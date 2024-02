Warum ist Akif Pirinçci verurteilt worden?

Letz­te­re will der Staats­an­walt in einem in Juni 2022 erschie­ne­nen Text mit dem Titel „Alle lie­ben rechts“ ent­deckt haben (hier archi­viert).

Nament­lich geht es um ein Bruch­stück die­ses einen, lan­gen Monstersatzes:

Obgleich die Infla­ti­on aktu­ell die 8‑Pro­zent-Mar­ke knackt, die Ener­gie­prei­se durch die Decke schie­ßen, die Aus­län­de­re­sie­rung des Lan­des mit völ­lig Unge­bil­de­ten und Inkom­pa­ti­blen rasend vor­an­schrei­tet, täg­lich gan­ze Dau­er-Hartz-IV-Hee­re her­ein­ge­holt wer­den, die explo­die­ren­de Kri­mi­na­li­tät mit zwei Grup­pen­ver­ge­wal­ti­gun­gen pro Tag, ja sogar Schlach­tun­gen und Köp­fun­gen von Men­schen auf offe­ner Stra­ße einen archai­schen Cha­rak­ter wie zu Bar­ba­ren­zei­ten annimmt, ein Eigen­heim – eine Selbst­ver­ständ­lich­keit noch vor drei­ßig Jah­ren selbst für Arbei­ter­fa­mi­li­en – nicht ein­mal mehr für die Mit­tel­schicht finan­zier­bar ist, der deut­sche Durch­schnitts­rent­ner sich gegen­über dem ita­lie­ni­schen wie ein Stra­ßen­bett­ler aus­nimmt, das hei­mat­li­che Land­schafts­bild sich in einen Indus­trie­park und in eine stäh­ler­ne und beto­nier­te Müll­hal­de ver­wan­delt, man ihm anstatt sei­ne indi­ge­ne Kul­tur jene von irgend­wel­chen Mos­lems oder Afros vor­setzt, die Schma­rot­zer sich in staat­li­chen Ver­sor­gungs­an­stal­ten mikro­ben­ar­tig immer wei­ter ver­meh­ren, ja, obwohl die­se und noch mehr von ganz oben anbe­foh­le­nen Ver­hee­run­gen sein im wahrs­ten Sin­ne des Wor­tes arm­se­li­ges Dasein bestim­men, kann der Deut­sche gar nicht abwar­ten, noch eine wei­te­re Schip­pe auf sei­nem Rücken drauf­ge­legt zu bekommen.

Um es genau­er sagen, um die­sen Teil:

… man ihm anstatt sei­ne indi­ge­ne Kul­tur jene von irgend­wel­chen Mos­lems oder Afros vor­setzt, die Schma­rot­zer sich in staat­li­chen Ver­sor­gungs­an­stal­ten mikro­ben­ar­tig immer wei­ter vermehren…

Es sind in die­sem Text ganz klar die „Schma­rot­zer“, die sich „mikro­ben­ar­tig“ ver­meh­ren. Was die Staats­an­walt­schaft dar­aus gemacht hat, kann man auf Wiki­pe­dia nachlesen:

Im Sep­tem­ber 2023 erhob die Staats­an­walt­schaft Bonn Ankla­ge gegen Pirin­çci wegen Volks­ver­het­zung, weil er im Juni 2023 in sei­nem Blog von Mus­li­men und „Afros“ geschrie­ben hat­te, die 2015/16 als „Schma­rot­zer“ nach Deutsch­land gekom­men sei­en und sich „mikro­ben­ar­tig immer wei­ter ver­meh­ren“ wür­den. Außer­dem unter­stell­te er, sie wären für eine „bis heu­te nicht abrei­ßen­de Serie bes­tia­li­scher Ver­bre­chen vor allem an Frau­en“ ver­ant­wort­lich. Hier­durch sta­chel­te er nach Ein­schät­zung der Staats­an­walt­schaft zum Hass gegen Tei­le der Bevöl­ke­rung auf und griff die Wür­de ande­rer Men­schen an.

Die Gum­mi­wör­ter „Haß“ und „Men­schen­wür­de“ müs­sen also ein­mal mehr dafür her­hal­ten, har­sche Kri­tik an har­schen Miß­stän­den zu unterbinden.

Na gut: strei­chen wir “harsch”. “Kri­tik” ist bereits uner­wünscht, auch wenn sie mit fei­ne­rem Flo­rett geübt wird.

