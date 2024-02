Repression? Fünf Mal “Danke” an Ministerin Faeser

Die Pressekonferenz, in der die Damen Faeser und Paus genüßlich und methodisch durchexerzierten, wie sie das patriotische Lager in Deutschland ausmerzen wollen, konnte uns nicht überraschen. Bereits beim Amtsantritt machte die Ampel diese Priorität klar. Mehrfach wurde von mir und anderen darauf hingewiesen, daß der Ukraine-Krieg und Corona nur „dazwischengekommen“ waren.

Haupt­zie­le der Ampel waren und blei­ben: ers­tens der Kampf gegen Rechts und zwei­tens die demo­gra­phi­sche Behe­bung ihrer demo­kra­ti­schen Legi­ti­ma­ti­on­kri­se, also der Stim­men­ge­winn durch Mas­sen­ein­bür­ge­run­gen. Es ist auch nicht ver­wun­der­lich, daß die­se Eska­la­ti­on von Oben gera­de in der letz­ten Pha­se der Regie­rungs­pe­ri­ode von einer ange­zähl­ten Poli­ti­ke­rin prä­sen­tiert wird. Es ist eine gän­gi­ge Stra­te­gie für umstrit­te­ne, radi­ka­le Maßnahmen.

Auf die 13 Punk­te will ich an der Stel­le nicht wei­ter ein­ge­hen. Mar­tin Licht­mesz hat das hier gründ­lich getan.

Über die Trans­for­ma­ti­on des „sanf­ten“ in den offe­nen Tota­li­ta­ris­mus habe ich bereits im Jahr 2016 geschrie­ben.

Acht Jah­re spä­ter bestä­tigt sich ein DDR-Ver­gleich – Fae­sers Ideen ent­spre­chen weit­ge­hend der Stra­te­gie der Zer­set­zung des MfS. Frau Paus sag­te etwa:

Wir wol­len dem Umstand Rech­nung tra­gen, daß Haß im Netz auch unter der Straf­bar­keits­gren­ze vor­kommt. Vie­le Fein­de der Demo­kra­tie wis­sen ganz genau, was auf den Social-Media-Platt­for­men gera­de noch so unter Mei­nungs­frei­heit fällt. Wir als Bun­des­re­gie­rung wer­den da, wo nötig, Geset­ze über­prü­fen und bei Bedarf auch nachjustieren.

Die Sta­si schrieb in ihrer Richt­li­nie zur Zer­set­zung, Nr. 1/76 (im Wort­laut: „Zur Ent­wick­lung und Bear­bei­tung Ope­ra­ti­ver Vor­gän­ge“) im Jahr 1976:„Typisches Kenn­zei­chen des raf­fi­nier­ten Vor­ge­hens des Klas­sen­fein­des” sei,

daß die Metho­den des feind­li­chen Wir­kens unter der Jugend sich nach den vor­lie­gen­den Straf­rechts­nor­men mit straf­recht­li­chen Mit­teln nicht bekämp­fen lassen.

Daher sei es „im Inter­es­se der Rea­li­sie­rung eines höhe­ren gesell­schaft­li­chen Nut­zens“, mit „Maß­nah­men der Zer­set­zung“ zu arbei­ten, so daß

feind­lich-nega­ti­ve Kräf­te zer­split­tert, gelähmt, des­or­ga­ni­siert und iso­liert und ihre feind­lich-nega­ti­ven Hand­lun­gen ein­schließ­lich deren Aus­wir­kun­gen vor­beu­gend ver­hin­dert, wesent­lich ein­ge­schränkt oder gänz­lich unter­bun­den werden.

Wer sucht, fin­det sicher­lich noch vie­le wei­te­ren Par­al­le­len. Ich will statt­des­sen in die Zukunft bli­cken und Fae­ser fünf­mal „Dan­ke“ sagen. Anders als mut­lo­se Par­la­ments­pa­trio­ten erkennt jeder, der fest im „Reconquista“-Denken steht, daß die Repres­si­on kein Zei­chen unse­res Schei­terns oder ihrer Stär­ke ist. Es ist eine not­wen­di­ge Reak­ti­on auf unse­ren Erfolg.

