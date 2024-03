Stochastischer Terrorismus und ein brandgefährlicher Schriftsatz

Ich muß Sie leider enttäuschen. Kubitschek kündigte an , meine Wenigkeit, Lichtmesz, werde "den Schriftsatz" zu Martin Sellners Einreiseverbot "so genüßlich zerlegen, wie nur er es kann."

Von “Genuß” kann kei­ne Rede sein, und in mei­nen Augen ist es eher ver­geb­li­che Lie­bes­müh, die Argu­men­ta­ti­on die­ses Doku­ments all­zu detail­liert zu wür­di­gen. Auch das Humor­po­ten­ti­al ist eher dürf­tig, im Gegen­satz zur Ver­haf­tung Mar­tin Sell­ners in der Schweiz, die zur puren Slap­stick-Komö­die geriet.

Mar­tin genoß sicht­lich jede Sekun­de die­ser Show. Die Obrig­kei­ten sowohl in Deutsch­land als auch in der Schweiz gehen auf eine der­art plum­pe und dum­me Wei­se vor, daß Sell­ner kaum mehr etwas falsch machen kann. Buch­stäb­lich alles, was sie tun, spielt ihm nun in die Hän­de. Es ist enorm schlech­te Optik für einen sich “demo­kra­tisch” geben­den Staat, einen sach­li­chen Vor­trag in klei­ner Run­de mit Poli­zei­ge­walt abzu­bre­chen und den Vor­tra­gen­den in Hand­schel­len abzuführen.

Mathi­as Brod­korb, Autor einer eben erschie­ne­nen Fun­da­men­tal­kri­tik an der Insti­tu­ti­on “Ver­fas­sungs­schutz”, sieht das offen­bar ähn­lich. Ange­sichts des Ein­rei­se­ver­bots für Sell­ner schrieb er auf Twit­ter sarkastisch:

Herz­li­chen Glück­wunsch! Genau so macht man kos­ten­lo­se Wer­bung für die AfD. Ich wet­te eine Fla­sche Cham­pa­gners, dass die­se Ent­schei­dung von Gerich­ten ein­kas­siert wer­den wird – und Sell­ner und der AfD noch mehr Auf­merk­sam­keit beschert. Wer hält dagegen?

Ich selbst habe nicht sehr viel Ver­trau­en dar­in, daß die Ent­schei­dung “von Gerich­ten ein­kas­siert” wird, war­um, wer­de ich im Zuge die­ser Aus­füh­rung noch deut­lich machen.

Weit­aus weni­ger komisch als die Schwei­zer (oder Pas­sau­er) Far­ce um Sell­ner war der Ein­satz gegen eine 16jährige Schü­le­rin in Meck­len­burg-Vor­pom­mern, die von ihrem eige­nen Schul­lei­ter wegen pri­va­ter AfD-freund­li­cher Pos­tings denun­ziert und vor der gesam­ten Klas­se beschämt wur­de, indem sie mit­ten im Unter­richt von der Poli­zei zu einer “Gefähr­der­an­spra­che” abge­führt wurde.

Die Gefähr­der­an­spra­che, oder auch das Gefähr­der­an­schrei­ben (wenn es schrift­lich ergeht), ist eine Maß­nah­me zur Ver­hü­tung oder vor­beu­gen­den Bekämp­fung von Straf­ta­ten. Ein poten­zi­el­ler Gefah­ren­ver­ur­sa­cher wird ermahnt, Stö­run­gen der öffent­li­chen Sicher­heit zu unterlassen.

Auch hier könn­te man mit Elon Musk, der auf den Fall Sell­ner auf Twit­ter reagiert hat, fra­gen: “Ist das legal?” Oder auch: Ist das kri­mi­nell, was das Mäd­chen aus Rib­nitz-Dam­gar­ten und Mar­tin Sell­ner getan haben?

Nein, “kri­mi­nell” im juris­ti­schen Sin­ne ist es (noch) nicht, aber es ist kla­re Stra­te­gie des deut­schen Staa­tes nicht erst seit Fae­ser, bestimm­te Mei­nun­gen und poli­ti­sche Über­zeu­gun­gen nicht nur als unethisch hin­zu­stel­len, son­dern sie in den öffent­li­chen Ruch der Kri­mi­na­li­tät zu brin­gen, offen­bar mit dem Ziel, sie eines Tages auch tat­säch­lich gänz­lich zu kriminalisieren.