Die­ser immer rigo­ro­se­ren Beschnei­dung der Mei­nungs- und Aus­drucks­frei­heit steht eine kom­ple­men­tä­re Baga­tel­li­sie­rung eben die­ser Miß­stän­de gegen­über, dar­un­ter veri­ta­ble Ver­bre­chen, die man mit Fug und Recht als „bes­tia­lisch“ bezeich­nen kann.

Eben wur­de in Mei­nerz­ha­gen ein 16jähriger von einem dut­zend Ara­ber zu Tode geprü­gelt. Wir erin­nern uns, wie Pirin­çcis Aus­stieg aus dem Main­stream und der fei­nen Gesell­schaft begann: Im Jahr 2013 mit dem Arti­kel „Das Schlach­ten hat begon­nen“, des­sen Anlaß eine sehr ähn­li­che Blut­tat war: Der Fall Dani­el S. aus Kirchweyhe.

Der 25 Jah­re alte Lackie­rer wur­de eben­falls von einem migran­ti­schen (in die­sem Fall tür­ki­schen) Mob ins Koma getre­ten, nach­dem er einen heroi­schen Streit­schlich­tungs­ver­such unter­nom­men hat­te, dann noch eine Wei­le künst­lich am Leben erhal­ten, ehe die Appa­ra­tu­ren abge­schal­tet wurden.

Ein frap­pie­ren­des, bit­te­res Déjà-vu, aus­ge­rech­net zum Zeit­punkt der Ver­ur­tei­lung und Kri­mi­na­li­sie­rung Pirin­çcis wegen blo­ßer Worte.

Damals schrieb ich über sei­ne Polemik:

Der pro­vo­zie­ren­de Text ist viel­leicht die not­wen­di­ge Roß­kur, um der gezielt weich­ge­spül­ten und ver­lo­ge­nen Bericht­erstat­tung der Mehr­zahl der Medi­en ein Gegen­ge­wicht zu geben. Es mag auch sein, daß Pirin­çci mit sei­nen dras­tisch-céline­sken For­mu­lie­run­gen ähn­li­ches im Sinn hat­te, wie es Götz Kubit­schek in der aktu­el­len Druck­aus­ga­be der Sezes­si­on aus­drückt: näm­lich dem “halb ver­stor­be­nen, halb ver­fet­te­ten Deutsch­land” einen kräf­ti­gen Tritt in den Hin­tern zu ver­pas­sen, “um zu sehen, wo noch ein Mus­kel zuckt: kein öko­no­mi­scher Mus­kel, son­dern einer, der den kul­tu­rel­len, eth­ni­schen, see­li­schen Selbst­er­hal­tungs­trieb in Gang” zu set­zen vermag.

Sein Auf­schrei hat jeden­falls nichts gehol­fen, nie­man­den wach­ge­rüt­telt, der etwas hät­te ändern kön­nen, und kein kom­men­des Unheil ver­hin­dert. So geht es uns Kas­sand­ren immer. Für Pirin­çci begann mit die­sem Text ein Kami­ka­ze­flug. Der auf Kra­wall gebürs­te­te Über­brin­ger der unlieb­sa­men Nach­rich­ten wur­de dif­fa­miert, ver­bannt, ver­leum­det und finan­zi­ell rui­niert – was immer­hin zeigt, wie hart sei­ne “Bra­chi­al­kri­tik den Zen­tral­nerv des herr­schen­den Mei­nungs­ma­cher-Milieus getrof­fen hat” (Thors­ten Hinz).

Seit 2013 sind noch vie­le wei­te­re jun­ge und älte­re Men­schen, Män­ner wie Frau­en (und auch Kin­der), Opfer von Migran­ten­ge­walt gewor­den, von Kör­per­ver­let­zung über Ver­ge­wal­ti­gung bis hin zu Mord und Tot­schlag (die­se Tat­sa­che fest­zu­stel­len bedeu­tet kein pau­scha­les Urteil über Migran­ten, Aus­län­der, Flücht­lin­ge oder Asy­lan­ten, auch nicht über “Mos­lems und Afros”). Auch der Schock der „Flücht­lings­kri­se“ hat bei den herr­schen­den poli­tisch-media­len Eli­ten kei­nen Hand­lungs­be­darf geweckt. Sie trei­ben statt­des­sen unge­rührt ihre Ein­wan­de­rungs­po­li­tik wei­ter vor­an, und ver­fol­gen uner­bitt­lich all jene, die es wagen, die­se Din­ge anzusprechen.