An der Repres­si­on führt kein Weg vor­bei. Der Schritt zurück in die „BRD der 80er“ ist ver­stellt und gar nicht wün­schens­wert. Ein Weg in eine lebens­wer­te Zukunft führt nur mit­ten durch die Repres­si­on hin­durch. Sie ist nicht nur schmerz­haft, son­dern schafft auch Klar­heit. Sie öff­net dem Wider­stand gar neue Wege und besie­gelt mög­li­cher­wei­se den Unter­gang der herr­schen­den Ideologie.

Das füh­re ich in fünf Punk­ten aus. Zu ihrem bes­se­ren Ver­ständ­nis ver­wei­se ich auf mei­nen Blog­bei­trag zum The­ma „Repres­si­ons­ak­ze­le­ra­tio­nis­mus“, über den im Jahr 2020 debat­tiert wur­de.

1. Die Demo­kra­tie­si­mu­la­ti­on fährt her­un­ter und wird fragil

Gehen wir davon aus, daß unse­re Demo­kra­tie von einem sanf­ten Tota­li­ta­ris­mus über­wu­chert wur­de, so ist der ers­te Schlüs­sel zur Re-Demo­kra­ti­sie­rung, die­se Tat­sa­che bewußt zu machen. Der Vor­stoß Fae­sers läßt wenig Zwei­fel übrig. Gera­de mit spek­ta­ku­lä­ren Maß­nah­men wie Ein­rei­se­ver­bo­ten läßt man scham­los jede Mas­ke fal­len. Denn die­se Repres­si­on und ech­te Demo­kra­tie schlie­ßen ein­an­der aus, wie Fae­ser und Paus Satz für Satz demons­trie­ren. Das führt zu einer Ver­schär­fung des gesell­schaft­li­chen Bewußt­seins. Dazu schrieb ich 2020:

Das Sys­tem hat wie ein Rech­ner nur begrenz­ten Arbeits­spei­cher, dem es nicht gleich­zei­tig “Demokratiesimulation.exe” und “Repression.exe” zufüh­ren kann. Je mehr Kapa­zi­tät der letz­te Pro­zeß for­dert, des­to schwä­cher wird der erste!

Revo­lu­ti­ons­stu­di­en wei­sen nach, daß bei einem höhe­ren Repres­si­ons­grad Akti­vis­mus und Demons­tra­tio­nen zwar sel­te­ner, dafür aber effek­ti­ver wer­den. (Gin­kel, J., & Smith, A. (1999): So you say you want a revo­lu­ti­on: A game theo­re­tic expl­ana­ti­on of revo­lu­ti­on in repres­si­ve regimes.)

In einer his­to­ri­schen Ana­ly­se zeig­te sich, daß bei gerin­gem Repres­si­ons­ri­si­ko Dis­si­den­ten zwar häu­fi­ger demons­trie­ren, ihnen die Mas­se aber sel­te­ner folgt. Erst wenn ein Sys­tem ernst macht und sich als tota­li­tär „outet“, ist auch die Mas­se bereit zu mas­si­ven Widerstandsakten.

Die libe­ra­le „anti­fra­gi­le“, „sys­te­mi­sche Gesell­schaft“ (Sie­fer­le) des „any­thing goes“ wird zum schwer­fäl­li­gen, hyper­mo­ra­li­schen, „nor­m­in­te­grier­ten“ Ideo­lo­gie­staat. Ging vor­her der Wider­stand vor allem im all­ge­mei­nen Rau­schen von “Brot und Spie­le” unter und wur­de das Volk in der „Zone of indif­fe­rence” sediert, so erwei­tern sich jetzt die Quan­ti­tät und Qua­li­tät des Mobi­li­sie­rungs­po­ten­ti­als. Die Repres­si­on stei­gert die Glaub­wür­dig­keit der Dis­si­den­ten. Und die Wir­kung jeder Demo, jeder Akti­on, jeder ille­ga­len Ein­rei­se auf das Sys­tem ver­viel­facht sich.

