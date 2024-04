Oma in Hyperborea, oder: KI ist des Teufels Handwerk

Auch ihnen sprang die Iro­nie ins Auge, daß die Bil­der von Schmutz, Ver­fall, Ver­wahr­lo­sung, Cha­os und Zer­stö­rung, die im Zen­trum des Films ste­hen, in unse­rem Spek­trum mit den Fol­gen genau jener Poli­tik der Mas­sen­ein­wan­de­rung asso­zi­iert wer­den, die von den Machern bizar­rer­wei­se als Garant für Wohl­stand und Lebens­qua­li­tät iden­ti­f­ziert wird.

Im Film­chen wird Deutsch­land zum “shit­ho­le coun­try”, sobald die Aus­län­der und Migran­ten fort sind; in der Rea­li­tät ist Deutsch­land ins­be­son­de­re seit 2015 deut­lich chao­ti­scher, häß­li­cher, gewalt­tä­ti­ger und kri­mi­nel­ler geworden.

Kann man sich nun einen Gegen­film vor­stel­len, der die Prä­mis­sen des Film­chens auf den Kopf stellt und eine Bot­schaft im ein­wan­de­rungs­kri­ti­schen Sin­ne trans­por­tiert? Sit­zen dann etwa Oma und Enke­lin, bei­de erkenn­bar west­eu­ro­p­id, im Jahr 2060 nach der Flucht aus Tro­ja in Sibi­ri­en, Hyper­bo­rea, einem per Kli­ma­wan­del neu ergrün­ten Grön­land oder Pata­go­ni­en, wo sie ein Nue­va Ger­ma­nia auf­ge­baut haben?

Die Oma, etwa mein Jahr­gang, erzählt dann womög­lich eine Geschich­te, wie schön das Leben in Deutsch­land in ihrer Kind­heit und Jugend in den acht­zi­ger und neun­zi­ger Jah­ren war. Die Macher des Ori­gi­nal haben nicht gewagt, zu behaup­ten, Deutsch­land sei vor der fik­ti­ven “Remi­gra­ti­on” ein Para­dies gewe­sen, und kon­zen­trier­ten sich lie­ber auf Hor­ror­vi­sio­nen der Apo­ka­lyp­se nach Abwan­de­rung der Goldstücke.

Unser Gegen­film könn­te ja ver­su­chen, zu behaup­ten, daß Deutsch­land vor 2015 eine Idyl­le war, und daß es erst durch die Mas­sen­ein­wan­de­rung zum “shit­ho­le” wur­de. Wir alle wis­sen, daß das nicht so sim­pel ablief, aber wir wol­len ja einen Pro­pan­da­film machen. Was für Bil­der benut­zen wir nun, um das illustrieren?

Beauf­tra­gen wir “Wihelm Kachel”, die pas­sen­den Bil­der zu gene­rie­ren? Von sau­be­ren, idyl­li­schen, eth­nisch homo­ge­nen Städ­ten mit Fach­werk­häu­sern, Kathe­dra­len und neo­go­ti­schen Rat­häu­sern, Land­schaf­ten mit grü­nen Wei­den, Bau­ern­hö­fen mit nie­der­säch­si­schen Hal­len­häu­sern, Cas­par-David-Fried­rich-Schluch­ten, schnee­be­deck­ten Berg­gip­feln, wogen­den Korn­fel­dern, rau­chen­den Kern­kraft­wer­ken neben Blu­men­wie­sen und mei­net­we­gen auch Auto­bah­nen, über die in der Son­ne glän­zen­de Mer­ce­des, Volks­wa­gen und Por­sches flitzen.

Und über­all tum­meln sich schlan­ke, kräf­ti­ge, dun­kel- bis hell­blon­de jun­ge Men­schen, frucht­ba­re Mut­ter und Väter mit min­des­tens einem hal­ben dut­zend glück­li­chen Kin­dern, die Frau­en anmu­tig, schmal und femi­nin, die Män­ner schnei­dig mas­ku­lin, breit­schult­rig, mit dicken, ade­ri­gen Bizep­sen und ent­schlos­se­nen Gesich­tern, per­fek­te Gestal­ten wie aus einem moder­ni­sier­ten Blut & Boden-Bilderbuch.

