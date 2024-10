Alfred Dorfer und die FPÖ-Wähler

Am ein­fachs­ten liegt der Fall für Anti­fan­ten, wie der all­seits belieb­ten links­ra­di­ka­len Akti­vis­tin Nata­scha Strobl, die aus irgend­ei­nem mys­te­riö­sen Grund zu den Lübe­cker Tho­mas-Mann-Tagen ein­ge­la­den wur­de, wo sie sich zum Zau­ber­berg äußern soll­te, einen Roman, den zu lesen sie offen­bar für über­flüs­sig hielt.

Es ging dabei um die “intel­lek­tu­el­le Offen­heit” der Figur Hans Cas­torp, der sich nicht zwi­schen den Anti­po­den Settem­b­ri­ni und Naph­ta (dem Auf­klä­rer und dem “Reak­tio­när”) ent­schei­den, was den Ver­an­stal­tern Anlaß zu aller­lei gelehr­ten Gesprä­chen gab.

Strobl, der “intel­lek­tu­el­le Offen­heit” laut Bericht der FAZ suspekt ist (kein Wun­der), bog das Gespräch ein­fach für eine Wer­be­ein­schal­tung in eige­ner Sache ab (ihre Ware ist “Angst vor dem Faschismus”):

Die Wie­ner Poli­tik­wis­sen­schaft­le­rin Nata­scha Strobl spar­te sich zwar jeden Bezug auf den Roman – viel­leicht hat­te ihr im öster­rei­chi­schen Wahl­kampf die Zeit gefehlt, ihn (noch ein­mal) zu lesen –, schien cas­torp­sche Auf­ge­schlos­sen­heit aber gene­rell für poli­tisch naiv oder gar ver­däch­tig zu hal­ten. Ihre all­ge­mein gehal­te­nen War­nun­gen vor dem Her­auf­zie­hen eines neu­en Faschis­mus oder der Ver­ro­hung digi­ta­ler Dis­kur­se gefie­len einem Teil des Publi­kums offen­bar vor­züg­lich. Der ande­re Teil frag­te sich, ob ihre State­ments in einer Talk­show nicht bes­ser auf­ge­ho­ben gewe­sen wären als bei den Thomas-Mann-Tagen.

Für Strobl ist die Sache ganz ein­fach: Faschis­ten machen halt Faschis­ten­din­ge, so wie Strobl halt Strobl-Sachen sagt. Als Mit­ar­bei­te­rin und Bera­te­rin des gro­ßen Ver­lie­rers Babler bleibt ihr wohl kein ande­res Deu­tungs­mus­ter übrig, um mit der Lage fer­tig zu werden.

Eben­so uner­gie­big wie sym­pto­ma­tisch für den Geis­tes­zu­stand der Ver­tre­ter des Kul­tur­be­triebs war auch der Kom­men­tar des Schrift­stel­lers Franz­obel im Stan­dard, der sich offen­sicht­lich selbst für außer­or­dent­lich geist­reich hält. War­um wird “Goeb­bels-Imi­ta­tor” Kickl (“man muss es sagen: rhe­to­risch bril­lant”) gewählt?, fragt er aus der Sicht eines Ein­woh­ners von “Tim­buk­tu” (harch harch).

Ganz ein­fach:

Sei­ne Ant­wort auf alle Fra­gen ist immer die­sel­be: Aus­län­der raus! Ein Ham­mer sieht in allem einen Nagel, auf den er dre­schen kann. Daher wird jetzt jeder, der in Zukunft ein Ver­bre­chen bege­hen will, nicht mehr in das Land gelassen.

