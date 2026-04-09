Irankrieg und Trumpdämmerung

Hat Donald Trump es wieder einmal geschafft, sich aus einem Desaster zu wurschteln, das er selbst angezettelt hat? So sieht es zumindest einstweilen aus, aber es bleibt fraglich, ob der Waffenstillstand mit dem Iran halten oder die am 28. Februar begonnene Geisterbahnfahrt bald weitergehen wird.

Wie immer ver­sucht Trump nun, sich vor sei­ner Basis und sei­nen lei­der immer noch reich­lich vor­han­de­nen Anbe­tern als der gro­ße sou­ve­rä­ne Sie­ger zu prä­sen­tie­ren. Das ist sei­ne bevor­zug­te Tak­tik seit eh und je, erlernt von sei­nem Men­tor Roy Cohn: Nie­mals einen Feh­ler ein­ge­ste­hen, sich nie­mals ent­schul­di­gen, ein­fach dreist Din­ge behaup­ten, dreist lügen und dreist wei­ter­ma­chen, als wäre nichts gesche­hen. Immer, immer, um jeden Preis “gewin­nen”, und wenn man ver­liert, so zu tun, als hät­te man gewonnen.

Trump ist ein nar­ziss­ti­scher Cha­rak­ter wie aus dem Lehr­buch, einer, der stän­dig um sei­ne eige­ne Groß­ar­tig­keit kreist, und die­se not­falls per­for­ma­tiv erfin­det, durch bom­bas­ti­sche Ges­ten und Wor­te, mit denen er sich selbst sys­te­ma­tisch auf­bläst. Was für ihn zählt, ist immer nur die äuße­re Fas­sa­de, der Schein und nicht das Sein.

Er ist ein Para­de­bei­spiel für das, was Kame­rad Ill­ner (apro­pos Maxi­mil­li­an Krah) als “magi­schen Kunst­glau­ben” bezeichnet:

Ich habe das mal “wil­lens­rechts” getauft, weil Wil­le dabei in Wahr­heit umge­münzt wer­den soll, doch den­ke mitt­ler­wei­le, dass der Begriff irre­füh­rend ist. Gegen Wil­le an sich ist näm­lich nichts zu sagen, wohl aber gegen des­sen Inves­ti­ti­on in irgend­ei­ne Sym­bol­ma­gie (d.h.: in falsch­ver­stan­de­ne Kunst), die dann Wahr­heit pro­du­zie­ren soll.

Der bri­ti­sche Kom­men­ta­tor Mor­goth schreibt:

Trumps unheim­li­ches Talent, durch sei­ne cha­ris­ma­ti­sche Aus­strah­lung und sei­ne bom­bas­ti­sche Art neue Rea­li­täts­wahr­neh­mun­gen zu schaf­fen, schien oft die Rea­li­tät selbst zu ver­schlin­gen – so, als wäre man im Kino der­art von einem Film gebannt, daß man ver­gißt, mit wem man dort ist oder wo man sitzt.

Auf die­se Wei­se hat Trump seit 2015 eine gro­ße Show gelie­fert und sich zum Mem-König der sozia­len Medi­en gemacht. Ange­fan­gen mit sei­ner berühm­ten Fahrt auf der gol­de­nen Roll­trep­pe des Trump Tower, um sei­ne Prä­si­dent­schafts­kan­di­da­tur offi­zi­ell zu machen, geriet das ver­gan­ge­ne Jahr­zehnt zu einer schier end­lo­sen Serie aus iko­ni­schen Sze­nen und One-Linern: “Becau­se you’d be in jail”, “Make Ame­ri­ca gre­at again!”, “Drain the swamp!”, “Fake news!”, “Shit­ho­le count­ries”, “We will build a big, beau­tiful wall!”, “Grab her by the pus­sy!”, “Cov­fe­fe”, “Very fine peo­p­le on both sides”, “Release the Kra­ken!”, “Fight! Fight! Fight!”, “They’re eating the dogs, they’re eating the cats” und so wei­ter und so fort.

2016 war Trump ein revo­lu­tio­nä­res Phä­no­men, das qua­si das gesam­te rech­te Spek­trum des Wes­tens elek­tri­sier­te und mobi­li­sier­te. Mit ihm tri­um­phier­te eine pol­tern­de poli­ti­sche Unkor­rekt­heit über einen Mei­nungs- und Sprach­kon­sens, der spä­tes­tens seit der Flücht­lings­kri­se 2015 brü­chig, ver­lo­gen und faden­schei­nig gewor­den war.