Der Weg dort­hin führt über das Kon­zept der soge­nann­ten “Haß­re­de”, womit Äuße­run­gen gemeint sind, “die zu Hass anstif­ten, ver­het­zen und/oder für bestimm­te Grup­pen ver­let­zend oder belei­di­gend sind” (öster­rei­chi­sches Bun­des­kanz­ler­amt), und somit rele­vant für die “Extre­mis­mus- und Ter­ro­ris­mus­be­kämp­fung” sind.

Der Begriff “Haß” hat dabei den Vor­teil, daß es sich hier­bei um eine schwer quan­ti­fi­zier­ba­re Grö­ße han­delt. Dadurch wird der Hand­lungs­spiel­raum für die “Haß”-Bekämpfer prak­tisch unbe­grenzt ausgedehnt.

Zu die­sem Zweck wur­de auch der Begriff des “sto­chas­ti­schen Ter­ro­ris­mus” entwickelt.

Laut Deutsch­land­funk Kul­tur bedeu­tet dies:



Sto­chas­ti­scher Ter­ro­ris­mus beschreibt, dass eine ansta­cheln­de Rede einen Gewalt­akt wahr­schein­li­cher macht, auch wenn nicht vor­her­sag­bar ist, wer den Akt wann und wo aus­füh­ren wird.

Die Sei­te Hate Aid, geför­dert vom Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend sowie vom Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Jus­tiz (“auf­grund eines Beschlus­ses des Deut­schen Bun­des­ta­ges”) for­mu­liert es noch deutlicher:

Könn­test du Terrorist*in sein? Das Kon­zept des „sto­chas­ti­schen Ter­ro­ris­mus” besagt genau das: Jede*r User*in auf digi­ta­len Platt­for­men trägt durch Klicks, Likes und Shares von extre­mis­ti­schen Inhal­ten dazu bei, Wut und Hass zu schü­ren. So lan­ge, bis sich eine Per­son beru­fen fühlt, die­sen Hass in einem Atten­tat aus­zu­le­ben. Alle, die davor digi­tal mit­ge­macht haben, sind mitschuldig. (…) Es geht vor allem dar­um, dass vie­le Men­schen mas­sen­haft Hass­bot­schaf­ten über digi­ta­le Kom­mu­ni­ka­ti­ons­mit­tel ver­sen­den. Ande­re Nutzer*innen unter­stüt­zen die­sen Hass durch Likes, Tei­len oder Kli­cken. Das befeu­ert man­che Men­schen so, dass sie ter­ro­ris­ti­sche Atten­ta­te bege­hen. Die Gewalt­aus­übung durch eine zufäl­li­ge Per­son ist damit sta­tis­tisch vor­her­seh­bar. Wich­tig: Die­se Vor­aus­sa­ge betrifft nicht die Per­son, son­dern den Akt der Gewalt. Es geht beim sto­chas­ti­schen Ter­ro­ris­mus um die Mas­se an Men­schen, die dar­an betei­ligt ist, Hass zu verbreiten.

Nun müs­sen nur noch, z. B., patrio­ti­sche, regie­rungs­kri­ti­sche, migra­ti­ons­kri­ti­sche, für die AfD wer­ben­de oder mit ihr sym­pa­thi­sie­ren­de Äuße­run­gen pau­schal als “Auf­sta­che­lun­gen zum Haß” klas­si­fi­ziert wer­den, damit der “Früh­erken­nungs­dienst” so früh wie mög­lich zur Tat schrei­ten kann, um “Gewalt und Ter­ro­ris­mus” im Keim zu ersti­cken. Im Prin­zip rei­chen schon bestimm­te Voka­beln und For­mu­lie­run­gen aus, um bei der Sta­si Alarm aus­zu­lö­sen und einen Gefähr­der­an­fangs­ver­dacht zu erzeugen.

Genau die­se Den­ke ist der Grund, war­um im Deutsch­land des Jah­res 2024 Sät­ze wie “Die Schlümp­fe sind blau und Deutsch­land auch“ oder auch “Deutsch­land ist Hei­mat, nicht nur ein Ort”, geäu­ßert von Teen­agern, mit Poli­zei­ein­sät­zen und “Gefähr­der­an­spra­chen” bedacht werden.

Mit der “sto­chas­ti­schen” Metho­de läßt sich belie­big eine “Gefahr für die öffent­li­che Ord­nung” kon­stru­ie­ren. Schon das Vor­han­den­sein einer bestimm­ten poli­ti­schen Gesin­nung kann als Beleg für das Dräu­en einer sol­chen Gefahr genü­gen. Ein Bei­spiel dafür fin­det sich in dem Schrei­ben an Mar­tin Sell­ner, unter­zeich­net von einem Herrn Dr. (Kars­ten) Lau­ber von der Aus­län­der­be­hör­de Pots­dam (Fach­be­reich Ord­nung und Sicherheit):

Auch Ihre engen Ver­bin­dun­gen zu Götz Kubit­schek und damit zum Ver­lag Antai­os und dem IfS bele­gen, dass von Ihnen eine Gefahr für die öffent­li­che Ord­nung ausgeht.