Und was treibt die Wäh­ler um? Franz­obel glaubt auch dies genau zu wissen:

Öster­rei­cher fürch­ten nichts so sehr, als dass wir Aus­län­der etwas bekom­men, was uns nicht zusteht. Sie haben pani­sche Angst, dass der Islam ihren Zwerg­staat kapert. (…) Sie haben sol­che Angst, dass sie alle Leu­te mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund zurück­schi­cken wol­len. Remi­gra­ti­on nen­nen sie das. Öster­rei­cher wol­len unter ihres­glei­chen blei­ben. Der ein­ge­bo­re­ne Alpen­mensch will nur sei­nes­glei­chen sehen. Kann man ver­ste­hen. (…) Sie wäh­len die FPÖ, weil ihnen die lau­ten Auto­ra­di­os mit ara­bi­scher Musik auf die Ner­ven gehen, weil es in der Stra­ßen­bahn nach Döner riecht, es ihr Lieb­lings­jo­ghurt nicht mehr gibt. Sie wäh­len das Werk­zeug Her­bert Kickl, weil sie einen Grant haben auf die Welt.

Gries­grä­mi­ge, ängst­li­che Frem­den­fein­de, die sich vor ein­ge­bil­de­ten Pro­ble­men fürch­ten, wäh­len stumpf­sin­ni­ge Rechts­extre­mis­ten, die jede Fra­ge mit dem­sel­ben Ham­mer beant­wor­ten: Das müs­sen wohl die­se “ein­fa­chen Ant­wor­ten auf kom­ple­xe Fra­gen”, vor denen die “Poli­tik­wis­sen­schaft­ler” à la Strobl pau­sen­los warnen.

Mit grob­schläch­ti­gen Strick­mus­tern die­ser Art webt sich die Lin­ke einen Vor­hang vor der Wirk­lich­keit; wenn man etwa die zahl­lo­sen Pro­ble­me, die die Mas­sen­ein­wan­de­rung mit sich bringt, nicht aner­ken­nen will, muß man eine Art von Dämo­no­lo­gie ent­wi­ckeln, um zu erklä­ren, war­um so vie­le Men­schen nicht die eige­ne Lieb­lings­par­tei wäh­len oder ande­re Inter­es­sen verfolgen.

Es könn­te ja auch mög­li­cher­wei­se sein, daß den Wäh­lern lau­te Auto­ra­di­os weni­ger “auf die Ner­ven gehen”, als zum Bei­spiel die Aus­sicht, daß eines Tages auch ihre Toch­ter grup­pen­ver­ge­wal­tigt und ermor­det wird. (Ich nen­ne ein extre­mes Bei­spiel, weil Franz­obel mit einem beson­ders läp­pi­schen ange­tanzt kommt. Wie er es hin­be­kommt, sich guten Gewis­sens über ernst­haf­te Pro­ble­me, die sich sehr vie­len Fami­li­en mit Kin­dern und nicht all­zu viel Bud­get in der Groß­stadt stel­len, hin­weg­zu­wit­zeln, bleibt sein Berufsgeheimnis.)

Gänz­lich blö­de ist er offen­bar nicht, fie­len ihm doch im Mai etli­che Pro­blem­chen ein, die künf­ti­gen poli­ti­schen Spreng­stoff mit sich brin­gen könn­ten (ich will gnä­dig dar­über hin­weg­se­hen, daß er “demo­sko­pisch” und “demo­gra­phisch” ver­wech­selt hat):

Kli­ma­flücht­lin­ge, Infla­ti­on, knapp wer­den­de Res­sour­cen, eine pro­gnos­ti­zier­te demo­sko­pi­sche Ent­wick­lung, bei der in zwan­zig Jah­ren ein Vier­tel der Bevöl­ke­rung Mus­li­me sind, ein ste­tig wach­sen­des, von den unso­zia­len Medi­en geschür­tes Hass- und Gewaltpotenzial.

Auch die ÖVP bekommt von Franz­obel eins auf’s Dach:

Trotz­dem wäh­len sie die Par­tei, die dafür ver­ant­wort­lich ist, eine Par­tei, die sich nicht scheut, mit Rechts­extre­mis­ten zusam­men­zu­ar­bei­ten, durch und durch öster­rei­chisch ist – ein wenig katho­lisch, ein biss­chen bäu­er­lich, etwas geschäf­tig, gschaftl­hu­be­risch, ein wenig kor­rupt. Eine Par­tei, deren Ideo­lo­gie es ist, dass alles so bleibt, wie es nie gewe­sen ist. Seit vier­zig Jah­ren ist die­se ÖVP an der Macht, so lan­ge hal­ten sich nicht ein­mal afri­ka­ni­sche Dik­ta­to­ren. Die Par­tei lebt Sta­bi­li­tät und Wer­te, die sie selbst nicht kennt, das aber mög­lichst profitabel.