End­lich schie­nen jene eine Stim­me und Ver­tre­tung gefun­den zu haben, deren Inter­es­sen all­zu lan­ge von der “glo­ba­len Klas­se” miß­ach­tet wor­den waren. Sein über­ra­schen­der Sieg über Hil­la­ry Clin­ton erzeug­te im links-libe­ra­len Estab­lish­ment eine für Unser­ei­ner köst­li­che apo­ka­lyp­ti­sche Hys­te­rie und Unter­gangs­stim­mung (hier eine mei­ner ers­ten Ein­schät­zun­gen vom Dezem­ber 2016).

Zu einem gro­ßen Teil ver­dank­te sich Trumps Wahl sei­ner kla­ren Absa­ge an ein­ein­halb Jahr­zehn­te neo­kon­ser­va­tiv-glo­ba­lis­ti­scher Inter­ven­ti­ons­po­li­tik und die aus ihr resul­tie­ren­den desas­trö­sen Krie­ge. An der Auf­rich­tig­keit sei­ner behaup­te­ten guten Absich­ten ließ aller­dings die Tat­sa­che zwei­feln, daß er von Anfang der Kan­di­dat rechts­zio­nis­ti­scher Krei­se war, die an die­sen Krie­gen und Inter­ven­tio­nen maß­geb­lich betei­ligt waren und von ihnen profitierten.

Die­se bei­nah skla­vi­sche Erge­ben­heit, nicht zuletzt auf sym­bol­po­li­ti­scher Ebe­ne, wur­de zum ver­stö­ren­den Leit­mo­tiv sei­ner Kar­rie­re als zwei­ma­li­ger Prä­si­dent. Es ist genau die­se Ver­bin­dung, die ihn nach oben gebracht hat, die nun sei­nen Nie­der­gang und sei­ne völ­li­ge Demon­ta­ge beschleunigt.

In sei­ner ers­ten Amts­pe­ri­ode dau­er­te es nicht lan­ge, bis sich der Bock­fuß zeig­te. Die ers­te grö­be­re Ver­stim­mung war Trumps Angriff auf Syri­en im April 2017, der zwar rasch wie­der in Ver­ges­sen­heit geriet, aber einen ers­ten Knack­ser des Ver­trau­ens­bru­ches erzeugte.

Die sich häu­fen­den Irri­ta­tio­nen wur­den rasch mit dem Slo­gan des “3D-Schachs” gekon­tert, das Trump angeb­lich spie­le, um sei­ne Plä­ne durch­zu­set­zen. Die­se Vor­stel­lung wur­de einer­seits zum “Mem” und “Run­ning Gag”, ande­rer­seits zum ver­bis­se­nen Glau­bens­ar­ti­kel der Trump-Ultras. In der QAnon-Bewe­gung, ver­mut­lich Frucht einer geziel­ten Psy-Op aus dem Trump-Lager, wuchs die­ses Rin­gen mit der kogni­ti­ven Dis­so­nanz zu einer sek­tie­re­ri­schen Psy­cho­se an.

„Ver­traut dem Plan“, lau­te­te die Paro­le, denn Trump konn­te nichts falsch machen, Trump war der Erlö­ser, der den „Sumpf“ aus pädo­phi­len Sata­nis­ten end­lich aus­räu­chern und tro­cken­le­gen wür­de. Wer sich nicht von die­sen Wahn­vor­stel­lun­gen blen­den ließ, muß­te bald erken­nen, daß Trump über­haupt kei­nen Plan, nur voll­mun­di­ge, impro­vi­sier­te, lee­re Ver­spre­chen in pet­to hat­te. Um es mit einem ame­ri­ka­ni­schen Idi­om zu sagen: “He was making up shit while he went along.“

Für uns nüch­ter­ner den­ken­de Men­schen zeich­ne­te sich schon in der ers­ten Amts­pe­ri­ode ab, daß Trump regn­ans sich als ziem­li­cher Stüm­per und Cha­ot erwies, und daß vie­le böse Din­ge, die sei­ne Fein­de und Geg­ner über ihn sag­ten, lei­der tat­säch­lich zutra­fen: In ers­ter Linie ist er ein ego­man­er Show­man, ein rou­ti­ne­mä­ßi­ger Lüg­ner, inzwi­schen ein prot­zi­ger, aber geis­tig offen­bar schwer ver­wirr­ter Cali­gu­la eines innen wie außen schwer ange­schla­ge­nen Imperiums.