Anschlie­ßend brau­chen wir Bil­der von der Flücht­lings­kri­se, die die­ses deut­sche Idyl­le zer­stört. Kön­nen wir hier auf die KI ver­zich­ten, ein­fach “ech­te” Fotos aus der Zeit der Flücht­lings­kri­se ver­wen­den? Gibt es “ech­te” Bil­der aus Ber­lin, Frank­furt, Köln, die es mit den KI-Kata­stro­phen aus dem Ori­gi­nal­film auf­neh­men können?

Was machen wir mit den Gescheh­nis­sen, von denen wir kei­ne oder nur wenig aus­sa­ge­kräf­ti­ge Bil­der haben? Beauf­tra­gen wir die KI, mög­lichst dras­ti­sche, detail­lier­te Dar­stel­lun­gen von isla­mis­ti­schen Ter­ror­an­schlä­gen anzu­fer­ti­gen, von Ver­ge­wal­ti­gungs­op­fern, gemes­ser­ten Kin­dern, tot­ge­schla­ge­nen Teen­agern? Zei­gen wir Auf­mär­sche von auf­ge­reg­ten Levan­ti­nern mit haß­ver­zerr­ten Gesich­tern und schwar­zen Zau­sel­bär­ten? Von raben­schwar­zen Afri­ka­nern, einer wie der Klon des ande­ren, die aus über­füll­ten Boo­ten stei­gen und ita­lie­ni­sche Küs­ten inva­die­ren, poin­tiert über­stei­gert, weil uns die “rea­len” Bil­der immer noch nicht schlimm genug sind?

Oder wie wär’s mit einem etwas sub­ti­le­ren Ansatz, der die Welt von Wil­helm Kachel als Uto­pie ver­steht, nach der jedes deut­sche Herz sich hin­zu­stre­ben sehnt? Dann könn­te die Oma der Enke­lin erzäh­len, daß der “Exodus” der letz­ten volks­be­wuß­ten Deut­schen, als Deutsch­land demo­gra­phisch nicht mehr zu hal­ten, sich am Ende als gro­ße Chan­ce erwie­sen hat, ein ger­ma­ni­sches gol­de­nes Zeit­al­ter zu begrün­den, ana­log zur Poin­te des Ori­gi­nals, in der sich die Kaler­gi-Men­schen eine afro­fu­tu­ris­ti­sche Idyl­le auf­ge­baut haben.

So einem Film könn­te man machen, und er könn­te sogar amü­sant aus­fal­len. Aber wor­in bestün­de nun wirk­lich sein Wert? Wir hät­ten es mit einer Par­odie eines Pro­pa­gan­da­pro­dukts zu tun, das sei­ner­seits schon wie eine unfrei­wil­li­ge Par­odie wirkt (Marc Felix Ser­rao stimmt zu). Gefak­te, über­trie­be­ne Bil­der ant­wor­ten auf ande­re gefak­te, über­trie­be­ne Bil­der, gene­rie­ren ein biß­chen Spaß, den man liken, tei­len und auf den sozia­len Medi­en semi-iro­nisch abfei­ern kann.

Nun soll­te ich ein paar Wor­te dar­über ver­lie­ren, war­um KI-gene­rier­te Bil­der bei mir ganz gene­rell Abscheu und Unbe­ha­gen her­vor­ru­fen. In einem ein­zi­gen Arti­kel kann ich das The­ma gewiß nicht aus­schöp­fen. Mein per­sön­li­cher Geschmack ist dabei wohl ziem­lich irrele­vant und unin­ter­es­sant, und ich ver­ste­he auch, daß die­se Pan­do­ra-Büch­se nun offen ist und wie im anti­ken Mythos nicht mehr zu schlie­ßen ist.

Aber was sich aus ihr über die Welt ergos­sen hat, ins­be­son­de­re die Welt, die uns aus unse­ren Com­pu­ter­bild­schir­men ent­ge­gen­blickt und nach unse­ren Köp­fen greift, erscheint mir gera­de­zu dämo­nisch, und was wir sehen, ist erst der tas­ten­de Anfang des­sen, was wohl schon in weni­gen Jah­ren mög­lich sein wird.