2. Eure Repres­si­on rui­niert eure Autorität

Es ist eine alt­be­kann­te Tat­sa­che der Macht­theo­rie, von Fer­re­ro über Are­ndt bis zu Alt­hus­ser, daß Repres­si­on ein Zei­chen von Schwä­che ist. Staa­ten sind stets „legi­ti­mie­rungs­süch­tig“ (Hein­rich Poppitz) und schre­cken daher vor offe­ner Repres­si­on zurück. War­um das so ist, zeigt Are­ndt in die­sem Gleichnis:

Auto­ri­tät, das begriff­lich am schwers­ten zu fas­sen­de Phä­no­men und daher das am meis­ten miß­brauch­te Wort (…) Ihr Kenn­zei­chen ist die frag­lo­se Aner­ken­nung sei­tens derer, denen Gehor­sam abver­langt wird; sie bedarf weder des Zwan­ges noch der Über­re­dung. (So kann ein Vater sei­ne Auto­ri­tät ent­we­der dadurch ver­lie­ren, daß er das Kind durch Schlä­ge zwingt, oder dadurch, daß er ver­sucht, es durch Argu­men­te zu über­zeu­gen. In bei­den Fäl­len han­delt er nicht mehr auto­ri­tär, in dem einen Fall tyran­nisch, in dem ande­ren demo­kra­tisch.) Auto­ri­tät bedarf zu ihrer Erhal­tung und Siche­rung des Respekts ent­we­der vor der Per­son oder dem Amt. Ihr gefähr­lichs­ter Geg­ner ist nicht Feind­schaft, son­dern Ver­ach­tung, und was sie am sichers­ten unter­mi­niert, ist das Lachen. (Are­ndt, Han­nah, Macht und Gewalt, 14. Auf­la­ge 2000, S. 47f)

Fae­sers absur­de Aus­sa­ge paßt dazu wie die Faust aufs Auge: “Die­je­ni­gen, die den Staat ver­höh­nen, müs­sen es mit einem star­ken Staat zu tun bekommen.“

Dem erho­be­nen mora­li­schen Zei­ge­fin­ger der Anti­fa-Oma zeigt bereits eine gan­ze Gene­ra­ti­on zyni­scher Zoo­mer humor­voll den Mit­tel­fin­ger. Die mora­lin­saure Repres­si­on ist Gift für die Auto­ri­tät der Glo­ba­lis­ten und Treib­stoff für die digi­ta­len Meme-Fabri­ken. Die Zen­sur-Eska­la­ti­on ver­schafft uns hun­dert­tau­sen­de neue Sympathisanten.

3. Eure Repres­si­on gibt uns Reich­wei­te und Glaubwürdigkeit

„Zuerst igno­rie­ren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämp­fen sie dich, und dann gewinnst du.“ Das Zitat von Gan­dhi wur­de über­stra­pa­ziert, das gebe ich zu. Doch ich ver­wen­de es hier sehr spe­zi­fisch. Nur her­ab­las­sen­de Gleich­gül­tig­keit gegen­über der AfD wäre wirk­lich töd­lich für sie. Denn Mar­ken­kern der Par­tei ist,

+ die ein­zi­ge ech­te Alter­na­ti­ve zu einem behaup­te­ten Sys­tem aus Alt­par­tei­en zu sein und

+ tat­säch­lich einen kon­kre­ten und rea­len Plan für die Ret­tung Deutsch­lands zu haben.

Indem ein Block aus Alt­par­tei­en die AfD bekämpft, als wäre sie eine dämo­ni­sche Bedro­hung, bestä­tigt sie die­se Mar­ken­iden­ti­tät. Gera­de durch die­se Angrif­fe wirkt die AfD in den Augen der Bevöl­ke­rung als rele­van­te Kraft. Daß sie so vehe­ment von der “Volks­ge­mein­schaft gegen Rechts” bekriegt wird, beweist, daß sie tat­säch­lich das „ganz Ande­re“ zum Bestehen­den darstellt.

Die Repres­si­on ver­leiht der ver­spro­che­nen Wen­de Glaub­wür­dig­keit. „Daß es so wei­ter­geht, ist die Kata­stro­phe!“, wuß­te schon der alte Wal­ter Ben­ja­min. Eine wach­sen­de Mas­se an Poli­tik- und Sys­tem­ver­dros­se­nen sam­melt sich, gleich, ob sie durch Bau­ern­de­mos, “Coro­na” oder 2015 poli­ti­siert wur­de, lang­fris­tig im patrio­ti­schen Lager. Nur hier herrscht noch eine Wen­de- und Auf­bruchs­stim­mung. Nur hier ist noch Raum für kon­kre­te Uto­pien. Nur hier lebt die patrio­ti­sche “doc­ta spes”, die rea­lis­ti­sche Hoff­nung auf ein natio­na­les Fortbestehen.

Indem die Repres­si­on unser Lager „anschießt“, aber nicht erle­digt, macht sie uns lau­ter und sicht­ba­rer. Ich selbst nut­ze daher jedes Jota Repres­si­on als Treib­stoff für den „Info­krieg“. Mein Mot­to dazu stammt von Thoreau:

Unter einer Regie­rung, die jeman­den unrecht­mä­ßig ein­sperrt, ist das Gefäng­nis der ange­mes­se­ne Platz für einen gerech­ten Menschen.

Wie jeder ande­re habe ich kei­ne gro­ße Lust, sinn­los ins Gefäng­nis zu gehen. Selbst­ver­ständ­lich bin ich aber bereit, für mei­ne Über­zeu­gun­gen und mein Recht auf Ein­rei­se in die BRD auch z.B. Abschie­be­haft in Kauf zu neh­men! Die der­zei­ti­ge Gemenge­la­ge könn­te so einen Vor­fall sogar zum Bume­rang für Fae­ser machen. Dabei gilt: wir radi­ka­li­sie­ren uns kei­nes­falls. Die Bot­schaft und Stra­te­gie blei­ben unver­än­dert. Nicht wir bewe­gen uns, son­dern sie. Die Eska­la­ti­on und der Extre­mis­mus gehen von oben aus!

Wir müs­sen dis­si­den­te Ideen wie Remi­gra­ti­on so popu­lär machen, daß sie demo­kra­tisch die Debat­te ver­än­dern (Adap­ti­on) oder eine poten­ti­el­le Auto­kra­tie durch über­zo­ge­ne Zen­sur­re­fle­xe bloß­stel­len. Die Dämo­ni­sie­rung und die wir­ren Repres­si­ons­fan­ta­sien von Grund­rechts­ent­zug bis Ein­rei­se­sper­re legi­ti­mie­ren uns als Oppo­si­ti­on. Sie erzeu­gen nicht nur Inter­es­se und Auf­merk­sam­keit, son­dern machen uns in den Augen der poli­tik­ver­dros­se­nen Mas­se glaubwürdig.

4. Eure Repres­si­on macht die “Lib­Kons” zu unsern Verteidigern

Zer­set­zung und exter­mi­na­to­ri­sche Repres­si­on wir­ken nur dann wirk­lich, wenn die anvi­sier­te Grup­pe klein und iso­liert ist. Nur dann kann sie voll­stän­dig zer­schla­gen zu wer­den. Ein über­leb­ter Ver­nich­tungs­feld­zug, auch das wis­sen wir seit der Chris­ten­ver­fol­gung im alten Rom, macht sein Ziel nur popu­lä­rer. Indem es den Repres­si­ons­schlag über­lebt, wider­legt es die herr­schen­de Ideo­lo­gie und ihre Spra­che der Vernichtung.

Das kann nur gelin­gen, wenn die Repres­si­on in den Augen eines gro­ßen Bevöl­ke­rungs­an­teils absurd, grau­sam und über­zo­gen wirkt. Da das patrio­ti­sche Lager in den letz­ten Jah­ren weit­ge­hend das Prin­zip der „anschluß­fä­hi­gen Pro­vo­ka­ti­on“ (Regime Chan­ge von Rechts) ver­wirk­lich­te, scheint der Fall nun einzutreten.

Nicht nur die patrio­ti­sche Gegen­öf­fent­lich­keit, alle libe­ral­kon­ser­va­ti­ven Medi­en bis hin zur WELT kri­ti­sie­ren Fae­ser. Sogar der FDP-Vize­chef Wolf­gang Kubicki atta­ckiert das „Demo­kra­tie­för­der­ge­setz“ scharf. Es mag sein, daß das nur Pose ist. Es ist mög­lich, daß CDU & FDP die­se Geset­zes­än­de­run­gen spä­ter nicht auf­he­ben, son­dern gegen die AfD ver­wen­den wer­den. Für die aktu­el­le Situa­ti­on ist die­se brei­te Kri­tik aus der Mit­te jedoch Gold wert.

Fasers Über­re­ak­ti­on erzeugt eine gro­ße Gegen­re­ak­ti­on, die weit über das Lager der Neu­en Rech­ten hin­aus­geht. Sogar erklär­te Geg­ner der AfD und IB neh­men sie daher indi­rekt in Schutz. Instink­tiv nimmt die Öffent­lich­keit die­se Kri­tik an Fae­ser als Ver­tei­di­gung wahr. Daß dazu #depor­ta­ti­ons­lue­ge tren­de­te und die Pots­dam-Ban­de panisch zurück­ru­dern muß, voll­endet das Bild. Die AfD könn­te, wenn sie alles rich­tig macht, para­do­xer­wei­se durch die­se Repres­si­ons­an­kün­di­gung weni­ger iso­liert sein als zuvor. Die Geschich­te zeigt wie­der und wie­der: Schar­fe Repres­si­ons­maß­nah­men, die nicht von einer gro­ßen Mehr­heit getra­gen sind und sich gegen eine Grup­pe rich­ten, die mehr als 10% der Bevöl­ke­rung aus­macht, gehen fast immer nach hin­ten los.

5. Die Repres­si­on zeigt die ideo­lo­gi­sche Schwach­stel­le der Globalisten.

In mei­nem Auf­satz zur Repres­si­ons­ak­ze­le­ra­ti­on stell­te ich fol­gen­de The­se auf:

Jede revo­lu­tio­nä­re Ver­än­de­rung wächst aus einem Wider­spruch zwi­schen der herr­schen­den Ideo­lo­gie und der rea­len Lage. (…) Ihre Metaer­zäh­lung kann neue Phä­no­me­ne nicht erklä­ren und inte­grie­ren, und die herr­schen­de Grup­pe ver­liert ihre Legi­ti­ma­ti­on. In der DDR war es z.B. der Wider­spruch zwi­schen der angeb­lich wis­sen­schaft­li­chen Über­le­gen­heit des Sozia­lis­mus und der real exis­tie­ren­den mate­ri­el­len Unter­le­gen­heit (…). Dar­an wird es heu­te nicht scheitern.