Wir drück­ten die Augen zu, kreuz­ten die Fin­ger, und hoff­ten, daß alles eini­ger­ma­ßen gut lau­fen wür­de, denn Trump erschien immer noch als das bei wei­tem klei­ne­re Übel gegen­über einer Herr­schaft der Woken, wie sie die Demo­kra­ti­sche Par­tei dominierten.

Spä­tes­tens zum Zeit­punkt des soge­nann­ten “Kapi­tol-Sturms” war klar, daß er ein Mann ohne jeg­li­che Prin­zi­pi­en­treue war, einer, der ohne zu Zögern bereit war, sei­ne Anhän­ger zuerst zu unbe­dach­ten Hand­lun­gen zu ver­füh­ren und ihnen anschlie­ßend in den Rücken zu fal­len. Die­se schie­nen das aber nicht zu erken­nen oder nicht wahr­ha­ben zu wol­len, was Trump 2024 ein spek­ta­ku­lä­res Come­back ver­schaff­te (mit dem ich selbst nicht mehr gerech­net hätte).

Man kann ihm nicht nur nega­ti­ve Din­ge nach­sa­gen. Er hat einen gewis­sen “Vibe Shift” im Zeit­geist sowohl genutzt als auch beför­dert, und zumin­dest hat sei­ne Regie­rung Bemü­hun­gen unter­nom­men, woke und anti­wei­ße Ten­den­zen in den USA her­un­ter­zu­schrau­ben. Der Ver­such, eine har­te Abschie­be­po­li­tik gegen­über ille­ga­len Ein­wan­de­rern durch­zu­set­zen, ist nach einem kur­zen Anlauf kläg­lich geschei­tert, und dies nicht nur wegen der nega­ti­ven Publi­ci­ty, die sich aus dem Ver­hal­ten von ICE-Agen­ten gegen­über über­mü­ti­gen Pro­test­lern ergab (wie auch immer man die­se bewer­ten mag).

Seit Beginn des Iran-Krie­ges ist es unmög­lich gewor­den, Trump noch in irgend­ei­ner Wei­se zu ver­tei­di­gen. Der Ver­rat an allem, was er einst ver­spro­chen hat, wofür er 2016 und 2024 gewählt wur­de, ist tief­ge­hend, ruch­los und scham­los. Alle, die an “Trump Der­an­ge­ment Syn­dro­me” lit­ten, sehen sich nun in ihren schlimms­ten Befürch­tun­gen bestä­tigt, und es gibt wenig, was man ihnen noch kon­tern könnte.

Ich höre zwar immer wie­der Mut­ma­ßun­gen, daß Trump den “Ver­rück­ten” bloß spie­le, aus wel­chen stra­te­gi­schen Grün­den auch immer, aber das ist am Ende nur eine wei­te­re Vari­an­te der “3D-Schach”-Theorie. Es hat viel­mehr den Anschein, als habe er sich blind­lings in einen Schla­mas­sel gestürzt, der sich als eini­ge Num­mern zu groß erwie­sen hat, bera­ten von Spei­chel­le­ckern und Schlan­gen­zun­gen, die ihm einen schnel­len Sieg und ent­spre­chen­den Ruhm versprachen.

Als sich abzeich­ne­te, daß der Iran nicht so leicht nie­der­zu­zwin­gen war, wie er viel­leicht ursprüng­lich gedacht hat­te, reagier­te er so, wie er immer reagiert hat: Mit immer lau­te­ren, immer schril­le­ren, sich kraß wider­spre­chen­den Fan­tas­te­rei­en und Dro­hun­gen, als könn­te er Frie­den und Sieg durch groß­mäu­li­ge Wor­te herbeitwittern.