Da stim­me ich sogar weit­ge­hend zu, auch wenn ich das “ein wenig” kor­rupt für stark unter­trie­ben hal­te. Was Franz­obel nicht sieht oder nicht ein­ge­ste­hen will, ist, daß die FPÖ die ein­zig authen­ti­sche Oppo­si­ti­ons­par­tei zum Sys­tem ÖVP ist, wie das Bei­spiel der Grü­nen in der trau­rig aus­lau­fen­den Koali­ti­on gezeigt haben sollte.

Was Kickl nun aller­dings wirk­lich ver­tritt, ist natür­lich weit­aus kom­ple­xer, als es der “Schrift­stel­ler, Essay­ist und Dra­ma­ti­ker” hin­stellt, bzw. hin­stel­len muß, um sei­ne Pose bei­bei­hal­ten zu kön­nen (man kann auch ein­fach sagen: er lügt schlicht­weg über Kickl).

Hier eine grif­fi­ge Zusam­men­fas­sung, ent­nom­men der all­ge­mei­nen “Bericht­erstat­tung”, aus der aktu­el­len Wei­ßen Rose:

Das Asyl­recht soll refor­miert und Remi­gra­ti­on durch­ge­führt wer­den; in den Schu­len soll man wie­der mit Papier und Stift ordent­lich schrei­ben ler­nen, statt auf Tabletts zu han­tie­ren, und in den Klas­sen­zim­mern hat das Kreuz zu ver­blei­ben; die Ein­füh­rung neu­er Steu­ern wird abge­lehnt, die ORF-Zwangs­ab­ga­be und die Co2-Steu­er wer­den abge­schafft; der öffent­li­che Rund­funk wird einer gründ­li­chen Ent­po­li­ti­sie­rung unter­zo­gen; die umfas­sen­de Unter­su­chung und Bewer­tung der “Pandemie”-Politik der letz­ten Jah­re, ent­spre­chen­de Ent­schä­di­gun­gen, Rück­erstat­tung von “Corona”-Strafzahlungen und Abschaf­fung des Impf­zwang­ge­set­zes sind wesent­li­cher Teil der “blau­en” Absichts­er­klä­rung; man darf sich über­dies erwar­ten, daß eine von den “Frei­heit­li­chen” geführ­te Regie­rung kon­se­quent gegen den “Gender”-Wahn vor­ge­hen wird.

Wenn das Pro­gramm Kick­ls weni­ger Migra­ti­on, weni­ger Steu­ern, weni­ger “Gen­der” plus “Corona”-Aufarbeitung, dann gibt es eine Men­ge guter Grün­de, dafür zu optie­ren. Es ist wahr­lich kei­ne Hexe­rei, und auch kei­ne Charakterfrage.

Nach den “bösen Cops” ist nun ein “guter Cop” auf­ge­tre­ten, in Gestalt des Kaba­ret­tis­ten Alfred Dorfer, der der Pres­se­agen­tur APA ein Inter­view gab, das ges­tern über reich­wei­ten­star­ke Haupt­strom-Kanä­le wie exxpress.at, gmx.at oder trend.at gestreut wurde.

Dorfer, Jahr­gang 1961, ist seit über drei­ßig Jah­ren einer der bekann­tes­ten und belieb­tes­ten Kaba­ret­tis­ten Öster­reichs. Der gro­ße Durch­bruch gelang im 1993 mit dem Kult­film (zuvor Thea­ter­stück) Indi­en, an der Sei­te von Josef Hader (aus die­sem Film konn­te damals wirk­lich jeder zitieren).

Die Ver­tre­ter sei­ner Zunft genie­ßen in unse­rem Land den Ruf von beson­ders über­le­ge­nen Durch­bli­ckern, weil die Leu­te den­ken, sie hät­ten Din­ge ver­stan­den, wenn man sie dar­über zum Lachen brin­gen kann.

Kaba­ret­tis­ten sind in der Regel links, stets an vor­ders­ter Front mit dabei, wenn es dar­um geht, sich “gegen rechts” zu enga­gie­ren. “Rechts”, dort ste­hen die Dum­men, Schmut­zi­gen, Häß­li­chen und Gemei­nen (also auch mei­ne Wenig­keit), “links” ste­hen die klu­gen und gebil­de­ten Huma­nis­ten, die über die Rech­ten lachen.

Das Inter­view mit Dorfer beginnt nun mit einer Absa­ge an das Links-Rechts-Den­ken und die Zumu­tung, Kaba­rett sol­le eine bestimm­te Ideo­lo­gie oder Par­tei unterstützen:

APA: Kul­tur­schaf­fen­de auch im Kaba­rett­be­reich gel­ten eben­so als links wie das Publi­kum. Errei­chen Sie die gan­ze Brei­te der Gesellschaft? Dorfer: Mein letz­tes Pro­gramm hat­te 200.000 Zuschau­er. Allei­ne schon auf­grund der Quan­ti­tät muss ich außer­halb mei­ner “Bubble” tätig sein. Es gibt sicher auch Men­schen, die bewusst nicht zu mir gehen. Weil sie mich per­sön­lich nicht mögen oder mich für einen Lin­ken hal­ten – was im Übri­gen falsch ist. Ich habe es nie ange­strebt, ein Nischen­kas­perl zu sein. Die heu­ti­ge Zeit ist gene­rell ein Abge­sang auf die gan­ze Links-Rechts-Geschichte. APA: Was tritt an die Stel­le einer Links-Rechts-Einordnung? Dorfer: Verstand.

Sei­ne Erklä­rung für den Erfolg von AfD und Wagen­knecht in Deutsch­land und der FPÖ in Öster­reich lau­tet so:

Dorfer: Die Bot­schaft, die aus die­ser Wahl her­aus­zu­le­sen ist, ist: ‘Wir wol­len nicht mehr so wei­ter­ma­chen wie bis­her.’ Und man­che sind sogar so ver­zwei­felt, dass sie sich den­ken: ‘Dann machen wir es halt mal so.’ Die­se Wäh­ler als dumm hin­zu­stel­len oder als fast nicht wahl­be­rech­tigt zu dif­fa­mie­ren, ist unglaub­lich menschenverachtend.

Er wagt es sogar, das ver­min­te The­ma Migra­ti­on anzusprechen:

Das Wahl­er­geb­nis ist nicht vom Him­mel gefal­len. Wenn man als Sozi­al­de­mo­kra­tie etwa kei­ne kla­re Hal­tung zur Migra­ti­on auf­bau­en kann, ist das ein Eigen­tor. Oder wenn Neham­mer ver­sucht, in die­ser Fra­ge hin­ter­her­zu­hop­peln und als sozu­sa­gen FPÖ zwei­ter Gar­ni­tur auf­zu­sprin­gen. (…) Typisch öster­rei­chisch hat man geglaubt, es geht sich schluss­end­lich aus, die Nazi­keu­le wird wir­ken. Viel­leicht hat das haar­scharf sogar geklappt, aber ein Kon­zept für die Zukunft ist das nicht.

Nach­dem er den FPÖ-Wäh­ler-Ver­ste­her gege­ben hat, dreht er die unver­meid­li­che Pirouette:

Kickl wie Hai­der sind Men­schen, die gut spü­ren konn­ten, was in der Bevöl­ke­rung los ist, aber kei­ne Lösun­gen anzu­bie­ten haben. Kickl hat neben den vie­len inhalt­li­chen Pro­ble­men das Haupt­the­ma gut erkannt: Vie­le Men­schen füh­len sich durch das bestehen­de Sys­tem über­haupt nicht mehr reprä­sen­tiert, ange­spro­chen, gehört oder ver­stan­den. (…) Die­se Strö­mung, über die sich die ande­ren gar nicht geküm­mert haben, hat Kickl unglaub­lich gut mit einer Mischung aus Nazi-Sprü­chen und Bibel-Sprü­chen aufgenommen.

Damit ist er mehr oder weni­ger wie­der dort gelan­det, wo Franz­obel steht: Kickl hat (trotz sei­ner ziem­lich kon­kre­ten Vor­schlä­ge) “kei­ne Lösun­gen”, Kickl benutzt “Nazi-Sprü­che” (wel­che denn?).

Was wäre also statt­des­sen “die Lösung”? Dorf­ers Ant­wort fällt sehr vage aus:

Man kann Migra­ti­ons­the­ma­tik weder dadurch auf­grei­fen, dass man die FPÖ kopiert und die zweit­bes­te Mög­lich­keit ist, noch durch ein Kon­zept, das die Pro­ble­me leug­net oder beschö­nigt. Wir sind hier als gesam­te Zivil­ge­sell­schaft gefor­dert. Wir müs­sen, glau­be ich, auch außer­par­la­men­ta­ri­sche Akti­vi­tä­ten set­zen. Nicht unbe­dingt Demons­tra­tio­nen, son­dern Posi­ti­ves. Beim Hoch­was­ser zum Bei­spiel haben wir gemerkt, dass ein Groß­teil der Gesell­schaft doch bereit ist, die­ser Zen­tri­fu­ge ent­ge­gen­zu­wir­ken. Wenn Men­schen dabei hel­fen, Kel­ler aus­zu­pum­pen – unge­ach­tet des­sen, ob das ein roter, blau­er oder schwar­zer Kel­ler ist.

Wenn “Migra­ti­on” eine über­füll­ter Kel­ler ist, was bedeu­tet es dann, ihn “aus­zu­pum­pen”? Da er das Pro­blem als sol­ches aner­kennt, meint Dorfer ver­mut­lich nicht, es “zivil­ge­sell­schaft­lich” zu über­tün­chen, auf wel­che Wei­se auch immer (etwa, daß sich nun alle soli­da­risch die Hän­de rei­chen, inklu­si­ve der Migran­ten). Migra­ti­on ist lang­fris­tig ein grö­ße­res Pro­blem als Hoch­was­ser, und es wirkt stark zen­tri­fu­gal, indem es die Gesell­schaft eth­no­kul­tu­rell frag­men­tiert und des Zen­trums beraubt.

Die­ses Abbie­gen ins Gewäsch ist ziem­lich ent­täu­schend, wenn auch vor­her­seh­bar. Ehren­haft ist Dorf­ers Stel­lung­nah­me, es sei “men­schen­ver­ach­tend”, die Blau-Wäh­ler “als dumm hin­zu­stel­len oder als fast nicht wahl­be­rech­tigt zu dif­fa­mie­ren”. Sie ist ver­mut­lich in ers­ter Linie an sei­ne “kul­tur­schaf­fen­den” Kol­le­gen gerich­tet, die über­wie­gend so denken.

Nichts­des­to­trotz zemen­tiert das Inter­view die Bot­schaft und die Rah­mung, daß “die­se Wäh­ler” die “ande­ren” sind, “drau­ßen” sind, die Kon­sens­burg gefähr­lich umspü­lend wie das Hoch­was­ser die nie­der­ös­ter­rei­chi­schen Keller.

Die­je­ni­gen, die es lesen, wer­den sich viel­leicht gestrei­chelt füh­len, daß sie gnä­di­ger- und aus­nahms­wei­se ein­mal als Men­schen betrach­tet wer­den. Gleich­zei­tig wer­den sie jedoch als die­je­ni­gen mar­kiert, die außer­halb des Bereichs der Rich­tig­den­ken­den ste­hen, die blöd genug sind, auf “Nazi- und Bibel­sprü­che” rein­zu­fal­len, und nicht kapie­ren, daß Kickl auch kei­ne Lösun­gen hat. Es steckt etwas unter­schwel­lig Her­ab­las­sen­des in Dorf­ers ober­fläch­lich wohl­mei­nen­den Aussagen.

Den­noch fin­de ich es bemer­kens­wert, daß gera­de Dorfer, ulki­ger­wei­se Ver­fas­ser einer Dok­tor­ar­beit mit dem Titel “Sati­re in restrik­ti­ven Sys­te­men Euro­pas im 20. Jahr­hun­dert” (abge­schlos­sen 2011), nun via APA so viel Reich­wei­te ver­schafft wird.

Wäh­rend des Coro­na-Spuks war er (neben Nina Proll, im Gegen­satz zu Franz­obel, der voll auf Linie war) einer der weni­gen öster­rei­chi­schen Künst­ler, die sich zumin­dest ansatz­wei­se kri­tisch zu den “Maß­nah­men” äußer­ten (sie­he hier).

Damit war er min­des­tens im Dunst­kreis jener, die von Staat und Medi­en pau­schal als “Rechts­extre­mis­ten”, “Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker”, “Staats­fein­de” usw. usf. abge­stem­pelt wur­den. Viel­leicht hat dies dazu bei­getra­gen, in ihm Ver­ständ­nis für die Kickl-Wäh­ler zu wecken.

Auch im aktu­el­len Inter­view spricht er das The­ma an, aller­dings ohne wirk­lich Roß und Rei­ter nennen:

Der gro­ße Keil war Coro­na. Das hat die Gesell­schaft nach­hal­tig beein­träch­tigt. Eine ver­wöhn­te Gesell­schaft, die den Frie­den als selbst­ver­ständ­lich ange­nom­men hat, wur­de nach­hal­tig ver­un­si­chert. Über 70 Jah­re lang haben wir die­se Selbst­ver­ständ­lich­keit mit uns getra­gen. Und plötz­lich konn­te man nicht mehr auf die Stra­ße, Jobs und öko­no­mi­sche Exis­ten­zen waren gefähr­det. Das war für vie­le ein Dämp­fer. Die Ten­denz der Ein­hau­sung und eine Sozi­al­scheu haben auch bei uns zugenommen.

Wer hat die­sen “Keil” ein­ge­trie­ben? Auf wel­che Wei­se geschah es? War sie ver­hält­nis­mä­ßig? War sie effek­tiv, gemes­sen an dem, was man errei­chen woll­te? War sie “wis­sen­schaft­lich” und nichts als das? War sie recht­lich zuläs­sig? War sie mensch­lich zuläs­sig? Was für Fol­gen hat­te die­se Poli­tik, gesund­heit­lich, sozi­al, öko­no­misch? Das sind die Fra­gen, um die es geht.

Die Coro­na-Maß­nah­men haben nicht nur eine “Ten­denz der Ein­hau­sung und eine Sozi­al­scheu” beför­dert, son­dern auch ein tie­fes Miß­trau­en in Staat, Regie­rung, Medi­en und Insti­tu­tio­nen geweckt, einen tie­fen Riß ver­ur­sacht, der so schnell nicht mehr zu kit­ten sein wird. Das hal­te ich neben der Migra­ti­ons­pro­ble­ma­tik für den zwei­ten gro­ßen Grund für den blau­en Denk­zet­tel der Nationalratswahlen.

Wer hin­ge­gen denkt, daß über die “Maß­nah­men” und ihre Fol­gen nicht mehr dis­ku­tiert wer­den muß, weil sie im Gro­ßen und Gan­zen gerecht­fer­tigt waren, oder wer denkt, daß es im Bereich der Migra­ti­ons­po­li­tik kei­ne ernst­haf­ten Pro­ble­me und kei­nen Hand­lungs­be­darf gibt, der muß mytho­lo­gi­sche “Faschis­ten” zur Erklä­rung der Wahl­er­geb­nis­se heranziehen.