Das Urteil ist empö­rend, skan­da­lös. Soll­te es tat­säch­lich voll­streckt wer­den, dann wäre das ein bedenk­li­cher Prä­ze­denz­fall. Seit dem Ende der DDR ist kein Schrift­stel­ler mehr wegen eines blo­ßen Tex­tes zu Gefäng­nis­haft ver­ur­teilt wor­den. Es wäre sehr schlecht, wenn der Staat wie­der beginnt, sich an ein sol­ches Vor­ge­hen zu gewöh­nen (was er im Grun­de eh schon gemacht hat, wenn man sich ansieht, wie der “Volksverhetzungs”-Paragraph abge­se­hen von Schrift­stel­lern rou­ti­ne­mä­ßig ange­wandt wird.)

Der Pro­zeß selbst war offen­bar eine rei­ne Far­ce. Nicht unwit­zig ist dar­an das Detail, daß sowohl der Staats­an­walt als auch der Ange­klag­te und sein Ver­tei­di­ger (Mus­ta­fa Kaplan, der “Anwalt der Bösen”) “Migra­ti­ons­hin­ter­grund” haben. Nur der Rich­ter ist “bio­deutsch”, und sein über­eif­rig har­tes Urteil mag viel­leicht sogar auf gewis­se eth­ni­sche Cha­rak­ter­zü­ge hin­wei­sen, die man den Deut­schen nachsagt.

Knast für die­se paar Satz­tei­le wäre wohl­ge­merkt auch dann pure Tyran­nei, wenn Pirin­çci tat­säch­lich geschrie­ben hät­te, „Mos­lems und Afros ver­meh­ren sich mikro­ben­ar­tig“. Wür­de man statt­des­sen, was weiß ich, „Nazis“, „Rechts­extre­mis­ten“, „Bio­deut­sche“, “Reichs­bür­ger” oder „Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker“ ein­set­zen, wür­de sich nie­mand auf­re­gen, denn das sind ja kei­ne geschütz­ten Grup­pen, von denen man annimmt, daß sie so etwas wie „Men­schen­wür­de“ besä­ßen oder über­haupt voll­wer­ti­ge Men­schen seien.

Unter­gan­gen in die­ser inqui­si­to­ri­schen Schnit­zel­jagd nach Wör­tern und Kom­ma­stel­len ist das eigent­li­che The­ma des inkri­mi­nier­ten Tex­tes, geschil­dert ent­lang des Fil­mes „The Vil­la­ge“ von M. Night Shya­mal­an (die­ser wur­de vor Jah­ren auf Anre­gung von Erik Leh­nert im Rah­men der Aka­de­mie in Schnell­ro­da gezeigt, als wir dort noch Film­aben­de machten.)

Pirin­çci stellt völ­lig zu Recht fest, daß das Schreck­bild des „Rech­ten“, das das pri­mi­ti­ve­re Feind­bild „Nazi“ abge­löst (na, ich wür­de eher sagen: erwei­tert) hat, die Rol­le einer Waf­fe spielt, die all jene, die immer noch wider­spens­tig sind und Kri­tik am „grün-lin­ken Bull­do­zer“ (das fin­de ich ange­sichts der maß­geb­li­chen Betei­li­gung der CDU an der all­ge­mei­nen Platt­ma­che etwas zu eng gefaßt) zu äußern wagen, per Ruf­mord zum Schwei­gen zu bringen:

Rechts ist ein dif­fu­ser Begriff, mit dem Salon­kom­mu­nis­ten in der Regie­rung und in den Medi­en­häu­sern jeden oppo­si­tio­nel­len Gedan­ken abweh­ren und dif­fa­mie­ren kön­nen. Wenn man Kri­tik an Coro­na-Maß­nah­men übt, ist man rechts. Wenn man die Hun­der­te ermor­de­ter blut­jun­ger Men­schen durch Aus­län­der beklagt, ist man rechts. Wenn man die offe­ne Zur­schau­stel­lung von Intim- und Geschlechts­le­ben von Per­ver­sen nicht mit­fei­ert und sich davor ekelt, ist man rechts. Rechts kann gegen­wär­tig jeder­zeit und gegen alles als Waf­fe ein­ge­setzt wer­den, um die eige­nen grün-lin­ken Quatsch­theo­rien und hand­fes­ten Schand­ta­ten gegen das eige­ne Volk durchzudrücken. Nie­mand will sich dem Ver­dacht, auch nur ein klein biß­chen rechts zu sein, aus­set­zen, denn dies bedeu­te­te den gesell­schaft­li­chen und exis­ten­ti­el­len Tod, der durch bra­chia­les Can­celn von oben aus­ge­führt wird – über den Umweg von Arbeit­ge­bern, kul­tu­rel­len Ein­rich­tun­gen, medi­al und immer offen­sicht­li­cher vom Verfassungsschutz.