Er rede­te sich wie ein Irrer um Kopf und Kra­gen, wäh­rend er unun­ter­bro­chen dem Iran neue, dies­mal wirk­lich end­gül­ti­ge Ulti­ma­ten stell­te. Nach­dem er mona­te­lang die NATO-Staa­ten beschimpft hat­te, weil sie sich sei­nen Grön­land-Gelüs­ten wider­setz­ten, beschwer­te er sich nun laut­stark, daß sie sich, obgleich als Defen­siv­bünd­nis kon­zi­piert, nicht sei­nem Angriffs­krieg anschlie­ßen woll­ten. Dabei sah er sich gleich­zei­tig als ein Mann, der Dut­zen­de Krie­ge ver­hin­dert oder been­det und Mil­lio­nen Leben geret­tet habe, und dar­um recht­mä­ßig den Nobel­preis verdiene.

Zwi­schen­durch schwa­dro­nier­te er von sei­nem gar­gan­tu­es­ken Ball­saal, den er an die Stel­le des von ihm abge­ris­se­nen Ost­flü­gels des Wei­ßen Hau­ses bau­en will, schwärm­te davon, daß sein Sohn Donald Trump Jr. die “grea­test genes in histo­ry” besä­ße und führ­te ein­mal mehr sei­nen lus­ti­gen YMCA-Tanz auf.

Gegen den Trump des Jah­res 2026, der neben einem rie­si­gen Oster­ha­sen posiert, wäh­rend er den “Tod einer gan­zen Zivi­li­sa­ti­on” ankün­digt, wirkt Geor­ge W. Bush wie ein fein­sin­ni­ger Intel­lek­tu­el­ler. Ein­mal mehr sind wir im Ter­ri­to­ri­um von Kubricks “Dr. Stran­gel­ove” angelagt.

Im Jahr 2003 hat die Füh­rung der Ver­ei­nig­ten Staa­ten noch einen gewal­ti­gen pro­pa­gan­dis­ti­schen Auf­wand betrie­ben, um den Angriff auf den Irak zu recht­fer­ti­gen. Die­se Mühe mach­te man sich die­ses Jahr nicht mehr, son­dern ging direkt zu einem nack­ten, will­kür­li­chen, völ­ker­rechts­wid­ri­gen “Might is right”-Angriffskrieg über.

Man begnüg­te sich mit ein paar gespens­ti­schen Wort­hül­sen aus frü­he­ren “Inter­ven­tio­nen”. Die Behaup­tung, es müs­se wie­der ein­mal ein unter­drück­tes Volk mit Hil­fe von ame­ri­ka­ni­schen Bom­ben aus der Knech­schaft von Ter­ro­ris­ten und Tyran­nen befreit und demo­kra­ti­siert wer­den, ver­schwand ziem­lich schnell vom Tisch, weil sie offen­sicht­lich völ­lig hane­bü­chen war. Daß gleich der ers­te Angriff auf den Iran über ein­hun­dert Schul­kin­der platt­ge­macht hat, dien­te nicht gera­de der Glaub­wür­dig­keit der “Befreiungs”-Rhetorik.

Wur­de 2003 noch gelo­gen, es gel­te dar­um, ira­ki­sche “Mas­sen­ver­nich­tungs­waf­fen” unschäd­lich zu machen, wur­de dies­mal ein­fach behaup­tet, man käme einem zukünf­ti­gen, unmit­tel­bar bevor­ste­hen­den ira­ni­schen Atom­waf­fen­pro­gramm zuvor, von dem Trump noch letz­tes Jahr behaup­tet hat­te, es wäre nun ein-für-alle­mal aus­ge­schal­tet wor­den. Dies im Ver­bund mit Isra­el, einem Staat, der selbst inof­fi­zi­el­le Nukle­ar­waf­fen besitzt und sich beharr­lich einem Abkom­men zur nuklea­ren Trans­pa­renz verweigert.

Auf die­se schlich­te, uralte Num­mer fal­len lei­der immer noch sehr vie­le rein, wie ich per Xit­ter-Demo­sko­pie fest­stel­len muß­te: Die Welt wur­de mal wie­der in letz­ter Sekun­de vor einem dschi­ha­dis­ti­schen Regime vol­ler irrer Mul­lahs geret­tet, und das alles mit viel Gott, Jesus und Hal­le­lu­ja auf den Lip­pen. Aber selbst wenn es so wäre, dann erfolg­te die­ser Angriff “ohne Stra­te­gie, ohne kla­re Zie­le und ohne Anlass”, wie Tor­ben Bra­ga for­mu­lier­te.

