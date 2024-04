Oma in Wakanda oder Deportation ins gelobte Land

Ich habe Tränen gelacht, obwohl mir normalerweise physisch schlecht wird von KI-Produkten in Wort und Bild. Nun ist sie da, die Antwort des Imperiums auf Martin Sellners "Remigrations"-Vorschlag, oder besser gesagt, auf den Strohmann, den sich seine Abwehragenten davon zusammenfantasiert haben, und an den sie sich verbissen festklammern.

“Oma, was war noch­mal die­ses Deutsch­land?” ist ein drei­ein­halb­mi­nü­ti­ges Film­chen, das kom­plett mit KI-gene­rier­ten Bil­dern arbei­tet, pro­du­ziert von der ein­schlä­gig spe­zia­li­sier­ten Fir­ma “Pony­wurst Pro­duc­tions” (scheuß­li­cher Name). Falls sich noch jemand an das the­ma­tisch ähn­li­che Meis­ter­werk Auf­bruch ins Unge­wis­se aus dem Jahr 2018 erin­nern kann – die­se neue Pro­duk­ti­on stellt es bei wei­tem in den Schatten.

Für den Inhalt ver­ant­wort­lich zeich­nen Andre­as O. Loff, Chris­ti­an Suhr und ein gewis­ser Behzad Karim Kha­ni. Ja, genau der.

In einem apar­ten und damals viel­dis­ku­tier­ten Text “Inte­griert euch doch sel­ber”, der an die “lie­ben Bio­deut­schen” adres­siert ist, schrieb der Exil-Ira­ner im Janu­ar 2023:

Ich den­ke, wir sind jetzt an einem Punkt ange­langt, wo wir den Din­gen in die Augen schau­en soll­ten. Ger­ne gemein­sam. Ger­ne nüch­tern. Fan­gen wir dafür doch mit der ein­fa­chen Fest­stel­lung an, dass wir – Migran­ten, Aus­län­der, Men­schen mit …, nen­nen Sie uns, wie Sie wol­len – so ein­fach nicht weg­ge­hen wer­den. Und Sie, lie­be Bio­deut­sche, auch nicht. Wobei, demo­gra­fisch gese­hen, gehen Sie durch­aus weg. Sie ster­ben weg, und Ihr Land braucht für die kom­men­den 15 Jah­re cir­ca 400.000 neue Arbeits­kräf­te, das heißt unge­fähr eine Mil­li­on Ein­wan­de­rer pro Jahr. Wir Migran­ten wer­den die­ses Land wohl erben. Wir könn­ten hier also auf Zeit spie­len. Auf eine Zeit, die Sie nicht haben.

Mora­lisch recht­fer­tig­te er dies mit den übli­chen Schuld-Argumenten:

Viel­leicht soll­ten wir ein­se­hen, dass, wenn man für die Idee ras­si­scher Rein­heit einen Welt­krieg anzet­telt, man sich nach des­sen Nie­der­la­ge gezwun­gen sehen könn­te, ein Ein­wan­de­rungs­land zu wer­den. (…) Was sicher ist: Wir sind hier. Nicht nur für Ihre Ren­ten­kas­sen, son­dern weil wir dafür sor­gen, dass der ari­sche Alb­traum in die­sem Land nie­mals Rea­li­tät wird. Dafür, dass die­se Rea­li­tät so weit ent­fernt liegt, dass selbst Nazis sie offen­bar auf­ge­ge­ben haben, so, wie wir alle die Idee die­ses sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Gesamt­schul- und Mit­tel­schicht-Mit­ein­an­ders auf­ge­ge­ben haben. Ohne extre­me Gewalt, die jene Hit­ler­deutsch­lands in den Schat­ten stellt, wird jener Alb­traum sich nicht erfül­len. Die­ser Zahn ist end­gül­tig gezogen.

Kha­ni scheint also nicht ein­mal sel­ber an die Prä­mis­se sei­nes eige­nen Films zu glau­ben, denn dar­in wird der “ari­sche Alb­traum” Wirk­lich­keit, indem die “Remi­gra­ti­on” aller, wirk­lich aller Migra­ti­ons­hin­ter­gründ­ler gelingt, und das auch ohne “extre­me Gewalt” (man sieht nur ein paar fie­se Poli­zis­ten, und abge­scho­be­ne Men­schen “of color”, die in Flug­zeu­gen usw. sitzen).

Oder viel­leicht hat ihn auch Sell­ner über­zeugt, daß “Remi­gra­ti­on” theo­re­tisch auch ohne Neu­auf­la­ge von “Hit­ler­deutsch­land” gin­ge. Dar­um muß er zei­gen, daß sie trotz­dem in eine Kata­stro­phe füh­ren würde.