Es ist schon gera­de­zu fan­tas­tisch, wie die­se Stra­te­gie immer wie­der funk­tio­niert. So brach­te es der Staat im August-Sep­tem­ber 2018 fer­tig, einen Rie­sen­zir­kus „gegen Rechts“ zu insze­nie­ren, nach­dem in Chem­nitz ein Deutsch­ku­ba­ner von drei ara­bi­schen Asyl­be­wer­bern ersto­chen wur­de. Flugs war das Pro­blem der Aus­län­der­ge­walt und ‑kri­mi­na­li­tät vom Tisch gewischt, da es ja eine weit­aus schlim­me­re Sache als einen Mes­ser­mord zu bekämp­fen galt, näm­lich die “Instru­men­ta­li­sie­rung von rechts”.

Das inkri­mi­nier­te Stück ist ein sehr guter, les­ba­rer, schwung­vol­ler Text. Marc Pom­me­re­ning kom­men­tier­te auf Twit­ter:

Pirinccis Text ist eine gut­ge­laun­te Pole­mik, ein treff­lich geschrie­be­ner Rund­um­schlag. Wie bei Hen­scheid sind die Krass­hei­ten Kunst. Pirinccis Ver­ur­tei­lung ist auch ein Angriff auf die Kunstfreiheit.

In der Tat sind es nicht die Krass­hei­ten an sich, die zur Ver­fol­gung des Autors geführt haben, son­dern ledig­lich die Tat­sa­che, daß er auf der „fal­schen“ Sei­te steht. Er „darf“ nicht, was Hen­scheid durf­te, was Deniz „Völ­ker­ster­ben von sei­ner schöns­ten Sei­te“ Yücel darf oder Sybil­le Berg oder Oli­ver Poll­ak oder Böh­mer­mann oder wer auch immer im medi­al-lite­ra­ri­schen Zir­kus die „rich­ti­ge“ Sache vertritt.

Ich selbst ken­ne Pirin­çci seit 2015 per­sön­lich und habe ihn ein paar Mal in Wien getrof­fen. Nach sei­ner Ver­ban­nung aus dem Main­stream erschie­nen ein paar sei­ner Bücher bei Antai­os, und kurz­fris­tig war er sogar unter den Autoren die­ses Blogs ver­tre­ten. 2017 war er wacke­rer Mit­strei­ter unse­res inzwi­schen schon legen­den­um­wo­be­nen Auf­tritts auf der Frank­fur­ter Buchmesse.

Tuvia Tenen­bom, der sich mit Pirin­çci zu einem aus­gie­bi­gen Inter­view getrof­fen hat, schrieb über ihn in sei­nem Buch Allein unter Flücht­lin­gen:

Akif ist der poli­tisch unkor­rek­tes­te Mensch, der mir je begeg­net ist. Ein Trin­ker, ein Rau­cher, ein Mann des Flei­sches – und ein Mann, der frei ist.

Die­se Sze­ne sei­nes Buches ist mir im Gedächt­nis geblieben:

Eini­ge Momen­te spä­ter zieht Akif lan­ge an sei­ner Ziga­ret­te, sieht mir tief in die Augen und sagt: “Bald wer­den Sie und ich alt sein. Unse­re Kno­chen wer­den weh tun, unse­re Orga­ne wer­den nicht mehr funk­tio­nie­ren, und wir wer­den in die Höhe flie­gen. Sie zu Gott und ich zu Allah.” Er berührt mich. Tief. Falls Sie es noch nicht gemerkt haben: Akif ist ein Künst­ler. Ein Schrift­stel­ler. Ein frei­er Geist.

Ich hat­te schon län­ger nichts mehr von ihm gehört, und rief ihn letz­ten Frei­tag an, um zu hören, was er sel­ber über sei­ne Ver­ur­tei­lung zu sagen hatte.