Die Rech­nung, die Spit­zen des Staa­tes zu ermor­den und damit einen Volks­auf­stand gegen das Regime zu pro­vo­zie­ren, ging nicht auf. Wenn man einen “Regime Chan­ge” will, muß man es schon rich­tig machen. So wie Trump es nun ver­sucht hat, hat es den Welt­frie­den und die Welt­wirt­schaft mas­siv gefähr­det, auf völ­lig ruch­lo­se, idio­ti­sche, töl­pel­haf­te Wei­se, mit gra­vie­ren­den Fol­gen, die noch unab­seh­bar sind.

Der Iran ist ein sehr altes geo­po­li­ti­sches Pro­blem für die USA, und ich höre immer wie­der die Mei­nung, daß die­ser Schlag in ers­ter Linie den mit dem Iran ver­bün­de­ten Riva­len Chi­na und Ruß­land gilt und daß hier die ame­ri­ka­ni­schen Impe­ria­lis­ten und nicht die Isra­el-Lob­by zuge­schla­gen hätten.

Was wir aber bis­lang über die Gene­se die­ses eben­so dum­men wie ver­bre­che­ri­schen Krie­ges wis­sen, deu­tet dar­auf hin, daß auch er maß­geb­lich der israe­li­schen Ein­fluß­nah­me zuzu­schrei­ben ist. Das liegt dies­mal offen zuta­ge, und wir brau­chen kei­ne dicken Bücher von Walt und Mears­hei­mer, um es nach­zu­wei­sen. Es reicht schon, sich anzu­se­hen, wel­che Leu­te den Krieg am meis­ten gewollt und am meis­ten abge­fei­ert haben und wel­che nun am emsigs­ten bemüht sind, den Waf­fen­still­stand zu sabotieren.

Joe Kent schrieb am 17. März 2026:

Nach reif­li­cher Über­le­gung habe ich mich ent­schie­den, von mei­ner Posi­ti­on als Direk­tor des Natio­na­len Zen­trums für Ter­ror­ab­wehr mit sofor­ti­ger Wir­kung zurück­zu­tre­ten. Ich kann in gutem Gewis­sen den lau­fen­den Krieg im Iran nicht unter­stüt­zen. Der Iran stell­te kei­ne unmit­tel­ba­re Bedro­hung für unser Land dar, und es ist offen­sicht­lich, daß wir die­sen Krieg auf­grund des Drucks aus Isra­el und sei­ner mäch­ti­gen ame­ri­ka­ni­schen Lob­by begon­nen haben.

Am 7. April ver­öf­fent­lich­te die New York Times eine “Insi­der Sto­ry” von Jona­than Swan und Mag­gie Haber­man, aus der klar her­vor­geht, daß Ben­ja­min Netan­ja­hu erheb­li­chen Ein­fluß auf Trumps Ent­schei­dung hatte:

Im Lage­zen­trum am 11. Febru­ar warb Netan­ja­hu inten­siv für sein Vor­ha­ben, indem er andeu­te­te, daß der Iran reif für einen Regime­wech­sel sei, und die Über­zeu­gung äußer­te, eine gemein­sa­me Mis­si­on der USA und Isra­els könn­te der Isla­mi­schen Repu­blik end­lich ein Ende bereiten.(…) Netan­ja­hu und sein Team skiz­zier­ten Bedin­gun­gen, die ihrer Mei­nung nach auf einen fast siche­ren Sieg hin­deu­te­ten: Das ira­ni­sche Pro­gramm für bal­lis­ti­sche Rake­ten könn­te inner­halb weni­ger Wochen zer­stört wer­den. Das Regime wäre so geschwächt, daß es die Stra­ße von Hor­mus nicht mehr blo­ckie­ren könn­te, und die Wahr­schein­lich­keit, daß der Iran den Inter­es­sen der USA in Nach­bar­län­dern Scha­den zufü­gen wür­de, wur­de als mini­mal eingeschätzt. Außer­dem deu­te­ten die Erkennt­nis­se des Mos­sad dar­auf hin, daß es im Iran erneut zu Stra­ßen­pro­tes­ten kom­men wür­de– mit der Unter­stüt­zung des israe­li­schen Geheim­diens­tes, der dazu bei­tra­gen wür­de, Unru­hen und Auf­stän­de zu schü­ren. Eine inten­si­ve Bom­bar­die­rungs­kam­pa­gne könn­te die Vor­aus­set­zun­gen dafür schaf­fen, daß die ira­ni­sche Oppo­si­ti­on das Regime stürzt. Die Israe­lis wie­sen zudem auf die Mög­lich­keit hin, daß ira­nisch-kur­di­sche Kämp­fer die Gren­ze vom Irak aus über­que­ren könn­ten, um im Nord­wes­ten eine Boden­front zu eröff­nen, was die Streit­kräf­te des Regimes wei­ter stra­pa­zie­ren und des­sen Zusam­men­bruch beschleu­ni­gen würde. (…) „Klingt gut für mich“, sag­te Trump zu dem Minis­ter­prä­si­den­ten. Für Netan­ja­hu signa­li­sier­te dies ein wahr­schein­li­ches grü­nes Licht für eine gemein­sa­me US-israe­li­sche Operation. Netan­ja­hu war nicht der Ein­zi­ge, der das Tref­fen mit dem Ein­druck ver­ließ, daß Trump sei­ne Ent­schei­dung bereits getrof­fen hat­te. Die Bera­ter des Prä­si­den­ten konn­ten erken­nen, daß er tief beein­druckt war von Netan­ja­hus Ver­spre­chen, was sein Mili­tär und sei­ne Geheim­diens­te leis­ten könn­ten – genau wie schon bei dem Gespräch der bei­den Män­ner vor dem 12-tägi­gen Krieg mit dem Iran im Juni.

Befür­wor­ter eines Krie­ges waren: Pete Hegs­eth (Kriegs­mi­nis­ter, ein unfaß­bar dum­mer und kriegs­gei­ler, dabei mas­siv fröm­meln­der “Chris­ti­an Zio­nist”), Jared Kush­ner (Schwie­ger­sohn Trumps), Ste­ve Wit­koff (“Son­der­be­auf­trag­ter” für Nahost-Fragen).

Skep­tisch bis ableh­nend zeig­ten sich: J. D. Van­ce (Vize­prä­si­dent), Mar­co Rubio (Außen­mi­nis­ter, dem spä­ter die Wahr­heit über die Ursprün­ge des Krie­ges her­aus­rut­schen soll­te), Susie Wiles (Stabs­che­fin des Wei­ßen Hau­ses), Gene­ral Dan Cai­ne (Vor­sit­zen­der der Ver­ei­nig­ten Stabs­chefs), John Rat­clif­fe (Chef des CIA), Ste­ven Cheung (Kom­mu­ni­ka­ti­ons­di­rek­tor des Wei­ßen Hauses).

Vor sei­nen Kol­le­gen warn­te Van­ce Trump, daß ein Krieg gegen den Iran regio­na­les Cha­os und unzäh­li­ge Opfer ver­ur­sa­chen könn­te. Er könn­te zudem Trumps poli­ti­sche Koali­ti­on zer­bre­chen und wür­de von vie­len Wäh­lern, die auf das Ver­spre­chen „kei­ne neu­en Krie­ge“ her­ein­ge­fal­len waren, als Ver­rat ange­se­hen werden. (…) Der Vize­prä­si­dent erklär­te sei­nen Mit­ar­bei­tern, daß kei­ne noch so fun­dier­ten mili­tä­ri­schen Erkennt­nis­se wirk­lich abschät­zen könn­ten, wie der Iran im Fal­le einer Bedro­hung des Regimes reagie­ren wür­de. Ein Krieg könn­te leicht in unvor­her­seh­ba­re Rich­tun­gen eska­lie­ren. Dar­über hin­aus hielt er es für unwahr­schein­lich, daß sich nach einem sol­chen Kon­flikt ein fried­li­cher Iran ent­wi­ckeln könnte.

Am 26. Febru­ar, um fünf Uhr nach­mit­tag, wur­de die Ent­schei­dung schließ­lich gefällt. Kei­ner der Anwe­sen­den wag­te es, sich Trump zu widersetzen.