War­um? Weil der Ver­lag “inzwi­schen als gesi­chert rechts­extrem gilt.” Damit, sim­sa­la­bim, “wei­sen sämt­li­che Publi­ka­tio­nen des Ver­lags einen rechts­extre­men Inhalt auf”. Sämtliche!

Der Fall der sech­zehn­jäh­ri­gen Schü­le­rin wird wahr­schein­lich kein Ein­zel­fall blei­ben. Ein Anfang ist gemacht. Das infa­me Vor­ge­hen des Schul­lei­ters Jan-Dirk Zim­mer­mann, der ledig­lich “Vor­schrif­ten befolgt” haben will, wird fast aus­schließ­lich aus der “rech­ten Bla­se” kri­ti­siert, eine Kri­tik, die von den Medi­en wie­der­um als “Hetz­kam­pa­gne” aus­ge­ge­ben wird.

In den Augen des Estab­lish­ments hat sich Zim­mer­mann jedoch völ­lig kor­rekt ver­hal­ten. Die Bil­dungs­mi­nis­te­rin Meck­len­burg-Vor­pom­merns, Simo­ne Olden­burg (Links­par­tei), beschei­nig­te Zim­mer­mann, er habe “abso­lut rich­tig gehan­delt“. Auch der sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Lan­des-Innen­mi­nis­ter Chris­ti­an Pegel zuck­te nur mit den Schul­tern, da sei­ner Ansicht nach “die Ver­hält­nis­mä­ßig­keit gewahrt war” und dem Mäd­chen eine wich­ti­ge Lek­ti­on erteilt wor­den sei:

Die Beam­ten hät­ten der Schü­le­rin nur deut­lich gemacht, wel­che Gren­zen es bei Mei­nungs­äu­ße­run­gen gebe. „Wenn jemand dann sagt: ‘Die Gren­zen ken­ne ich‘, dann ist es doch umso bes­ser.“ In die­ser Hin­sicht prä­ven­tiv tätig zu sein, sei die Auf­ga­be der Poli­zei. Des­halb habe er, so der Sozi­al­de­mo­krat, mit dem Ver­hal­ten der Beam­ten „kei­ne Schwierigkeiten“.

Damit lie­gen die Kar­ten auf dem Tisch: Die “Gren­zen der Mei­nungs­frei­heit” zu bestim­men, ist nun Auf­ga­be der Poli­zei – selbst wenn die Mei­nungs­äu­ße­run­gen völ­lig legal sind. Pegel plä­diert für eine buch­stäb­li­che “Gesin­nungs­po­li­zei” (Brod­korb), und man kann davon aus­ge­hen, daß die­se Hal­tung inner­halb des herr­schen­den Kar­tells mehr oder weni­ger Kon­sens ist.

Man muß kein Jurist sein, um zu erken­nen, daß wir es hier mit einer offen­sicht­li­chen Ero­si­on des Recht­staa­tes zu tun haben, sowie des­sen, was man vor fer­ner Zeit ein­mal für “Demo­kra­tie” oder einen “demo­kra­ti­schen Dis­kurs” hielt. Und wenn die Jus­tiz Mar­tin Sell­ner bezich­tigt, einen “tota­li­tä­ren Sys­tem­sturz” aus­zu­he­cken, kommt ein­mal mehr das “Licht­mesz-Som­mer­feld-Gesetz” der Pro­jek­ti­on zur Anwendung.

Wie gesagt, ich ver­zich­te dar­auf, den Text des Bescheids im Ein­zel­nen aus­ein­an­der­neh­men, denn Sell­ner selbst hat das schon aus­führ­lich auf sei­ner Sub­stack-Sei­te getan.

Eine detail­ier­te Wider­le­gung kann dabei kaum mehr als eine Fleiß­ar­beit sein, da auf der Sei­te des Staa­tes nicht bona fide dis­ku­tiert wird, auch, wenn er immer noch so tut als ob. Wir haben es hier mit einem rei­nen Macht­wil­len zu tun, der nur mehr der Form hal­ber semi- und pseu­do­ju­ris­ti­sche Grün­de für sein Vor­ge­hen angibt, wofür ihm diver­se lin­ke Ideo­lo­gen und “Rechts­extre­mis­mus­exper­ten” die benö­tig­ten Stich­wör­ter, Nar­ra­ti­ve und Text­blö­cke liefern.