“Dämo­nisch” nen­ne ich es nicht nur, weil die zukünf­ti­gen Mög­lich­kei­ten der Mani­pu­la­ti­on und der Täu­schung schier unbe­grenzt erschei­nen, und alles über­tref­fen wer­den, was Orwell und Ellul jemals Alp­träu­me berei­tet hat.

Son­dern auch des­halb, weil die Imi­ta­ti­on der Wirk­lich­keit mit ihr bereits jetzt einen äußerst ver­stö­ren­den Grad erreicht. Es ist ähn­lich wie bei den sprach­ba­sier­ten For­men von KI: Ein Nichts tut so etwas, als ob es Etwas, ein Schat­ten, als ob er ein leben­di­ges Wesen wäre.

Hier ein Zitat aus einem noch unver­öf­fent­lich­ten Essay mei­nes schot­ti­schen Freun­des Mil­len­ni­al Woes, der die­ser Tech­nik posi­ti­ve­re Aspek­te abge­win­nen kann als ich:

Durch KI erstell­te foto­rea­lis­ti­sche Nah­auf­nah­men [engl. “clo­se-up”, eine “Auf­nah­me” ist es im eigent­li­chen Sin­ne ja nicht. ML] von Men­schen fin­de ich beun­ru­hi­gend und ver­stö­rend. Je rea­lis­ti­scher sie sind, des­to schlim­mer fin­de ich sie. Ich has­se das Wis­sen, daß die Per­son, die ich sehe, nicht real ist. (…) Ich emp­fand immer eine Art von Bezie­hung zu der Per­son auf dem Bild­schirm. Natür­lich eine völ­lig ein­sei­ti­ge, aber das ist irrele­vant. Mei­ne Gefüh­le wur­den nie erwi­dert, aber das habe ich auch nie erwar­tet. Ich brau­che kei­ne Rück­mel­dung; ich erwar­te nur, daß ich nicht betro­gen wer­de, daß das, was in mir ech­te Gefüh­le aus­löst, selbst in irgend­ei­ner Wei­se echt ist. Ein Schau­spie­ler ist eine Per­son, die sich ver­stellt, aber es immer­hin eine Person. Wenn ich mir also KI-Fil­me anse­he, beun­ru­higt und schmerzt es mich, wenn mir däm­mert, daß die Per­son, die ich da sehe, nicht real ist, nir­gend­wo exis­tiert, nie gelebt hat, nicht ein­mal gebo­ren wur­de und nie gebo­ren wer­den wird. Das bedeu­tet, daß kei­ner­lei Bezie­hung mög­lich ist. Eine sol­che wäre das Äqui­va­lent der Empa­thie zu einem “Fle­sh­light” [ein Mas­tur­ba­ti­ons-Instru­ment, das eine Vagi­na imi­tiert.- ML], was sich nie­mand vor­stel­len kann. Natür­lich könn­te man sagen, daß Schau­spie­ler immer fik­ti­ve Cha­rak­te­re spie­len, und daß ich weder den Schau­spie­ler noch den Cha­rak­ter jemals tref­fen wer­de, so daß ich ohne­hin nur eine ima­gi­nä­re “Bezie­hung” mit der Per­son auf der Lein­wand ein­ge­gan­gen bin. Gewiß, gewiß… Aber es ist nicht das­sel­be, und wir alle wis­sen das. Hier wird ein Rubi­kon über­schrit­ten, und wir alle wis­sen das.

Ich emp­fin­de dies ganz genau­so. Und ein wei­te­res Pro­blem, das ich noch aus­führ­li­cher ela­bo­rie­ren müß­te, ist die Auto­ma­ti­sie­rung und damit letzt­end­lich Aus­lö­schung der mensch­li­chen Krea­ti­vi­tät, die KI min­des­tens impli­ziert. Sie ope­riert mit bereits Geschaf­fe­nem, das in Daten ver­wan­delt wur­de, die nun prak­tisch end­los, auf Zuruf kom­bi­niert und vari­iert wer­den kön­nen, nahe­zu mühe­los, auf Knopf­druck. Es ent­steht eine Mega-Infla­ti­on von Bil­dern, Wor­ten und Tönen, hin­ter denen kein Mensch, kein Schöp­fer mehr steht. Damit wird die Idee der Kunst selbst ent­wür­digt und entwertet.

Ich sehe dies auch ganz genau so wie Hayao Miya­za­ki, der japa­ni­sche Alt­meis­ter des ani­mier­ten Films, der ange­ekelt auf einen KI-ani­mier­ten Clip reagier­te, der ihm vor­ge­führt wurde:

Wer auch immer die­ses Zeug her­stellt, er hat kei­ne Ahnung, was Schmerz ist. Ich bin zutiefst ange­wi­dert. Wenn ihr wirk­lich gru­se­li­ge Sachen machen wollt, könnt ihr das tun, aber ich wür­de die­se Tech­no­lo­gie nie­mals für mei­ne Arbeit ver­wen­den wol­len. Ich emp­fin­de das als eine Belei­di­gung des Lebens selbst. (…) Ich habe das Gefühl, daß wir uns dem Ende der Zei­ten nähern. Wir Men­schen ver­lie­ren den Glau­ben an uns selbst.

Gewiß wer­den digi­ta­le Tricks schon seit den acht­zi­ger Jah­ren in Fil­men ver­wen­det, und sind an und für sich ein Werk­zeug, das theo­re­tisch auch ech­ten, ernst­haf­ten Künst­lern prak­ti­sche Diens­te leis­ten kann. Heu­te pro­fi­tie­ren vor allem Low-Bud­get-Pro­duk­tio­nen von avan­cier­ter, aber kos­ten­spa­ren­der Tech­nik, und sie haben mei­nen Segen. Ein Kubrick oder Hitch­cock wür­de den Ein­satz von KI-Tech­no­lo­gie kaum ver­schmä­hen, und damit auch gewiß Bemer­kens­wer­tes schaf­fen, eben weil er Kubrick oder Hitch­cock ist.

Das sind nun die meis­ten KI-Pro­du­zen­ten aller­dings nicht, und bis­lang habe ich nur sehr weni­ge Bei­spie­le von KI-gene­rier­ter Kunst gese­hen, die in eine posi­ti­ve Rich­tung deu­ten. Sogar die gelun­ge­ne­ren und ver­blüf­fen­de­ren Bei­spie­le haben einen scha­len Bei­geschmack, weil ihnen das Ele­ment der Anstren­gung, des Lei­dens, des tat­säch­li­chen Kön­nens fehlt.

Noch ein­mal Mil­len­ni­al Woes, ich könn­te es kaum bes­ser ausdrücken:

Ich glau­be, daß ein wesent­li­cher Bestand­teil der Kunst ein gewis­ses Maß an Kampf und Anstren­gung ist. Ein schöp­fe­ri­scher Akt soll­te nicht bil­lig oder schmerz­los sein. Er soll­te etwas kos­ten. Ich weiß nicht genau, war­um das so ist. Aber wenn Sie erfah­ren wür­den, daß Leo­nar­do da Vin­ci die Mona Lisa in einer Stun­de gemalt hat und es ihm völ­lig egal war, wie sie gewor­den ist, oder wenn Sie hören wür­den, daß er einen Robo­ter oder eine künst­li­che Intel­li­genz dazu gebracht hat, es für ihn zu tun… wür­den Sie sich dann nicht betro­gen fühlen? (…) Kunst soll­te die Frucht einer Anstren­gung sein. Wenn es kei­ne Anstren­gung gibt, ist es kei­ne Kunst. Sie bedarf der Ein­übung von Fähig­kei­ten, des Auf­spü­rens von Talen­ten, der Zeit, der Ener­gie und des Enga­ge­ments. Ein Teil des Mensch­seins besteht dar­in, daß wir Din­ge tun, die uns am Her­zen lie­gen; wenn uns die Sache zu leicht von der Hand geht, haben wir nicht unter Beweis gestellt, daß sie uns ernst­haft am Her­zen liegt. Wenn sich in der Sache, die wir erschaf­fen haben, nicht Zeit und Sorg­falt spie­geln, die in ihre Erschaf­fung geflos­sen sind, ist sie wert­los – zumin­dest als gestalt­ge­wor­den­de mensch­li­che Bemü­hung, denn das ist sie dann ein­fach nicht.

Natür­lich gibt es Momen­te der Inspi­ra­ti­on, in denen das Schöp­fe­ri­sche auf leich­ten Füßen kommt, und einen “die Muse küßt”. Ein befreun­de­ter Dich­ter schil­der­te mir neu­lich, wie er eines sei­ner bes­ten Gedich­te in nur weni­gen Minu­ten geschrie­ben hat. Aber auch sol­che Momen­te sind Frucht, gna­den­haf­ten Beloh­nung einer lan­gen Ein­übung des Hand­werks, von Hin­ga­be und Anstrengung.

Dar­um ein paar Wor­te zu “Wil­helm Kachel”, der “Memes von rechts lie­fert” (Hei­mat­ku­rier) oder nach Ansicht von info-direkt sogar “ein rech­tes Lebens­ge­fühl” stärkt.

Kern­bot­schaft sei­ner Mems ist nach Selbst­aus­kunft die per­sön­li­che Selbst­op­ti­mie­rung in patrio­ti­schen Diensten:

Mach dich fit, mach dich schlau, orga­ni­sier dich und ret­te dein Land!

Ich habe erfah­ren, daß hin­ter dem Pseud­onym ein alt­ge­dien­ter Akti­vist steckt, den ich schät­ze und sym­pa­thisch fin­de. Aber von sei­nen KI-Pro­duk­ten kann ich lei­der nicht das­sel­be sagen.

Mein “Lebens­ge­fühl” stär­ken sie nicht, son­dern lösen in mir einen läh­men­den, faden Ekel aus. Soll­te ich ein­mal Herr­scher eines Eth­no­staats in Pata­go­ni­en wer­den, wird der­ar­ti­ge Optik unter Andro­hung von Prü­gel­stra­fe verboten.

Mei­net­we­gen sind das Geschmacks­fra­gen, aber eben nicht nur. Da ist zunächst ein Aspekt, den ich an KI-Pro­duk­ten gene­rell unan­ge­nehm fin­de: Die auf­dring­li­che Über­per­fek­ti­on, die Hyper­de­tail­liert­heit, die einen weit­aus höhe­ren Arbeits­auf­wand sug­ge­riert, als tat­säch­lich in das Bild ein­ge­gan­gen ist.

Im Fall von “Wil­helm” imi­tie­ren die Bil­der (nach eige­ner Aus­sa­ge bekommt er drei pro Tag hin) die Mach­art eines Ölge­mäl­des, und wären dies tat­säch­lich von Hand geschaf­fe­ne Gemäl­de, so wür­den sie ein zig­fa­ches an Zeit kos­ten und eine hand­werk­li­che Meis­ter­schaft vor­aus­set­zen, die Respekt gebie­ten wur­de. Auch hier ist es das maschi­nel­le Vor­täu­schen von Meis­ter­schaft, das das scha­le Gefühl aus­löst, von dem Mil­len­ni­al Woes spricht.

Das sagt Wil­helm über sei­ne Vorgehensweise:

An sich beginnt alles mit einer Idee. (…) Dann gibt man der Maschi­ne Fut­ter. Stil, Bild­grö­ße, Set­ting, Refe­ren­zen, Far­ben, Begrif­fe. Und dann beginnt an sich schon die Magie der Maschi­ne. Das, was die KI aus­spuckt, wird mit Pho­to­shop und Gra­fik­ta­blet über­ar­bei­tet und in eine Form gegossen.

Aber auch wenn sie mit Hand gemalt wären, wären die Ergeb­nis­se schlicht­weg Kitsch, von einer Ober­flä­chen­glatt­heit und Ein­di­men­sio­na­li­tät, die tat­säch­lich ins Gen­re der klas­si­schen Pro­pa­gan­da gehört, von man­chen offi­zi­el­len Erzeug­nis­sen des Drit­ten Reichs über den sozia­lis­ti­schen Rea­lis­mus bis hin zu chi­ne­si­scher und nord­ko­rea­ni­scher Regimekunst.

Die per­fek­ten, gestyl­ten, glück­lich lächeln­den Men­schen mit Super­mo­del-Kör­pern und ‑gesich­tern auf Wil­helms Kacheln sehen tat­säch­lich genau nach dem aus, was sie sind: Maschi­nell, seri­ell erzeug­te und belie­big mul­ti­pli­zier­ba­re Reiß­brett­pro­duk­te, seich­te, nach Sche­ma F kli­schier­te Klo­ne, die rech­te Wer­te wie Hei­mat­ver­bun­den­heit, Fami­li­en­sin­ne, Stär­ke, Ehre, Mut und so wei­ter signa­li­sie­ren sol­len. Aber es schmeckt durch und durch nach Fake, nach Abzieh­bild. Es ist zu smart und zu glatt und zu for­mel­haft. Sie bewe­gen sich hart am Ran­de zur Selbst­par­odie. Wer sich von so etwas jen­seits von tem­po­rä­rem Amü­se­ment ernst­haft mit­rei­ßen oder moti­vie­ren läßt, hat mein Mitleid.

Die Wil­helm-Kacheln schei­nen die Kli­schees der Lin­ken über Rech­te zu bestä­ti­gen, und dies viel­leicht teil­wei­se sogar mit einer augen­zwin­kern­den Absicht und dem Wil­len, Refle­xe zu trig­gern, ähn­lich wie das “Deut­sche Familie”-Mem der Jun­gen Wer­te­uni­on (mit der WEF-Anspie­lung “Du wirst eine Fami­lie haben und du wirst glück­lich sein), das vor eini­gen Mona­ten die Run­de mach­te, eine aus­ge­such­te Scheuß­lich­keit, die ihre sei­ne eige­ne Par­odie wirkte.

Ich ver­mu­te der Ursprung die­ser Num­mer liegt in einem Cover des Wochen­ma­ga­zins der FAZ vom April 2016, Titel “Wie die AfD leben möch­te”, das demons­trie­ren woll­te, wie spie­ßig, bie­der und rück­wärts­ge­wandt das Men­schen­bild der Blau­en doch sei. Jan Fleisch­hau­er beschrieb es damals so:

Auf dem Cover prä­sen­tier­te das Blatt die AfD-Fami­lie als Neu­auf­la­ge der Fami­lie Trapp: die Kin­der in Tracht, die Wan­gen so rosig, als wür­den sie den gan­zen Tag mit Sand­dorn­saft gefüt­tert; die Mut­ter mit frisch­ge­stärk­ter Schür­ze und Scho­ko­ku­chen in der Hand; der Vater als fescher Natur­bur­sche, das Jagd­ge­wehr über der Schul­ter, den Dackel zu Füßen.

Ich erin­ne­re mich, wie das damals auf Rechtstwit­ter als epi­sches Eigen­tor gefei­ert wur­de: Was sei denn nun schlecht an die­sem Bild? Haben sich die Macher nicht selbst ent­larvt, indem sie das abge­bil­de­te Fami­li­en-Ide­al als ver­werf­lich und schreck­lich hinstellten?

Das funk­tio­nier­te durch eine semi-iro­ni­sche, trot­zi­ge Aneig­nung und Affir­ma­ti­on, wie sie im Trump-Jahr 2016 üblich war. Es war Getrol­le, (im Kern) aber auch ernst gemeint; es war ernst gemeint, (im Kern) aber auch Getrolle.

Denn trotz­dem blieb die Tat­sa­che bestehen, daß das Bild auch wirk­lich ein biß­chen eklig und kleb­rig war, und absicht­lich so gestal­tet wur­de. Nicht weil trach­ten­tra­gen­de Kin­der, Scho­ko­ku­chen, Jagd­ge­weh­re oder tra­di­tio­nel­le Fami­li­en eklig wären, son­dern weil Kitsch eklig und ver­lo­gen und vor allem auch häß­lich ist.

Ich wür­de die Illus­tra­ti­on des FAZ-Maga­zins als die Urmut­ter der Wil­helm-Kacheln klas­si­fi­zie­ren. Der Macher hat die Optik mit­tels KI auf­ge­motzt und die Iro­nie her­un­ter­ge­dimmt. Jetzt haben wir uniro­nisch per­fek­te Men­schen­ty­pen mit blon­den, wehen­den Haa­ren in Korn­fel­dern, Rudel von blon­den Kin­dern, die Deutsch­land­fah­nen schwen­ken, Höcke mit Schwert und Rit­ter­rüs­tung, Paa­re, die aus­se­hen, als wären sie dem Cover von einem Johan­na-Lind­sey-Roman­tik­ro­man ent­nom­men und wan­deln­de Bre­ker-Sta­tu­en im Mus­kel-Shirt, die Pla­ka­te kle­ben und blaue Fah­nen schwen­ken als ernst­ge­mein­tes poli­ti­sches “Mar­ke­ting”.

Was dabei her­aus­kommt, ist eine Art Pro­pa­gan­da-Por­no. Gene­rell haben KI-Bil­der einen essen­ti­ell por­no­gra­phi­schen Cha­rak­ter, unge­ach­tet ihres Inhalts. Was ich hier­mit mei­ne, ist ihre Kom­bi­na­ti­ons aus Über­per­fek­ti­on, Hyper- und Super­rea­lis­mus im Diens­te über­trie­be­ner, extre­mer Wunsch­vor­stel­lun­gen und Effekte.

Unfrei­wil­lig iro­nisch sind in die­sem Zusam­men­hang wie­der­um die zahl­rei­chen Appel­le der Wil­helm-Kacheln sich einem rea­len, natur­ver­bun­de­nen Leben zuzu­wen­den. Hier stim­men Form und Inhalt ein­fach nicht über­ein. Die Meme prä­sen­tie­ren und pro­pa­gie­ren eine pure Fan­ta­sy-Welt, deren maschi­nel­ler Cha­rak­ter unver­kenn­bar ist. Damit haben auch sie Teil am all­ge­mei­nen Trend zur Auf­lö­sung der Wirk­lich­keit durch digi­ta­le Bil­der und Rei­ze, die über ubi­qui­tä­re Bild­schir­me prak­tisch ohne Unter­bre­chung in die Hir­ne der Men­schen gepumpt werden.

Ich höre immer wie­der das Argu­ment, daß KI-Pro­duk­te nun unaus­weich­lich die poli­ti­sche Pro­pa­gan­da, die Wer­bung und das Mar­ke­ting gene­rell domi­nie­ren wer­den, und die Rech­ten gar kei­ne ande­re Wahl hät­ten, als mit­zu­ma­chen und die­se Werk­zeu­ge krea­tiv für ihre eige­nen Zwe­cke zu nutzen.

Man­che schei­nen sich von die­ser Tech­no­lo­gie das Blaue vom Him­mel zu ver­spre­chen, als hät­te man nun eine Art bil­li­ge magi­sche Waf­fe in die Hand bekom­men, die uns hel­fen wird, unse­re Ideen weit über unse­re Bla­sen hin­aus zu ver­brei­ten. Aber wie bei allen tech­no­lo­gi­schen Inno­va­tio­nen sind Gewöh­nung und Bana­li­sie­rung gleich um die Ecke. Der Kit­zel ver­fliegt bald, und gefüt­tert wird damit bereits jetzt vor allem die eige­ne Kli­en­tel, die sich durch “Tei­len” die­ser Bil­der die Illu­si­on ver­schafft, irgend­et­was in der wirk­li­chen Welt bewegt oder ver­än­dert zu haben.

Trotz mei­ner per­sön­li­chen, tief­sit­zen­den Abnei­gung gegen KI-Erzeug­nis­se, die ich für abso­lu­tes Gift für Geist und See­le hal­te, kann ich ratio­nal das Argu­ment nach­voll­zie­hen, daß ihre Nut­zung tat­säch­lich zuneh­mend unum­gäng­lich wird, wenn man nicht aus dem Ren­nen des Kamp­fes um die öffent­li­che Auf­merk­sam­keit gedrängt wer­den will.

Aber im Wesen der Tech­no­lo­gie selbst sitzt ein zer­stö­re­ri­scher Teu­fel, der Krea­ti­vi­tät eben­so nur imi­tiert, wie er die Wirk­lich­keit nur imi­tiert. Alles, was man mit sei­ner Hil­fe auf­bau­en will, steht auf einer schie­fen Ebene.

Dar­über soll­te mei­ner Ansicht nach im rech­ten Lager gründ­li­cher nach­ge­dacht werden.