Als er an der Rei­he war, brach­te Rubio mehr Klar­heit in die Sache und sag­te zum Prä­si­den­ten: Wenn unser Ziel ein Regime­wech­sel oder ein Auf­stand ist, soll­ten wir es nicht tun. Wenn das Ziel jedoch dar­in besteht, das ira­ni­sche Rake­ten­pro­gramm zu zer­stö­ren, dann ist das ein Ziel, das wir errei­chen können. Alle ver­trau­ten auf das Gespür des Prä­si­den­ten. Sie hat­ten gese­hen, wie er muti­ge Ent­schei­dun­gen getrof­fen, unvor­stell­ba­re Risi­ken ein­ge­gan­gen und es stets geschafft hat­te, sich durch­zu­set­zen. Nie­mand wür­de ihn jetzt dar­an hindern. „Ich den­ke, wir müs­sen es tun“, sag­te der Prä­si­dent zu den Anwe­sen­den. Er erklär­te, sie müss­ten sicher­stel­len, daß der Iran nicht in den Besitz von Atom­waf­fen kommt, und sie müss­ten dafür sor­gen, daß der Iran nicht mehr Rake­ten auf Isra­el oder ande­re Zie­le in der gesam­te Regi­on abfeu­ern könne.

Rubi­os Vor­be­halt zum Trotz blieb die “Regime Change”-Option, wie sie Netan­ja­hu vor­ge­se­hen hat­te, Teil des Angriffs­plans. Am ers­ten Tag des Angriffs wur­de das 86jährige Staats­ober­haupt durch einen israe­li­schen Luft­an­griff in sei­ner Resi­denz getötet.

Damit war der Iran aber kei­nes­wegs “ent­haup­tet”, und am 9. April 2026 ist der Stand der Din­ge, daß Trump den 10-Punk­te-Plan der ira­ni­schen Regie­rung akzep­tiert hat und nicht umge­kehrt. Die Öff­nung der Stra­ße von Hor­mus erfolg­te nicht auf­grund sei­ner absur­den und immer hilf­lo­ser wir­ken­den Dro­hun­gen, son­dern durch die Ver­mitt­lung Chi­nas und Paki­stans. Die Isra­el-Firs­ter und Iran-Fres­ser (Ben Sha­pi­ro, Mark Levin, Lau­ra Loo­mer etc.) zei­gen sich nun schwer ent­täuscht, wäh­rend sich Isra­el durch fort­ge­setz­te Atta­cken auf den Liba­non nach Kräf­ten bemüht, das Waf­fen­still­stands-Abkom­men zu sabotieren.

Die Lage sieht ins­ge­samt eher schlecht aus für die USA: Sie haben nicht nur in der Regi­on, son­dern welt­weit einen mas­si­ven Prestige‑, Ver­trau­ens- und Gesichts­ver­lust erlit­ten, wäh­rend die Stra­ße von Hor­mus nun zwar wie­der offen, aber unter ira­ni­scher Kon­trol­le ist. Ab sofort ist eine Maut in chi­ne­si­schen Yuan im Wert von bis zu zwei Mil­lio­nen Dol­lar pro Schiff zu zah­len. Ver­mut­lich wird es nicht mehr lan­ge dau­ern, bis die Tage des Petro­dol­lars, der Grund­la­ge der ame­ri­ka­ni­schen Macht in der Regi­on, gezählt sind.

Und was Trump angeht, so hat er sein eige­nes Anse­hen, die MAGA-Bewe­gung und die Repu­bli­ka­ni­sche Par­tei der­art mas­siv beschä­digt, daß die Fol­gen für die nächs­te Prä­si­den­ten­wahl ver­hee­rend sein wer­den. Damit ist auch die gro­ße Trump-Show end­gül­tig in eine Tra­gö­die gemün­det, wenn auch eine, die wohl wei­ter­hin von Momen­ten absur­der und maka­brer Komik gesäumt sein wird. Dazu gehört auch, daß Trump nun den lau­fen­den Waf­fen­still­stand allen Erns­tes als “Sieg” hin­stellt, wäh­rend er kein ein­zi­ges sei­ner Kriegs­zie­le erreicht hat.

Trump mag sich wei­ter­hin in Grö­ßen­phan­ta­sien und thea­tra­li­sche Posen ret­ten, so viel er will: Dies­mal wird ihn sein schlimms­ter Feind, die Rea­li­tät, end­gü­tig zur Stre­cke brin­gen, mit ver­hee­ren­den Kon­se­quen­zen für die USA eben­so wie für Europa.