß­chen lie­gen­zu­las­sen und zu überdenken.