Sei­ne Poin­te: Wer dar­un­ter am meis­ten lei­den wird, sind vor allem die Deut­schen selbst. In sei­nem Sze­na­rio wird Deutsch­land unter AfD-Herr­schaft nicht nur ein tota­li­tä­rer Über­wa­chungs­staat, son­dern es ver­fällt, ver­armt und schrumpft demo­gra­phisch, weil aller­orts die flei­ßi­gen Migran­ten­bien­chen feh­len, die das Land peu­plie­ren und in Hoch­be­trieb hal­ten und Ord­nung, Sau­ber­keit und Wohl­stand garantieren.

Der Film ist der­ma­ßen bizarr, der­ma­ßen grund­ir­re, daß man ihn für eine Par­odie hal­ten könn­te, die ein Troll aus unse­rem eige­nen Lager gemacht hat. Die Qua­si-Psy­cho­se unse­rer Geg­ner, die ich hier schon oft behan­delt habe, ist jedoch der­art weit fort­ge­schrit­ten, daß ihre Phan­ta­sien schlicht­weg nicht mehr par­odier­bar sind. Auch die­ses Pro­dukt ist offen­bar tod­ernst gemeint, als War­nung davor, was pas­siert, wenn die AfD “die Macht ergreift”. Wie immer bei Unter­neh­mun­gen die­ser Art, gibt der Film statt­des­sen tie­fe Ein­bli­cke ins Ober­stüb­chen der Macher.

Lesen wir ihn also als eine Art Psychogramm.

Er beginnt “im Jah­re 2060 in Nord­afri­ka”. In einer men­schen­lee­ren Wüs­ten­land­schaft ste­hen archäo- oder afro­fu­tu­ris­ti­sche, eiför­mi­ge Holz­häu­ser mit gro­ßen Bull­au­gen­ein­gän­gen, die von Abdeck­pla­nen aus einem roten Stoff bedeckt sind (Hit­ze­schutz?). Auf der Veran­da eines die­ses Häu­ser sit­zen nun zwei star­re, mini­mal ani­mier­te KI-Wesen, eine “Oma” und ihre “Enke­lin”.

Das “ras­si­sche” Cas­ting spielt in dem Film eine gewich­ti­ge Rol­le, und das fängt gleich bei der ers­ten Sze­ne an. Bei­de Figu­ren sind näm­lich offen­bar absicht­lich unde­fi­nier­ba­re “Mischrassen”-Menschen (ich kann nix dafür, daß mir auch auf­fällt, was die Macher in Sze­ne gesetzt haben, Beschwer­den über mei­ne ras­sen­kund­li­che Ana­ly­se bit­te an die­se). Die Oma hat vage asia­ti­sche oder aus­tro­ne­si­sche Gesichts­zü­ge, eine röt­lich-gel­be Haut­far­be und lan­ge blon­de Haa­re, die zu einem eher mäd­chen­haf­ten, steil nach oben ste­hen­den Pfer­de­schwanz hoch­ge­steckt sind, dazu ein gel­bes Kleid mit afri­ka­nisch anmu­ten­den Mus­tern und eine Hose mit Leopardenflecken.

Die Enke­lin ist eben­falls blond, aber mit eher negri­den Gesichts­zü­gen und aus irgend­ei­nem mys­te­riö­sen Grund mit einer Art wei­ßen Schmin­ke oder einem Aus­schlag mit wei­ßen Tup­fern im Gesicht, was sie aus­se­hen läßt wie einen Albi­no. Ihre Ana­to­mie ist reich­lich ver­korkst (wo sind ihre Hän­de? Hat sie wei­ße Strümp­fe auf den Armen?). Sie wird von der Oma kit­schi­ger­wei­se mit “mein Licht” ange­spro­chen (das ist ein Mus­ter­bei­spiel für “crin­ge”, wie die jun­gen Leu­te heu­te sagen. Oder sagt man das so im Iran?).

Sie fragt nun mit einer Fake-Kin­der­stim­me (Spre­che­rin Nel­lie Thal­bach, Toch­ter von Anna, ist Jahr­gang 1995): “Oma, was war noch­mal die­ses Deutsch­land? Die Kin­der in der Schu­le sagen, das gibt es nicht mehr?” Und die­se ant­wor­tet mit einer Fake-Oma-Stim­me (Spre­che­rin Anna Thal­bach ist Jahr­gang 1973): “Doch, mein Licht, Deutsch­land gibt es noch, es ist nur… anders.”

Nun kommt die Sto­ry vom “Exodus”, den man damals “Remi­gra­ti­on” nann­te, die aber eigent­lich eine “Depor­ta­ti­on” war, in Form einer Bil­der­ge­schich­te, in der die KI-Tech­nik (sozu­sa­gen) ihre Mus­keln spie­len läßt: Kras­se Ansich­ten von apo­kal­py­tisch ent­frem­de­ten deut­schen Städ­ten, vol­ler Dreck, Müll, Zer­stö­rung und Cha­os, durch­zie­hen als roter Faden den Film.

Deutsch­land 2060 ist ein kaput­tes, abge­schot­te­tes, deindus­tria­li­sier­tes, wirt­schaft­lich, poli­tisch, kul­tu­rell und sozi­al her­un­ter­ge­kom­me­nes, “dünn besie­del­tes” Nord­ko­rea. Sei­ne dik­ta­to­ri­sche Regie­rung ist der­art bor­niert in ihrem Wahn, die Gren­zen dicht­zu­ma­chen, daß sie nicht ein­mal “Las­ter­ko­lon­nen” der UNICEF hin­ein­las­sen will, die dar­auf war­ten, in die dort herr­schen­de “huma­ni­tä­re Kata­stro­phe” einzugreifen.

Wie kam es dazu? Es fing an, als “die Blau­en” gewählt wur­den und “an die Macht kamen”. War­um die “Blau­mie­sen” (wer kennt noch den Beat­les-Film Yel­low Sub­ma­ri­ne?) von so vie­len Men­schen gewählt wur­den, erfährt man nicht. Offen­bar aus rei­ner Bos­heit, denn zur Illus­tra­ti­on sieht man nur eine Grup­pe von unge­müt­lich aus­se­hen­den Män­nern mit Deutsch­land­fah­nen und brei­ten Schul­tern, eini­ge davon Glatz­köp­fe (die wie Gum­mi­kor­ken aussehen).

“Es gab Wah­len in Deutsch­land??” ruft die ungläu­bi­ge Enke­lin dazwi­schen. Nach der Macht­er­grei­fung hör­te Deutsch­land auf, eine Demo­kra­tie zu sein. Die “Blau­en” schaff­ten alle ande­ren Par­tei­en und die “freie Pres­se” ab. Das Inter­net wur­de zen­siert, es gab nur mehr drei Fern­seh­ka­nä­le und einen Radio­sen­der. Nun weh­ten über­all nur mehr blaue Par­tei­fah­nen (kein schwarz-rot-gold).

Kann man sich das über­haupt vor­stel­len, ein Leben ohne unse­ren para­di­si­schen Par­tei­en- und Medi­en­plu­ra­lis­mus, in dem fünf Par­tei­en die­sel­ben Din­ge wol­len und fünf­zig Zei­tun­gen die­sel­be Mei­nung verkünden?

Es wur­de eine bein­har­te Dik­ta­tur errich­tet und dann mit der “Remi­gra­ti­on” (Zun­gen­schlag) begon­nen. “Erst woll­ten sie alle Nicht-Deut­schen raus haben”, erzählt die Oma, wäh­rend man Groß“aufnahmen” von gel­ben, schwar­zen und brau­nen Men­schen sieht, die den Zuschau­er ernst und trau­rig anbli­cken: ein indi­sches, ein afri­ka­ni­sches, ein asia­ti­sches, ein ara­bi­sches Gesicht. Bil­der die­ser Art fol­gen im Anschluß noch etli­che, wobei die gesam­te Haut­far­ben-Palet­te durch­de­kli­niert wird wie in einer Benetton-Werbung.

Die Oma fügt hin­zu: “Das war fast die Hälf­te der Bevöl­ke­rung, daß das nicht ging, ver­stan­den sie selbst, also fin­gen sie mit denen an, die kei­nen deut­schen Paß hatten.”

Wie bit­te?

Hal­ten wir mal kurz inne. Die Oma hat gera­de bei­läu­fig einen Unter­schied zwi­schen eth­ni­schen Deut­schen und Paß­deut­schen fest­ge­stellt (was ja heu­te ver­fass­sungs­feind­lich ist) und die Rea­li­tät des Bevöl­ke­rungs­aus­tau­sches bestä­tigt. Das ist nicht ver­wun­der­lich, wenn man bedenkt, daß Co-Autor Kha­ni kein Gro­ßer-Aus­tausch-Leug­ner ist, son­dern die­sen genüß­lich begrüßt und als eine Art Stra­fe für den Natio­nal­so­zia­lis­mus ansieht.

Nach­dem dann die­je­ni­gen drau­ßen waren, die kei­ne Staats­bür­ger, son­dern “nur” Aus­län­der waren, “brach schon eini­ges zusam­men”. Die Blau­en waren aber so per­fi­de, die Miß­stän­de, die durch die Abwe­sen­heit von Aus­län­dern ent­stan­den sind, “den Kin­dern und Enkeln von Ein­wan­de­rern in die Schu­he zu schie­ben”. Nun wur­de Deutsch­land so “dun­kel und karg” – man sieht das Inne­re einer geschän­de­ten Syn­ago­ge -, “daß man froh war, wenn man gehen konnte”.

“Auch den meis­ten Deut­schen ging es so”, und nun kom­men Bil­der von blon­den, deut­schen Fami­li­en (inklu­si­ve trau­ri­ger, blau­äu­gi­ger Kin­der­ge­sich­ter), die bela­den mit Gepäck das Land ver­las­sen, sogar in Schlauch­boo­ten über’s Meer.

Und dann hat noch immer kei­ner gemerkt, “daß es ihnen gescha­det hat, euch alle los zu sein?”, fragt die Enkelin.

Die Oma erklärt:

Doch, aber in einer Dik­ta­tur wie in Deutsch­land ist es schwie­rig zu sagen, was man wirk­lich denkt! Man wird da sofort eingesperrt!

Na Gott­sei­dank sind wir von solch schreck­li­chen Zustän­den weit entfernt!

Illus­tra­ti­on dazu ist ein fins­ter drein­bli­cken­der Mann im schwar­zen Anzug mit Kra­wat­te, der “Agent Smith” aus Matrix ähnelt und wie wei­land Dr. Mabu­se vor einer Wand vol­ler Moni­to­re sitzt, vor denen er dar­über wacht, daß nie­mand ein fal­sches Wort sagt, was ihn offen­bar so rich­tig sau­er macht.

Nach­dem nun alle Aus­län­der und Nicht­deut­schen “depor­tiert” wor­den sind (man sieht sie recht ordent­lich in Flug­zeu­gen sit­zen, nur hin und wie­der guckt einer ganz erschreckt), geht es end­gül­tig berg­ab mit Deutsch­land: “Der Müll wur­de nicht abge­holt, die Post nicht zuge­stellt, Fel­der nicht geern­tet, Lebens­mit­tel nicht gelie­fert, Fabri­ken geschlos­sen”, erklärt die Oma.

“Alte Men­schen ver­ein­sam­ten ohne Pfle­ger” (Bild: trau­rig drein­schau­en­de, ver­ein­sam­te alte Frau), “inter­na­tio­na­le Bezie­hun­gen waren dahin” (Bild: ein kaput­tes Flug­zeug auf einem ver­wil­der­ten Feld), Aber auch mit Bil­dung und Kul­tur ist es vor­bei: “Arzt­pra­xen, Schu­len, Uni­ver­si­tä­ten wur­den bis auf weni­ge geschlossen.”

“Es tut mir leid, Dr. Jamil wur­de heu­te… remi­griert”, teilt eine bio­deut­sche KI-Sprech­stun­den­hil­fe mit star­rem Gesicht einer Grup­pe bio­deut­scher KI-Omis im War­te­raum der Arzt­pra­xis mit. Eine die­ser Omis blickt (“direkt in die Kame­ra”, wenn es denn eine gäbe) mit gro­ßen, blau­en, schreck­ge­wei­te­ten Augen den Betrach­ter an. Die KI-Augen blin­zeln, der KI-Mund öff­net sich: “Oh nein. Jetzt auch noch der Doktor!”

Nun gibt es offen­bar nie­man­dem mehr, der die gan­ze lan­des­weit anste­hen­de Arbeit erle­di­gen kann und will, geblie­ben sind offen­bar nur mehr zwar ari­sche, aber aso­zia­le und fau­le Pech­ma­ri­en, die im Gegen­satz zu den arbeits­wü­ti­gen nicht­deut­schen Gold­ma­ri­en Frau Hol­les Kis­sen nicht schüt­teln wol­len und die schö­nen Apfel­bäu­me und Back­öfen ver­kom­men lassen.

Klingt das alles schon meschug­ge genug? Dabei habe ich das Bes­te noch nicht ein­mal erwähnt. Die Natio­nal­mann­schaft zum Bei­spiel, “ver­lor noch höher” (1:7 gegen Liba­non), offen­bar, weil sie nur mehr aus blon­den Män­nern besteht, die mit gesenk­ten Köp­fen am Boden hocken.

Im Fern­se­hen gibt “es nur noch deut­sche Fil­me” (das Wort “deutsch” wird im Film gene­rell immer nur mit einem iro­ni­schen Zun­gen­schlag gespro­chen), Illus­tra­ti­on dazu: ein Bild­schirm, auf dem man eine bezopf­te Maid mit Dirndl und Blu­men­strauß vor einer Berg­land­schaft sieht, wie in so einem Hei­mat­film aus den fünf­zi­ger Jahren.

Mein abso­lu­ter Favo­rit ist aber die­se Stelle:

Eigent­lich funk­tio­nier­te nur noch die Auto­bahn, das war den Blau­en irgend­wie wichtig.

Bil­der dazu: Blü­hen­de Land­schaft mit Auto­bahn aus der Vogel­per­spek­ti­ve, dann Poli­zei­fahr­zeu­ge mit Blau­lich­tern auf eben die­ser (schwar­zer Mer­ce­des, wie die Gestapo!).

Ich habe mich vor Lachen fast ange­wi­schelt, wie man in Öster­reich sagt.

Man kann sagen, was man will, das sind Schen­kel­klop­fer aller­ers­ter Güte. Aber offen­bar unfrei­wil­li­ge. Wenn eine sati­ri­sche Über­spit­zung beab­sich­tigt war, so wird sie durch die bier­erns­te, humor­lo­se Prä­sen­ta­ti­on kon­ter­ka­riert. Sie ist außer­dem so weit von der Rea­li­tät ent­fernt, daß sie jeg­li­chen Biß ver­liert. Es sind Kari­ka­tu­ren von anti­fa­schis­ti­schen Kli­schees, die rou­ti­ne­mä­ßig auf die AfD pro­ji­ziert wer­den, kei­ne Kari­ka­tu­ren der AfD selbst.

Der Film endet mit der Fra­ge der Enke­lin an die Oma, ob sie Deutsch­land vermisse.

Manch­mal schon, mein Licht, aber wäre ich da, wür­de ich die­ses schö­ne Land, das wir hier gemein­sam auf­ge­baut haben, noch mehr vermissen.

Zoom zurück, man sieht noch mehr rote Eier­häu­ser, plus ein paar Pal­men und blau­grün schim­mern­des Meer.

Die Poin­te ist also, daß die “Depor­ta­ti­on”, die offen­bar rela­tiv “human” ablief und kei­ne Men­schen­le­ben gekos­tet hat (ein “Holo­caust” war es nicht gera­de), am Ende für die (als nuan­cen­lo­se Teu­fel gezeich­ne­ten) Depor­tie­rer ein Schuß ins Knie war, wäh­rend die (engels­gleich gezeich­ne­ten) Depor­tier­ten, die­se wah­ren Gold­schät­ze, die­se Atlas­se, die Deutsch­land auf ihren tüch­ti­gen Schul­tern getra­gen und lebens­wert gemacht haben, am Ende gewon­nen und sich in Marok­ko oder Alge­ri­en (oder wel­ches gelob­te Land das auch immer sein soll) ein idyl­li­sches Leben auf­ge­baut haben (was ist eigent­lich aus dem Kli­ma­wan­del geworden?).

Naja. Da könn­te man nun fra­gen, war­um sie denn alle über­haupt erst nach Deutsch­land gekom­men sind, und sich nicht gleich in ihren Hei­mat­län­dern ein Wakan­da auf­ge­baut haben?

Ich sag­te, daß man Pro­duk­te die­ser Art in ers­ter Linie als “Psy­cho­gram­me” betrach­ten soll­te. Als Pro­pa­gan­da funk­tio­niert das Film­chen denk­bar schlecht, nicht unbe­dingt, weil es so pri­mi­tiv in sei­nen Mit­teln ist, son­dern vor allem, weil ihm nahe­zu jede Boden­haf­tung abgeht, es pure Fik­ti­on ist, ein Fie­ber­traum, wie das Thea­ter­stück zum Correctiv-Report.

Die­ser Ein­druck des abso­lut und fun­da­men­tal Künst­li­chen, Unech­ten, Unwah­ren, Erlo­ge­nen wird noch durch die KI-“Ästhetik” ver­stärkt, deren Scheuß­lich­keit kon­ge­ni­al zum Inhalt des Films ist.

Das wirft ganz fun­da­men­ta­le ästhe­ti­sche Fra­gen auf. In einer Fort­set­zung die­ses Arti­kels wer­de ich zu begrün­den ver­su­chen, war­um “unse­re” Sei­te mei­ner Mei­nung nach schlecht dabei bera­ten ist, KI zu Pro­pa­gan­da­zwe­cken zu nutzen.