Die Fra­ge schien ihn jedoch kaum zu inter­es­sie­ren. Im Hand­um­dre­hen war er bei sei­nem aktu­el­len Lieb­lings­the­ma gelan­det: der geplan­ten Ver­fil­mung sei­nes 2021 Romans Odet­te, bei der er selbst die Regie über­neh­men will.

Das Dreh­buch für die­se im Jahr 1983, in Pirin­çcis Jugend­zeit, ange­sie­del­te tra­gisch-roman­ti­sche Lie­bes­ge­schich­te ist fer­tig, die Vor­be­rei­tung schon weit fort­ge­schrit­ten, und nun muß für ange­mes­se­ne Finan­zie­rung gesorgt werden.

Über eine Stun­de lang sprach Pirin­çci über die Hand­lung, das Cas­ting, die Musik und etli­che geplan­te „skan­da­lö­se“ Sze­nen. Die­sen Modus kann­te ich bereits: Schon in frü­he­ren Gesprä­chen schwelg­te er ger­ne in fan­ta­sie­vol­len und ver­blüf­fen­den Dreh­buch­ideen, die schon durch das blo­ße Erzäh­len einen Film in mei­nem Kopf ent­ste­hen ließen.

Was sei­ne fil­mi­schen Vor­bil­der und Inspi­ra­tio­nen anging, warf er mir am lau­fen­den Band cine­as­ti­sche Bäl­le zu, die ich als ein­schlä­gig Vor­be­las­te­ter natür­lich alle­samt auf­fan­gen konnte.

„Das grü­ne Zim­mer“, ein eher obsku­rer Film von Truf­f­aut? Na klar, das ist der, in dem der Regis­seur selbst die Haupt­rol­le eines Man­nes spielt, der einem schwer­mü­ti­gen Toten­kult ver­fal­len ist. Die engels­glei­che Frau­en­stim­me auf dem epi­schen Sound­track von „Spiel mir das Lied vom Tod“, als Clau­dia Car­di­na­le in der stau­bi­gen, frisch in der Wüs­te errich­te­ten Wes­tern­stadt ankommt? So etwas ähn­li­ches hat er sich für den Film vorgestellt!

Wir spra­chen auch über die dra­ma­tur­gi­schen Vor­zü­ge eines Films, der in den acht­zi­ger Jah­ren spielt, ohne Smart­phones, Inter­net und ubi­qui­tä­re Kom­mu­ni­ka­ti­ons­mög­lich­kei­ten, als die Men­schen ein­an­der noch Geheim­nis­se sein konn­ten und sich nicht vor und nach jedem Ren­dez-vous gugel­ten, um einen „Back­ground-Check“ zu machen.

Und wäh­rend er lei­den­schaft­lich, fast schon wie ein Beses­se­ner mit Tun­nel­blick, über sein Film­pro­jekt sprach, däm­mer­te mir, was er eigent­lich im Her­zen ist: Kein Poli­ti­ker, kein Theo­re­ti­ker, schon gar kein “Volks­ver­het­zer”, son­dern ein Autor, ein Schrift­stel­ler, ein ech­ter Künst­ler, ganz dem Drang hin­ge­ge­ben, Geschich­ten zu erzäh­len, Cha­rak­te­re zum Leben zu erwe­cken, schö­ne, mit­rei­ßen­de, ehr­li­che Din­ge zu schaffen.

Und ich den­ke, daß man auch sei­ne poli­ti­schen Pole­mi­ken mit dem Bewußt­sein lesen muß, daß hier ein Mann spricht, der in ers­ter Linie ein Künst­ler ist. Pom­me­re­ning hat also völ­lig Recht, wenn er betont, daß es in sei­ner Cau­sa nicht nur um „Mei­nungs-“ , son­dern auch um „Kunst­frei­heit“ geht.

Wel­chen künst­le­ri­schen Rang man ihm dabei zuspre­chen möch­te, ist dabei völ­lig unerheblich.

Ich lese ihn stets mit gro­ßem Ver­gnü­gen, ich mag sei­nen Witz, sei­ne Mensch­lich­keit, sei­ne ver­blüf­fen­de Direkt­heit und Offen­heit (genau jene Eigen­schaft, die ihn, in Ver­bund mit einer gewis­sen trot­zi­gen Hem­mungs­lo­sig­keit den Kopf gekos­tet hat), ja sogar sei­nen berüch­tig­ten Exhibitionismus.

Die mit­un­ter der­be Spra­che, die vie­le Leser eher abschreckt oder abstößt, und die sei­ne Kri­ti­ker als wohl­fei­le Ziel­schei­be nut­zen, ist nie die Haupt­sa­che, son­dern Wür­ze, Schock­mit­tel, Dra­ma, wenn nicht gar Not­wen­dig­keit, in einer Zeit, in der die Intel­lek­tu­el­len zu fei­ge sind, sich bru­ta­len Wahr­hei­ten zu stel­len und sie direkt und unver­blümt anzusprechen.

Daß er ger­ne über das Ziel hin­aus und sich damit manch­mal unnö­tig ins eige­ne Knie schießt – geschenkt! Diplo­ma­tie und Zurück­hal­tung sind nicht sei­ne Sache. Die schlüpf­ri­gen Bemer­kun­gen über Lui­se Neu­bau­er zum Bei­spiel hät­te er sich spa­ren kön­nen. Das ändert nichts dar­an, daß die Frei­heits­stra­fe von vier Mona­ten auf Bewäh­rung, die er dafür auf­ge­brummt bekom­men hat, ein blan­ker Irr­witz ist.

Mein Lieb­lings­buch unter sei­nen Streit­schrif­ten ist Die gro­ße Ver­schwu­lung (unter sei­nen Roma­nen Yin aus dem Jahr 1997, in dem es um sehr ähn­li­che Din­ge geht).

Trotz sei­nes Titels kom­men Homo­se­xua­li­tät oder Homo­se­xu­el­le dar­in nur ganz am Ran­de vor. Das Buch ist eine Abrech­nung mit der Geschlech­ter- und Fami­li­en­po­li­tik (nicht nur) der BRD mit­samt ihren sehr nega­ti­ven Fol­gen für die Bezie­hun­gen zwi­schen Män­nern und Frau­en (Zitat auf dem Buch­rü­cken: “Deut­sche! Irre Wis­sen­schaft­ler wol­len Euch Eure Geschlech­ter wegnehmen!”).

In einer Rezen­si­on schrieb ich:



Pirin­çci liebt das Geheim­nis, den fun­ken­schla­gen­den Kon­flikt, den Unter­schied, die Anzie­hung und Absto­ßung zwi­schen Mann und Frau; die Vor­stel­lung, die Geschlech­ter ihrer Pola­ri­tät zu berau­ben, ist ihm ein unsag­ba­rer Hor­ror. Zwi­schen den Zei­len wer­den auch Trau­er, Schmerz und Ekel spürbar. Pirin­çci schreibt über den Geschlech­ter­krieg als Vete­ran und Kom­bat­tant, nicht als distan­zier­ter Beob­ach­ter. Er will, daß ihn auch der Mann auf der Stra­ße und an der Bar ver­ste­hen, der jun­ge Kerl, der sei­ne wich­tigs­ten Schlach­ten vor sich hat, eben­so wie der geschie­de­ne, vom Staat geschröpf­te Fami­li­en­va­ter, der sich vol­ler Nar­ben in den Ruhe­stand zurückzieht.

Und auch in die­sem Buch ist er ein knall­har­ter Rea­list, der sich und der Welt nichts vor­ma­chen will:

Jeden­falls steht für Pirin­çci fest, daß sozi­al­po­li­ti­sche Expe­ri­men­te fun­da­men­ta­le bio­lo­gi­sche Gege­ben­hei­ten nicht aus der Welt schaf­fen kön­nen. Im als „Pro­phe­tie“ gekenn­zeich­ne­ten Schluß­ka­pi­tel läßt er alle Zügel schie­ßen: mit grim­mi­gen Humor schil­dert er den Unter­gang Deutsch­lands und des deut­schen Vol­kes „wie wir es ken­nen“ als grau­sa­mes Sze­na­rio, in dem, wie in der Geschich­te üblich, die Frau­en die Beu­te der männ­li­che­ren Män­ner werden.

Es ist bezeich­nend, daß dem Staat ange­sichts sol­cher Bücher nichts Bes­se­res ein­fällt, als ihren Autor ein­buch­ten zu wol­len. Immer­hin ist das eine recht deut­li­che Bank­rott­erklä­rung, die Feig­heit und Dumm­heit zugleich offenbart.

Ich hof­fe, daß Akifs Beru­fung Erfolg haben wird.