Nur ein Bei­spiel, das ich (obwohl ich es längst bes­ser wis­sen müß­te) doch ein biß­chen per­sön­lich nehme:

In die­sem Zusam­men­hang [“Recon­quis­ta” usw] nut­zen Sie auch den Begriff “Eth­no­plu­ra­lis­mus” als Deck­man­tel, um den Ihrem Akti­vis­mus zugrun­de­lie­gen­den Ras­sis­mus zu ver­schlei­ern, indem Sie statt von ver­schie­de­nen “Ras­sen” von “Völ­ker­viel­falt” spre­chen. “Eth­no­plu­ra­lis­mus” bedeu­tet dabei nichts ande­res als aus­gren­zen­den Natio­na­lis­mus und drückt Frem­den­feind­lich­keit aus.

Das ent­spricht exakt dem alten, kli­schier­ten Popanz, den ich in mei­nem Buch Eth­no­plu­ra­lis­mus gründ­lich zer­legt habe. Das kennt Herr Dr. Lau­ber aber offen­bar nicht, und so hat er ein­fach die Defi­ni­tio­nen von Wiki­pe­dia oder der BpB über­nom­men, ver­mut­lich ohne auch nur einen Gedan­ken auf das Pro­blem zu ver­schwen­den, daß auch Begrif­fe wie “Ras­sis­mus” und “Frem­den­feind­lich­keit” einer Defi­ni­ti­on bedürfen.

Ich habe frei­lich nicht erwar­tet, daß mein Buch nun der “Game chan­ger” und der BpB fort­an als auto­ri­ta­ti­ve Pri­mär­quel­le die­nen wird. Ich möch­te nur, ein­mal mehr, auf­zei­gen, wie es funk­tio­niert: Was Rech­te tat­säch­lich schrei­ben, sagen und mei­nen, ist für die Ent­schei­dungs­trä­ger irrele­vant. Gül­tig sind allein die Wer­tun­gen, Mei­nun­gen und Behaup­tun­gen von Lin­ken über das, was Rech­te schrei­ben, sagen und mei­nen. So funk­tio­niert Deu­tungs­ho­heit, so funk­tio­niert poli­ti­sche Macht über die Begriffe.

Ange­sichts die­ses Kon­vo­luts aus Ver­dre­hun­gen, lin­ken Lehr­mei­nun­gen und Framings, krea­ti­ven Inter­pre­ta­tio­nen, Schlag­wor­ten und nack­ten Falsch­be­haup­tun­gen, das Herr Dr. Lau­ber zusam­men­ge­stellt hat, drän­gen sich mir als kom­plet­tem juris­ti­schen Lai­en ein paar simp­le Fra­gen auf:

Wel­che Tei­le von Lau­bers Aus­füh­run­gen sind denn nun tat­säch­lich juris­tisch rele­vant? Auf­grund wel­cher recht­li­chen Basis wird Mar­tin Sell­ner das Recht auf Rei­se­frei­zü­gig­keit abge­spro­chen? Gegen wel­ches Gesetz hat er ver­sto­ßen? Gegen wel­ches Gesetz ruft er auf, zu verstoßen?

Selbst wenn alles, was in dem Schrieb steht, zutref­fen wür­de (was nach­weis­lich nicht der Fall ist), dann wür­de es sich immer noch um nichts wei­ter als blo­ße Mei­nun­gen han­deln, die zu äußern (noch) völ­lig legal ist.

Und dabei han­delt sich nicht ein­mal um Sell­ners Mei­nun­gen, son­dern um Herrn Dr. Lau­ers Mei­nun­gen über Sell­ners Mei­nun­gen, und die­se sind wie­der­um nicht auf Lau­ers eige­nen Mist gewach­sen, nach­dem er sich etwa red­lich mit Sell­ners Inhal­ten und The­sen aus­ein­an­der­ge­setzt hät­te, son­dern von ein­schlä­gi­gen “Exper­ten” in Regie­rungs­diens­ten abgeschrieben.

Inwie­fern nun die “öffent­li­che Ord­nung” durch das Vor­tra­gen die­ser Mei­nun­gen “gefähr­det” sein soll, was denn also kon­kret zu befürch­ten wäre, wenn Mar­tin Sell­ner wei­ter­hin Vor­trä­ge über “Remi­gra­ti­on” hal­ten wür­de, dar­über gibt der Text kei­ne Aus­kunft. Er behaup­tet es ein­fach zirkelschlußartig:

Die Ver­brei­tung Ihrer Ideo­lo­gien führt jeden­falls zu einer gegen­wär­ti­gen Gefähr­dung der inne­ren Sicherheit.