Auch das könn­te sich seit 2020 geän­dert haben. Eine glo­ba­le Kri­se ist nicht zu leug­nen. Haber­ma­sens The­se über die mate­ri­el­le „Legi­ti­ma­ti­ons­grund­la­ge des Spät­ka­pi­ta­lis­mus“ (Haber­mas, Jür­gen: Tech­nik und Wis­sen­schaft als „Ideo­lo­gie“) ver­heißt nichts Gutes für die Eli­ten. Aus zahl­rei­chen natio­na­len und geo­po­li­ti­schen Grün­den bleibt ihnen bald deut­lich weni­ger Bud­get für “Brot und Spie­le”. Ihnen geht der Sand aus, den sie uns in die Augen streu­en, was auch ihre ner­vö­se Repres­si­ons­ak­ze­le­ra­ti­on erklärt.

Der ent­schei­den­de wen­de­fä­hi­ge Wider­spruch zwi­schen Ideo­lo­gie und Wirk­lich­keit ist aber nicht im mate­ri­el­len Bereich zu fin­den, wie ich 2020 schrieb. Das demo­kra­ti­sche Prinzip

ist in der Moder­ne die alter­na­tiv­lo­se Legi­ti­ma­ti­on für poli­ti­sche Macht. Es impli­ziert einen gewis­sen Rela­ti­vis­mus, der mit der Unre­la­ti­vier­bar­keit der herrr­schen­den Ideo­lo­gie nicht ver­ein­bar ist.

Demo­kra­tie, ins­be­son­de­re direk­te und enga­gier­te, ist für den lin­ken Uni­ver­sa­lis­mus ein Dorn im Auge. Die­ser hat schon vor­her fest­ge­leg­te Zie­le und Agen­den, die durch Wah­len maxi­mal „bestä­tigt“ wer­den dür­fen. Gleich­zei­tig ist es ihm auf­grund des athe­is­ti­schen, huma­nis­ti­schen und libe­ra­len Fun­da­ments nicht mög­lich, eine ande­re Legi­ti­ma­ti­ons­quel­le als das Mehr­heits­vo­tum eines Wahl­volks anzuerkennen.

Mate­ri­el­le Kri­sen­pha­sen kann der links­li­be­ra­le Uni­ver­sa­lis­mus aus­sit­zen. Der Wider­spruch zwi­schen der (im Kern natio­na­len und „kul­tur­re­la­ti­vis­ti­schen“) Idee der Demo­kra­tie und einer supra­na­tio­na­len tech­no­kra­ti­schen Ideo­lo­gie ist dage­gen unauf­lös­bar. Die Idee der Mei­nungs­frei­heit ver­bin­det sich mit der Volks­sou­ve­rä­ni­tät. Die natio­na­len Demo­kra­tien und das freie Wort wer­den zum läs­ti­gen Bal­last für die Pla­ner eines ega­li­tä­ren, trans­hu­ma­nis­ti­schen Weltstaats.

Das ist die gehei­me Ursa­che für den Krieg zwi­schen „Some­whe­res“ und „Any­whe­res“, die Ver­teu­fe­lung des „Popu­lis­mus“, für das schlag­ar­ti­ge Auf­kom­men der „Fak­ten­che­cker“ und der Inter­net­zen­sur. Die Repres­si­on eröff­net also nicht nur stra­te­gi­sche Mög­lich­kei­ten, son­dern legt den Fin­ger in die Wun­de der glo­ba­lis­ti­schen Doktrin.

– –

Ein klei­ner Nach­satz soll die posi­ti­ve Grund­stim­mung die­ses fünf­fa­chen Danks nicht schmä­lern, son­dern eine erwart­ba­re Kri­tik vor­weg­neh­men. Selbst­ver­ständ­lich ist die Vor­aus­set­zung die­ser posi­ti­ven Effek­te, daß wir als Bewe­gung den Schlag über­le­ben. Das wird kein Leich­tes, aber es ist mach­bar. In Vor­aus­sicht habe ich den Stra­te­gien zur Repres­si­ons­ab­wehr in Regime Chan­ge von Rechts daher ein gan­zes Kapi­tel gewidmet.