Die “inne­re Sicher­heit” sei also gefähr­det, behaup­tet Herr Dr. Lau­er, mit­hin wird Sell­ner behan­delt wie ein Pro­to-Ter­ro­rist, obwohl er Gewalt als poli­ti­sches Mit­tel dezi­diert ablehnt und verurteilt.

Es geht hier im Grun­de dar­um, das gesam­te rech­te Lager allein auf der Grund­la­ge sei­ner Ansich­ten als pro­to-ter­ro­ris­ti­sches Seg­ment zu brand­mar­ken und zu iso­lie­ren. Die­ses Ziel wird schon lan­ge anvi­siert. Bereits vor drei­zehn Jah­ren habe ich auf die­sem Blog dar­über geschrie­ben. Wenn man es auf einen Punkt brin­gen möch­te, was als per se “ras­sis­tisch”, “frem­den­feind­lich” oder “extre­mis­tisch” geäch­tet und ver­bannt wer­den soll, dann ist es schlicht und ergrei­fend die For­mu­lie­rung von natio­na­len Eigeninteressen.

Wenn nun Sell­ners Recht auf Rei­se­frei­zü­gig­keit ent­zo­gen wer­den kann, dann wäre das theo­re­tisch bei jedem ein­zel­nen Men­schen mög­lich, der Sell­ners Ansich­ten teilt, und beab­sich­tigt, sie durch Vor­trä­ge und öffent­li­che Auf­trit­te zu “ver­brei­ten” und zur Debat­te zu stel­len. Dabei ist völ­lig egal, wie die­se Ansich­ten begrün­det und for­mu­liert werden.

Man dürf­te dann nicht ein­mal mehr öffent­lich zu den Zerr­bil­dern und Lügen Stel­lung neh­men, die Cor­rec­tiv und ande­re Herr­schaf­ten über die­se Ansich­ten ver­brei­tet haben. Zerr­bil­der und Lügen zu ver­brei­ten gilt offen­bar nicht als “Gefahr für die öffent­li­che Ord­nung”, wenn es von links kommt, obwohl der auf­wie­geln­de Effekt auf gro­ße Bevöl­ke­rungs­tei­le offen­sicht­lich ist. Eben­so wenig gel­ten die “Kol­la­te­ral­schä­den” der Mas­sen­ein­wan­de­rung, die immer­hin schon einen hohen Blut­zoll gefor­dert haben, als “Gefahr für die öffent­li­che Ordnung”.

Die behaup­te­te “Gefahr für die öffent­li­che Ord­nung” ist natür­lich nur Vor­wand. Was tat­säch­lich von Vor­trä­gen und Büchern “gefähr­det” wird, sind die “Wahr­heits­sys­te­me” (Micha­el Kret­schmer) der herr­schen­den Eli­ten, die in Wahr­heit Lügen- und Lebens­lü­gen­sys­te­me sind.

Was wür­de die Aus­län­der­be­hör­de Pots­dam z. B. tun, wenn nun anstel­le von Mar­tin weni­ger bekann­te Akti­vis­ten nach Deutsch­land rei­sen wür­den, und stell­ver­tre­tend Vor­trä­ge aus sei­ner Feder über “Remi­gra­ti­on” und ähn­li­ches hal­ten wür­den? Hät­te sie dann die Hand­ha­be und den Wil­len, jedem Ein­zel­nen die Ein­rei­se zu verbieten?

Der Bescheid gegen Sell­ner meint letz­ten Endes uns alle, die wir die­sel­ben oder auch nur ähn­li­che Ansich­ten wie er haben.

Wir haben es hier mit einem Bei­spiel von hem­mungs­lo­ser, unge­nier­ter Gesin­nungs­jus­tiz zu tun. Soll­te sich die­se Art von Jus­tiz durch­set­zen, wird in Zukunft die blo­ße poli­ti­sche Gesin­nung, dia­gnos­ti­ziert, inter­pre­tiert, kri­mi­na­li­siert von ein­schlä­gi­gen Ideo­lo­gen aus dem geg­ne­ri­schen poli­ti­schen Lager, aus­rei­chen, um die Bür­ger­rech­te des Ein­zel­nen im Hand­um­dre­hen ein­zu­schrän­ken oder gar auf­zu­he­ben. Genau in die­se Rich­tung mar­schiert gera­de das Innen­mi­nis­te­ri­um unter Faeser.

Zum Abschluß noch Sell­ners Fazit, bes­ser als er selbst kann ich es nicht sagen: